Chiusura a distanza: Il prossimo capitolo del moderno processo commerciale

Riuscireste mai a immaginare di chiudere una trattativa commerciale ad alto rischio senza dover passare da un ufficio o incontrare un client faccia a faccia?

Questo sta diventando sempre più una realtà, grazie alla chiusura a distanza.

La chiusura a distanza consente ai professionisti del settore commerciale di chiudere le trattative da qualsiasi luogo, provider con una connessione internet stabile. La tendenza delle vendite a distanza sta segnando un cambiamento di paradigma e ridefinisce il modo in cui le aziende interagiscono con i client globali.

Ma da cosa dipende l'eccellenza di un venditore a distanza? Esaminiamo da vicino le competenze, gli strumenti e le strategie necessarie per prosperare in questa professione. Che si tratti di un rappresentante commerciale esperto o di un nuovo arrivato che sta cercando di entrare nel mondo delle vendite a distanza, questa guida è la vostra tabella di marcia verso l'esito positivo. ✨

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

🛠️ La chiusura a distanza è un ruolo commerciale moderno in cui i professionisti chiudono gli affari senza essere presenti fisicamente, affidandosi a strumenti virtuali e a una forte comunicazione. A differenza della chiusura tradizionale, la chiusura a distanza enfatizza l'adattabilità, la padronanza della persuasione e le strategie orientate agli obiettivi. ⭐

i vantaggi includono flessibilità, indipendenza dalla posizione e diverse possibilità di guadagno.

🛠️ Tuttavia, sfide come la creazione di rapporti online e la padronanza degli strumenti a distanza richiedono competenze chiave come la comunicazione non verbale, l'adattabilità e l'orientamento agli obiettivi.

🚀 Come iniziare:

Acquisire esperienza commerciale

Realizzare un curriculum convincente

Esplorare le opportunità a distanza

Utilizzare gli strumenti per gestire le applicazioni e il networking

🏆 Strumenti essenziali per l'esito positivo:

Software CRM forte, come ClickUp ✅

Videoconferenze ✅

Automazioni commerciali

Piattaforme per la firma elettronica ✅

Analitica

Comprendere la chiusura a distanza

Prima di condividere come diventare un remote closer per ottenere più vendite inbound, è necessario conoscere il processo e le parti coinvolte.

Iniziamo!

**Che cos'è il remote closing?

La chiusura a distanza è un processo commerciale in cui i professionisti gestiscono e finalizzano gli accordi online senza interazioni faccia a faccia. Si tratta di impegnarsi con i clienti potenziali attraverso canali di comunicazione virtuali come videochiamate, telefonate e piattaforme di messaggistica.

A differenza delle vendite tradizionali, la chiusura a distanza si concentra sulla creazione di rapporti di fiducia e di relazioni in un'impostazione virtuale. Le tecniche di persuasione, l'ascolto attivo e la conoscenza approfondita dei prodotti rispondono alle esigenze dei clienti a distanza e li guidano verso l'acquisto.

Il risultato è che questo approccio ha acquisito una notevole popolarità con l'aumento degli strumenti digitali e degli ambienti di lavoro da remoto, consentendo alle aziende di espandere il loro raggio d'azione commerciale oltre i confini geografici.

Il ruolo dei remote closer nella moderna attività commerciale

La chiusura a distanza è un tassello chiave nell'odierno puzzle dei mercati interconnessi, in cui le aziende si rivolgono a un pubblico globale attraverso Internet.

Si tratta di un'arte di vendita dotata della potenza della tecnologia.

**Qual è il ruolo del moderno remote closer?

Il moderno remote closer si mette in connessione con i clienti, crea fiducia, supera gli oggetti e raggiunge gli obiettivi commerciali, anche se non si trova nella stessa stanza del cliente! Questo fa dei Remote Closters il ponte tra le aziende moderne e i potenziali clienti.

