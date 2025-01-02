le 10 migliori app minimaliste per l'elenco dei Da fare nel 2025

Vi è mai capitato di scrivere il vostro elenco di cose da fare su una nota adesiva, per poi perderla pochi minuti dopo? O di aver passato più tempo a organizzare le attività che a completarle?

Nella ricerca della produttività, molti di noi cadono nella trappola di sistemi troppo complicati o di app ricche di funzionalità/funzione che fanno sembrare la gestione delle attività un lavoro a tempo pieno.

È qui che brillano le app minimaliste per gli elenchi da fare. Progettate per la semplicità e la concentrazione, queste app eliminano le distrazioni, aiutandovi a rimanere organizzati e a portare a termine i vostri elenchi.

Sia che siate studenti alle prese con le scadenze, professionisti che devono tenere sotto controllo le riunioni o persone che cercano di ricordarsi di innaffiare le piante, un'app priva di disordine può rendere la gestione delle attività più semplice. Vediamo le 10 migliori app minimaliste per l'elenco delle cose da fare.

⏰ Repilogo/riassunto di 60 secondi

Ricorda il latte : La migliore per la semplice condivisione di attività e promemoria

: La migliore per la semplice condivisione di attività e promemoria ClickUp : Il migliore per la gestione delle attività basata sull'IA

: Il migliore per la gestione delle attività basata sull'IA Todoist : Il migliore per l'acquisizione di attività senza soluzione di continuità e l'input in linguaggio naturale

: Il migliore per l'acquisizione di attività senza soluzione di continuità e l'input in linguaggio naturale TickTick : La migliore per una produttività orientata alla concentrazione con un timer Pomodoro integrato

: La migliore per una produttività orientata alla concentrazione con un timer Pomodoro integrato Notion : Il migliore per gestire più elenchi di cose da fare in un'unica area di lavoro

: Il migliore per gestire più elenchi di cose da fare in un'unica area di lavoro Microsoft Da fare: Ideale per una perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft

Ideale per una perfetta integrazione con l'ecosistema Microsoft Da fare : Il migliore per la gestione di attività personali, familiari e di team in un unico luogo

: Il migliore per la gestione di attività personali, familiari e di team in un unico luogo Google Tasks : Il migliore per una perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google

: Il migliore per una perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google Things : Ideale per gli utenti Apple che cercano un gestore di attività semplice ma potente

: Ideale per gli utenti Apple che cercano un gestore di attività semplice ma potente Workflowy: Il migliore per la creazione di elenchi e la delineazione minimalista

**Cosa cercare in un'app minimalista per gli elenchi di cose da fare?

La migliore app minimalista app per l'elenco delle cose da fare si concentrano su funzionalità/funzione che aiutano a gestire le attività senza inutili fronzoli.

Con il 51% delle giornate lavorative spesso trascorsi su attività di scarso valore, avere un'app che aiuti a stabilire le priorità e a eliminare le distrazioni può migliorare significativamente la produttività. Cercate strumenti che migliorino la produttività rimanendo fedeli all'etica minimalista.

Alcune delle funzionalità/funzioni chiave di un'app minimalista per l'elenco delle cose da fare includono:

Elenchi multipli di cose da fare: Creare diversi elenchi per il lavoro, le attività personali o progetti specifici

Creare diversi elenchi per il lavoro, le attività personali o progetti specifici Attività ricorrenti: Automazione di attività ripetitive come il pagamento delle bollette o le riunioni settimanali

Automazione di attività ripetitive come il pagamento delle bollette o le riunioni settimanali Visualizzazione del calendario: Visualizzazione delle attività insieme alle scadenze e agli appuntamenti

Visualizzazione delle attività insieme alle scadenze e agli appuntamenti Modalità Focus: Una modalità priva di distrazioni che blocca gli elementi non necessari durante il lavoro

Una modalità priva di distrazioni che blocca gli elementi non necessari durante il lavoro Timer Pomodoro: Timer integrato per gestire in modo efficiente le sessioni di lavoro e le pause

Timer integrato per gestire in modo efficiente le sessioni di lavoro e le pause Priorità delle attività: Organizza le attività in base all'importanza o all'urgenza utilizzando i marcatori di priorità

