15 migliori scrittori di contenuti IA per una creazione più rapida di contenuti

L'IA sta trasformando la creazione di contenuti, rendendola più veloce ed efficiente che mai. Ma alla base, i contenuti migliori hanno ancora bisogno di un tocco umano: empatia, creatività e personalità che risuonino con i lettori.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di IA. Progettati per lavorare con voi, non per sostituirvi, si occupano del lavoro più pesante, come l'automazione delle attività ripetitive, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: creare contenuti che creano connessione e conversione.

I marketer che adottano l'IA come parte integrante del loro processo vedono fino a una 70% di incremento del ROI . Con gli strumenti giusti, l'IA non è solo efficiente, ma anche potenziante.

via Semrush Dopo essermi immerso a fondo negli strumenti di scrittura dell'IA, ho stilato un elenco delle mie scelte migliori: strumenti che mi sembravano in grado di capire ciò che volevo, invece di sputarmi addosso un'eccessiva quantità di fronzoli. Tuffiamoci nell'elenco!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Cercate scrittori di contenuti IA che generino contenuti di alta qualità e accurati, che vi permettano di personalizzare l'output e che siano facili da usare.

Ecco il nostro elenco dei 15 migliori scrittori di contenuti IA disponibili oggi:

Cosa cercare in uno scrittore di contenuti IA?

Dopo aver sperimentato quasi tutti gli scrittori di contenuti IA che sono riuscito a trovare, al quinto tentativo ho avuto un'idea chiara di ciò che distingue i migliori scrittori di contenuti IA. Ecco la sintesi:

Qualità del contenuto : Non tutti gli strumenti di scrittura IA sono uguali: cercate sempre strumenti che bilanciano creatività e chiarezza

: Non tutti gli strumenti di scrittura IA sono uguali: cercate sempre strumenti che bilanciano creatività e chiarezza Facilità d'uso : I migliori strumenti di IA sono intuitivi, anche per i non esperti di tecnologia. Scegliete uno strumento che non richieda un dottorato in IA per funzionare

: I migliori strumenti di IA sono intuitivi, anche per i non esperti di tecnologia. Scegliete uno strumento che non richieda un dottorato in IA per funzionare Disponibilità di personalizzazione : I buoni strumenti di IA consentono di creare contenuti personalizzati in base al pubblico di riferimento per le campagne di marketing (o per le campagne pubblicitarie in Google Ads): la personalizzazione è fondamentale per mantenere la voce del marchio

: I buoni strumenti di IA consentono di creare contenuti personalizzati in base al pubblico di riferimento per le campagne di marketing (o per le campagne pubblicitarie in Google Ads): la personalizzazione è fondamentale per mantenere la voce del marchio Accuratezza del contenuto: I generatori di scrittura IA possono essere creativi, a volte troppo. Cercate strumenti che diano priorità all'accuratezza: ne dipendono la vostra strategia SEO e la vostra credibilità

💡 Pro Tip: Fornire personalmente i dati è il modo migliore per garantire che i contenuti generati dall'IA siano effettivamente accurati. Cercate statistiche o numeri affidabili, forniteli ai vostri assistenti di scrittura IA e chiedete loro di inserirli nel contenuto in modo pertinente e valido.

Prezzo : Un contenuto di qualità non deve essere costoso. Trovate uno strumento che offra prezzi flessibili e un buon rapporto qualità-prezzo

: Un contenuto di qualità non deve essere costoso. Trovate uno strumento che offra prezzi flessibili e un buon rapporto qualità-prezzo Limiti di parole : Considerate la quantità di contenuto di cui avrete bisogno. Molte piattaforme di IA offrono piani limitati e illimitati, quindi sceglietene una che sia in linea con le vostre esigenze

: Considerate la quantità di contenuto di cui avrete bisogno. Molte piattaforme di IA offrono piani limitati e illimitati, quindi sceglietene una che sia in linea con le vostre esigenze Modelli offerti: I modelli sono la salsa segreta. Assicuratevi che lo strumento disponga di una varietà di formati pronti all'uso che si adattino alle vostre esigenze di content marketing

I 15 migliori scrittori di contenuti per l'IA

Questo è il momento che stavate aspettando: l'elenco definitivo degli scrittori di contenuti IA che forniscono risultati di altissimo livello. Immergiamoci!

1. ClickUp (migliore per la creazione di contenuti IA e l'automazione del flusso di lavoro)

modificare i documenti in tempo reale, monitorare le modifiche e garantire che tutti siano sulla stessa pagina con ClickUp Docs_ ClickUp ha tutto ciò che cercavo in uno strumento di scrittura per l'IA e molto di più.

Certo, è ricco di modelli per ogni attività e tipo di contenuto che si possa pensare, ed è il software di project management perfetto per tenere traccia delle scadenze, dei progetti imminenti e delle metriche di performance. Ma ciò che amo davvero è la sua brillante IA. ClickUp Brain è come avere un editor professionista tra le chiamate rapide. Non si limita a perfezionare il contenuto, ma suggerisce miglioramenti che hanno senso.

E la parte migliore? Tutto, letteralmente tutto, può essere trasformato in attività.

È possibile assegnare gli stakeholder, registrare le comunicazioni e perfino incorporare le attività in un'agenda Documenti di ClickUp per la modifica in tempo reale. Io e i miei editor possiamo lavorare insieme, vedere le modifiche mentre avvengono ed evitare il temuto dramma del "Chi ha modificato cosa?".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-7-1400x985.png

/$$$img/

ricevete suggerimenti intelligenti per migliorare la chiarezza, la coerenza e la qualità complessiva con ClickUp_

Permettetemi di spiegarlo:

Generare idee e brief : Siete in cerca di ispirazione? ClickUp Brain utilizza i suoi superpoteri IA per creare idee di contenuto e brief dettagliati che si allineano perfettamente con il vostro target

: Siete in cerca di ispirazione? ClickUp Brain utilizza i suoi superpoteri IA per creare idee di contenuto e brief dettagliati che si allineano perfettamente con il vostro target Creare post automatizzati sui social media : Dal brainstorming alla pianificazione, ClickUp Brain vi copre le spalle. Assicura che i vostri post sui social media siano coerenti su tutte le piattaforme senza il fastidio del caricamento manuale

: Dal brainstorming alla pianificazione, ClickUp Brain vi copre le spalle. Assicura che i vostri post sui social media siano coerenti su tutte le piattaforme senza il fastidio del caricamento manuale Affrontare il blocco dello scrittore : fissate una pagina vuota? ClickUp Brain genera bozze di alta qualità in pochi minuti, risparmiando tempo e stimolando la creatività

