13 migliori app per riunioni per il 2025

Le riunioni, che si amino o si odino, sono fondamentali per Da fare. Ma siamo onesti: quante volte si esce da una riunione con la sensazione che avrebbe potuto essere un'email?

O peggio, passate i primi minuti a lottare con i problemi di condivisione dello schermo, le connessioni interrotte e l'inevitabile "Sono udibile?"

Le app per riunioni si sono evolute ben oltre la possibilità di ospitare sale virtuali. Offrono funzionalità/funzione di alto livello per una programmazione perfetta, collaborazione in tempo reale e approfondimenti basati sull'IA per rendere le conversazioni più produttive e coinvolgenti.

Ma con così tante opzioni, quale strumento migliora davvero i flussi di lavoro? In questo blog esploreremo 13 delle migliori app per le riunioni per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta, sia che siate a capo di un team remoto o a capo di un'azienda in crescita. 🎯

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco una carrellata delle 13 migliori app per riunioni e per cosa sono più adatte:

ClickUp (Migliore app per riunioni e collaborazione online) Zoom (la migliore per le videoconferenze su larga scala) Google Meet (la migliore per la perfetta integrazione con l'area di lavoro di Google) Microsoft Teams (il migliore per la collaborazione e la comunicazione con i team) 1 Riunioni Webex (le migliori per riunioni aziendali sicure e affidabili) Jitsi (la migliore soluzione di videoconferenza open-source) Livestorm (la migliore per webinar ed eventi online) Slack (il migliore per la messaggistica e le integrazioni del team) Whereby (il migliore per le riunioni video istantanee senza scaricare) ClickMeeting (il migliore per webinar e riunioni online personalizzabili) Meeting Owl (il migliore per riunioni ibride con video a 360 gradi) Otter (il migliore per la trascrizione e la presa di note in tempo reale) RingCentral (la migliore piattaforma di comunicazione all-in-one)

**Cosa si deve cercare nelle app per le riunioni?

Sebbene il fattore più importante da ricercare nelle app per riunioni sia la loro capacità di adattarsi al vostro flusso di lavoro, ci sono anche alcuni requisiti indispensabili.

Vediamo alcune funzionalità/funzione che dovreste tenere d'occhio quando prendete una decisione. 👀

Qualità video e audio: Cercate provider che offrano video e audio di alta qualità per evitare interruzioni durante le riunioni. Un bonus è rappresentato da funzionalità avanzate come la cancellazione intelligente del rumore

Cercate provider che offrano video e audio di alta qualità per evitare interruzioni durante le riunioni. Un bonus è rappresentato da funzionalità avanzate come la cancellazione intelligente del rumore Capacità di integrazione: Optate per app per riunioni che si integrano con strumenti di produttività come Google Calendar e altre aree di lavoro di Google come Gmail

Optate per app per riunioni che si integrano con strumenti di produttività come Google Calendar e altre aree di lavoro di Google come Gmail Funzionalità/funzione di gestione delle riunioni: Scegliete app per riunioni che offrano opzioni di registrazione per riferimenti successivi e sale di interruzione per suddividere le riunioni in gruppi più piccoli

Scegliete app per riunioni che offrano opzioni di registrazione per riferimenti successivi e sale di interruzione per suddividere le riunioni in gruppi più piccoli Misure di sicurezza: Privilegiate app per riunioni con una sicurezza solida, come la crittografia end-to-end e le impostazioni di privacy per proteggere le informazioni sensibili condivise durante le riunioni di gruppo

Privilegiate app per riunioni con una sicurezza solida, come la crittografia end-to-end e le impostazioni di privacy per proteggere le informazioni sensibili condivise durante le riunioni di gruppo Opzioni di personalizzazione: Cercate app per riunioni con sfondi virtuali, filtri e layout regolabili per creare un'esperienza di riunione personalizzata

Le 13 migliori app per riunioni

In questa sezione esamineremo le 13 migliori app per riunioni, evidenziandone le migliori funzionalità/funzione, la facilità d'uso e l'integrazione nel flusso di lavoro.