Organizza le attività in base all'importanza o all'urgenza utilizzando i marcatori di priorità Codice colore : Assegnazione di colori alle attività o agli elenchi per una migliore organizzazione visiva

: Assegnazione di colori alle attività o agli elenchi per una migliore organizzazione visiva Sincronizzazione multipiattaforma : Accedi ai tuoi elenchi su app mobile, desktop o web senza soluzione di continuità

: Accedi ai tuoi elenchi su app mobile, desktop o web senza soluzione di continuità Integrazione con Google Calendar e le attività: Sincronizzazione con gli strumenti più diffusi per ottimizzare il piano

Queste funzionalità/funzione assicurano che una web app minimalista supporti la produttività mantenendo le cose pulite e semplici.

Le 10 migliori app minimaliste per l'elenco Da fare

Andiamo dritti al punto: è questo il senso del minimalismo. Se siete alla ricerca di una lista di cose da fare elenco delle cose da fare per l'ADHD o volete una soluzione semplificata per organizzare e completare le attività, queste app sono state progettate per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi in modo efficace.

Ecco le dieci migliori app minimaliste per Da fare:

1. ClickUp (la migliore per la gestione delle attività basata sull'IA)

semplifica le attività con elenchi di cose da fare personalizzati in base allo stato, agli assegnatari e alla priorità con_ attività di ClickUpClickUp è il vostro partner per la produttività, progettato per gestire qualsiasi cosa, da semplici elenchi di cose da fare a progetti complessi. Elenco di cose da fare online di ClickUp vi garantisce di non perdere mai un colpo. Vi aiuta a creare, personalizzare e organizzare gli elenchi in base alle vostre esigenze, grazie a funzionalità/funzione come la prioritizzazione delle attività, le promemoria e i modelli di liste di controllo. Attività di ClickUp semplifica la creazione, la personalizzazione e l'organizzazione degli elenchi, grazie a funzionalità/funzione come la definizione delle priorità, le promemoria e i modelli. È possibile accedere ai propri to-dos su qualsiasi dispositivo e trasformarli in flussi di lavoro attivabili utilizzando la formattazione, il codice colore e gli elementi collegati.

Integrazione di ClickUp AI, ClickUp Brain automatizza la creazione di attività e suggerisce attività secondarie in base al contesto. Questo App per l'elenco delle cose da fare dell'IA fornisce anche riepiloghi giornalieri per assicurarsi che nulla sfugga.

Modello di elenco giornaliero delle cose da fare di ClickUp è perfetto per organizzare la vostra routine quotidiana rimanendo concentrati. Suddividete le attività in sottoattività gestibili, assegnate scadenze e classificatele con campi personalizzati come "priorità", "posizione" o "contatore di battute"

Per una migliore concentrazione, impostate i flussi di lavoro in modo che siano in linea con gli obiettivi a lungo termine e celebrate le piccole vittorie con le attività cardine.

la Tecnica del Pomodoro, utilizzata dai professionisti della produttività di tutto il mondo, prende il nome da un timer da cucina a forma di pomodoro. Con i flussi di lavoro personalizzabili di ClickUp, è possibile integrare facilmente questa divertente tecnica nella propria routine quotidiana per ottenere una giornata mirata. ⏰

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Passare da una all'altra Viste Bacheca di ClickUp come le tavole Kanban, i grafici Gantt o la classica vista Gantt per avere una visione d'insieme di tutti i vostri elenchi

Raggiungete tutti i vostri traguardi per le attività giornaliere, settimanali e specifiche di un progetto con Obiettivi di ClickUp Create documenti per tutti i vostri elenchi con segnalibri, tabelle e molto altro ancora con ClickUp Documenti 15+ visualizzazioni di attività personalizzabili, inclusi i formati Kanban, Calendario e Grafico Gantt

Integrazione perfetta con strumenti come Google Calendar, Slack e altri ancora

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per i principianti che non hanno familiarità con piattaforme ricche di funzionalità/funzione

Funzionalità avanzate come gli strumenti di IA richiedono componenti aggiuntivi a pagamento