: fissate una pagina vuota? ClickUp Brain genera bozze di alta qualità in pochi minuti, risparmiando tempo e stimolando la creatività Collaborare in tempo reale : ClickUp Docs è un salvavita quando ho bisogno di feedback o modifiche. È come Documenti Google ma più intelligente, con modifiche in tempo reale e integrazione delle attività

: ClickUp Docs è un salvavita quando ho bisogno di feedback o modifiche. È come Documenti Google ma più intelligente, con modifiche in tempo reale e integrazione delle attività Automazione dei flussi di lavoro: Automazioni di ClickUp connette tutti i vostri strumenti e processi in modo che nulla vada perso. Meno email, più scrittura vera e propria

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Visualizzazione a 360 gradi : Offre oltre 15 visualizzazioni personalizzate per gestire attività e progetti

: Offre oltre 15 visualizzazioni personalizzate per gestire attività e progetti Assistente di scrittura IA : Fornisce oltre 100 strumenti basati sulla ricerca per contenuti di alta qualità

: Fornisce oltre 100 strumenti basati sulla ricerca per contenuti di alta qualità Strumenti di collaborazione : Consentono di lavorare in gruppo con lavagne online, ClickUp Documenti e ClickUp Mappe mentali Dashboard in tempo reale : Monitoraggio dello stato in un colpo d'occhio ClickUp dashboard Automazioni personalizzate : Gestione di attività ripetitive per risparmiare tempo

: Consentono di lavorare in gruppo con lavagne online, ClickUp Documenti e ClickUp Mappe mentali Integrazioni app : Connessione con oltre 1.000 app per automazione del flusso di lavoro ottimizzata Libreria di modelli : Accesso a oltre 1.000 modelli personalizzabili per tutti i team

: Connessione con oltre 1.000 app per automazione del flusso di lavoro ottimizzata

Limiti di ClickUp

Accesso premium : Il piano Free e gli ospiti non possono accedere alle funzionalità/funzione dell'IA

: Il piano Free e gli ospiti non possono accedere alle funzionalità/funzione dell'IA Curva di apprendimento: Le funzionalità/funzione avanzate possono risultare troppo complesse per i principianti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7 al mese

$7 al mese Business: $12 al mese

$12 al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

✨ Ideale per: Teams alla ricerca di uno strumento all-in-one per il project management e la creazione di contenuti basati sull'IA.

Consenso di Reddit: Come ClickUp AI ridefinisce la produttività ClickUp AI sta aiutando i team a superare i limiti, con utenti che sfruttano funzionalità come riepiloghi/riassunti di attività, campi personalizzati e strumenti di IA incorporati per migliorare i flussi di lavoro operativi. Una delle storie più interessanti è quella di un'officina di fabbricazione 3D in cui l'IA viene utilizzata non solo per organizzare le attività di produttività, ma anche per creare comunicazioni con i client e formazione dei dipendenti direttamente all'interno di ClickUp.

Dall'integrazione delle guide alle procedure operative standard con OpenAI alla generazione di aggiornamenti intelligenti per le parti interessate, ClickUp AI non si limita a gestire i flussi di lavoro, ma li centralizza e li migliora. I team non devono più destreggiarsi tra gli strumenti, ma lavorano in modo più intelligente, veloce e collaborativo.

la versatilità di ClickUp AI lo rende uno strumento essenziale per i team che cercano di innovare i flussi di lavoro quotidiani.

2. Copy.ai (il migliore per la creazione di contenuti senza sforzo su scala)

via Copia.ai Se vi siete mai seduti a fissare una schermata vuota, desiderando che le parole giuste apparissero magicamente, so come vi sentite - ed è proprio qui che Copy.ai brilla.

Grazie all'impressionante motore GPT-3, questo assistente di scrittura IA vi aiuta a fare brainstorming di idee, a redigere reportistica dettagliata o a dare forma alla tagline giusta.

Mi ha colpito la facilità con cui è stato possibile creare flussi di lavoro, salvare le chat come progetti e creare una voce coerente del marchio.

E la parte migliore? È così intuitivo che passerete meno tempo a capirlo e più a creare.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Generazione di contenuti di alta qualità : Crea contenuti ottimizzati per il SEO, dai blog ai testi commerciali, in pochi secondi

: Crea contenuti ottimizzati per il SEO, dai blog ai testi commerciali, in pochi secondi Coerenza della voce del marchio : Personalizza i contenuti in modo da riflettere il tono e la messaggistica unici dell'azienda

: Personalizza i contenuti in modo da riflettere il tono e la messaggistica unici dell'azienda Flussi di lavoro efficienti : Automazioni di attività come riepilogare/riassumere i webinar o generare reportistica sulla concorrenza

: Automazioni di attività come riepilogare/riassumere i webinar o generare reportistica sulla concorrenza Funzionalità/funzione di collaborazione : Consente di creare spazi per i team per una visibilità condivisa e una produttività ottimizzata dei contenuti

: Consente di creare spazi per i team per una visibilità condivisa e una produttività ottimizzata dei contenuti Versatilità: Gestisce diversi tipi di contenuto, tra cui didascalie, email e scrittura creativa

Limiti di Copy.ai

Capacità limitate per i moduli lunghi : Il piano Free non supporta la creazione di contenuti long-form

: Il piano Free non supporta la creazione di contenuti long-form Ritardi nei flussi di lavoro : La creazione di flussi di lavoro complessi può richiedere più tempo del previsto

: La creazione di flussi di lavoro complessi può richiedere più tempo del previsto Problemi di costo: I piani a pagamento possono risultare costosi per i piccoli team o i freelance

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Starter : $49/mese

: $49/mese Avanzato: $249/mese

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (180+ recensioni)

: 4.7/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (60+ recensioni)

📌 Reddit Consensus: ChatGPT ma migliore, ecco cosa dicono gli utenti. Copy.ai si è guadagnato l'attenzione su Reddit per aver affrontato le frustrazioni legate ai limiti di utilizzo di GPT-4. Gli utenti apprezzano il fatto che Copy.ai utilizzi GPT-4 senza limiti di utilizzo. Gli utenti apprezzano il fatto che Copy.ai utilizzi GPT-4 senza le stesse limitazioni, offrendo un accesso illimitato insieme a una suite di modelli e funzioni che ne migliorano la funzionalità per la creazione di contenuti. Mentre alcuni hanno trovato la versione di prova restrittiva, altri ne hanno notato il valore potenziale per chi si affida molto a strumenti come ChatGPT ma ha bisogno di maggiore flessibilità. Per riassumere il tutto:

via Reddit ✨ Ideale per: Business e marketer che hanno bisogno di generare contenuti senza sforzo e su scala, mantenendo la coerenza del marchio.