Iniziamo! 💪

1. ClickUp (la migliore app per riunioni e collaborazioni online) ClickUp è una potente piattaforma di project management e di collaborazione tra team.

Se fate parte di un team remoto e interfunzionale, Riunioni ClickUp è lo strumento definitivo per organizzare i molteplici aspetti di una videoconferenza.

Questo software di gestione delle riunioni offre una piattaforma centralizzata per prendere note, gestire programmi, impostare elementi d'azione e garantire la responsabilità dei membri del team.

Vediamo alcune funzionalità/funzione di ClickUp che potete utilizzare per condurre riunioni fluide e coinvolgenti. 🤩

Visualizzazione del calendario ClickUp

Pianificate i check-in e sincronizzate gli orari senza problemi con ClickUp Calendar View

Visualizzate il vostro calendario senza sforzo con la funzione Visualizzazione del calendario di ClickUp . Consente di visualizzare le attività giornaliere, settimanali o mensili per preparare le riunioni e rispettare le scadenze.

È possibile filtrare le attività per concentrarsi sulle priorità e monitorare lo stato. Inoltre, l'interfaccia drag-and-drop consente di apportare modifiche al volo. Integrazione di ClickUp con Zoom consente di avviare una riunione direttamente da Attività di ClickUp rendendo il lavoro da remoto più efficiente e collaborativo. Inoltre, Integrazione del calendario di Google Calendar di ClickUp garantisce una sincronizzazione perfetta degli orari.

ClickUp Promemoria

Creazione rapida di promemoria direttamente dai commenti con ClickUp Reminders

Dimenticate le riunioni settimanali? ClickUp Promemoria vi copre.

Consente di aggiungere allegati, impostare date di scadenza e creare programmi ricorrenti per adattarsi al vostro flusso di lavoro. Assegnate promemoria ai membri del team per promuovere la collaborazione e la responsabilità.

ClickUp Documenti

Annotare velocemente le note delle riunioni con i colleghi utilizzando ClickUp Docs ClickUp Documenti è prezioso per documentare i verbali delle riunioni e garantire che le discussioni siano registrate, organizzate e facilmente accessibili. Le funzionalità di collaborazione in tempo reale consentono a più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento.

Trasformare discussioni dettagliate in approfondimenti chiari e attuabili con ClickUp Brain ClickUp Brain è l'assistente personale dotato di IA che semplifica il processo di creazione e organizzazione di note dettagliate per le riunioni.

Recupera i dettagli chiave durante o dopo le riunioni, dando accesso immediato ad attività, commenti o documenti del team. Niente più ricerche manuali, solo note di riunione complete e precise.

Modelli di riunione ClickUp

ClickUp offre anche una matrice di modelli per semplificare la gestione delle riunioni.

Per iniziare, il Modello per le riunioni ClickUp centralizza gli elementi del programma, le note e i follower in un unico luogo, eliminando la necessità di utilizzare più strumenti. Inoltre, il modello Modello di verbale di riunione ClickUp consente di catturare con facilità i punti chiave della discussione e gli elementi d'azione.

Infine, il Modello di Programma ClickUp fornisce una chiara struttura della riunione, aiutando i provider a rimanere allineati e preparati.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Comunicazione semplificata: Tutte le conversazioni relative alle riunioni in un unico luogo grazie all'integrazione di chat, attività e progetti per un maggiore contesto

Tutte le conversazioni relative alle riunioni in un unico luogo grazie all'integrazione di chat, attività e progetti per un maggiore contesto Integrazione con le attività: Le discussioni delle riunioni sono collegate direttamente alle attività da svolgere; le decisioni prese durante le riunioni sono immediatamente collegate ai progetti e allo stato di avanzamento

Le discussioni delle riunioni sono collegate direttamente alle attività da svolgere; le decisioni prese durante le riunioni sono immediatamente collegate ai progetti e allo stato di avanzamento Notifiche personalizzabili: Notifiche personalizzate per concentrarsi sugli aggiornamenti e sui follower delle riunioni, riducendo al minimo le distrazioni

