11 migliori CRM HR per semplificare i processi HR:

Il lavoro delle risorse umane a volte può sembrare un lavoro senza fine. Tenere traccia di assunzioni, buste paga, benefit, formazione e prestazioni dei dipendenti può accumularsi rapidamente.

È qui che il software CRM per le risorse umane diventa un salvavita per la gestione delle risorse umane Processi HR .

Avete bisogno di aiuto per gestire le domande di lavoro? Da fare. Volete monitorare le prestazioni dei dipendenti o programmare sessioni di monitoraggio? Facile. Avete problemi con le buste paga o l'amministrazione dei benefit? Il software vi copre.

Ecco una carrellata dei migliori software CRM per le risorse umane che vi aiuteranno a risparmiare tempo, tagliare i costi e migliorare il coinvolgimento dei dipendenti.

⏰ Repilogo/riassunto di 60 secondi

Cos'è il CRM HR?

Il software HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) combina le migliori funzionalità degli strumenti HR e CRM per semplificare la gestione della forza lavoro. Gestisce tutto, dal reclutamento al coinvolgimento dei dipendenti, dalla formazione alla gestione delle prestazioni.

In questo modo, HR CRM riduce la complessità delle operazioni HR e migliora la soddisfazione generale dei dipendenti.

HRM vs. CRM

L'HRM (Human Resources Management) si occupa della gestione delle persone in un'organizzazione, comprese le assunzioni, la formazione, la valutazione delle prestazioni e la conformità alle leggi sul lavoro. D'altra parte, CRM (Gestione delle Relazioni con i Clienti) si concentra sulla gestione delle interazioni con i clienti, sul monitoraggio delle vendite e sul miglioramento del servizio clienti.

L'HR CRM adatta le capacità di creazione di relazioni degli strumenti CRM tradizionali per aiutarvi a coltivare e gestire le relazioni con i vostri dipendenti Questo significa che i team HR possono andare oltre le tradizionali attività di gestione e costruire connessioni più forti e significative con la loro forza lavoro.

La combinazione di HRM e CRM offre un modo innovativo di gestire la forza lavoro. Ma cosa rende esattamente il CRM HR così vantaggioso?

Ecco i vantaggi dell'incorporazione del CRM HR nella vostra azienda:

Costruire relazioni solide e durature con i dipendenti, trattandoli come soggetti di valore

Creare profili dei dipendenti, monitorare le loro lacune in termini di competenze e offrire piani personalizzati di apprendimento e sviluppo per migliorare l'esperienza dei dipendenti

Prevedere i rischi di turnover dei dipendenti, il tasso di soddisfazione dei dipendenti e le esigenze future dei talenti per prendere decisioni informate

Cosa cercare in un CRM HR?

Quando si sceglie un CRM per le risorse umane, è essenziale considerare i seguenti fattori per assicurarsi che il software soddisfi le esigenze della propria organizzazione:

📌 Funzionalità/funzione di reclutamento efficienti: Strumenti di reclutamento con sistema di monitoraggio dei candidati ( Modelli ATS) e la programmazione automatizzata dei colloqui possono far risparmiare ore di lavoro richiesto. Un buon CRM HR aiuta anche a gestire le pipeline di candidati e a monitorare lo stato delle assunzioni senza soluzione di continuità

funzionalità/funzione di coinvolgimento dei dipendenti: Gli strumenti di feedback, riconoscimento e comunicazione sono essenziali per motivare la vostra forza lavoro. Un CRM HR centralizza questi processi, assicurando che i dipendenti si sentano connessi e valorizzati

impostazione degli obiettivi, monitoraggio dello stato e revisione delle prestazioni devono essere semplici. Cercate strumenti che vi permettano di misurare le revisioni delle prestazioni e guidare efficacemente lo sviluppo dei dipendenti

📌 Gestione dei libri paga e della conformità: La gestione dei libri paga e la conformità alle leggi sul lavoro possono essere complesse. I sistemi HR CRM dovrebbero automatizzare queste attività, riducendo il rischio di errori manuali

📌 Opzioni di personalizzazione: Ogni organizzazione ha esigenze uniche, quindi il software deve offrire funzionalità/funzione personalizzate. Selezionate uno strumento che offra flussi di lavoro su misura, funzioni personalizzate e un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione Dashboard HR personalizzati e opzioni flessibili di reportistica

Gli 11 migliori CRM HR

Diamo un'occhiata più da vicino alle migliori piattaforme HR CRM e alle loro funzionalità/funzione chiave.

