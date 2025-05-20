Come cambiare l'immagine dell'intestazione di un modulo Google: Una guida passo passo

"Da dove viene questo modulo che sembra fatto nel 2005?" Se avete mai guardato il vostro Modulo Google e avete pensato questo, non siete i soli.

Vi siete chiesti come far risaltare il vostro Modulo Google?

Il segreto sta nell'immagine di intestazione, un semplice personalizzato che trasforma un modulo semplice in un capolavoro lucido e professionale. Che si tratti di un sondaggio, di una raccolta di feedback o dell'organizzazione di un evento, un'intestazione adeguata imposta il tono, cattura l'attenzione e lascia un'impressione duratura sul pubblico.

La parte migliore? Non ci sono restrizioni alla modifica dell'immagine dell'intestazione di un modulo Google; potete personalizzarla con un logo, il marchio di un evento, i colori dell'azienda o un'immagine personalizzata dell'intestazione.

Questa guida vi mostrerà come personalizzare il vostro modulo con pochi clic. Impariamo a rendere il vostro Modulo Google unico e coinvolgente, proprio come le vostre idee!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Imparate a personalizzare l'immagine dell'intestazione del vostro Modulo Google, completata da guide visive per migliorare l'aspetto del vostro modulo, seguendo questi passaggi. ✅ Aprite Google Modulo Accedere al menu personalizzato del tema Scegliere la sezione intestazione Regolare l'immagine dell'intestazione Salvare il Modulo

Sebbene Google Modulo offra funzionalità/funzione di base per i sondaggi, presenta limiti come una limitata flessibilità di progettazione, la mancanza di reportistica avanzata e opzioni di integrazione minime ✅

Superate queste sfide con ClickUp Modulo, una potente alternativa che offre una personalizzazione avanzata, integrazioni senza soluzione di continuità e potenti analisi ✅

Come cambiare l'immagine dell'intestazione di un modulo di Google Studi dimostrano che i moduli con un design visivamente accattivante, come intestazioni di marca e uno schema di colori coordinato, hanno maggiori probabilità di essere completati rispetto a quelli semplici e lineari.

Spesso le persone giudicano la credibilità di un modulo dal suo aspetto. Ecco quindi i passaggi da seguire per personalizzare il modulo:

Passaggio #1: Aprire Google Modulo

via Modulo Google Per iniziare, è necessario accedere a Google Modulo. Ecco come fare:

Andare a Google Modulo: Aprire il browser e digitaremoduli.Google.com nella barra degli indirizzi. Premete Invio per raggiungere la homepage di Google Modulo

Aprire il browser e digitaremoduli.Google.com nella barra degli indirizzi. Premete Invio per raggiungere la homepage di Google Modulo Accedere con il proprio account Google : Se non avete ancora effettuato l'accesso, Google vi chiederà di farlo. Inserite le vostre credenziali (email e password) per procedere. Se si utilizza un account condiviso o dell'organizzazione, assicurarsi che sia quello corretto per il modulo su cui si sta lavorando

: Se non avete ancora effettuato l'accesso, Google vi chiederà di farlo. Inserite le vostre credenziali (email e password) per procedere. Se si utilizza un account condiviso o dell'organizzazione, assicurarsi che sia quello corretto per il modulo su cui si sta lavorando *Scegliere un'opzione Supponiamo di aver già creato il modulo che si desidera personalizzare; quindi fare clic su di esso dall'elenco dei moduli recenti visualizzato nella homepage Supponiamo di iniziare da zero e di volere un Modulo Google vuoto. Fare clic sull'icona grande "Modulo vuoto" (un rettangolo bianco con un bordo viola) per creare un nuovo modulo da zero



Passaggio n. 2: accedere al menu personalizzato del tema

Una volta aperto il modulo, iniziare a personalizzarne l'aspetto accedendo alle opzioni di personalizzazione del tema:

Posizione dell'icona della tavolozza dei colori: Guardate nell'angolo in alto a destra dell'editor del modulo. Vedrete una piccola icona a forma di tavolozza denominata "Modulo": è la porta d'accesso alla personalizzazione del tema visivo del modulo