Sono fondamentali per guidare i potenziali clienti attraverso le fasi finali dell'imbuto commerciale, per rispondere a dubbi o query e, infine, per chiudere gli accordi a distanza. ⚡

**Da fare: la chiusura a distanza è un'attività comune nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni commerciale dove le aziende si rivolgono a un pubblico globale. In questi casi, utilizzano la tecnologia per comprendere i punti dolenti dei clienti, fornire soluzioni personalizzate e alimentare la fiducia, anche senza una vicinanza fisica. L'efficienza, la flessibilità e la scalabilità che ne risultano reimmaginano positivamente il ciclo commerciale. 📶

Chiusura a distanza vs. chiusura tradizionale

Per prima cosa confrontiamo e contrapponiamo l'effetto di trasformazione della chiusura a distanza sui cicli di vendita moderni con la chiusura commerciale tradizionale. Ecco un confronto tabellare:

Chiusura a distanza | Chiusura tradizionale |

| -------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |

| Da fare virtualmente da qualsiasi luogo ✅ | Richiede riunioni e interazioni di persona ❌ |

| Si basa su strumenti come videochiamate, software CRM, email, strumenti di pianificazione, ecc. ✅ | Si affida a documentazione cartacea, riunioni faccia a faccia, calendari, ecc. ❌ |

| Offre flessibilità in termini di tempo e posizione ✅ | Opera con orari fissi, in ufficio e in aree geografiche limitate ❌ | Utilizza strumenti per l'automazione del flusso di lavoro per la gestione delle attività

| Utilizza strumenti di automazione del flusso di lavoro per snellire il processo ✅ | Dipende fortemente dai processi manuali ❌ |

| Ha un raggio d'azione globale ✅ | Ha un raggio d'azione locale o regionale ❌ |

| Riduce i costi operativi grazie alla riduzione delle spese di viaggio e delle spese operative ✅ | Comporta costi più elevati dovuti alla gestione dei viaggi e delle risorse fisiche ❌ |

| Risparmia tempo grazie a riunioni virtuali, follower automatizzati, orari in tempo reale, ecc. ✅ | Richiede molto tempo in quanto richiede la presenza fisica ❌ | | Richiede un maggiore impegno per coltivare le risorse

| Richiede un maggiore lavoro richiesto per coltivare e sostenere la fiducia e il rapporto ❌ | Le interazioni fisiche aggiungono un tocco personale per aumentare la fiducia e il coinvolgimento ✅ |

In riepilogo, la chiusura tradizionale si basa molto sull'interazione personale e sugli spostamenti. D'altro canto, la maggior parte delle posizioni di chiusura a distanza utilizza la tecnologia per rendere la chiusura commerciale più economica e accessibile a tutti.

➡️ Per saperne di più: 10 esempi di automazione dei flussi di lavoro e casi d'uso

Benefici dei lavori chiusi da remoto

Il settore delle chiusure a distanza vede molti acquirenti perché promette una serie di vantaggi sia per i professionisti che per le aziende.

Alcuni di questi includono:

Accesso a opportunità globali : I chiusori a distanza possiedono le capacità e le competenze necessarie per lavorare con client o prospect in tutto il mondo. Questo, insieme alla loro rete professionale e alla ricchezza delle loro esperienze, li rende una risorsa per qualsiasi organizzazione 🗺️

: I chiusori a distanza possiedono le capacità e le competenze necessarie per lavorare con client o prospect in tutto il mondo. Questo, insieme alla loro rete professionale e alla ricchezza delle loro esperienze, li rende una risorsa per qualsiasi organizzazione 🗺️ Lavoro flessibile : Senza limiti geografici, chi occupa una posizione di remote closer lavora da qualsiasi luogo e sceglie i turni nel momento in cui si sente più produttivo 🤸‍♂️

: Senza limiti geografici, chi occupa una posizione di remote closer lavora da qualsiasi luogo e sceglie i turni nel momento in cui si sente più produttivo 🤸‍♂️ Miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata : Evitare lunghi spostamenti e orari d'ufficio rigidi permette ai chiusori remoti di gestire efficacemente la propria vita personale e professionale ⚖️