Prezzi di ClickUp

Free Forever: funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività

funzionalità/funzione di base per la gestione delle attività Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: $7/mese per utente (aggiunto a qualsiasi piano a pagamento)

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

💡 Pro Tip: Avete mai avuto la sensazione che le vostre attività settimanali siano voi a gestire voi invece che il contrario? Con Il modello di ClickUp per il lavoro da fare trasforma il caos in chiarezza. Date la priorità alle attività, suddividetele in pezzi di dimensioni ridotte e monitorate visivamente lo stato di avanzamento in un unico strumento di facile utilizzo.

2. Todoist (il migliore per l'acquisizione delle attività senza soluzione di continuità e per l'input in linguaggio naturale)

via Todoist Todoist è perfetto per gli utenti che desiderano un modo veloce e intuitivo per organizzare le proprie attività con il minimo attrito. La sua funzionalità di inserimento in linguaggio naturale consente di aggiungere rapidamente attività come "Invia una relazione entro venerdì" senza dover navigare nei menu.

È ideale per i singoli che gestiscono progetti personali o per i team che hanno bisogno di un task manager semplice ma potente. L'app per l'elenco delle cose da fare offre flessibilità grazie a filtri personalizzabili, etichette e integrazione con il calendario, rendendo più facile stabilire le priorità e completare le attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Automazione delle responsabilità ricorrenti con pianificazioni e promemoria personalizzati

Visualizzare le attività e le scadenze con le viste del calendario integrate

Collaborazione perfetta attraverso aree di lavoro condivise e assegnazioni di attività

Limiti di Todoist

L'aggiunta di attività secondarie richiede passaggi aggiuntivi, che possono interrompere il flusso di lavoro

Limiti di personalizzazione con i piani Free e di livello inferiore rispetto alla concorrenza

Prezzi di Todoist

Beginner: Gratis

Gratis Pro: $4/mese per utente (fatturati annualmente)

$4/mese per utente (fatturati annualmente) Aziendale: $6/mese per utente (fatturati annualmente)

Recensione e valutazione di Todoist

G2: 4,4/5 (800+ recensioni)

4,4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

3. TickTick (migliore per una produttività orientata alla concentrazione con un timer per il Pomodoro integrato)

via TickTick TickTick è un concentrato di produttività grazie alla sua miscela unica di strumenti per la gestione delle attività e la concentrazione. La matrice di Eisenhower e i filtri personalizzabili consentono di stabilire le priorità delle attività senza problemi, mentre funzionalità/funzione come le promemoria ricorrenti e le statistiche sulle abitudini vi mantengono coerenti.

Lavorate in team? L'app consente di tenere traccia delle attività urgenti a cui si sta lavorando in modo collaborativo, per un monitoraggio del tempo senza problemi.

Questa app per l'elenco delle cose da fare ha strumenti integrati, come il timer per il Pomodoro e la visualizzazione del calendario, che aiutano a ridurre il numero di app e a mantenere la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di TickTick

Organizza visivamente i programmi con formati di calendario avanzati, tra cui programmi e visualizzazioni mensili

Costruire abitudini produttive utilizzando un tracker con informazioni dettagliate e reportistica

Sincronizzazione con calendari di terze parti per ottimizzare il flusso di lavoro senza sforzo

Limiti di TickTick

La migrazione da altri strumenti richiede la ricreazione manuale delle attività nidificate

Limitate funzionalità/funzioni avanzate nella versione gratis rispetto a quella premium

Prezzi di TickTick

Free: Gestione delle attività di base

Gestione delle attività di base Premium: $2,99/mese per utente (fatturati annualmente)

Rapporto e valutazione di TickTick

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Lo sapevi? Il dipendente medio spende per il proprio lavoro il 9% del loro anno passando da un'app all'altra. La soluzione all-in-one di TickTick, che include il timer per il Pomodoro integrato, aiuta a concentrarsi senza attivare/disattivare inutilmente.