Guardate nell'angolo in alto a destra dell'editor del modulo. Vedrete una piccola icona a forma di tavolozza denominata "Modulo": è la porta d'accesso alla personalizzazione del tema visivo del modulo Cliccare sull'icona della tavolozza: Facendo clic su questa icona si apre il pannello delle opzioni 'Tema' sul lato destro dello schermo. Questo pannello include tutti gli strumenti necessari per regolare gli aspetti visivi del modulo, come i colori, i font e le immagini dell'intestazione di Google Modulo

Facendo clic su questa icona si apre il pannello delle opzioni 'Tema' sul lato destro dello schermo. Questo pannello include tutti gli strumenti necessari per regolare gli aspetti visivi del modulo, come i colori, i font e le immagini dell'intestazione di Google Modulo Il menu del tema è diviso in sezioni:

* Intestazione: Qui è dove caricherete o selezionerete l'immagine dell'intestazione ✅ * Colore: Regola il colore primario del modulo in modo che corrisponda al tuo marchio ✅ * Sfondo: Cambia il colore dello sfondo del modulo per un'ulteriore personalizzazione * Stile del testo: Scegliete tra un intervallo di stili di font per dare al vostro modulo una personalità unica ✅

**Da fare meno domande in un sondaggio può ridurre le percentuali di completamento. Il numero ideale di domande per i moduli online è generalmente compreso tra 5 e 10, a seconda della loro complessità e del loro scopo.

Passaggio #3: Scegliere la sezione di intestazione

Dopo aver aperto il pannello del tema, è il momento di concentrarsi sulla sezione dell'intestazione, dove caricare l'immagine personalizzata:

Intestazione della posizione: Nel pannello del tema, vedrete una sezione etichettata "Intestazione" Questa è specificamente progettata per personalizzare l'area di intestazione del modulo Google

Nel pannello del tema, vedrete una sezione etichettata "Intestazione" Questa è specificamente progettata per personalizzare l'area di intestazione del modulo Google Cliccare su "Scegli immagine": Nella sezione Intestazione, c'è un pulsante etichettato "Scegli immagine" Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare o caricare l'immagine dell'intestazione

Nella sezione Intestazione, c'è un pulsante etichettato "Scegli immagine" Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare o caricare l'immagine dell'intestazione La finestra di dialogo "Seleziona intestazione": Quando si fa clic su "Scegli immagine", viene visualizzata una finestra a comparsa "Seleziona intestazione" con le seguenti opzioni:

Carica: Selezionare questa opzione se si desidera aggiungere l'immagine dell'intestazione del modulo dal proprio computer. Trascinare l'immagine nell'area di caricamento o fare clic su Sfoglia per cercarla manualmente Temi: Se non si dispone di un'immagine personalizzata, Google fornisce una raccolta di immagini a tema come opzioni da utilizzare. Queste sono organizzate per categorie come "Lavoro e scuola", "Festa", "Compleanno e illustrazione", ecc. ✅ **Selezionare un'immagine direttamente dall'account Google Foto o da Drive se è già salvata nell'account Google

Quando si fa clic su "Scegli immagine", viene visualizzata una finestra a comparsa "Seleziona intestazione" con le seguenti opzioni:

**L'immagine apparirà nella parte superiore del modulo Google. Nell'opzione "Seleziona intestazione", l'immagine di intestazione del modulo Google verrà visualizzata come "Immagine caricata" L'immagine di intestazione imposta il tono e fornisce un contesto visivo, quindi assicuratevi che sia pertinente e professionale

**Per dare all'immagine di intestazione del modulo online un aspetto nitido e curato, utilizzate un'immagine con una risoluzione di almeno 1600 x 400 pixel, che è la dimensione consigliata per le immagini di intestazione dei moduli Google.