: Evitare lunghi spostamenti e orari d'ufficio rigidi permette ai chiusori remoti di gestire efficacemente la propria vita personale e professionale ⚖️ Risparmio sui costi : Oltre ad attrarre i migliori talenti, le opportunità di lavoro da remoto fanno risparmiare i datori di lavoro riducendo le spese di viaggio, di ufficio e operative 🎉

: Oltre ad attrarre i migliori talenti, le opportunità di lavoro da remoto fanno risparmiare i datori di lavoro riducendo le spese di viaggio, di ufficio e operative 🎉 Continuità aziendale: Il lavoro e le operazioni da remoto conferiscono una maggiore resilienza, in quanto le funzioni aziendali rimangono attive anche in caso di incertezze ♾️

💡 Pro Tip: Un piano commerciale ben fatto è la tabella di marcia del vostro team verso l'esito positivo, ma costruirne uno da zero richiede molto tempo. Tuttavia, con il giusto modello di piano commerciale è possibile semplificare il processo e concentrarsi su ciò che conta di più: raggiungere i propri traguardi. 💯

Competenze essenziali per chi chiude a distanza

La chiusura a distanza è molto più che una semplice sicurezza commerciale; si tratta di creare connessioni, sviluppare fiducia e fornire soluzioni, il tutto senza il vantaggio di un'interazione di persona.

Per questo motivo, i chiusori a distanza devono possedere diverse competenze per adattarsi alle esigenze di un ciclo commerciale virtuale. Dopotutto, devono fare tutto ciò che fa un sales closer senza essere fisicamente presente!

Ecco quattro competenze essenziali che contraddistinguono i remote closer di esito positivo:

Abilità 1: capacità di comunicazione non verbale

In un'impostazione remota, gli indizi non verbali come il tono di voce, le espressioni del viso e il linguaggio del corpo hanno un peso maggiore.#

Senza la presenza fisica, la padronanza del galateo della videochiamata e la comprensione dei sottili segnali delle risposte del client rendono possibile la conclusione di un affare. Riconoscere le emozioni del cliente e collegarle alle proprie tecniche commerciali è il segno distintivo di un remote closer di successo: questo è possibile solo se si possiede l'intelligenza emotiva.

Prestare attenzione al contatto visivo attraverso la telecamera, mantenere una postura approcciabile e usare un linguaggio chiaro e sicuro sono abilità comunicative vitali che aiutano ulteriormente a costruire fiducia e relazione durante le riunioni a distanza. 📢

Abilità 2: padroneggiare la persuasione

La persuasione è il cuore della chiusura a distanza. Richiede una profonda comprensione dei punti dolenti del client e la capacità di presentare soluzioni convincenti.

I remote closer efficaci utilizzano lo storytelling, l'ascolto attivo e messaggi personalizzati per entrare in connessione con i clienti potenziali a livello emotivo e migliorare le capacità di negoziazione. Utilizzano anche informazioni basate sui dati per sostenere i loro argomenti, bilanciando logica ed empatia per influenzare il processo decisionale. 🤝

Abilità 3: Orientamento agli obiettivi

L'esito positivo della chiusura a distanza dipende da una mentalità orientata ai risultati.

I closer orientati agli obiettivi fissano obiettivi chiari, monitorano le prestazioni e perfezionano continuamente il loro approccio per raggiungere i traguardi. Ciò comporta l'utilizzo di produttività commerciale strumenti per organizzare i flussi di lavoro, monitorare i contatti e assicurarsi che non sfuggano le opportunità. 🎯

Abilità 4: Adattabilità

Il panorama digitale è dinamico e richiede che i chiusori remoti rimangano agili. Sia che si tratti di personalizzare i pitch per i diversi settori o di superare gli intoppi tecnici, i closer adattabili prosperano rimanendo calmi e pieni di risorse. ⚙️