3. Rytr (il migliore per la generazione di contenuti versatili in diversi formati)

via Rettr Se siete alla ricerca di uno strumento di scrittura per l'IA che sia intuitivo e versatile, Rytr è una scelta di spicco. A differenza degli strumenti orientati esclusivamente alle aziende, si rivolge agli autori di contenuti, ai freelance e ai marketer che privilegiano la narrazione e il coinvolgimento rispetto alle complessità tecniche.

Ciò che fa brillare Rytr è la sua semplicità. Che si tratti di riformulare, accorciare o ampliare una frase, è facile selezionare il tipo di contenuto, fornire il contesto e lasciare che l'IA si occupi del resto.

🍪 Bonus: Rytr include strumenti SEO come un analizzatore di SERP e un generatore di parole chiave per garantire un buon posizionamento dei contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di Rytr

Versatilità di scrittura /IA : Genera post per il blog, testi pubblicitari, schemi e molto altro in oltre 40 tipi di contenuto

: Genera post per il blog, testi pubblicitari, schemi e molto altro in oltre 40 tipi di contenuto Strumenti di perfezionamento del contenuto : Riassume automaticamente le parole, accorcia o espande i contenuti per migliorarne la chiarezza

: Riassume automaticamente le parole, accorcia o espande i contenuti per migliorarne la chiarezza Ottimizzazione SEO : Include un analizzatore di SERP e uno strumento di ricerca di parole chiave per migliorare le classifiche di ricerca

: Include un analizzatore di SERP e uno strumento di ricerca di parole chiave per migliorare le classifiche di ricerca Controllo del plagio : Assicura che ogni contenuto sia originale e unico

: Assicura che ogni contenuto sia originale e unico Collaborazione con il team : Offre funzionalità/funzione per la visibilità del team e la condivisione dei progetti

: Offre funzionalità/funzione per la visibilità del team e la condivisione dei progetti Estensione Chrome: Permette la generazione di contenuti senza soluzione di continuità direttamente nel browser

Limiti di Rytr

Versione gratuita limitata : Il piano Free ha un limite di 10.000 caratteri al mese

: Il piano Free ha un limite di 10.000 caratteri al mese Accuratezza dei fatti : Come la maggior parte delle IA, a volte produce contenuti imprecisi

: Come la maggior parte delle IA, a volte produce contenuti imprecisi Edizioni ripetitive: A volte i contenuti generati possono risultare ripetitivi

Prezzi di Rytr:

Gratuito : Gratuito

: Unlimitato : $7.50/mese

: $7.50/mese Premio: $24,16/mese

Valutazioni e recensioni:

G2: 4.7/5 (800+ recensioni)

✨ Ideale per: Freelance e autori che necessitano di contenuti versatili generati dall'IA con supporto SEO.

🧠 Da fare: I blogger che utilizzano gli strumenti di IA risparmiano circa 30% del tempo che normalmente impiegherebbero per creare un post sul blog. È come guadagnare una pausa caffè o una sessione di brainstorming in più per ogni articolo.

4. Grammarly (il migliore per modificare i contenuti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Grammarly-1-1400x667.png Grammatica /$$$img/

via Grammatica Grammarly Premium è un must per chiunque voglia perfezionare e lucidare la propria scrittura. A differenza di altri strumenti di IA che si concentrano sulla generazione di contenuti, Grammarly eccelle nell'ottimizzazione di ciò che avete già scritto.

Sia che si tratti di uno scrittore umano che sta lucidando la propria bozza, sia che si tratti di un utente di contenuti generati dall'IA che vuole perfezionare la propria produzione, Grammarly eleva il proprio lavoro.

Ecco cosa mi piace di più: Grammarly si integra perfettamente con piattaforme come Google Documenti. È possibile ricorrere a Grammarly ogni volta che si ha bisogno di un supporto extra, proprio come GrammarlyGo, ma con la potenza aggiuntiva del controllore grammaticale leader del settore di Grammarly.

Le migliori funzionalità/funzione di Grammarly

Controllo grammaticale e ortografico : Identifica e corregge gli errori grammaticali con una precisione leader del settore

: Identifica e corregge gli errori grammaticali con una precisione leader del settore Regolazione del tono : Analizza e regola il tono per adattarlo al pubblico e all'obiettivo desiderato

: Analizza e regola il tono per adattarlo al pubblico e all'obiettivo desiderato Generazione di prompt IA : Fornisce fino a 2.000 prompt nel piano Pro per aiutare ad ampliare gli argomenti e superare il blocco dello scrittore

: Fornisce fino a 2.000 prompt nel piano Pro per aiutare ad ampliare gli argomenti e superare il blocco dello scrittore Riscrizione di frasi : Offre soluzioni con un solo clic per riformulare e migliorare la chiarezza e il flusso

: Offre soluzioni con un solo clic per riformulare e migliorare la chiarezza e il flusso Rilevamento dei plagi : Rileva i contenuti duplicati e i testi generati dall'IA per una maggiore sicurezza

: Rileva i contenuti duplicati e i testi generati dall'IA per una maggiore sicurezza Integrazione con Documenti Google: Lavora direttamente all'interno di Documenti Google per un'esperienza di modifica senza soluzione di continuità

Limiti di Grammarly

Funzione mobile limitata : Non sempre funziona bene sui dispositivi mobili, con occasionali problemi

: Non sempre funziona bene sui dispositivi mobili, con occasionali problemi Lag con contenuti lunghi : Grandi quantità di contenuti possono rallentare le prestazioni

: Grandi quantità di contenuti possono rallentare le prestazioni Correzioni troppo avide: A volte suggerisce correzioni prima che la frase sia finita, il che può interrompere il flusso

Prezzi di Grammarly

Gratis : $0/mese

: $0/mese Pro : $30/mese

: $30/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Grammarly

G2 : 4.7/5 (9.700+ recensioni)

: 4.7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (7.000+ recensioni)

📌 Reddit Consensus: Grammarly è spesso raccomandato ai principianti, in particolare per individuare le frasi maldestre e migliorare la concisione delle frasi. Molti utenti ritengono che sia utile per qualche mese per imparare il proprio stile di scrittura e gli errori più comuni, ma alcuni utenti di Reddit ritengono che non sia all'altezza di opzioni più avanzate, soprattutto se si ha un budget limitato.

via Reddit ✨ Ideale per: Scrittori che vogliono perfezionare le loro bozze con miglioramenti grammaticali, di tono e di stile.

5. Frase (Ideale per la creazione e l'ottimizzazione di contenuti in ottica SEO)

via Frase Immaginate uno strumento che non vi aiuti solo a scrivere, ma che vi aiuti a pensare.