Passaggio #4: Regolare l'immagine di intestazione

Dopo aver caricato l'immagine di intestazione di Google Modulo, potreste notare che non si adatta perfettamente. Sebbene le intestazioni di Google Modulo si adattino automaticamente alle immagini, non preoccupatevi: avete ancora un certo controllo:

**Una volta inserita, Google Modulo ridimensiona l'immagine per allinearla alle dimensioni dell'intestazione. I bordi superiore e inferiore dell'immagine possono essere leggermente tagliati per adattarsi allo spazio

Ridimensionare o modificare l'immagine (se necessario): Se il ritaglio non funziona bene con il design dell'immagine, modificare l'immagine originale utilizzando un software di modifica fotografica. Regolare la dimensione o il layout dell'immagine di intestazione per adattarla meglio alle dimensioni di Google

Se il ritaglio non funziona bene con il design dell'immagine, modificare l'immagine originale utilizzando un software di modifica fotografica. Regolare la dimensione o il layout dell'immagine di intestazione per adattarla meglio alle dimensioni di Google Anteprima del modulo: Utilizzate l'icona Anteprima (a forma di occhio) nell'angolo in alto a destra per vedere come appare l'immagine nella versione live del modulo Google. Questo assicura che l'intestazione sia in linea con il design generale del modulo e non appaia goffa o allungata

Passo #5: salvare il modulo

Google Modulo salva automaticamente le modifiche in tempo reale, quindi non c'è bisogno di cercare un pulsante di salvataggio. Tuttavia, è bene controllare che tutte le modifiche visive si riflettano nel modulo dal vivo.

Prestate attenzione all'aspetto dell'intestazione nel modulo dal vivo. Assicuratevi che sia ben allineata con il testo e che non appaia pixelata o fuori posto.

🔎 Lo sapevi? I moduli con barre di stato che indicano quanta parte del modulo rimane da compilare hanno tassi di completamento più elevati . L'indicazione visiva motiva gli utenti a finire ciò che hanno iniziato.

Limiti dell'uso dei moduli di Google per sondaggi/feedback

Sebbene Google Modulo sia un modulo molto popolare strumento per la creazione di sondaggi e raccogliere feedback, Da fare ha alcuni limiti che impediscono casi d'uso più avanzati o personalizzati.

Ecco cinque limiti chiave da considerare:

Opzioni di personalizzazione limitate: Google Modulo fornisce una personalizzazione di base del design e del layout, ma non ha le capacità avanzate di branding dei moduli tradizionalisoftware di sondaggio per i dipendenti. La possibilità di personalizzare completamente font, colori e layout è limitata, rendendo difficile la creazione di un modulo che si allinei perfettamente con l'identità del vostro marchio

Google Modulo fornisce una personalizzazione di base del design e del layout, ma non ha le capacità avanzate di branding dei moduli tradizionalisoftware di sondaggio per i dipendenti. La possibilità di personalizzare completamente font, colori e layout è limitata, rendendo difficile la creazione di un modulo che si allinei perfettamente con l'identità del vostro marchio **Mentre Google Modulo consente di visualizzare le risposte in tempo reale, le funzionalità di reportistica sono limitate a semplici grafici e fogli di calcolo. Per le aziende che necessitano di approfondimenti o di analisi avanzate, spesso sono necessari strumenti e integrazioni aggiuntive

Mancanza di funzionalità/funzione logiche avanzate: La logica di condizione è disponibile, ma rimane di base rispetto ad altri strumenti per la creazione di moduli. Non è possibile implementare flussi di lavoro più complessi o percorsi di ramo, limitando la possibilità di creare moduli dinamici e reattivi su misura per i singoli input dell'utente. Ad esempio, i team che si occupano di prodotti conduconosondaggi di ricerca sull'utente potrebbero non trovare Google Modulo molto utile

La logica di condizione è disponibile, ma rimane di base rispetto ad altri strumenti per la creazione di moduli. Non è possibile implementare flussi di lavoro più complessi o percorsi di ramo, limitando la possibilità di creare moduli dinamici e reattivi su misura per i singoli input dell'utente. Ad esempio, i team che si occupano di prodotti conduconosondaggi di ricerca sull'utente potrebbero non trovare Google Modulo molto utile Integrazione limitata con altri strumenti: Sebbene Google Modulo si integri perfettamente con l'area di lavoro di Google, la sua compatibilità con strumenti esterni è relativamente limitata. Ciò è problematico per gli utenti che desiderano collegare i moduli direttamente a CRM, piattaforme di automazione del marketing o software di project management senza componenti aggiuntivi di terze parti

