Facebook Workplace vs Slack: Quale strumento di comunicazione è migliore?

Scegliere il giusto strumento di collaborazione è come trovare il giusto teammate: deve adattarsi allo stile del vostro gruppo e mantenere i progetti in carreggiata.

Forse state usando Workplace da Meta e ora vi rendete conto che è arrivato il momento di trovare qualcosa di nuovo, dato che la piattaforma è passata a una versione di sola lettura. È un po' un mal di testa, vero? Cambiare strumento, testarne di nuovi e mettere tutti d'accordo può essere travolgente.

Se Slack è nel vostro radar, non siete i soli. Molti team lo stanno considerando come il prossimo passaggio.

Ma prima di fare il salto, facciamo un confronto tra Facebook Workplace e Slack e presentiamo un'ottima alternativa: ClickUp .

**Che cos'è Facebook Workplace?

via Luogo di lavoro Facebook Workplace è uno strumento di collaborazione progettato per aiutare i team a comunicare e lavorare insieme in modo efficiente. Creato da Meta, rispecchia l'interfaccia di Facebook, facilitando la navigazione degli utenti che hanno familiarità con i social media.

La piattaforma mette in connessione i membri del team attraverso funzionalità/funzione come chattare in gruppo, videochiamate e aggiornamenti sui progetti.

🧠 Fatto divertente: Workplace by Meta è stato inizialmente sviluppato come strumento interno per i dipendenti di Facebook per migliorare la comunicazione e la collaborazione. Il suo esito positivo all'interno dell'azienda ha ispirato il suo rilascio pubblico nel 2016.

Funzionalità/funzione di Facebook Workplace

Workplace è ricco di strumenti per migliorare la comunicazione e la produttività all'interno delle organizzazioni. Ecco un'analisi più approfondita di alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave. 👇

Funzione n. 1: video in diretta

Ospitare sessioni dal vivo in tutta l'organizzazione con facilità

I video in diretta trasformano il modo in cui le aziende condividono gli aggiornamenti e ospitano gli eventi. Che si tratti di un annuncio aziendale o di una tavola rotonda, il Live Video rende il processo interattivo e accessibile.

Trasmissione con più host

Esercitarsi nelle sessioni live prima di renderle pubbliche

Utilizzate app esterne e di terze parti per migliorare i vostri flussi in diretta

Aggiungete didascalie chiuse per una migliore accessibilità

Includere sondaggi e sessioni di domande e risposte durante gli eventi live

Dividere i video in capitoli per facilitare la navigazione

da fare? Workplace è stato uno dei primi strumenti aziendali a introdurre lo streaming video in diretta.

Funzione #2: Gruppi

Partecipa ai gruppi creati in tutta l'organizzazione

I gruppi favoriscono la collaborazione fornendo ai team spazi dedicati per discutere progetti, fare brainstorming e condividere feedback.

La funzionalità/funzione di apprendimento dei gruppi aiuta a consolidare il materiale didattico in guide strutturate. Queste guide possono includere:

Risorse di formazione

Contenuti di sviluppo

Quiz per l'autovalutazione

Funzionalità/funzione #3: feed di notizie

Visualizza i messaggi e gli aggiornamenti dei compagni di squadra nel News Feed

Il News Feed personalizza la vostra esperienza dando priorità ai post delle persone e dei gruppi più importanti.

Le funzionalità/funzione includono:

Personalizzazione dei post da visualizzare per primi

Nascondere i post non pertinenti per affinare il feed

Ricevere raccomandazioni di gruppo in base all'attività

Potete seguire i colleghi o i dirigenti e visualizzare i post che condividono con l'intera organizzazione. Potete modificare il vostro feed in qualsiasi momento seguendo o non seguendo le persone.

💡 Pro Tip: Incoraggiate i team ad adottare un glossario o un sistema di documentazione condivisi per ridurre il numero di informazioni che vi servono le lacune di comunicazione sul posto di lavoro causate da termini gergali o poco chiari. Anche norme di comunicazione cancellate, come i canali preferiti per gli aggiornamenti e le aspettative sui tempi di risposta, possono colmare efficacemente le lacune.

Funzione #4: Biblioteca delle conoscenze

Accesso a tutte le risorse aziendali da un unico luogo

La Knowledge Library centralizza le risorse aziendali essenziali come le politiche HR, il materiale di onboarding e le guide per i team.