è uno strumento potente per la ricerca e l'ottimizzazione dei contenuti in ottica SEO. Progettato per semplificare le prime fasi della creazione di contenuti, Frase è in grado di trasformare i dati della SERP e le informazioni sui concorrenti in brief di contenuti attuabili, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

La funzionalità/funzione principale? I suoi strumenti Wikipedia Concept Map e Topic Planner aiutano a visualizzare le idee e a creare cluster di argomenti, ideali per pianificare una strategia di contenuti a lungo termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Frase

Ricerca e piano dei contenuti: Analizza i dati delle SERP e genera brief approfonditi sui contenuti in pochi secondi, risparmiando ore di lavoro manuale

Analizza i dati delle SERP e genera brief approfonditi sui contenuti in pochi secondi, risparmiando ore di lavoro manuale Creazione di outline: Costruisce outline dettagliate estraendo i dati dai top ranking dei concorrenti e integrando le domande degli utenti

Costruisce outline dettagliate estraendo i dati dai top ranking dei concorrenti e integrando le domande degli utenti Strumenti di scrittura alimentati dall'IA: Utilizza oltre 36 strumenti di IA per generare post per blog, listicle e altro ancora, il tutto in oltre 20 lingue

Utilizza oltre 36 strumenti di IA per generare post per blog, listicle e altro ancora, il tutto in oltre 20 lingue Ottimizzazione dei contenuti: Migliora la SEO dei tuoi contenuti con l'integrazione di Google Search Console e l'analisi delle parole chiave di Frase

Migliora la SEO dei tuoi contenuti con l'integrazione di Google Search Console e l'analisi delle parole chiave di Frase Spazio di lavoro collaborativo: Organizza i progetti con cartelle, assegna attività e monitora lo stato di avanzamento per la collaborazione con il team

Limiti di Frase

Costi aggiuntivi: Mentre i piani base sono convenienti, alcune funzionalità, come le parole IA illimitate e l'analisi del volume delle parole chiave, richiedono costi aggiuntivi

Mentre i piani base sono convenienti, alcune funzionalità, come le parole IA illimitate e l'analisi del volume delle parole chiave, richiedono costi aggiuntivi **Problemi di aggiornamento automatico possono interrompere il flusso di lavoro se non si è salvato lo stato di avanzamento

Curva di apprendimento: Con così tante funzionalità/funzione, può essere necessario del tempo per i principianti per navigare in modo efficace

Prezzi di Frase

**Versione di prova gratuita

Solo: $15/mese

$15/mese Basic: $45/mese

$45/mese Teams: $115/mese

Frase valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (290+ recensioni)

4.8/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (330+ recensioni)

📌 Reddit Consensus: Frase è molto apprezzato per il suo potenziale nel facilitare la ricerca e la creazione di contenuti, in particolare per giornalisti indipendenti, blogger e marketer. Gli utenti lodano il suo motore di ricerca interno e l'assistente di ricerca IA, che scansionano i siti web in base alle query, producendo bibliografie e riepiloghi/riassunti in tempo reale delle fonti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Reddit-review-Frase.png Recensione Reddit-Frase /$$$img/

via Reddit ✨ Ideale per: Marketing dei contenuti e specialisti SEO alla ricerca di strumenti per la ricerca, i briefing sui contenuti e l'ottimizzazione.

6. Jasper.ai (il migliore per la creazione di contenuti IA incentrati sul marketing)

via Jasper.ai Jasper è stato creato appositamente per i marketer, e si vede.

Dalla creazione di post per blog SEO-friendly alla generazione di didascalie per Instagram che aumentano il coinvolgimento, questo strumento è stato progettato per aiutare i team di marketing di tutte le dimensioni a scalare i loro lavori richiesti senza perdere la scintilla creativa.

Ciò che distingue Jasper è la sua capacità di adattare i contenuti al tono e allo stile del vostro marchio.

Funzionalità/funzione come "Explain it to Me Like a 5th Grader" (Spiegami come un bambino di quinta elementare) sono in grado di semplificare argomenti complessi, rendendo i contenuti tecnici o di nicchia più accessibili e coinvolgenti per un pubblico più ampio: una risorsa preziosa per i marketer che mirano a diversi target demografici.

Le migliori funzionalità di Jasper.ai

Marketing Editor : Crea e perfeziona i contenuti con l'unico editor IA addestrato alle best practice di marketing

: Crea e perfeziona i contenuti con l'unico editor IA addestrato alle best practice di marketing Personalizzazione della voce del marchio : Assicura che ogni contenuto rimanga fedele al tono e allo stile del vostro marchio

: Assicura che ogni contenuto rimanga fedele al tono e allo stile del vostro marchio Libreria di app per l'IA : Accesso a oltre 80 app personalizzate per le diverse esigenze di marketing, dai post del blog alle sequenze di email

: Accesso a oltre 80 app personalizzate per le diverse esigenze di marketing, dai post del blog alle sequenze di email Modalità SEO : Ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca senza bisogno di uno strumento separato

: Ottimizzazione dei contenuti per i motori di ricerca senza bisogno di uno strumento separato Generazione e modifica di immagini: Generazione di immagini a complemento del testo

Limiti di Jasper.ai

Preoccupazioni relative al modello di sottoscrizione : Il prezzo si basa sul numero di parole, il che può risultare restrittivo per gli utenti che producono elevati volumi di contenuto

: Il prezzo si basa sul numero di parole, il che può risultare restrittivo per gli utenti che producono elevati volumi di contenuto Problemi con gli argomenti di nicchia : Mentre eccelle nei contenuti di marketing generale, occasionalmente vacilla con argomenti altamente specializzati o tecnici

: Mentre eccelle nei contenuti di marketing generale, occasionalmente vacilla con argomenti altamente specializzati o tecnici Necessario il controllo dei fatti: Come la maggior parte degli strumenti di IA, Jasper richiede un editor umano per verificare l'accuratezza delle informazioni

Prezzi di Jasper.ai

Piano autore : $39/mese

: $39/mese Piano Pro : $59/mese

: $59/mese Piano Business: Prezzo personalizzato

Jasper.ai valutazioni e recensioni:

G2 : 4.7/5 (1.200+ recensioni)

: 4.7/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.800+ recensioni)

✨ Ideale per: Team di marketing che si concentrano sulla generazione di contenuti specifici per il marchio e SEO-friendly su scala.

7. Anyword (il migliore per la creazione di contenuti basati sui dati)

via Qualsiasi parola Immaginate questo: Avete appena finito di scrivere un annuncio su Facebook. Pensate che sia spiritoso, coinvolgente e che sia esattamente ciò di cui il vostro traguardo ha bisogno per fare clic sul pulsante "Compra ora".

Il problema? Non saprete se funziona fino a quando non sarà attivo: ecco le notti insonni e gli infiniti A/B test.

È qui che entra in gioco Anyword. Questo strumento di creazione di contenuti alimentato dall'IA non si limita a generare copie, ma predice il loro rendimento.