Abilità 5: Competenza tecnica

Un Remote Closer di esito positivo deve possedere competenze tecniche in questi strumenti per migliorare la produttività e contribuire a ottimizzare il processo di chiusura a distanza. 🦾

Sfide nella chiusura a distanza

Sebbene il lavoro di chiusura a distanza offra diversi vantaggi, molti chiusori a distanza hanno riferito di aver dovuto affrontare una buona dose di sfide. Queste includono:

Isolazione : Il lavoro da remoto lascia spazio a sentimenti di solitudine e disconnessione. Questo influisce negativamente sulle dinamiche del team e incide sulla motivazione e sui livelli di impegno di chi lavora da remoto

: Il lavoro da remoto lascia spazio a sentimenti di solitudine e disconnessione. Questo influisce negativamente sulle dinamiche del team e incide sulla motivazione e sui livelli di impegno di chi lavora da remoto Distrazione a Home : Uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata può anche significare che le responsabilità domestiche si riversano sulle ore di lavoro. I lavoratori a distanza possono dover affrontare distrazioni a casa, che disturbano la concentrazione e l'efficienza

: Uno scarso equilibrio tra lavoro e vita privata può anche significare che le responsabilità domestiche si riversano sulle ore di lavoro. I lavoratori a distanza possono dover affrontare distrazioni a casa, che disturbano la concentrazione e l'efficienza Minacce alla sicurezza informatica : Le minacce alla sicurezza informatica stanno diventando sempre più adattive, il che rende diffidenti anche i clienti più qualificati. Questo aspetto, unito al fatto che i chiudiporta remoti sono responsabili di mantenere la sicurezza e l'integrità dei dati riservati dei client, mette in gioco molte cose

: Le minacce alla sicurezza informatica stanno diventando sempre più adattive, il che rende diffidenti anche i clienti più qualificati. Questo aspetto, unito al fatto che i chiudiporta remoti sono responsabili di mantenere la sicurezza e l'integrità dei dati riservati dei client, mette in gioco molte cose Differenze di fuso orario : La collaborazione con i client globali diventa complicata quando si lavora tra fusi orari diversi. L'irregolarità degli orari di lavoro potrebbe anche risultare in un burnout dei chiusori remoti

: La collaborazione con i client globali diventa complicata quando si lavora tra fusi orari diversi. L'irregolarità degli orari di lavoro potrebbe anche risultare in un burnout dei chiusori remoti Operazioni ad alto contenuto tecnologico : Il lavoro da remoto dipende in larga misura dagli strumenti digitali. Problemi di connessione e malfunzionamenti del software possono facilmente interrompere trattative critiche o mettere in pausa conversazioni alla griglia

: Il lavoro da remoto dipende in larga misura dagli strumenti digitali. Problemi di connessione e malfunzionamenti del software possono facilmente interrompere trattative critiche o mettere in pausa conversazioni alla griglia Mantenere la produttività: L'autoregolazione e l'autogestione sono piuttosto faticose. Dover stare sempre all'erta e ottenere risultati senza una supervisione diretta porta di tanto in tanto a cali di produttività.

**Il primo caso di telefonata a freddo risale all'agosto 1914, quando un ufficio commerciale di macchine per il ghiaccio di Kansas City ne fece uso!

Come diventare un venditore chiuso a distanza

Ora che avete compreso i vantaggi e le sfide dei lavori di chiusura a distanza, è arrivato il momento di diventare un professionista del ruolo di chiusure a distanza. Ecco alcune indicazioni preziose su come diventare un chiudiporta remoto di successo:

Passo 1: acquisire esperienza nel settore commerciale

I remote closer di successo sono professionisti commerciali di successo.