Notifiche personalizzate per concentrarsi sugli aggiornamenti e sui follower delle riunioni, riducendo al minimo le distrazioni Riepiloghi/riassunti IA: Sfrutta i seguenti parametriIA per le note delle riunioni o generare riepiloghi/riassunti delle discussioni per tenere tutti aggiornati

Sfrutta i seguenti parametriIA per le note delle riunioni o generare riepiloghi/riassunti delle discussioni per tenere tutti aggiornati **Utilizzare clip audio o video per condividere aggiornamenti, spiegare idee o fornire feedback all'interno dell'area di lavoro

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida

Gli utenti potrebbero trovare l'app del telefono meno intuitiva

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

💡 Suggerimento per i professionisti: A modello per le note delle riunioni consente di risparmiare tempo grazie al suo format pre-strutturato per catturare i dettagli essenziali durante le riunioni.

2. Zoom (migliore per le videoconferenze su larga scala)

via Ricerca integrata Zoom è rinomato per le sue capacità di videoconferenza di alta qualità, ideali per riunioni su larga scala.

Offre funzionalità/funzione quali sale riunioni, condivisione dello schermo, trascrizioni in tempo reale e perfetta integrazione con strumenti di produttività come Slack e Google Calendar. L'interfaccia user-friendly di Zoom lo rende un punto di riferimento per la collaborazione virtuale e per le riunioni di lavoro riunioni produttive .

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Audio e video di alta qualità, soppressione del rumore e sfondi personalizzabili

Chattare con i membri del team prima, durante e dopo le riunioni con Teams

Collaborazione con il team attraverso Zoom e lavagne online di terze parti, documenti, note e persino browser di siti web

Aumento dell'accessibilità grazie a didascalie e traduzioni multilingue

Limiti di Zoom

Richiede molte risorse, soprattutto sui dispositivi più vecchi, causando occasionalmente rallentamenti o arresti anomali

Le funzionalità/funzione di sicurezza sono migliorate, ma richiedono una configurazione aggiuntiva

Prezzi di Zoom

Gratis

Pro: $15,99/mese per 1-9 utenti

$15,99/mese per 1-9 utenti Business: $21,99/mese per 10-250 utenti

$21,99/mese per 10-250 utenti Business Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.5/5 (55.000+ recensioni)

4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (14.000+ recensioni)

Promemoria amichevole: Evitare la "stanchezza da Zoom" incoraggiando le pause e spaziando le riunioni nell'arco della giornata.

3. Google Meet (migliore per l'integrazione perfetta con l'area di lavoro di Google)

via La parola chiave Google Meet si integra facilmente con le aree di lavoro e rappresenta una buona scelta per gli utenti che si affidano all'ecosistema Google. Le sue funzionalità/funzione includono le didascalie dal vivo, la condivisione dello schermo e la programmazione tramite Google Calendar, garantendo ai team un'esperienza di riunione senza problemi.

Google Meet si regola automaticamente per ottimizzare la qualità video e audio, anche in condizioni di rete variabili.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Meet

Pianificazione dell'orario e partecipazione alle riunioni tramite Google Calendar o Gmail

Utilizzo di didascalie live IA per la trascrizione in tempo reale durante le chiamate

Condivisione dell'intero schermo, di una finestra specifica o di una scheda del browser per presentare documenti o contenuti multimediali

Sfruttare gli strumenti dell'host per silenziare i partecipanti, rimuovere i partecipanti o fissare gli oratori attivi per un flusso più fluido della riunione

Possibilità di scegliere tra diversi layout, come barre laterali, spotlight o visualizzazioni a piastrelle, per adattarsi alle dinamiche della riunione

Limiti di Google Meet

Per gli account gratuiti, le riunioni con tre o più partecipanti hanno un limite di 60 minuti

Consente la condivisione di un solo schermo alla volta, complicando le presentazioni che richiedono confronti multipli o supporti visivi

Non dispone di una sala d'attesa per i partecipanti, con conseguenti problemi di sicurezza o disorganizzazione durante le riunioni

Prezzi di Google Meet

Gratuito

Valutazioni e recensioni su Google Meet

G2: 4.6/5 (oltre 2.600 recensioni)

4.6/5 (oltre 2.600 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 11.800 recensioni)

4. Microsoft Teams (il migliore per la collaborazione e la comunicazione tra team)

via Microsoft Microsoft Teams combina le videoconferenze con solidi strumenti di collaborazione, come la condivisione di file, le app di Office 365 integrate e i canali del team per le discussioni.