1. ClickUp (migliore per il project management delle risorse umane e le relazioni con i dipendenti)

migliorate le interazioni con i dipendenti e garantite una comunicazione senza interruzioni grazie al CRM di ClickUp

Una relazione positiva tra datore di lavoro e dipendente è la chiave per la crescita e l'esito positivo a lungo termine di qualsiasi organizzazione. Tuttavia, allineare le diverse aspettative dei dipendenti e dell'organizzazione può rappresentare una sfida significativa. È qui che il ClickUp CRM aiuta a mettere datori di lavoro e dipendenti sulla stessa pagina e a rafforzare le loro relazioni.

È possibile personalizzare lo strumento ClickUp CRM per centralizzare i dati dei dipendenti e visualizzare la storia lavorativa di ciascuno, i dati sulle prestazioni e le attività di formazione e sviluppo. Integrando strumenti come Obiettivi di ClickUp consente di fissare obiettivi e risultati chiave (OKR) pertinenti e di costruire una cultura del miglioramento continuo.

ClickUp CRM vi aiuta anche a monitorare i contributi dei dipendenti nel corso della loro carriera attraverso dashboard personalizzate. Ciò consente di analizzare il ROI della formazione dei dipendenti e di identificare i dipendenti più preziosi per l'organizzazione.

Ma non è tutto! Proprio come il CRM vi aiuta a centralizzare le comunicazioni con i clienti, il CRM di ClickUp vi aiuta a gestire tutte le comunicazioni con i dipendenti in un unico luogo, dai messaggi di assunzione ai sondaggi di feedback.

Vi permette anche di monitorare lo stato di ogni dipendente all'interno dell'organizzazione, sia che si trovi nella fase di onboarding, formazione, prova o revisione delle prestazioni. In questo modo si ottiene la visibilità necessaria per fornire assistenza e premi personalizzati, facendo sentire i dipendenti valorizzati.

costruire una pipeline di reclutamento e semplificare il processo di onboarding con il software HR ClickUp_

Volete aumentare ulteriormente il coinvolgimento dei dipendenti? ClickUp per i team HR lo rende possibile. È possibile utilizzare Attività di ClickUp per creare un processo di onboarding personalizzato, aggiungendo attività di passaggio adatte al ruolo di ciascun dipendente.

La parte migliore è che ClickUp vi aiuta ad assumere i migliori talenti semplificando il processo di assunzione.

Con il Modello di candidato all'assunzione ClickUp è possibile collegare attività di ClickUp Modulo, Google Modulo e Typeform tramite Zapier per creare automaticamente attività per ogni candidato e confrontare i candidati. In questo modo potrete concentrarvi maggiormente sulla valutazione dei candidati e sul miglioramento della loro esperienza, piuttosto che sui processi operativi.

Modello di assunzione dei candidati di ClickUp

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Automazioni delle attività di assunzione, come la programmazione del calendario, la gestione dei documenti dei dipendenti e il monitoraggio del tempo e delle presenze con Automazioni di ClickUp Tracciate le metriche chiave delle prestazioni dei dipendenti, visualizzate lo stato degli obiettivi e generate informazioni utili in un'unica visualizzazione con ClickUp Dashboard Create e gestite i flussi di lavoro e visualizzate le sequenze dei progetti con Visualizzazioni personalizzate di ClickUp Comunicate con il vostro team, fornite feedback, partecipate alle discussioni, allegate documenti e collegate le attività con ClickUp Chattare Creare manuali aziendali e per i dipendenti per elencare tutte le politiche e le procedure e impostare le autorizzazioni per il controllo con ClickUp Documenti Limiti di ClickUp

L'estensione delle opzioni di personalizzazione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

La trasparenza dell'organizzazione è uno dei vantaggi di maggior impatto ottenuti dall'introduzione di ClickUp nel team. Ora, con ClickUp, chiunque nell'organizzazione può vedere gli OKR del nostro team, chi li possiede e il loro stato. Prima di ClickUp non avevamo questo livello di trasparenza e tutti i nostri reparti erano scollegati.