La prima cosa da fare è fare esperienza in un lavoro commerciale di primo livello. Questo vi darà un'idea dell'applicazione di diverse tecniche commerciali, della gestione delle interazioni con i clienti, della negoziazione dei termini e della costruzione delle basi per la chiusura degli affari. Il lavoro di un remote closer consiste essenzialmente nel fare tutto questo, tranne che non è fisicamente presente. ✅

Passaggio 2: Preparare la domanda e il curriculum

Il vostro curriculum è spesso la prima impressione che i potenziali datori di lavoro hanno di voi. Costruitelo per mettere in evidenza i vostri risultati commerciali, l'esperienza di lavoro da remoto e la familiarità con gli strumenti virtuali. Cogliete ogni occasione per mostrare la vostra capacità di scaldare le prospettive o di entrare in connessione con potenziali client.

Includete risultati misurabili, come aumenti percentuali delle vendite o accordi notevoli chiusi. ✅

Passo 3: Esplorare le opportunità a distanza

Sfruttate le vostre reti professionali o esplorate le bacheche online per scoprire le opportunità di lavoro a distanza nel settore commerciale. Potete utilizzare strumenti come ClickUp per organizzare diversi elenchi di lavoro, gestire il processo di candidatura e semplificare la ricerca di lavoro. ✅

Passaggio 4: Candidatura a lavori chiusi a distanza

Adattate il vostro curriculum o la vostra candidatura per evidenziare le competenze necessarie, l'etica del lavoro, l'acume aziendale, le tecniche commerciali e altre qualità per mantenerlo in linea con la descrizione del lavoro. Una volta soddisfatti della bozza finale della vostra candidatura, inviatela! ✅

Passaggio 5: affrontare il processo di colloquio

Preparatevi ai colloqui virtuali esercitandovi a rispondere alle domande più comuni e dimostrando la vostra familiarità e abilità con gli strumenti commerciali a distanza, i software CRM, le piattaforme di videocomunicazione e i sistemi di automazione delle vendite.

Esercitatevi in finte telefonate e lanci per dimostrare la vostra abilità nelle diverse attività commerciali. Imparate a rispondere a domande di tipo comportamentale che mettano in evidenza le vostre capacità di risoluzione dei problemi, la vostra adattabilità e la vostra capacità di concludere affari a distanza. ✅

Passaggio 6: capire il potenziale di guadagno

I lavori di chiusura a distanza hanno spesso un potenziale di guadagno redditizio, con opportunità di commissioni e incentivi basati sulle prestazioni.

Ricercate lo stipendio medio, gli intervalli di stipendio e le strutture delle commissioni per i chiusori a distanza nel vostro settore e nella vostra regione per definire aspettative realistiche sul pacchetto retributivo.

Una volta raggiunta questa fase, vi preparerete anche alla fase di negoziazione dello stipendio. Discutete le strutture di guadagno durante i colloqui e chiarite come vengono calcolate le commissioni o i bonus nei ruoli a distanza. ✅

Promemoria amichevole: L'apprendimento continuo è parte integrante del vostro ruolo di venditori. Rimanete aggiornati sulle tendenze del settore e sulle best practice attraverso una formazione formale o corsi online. Partecipate a programmi di certificazione e continuate ad aggiornarvi per rimanere competitivi. 🤓

Strumenti e tecnologie per un venditore a distanza

Un professionista del settore commerciale deve saper utilizzare strumenti e tecnologie chiave per diventare un Remote Closer. Tuttavia, potreste aver visto altri chiusori remoti incasinare i loro flussi di lavoro utilizzando più strumenti e ritrovandosi con troppi dati in troppi posti.

Questo problema è stato risolto con la piattaforma di produttività ClickUp Software di project management commerciale . ClickUp riunisce in un unico software tutti gli strumenti indispensabili per chi lavora a distanza, in modo che possiate rimanere concentrati.

Esploriamolo insieme.

Software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

gestite tutto, dal coinvolgimento dei clienti agli ordini, fino alle pipeline commerciali con ClickUp CRM_ CRM è la pietra miliare di una gestione commerciale efficace. Un remote closer lo utilizza per organizzare i dati dei clienti, monitorare la pipeline commerciale, tenere traccia delle interazioni con i clienti, mantenere l'impegno dei clienti, promuovere la vendita di prodotti e servizi la collaborazione commerciale e garantire la coerenza tra i canali.