🦸‍♂️ Immaginate di avere un aiutante che vi dice: "Ehi, questo titolo convertirà il 20% in più", prima che voi premiate il tasto di pubblicazione.

Se siete come me e volete smettere di tirare a indovinare e iniziare a creare contenuti che funzionano, scoprite cosa rende Anyword il sogno dei marketer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Anyword

Punteggio di performance predittivo : Per vedere come il vostro contenuto si comporterà prima di pubblicarlo, risparmiando tempo con i test A/B

: Per vedere come il vostro contenuto si comporterà prima di pubblicarlo, risparmiando tempo con i test A/B Premio per il blog : Creazione più rapida di post di blog SEO-friendly, con contorni, introduzioni e sezioni ottimizzate suggerite

: Creazione più rapida di post di blog SEO-friendly, con contorni, introduzioni e sezioni ottimizzate suggerite Libreria di parole chiave personalizzate : Creare un repository di termini di uso frequente per mantenere un messaggio coerente e migliorare la ricercabilità

: Creare un repository di termini di uso frequente per mantenere un messaggio coerente e migliorare la ricercabilità Creazione di annunci con tecnologia IA : Generazione di testi pubblicitari basati sull'IA per piattaforme come Facebook, LinkedIn e Google con modelli su misura per il coinvolgimento

: Generazione di testi pubblicitari basati sull'IA per piattaforme come Facebook, LinkedIn e Google con modelli su misura per il coinvolgimento Analisi delle prestazioni: Monitoraggio e confronto delle variazioni di contenuto tra i vari canali per trovare ciò che funziona meglio

Limiti di Anyword

Focalizzazione su contenuti brevi : Non è ideale per progetti di lunga durata senza modifiche manuali significative

: Non è ideale per progetti di lunga durata senza modifiche manuali significative Costoso per le funzionalità/funzione avanzate : I piani Data-Driven e Business possono essere costosi per i team più piccoli

: I piani Data-Driven e Business possono essere costosi per i team più piccoli Integrazioni limitate: Si affida ad API piuttosto che a connessioni plug-and-play

Prezzi di Anyword

Piano iniziale : $49/mese

: $49/mese Piano guidato dai dati : $99/mese

: $99/mese Piano Business : $499/mese

: $499/mese Piano Enterprise: Prezzo personalizzato

Anyword valutazioni e recensioni

G2 : 4.8 (1.200+ recensioni)

: 4.8 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.8 (390+ recensioni)

✨ Ideale per: Marketing orientato alla performance e alla ricerca di analisi predittive per ottimizzare il proprio copy.

8. Writesonic (migliore per la creazione di contenuti con IA e l'ottimizzazione SEO)

via Scrittura Writesonic è uno strumento di scrittura IA che promette di far risparmiare tempo ed energia creando una varietà di contenuti, dai post sul blog agli annunci e alle pagine di destinazione.

Sono disponibili funzionalità/funzione come il fact-checking, la personalizzazione della voce del marchio e le FAQ generate dall'IA.

Ciò che mi ha colpito è l'ottimizzazione SEO integrata e la capacità di generare contenuti in oltre 20 lingue. Questo rende lo strumento una scelta versatile per blogger, marketer e titolari di piccole aziende.

Vediamo le sue migliori funzionalità/funzione e alcune stranezze che ho notato durante i test.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic:

Autore di articoli IA : Crea articoli accurati e ottimizzati per la SEO con una lunghezza massima di 5.000 parole

: Crea articoli accurati e ottimizzati per la SEO con una lunghezza massima di 5.000 parole Personalizzazione della voce del marchio : Regola il tono e lo stile dei contenuti per riflettere la vostra voce unica

: Regola il tono e lo stile dei contenuti per riflettere la vostra voce unica Controllore e ottimizzatore SEO : Fornisce istantaneamente informazioni e ottimizzazioni SEO sulla pagina

: Fornisce istantaneamente informazioni e ottimizzazioni SEO sulla pagina Modelli di contenuto : Offre oltre 80 modelli per blog, post sui social media, descrizioni di prodotti e altro ancora

: Offre oltre 80 modelli per blog, post sui social media, descrizioni di prodotti e altro ancora Supporto multilingue: Genera contenuti in oltre 20 lingue per ampliare la portata del vostro pubblico

Limiti di Writesonic:

Curva di apprendimento : Alcune funzionalità/funzione, come i modelli avanzati, possono richiedere tempo per essere padroneggiate

: Alcune funzionalità/funzione, come i modelli avanzati, possono richiedere tempo per essere padroneggiate Imprecisioni occasionali : Il controllo dei fatti è essenziale per gli articoli di ricerca di alto livello

: Il controllo dei fatti è essenziale per gli articoli di ricerca di alto livello Carenze formative: Guide più dettagliate potrebbero rendere più agevole il processo di inserimento

Prezzi di Writesonic:

Piano Free : Piano gratuito

: Individuale : $20/mese

: $20/mese Standard : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Writesonic:

G2 : 4.7/5 (1.980+ recensioni)

: 4.7/5 (1.980+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2.000+ recensioni)

📌 Reddit Consensus: Writesonic è apprezzato per la sua capacità di generare rapidamente contenuti di qualità, il che lo rende uno strumento ideale per gli scrittori alle prese con il blocco dello scrittore o con esigenze specifiche di contenuto. Gli utenti spesso paragonano i suoi risultati a quelli di altri strumenti come Copymatic, notando una maggiore qualità dei contenuti.

via Reddit ideale per: Marketer e titolari di piccole aziende che desiderano contenuti basati sull'IA con funzionalità/funzione SEO integrate.

9. ChatGPT (il migliore per scrivere contenuti veloci e versatili con l'IA)

via ChatGPT Un quarto delle aziende ha segnalato di aver risparmiato tra i 50.000 e i 70.000 dollari utilizzando ChatGPT.

Quindi, non c'è dubbio che gli operatori di marketing si rivolgano a questo strumento per automatizzare il processo di creazione dei contenuti .

Onestamente, ne capisco il fascino: si risparmia tempo, si riducono i costi e si producono contenuti di alta qualità su scala.