Teams si distingue per la perfetta combinazione di chattare, attività e riunioni, creando una piattaforma unificata per la comunicazione e la collaborazione del team. Ciò aiuta i team a rimanere allineati su risultati delle riunioni e favorisce un migliore account.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Organizzate conferenze e webinar in sicurezza per un massimo di 1.000 partecipanti e trasmissioni fino a 10.000

Miglioramento del processo decisionale con Microsoft 365 Copilot in Teams, che utilizza prompt intelligenti per visualizzare e perfezionare le idee senza sforzo

Registrare le riunioni, compresi video, audio e condivisione dello schermo, e archiviarle in sicurezza nel cloud per potervi accedere facilmente in seguito

Personalizzare la comunicazione con emoji personalizzate e coinvolgere in modo interattivo con reazioni dal vivo

Limiti di Microsoft Teams

Problemi occasionali di sincronizzazione quando i team accedono sia su dispositivi desktop che mobili

Ritardo nella ricezione delle ricevute di lettura e nella trasmissione dei testi

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente (con fatturazione annuale)

$4/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente (con fatturazione annuale)

$6/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente (con fatturazione annuale)

$12,50/mese per utente (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (15.000+ recensioni)

4,3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.600+ recensioni)

5. Webex Meetings (il migliore per le riunioni aziendali sicure e affidabili)

via Cisco Webex è il preferito per le riunioni sicure in azienda. Offre videochiamate crittografate, app per riunioni dotate di IA e funzionalità interattive come le lavagne virtuali.

Gli strumenti di IA per la trascrizione e la traduzione rendono le riunioni accessibili a team diversi. Webex supporta funzionalità interattive come sondaggi, sessioni di domande e risposte e alzate di mano virtuali, che promuovono il coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Webex Meetings

Utilizzate l'Assistente Webex con comandi vocali per partecipare alle riunioni, condividere le schermate e altro ancora

Partecipazione alle riunioni direttamente dal browser senza bisogno di scaricare o installare plugin

Sfruttare il blocco delle sale riunioni, il blocco automatico delle sale personali e l'autorizzazione FedRAMP per le esigenze di sicurezza

Soppressione del rumore in tempo reale per filtrare i suoni di sottofondo che causano disturbo

Limiti delle riunioni Webex

La qualità del suono può essere influenzata da connessioni di rete più lente, con conseguente minore affidabilità dell'esperienza

Le sale riunioni non possono essere create dall'app web e gli utenti non possono passare all'app desktop durante una sessione di riunione attiva

Prezzi delle riunioni Webex

Gratis

Webex Riunioni: $14,50/mese per utente

$14,50/mese per utente Webex Suite: $25/mese per utente

$25/mese per utente Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Riunioni Webex

G2: 4,5/5 (500+ recensioni)

4,5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 5.700 recensioni)

**Fatto divertente: le videochiamate mantengono la concentrazione! Mentre 57% dei dipendenti ammette di essere multitasking durante le telefonate, solo il 4% lo fa durante le videoconferenze, dimostrando che l'interazione faccia a faccia, anche virtuale, può fare miracoli per il coinvolgimento.

6. Jitsi (la migliore soluzione di videoconferenza open-source)

via Jitsi Jitsi è uno strumento di videoconferenza open-source e altamente personalizzabile. Supporta videochiamate criptate, condivisione dello schermo e integrazione con varie piattaforme, rendendolo ideale per gli sviluppatori e le organizzazioni che cercano flessibilità senza compromettere la sicurezza.

Lo strumento supporta implementazioni su larga scala grazie a Jitsi Videobridge, che instrada in modo efficiente i flussi video per ridurre il carico dei server.