Funzioni chiave:

Organizzare i contenuti in categorie e sottocategorie

Utilizzare strumenti per formattare i contenuti per facilitarne la lettura

Tradurre automaticamente i contenuti in diverse lingue

Potete anche migliorare il vostro sistema di gestione della conoscenza utilizzando video incorporati, tabelle, immagini e modelli preimpostati, come elenchi di risorse o pagine di copertina.

Prezzi di Facebook Workplace

Piano base: $4/mese per utente

$4/mese per utente Componenti aggiuntivi * Amministrazione e supporto migliorati: $2/mese per utente * Enterprise live: $2/mese per utente

Amministrazione e supporto migliorati: Enterprise live: $2/mese per utente Workplace for Good: Free per le organizzazioni caritatevoli senza scopo di lucro

Che cos'è Slack?

via Slack Slack è un'applicazione di app per la messaggistica aziendale costruita per aiutare i team a comunicare e collaborare in modo più efficace. Centralizza la comunicazione organizzando le conversazioni in canali, facilitando il monitoraggio delle discussioni in corso, la condivisione di file e l'integrazione di strumenti in un unico luogo.

Lo strumento elimina anche il disordine dei thread di email e aiuta i team a concentrarsi sulle attività.

🔍 Da fare? Slack è nato come strumento di comunicazione interna per gli sviluppatori del videogioco Glitch. Sebbene il gioco non abbia avuto successo, Slack è stato riproposto come prodotto autonomo e lanciato nel 2013.

Funzioni di Slack

Slack offre un intervallo di funzionalità/funzioni progettate per migliorare la comunicazione tra le persone la collaborazione in tempo reale e aumentare la produttività. Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione. 👇

Funzione #1: Canali

Creare canali per vari scopi di comunicazione

I canali sono il luogo in cui avviene la maggior parte del lavoro di squadra. Considerateli come conversazioni di gruppo create intorno a qualsiasi argomento, progetto o obiettivo, che consentono di tenere tutte le conversazioni e le risorse pertinenti in un unico luogo.

Ad esempio, si può creare un canale dedicato al lancio di un nuovo sito web o allo sviluppo di una nuova applicazione mobile.

I canali consentono inoltre di aggiungere o rimuovere membri del team a seconda delle necessità e supportano la condivisione di aggiornamenti, la celebrazione di attività cardine e la presa di decisioni di gruppo.

Funzionalità/funzione n. 2: connessione

Collaborare con partner e colleghi esterni

Slack Connect semplifica la collaborazione con team o organizzazioni esterne senza dare loro pieno accesso all'area di lavoro. Questa funzionalità/funzione consente di creare canali che collegano il team con client, consulenti o altri partner.

Una volta che un canale è connesso tra le organizzazioni, entrambe le parti possono contribuire alla conversazione e fare riferimento alle discussioni passate all'interno dello stesso spazio.

Inoltre, garantisce che i collaboratori esterni abbiano accesso solo ai canali di cui hanno bisogno, in modo che l'area di lavoro interna rimanga sicura.

🔍 Da fare? "Slack" è l'acronimo di Searchable Log of All Conversation and Knowledge.

Funzionalità/funzione #3: Riunioni giornaliere

Partecipate alle videochiamate e alle chiamate audio all'interno di Slack

Le riunioni giornaliere aiutano i team a connettersi tramite chiamate audio/video all'interno di un canale o di un messaggio diretto.

È possibile condividere schermate, utilizzare reazioni divertenti per mantenere l'atmosfera leggera e salvare i collegamenti o i documenti condivisi durante la riunione giornaliera per riferimenti futuri.

Le riunioni giornaliere iniziano come chiamate solo audio, ma possono facilmente passare al video se necessario. Inoltre, sono disponibili su desktop, cellulari e iPad, in modo da poter partecipare a una discussione ovunque ci si trovi.

Funzione n. 4: Atlas

Visualizzare le informazioni sui dipendenti dall'area di lavoro di Slack

Slack Atlas è una directory dei dipendenti che vi aiuta a capire i vostri colleghi al di là dei loro nomi e ruoli.