Andrea Park, Coordinatore delle operazioni aziendali presso Spekit

➡️ **Leggi di più 12 modelli di CRM gratis: Excel, Fogli Google e ClickUp

2. Rippling (il migliore per l'automazione del ciclo di vita dei dipendenti)

via Increspatura Rippling automatizza il ciclo di vita dei dipendenti, dal reclutamento all'inserimento, allo sviluppo, alla fidelizzazione e all'uscita. Ad esempio, se un dipendente si trasferisce in un altro stato, Rippling calcola automaticamente le tasse in base alle leggi vigenti.

È anche possibile utilizzarlo per costruire un flusso di lavoro personalizzato per le risorse umane, come l'impostazione di promemoria per gli anniversari dei dipendenti e l'invio di notifiche per il calo delle prestazioni di un dipendente. La sua funzionalità/funzione principale è la programmazione personalizzata, che consente di assegnare ai dipendenti attività specifiche per i clienti in base alla loro richiesta, alle loro competenze, alle loro certificazioni, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Traccia le presenze dei dipendenti in tempo reale per identificare le tendenze del personale o degli straordinari

Gestire i requisiti di conformità delle risorse umane a livello locale, regionale e nazionale e creare piani d'azione per seguire le conformità

Creazione di fasi di colloquio personalizzate in base alle esigenze di assunzione dell'organizzazione

Limiti di diffusione

Richiede un pagamento annuale, con penali in caso di cancellazione anticipata e senza versioni di prova gratuite

Prezzi di Rippling

Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (4.000+ recensioni)

4.8/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (3.000+ recensioni)

L'automazione di Rippling riduce il lavoro manuale e aiuta a prevenire gli errori. La piattaforma si connette anche a tonnellate di altre app, rendendola flessibile per qualsiasi esigenza aziendale. Nel complesso, Rippling toglie molti grattacapi alla gestione dei dipendenti e permette ai team di concentrarsi su cose più importanti. Alcune funzionalità/funzioni, come la reportistica o i personalizzati, potrebbero essere più intuitive.

Recensione di G2

3. Bamboo HR (il migliore per la centralizzazione dei dati HR e la reportistica)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image2-9-1400x1047.png BambooHR CRM per la centralizzazione dei dati HR e la reportistica /$$$img/

via BambooHR BambooHR è un'ottima soluzione per la gestione e l'analisi dei dati dei dipendenti. È possibile visualizzare report dettagliati sull'anzianità di servizio dei dipendenti, sul turnover, sulle ferie, ecc. Dispone inoltre di un modulo di gestione delle prestazioni che aiuta a semplificare le revisioni dei dipendenti, i feedback e i report per migliorare il processo decisionale.

È possibile misurare i punteggi di soddisfazione dei dipendenti conducendo sondaggi anonimi eNPS, che consentono di implementare cambiamenti di grande impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bamboo HR

Consolidamento dei dati dei dipendenti per un'elaborazione agevole delle buste paga, una reportistica completa e una compilazione delle dichiarazioni fiscali senza problemi

Creare annunci di lavoro, monitorare le candidature, commentare i curriculum e valutare i candidati, rendendo il processo di assunzione fluido e collaborativo

Generazione di report personalizzati su un ampio intervallo di dati HR, dai report EEO-1 ai profili di età e di sesso

Limiti di Bamboo HR

Le integrazioni con Google e Slack sono limitate e richiedono chiamate API personalizzate per sincronizzare completamente i dati

Prezzi di Bamboo HR

Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Bamboo HR

G2: 4,4/5 (2.000+ recensioni)

4,4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.500+ recensioni)

Bamboo HR crea automaticamente attività per chiunque si desideri e rende così facile assicurarsi che i dipendenti firmino e presentino tutta la documentazione richiesta. In un'organizzazione di medie dimensioni, questo è incredibilmente utile per garantire che l'onboarding sia completato in modo rapido ed efficace. Il modulo di gestione delle prestazioni è un po' restrittivo per quanto riguarda il numero di domande che si possono porre.