Come database centralizzato, utilizzate il ClickUp CRM per memorizzare i dettagli dei contatti, registrare la cronologia delle comunicazioni e monitorare lo stato delle trattative, il tutto in un unico posto.

Modello ClickUp CRM

Il Modello CRM di ClickUp si spinge oltre, offrendo una piattaforma personalizzabile su misura per le vostre esigenze specifiche. Con integrazioni per l'aggiornamento in tempo reale delle attività e il monitoraggio del tempo, il modello CRM gratis garantisce visibilità all'intero processo commerciale.

Dalla visualizzazione della pipeline commerciale all'automazione dei follower, ClickUp semplifica l'organizzazione e la concentrazione sulla chiusura degli affari. Questa trasparenza rende la pipeline di vendita agibile e incoraggia i team commerciali a lavorare insieme.

Inoltre, il design intuitivo assicura che si dedichi meno tempo alla gestione dei dati e più alla conversione dei lead in clienti fedeli.

Ecco cosa vi piacerà di più:

Gestite meglio le attività assegnando loro una priorità in base alla fase commerciale ✅️

Free time for more pressing activities by automation repetitive tasks ✅️

Aumentate la crescita aziendale grazie a informazioni utili sui dati dei clienti ✅️

Strumenti di comunicazione e videoconferenza

Gli strumenti per le videoconferenze permettono ai chiudiporta remoti di ricreare il tocco personale di chi lavora di persona delle riunioni con i clienti . Sia che si tratti di presentare un'offerta convincente o di rispondere a domande in tempo reale, le videochiamate vi permetteranno di trasmettere professionalità e fiducia.

In modo analogo, gli strumenti di comunicazione digitale stabiliscono fiducia e relazione, mantenendo la sincronizzazione tra il team commerciale e il cliente, indipendentemente dalla posizione.

Utilizzate questi strumenti per le conversazioni di chiusura, per le dimostrazioni di prodotti, per le consulenze di esperti o per altre situazioni in cui riunioni ibride .

documentare e gestire le riunioni settimanali con ClickUp Meetings

Con Riunioni ClickUp è in grado di programmare e ospitare chiamate virtuali senza alcuno sforzo. È inoltre possibile creare programmi, condividere note, assegnare attività di follower e monitorare i risultati delle riunioni senza cambiare contesto.

registrare le demo e i walkthrough dei prodotti con ClickUp Clips

Inoltre, ClickUp Clip rafforza la comunicazione asincrona consentendo ai chiudipacco di condividere walkthrough o tutorial sui prodotti e messaggi personalizzati, aumentando così il coinvolgimento.

Infine, ClickUp SyncUps consente di eseguire e ospitare videochiamate ad alto livello, completate dalla condivisione dello schermo e da una solida sicurezza.

Strumenti di automazione commerciale Automazioni commerciali consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto per attività ripetitive come l'assegnazione di lead, il follow-up, l'impostazione di appuntamenti e l'aggiornamento della pipeline. Riduce l'intervento umano, elimina gli errori manuali, garantisce la coerenza e libera il tempo prezioso dei responsabili delle chiusure, che possono dedicarsi alla creazione di connessioni significative e alla conclusione degli affari.

riassumere le note di una riunione in un attimo con ClickUp Brain ClickUp Brain elimina le attività quotidiane componendo email professionali, riepilogando/riassumendo le chiavi delle note commerciali e analizzando con precisione il sentimento dei clienti.

Questo assistente dotato di IA semplifica il flusso di lavoro e riduce il tempo dedicato alle attività manuali. Il risultato è che potrete concentrarvi sulla cura e sul rafforzamento di relazioni significative con i vostri client.