Le migliori funzionalità/funzione di Jitsi

Con Jitsi Meet è possibile completare le riunioni quotidiane in modo gratuito e senza limiti di tempo

Adattare ed estendere le funzioni dello strumento in base a esigenze flessibili grazie alle sue funzionalità open-source

Condivisione di documenti di testo su Etherpad durante le riunioni

Ottenere statistiche sul tempo di conversazione dei partecipanti, chattare sulla versione per browser e bloccare una stanza con una password

Limiti di Jitsi

Non salva la cronologia delle chat se si chiude e riapre la scheda

L'applicazione mobile è lenta, non sembra rifinita e manca delle funzionalità/funzioni della variante desktop

Non dispone di sale riunioni individuali o di una lavagna virtuale

Prezzi di Jitsi

Gratis

Valutazioni e recensioni di Hitsi

G2: 4.3/5 (1500+ recensioni)

4.3/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

📖 Leggi anche: 10 modelli di riunioni one-to-one per manager in Excel e Word

7. Livestorm (migliore per i webinar e gli eventi online)

via Tempesta di vite Livestorm è progettato per webinar ed eventi online. Offre funzionalità/funzione come moduli di registrazione, sondaggi dal vivo e analisi. Fornisce inoltre una piattaforma coinvolgente per ospitare eventi interattivi e discutere di programmi delle riunioni .

Dopo l'evento, è possibile fornire l'accesso on-demand ai contenuti, consentendo ai provider di visualizzare i webinar a loro piacimento. Inoltre, funzionalità come la chat dal vivo, le domande e risposte e le reazioni del pubblico aiutano a mantenere i partecipanti impegnati durante i webinar e gli eventi.

Le migliori funzionalità/funzione di Livestorm

Personalizzate le riunioni con funzionalità/funzione come la condivisione di file, il design personalizzato delle sale e altro ancora

Accesso a informazioni dettagliate su qualsiasi contatto, compresi nome, email e presenze

Invio automatizzato di inviti a calendario ai partecipanti agli eventi

Abilitazione di didascalie chiuse per le risposte in oltre 100 lingue durante i webinar

Limiti di Livestorm

Richiede di cambiare scheda per visualizzare i commenti durante le presentazioni

Prestazioni più lente su Firefox, Safari, Opera ed Edge

Prezzi di Livestorm

Pro: $99/mese

$99/mese Business: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Livestorm

G2: 4.4/5 (1.600+ recensioni)

4.4/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (350+ recensioni)

8. Slack (il migliore per la messaggistica del team e le integrazioni)

via Slack Slack si concentra sulla messaggistica del team, ma migliora le riunioni con integrazioni come Zoom e Google Meet. Permette di condividere file, creare thread per le discussioni e passare dalle chat alle videochiamate, garantendo una comunicazione efficiente.

Con Slack è possibile personalizzare le impostazioni delle notifiche per evitare distrazioni e ricevere aggiornamenti solo sulle conversazioni o sugli eventi più importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Scambio di messaggi video, invio di registrazioni audio e condivisione di schermate con le "riunioni giornaliere"

Creazione di interazioni significative e divertenti con reazioni emoji, sfondi colorati e altri effetti

Accesso a collegamenti, documenti e messaggi condivisi durante una riunione giornaliera anche dopo la sua conclusione

Limiti di Slack

Il limite di chiamata per le riunioni di gruppo è di 15 partecipanti alla volta, il che è limitativo per le organizzazioni più grandi e per le riunioni estese

Non dispone di funzionalità/funzione di registrazione della riunione integrate

Prezzo Slack

Free

Pro: $8,75/mese per utente

$8,75/mese per utente Business+Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Piano Enterprise Grid: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4.5/5 (30.000+ recensioni)

4.5/5 (30.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

🔍 Lo sapevi? Entro il 2025, il 50% degli eventi virtuali in azienda si prevede che si svolgeranno sulle piattaforme di riunione video che le organizzazioni già utilizzano quotidianamente, semplificando la comunicazione e l'hosting degli eventi.