Recensione di G2

4. Paycor (Il migliore per la conformità delle buste paga)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image13-3.png Paycor HR CRM per la conformità dei salari /$$$img/

via Paycor Paycor automatizza la gestione delle buste paga e gestisce tutti i dati dei dipendenti in un unico luogo. Vi aiuta a mantenere la conformità fiscale e garantisce che il vostro team venga pagato in modo accurato e puntuale. Funzioni come OnDemand Pay e AutoRun eliminano il lavoro manuale, mentre i servizi di supporto ai dipendenti rendono le cose più convenienti per tutti.

Inoltre, efficienti strumenti di reportistica, modelli di busta paga i modelli di busta paga, gli avvisi di legge e le guide utili rendono i processi molto più fluidi. I dipendenti possono aggiornare facilmente le informazioni personali e gestire i propri benefit, riducendo l'onere per le risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paycor

Pianifica ed esegue automaticamente le buste paga alla data e all'ora prescelte

Monitoraggio delle ore dei dipendenti, gestione delle ferie e creazione di piani, il tutto sincronizzato direttamente con le buste paga

Ottenere risposte rapide alle domande sui dati della forza lavoro in linguaggio naturale grazie all'assistenza dell'IA

Limiti di Paycor

Mancano le integrazioni con gli strumenti più diffusi come QuickBooks

Prezzi di Paycor

Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Paycor

G2: 3.9/5 (700+ recensioni)

3.9/5 (700+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 2.500 recensioni)

Mi piacciono le funzioni di Paycor per quasi tutto ciò che riguarda le risorse umane. Questo sistema è facile da usare per le buste paga dei dipendenti, i benefit, il timekeeping, i compensi e altro ancora. Molte cose possono essere personalizzate, ma alcune opzioni hanno una dimensione unica per l'intera azienda. Questo è particolarmente frustrante nel caso della gestione delle prestazioni, poiché non tutte le aziende fanno la stessa cosa.

Recensione di G2

5. Workday HCM (il migliore per prendere decisioni sulle risorse umane basate sui dati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image6-7.png Workday HCM per prendere decisioni HR basate sui dati /$$$img/

_via Workday HCM Se volete prendere decisioni basate sui dati, aumentare la soddisfazione sul lavoro e migliorare l'efficienza complessiva dei dipendenti, Workday vi fornisce gli strumenti Da fare.

Copre tutto, dalla gestione dei talenti alle paghe, ai compensi, al monitoraggio del tempo e alla pianificazione della forza lavoro. Workday offre anche soluzioni aggiuntive come la gestione delle spese, l'analisi e la reportistica, e l'acquisizione dei talenti per soddisfare le varie esigenze aziendali.

Workday semplifica le attività HR complesse grazie a funzionalità/funzione come Skills Cloud, che consente una gestione efficiente delle competenze e della reportistica. Offre anche strumenti per la gestione dei casi, il feedback dei dipendenti e il piano della forza lavoro per semplificare le funzioni HR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday HCM

Accesso centralizzato alle informazioni sui dipendenti per migliorare la gestione delle risorse umane e il processo decisionale

Monitoraggio delle prestazioni, degli obiettivi e dello sviluppo dei dipendenti, per garantire una crescita continua e l'allineamento con gli oggetti aziendali

Consentire una comunicazione continua tra le risorse umane e i dipendenti, migliorando il coinvolgimento e il supporto attraverso vari canali

Limiti di Workday HCM

Meno accessibile per le piccole aziende, soprattutto quelle con budget limitati

Prezzi di Workday HCM

Prezzi personalizzati

Valutazione di Workday HCM e recensioni

G2: 4/5 (oltre 1.000 recensioni)

4/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

Workday HCM è altamente scalabile e quindi adatto a organizzazioni di tutte le dimensioni. Può crescere con l'azienda e adattarsi alle mutevoli esigenze senza interruzioni significative. La personalizzazione di Workday HCM per adattarlo a specifiche esigenze organizzative può essere complessa e può richiedere competenze tecniche.