Sebbene Google Modulo si integri perfettamente con l'area di lavoro di Google, la sua compatibilità con strumenti esterni è relativamente limitata. Ciò è problematico per gli utenti che desiderano collegare i moduli direttamente a CRM, piattaforme di automazione del marketing o software di project management senza componenti aggiuntivi di terze parti Nessuna funzionalità di collaborazione nativa: Google Modulo consente la modifica condivisa, ma non dispone di funzionalità di collaborazione in tempo reale come commenti o assegnazioni di attività. Questo rende più difficile per i team collaborare al perfezionamento dei moduli o alla gestione dei dati di risposta all'interno dello strumento stesso

Alla luce di questi limiti, è chiaro che Google Modulo non è sempre in grado di soddisfare le esigenze di sondaggi avanzati o di raccolta dati professionali. Per questo motivo, è necessario cercare diversi Alternative al Modulo Google .

Creare sondaggi con ClickUp Modulo

Se i limiti di Google Modulo, come la personalizzazione limitata, l'analisi di base o le integrazioni limitate, vi hanno lasciato alla ricerca di una soluzione migliore, ClickUp Modulo Visualizza è l'alternativa perfetta.

Progettato per offrire flessibilità, funzioni e facilità d'uso, questo moderno costruttore di moduli consente ai team di creare e gestire i sondaggi senza compromessi.

Ecco come ClickUp risolve i limiti di Google Modulo:

1. Estensione della personalizzazione

crea, personalizza e gestisci i tuoi sondaggi senza problemi con ClickUp Modulo View_

A differenza di Google Modulo, che offre solo opzioni di stile minime, ClickUp fornisce la flessibilità necessaria per creare moduli che lascino un'impressione duratura, aiutandovi a mantenere un'esperienza di marca coerente in tutti i punti di contatto.

Con ClickUp Modulo non ci si limita alle opzioni di design di base. ClickUp vi permette di personalizzare i moduli in modo che riflettano pienamente l'identità del vostro marchio. Regolate colori, font e layout con un processo semplice ed eliminate i colli di bottiglia dei moduli tradizionali software per la creazione di moduli . ✅

2. Analisi avanzata

ottenere analisi più intelligenti e personalizzate attraverso i dashboard nei moduli ClickUp

Google Modulo offre funzionalità di reportistica di base, ma è insufficiente per gli utenti che necessitano di approfondimenti. ClickUp elimina questa sfida con i suoi potenti strumenti di analisi e reportistica.

Integrazione di ClickUp Modulo View con Dashboard per monitorare le risposte dei moduli in tempo reale, identificare le tendenze e generare report visivi. Che si tratti di monitorare i feedback o di analizzare i risultati dei sondaggi, ClickUp vi fornisce i dati necessari per prendere decisioni informate senza bisogno di strumenti esterni. ✅

3. Logica dinamica e automazione del flusso di lavoro

/$$$img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXe6RdJuYLjIarsTnjvwwZrEa-ke\_gMTGibVoVTthTLs-M--\_gWa7AdURyr0\qQ3Qjrq9yeRvbspivyFvLV3qM9hGJeA2hgrMxjnbgKxUK2KnPFrUm4cgM2UAkR3J8fvUNZ22tF0XA?chiave=9FujmONwQmV5LK2uRAz6Tx7u Logica dinamica e automazione del flusso di lavoro - Visualizzazione del modulo ClickUp /$$$img/

utilizzare la logica delle condizioni per automatizzare i processi in ClickUp Modulo View

Uno dei maggiori svantaggi di Google Modulo è rappresentato dalle sue capacità logiche limitate. ClickUp Modulo supera questo problema con funzionalità/funzione di automazione avanzate che consentono di impostare flussi di lavoro direttamente legati all'invio di moduli.

**Ad esempio, è possibile creare attività, aggiornare gli stati o assegnare automaticamente i membri del team quando un modulo viene completato. ✅

4. Integrazioni senza soluzione di continuità

integrare facilmente il modulo con un intervallo di strumenti nella vista modulo di ClickUp_

Mentre Google Modulos si integra principalmente con l'area di lavoro di ClickUp, ClickUp Modulo View offre una connessione perfetta con oltre 1000 strumenti. È possibile integrarsi senza problemi con un CRM, un software di project management o una piattaforma di comunicazione

Questa integrazione consente di collegare i sondaggi direttamente ai flussi di lavoro esistenti, ottimizzando i processi e risparmiando tempo. ✅