4. Notion (migliore per la gestione di più elenchi di cose da fare in un'unica area di lavoro)

via Notion Notion combina gestione delle attività, collaborazione e creazione di documenti in un'area di lavoro altamente personalizzabile. È ideale per individui e team che desiderano centralizzare il proprio flusso di lavoro, dalla gestione delle attività personali alla gestione di progetti complessi.

Visualizzate tutte le attività importanti in base allo stato, agli assegnatari o alle date di scadenza, in modo da essere sempre al top dei progetti con un flusso di lavoro ottimizzato.

Questo elenco di attività ha una struttura flessibile che consente di creare dashboard personalizzati, collegare database e integrare le attività con i documenti per un'organizzazione perfetta.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Visualizzazione flessibile delle attività tramite calendario, Kanban o Sequenza

Migliora la collaborazione con integrazioni come Slack, GitHub e Zapier

Automazione dei flussi di lavoro e generazione di approfondimenti grazie agli strumenti di IA

Limiti di movimento

Curva di apprendimento ripida per i principianti, soprattutto per l'impostazione di sistemi complessi

Integrazioni limitate con strumenti come Google Calendar rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Notion

Free

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Verifica e valutazione di Notion

G2: 4,7/5 (5.800+ recensioni)

4,7/5 (5.800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.400+ recensioni)

5. Microsoft Da fare (il meglio per una perfetta integrazione nell'ecosistema Microsoft)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/5.-Microsoft-To-Do-Best-for-seamless-integration-within-the-Microsoft-ecosystem.png App minimalista per gli elenchi Da fare: Microsoft Da fare /$$$img/

via Microsoft Microsoft Da fare è perfetto per gli utenti già inseriti nell'ecosistema Microsoft. Offre una perfetta integrazione con strumenti quali Outlook e Microsoft 365.

Progettata all'insegna della semplicità, questa app per elenchi di cose da fare aiuta a organizzare le attività personali o a collaborare con i team attraverso elenchi condivisi. La funzionalità/funzione "La mia giornata" consente di creare piani giornalieri personalizzati, mentre le promemoria e le date di scadenza assicurano che nulla venga trascurato.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Da Fare

Gestione delle attività in un unico luogo grazie alla sincronizzazione con gli strumenti di Outlook e Microsoft 365

Accesso e aggiornamento degli elenchi senza sforzo su web, desktop e app mobile

Semplificare il lavoro di squadra con elenchi condivisi per l'assegnazione e il monitoraggio delle attività

Limiti di Microsoft Da Fare

Dipende molto dall'ecosistema Microsoft per tutte le funzioni

Personalizzazione limitata per la marcatura delle attività e assenza di funzionalità di monitoraggio del tempo

Prezzi di Microsoft Da Fare

Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente (con fatturazione annuale)

$6/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente (con fatturazione annuale)

$12,50/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente (con fatturazione annuale)

Rassegna e valutazione di Microsoft Da Fare

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

**Lo sapevate? In media, i dipendenti controllano il loro telefono Da fare 96 volte al giorno . Utilizzate le promemoria di Microsoft Da fare e la sincronizzazione tra i dispositivi per non distrarvi dalle attività.

6. Da fare (il migliore per gestire attività personali, familiari e di team in un unico posto)

via Da fare Any.do semplifica la gestione delle attività grazie a un design intuitivo e a funzionalità/funzione versatili, adatte a singoli, famiglie e team. Fornisce strumenti per gestire qualsiasi cosa, dall'organizzazione delle attività elenco delle priorità alla pianificazione di progetti familiari o alla gestione dei flussi di lavoro del team.

Questa app per gli elenchi di cose da fare ha un alto livello di personalizzazione, in modo che possiate gestire le attività a modo vostro con tag di colore, elenchi e funzionalità di integrazione efficaci.