Recensione G2

📖 Leggi di più: Il miglior software di gestione dei talenti HR

6. TriNet (il migliore per la gestione dei benefici per i dipendenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image8-7.png TriNet HR CRM per l'amministrazione dei benefit dei dipendenti /$$$img/

via TriNet TriNet (precedentemente TriNet Zenefits) è una piattaforma HR dedicata alla gestione dei benefit per i dipendenti. Consente di iscrivere facilmente i dipendenti ai piani di assicurazione medica, dentistica, visiva e sulla vita. È anche possibile inviare notifiche personalizzate ai dipendenti in base ai loro piani previdenziali, allo stato di iscrizione, ecc.

TriNet consente ai dipendenti di accedere in mobilità ai dettagli assicurativi e agli account di spesa, promuovendo una maggiore trasparenza e un maggiore coinvolgimento dei dipendenti. La biblioteca HR consente di accedere rapidamente a risorse preziose, tra cui riepiloghi/riassunti delle leggi statali e aggiornamenti sulla riforma sanitaria.

Le migliori funzionalità/funzione di TriNet

Visibilità in tempo reale dei benefit per i dipendenti grazie all'iscrizione e alla gestione 100% online

Aggiungere automaticamente i nuovi assunti al libro paga, con benefici selezionati e prima busta paga prorogata

Automazioni degli aggiornamenti delle buste paga in caso di trasferimento, promozione o ferie di un dipendente

Limiti di TriNet

Non dispone di un modulo ACA (Affordable Care Act) autonomo e richiede l'acquisto di un intero piano HRIS per accedervi

Prezzi di TriNet

Essenziale: $8/dipendente/mese

$8/dipendente/mese Crescita: $16/dipendente/mese

$16/dipendente/mese Zen: $21/dipendente/mese

Valutazione e recensioni di TriNet

G2: 4.6/5 (440+ recensioni)

4.6/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (800+ recensioni)

Una delle cose migliori di Trinet sono le eccellenti opzioni per i piani assicurativi medici, dentali, previdenziali e complementari integrati nella piattaforma, nonché i costi e la reportistica delle buste paga. Un'area di particolare frustrazione è stata quella dei problemi di tassazione dei salari.

Recensione di G2

7. Bitrix24 (Il migliore per la comunicazione e la collaborazione con le risorse umane)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image3-7.png Bitrix24 HR CRM per la comunicazione e la collaborazione con le risorse umane /$$$img/

via Bitrix24 Bitrix24 si distingue per la fusione di collaborazione, project management e comunicazione HR in una piattaforma unificata.

È un'area di lavoro dinamica in cui i team HR possono gestire tutto, dalle attività al monitoraggio del tempo, dalla condivisione dei documenti alla collaborazione con i dipendenti. La sua unica interfaccia in stile social media incoraggia il coinvolgimento dei dipendenti attraverso like, commenti e notifiche.

Con un assistente IA integrato, Bitrix24 aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro delle risorse umane, liberando tempo per attività più importanti.

Le migliori funzionalità di Bitrix24

Combina gli strumenti per la gestione dei dipendenti, dei contatti e dei clienti in un'unica piattaforma

Individuare facilmente i record dei dipendenti utilizzando filtri personalizzabili per data di creazione, stato o membri del team assegnati

Consente di coordinare il team con aree di lavoro condivise, monitoraggio delle attività e comunicazione su progetti specifici

Limiti di Bitrix24

Offre opzioni limitate per personalizzare l'interfaccia in base alle preferenze individuali

Prezzi di Bitrix24

Basic: $49/5 utenti/mese

$49/5 utenti/mese Standard: $99/50 utenti/mese

$99/50 utenti/mese Professional: $199/100 utenti/mese

$199/100 utenti/mese Enterprise 250: $399/250 utenti/mese

Valutazione e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (500+ recensioni)

4.1/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (900+ recensioni)

Bitrix24 è un software che aiuta a gestire i clienti, il team del supporto, la comunicazione, il lavoro di squadra, i file e le campagne email. È molto conveniente e ottimo per le nuove aziende e i piccoli budget.

Recensione di G2

8. Workable (Ideale per il sourcing e il reclutamento di candidati)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image1-7.png CRM HR Workable per il sourcing e il reclutamento dei candidati /$$$img/

via Lavorabile Il CRM HR di Workable che rende le assunzioni più facili e veloci. È possibile pubblicare offerte di lavoro su 200+ bacheche, attingere a un database di oltre 400 milioni di profili e utilizzare strumenti di IA per gestire lo screening, programmare i colloqui e gestire le offerte senza sforzo.