Che si tratti di redigere post per il blog e descrizioni di prodotti o di creare didascalie per i social media, ChatGPT riesce a terminare il lavoro in modo rapido ed efficiente.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Efficienza che fa risparmiare tempo : Genera contenuti in pochi secondi, aiutando le aziende a rispettare le scadenze più strette

: Genera contenuti in pochi secondi, aiutando le aziende a rispettare le scadenze più strette Versatilità nei tipi di contenuto : Gestisce con facilità blog, post sui social media, descrizioni di prodotti e altro ancora

: Gestisce con facilità blog, post sui social media, descrizioni di prodotti e altro ancora Assistenza in tempo reale : Fornisce risposte simili a quelle umane ai prompt, riducendo il blocco dello scrittore

: Fornisce risposte simili a quelle umane ai prompt, riducendo il blocco dello scrittore Efficacia dei costi : Offre piani convenienti rispetto all'assunzione di scrittori a tempo pieno

: Offre piani convenienti rispetto all'assunzione di scrittori a tempo pieno GPT personalizzati: Consente di creare modelli di IA su misura per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

Limiti della ChatGPT

Mancanza di originalità : Può produrre contenuti ripetitivi o derivati senza un attento prompt

: Può produrre contenuti ripetitivi o derivati senza un attento prompt Modifica necessaria : Il contenuto necessita spesso di una messa a punto per allinearsi alla voce del marchio e garantire l'accuratezza dei fatti

: Il contenuto necessita spesso di una messa a punto per allinearsi alla voce del marchio e garantire l'accuratezza dei fatti Dipendenza dai prompt: La qualità dell'output dipende in larga misura dalla chiarezza e dai dettagli dell'input

ChatGPT prezzi

**Gratis

Plus : $20/mese

: $20/mese Pro: $200/mese

$200/mese Team : $25/utente/mese o $30/utente/mese in dipendenza del piano

: $25/utente/mese o $30/utente/mese in dipendenza del piano Azienda: Prezzi personalizzati

ChatGPT valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (630+ recensioni)

: 4.7/5 (630+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

Consenso di Reddit: ChatGPT ha fatto molta strada, con GPT-4 che offre miglioramenti significativi rispetto alle versioni precedenti. Sebbene manchi ancora di personalità e richieda prompt accurati, gli utenti concordano sul fatto che può produrre contenuti decenti per alcuni articoli, in particolare se abbinato alla modifica umana per migliorare il flusso e aggiungere varietà.

via Reddit ✨ Ideale per: Professionisti e aziende alla ricerca di una creazione di contenuti veloce e versatile in tutti i formati.

10. Wordtune (Ideale per aggiustamenti rapidi del tono e semplici riscritture)

via Sintonia di parole Quando ho provato Wordtune per la prima volta, mi ha incuriosito la sua attenzione alla riscrittura e alla regolazione del tono.

Non è lo strumento più ricco di funzionalità/funzione, ma Da fare un buon lavoro per aiutarvi a modificare la vostra scrittura in termini di chiarezza, tono e stile. Se avete mai avuto dubbi sul fatto che la vostra email debba sembrare informale o formale, Wordtune è un compagno fidato.

Questo assistente dotato di IA suggerisce riscritture, migliora il fraseggio e aiuta persino con i sinonimi: perfetto per modifiche rapide, ma non adatto alla scrittura pesante o a progetti collaborativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wordtune

Flessibilità dei toni : Mi è piaciuto molto poter attivare/disattivare i toni formali e informali con un solo clic

: Mi è piaciuto molto poter attivare/disattivare i toni formali e informali con un solo clic Suggerimenti per la riscrittura : Evidenziando una frase ho trovato un intervallo di opzioni tra cui scegliere, alcune migliori di altre, ma nel complesso utili

: Evidenziando una frase ho trovato un intervallo di opzioni tra cui scegliere, alcune migliori di altre, ma nel complesso utili Sinonimi intelligenti : Uno strumento interessante che suggerisce alternative, soprattutto quando si ripete troppo la stessa parola

: Uno strumento interessante che suggerisce alternative, soprattutto quando si ripete troppo la stessa parola Strumento di riepilogare/riassumere : Utile per condensare lunghi paragrafi in riepiloghi/riassunti digeribili

: Utile per condensare lunghi paragrafi in riepiloghi/riassunti digeribili Opzioni di integrazione: Lavora bene come estensione per il browser Google Chrome e si inserisce anche in Microsoft Word

Limiti di Wordtune

Limitazioni della versione Free : Le 10 riscritture al giorno sembrano un limite: le ho consumate troppo in fretta

: Le 10 riscritture al giorno sembrano un limite: le ho consumate troppo in fretta Mancanze occasionali: Alcuni suggerimenti non hanno centrato il bersaglio, perdendo il contesto o suonando goffi

Prezzi di Wordtune

Gratis : 10 riscritture al giorno

: 10 riscritture al giorno Piano avanzato : $4,19/mese

: $4,19/mese Piano Unlimited: $5,99/mese

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2 : 4.6 (170+ recensioni)

: 4.6 (170+ recensioni) Capterra: 4.4 (75+ recensioni)

✨ Ideale per: Professionisti che necessitano di rapide riscritture e aggiustamenti di tono per una comunicazione raffinata.

11. Sudowrite (Ideale per gli scrittori di narrativa che cercano un'assistenza creativa basata sull'IA)

via Sudowrite Quando mi sono imbattuto in Sudowrite, ero curioso di sapere come uno strumento di IA potesse rivolgersi specificamente agli scrittori di narrativa.

Viene commercializzato come un assistente di scrittura che può aiutare a creare interi romanzi o sceneggiature mentre fa brainstorming di nuove idee.

In base alla mia esperienza, è come avere un co-scrittore che non si stanca mai, anche se a volte non ha la capacità di aiutare gli scrittori a scrivere tocco umano che fa sentire le storie veramente vive .

Le migliori funzionalità/funzioni di Sudowrite

Motore della storia : Vi guida nella costruzione di caratteri, trame e persino capitoli completi. È ottimo per iniziare una bozza

: Vi guida nella costruzione di caratteri, trame e persino capitoli completi. È ottimo per iniziare una bozza Riscrivi ed espandi : Offre versioni riformulate o ampliate per mantenere il flusso della storia

: Offre versioni riformulate o ampliate per mantenere il flusso della storia Magia del brainstorming : Genera nomi, colpi di scena e nuove idee per stimolare la creatività

: Genera nomi, colpi di scena e nuove idee per stimolare la creatività Strumento di visualizzazione : Permette di generare immagini dei caratteri e arte di costruzione del mondo: ottimo per rimanere ispirati

: Permette di generare immagini dei caratteri e arte di costruzione del mondo: ottimo per rimanere ispirati Suggerimenti per i colpi di scena: Aiuta a inserire nuovi colpi di scena quando la narrazione sembra prevedibile

Limiti di Sudowrite

Voce non autentica : Sebbene impari dal vostro stile, a volte si allontana, rendendo necessaria la modifica

: Sebbene impari dal vostro stile, a volte si allontana, rendendo necessaria la modifica Idee di livello superficiale : Alcuni contenuti generati mancano della profondità emotiva e delle sfumature che solo un essere umano può fornire