5. Collaborazione in tempo reale

collaborare in tempo reale con gli altri membri del team nella vista modulo di ClickUp

Google Modulo non dispone di funzionalità di collaborazione complete, rendendo più difficile per i team perfezionare i moduli o indirizzare i dati in tempo reale.

$$$a cambia questo stato di cose, consentendo ai membri del team di commentare, assegnare attività e collaborare direttamente all'interno della piattaforma. Quindi, quando si progetta un modulo o si analizzano i risultati di un sondaggio, ClickUp garantisce che tutti siano allineati, accelerando il processo decisionale e l'esecuzione. ✅

Come creare moduli con ClickUp

Se state cercando di amplificare la voce dei vostri dipendenti attraverso sondaggi o ricerche in corso, con ClickUp Modulo View potete fare tutto questo.

Ecco come creare e gestire moduli di sondaggio o di feedback con ClickUp:

Passo 1: Creare un modulo

utilizzare il costruttore di moduli per i sondaggi attraverso l'opzione ClickUp Modulo View

Aprire uno spazio, una cartella o un elenco qualsiasi nell'area di lavoro di ClickUp

Fare clic sul pulsante + nella barra superiore e selezionare Modulo dalle opzioni di visualizzazione

Inserite un nome e una descrizione per il vostro modulo, indicandone chiaramente lo scopo

Suggerimento 💡 : Usare ClickUp Brain per generare domande intelligenti e analizzare le risposte per una creazione semplificata dei moduli!

Passo 2: progettare il modulo

disegnate il vostro modulo con il design intuitivo di ClickUp Modulo View

Utilizzate l'editor drag-and-drop per aggiungere campi come caselle di testo, elenchi a discesa, date e altro ancora

Applicate la logica delle condizioni per rendere il modulo dinamico. Ad istanza, mostrate campi aggiuntivi solo se un rispondente seleziona una risposta specifica

Passo 3: personalizzare il modulo

aggiungere un'immagine di intestazione e un'immagine di sfondo per creare moduli visivamente accattivanti in ClickUp Modulo View_

Aggiungete un'immagine di intestazione o un avatar per riflettere il vostro marchio

Scegliere un tema colore e un font che si adattino alla vostra identità visiva

Impostazione di campi nascosti per precompilare informazioni note, come l'email dell'intervistato, risparmiando così tempo

Passo 4: Integrare le risposte del modulo

utilizzare le risposte dei moduli come campi per le attività di ClickUp Modulo View_

Mappare le risposte dei moduli con i campi dei compiti, come il nome del compito, la descrizione dell'attività, la priorità o la data di scadenza

Assegnare gli invii direttamente ai membri del team o a gruppi. Ad esempio, il feedback su un prodotto può essere indirizzato automaticamente al team di sviluppo

Passaggio 5: Anteprima e condivisione

visualizza facilmente l'anteprima e la condivisione dei moduli creati in ClickUp Modulo View

Fate clic sull'opzione Anteprima in alto per verificare come appare il modulo ai rispondenti

Se soddisfatti, condividete il modulo utilizzando un collegamento diretto o incorporatelo nel vostro sito web utilizzando il codice fornito

Trasforma il modo in cui raccogli e gestisci i dati con i moduli ClickUp

Quando si sceglie un software per la creazione di moduli, è essenziale guardare oltre l'estetica e valutare la funzione, la flessibilità e la scalabilità a lungo termine.

Considerate la capacità dello strumento di integrarsi nei flussi di lavoro esistenti, se supporta la logica dinamica e come gestisce la sicurezza dei dati. Gli strumenti che offrono solo funzionalità/funzione di base possono soddisfare le esigenze a breve termine, ma non sono all'altezza quando i progetti sono complessi.

ClickUp si distingue per unire la creazione di moduli con la gestione delle attività, diventando così un punto di riferimento per i team che puntano all'efficienza. Dall'automazione dei flussi di lavoro alla personalizzazione avanzata, ClickUp non si limita a raccogliere le risposte, ma le trasforma in informazioni utili.

Siete pronti a migliorare il vostro modo di gestire moduli e flussi di lavoro? 🌟 Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e sperimentate in prima persona la differenza di produttività!