Le sue pratiche funzionalità/funzioni, come modelli di email personalizzati, kit di colloqui pronti all'uso e reportistica dettagliata, aiutano a organizzare il processo di assunzione.

Che si tratti di una startup tecnologica, della gestione di un team sanitario o della crescita di un'azienda del settore alberghiero, si può fare affidamento su questo software software di gestione dei dipendenti per aiutarvi a creare team ad alte prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workable

Pubblicate le offerte di lavoro su più bacheche e piattaforme di social media all'istante, risparmiando tempo e lavoro richiesto

Cercate e contattate i candidati passivi su piattaforme come LinkedIn, GitHub e Twitter direttamente da Workable

Utilizzate modelli di valutazione per raccogliere feedback sistematici e garantire decisioni di assunzione coerenti

Limiti di Workable

Manca di funzionalità/funzione dedicate a coltivare i candidati passati per opportunità future

Offre capacità reportistiche limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi praticabili

**Versione di prova gratuita

Starter: $189/mese

$189/mese Standard: $378/mese

$378/mese Premier: $628/mese (fatturati annualmente)

Valutazione e recensioni di Workable

G2: 4.6/5 (440+ recensioni)

4.6/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (450+ recensioni)

Workable è una piattaforma intuitiva e all-in-one che consente di gestire gli annunci di lavoro, le pipeline di candidati e i flussi di lavoro per le assunzioni in modo semplice ed efficiente. L'interfaccia utente assicura che anche i membri del team che non sono esperti di tecnologia possano navigare e utilizzare le sue funzionalità/funzione senza alcun problema.

Recensione di G2

9. Monday.com (Il migliore per la creazione di un flusso di lavoro HR personalizzabile e scalabile)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image12-2-1400x789.png Monday.com HR CRM per la creazione di un flusso di lavoro HR personalizzabile e scalabile /$$$img/

via Monday.com Alla ricerca di un CRM semplice per snellire i processi HR ? Potete provare Monday.com. Vi aiuta a creare una pipeline di reclutamento su misura, coordinandovi con i responsabili delle assunzioni direttamente all'interno della piattaforma. Inoltre, offre una visibilità completa delle prestazioni quotidiane dei dipendenti, in modo da poter identificare le aree di miglioramento.

Monday.com consente anche di progettare moduli per la raccolta dei dati dei dipendenti, riducendo la voce manuale durante i processi di onboarding o di assunzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday.com

Automazioni per i colloqui, promemoria per le sessioni di formazione e approvazioni per le richieste di congedo per risparmiare tempo

Connessione delle bacheche HR per monitorare i cicli di vita dei dipendenti, dall'assunzione alle valutazioni delle prestazioni

Integrazione perfetta con piattaforme come Slack, Gmail, Outlook e altre per sincronizzare le comunicazioni HR e la gestione delle attività

Limiti di Monday.com

Navigazione a volte complessa, che rende difficile l'accesso a tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di Monday.com

Basic: $12/utente/mese

$12/utente/mese Standard: $14/utente/mese

$14/utente/mese Pro: $24/utente/mese

$24/utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazione e recensioni

G2: 4.6/5 (800+ recensioni)

4.6/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (350+ recensioni)

Adoro il fatto che si possano creare più Bacheca e tenere tutti i documenti in un unico posto. Non è nemmeno necessario condividere tutto con tutti! Tuttavia, è possibile caricare i documenti in modo che le persone possano visualizzare e aggiungere i propri. Questo è un ottimo aiuto per rimanere organizzati. Io lo uso per le assunzioni e le risorse umane e per il monitoraggio delle attività. Revisione G2 10. UKG Pro (il migliore per la gestione completa della forza lavoro)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image5-9-1400x870.png UKG Pro per una gestione completa della forza lavoro /$$$img/

via UKG Pro UKG Pro è una piattaforma completa per le risorse umane e le buste paga, progettata per semplificare la gestione della forza lavoro. Dal monitoraggio del tempo all'amministrazione dei benefit, alla programmazione automatizzata e alle solide analisi, offre tutti gli strumenti necessari alle aziende per ottimizzare le operazioni HR.