: Alcuni contenuti generati mancano della profondità emotiva e delle sfumature che solo un essere umano può fornire Prezzi per un uso elevato: Gli scrittori più assidui possono scoprire che il costo mensile dei crediti aumenta rapidamente

Prezzi di Sudowrite

Piano per studenti e hobby : $10/mese

: $10/mese Piano professionale : $22/mese

: $22/mese Piano Max: $44/mese

Valutazioni e recensioni di Sudowrite:

G2: 4.7/5 (1.990+ recensioni)

📌 Reddit Consensus: Sudowrite ha ottenuto un'accoglienza mista ma complessivamente positiva da parte degli utenti su Reddit, in particolare per la sua capacità di aiutare a superare il blocco dello scrittore e di assistere nel processo di modifica. Gli scrittori hanno elogiato la funzionalità/funzione "Scrivi", che fornisce prompt e idee utili per far procedere il processo creativo. Tuttavia, la funzionalità "Genera capitolo" è stata inizialmente criticata per la sua ripetitività.

via Reddit ✨ Ideale per: Scrittori di narrativa in cerca di assistenza IA per il brainstorming, la stesura e la modifica di lavori creativi.

12. Modulo per gli articoli (il migliore per la generazione automatizzata di contenuti a lungo termine)

via Fucina di articoli Esplorando Article Forge, sono rimasto colpito dalla sua pretesa di produrre moduli lunghi e contenuti ottimizzati per la SEO con un solo clic.

L'idea di creare articoli di alta qualità, di oltre 1.500 parole, in meno di un minuto sembrava quasi troppo bella per essere vera.

Tuttavia, grazie a funzionalità/funzione come la creazione di articoli in blocco e l'integrazione con WordPress, Article Forge ha come traguardo gli utenti che vogliono semplificare la produzione di contenuti senza sacrificare la qualità.

Le migliori funzionalità/funzione di Article Forge

Automazioni per contenuti lunghi: Modulo per la creazione di articoli di oltre 1.500 parole in soli 60 secondi, in base alle parole chiave e alle istruzioni inserite

Modulo per la creazione di articoli di oltre 1.500 parole in soli 60 secondi, in base alle parole chiave e alle istruzioni inserite Ottimizzazione SEO: Scrive contenuti tenendo conto degli algoritmi di ranking di Google, compreso l'uso di parole chiave e la pertinenza degli argomenti

Scrive contenuti tenendo conto degli algoritmi di ranking di Google, compreso l'uso di parole chiave e la pertinenza degli argomenti Creazione di articoli in blocco: Permette di generare più articoli in una volta sola, ideale per la scalabilitàdi lavoro richiesto dall'IA Integrazione con WordPress: Pubblica articoli direttamente sul vostro blog WordPress, risparmiando tempo per il caricamento e il formattare

Permette di generare più articoli in una volta sola, ideale per la scalabilitàdi lavoro richiesto dall'IA Rilevamento del superamento dell'IA: Include una funzionalità che riduce la possibilità che i contenuti vengano segnalati come generati dall'IA, anche se i risultati variano

Limiti di Article Forge

Contenuti di livello superficiale: Gli articoli richiedono spesso modifiche manuali per adattarsi alla voce del marchio e garantire l'unicità

Gli articoli richiedono spesso modifiche manuali per adattarsi alla voce del marchio e garantire l'unicità **Problemi di formattazione: i contenuti generati mancano di formattazione avanzata come punti elenco, titoli o testo in grassetto per le best practice SEO

Imprecisioni grammaticali: I frequenti errori minori possono far sembrare il contenuto non rifinito senza ulteriori modifiche

Prezzi di Article Forge

Piano standard: $27/mese

$27/mese Piano Business: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Article Forge

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

✨ Ideale per: Le aziende che cercano moduli lunghi automatizzati e contenuti ottimizzati per la SEO per scalare la loro strategia.

13. Quillbot (migliore per affinare i contenuti e aumentare la chiarezza)

via Quillbot Quando ho provato Quillbot per la prima volta, non ero del tutto sicuro di cosa aspettarmi. Si tratta di uno strumento di uso comune per parafrasare e migliorare i testi, ma ero curioso di sapere se fosse all'altezza della fama. Dopo aver testato le sue funzionalità, ho capito perché è uno dei preferiti da studenti, ricercatori e scrittori.

Le modalità di parafrasi, il controllo grammaticale e il riepilogare/riassumere di Quillbot sono intuitivi e forniscono risultati decenti. Anche se non è uno strumento a cui mi affiderei completamente per creare contenuti raffinati, è innegabilmente utile per le correzioni rapide e per superare il blocco dello scrittore.

Tuttavia, l'output ha spesso bisogno di modifiche per suonare naturale.

Le migliori funzionalità/funzione di Quillbot

Modalità di parafrasi : Mi è piaciuto il fatto che si possa passare da una modalità all'altra, come Standard e Fluency, a seconda dell'obiettivo che ci si prefigge, sia che si voglia mantenere un tono semplice o più professionale

: Mi è piaciuto il fatto che si possa passare da una modalità all'altra, come Standard e Fluency, a seconda dell'obiettivo che ci si prefigge, sia che si voglia mantenere un tono semplice o più professionale Controllo grammaticale : Sorprendentemente efficace nell'individuare gli errori, anche se non così raffinato come altri strumenti che ho usato

: Sorprendentemente efficace nell'individuare gli errori, anche se non così raffinato come altri strumenti che ho usato Riepilogare/riassumere : Utile per condensare lunghi testi in riepiloghi/riassunti digeribili, che mi hanno fatto risparmiare tempo durante la scrematura di articoli di ricerca

: Utile per condensare lunghi testi in riepiloghi/riassunti digeribili, che mi hanno fatto risparmiare tempo durante la scrematura di articoli di ricerca Generatore di citazioni: Un salvavita se si è alle prese con lavori accademici, che facilita la formattazione corretta dei riferimenti

Limiti di Quillbot

Necessita di una messa a punto : Il testo parafrasato a volte sembra un po' meccanico e richiede un tocco umano per migliorare le cose

: Il testo parafrasato a volte sembra un po' meccanico e richiede un tocco umano per migliorare le cose Creatività limitata : È funzionale alla riscrittura, ma non è di grande aiuto se si punta a contenuti originali ed emotivamente coinvolgenti

: È funzionale alla riscrittura, ma non è di grande aiuto se si punta a contenuti originali ed emotivamente coinvolgenti Prezzo premium: La versione gratuita è limitata e il piano premium potrebbe risultare un po' troppo costoso per gli utenti occasionali

Prezzi di Quillbot

Piano mensile: $9,95/mese

$9,95/mese Piano semestrale : $6,66/mese

: $6,66/mese Piano annuale: $4,17/mese

Valutazioni e recensioni di Quillbot

G2 : 4.4/5 (30+ recensioni)

: 4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (140+ recensioni)

✨ Ideale per: Studenti e scrittori che necessitano di strumenti rapidi per parafrasare, controllare la grammatica e riepilogare.