➡️ Per saperne di più: i 10 migliori strumenti di IA per i team commerciali

occupatevi delle attività di routine e ripetitive con le automazioni ClickUp

Inoltre, il Automazioni di ClickUp consente di impostare trigger per attività ripetitive. In questo modo si ottimizzano i flussi di lavoro impostando trigger e azioni, come l'invio automatico di un'email di ringraziamento dopo una riunione, l'aggiornamento dei record CRM o l'impostazione di appuntamenti.

Piattaforme di gestione dei contratti con firma elettronica

Chiudere le trattative a distanza richiede un processo strutturato per la stesura, la revisione e la firma dei contratti.

Piattaforme di gestione dei contratti efficaci aiutano il closer remoto a evitare ritardi, a mantenere la conformità attraverso registrazioni accurate e a semplificare le trattative grazie a flussi di lavoro centralizzati. Le firme digitali, o eSignature, garantiscono la validità dei contratti.

Modello di gestione dei contratti su ClickUp

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Contract-Management-Template-1.png Modello di gestione del contratto su ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182171572&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Qui è possibile utilizzare il Modello di gestione del contratto su ClickUp per monitorare i contratti in diverse fasi. Personalizzate questo modello per includere termini specifici per il cliente, impostare promemoria automatici per i rinnovi e archiviare i contratti finalizzati in un ambiente sicuro.

Dai promemoria automatici per le firme in attesa al controllo delle versioni, questo modello di ClickUp vi assicura di poter seguire tutte le fasi finali del vostro ciclo commerciale.

Ecco cosa vi piacerà di più:

Sicurezza degli accordi legali e di conformità più recenti per i contratti ✅️

Maggiore visibilità sullo stato dei contratti e sulle date di rinnovo ✅️

Monitoraggio accurato dei costi associati a ciascun contratto ✅️

Software di analisi e reportistica

Poiché l'autogestione è un elemento fondamentale della chiusura a distanza, i chiusori devono avere accesso a strumenti di analisi per valutare le proprie prestazioni, identificare le tendenze e ottimizzare le strategie commerciali.

Un buon software di reportistica fornisce anche informazioni utili per prendere decisioni basate sui dati, sia per migliorare le prestazioni individuali che per ottimizzare il processo commerciale nel suo complesso!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/dashboards-on-ClickUp.gif dashboard su ClickUp per la chiusura a distanza /$$$img/

visualizzate il vostro stato con dashboard vivaci e interattive su ClickUp_ ClickUp Dashboard traducono le impostazioni di dati in informazioni visivamente convincenti e attuabili.

Grazie alla possibilità di personalizzare i widget, i lavoratori remoti possono sfruttare queste dashboard interattive per monitorare in tempo reale KPI come i tassi di chiusura delle trattative, le entrate commerciali, la salute della pipeline, ecc. Gli strumenti di reportistica di ClickUp condividono aggiornamenti dinamici, consentendo ai rappresentanti commerciali di essere sempre all'avanguardia.

➡️ Per saperne di più: Un giorno nella vita di un direttore commerciale: Compiti, sfide e risorse per un esito positivo

Chiudere trattative commerciali da remoto con ClickUp

La chiusura a distanza è un approccio trasformativo alle vendite moderne, che unisce la flessibilità alla potenza della tecnologia per chiudere le trattative da qualsiasi luogo.

Questo metodo porta le vendite oltre le telefonate e le interazioni faccia a faccia, garantisce l'accesso a opportunità di vendita globali e offre una flessibilità senza pari. Inoltre, richiede competenze uniche, adattabilità e capacità di creare fiducia in ambienti virtuali.

Strumenti come ClickUp rendono più facile per i venditori remoti affinare le proprie capacità commerciali e chiudere più affari. Che siate veterani del settore commerciale o alle prime armi, ClickUp può aprire una pletora di opportunità per i chiusori remoti di avere una carriera soddisfacente.

Vi state chiedendo come diventare un venditore a distanza? Iscriviti a ClickUp e inizia a utilizzare lo strumento commerciale a distanza per eccellenza!