Il Software per il flusso di lavoro delle risorse umane consente ai dipendenti di usufruire di un self-service senza soluzione di continuità, migliorando l'autonomia e l'efficienza del lavoro. Inoltre, fornisce una base di conoscenza dettagliata ai dipendenti per scoprire risposte rapide a tutte le domande relative alle risorse umane.

Le migliori funzionalità/funzioni di UKG Pro

Utilizzare l'IA per l'analisi delle risorse umane e prendere decisioni strategiche a livello aziendale

Assumere talenti di qualità personalizzando l'esperienza di reclutamento per ogni candidato

Monitoraggio efficace delle entrate e delle uscite dei dipendenti per una gestione semplificata delle presenze

Limiti di UKG Pro

Presenta un'interfaccia complessa che influisce sull'esperienza complessiva dell'utente

Prezzi di UKG Pro

Prezzi personalizzati

UKG Pro valutazione e recensioni

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

Mi piace il supporto non solo per risolvere i problemi, ma anche per la formazione dei dipendenti che utilizzano il sistema. Sono disponibili per una piattaforma di conversazione per i dipendenti, in modo che possano coprire i turni, e sono disponibili ad aiutare con l'automazione degli orari.

Recensione di G2

11. Gusto (Il migliore per la gestione dei talenti)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image4-8-1400x788.png Gusto per la gestione dei talenti /$$$img/

via Gusto Gusto è una popolare piattaforma di amministrazione delle risorse umane e di gestione dei talenti. Aiuta le aziende a coltivare e trattenere i talenti grazie ad app integrate per la gestione delle prestazioni e l'apprendimento e sviluppo. I dipendenti possono autovalutare le proprie prestazioni, richiedere il feedback dei manager e accedere alle risorse per lo sviluppo della carriera.

È possibile monitorare lo stato dei dipendenti, identificare le loro lacune in termini di competenze e sviluppare piani di sviluppo personalizzati. Incoraggia l'autoconsapevolezza dei dipendenti e li fa sentire supportati nella loro crescita professionale, con il risultato di una migliore fidelizzazione dei talenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gusto

Automazioni per la pubblicazione delle offerte di lavoro, la firma dei documenti e lo spazio di archiviazione elettronica per un onboarding senza problemi dei dipendenti

Gestire i rimborsi medici, dentistici, visivi, 401(k) e sanitari con deduzioni automatiche dalla busta paga.

Accesso a integrazioni precostituite con varie app HR di terze parti, come JazzHR e Lattice

Limiti di Gusto

Le funzionalità aggiuntive possono aumentare rapidamente il costo mensile per dipendente

Prezzi di Gusto

Semplice: $40/mese e $6/dipendente/mese

$40/mese e $6/dipendente/mese Plus: $80/mese e $12/dipendente/mese

$80/mese e $12/dipendente/mese Premium: Prezzi personalizzati

Gusto valutazione e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Gusto semplifica le attività relative alle paghe e alle risorse umane grazie alla sua piattaforma per utenti, che offre un facile inserimento dei dipendenti, la compilazione delle imposte e la gestione dei benefit. L'interfaccia intuitiva e l'eccellente supporto clienti ne fanno una soluzione ideale per le aziende che desiderano semplificare i processi amministrativi. Le funzionalità di reportistica sono un po' limitate rispetto a quelle dei software HR più robusti disponibili sul mercato.

Recensione di G2

Elevate il vostro posto di lavoro con ClickUp

Finalmente siamo arrivati alla fine di questa guida! Un CRM HR può centralizzare i dati dei dipendenti, semplificare i processi HR e creare un ambiente di lavoro più organizzato e produttivo.

Tuttavia, molte piattaforme HR si limitano alle funzionalità di payroll, compliance e monitoraggio del tempo. Se siete alla ricerca di una piattaforma HR CRM efficace per costruire solide relazioni con i dipendenti e migliorarne la gestione, ClickUp è la soluzione ideale.

Facilita l'onboarding sistematico dei dipendenti, il monitoraggio dello stato e la comunicazione per incrementare la produttività sul posto di lavoro. Siete pronti a cambiare? Iscrivetevi a ClickUp e scoprite come può trasformare la vostra gestione delle risorse umane!