9. Whereby (il migliore per le riunioni video istantanee senza scaricare)

via In base al quale Whereby si distingue per la sua semplicità e convenienza, che lo rendono una buona scelta per riunioni rapide e senza problemi.

Funzionalità/funzione come la condivisione dello schermo, la modalità picture-in-picture e le capacità di registrazione migliorano la produttività. Inoltre, Whereby si integra con app come Trello e YouTube, consentendo agli utenti di collaborare efficacemente durante le riunioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Whereby

Partecipare a una riunione senza scaricare l'applicazione direttamente dal browser

Personalizzate la vostra sala Whereby con nomi, URL e branding personalizzati

Gestite classi, eventi e workshop efficienti con i gruppi di discussione

Integrazione con Miro per le lavagne online, Documenti Google, YouTube e Outlook

Limiti di Whereby

Manca di funzionalità/funzione come la condivisione selettiva e la condivisione audio

Non mostra più di 12 persone nella telecamera

Manca di una capacità di registrazione integrata nella versione gratis e utilizza componenti aggiuntivi

Prezzi in base al luogo

Gratis

Pro: 8,99 dollari/mese per utente

8,99 dollari/mese per utente Business: $11.99/mese per utente

Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1.100+ recensioni)

4.6/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (110+ recensioni)

📖 Leggi anche: 20 Migliori software per la gestione delle attività

10. ClickMeeting (il migliore per webinar e riunioni online personalizzabili)

via Capterra ClickMeeting è uno strumento versatile per piccole riunioni e webinar su larga scala. Offre strumenti di personalizzazione pre-riunione, come sale d'attesa e moduli di registrazione brandizzati.

Inoltre, questo app di pianificazione offre funzionalità di coinvolgimento dal vivo come la moderazione delle chat, i sondaggi, le sessioni di breakout e la possibilità di guardare video di YouTube durante la condivisione delle schermate in diretta.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickMeeting

Assegnazione di presentatori, chattare in privato e moderare le discussioni

Programmazione di riunioni per una data e un'ora selezionate; è possibile invitare fino a 40 partecipanti

Raccogliete dati con sondaggi dal vivo, sessioni di domande e risposte, commenti e discussioni dal vivo nella chat

Limiti di ClickMeeting

Solo otto presentatori possono usare microfoni e telecamere, nonostante siano disponibili 14 postazioni

Richiede browser aggiornati, poiché le versioni più vecchie possono causare problemi

Prezzi di ClickMeeting

Gratis

Live: $32/mese

$32/mese Automazioni: $48/mese

$48/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su ClickMeeting

G2: 4.2/5 (250+ recensioni)

4.2/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

🧠 Fatto divertente: Un video messaggio può rendere la comunicazione più personale e coinvolgente, in quanto consente di condividere parole ed espressioni in tempo reale, favorendo una connessione più profonda.

11. Meeting Owl (migliore per riunioni ibride con video a 360 gradi)

via Laboratori di gufi L'app Meeting Owl, sviluppata da Owl Labs, è un'applicazione che migliora le riunioni ibride e integra la videocamera a 360 gradi dell'azienda.

Disponibile su iOS e Android, l'app offre un'interfaccia user-friendly per accedere a funzionalità avanzate e monitorare le prestazioni del dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Meeting Owl

Nominare e gestire più Meeting Owl all'interno dell'organizzazione

Creare un'esperienza coinvolgente per colmare il divario tra i partecipanti di persona e quelli a distanza

Abilitare o disabilitare funzionalità/funzione come Presenter Enhancer per dare priorità agli oratori nell'inquadratura

Integrazione con strumenti di videoconferenza come Zoom, Microsoft Teams e Tebex per ambienti di lavoro ibridi

Limiti del Gufo delle riunioni

Limitato ai dispositivi iOS e Android, senza versione desktop

Funzione solo con l'hardware Meeting Owl

Prezzi di Meeting Owl

Gratis

Valutazioni e recensioni di Meeting Owl

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. Otter (il migliore per la trascrizione in tempo reale e la presa di note)

via Lontra Otter è ideale per acquisire registrazioni dettagliate delle riunioni con trascrizione e presa di note. Utilizza l'identificazione del relatore e la marcatura temporale per garantire chiarezza e organizzazione.