Fornisce profili ricchi e ricercabili che mostrano le competenze, i progetti e gli obiettivi del team, dando una migliore percezione di chi sta lavorando su cosa e come connettersi con loro. Questa funzionalità/funzione include anche un grafico dinamico che facilita la navigazione nella struttura aziendale.

Si sincronizza con i sistemi HR dell'azienda per mantenere aggiornati i dati dei profili.

Prezzo Slack

Gratis

Pro: $8,75/mese per utente

$8,75/mese per utente Business+: $15/mese per utente

$15/mese per utente Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Facebook Workplace Vs. Slack: Funzionalità/funzione a confronto

Sebbene Facebook Workplace e Slack presentino delle somiglianze, ogni piattaforma ha delle funzionalità/funzioni uniche, adatte alle diverse esigenze dei team.

Confrontiamo le loro capacità principali per vedere quale si allinea meglio ai vostri obiettivi. 🎯

Funzionalità/funzione Facebook Workplace Slack Scopo Collaborazione sociale con un'atmosfera simile a quella di Facebook Comunicazione e produttività di gruppo Interfaccia utente_ Intuitivo per gli utenti dei social media Pulito, organizzato e personalizzabile Messaggi_ Messaggi istantanei, chat di gruppo e thread Messaggi in tempo reale, canali e chat private Video e chiamate vocali Trasmissione di video in diretta, chiamate di gruppo Chiamate vocali/video 1:1 e di gruppo File sharing Condivisione semplice di file con anteprime Condivisione avanzata con integrazioni di app di terze parti Integrazioni_ Integrazioni limitate Esteso ecosistema di app con oltre 2.000 integrazioni /href/ https://clickup.com/it/blog/27034/le-migliori-integrazioni-di-slack/Slack/%href/ Sicurezza_ Sicurezza di livello enterprise e conformità al GDPR Forte sicurezza con crittografia e SSO

Facebook Workplace Vs. Slack

Funzione #1: Comunicazione e collaborazione

Una comunicazione efficiente è la spina dorsale di qualsiasi piattaforma di collaborazione e sia Workplace che Slack offrono soluzioni solide, ma con approcci diversi.

Facebook Workplace

Workplace utilizza elementi familiari dei social media, come i gruppi e il feed di notizie, per tenere gli utenti informati senza inutili ingombri.

Slack

Slack organizza la comunicazione attraverso canali che rendono tutto accessibile e facile da seguire. Offre anche videochiamate attraverso le riunioni giornaliere, rendendo semplici le discussioni in tempo reale.

Vincitore: Slack per le sue opzioni di comunicazione in tempo reale come le riunioni giornaliere e i canali flessibili per una collaborazione mirata.

Funzione #2: collaborazione esterna

La collaborazione con i team esterni è fondamentale per le aziende che lavorano con clienti, partner o fornitori.

Facebook Workplace

Facebook Workplace è esclusivamente software di comunicazione interna . Da fare non prevede funzionalità/funzione dedicate alla collaborazione con team esterni o stakeholder.

Slack

La funzionalità/funzione Connect di Slack è stata creata appositamente per la collaborazione esterna. Consente di creare canali condivisi che collegano il team con partner esterni, garantendo una comunicazione fluida e mantenendo la sicurezza dell'area di lavoro.

Vincitore: Slack per le sue funzionalità di collaborazione esterna sicure e ben integrate.

Funzione #3: Gestione della conoscenza

Una condivisione efficiente delle conoscenze è essenziale per la produttività ed entrambe le piattaforme offrono soluzioni distinte.

Facebook Workplace

La Knowledge Library di Workplace è un hub centralizzato di risorse per i materiali aziendali come le politiche, le guide all'ingresso e le istruzioni per il team. Offre opzioni per incorporare video, utilizzare modelli e tradurre automaticamente i contenuti.

Slack

Atlas di Slack offre un solido elenco di dipendenti con profili che includono competenze, obiettivi del team e affiliazioni. Si integra con i sistemi HR per mantenere le informazioni accurate e aggiornate.

Il grafico interattivo aiuta gli utenti a comprendere le relazioni organizzative e a trovare i colleghi giusti per la collaborazione.

Vincitore: Facebook Workplace per la sua Knowledge Library completa e facile da usare.