Grazie a funzionalità/funzione come gli elenchi condivisi, le promemoria WhatsApp e i suggerimenti per le attività basati sull'IA, Any.do migliora la produttività e la collaborazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Da fare

Organizza le attività della famiglia con bacheche condivise per la spesa, le vacanze o i progetti per la casa

Visualizzazione dello stato con schede Kanban, visualizzazioni del calendario e flussi di lavoro personalizzati

Semplificare la collaborazione del team con bacheche illimitate emodelli di liste di controllo per i team

Limiti del Da fare

Manca l'integrazione del Calendario di Apple nell'app per Mac, il che limita la sincronizzazione multipiattaforma

Le attività visualizzate nel Calendario sono fissate a intervalli di 30 minuti senza durata regolabile

Prezzi di Da fare

**Gratis

Premium: $4,99/mese per utente (addebitato annualmente)

$4,99/mese per utente (addebitato annualmente) Famiglia: $8,33/mese (fino a 4 membri) (fatturati annualmente)

$8,33/mese (fino a 4 membri) (fatturati annualmente) Teams: $4,99/mese per utente (fatturati annualmente)

Recensione e valutazione di Da fare

G2: 4.2/5 (190+ recensioni)

4.2/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

7. Google Tasks (il migliore per la perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google)

via Attività di Google Google Tasks è uno strumento semplice e leggero per la gestione degli elenchi di cose da fare, perfetto per gli utenti che utilizzano l'area di lavoro di Google. 82% delle persone non ha un sistema di gestione del tempo dedicato o strutturato. Google Tasks aiuta a risolvere questo problema con integrazioni intuitive direttamente all'interno di Gmail e Google Calendar, rendendo la gestione delle attività semplice.

La sua profonda integrazione con Google Calendar e Google Documenti semplifica la creazione, l'assegnazione e la gestione delle attività tenere sotto controllo le attività direttamente all'interno di queste app. Con funzionalità/funzione quali date di scadenza, notifiche e attività secondarie, Google Tasks semplifica la gestione delle attività senza inutili complessità.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Tasks

Suddivisione degli obiettivi più grandi in attività secondarie per una migliore organizzazione e chiarezza

Gestione delle attività direttamente dal pannello laterale delle aree di lavoro di Google

Accesso e aggiornamento degli elenchi di attività in movimento grazie al supporto per le app mobili

Limiti di Google Tasks

Nessuna funzionalità avanzata di monitoraggio del tempo o di analisi dettagliata delle attività

Strumenti di sviluppo limitati per l'integrazione e il test delle attività locali

Prezzi di Google Tasks

Free: Incluso con i prodotti dell'area di lavoro di Google

Recensione e valutazione di Google Tasks

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Things (Ideale per gli utenti Apple che cercano un semplice ma potente gestore di attività)

via Cose Things è un'app per la gestione delle attività progettata esclusivamente per i dispositivi Apple. Offre agli utenti un'esperienza senza soluzione di continuità nell'ecosistema delle app per iOS.

Questa efficiente app per la gestione degli elenchi di cose da fare combina semplicità e solide funzioni, rendendola ideale per le persone che valorizzano un'interfaccia pulita e priva di distrazioni.

Dalla pianificazione di attività quotidiane urgenti all'organizzazione di obiettivi a lungo termine, Things consente di strutturare tutto con funzionalità/funzioni chiave come le attività secondarie, le date di scadenza e la voce in linguaggio naturale per una rapida immissione delle attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Things

Concentratevi sulle priorità quotidiane con l'intuitiva visualizzazione "Oggi" per un piano semplificato

Suddividete i progetti in passaggi fattibili grazie a un'interfaccia integrata per la gestione delle attivitàlista di controllo per il project management Aggiunta di note dettagliate alle attività con il supporto di Markdown per un migliore contesto



Limiti delle cose

Integrazione limitata con piattaforme di automazione come Make o Zapier

Richiede acquisti separati per ogni dispositivo Apple, con conseguente aumento dei costi

Prezzi di Things

Mac: $34,99/utente (acquisto unico)

$34,99/utente (acquisto unico) iPhone e Apple Watch: $6,99/utente (acquisto unico)

$6,99/utente (acquisto unico) iPad: $13,99/utente (acquisto unico)

$13,99/utente (acquisto unico) Vision Pro: $20,99/utente (acquisto unico)

Recensione e valutazione diThings

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (140+ recensioni)

9. Workflowy (il migliore per la creazione di elenchi minimalisti e la delineazione delle attività)

via Flusso di lavoro Workflowy è stato progettato per gli utenti che preferiscono un'interfaccia pulita e priva di distrazioni durante la gestione di attività complesse o il brainstorming di idee.