È possibile annotare le trascrizioni, evidenziare le chiavi e condividere le note con i membri del team. La funzionalità/funzione di archivio ricercabile consente agli utenti di recuperare rapidamente le discussioni passate.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter

Consentite a OtterPilot di unirsi automaticamente alle riunioni di Zoom, Google Meet e Microsoft Team per ottenere note, riepiloghi/riassunti e elementi d'azione automatizzati

Ottenere risposte e generare contenuti come email e aggiornamenti di stato con Otter IA Chattare in tutte le riunioni

Combinare conversazioni dal vivo con aggiornamenti asincroni con i suoi Canali IA

Limiti di Otter

Ci sono errori di trascrizione con oratori veloci, persone fortemente accentate, parole riempitive o modelli di discorso irregolari

Mancano funzionalità/funzioni avanzate come sondaggi integrati o Q&A durante le sessioni dal vivo

Prezzi di Otter

Free

Pro: $16,99/mese per utente

$16,99/mese per utente Business: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Otter

G2: 4.4/5 (250+ recensioni)

4.4/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

💡 Pro Tip: Come parte della pratica del buon galateo delle riunioni virtuali tenete il microfono silenziato, a meno che non stiate parlando, per ridurre al minimo i rumori di fondo e le distrazioni.

13. RingCentral (la migliore piattaforma di comunicazione all-in-one)

via RingCentral RingCentral è una piattaforma di comunicazione all-in-one che combina videochiamate, messaggistica e servizi telefonici. Si integra con strumenti popolari come Slack e Microsoft Teams, rendendola una scelta versatile per le diverse esigenze organizzative.

La piattaforma fornisce analisi approfondite per monitorare la qualità delle chiamate, il coinvolgimento nelle riunioni e l'attività degli utenti, aiutando i team a identificare le aree di miglioramento. Inoltre, RingCentral offre funzionalità di call center come la distribuzione automatizzata delle chiamate, la risposta vocale interattiva (IVR) e l'analisi per migliorare l'efficienza del servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di RingCentral

Generazione di trascrizioni e didascalie chiuse durante le riunioni, nonché di riepiloghi, punti salienti e approfondimenti dopo le riunioni

Partecipazione alle riunioni da browser desktop e mobile e dall'applicazione mobile

Collaborazione su lavagne interattive e note della riunione

Controlli dinamici dell'host, sale d'attesa e crittografia end-to-end per la sicurezza

Limiti di RingCentral

L'applicazione telefonica è difficile da configurare e richiede molto tempo

L'integrazione con Salesforce è lenta

Prezzi di RingCentral

Core: $30/mese per utente per 1-5 utenti

$30/mese per utente per 1-5 utenti Advanced: $35/mese per utente per 1-5 utenti

$35/mese per utente per 1-5 utenti Ultra: $45/mese per utente per 1-5 utenti

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (350+ recensioni)

Lo sapevi? Un dipendente tipico frequenta almeno 8 riunioni in una settimana . Per i manager e i dirigenti, questo numero spesso raddoppia perché si destreggiano tra sincronizzazioni di team, sessioni di piano strategico e discussioni con i client.

ClickUp: Lo strumento che 'riunisce' tutte le vostre aspettative

Con l'evoluzione delle app per le riunioni, la selezione di quella giusta per il vostro team è più importante che mai.

Le migliori app per riunioni devono offrire funzionalità/funzione uniche e integrarsi perfettamente con gli strumenti esistenti, assicurando una comunicazione fluida e un monitoraggio senza sforzo degli elementi da svolgere.

ClickUp va oltre le integrazioni di base, offrendo una convergenza di tutti gli strumenti di cui il team ha bisogno. Grazie a strumenti come ClickUp Meetings per agende semplificate, ClickUp Docs per prendere appunti in collaborazione e ClickUp Brain per approfondimenti guidati dall'IA, trasforma il modo in cui i team pianificano, documentano e agiscono sui risultati delle riunioni. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