⚡ Archivio modello: La creazione di un piano di comunicazione del team chiaro ed efficace è essenziale per garantire l'allineamento e la produttività del team. Provate modelli di piani di comunicazione per definire i ruoli e stabilire canali chiari per aggiornamenti, feedback e collaborazione.

Funzione #4: hosting di eventi

L'hosting di eventi è essenziale per condividere gli aggiornamenti, coinvolgere i team e facilitare le discussioni su larga scala.

Facebook Workplace

Facebook Workplace offre una funzionalità/funzione video in diretta progettata per eventi interattivi.

I team possono trasmettere con più presentatori, coinvolgere i partecipanti con sessioni di domande e risposte e dividere le registrazioni in capitoli per una migliore accessibilità on-demand.

Slack

Slack non include funzionalità integrate di hosting di eventi o di streaming dal vivo.

Vincitore: Facebook Workplace per le sue funzionalità/funzione di hosting di eventi e video interattivi.

Funzione #5: Accessibilità e supporto dei dispositivi

In un ambiente di lavoro ibrido, l'accessibilità tra i dispositivi è fondamentale.

Facebook Workplace

Workplace offre app per il web e per i dispositivi mobili, consentendo ai team di rimanere in contatto anche in movimento. La sua interfaccia rispecchia il design familiare di Facebook, riducendo la curva di apprendimento dei nuovi utenti.

Slack

Slack è disponibile su dispositivi desktop, mobili e iPad, per garantire un accesso uniforme ovunque ci si trovi.

**Entrambe le piattaforme garantiscono l'accessibilità grazie a un solido supporto per i dispositivi.

Facebook Workplace vs. Slack su Reddit

Gli utenti di Reddit hanno condiviso diverse opinioni su Facebook Workplace e Slack, evidenziandone i punti di forza e i limiti.

Slack è una scelta popolare per la gestione di team e progetti diversi:

_Aiuto a gestire una lega/organizzazione comunitaria. L'anno scorso sono riuscito a convincere tutti a usare Slack. Ha aiutato a organizzare le conversazioni tra tutte le chiacchiere per la lega, il gioco aperto, le cose del club e il marketing. È stato utile anche per la condivisione e la collaborazione sui documenti di politica Utente di Reddit Tuttavia, Facebook Workplace ha problemi di fiducia a causa della sua associazione con Meta, che dissuade alcuni utenti dal considerarlo per scopi aziendali:

Nessuno si fiderà di Facebook per le proprie informazioni aziendali" un altro Redditor Nonostante i punti di forza di Slack, non è perfetto. I redditor menzionano spesso con la sua funzione di navigazione e ricerca, che può interrompere i flussi di lavoro.

La giuria non ha ancora deciso quale sia la piattaforma vincente, poiché entrambe presentano vantaggi e svantaggi unici. Ma perché scendere a compromessi quando si può avere uno strumento che combina una comunicazione perfetta con solide funzionalità/funzione di collaborazione?

Sì, stiamo parlando dell'app per il mio lavoro, ClickUp! 🤩

Riunione di ClickUp-La migliore alternativa a Facebook Workplace e Slack

ClickUp ha tutte le cose che amate e una tonnellata di extra per rendere più fluido il flusso di lavoro del vostro team.

Ecco perché è la migliore alternativa da considerare. 🥇

Uno degli Up #1 di ClickUp: Chattare

Avviare chat in tempo reale all'interno di ClickUp per mantenere il flusso della comunicazione

Quando si tratta di collaborazione, ClickUp Chattare riunisce il vostro team con facilità.

Non dovrete più passare da app di messaggistica a piattaforme di gestione del lavoro: tutto ciò che vi serve per terminare il lavoro è all'interno della vostra area di lavoro di ClickUp.

Mantenere le conversazioni focalizzate con i thread di ClickUp Chattare

Le conversazioni con thread in chat mantengono ordinate le discussioni.

È possibile creare thread distinti per ogni progetto o argomento, in modo che le discussioni rimangano focalizzate e facili da seguire. Non dovrete più scorrere messaggi non correlati nella vostra chat sul posto di lavoro, ma solo conversazioni pulite e organizzate che vi aiuteranno a rimanere in attività.

Ricerca intelligente

Ricerca rapida nella cronologia delle chat di ClickUp per trovare i messaggi quando servono

L'enorme quantità di messaggi nella vostra app di comunicazione può rendere difficile trovare ciò che vi serve.