14. Hypotenuse IA (Ideale per i marchi di e-commerce che vogliono creare contenuti)

via Ipotenusa IA Hypotenuse IA è una piattaforma all-in-one per la generazione di descrizioni di prodotti, post di blog e materiale di marketing.

La mia esperienza? È impressionante per le attività di massa e per i contenuti SEO, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua capacità di mantenere un tono coerente durante la generazione in batch delle descrizioni dei prodotti: una salvezza per chiunque gestisca cataloghi di grandi dimensioni.

🌻 Una cosa che aggiungerei alla piattaforma: Lo strumento potrebbe beneficiare di modelli più diversificati per esigenze di contenuto uniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hypotenuse IA

Generazione di contenuti massicci : Crea senza sforzo descrizioni di prodotti ottimizzate per la SEO, didascalie di Instagram e altro ancora con i suoi strumenti di flusso di lavoro massivo

: Crea senza sforzo descrizioni di prodotti ottimizzate per la SEO, didascalie di Instagram e altro ancora con i suoi strumenti di flusso di lavoro massivo HypoChat per la ricerca e il perfezionamento dei contenuti : Collabora con l'IA per ottenere contenuti verificati o brainstorming creativo, ottimizzando il processo

: Collabora con l'IA per ottenere contenuti verificati o brainstorming creativo, ottimizzando il processo HypoArt per la generazione di immagini : Genera immagini di qualità da studio o migliora le foto dei prodotti con gli strumenti di IA

: Genera immagini di qualità da studio o migliora le foto dei prodotti con gli strumenti di IA Contenuto localizzato : Tradurre e adattare i contenuti per il pubblico globale in oltre 30 lingue

: Tradurre e adattare i contenuti per il pubblico globale in oltre 30 lingue Consistenza della voce del marchio: Applicarelinee guida specifiche per il marchio per garantire che tutti i contenuti generati siano in linea con il tono del marchio

Limiti dell'IA di Hypotenuse

Limitazioni alla versione di prova gratuita : I crediti limitati rendono difficile esplorare appieno il potenziale della piattaforma senza impegnarsi in un piano

: I crediti limitati rendono difficile esplorare appieno il potenziale della piattaforma senza impegnarsi in un piano Varietà dei modelli: Pur essendo solida per l'e-commerce, la libreria di modelli avrebbe bisogno di più opzioni per diversi settori e tipi di contenuto

Prezzi di Hypotenuse IA

Voce : $19/mese

: $19/mese Essenziale : $56/mese

: $56/mese Blog Pro : Da $150/mese

: Da $150/mese E-commerce Basic: $150/mese

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

✨ Ideale per: Marchi di e-commerce che scalano la produzione di contenuti con funzionalità SEO e di generazione di massa.

15. App Hemingway (Ideale per gli appassionati di scrittura concisa e chiara)

via App Hemingway Avevo sentito parlare molto dell'app Hemingway: poteva un semplice strumento di modifica essere all'altezza del nome del leggendario scrittore?

Dopo aver trascorso del tempo con la sua interfaccia minimalista, l'ho trovata sorprendentemente efficace per affinare la mia scrittura.

Sia che siate inclini a frasi prolisse o che vogliate semplicemente che le vostre parole siano più incisive, Hemingway agisce come un coach senza fronzoli, evidenziando le aree da migliorare con suggerimenti chiari e cancellati dal codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hemingway App

Chiarezza con codice colore : Evidenzia avverbi, voce passiva e frasi complesse per aiutare a rendere più rigorosa la vostra prosa

: Evidenzia avverbi, voce passiva e frasi complesse per aiutare a rendere più rigorosa la vostra prosa Punteggio di leggibilità : Fornisce un punteggio di livello per garantire l'accessibilità della scrittura

: Fornisce un punteggio di livello per garantire l'accessibilità della scrittura Modalità di modifica e scrittura : Permette di passare dalla scrittura senza distrazioni alla modifica approfondita

: Permette di passare dalla scrittura senza distrazioni alla modifica approfondita Versione desktop accessibile : Il costo una tantum di $$$a per l'app a pagamento è un affare per la funzione offline

: Il costo una tantum di $$$a per l'app a pagamento è un affare per la funzione offline Opzioni di esportazione: Salva il tuo lavoro in formati come Word, PDF e Markdown

Limiti dell'app Hemingway

Nessun controllo grammaticale : Manca di molti errori grammaticali rispetto a strumenti come Grammarly

: Manca di molti errori grammaticali rispetto a strumenti come Grammarly La versione online non consente di salvare : Gli utenti Free non possono salvare o esportare i loro lavori

: Gli utenti Free non possono salvare o esportare i loro lavori Funzioni limitate per progetti lunghi: Non è l'ideale per manoscritti lunghi come un libro o per modifiche impegnative

Prezzi dell'app Hemingway

Versione gratis : Versione desktop a pagamento : Versione gratuita

: : Versione desktop a pagamento: $19,99 una tantum

Valutazioni e recensioni di Hemingway App

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

📌 Reddit Consensus: L'app Hemingway si è ritagliata una nicchia tra le agenzie creative e gli scrittori che cercano di semplificare i loro contenuti, soprattutto in caso di scadenze strette. Gli utenti di Reddit sottolineano il suo valore nell'insegnare la funzione della brevità, un'abilità utile sia per la scrittura commerciale che per quella narrativa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Reddit-review-Hemingway.png Recensione su Reddit - Hemingway /$$$img/

via Reddit ✨ Ideale per: Scrittori che desiderano una prosa concisa e chiara e migliorare la leggibilità dei loro lavori.

La creazione di contenuti senza sforzo è a portata di ClickUp

Il dibattito sull'IA nella creazione di contenuti è diviso come l'ananas sulla pizza: efficiente o ripetitivo? Una cosa è chiara: l'IA ha democratizzato la scrittura, rendendola accessibile a tutti.

Ma per distinguersi in un mare di contenuti IA, le aziende hanno bisogno di qualcosa di più di titoli accattivanti. I lettori desiderano contenuti che risolvano problemi, rispondano a domande e creino connessioni. La conoscenza autentica e originale è la chiave di differenziazione.

ClickUp lo rende facile.

Dalla generazione di idee con ClickUp Brain alla collaborazione in tempo reale, la creazione di contenuti è semplificata da funzionalità/funzioni come modelli personalizzabili, post sociali automatizzati e modifiche in tempo reale.

Quindi, perché non fare il salto di qualità?

e vedrete il vostro gioco di creazione di contenuti salire di livello, un'attività alla volta.