Si distingue per la sua struttura unica basata su elenchi puntati, che permette agli utenti di annidare attività e informazioni all'infinito. Le funzionalità/funzione di Workflowy sono adatte a tutti coloro che amano mappare i propri pensieri in modo gerarchico, sia per pianificare progetti, sia per prendere appunti, sia per realizzare attività creative.

L'app per gli elenchi di cose da fare dispone di funzionalità come le tavole Kanban, le copie dal vivo e la ricerca globale istantanea, che offrono flessibilità senza essere opprimenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Workflowy

Organizza le attività e le idee in modo gerarchico con una nidificazione infinita per la massima flessibilità

Posizione dell'attività istantanea con una ricerca globale in tutti i documenti e gli elenchi

Aggiornare gli elementi in tempo reale utilizzando copie speculari in più posizioni

Limiti diWorkflowy

Il design di base degli elenchi di cose da fare può sembrare eccessivamente minimalista per gli utenti che cercano dashboard più curate

La visibilità dell'utilizzo dei proiettili non è intuitiva e può confondere gli utenti Free

Prezzi diWorkflowy

Basic: Gratis

Gratis Pro: $6,99/mese per utente (fatturati annualmente)

Recensione e valutazione diWorkflowy

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

🧠 Fatto divertente: I professionisti di alto livello utilizzano tecniche di gestione del tempo come la matrice di Eisenhower per stabilire le priorità in modo efficace. La nidificazione infinita e gli aggiornamenti in tempo reale di Workflowy aiutano a mantenere le attività ordinate e attuabili.

10. Remember The Milk (migliore per la condivisione e la promemoria di attività semplici)

via Ricorda il latte Remember The Milk è un'app facile da usare, perfetta per le persone impegnate che vogliono liberare la propria mente dalle attività e gestire le attività personali efficacemente. Il suo tratto distintivo è la semplicità abbinata a promemoria intelligenti.

Delegata alla sincronizzazione perfetta su tutti i dispositivi, la funzionalità/funzione di collaborazione dell'app consente di condividere elenchi e delegare attività, rendendola ideale per i piccoli team.

Con promemoria flessibili basati sulla posizione, via email, testo o notifiche dell'app, l'app vi mantiene in carreggiata senza sforzo. Questa app è un compagno affidabile se si valorizzano la semplicità e la rapidità di configurazione rispetto a funzionalità/funzioni complesse.

Ricordo delle migliori funzionalità/funzione di Milk

Ricevere promemoria attraverso email, testi e notifiche app per rimanere in carreggiata

Sincronizzazione automatica delle attività su tutti i dispositivi per un aggiornamento continuo

Aggiunta rapida di attività utilizzando il linguaggio naturale per una creazione più rapida degli elenchi

Ricorda i limiti del latte

Limitate opzioni di integrazione rispetto ad altre app

Manca una gestione centralizzata dell'account del team; sono necessari acquisti individuali

Prezzi di The Milk

Free: Funzionalità/funzione di base

Funzionalità/funzione di base Pro: $4,16/mese per utente (fatturati annualmente)

Remember The Milk recensione e valutazione

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

Completa rapidamente le attività di ClickUp - la tua centrale di produttività

Quando scegliete un'app efficiente per l'elenco delle cose da fare, non limitatevi alle funzionalità/funzione, ma valutate anche la scalabilità, le integrazioni e la capacità di adattarsi all'evoluzione delle esigenze.

Da fare sia per le attività personali che per quelle professionali? Può crescere con voi man mano che i vostri obiettivi si ampliano?

È qui che ClickUp brilla. Oltre alla potente gestione delle attività, la piattaforma offre una flessibilità senza pari con flussi di lavoro personalizzati, strumenti di IA e una perfetta integrazione con app come Google Calendar e Slack.

Sia che stiate gestendo un semplice elenco di cose da fare o progetti su larga scala, ClickUp trasforma la produttività. Siete pronti a ottimizzare le vostre attività? Iscrivetevi oggi stesso !