Ma con la potente funzionalità/funzione di ricerca di Chat, potete trovare rapidamente le conversazioni, le attività, i file o i messaggi passati, senza più scorrere all'infinito i thread. Tutto ciò che vi serve è a portata di mano.

Comunicazione alimentata dall'IA

ClickUp AI è dotato di strumenti di IA che rendono la comunicazione più intelligente ed efficiente. Ecco alcune delle sue funzionalità per risparmiare tempo. 🤖

Suggerimenti dell'IA: Migliora automaticamente la chiarezza, il tono e la formulazione dei messaggi per aiutarvi a comunicare con maggiore sicurezza e chiarezza

Migliora automaticamente la chiarezza, il tono e la formulazione dei messaggi per aiutarvi a comunicare con maggiore sicurezza e chiarezza Riepilogare/riassumere automaticamente: Riepiloga lunghi thread di chat per evidenziare gli elementi chiave e le azioni da intraprendere, facendovi risparmiare tempo

Riepiloga lunghi thread di chat per evidenziare gli elementi chiave e le azioni da intraprendere, facendovi risparmiare tempo Trascrizione vocale in testo: Trascrive istantaneamente i messaggi vocali in testo, consentendo di leggerli senza riprodurre l'audio

Trascrive istantaneamente i messaggi vocali in testo, consentendo di leggerli senza riprodurre l'audio Creazione di attività: Converte le discussioni in chat in attività da portare a termine con un semplice clic, rendendo i follower più agevoli

Voce e videochiamate

Avviare una videochiamata o una chiamata audio direttamente in ClickUp Chat con SyncUps

Avete bisogno di chattare dal vivo con il vostro team? Le SyncUps in ClickUp Chat vi permettono di avviare videochiamate e audio direttamente nelle vostre chat, sia con un compagno di squadra che con l'intera squadra.

È possibile effettuare una chiamata rapida per chiarire qualcosa o discutere un'attività faccia a faccia senza interrompere il flusso.

Personalizzazione delle notifiche

Personalizzate le notifiche di ClickUp Chat per essere sempre al corrente di ciò che è importante

Controllate le notifiche della chat per ricevere solo gli aggiornamenti importanti.

Potete personalizzare le notifiche globali per browser, cellulare, finestra In arrivo ed email. In questo modo potete scegliere di ricevere avvisi per le menzioni @ o per gli aggiornamenti importanti, ma di non ricevere nulla quando non c'è urgenza.

Per quanto riguarda le singole chat, è possibile personalizzare ulteriormente le impostazioni.

Potete disattivare le chat di gruppo per le quali non avete bisogno di aggiornamenti costanti e mantenere attive le notifiche per le chat che richiedono la vostra attenzione.

Affrontare gli elementi d'azione

Segui le attività del tuo team con i FollowUps in ClickUp Chattare

I FollowUp sono qui per assicurarsi che nulla vada perso nella confusione. Potete assegnare messaggi ai membri del team direttamente all'interno della chat, assicurandovi che gli elementi di azione siano monitorati e seguiti.

Una volta assegnato un messaggio a qualcuno, questo sarà visibile nel pannello FollowUps sul lato destro della chat.

Supponiamo che stiate chattando con il vostro team di marketing per una nuova campagna.

Qualcuno menziona che un contenuto ha bisogno di una revisione finale. Assegnate rapidamente il messaggio alla persona responsabile della revisione e ora viene visualizzato nella sua sezione FollowUps, facile da monitorare e seguire.

ClickUp's One Up #2: Project management

ClickUp è un software all-in-one progettato per semplificare la collaborazione, migliorare la produttività e tenere sotto controllo ogni attività.

Sia che il vostro team lavori in ufficio o da remoto, il software è in grado di semplificare la collaborazione e migliorare la produttività Soluzione ClickUp per il project management offre strumenti che consentono di semplificare la comunicazione e la gestione delle attività.

Si pensi, ad esempio, alla magia di registrare video brevi e mirati per comunicare i punti chiave o per fornire una guida con ClickUp Clip . In questo modo è possibile saltare le email più lunghe e arrivare direttamente al punto.

Create video rapidi per semplificare idee complesse con ClickUp Clip

Con Clip è possibile:

Registrare lo schermo o la webcam direttamente all'interno della piattaforma

Evidenziare visivamente i passaggi di un processo o di un'attività

Condividere i video istantaneamente o allegarli alle attività

Ad esempio, se un collega ha bisogno di aiuto per navigare nella sequenza temporale di un nuovo progetto, è possibile registrare un rapido video che ne spieghi il layout e la struttura. Comunicazione video asincrona non è mai stata così facile!

Oltre a questo, ClickUp Assegnazione commenti rendere il feedback perseguibile.

Sfruttare ClickUp Assign Comments per assegnare attività direttamente all'interno dei commenti

I commenti non sono solo note: possono essere assegnati come attività a specifici membri del team. Avete notato un miglioramento o avete bisogno di qualcuno che perfezioni un'idea? Assegnate il commento direttamente con una menzione @, in modo che sia chiaro chi è il responsabile.

Questi commenti mantengono tutto legato all'attività originale, eliminando il rischio di perdere feedback importanti in un lungo thread.

ClickUp's One Up #3: IA

Rimanete in linea con i vostri impegni quotidiani utilizzando ClickUp Brain ClickUp Brain è il vostro assistente intelligente, dotato di IA e completamente integrato nell'area di lavoro per aiutarvi a lavorare in modo più rapido e intelligente. È il vostro risolutore di problemi, progettato per semplificare le attività quotidiane che vi rallentano.

Questo assistente non si limita a suggerire miglioramenti, ma lavora attivamente con voi in attività come riepilogare/riassumere reportistica, scrivere risposte alle email o contenuti di marketing e fare brainstorming di nuove idee.

Ad esempio, può estrarre i punti chiave dopo una riunione e creare un riepilogo chiaro e conciso in pochi secondi.

Inoltre, ClickUp Brain si integra direttamente nei flussi di lavoro esistenti. Nessuna scheda aggiuntiva, nessuno strumento inutile: solo modi più intelligenti di lavorare all'interno della piattaforma che già utilizzate.

💡 Pro Tip: Usate ClickUp Brain per fare un brainstorming su un'idea di lavoro strategia di comunicazione inserendo gli obiettivi e i dettagli del pubblico. Può suggerire quadri di riferimento efficaci, idee di messaggistica e metodi personalizzati per le vostre esigenze.

Organizzare le informazioni e migliorare la collaborazione del team con ClickUp Docs ClickUp Documenti si abbina perfettamente a Brain, offrendo uno spazio collaborativo per la creazione, l'archiviazione e la condivisione dei contenuti.

Utilizzatelo per redigere, modificare e archiviare qualsiasi cosa, dai piani del team alle guide all'ingresso in azienda. Grazie alla modifica in tempo reale e al facile collegamento delle attività, mantiene tutti (e tutto) sulla stessa pagina, letteralmente.

Perfezionare la scrittura con ClickUp Brain in documenti

E quando portate Brain in Documenti? La creazione di contenuti raggiunge un livello completamente nuovo.

ClickUp Brain vi aiuta a generare testi, perfezionare idee e modificare bozze con la precisione dell'IA. Avete bisogno di un inizio rapido per un post sul blog o di aiuto per riformulare una frase difficile? ClickUp Brain vi aiuta.

Hub documenti funziona anche come base di conoscenza, archiviando tutte le risorse in un hub accessibile.

I team possono trovare rapidamente le risposte, rimanere allineati e far funzionare le cose senza intoppi, senza dover più scavare nelle cartelle o cercare informazioni.

ClickUp e via verso un migliore lavoro di squadra

Quando si parla di collaborazione tra team, strumenti come Facebook Workplace e Slack si sono ritagliati il loro spazio.

Ma nessuno dei due offre una soluzione veramente all-in-one in grado di bilanciare project management, monitoraggio delle attività e strumenti di collaborazione profonda sotto un unico tetto.

ClickUp prende il meglio di entrambi i mondi e lo amplifica. Con le sue funzionalità complete, come gli aggiornamenti video asincroni, l'assistenza basata sull'IA e i flussi di lavoro personalizzabili per il project management, ClickUp consente ai team di lavorare in modo più intelligente, non più difficile.

Perché destreggiarsi tra più app quando una sola piattaforma fa tutto? Fate il salto e iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !