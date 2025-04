Fuso orario di Efficient Meeting Planner: programmare con facilità in tutte le regioni

In un mondo connesso, le conversazioni superano i confini. Che si tratti di chiudere affari in un altro continente o di parlare con i client di mezzo mondo, ogni interazione è fondamentale. Ecco perché la padronanza del tempo è fondamentale

La soluzione? Un pianificatore di riunioni con fuso orario! Questi programmi tengono conto dei giusti orari di lavoro, della disponibilità dei partecipanti e delle differenze regionali, semplificando le riunioni. 🧘

Volete che le vostre discussioni, i workshop e le revisioni siano sempre ben organizzate, indipendentemente dalla posizione del vostro team? Con i pianificatori di fuso orario, potete gestire progetti globali senza problemi attraverso diversi fusi orari. ⏳

Ma con così tante opzioni, scegliere lo strumento perfetto è una sfida. Per aiutarvi a decidere, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori pianificatori di riunioni per soddisfare le vostre specifiche esigenze aziendali. 🚀

I 10 migliori pianificatori di fuso orario per riunioni

ClickUp: Il migliore per la gestione completa delle riunioni e del tempo

World Time Buddy: il migliore per un facile confronto visivo dei fusi orari

Clockwise: Il migliore per l'ottimizzazione automatizzata del calendario e il blocco dell'orario

Convertitore di fuso orario: il migliore per conversioni rapide e di base dell'ora

Ogni fuso orario: il migliore per il monitoraggio del tempo globale a colpo d'occhio

Doodle: Il migliore per semplificare la programmazione dei gruppi e i sondaggi

Pizzatime: Migliore per gli eventi di team-building e la cultura remota

SavvyCal: migliore per la programmazione personalizzata con opzioni di orario flessibili

Microsoft FindTime: il migliore per la pianificazione senza soluzione di continuità all'interno di Microsoft 365

Arrangr: il migliore per una programmazione flessibile di uno a uno e di gruppo

**Cosa cercare in un pianificatore di fusi orari per le riunioni?

Prima di passare in rassegna le opzioni migliori, ecco cinque elementi chiave da ricercare in un pianificatore di fusi orari per riunioni:

Gestisce più fusi orari : Scegliete un pianificatore che si adatti ai fusi orari globali e all'ora legale. Deve facilitare la visualizzazione delle riunioni nella loro ora locale

: Scegliete un pianificatore che si adatti ai fusi orari globali e all'ora legale. Deve facilitare la visualizzazione delle riunioni nella loro ora locale Offre integrazioni con il calendario : Cercate strumenti che si sincronizzino perfettamente con le app di calendario esistenti. Preferite le integrazioni con Google Calendar o Outlook per evitare doppie prenotazioni e ottimizzare la programmazione

: Cercate strumenti che si sincronizzino perfettamente con le app di calendario esistenti. Preferite le integrazioni con Google Calendar o Outlook per evitare doppie prenotazioni e ottimizzare la programmazione Fornisce inviti personalizzabili : Optate per un pianificatore con inviti personalizzati e modelli di messaggi per rendere ogni invito su misura per voi

: Optate per un pianificatore con inviti personalizzati e modelli di messaggi per rendere ogni invito su misura per voi Include flessibilità di pianificazione : Selezionate uno strumento che consenta ai partecipanti di suggerire, votare o riservare gli orari di lavoro più adatti a loro. In questo modo si riducono al minimo le interruzioni dovute al fuso orario e si riduce la comunicazione tra i partecipanti

: Selezionate uno strumento che consenta ai partecipanti di suggerire, votare o riservare gli orari di lavoro più adatti a loro. In questo modo si riducono al minimo le interruzioni dovute al fuso orario e si riduce la comunicazione tra i partecipanti Assicura un design di facile utilizzo: Scegliete un planner con un'interfaccia pulita e intuitiva e una navigazione facile. Cercate opzioni che semplifichino la visualizzazione e il confronto degli orari per trovare i momenti di riunione più convenienti

Tenendo conto di questi elementi chiave, abbiamo stilato la classifica dei dieci migliori pianificatori di fusi orari per riunioni. Ogni strumento semplifica la coordinazione in modo da poter programmare le riunioni all'orario più adatto, rendendo la gestione un gioco da ragazzi! 🍃

1. ClickUp (il migliore per la gestione completa delle riunioni e degli orari)

mappate le attività di ClickUp, i piani e persino le attività cardine dei progetti in modo istantaneo con ClickUp Calendar View_

Il primo è ClickUp, l'ultima potenza di gestione delle riunioni tutto in uno. Esperto di progetti, si concentra principalmente sull'aumento della produttività e dell'efficienza dei team di tutte le dimensioni.

Se desiderate un'agenda libera, questo strumento versatile è un vero e proprio cambiamento di rotta. È specializzato nella gestione delle attività, nella pianificazione, nella collaborazione in tempo reale e nella mappatura dei fusi orari, il tutto in un'unica piattaforma. Visualizzazione del calendario di ClickUp è dedicata alla gestione delle interazioni globali e al miglioramento del piano con la visualizzazione di attività, riunioni e scadenze. Inoltre, l'interfaccia drag-and-drop consente di aggiornare facilmente le ore di lavoro o la disponibilità direttamente sul calendario.

Integrandolo con il calendario di Google o Outlook, non sarà più necessario attivare/disattivare i calendari. ClickUp offre inoltre Integrazioni con Calendly che sono perfette per la sincronizzazione delle attività con gli eventi del calendario esistente

ClickUp mappa anche le responsabilità delle attività, organizza il calendario e fornisce una sincronizzazione istantanea del fuso orario.

Inoltre, ClickUp offre agli utenti una soluzione software completa per tutte le attività di lavoro da remoto.

migliora la produttività del lavoro da remoto e ottimizza i carichi di lavoro del team con il software di gestione dei team remoti ClickUp_ Il software per la gestione remota del team di ClickUp offre una collaborazione perfetta per il lavoro da remoto. Le sue funzionalità/funzione includono il monitoraggio istantaneo del tempo e le viste Carico di lavoro, che rendono i team responsabili e ottimizzano le capacità.

La soluzione consente inoltre ai leader di allocare le risorse, gestire gli orari, mantenere la produttività e superare facilmente le differenze di fuso orario. Inoltre, è perfetta per condurre un'efficace riunioni cadenzate per il vostro team.

ClickUp dispone anche di eccellenti strumenti di gestione delle riunioni.

creare collegamenti alle riunioni, prendere note in tempo reale e impostare elementi d'azione all'istante con ClickUp Meetings_ Riunioni ClickUp fornisce un'interfaccia visiva e user-friendly per gestire il processo di pianificazione.

Adatta automaticamente gli orari delle riunioni in base agli orari di lavoro degli interlocutori.

Inoltre, la creazione di collegamenti alle riunioni è facile come digitare un semplice comando. Questo semplifica il coordinamento e fa avanzare i progetti anche quando i membri del team si trovano in posizioni diverse.

La funzionalità/funzione di prendere appunti aiuta a concentrarsi durante le discussioni, mentre le promemoria automatiche mantengono la giornata sotto controllo.

Un esempio è il modello di comunicazione Modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team ClickUp che include programmi di riunione, note e follower predefiniti. 📨

Con questa semplice soluzione, è possibile impostare una data di scadenza precisa per il progetto e assegnare le responsabilità per semplificare i flussi di lavoro quando il team si connette da città diverse! 🔁

In tutto, ClickUp offre strumenti per pianificare tutto in modo efficiente e prendere decisioni rapide ed efficaci.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzare i punti d'azione e le attività delle riunioni con Attività di ClickUp . Aggiungete commenti e assegnateli ai titolari delle attività, in modo che nulla venga trascurato nei vostri progetti in diversi fusi orari

Brainstorming e visualizzazione di idee durante le teleconferenze con strumenti di canvas per la modifica in tempo reale, come ad esempio ClickUp Lavagna online Registrate le ore di lavoro e le capacità del team con ClickUp Monitoraggio del tempo Registrate le note di discussione e il programma delle prossime riunioni con ClickUp Documenti Automazioni per standup, aggiornamenti e riepiloghi quotidiani con ClickUp Brain per evitare lunghi riassunti dei lavori completati e dei blocchi previsti

Comunicare con i compagni di team in un intervallo di modalità usando ClickUp Chat -Chattare all'interno delle attività, inviare messaggi diretti o conversazioni di gruppo nei canali, seguire le attività con FollowUps o impostare videochiamate e audio con SyncUps

Impostazione di riunioni senza sforzo con ClickUp, il programma di facile utilizzo per gli utentimodelli di pianificazione Limiti di ClickUp

L'utilizzo delle funzionalità/funzione di ClickUp può richiedere una curva di apprendimento più lunga per alcuni utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. World Time Buddy (il migliore per un facile confronto visivo dei fusi orari)

via Amico dell'ora mondiale Avete bisogno di inviti a riunioni in diversi fusi orari? World Time Buddy Da fare con tre clic. La sua interfaccia pulita vi aiuta a impostare con precisione la durata delle riunioni. Inoltre, questo orologio mondiale pianifica un evento del Calendario tenendo conto dell'ora locale e di altri tre fusi orari.

World Time Buddy permette di esportare direttamente su Google, Outlook o iCal. Crea collegamenti alle riunioni e bozze di email. State pianificando un evento? Lo strumento visualizza istantaneamente un conto alla rovescia, un titolo e una descrizione.

Le migliori funzionalità/funzione di World Time Buddy

Aggiorna gli orari delle riunioni e gli inviti istantaneamente sulle più diffuse integrazioni di calendario, come Google Calendar e Outlook

Consentire ai compagni di squadra di accedere ai piani prima di finalizzarli con un link di visualizzazione dedicato

Accesso allo strumento gratis e senza obbligo di registrazione

Limiti di World Time Buddy

Manca l'integrazione con le app per videochiamate e conferenze

Non include la disponibilità del team, il che porta a una pianificazione disordinata e fuori piattaforma

Prezzo di World Time Buddy

Gratuito da usare

Valutazione di World Time Buddy e recensioni

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. In senso orario (migliore per l'ottimizzazione del calendario e per il blocco degli orari)

via In senso orario Il prossimo elenco è Clockwise, uno strumento di calendario costruito per visualizzare gli orari e migliorare la gestione del tempo. Questo strumento intuitivo vi aiuta a a pianificare una riunione tenendo conto dei commit esistenti.

Questo pianificatore di riunioni consente di collegare più calendari allo stesso account per non perdere nessuna riunione.

Clockwise ha un calendario intelligente che elimina il lavoro richiesto manualmente, perfetto per le riunioni del team e per incorporare rapidamente le proposte di orario.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockwise

Inserisce automaticamente le attività chiave negli spazi liberi del calendario grazie alle funzionalità/funzione dell'IA

Permettere ad altri di prenotare le vostre ore di lavoro senza dover inviare email attraverso uno strumento di pianificazione delle riunioni

Ottenere una panoramica del tempo trascorso in diversi tipi di attività

Limiti in senso orario

Teams è piuttosto costoso per i piccoli team e gli individui

Si concentra sulla gestione del calendario e offre integrazioni al limite, senza elementi integrali di produttività come la gestione delle attività

Prezzi in senso orario

**Gratuito

Teams: $6,75/mese per utente (fatturati annualmente)

$6,75/mese per utente (fatturati annualmente) Business: 11,50/mese per utente

11,50/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni in senso orario

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

4. Convertitore di fuso orario (il migliore per conversioni rapide e di base)

via Convertitore di fuso orario Volete trovare l'orario ideale per le riunioni? Il Convertitore di fusi orari fornisce una soluzione pulita e diretta. Questa piattaforma mostra l'ora esatta in qualsiasi parte del mondo, in base ai diversi fusi orari.

La parte migliore? Include anche regolazioni intelligenti per l'ora legale!

L'orologio mondiale mostra l'orario di lavoro, gli straordinari, il tempo personale e le ore di sonno, in modo che tutte le comunicazioni con i client e gli amici all'estero avvengano all'ora giusta.

Convertitore di fuso orario: le migliori funzionalità/funzione

Aggiungete e regolate diversi fusi orari con la sua semplice funzionalità di trascinamento

Semplificare il piano dei fusi orari grazie alle stime dell'app sulle festività locali e sugli orari di lavoro

Limiti del convertitore di fuso orario

Manca di funzionalità/funzione di pianificazione delle riunioni a livello mondiale e funge solo da panoramica dei fusi orari

Richiede l'acquisto per l'accesso offline allo strumento

Prezzi del Convertitore di fusi orari

**Gratis

App per Windows: $3,25 per utente (acquisto una tantum)

$3,25 per utente (acquisto una tantum) App per MacOS: $5,99 per utente (acquisto una tantum)

Valutazione e recensioni del convertitore di fuso orario

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Ogni fuso orario (il migliore per il monitoraggio del tempo globale a colpo d'occhio)

via Ogni fuso orario Every Time Zone è uno dei pianificatori di riunioni più completi. Il pianificatore di riunioni con orologio mondiale presenta 17 fusi orari in ogni fase della programmazione.

Crea inviti istantanei alle riunioni e collegamenti iCal per aggiungere eventi, in modo che tutti i membri del team rimangano aggiornati. Il pianificatore di riunioni aiuta a tenere traccia della disponibilità del team mappando i fusi orari e gli orari aziendali.

Ogni fuso orario genera orari ottimali per i partecipanti alle riunioni, in modo da poter organizzare eventi come webinar e workshop per riunire il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Every Time Zone

Semplificare la pianificazione con la rappresentazione visiva di più fusi orari

Promuovete il lavoro da remoto e flessibile con la pianificazione delle riunioni basata sui fusi orari

Utilizzate visualizzazioni con codici a colori per conoscere rapidamente gli orari migliori per contattare i colleghi in posizioni diverse

Tutti i limiti dei fusi orari

Può essere un'opzione costosa rispetto ad altri strumenti

Le funzionalità di monitoraggio del tempo e delle riunioni sono disponibili solo nel piano premium

Prezzi per ogni fuso orario

**Gratis

Ogni orario Pro (fino a 3 utenti): $39/anno

$39/anno Ogni Time Zone Pro (fino a 15 utenti): $119/anno

$119/anno Ogni Time Zone Pro (più di 15 utenti): Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Ogni fuso orario

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Doodle (migliore per semplificare la programmazione e il sondaggio di gruppo)

via Scarabocchio Cercate un pianificatore di riunioni online con un'interfaccia utente? Doodle è una scelta classica. Conosciuto per le sue funzionalità/funzione di pianificazione dei gruppi, Doodle è dotato di fasce orarie possibili e di collegamenti unici per le riunioni.

Doodle dispone anche di sondaggi di gruppo che consentono ai partecipanti di votare e suggerire gli orari. Il suo layout interattivo e accattivante presenta i fusi orari e i dettagli della riunione.

Le migliori funzionalità/funzione di Doodle

Raccogliete i pagamenti quando i personalizzati prenotano un incontro 1:1 con voi grazie alla sua pagina di pagamento integrata

Preleva i dettagli della vostra disponibilità da Google Calendar, Microsoft Office 365 e iCal

Inviare inviti a riunioni con collegamenti a teleconferenze e file di calendario pronti all'uso

Limiti di Doodle

Può essere costoso per l'uso professionale, soprattutto per i team

Richiede un piano premium se si ha bisogno di personalizzazioni di base, come il branding, e di funzionalità/funzioni come promemoria e pianificazione avanzata

Prezzi di Doodle

**Gratis

Pro: $14,95/mese per utente

$14,95/mese per utente Teams: A partire da $19,95/mese per utente (minimo 5 utenti)

Valutazione e recensioni degli scarabocchi

G2: 4.4/5 (2000+ recensioni)

4.4/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1800+ recensioni)

7. Pizzatime, ex Spacetime.am (migliore per eventi di team building e cultura remota)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Pizzatime-formerly-Spacetime.am\_.png Pizzatime, già Spacetime.am /$$$img/

via

/href

Volete aumentare il morale e il lavoro di squadra nelle vostre riunioni? Pizzatime (ex Spacetime) offre un approccio rinfrescante ai piani di eventi e riunioni.

Questo strumento invia inviti alle riunioni e organizza attività virtuali come pizza party e workshop di team building. Vi aiuta a organizzare eventi come escape room virtuali e persino a prenotare un comico standup.

Questo pianificatore di riunioni sviluppa un senso di comunità tra i dipendenti coinvolgendoli in eventi rilassanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Pizzatime

Sviluppa una sana cultura del lavoro da remoto con una programmazione inclusiva degli eventi

Facilita l'impegno del team offrendo una varietà di attività di gruppo

Risparmiare il tempo e il lavoro richiesto dalla gestione di più contatti per le consegne

Limiti di tempo per il pizzaiolo

Privilegia il piano degli eventi e il catering rispetto alle funzionalità/funzione specifiche delle riunioni

Diventa piuttosto costoso per i piccoli team. Questo lo rende più adatto a eventi unici come ritiri o celebrazioni

Prezzi di Pizzatime

Ordini: A partire da $25 per partecipante (minimo $250)

A partire da $25 per partecipante (minimo $250) Eventi aggiuntivi: A partire da $49 per partecipante

Valutazione e recensioni di Pizzatime

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. SavvyCal (il migliore per la programmazione personalizzata)

via SavvyCal SavvyCal è uno strumento di pianificazione progettato per prenotare riunioni in modo semplice e flessibile. Il pianificatore di riunioni offre funzionalità/funzione di facile utilizzo per ridurre l'onere della programmazione da parte del destinatario, in quanto i partecipanti selezionano gli orari di lavoro più adatti a loro.

Lo strumento presenta importanti integrazioni di calendario, gestione dei fusi orari e collegamenti personalizzati.

SavvyCal garantisce un'esperienza di prenotazione professionale e imposta buffer di riunione per un migliore controllo. È ideale per i team remoti e per i professionisti che si rivolgono ai clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di SavvyCal

Rispetta la privacy degli utenti con funzionalità/funzione di sicurezza che mascherano i dettagli della disponibilità

Semplificare la pianificazione e risparmiare tempo con l'opzione di sovrapposizione dei calendari dei destinatari

Limitare il numero di riunioni prenotate al giorno, alla settimana o al mese

Ospitare i collegati alla pianificazione su un dominio personalizzato per un'impressione professionale (solo piano Premium)

Limiti di SavvyCal

Il prezzo non è adatto a singoli utenti e a utenti solitari

Si concentra sulle integrazioni con le app di calendario e non con i più diffusi strumenti di produttività di terze parti

Prezzi di SavvyCal

SavvyCal Basic: $12/mese per utente

$12/mese per utente SavvyCal Premium: $20/mese per utente

Valutazione di SavvyCal e recensioni

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Microsoft FindTime (il migliore per la pianificazione all'interno di Microsoft 365)

via Microsoft Microsoft FindTime è un componente aggiuntivo di Outlook che aiuta i team e i client a trovare gli orari migliori per le riunioni.

Progettato per l'ecosistema Microsoft 365, consente agli utenti di proporre gli orari preferiti e una semplice opzione di voto. Queste preferenze vengono trasmesse in tempo reale sull'invito alla riunione, facilitando le decisioni.

I sondaggi di voto offrono diverse opzioni, tra cui "Da fare", "Preferisco" e "Non se ne parla" L'integrazione con Outlook mantiene un ambiente familiare e facilita l'adozione senza problemi.

Migliori funzionalità/funzione di Microsoft FindTime

Aumenta la partecipazione alle teleconferenze e soddisfa le preferenze con una funzionalità/funzione di voto

Aggiornamenti istantanei via email e pianificazione senza soluzione di continuità grazie alla soluzione integrata nell'app di Outlook

Consente ai partecipanti di proporre orari alternativi

Limiti di Microsoft FindTime

Disponibile solo con una sottoscrizione Microsoft premium

Ha funzioni e compatibilità limitate con le applicazioni web e mobili

Prezzi di Microsoft FindTime

Viene fornito con Microsoft 365, a partire da 7,2 dollari/mese per utente

Valutazione e recensioni di Microsoft FindTime

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Arrangr (migliore per la programmazione flessibile di gruppo e individuale)

via Arrangr Arrangr è uno strumento intuitivo che sta guadagnando popolarità per le sue funzionalità/funzione di calendario intelligente che rendono la pianificazione efficiente e immediata. Questo Alternativa in senso orario è perfetta per coinvolgere client e colleghi, sia all'interno che all'esterno della vostra organizzazione.

La piattaforma offre pagine di prenotazione in cui i destinatari possono prenotare il tempo in anticipo.

I suoi inviti per componenti aggiuntivi consentono di aggiungere finestre e orari di riunione specifici. Inoltre, il design user-friendly di Arrangr aiuta i destinatari a confrontare immediatamente i loro programmi.

Le migliori funzionalità/funzione di Arrangr

Tenete pronte tutte le informazioni quando inviate gli inviti, grazie ai collegamenti autocreati per le riunioni online

Sondaggio dei partecipanti per conoscere gli orari e le posizioni preferite

Personalizzazione degli inviti con modelli di messaggi predefiniti

Limiti dell'arancione

Limita le capacità di personalizzazione a causa delle integrazioni limitate

Mancano gli strumenti e le funzionalità di reportistica per ottenere informazioni sui modelli di riunione e sul coinvolgimento dei destinatari

Prezzi di Arrangr

Basic: Gratis

Gratis Pro+: $5/mese per utente

$5/mese per utente Componenti aggiuntivi: A partire da $1,49/mese per utente

Valutazione e recensioni di Arrangr

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Ripristina le tue riunioni e i tuoi orari con ClickUp

Dotare il team dei giusti pianificatori di riunioni per fuso orario è essenziale per ottimizzare la gestione del carico di lavoro, aumentare la produttività e costruire solide relazioni globali.

Tra i dieci strumenti completi di questa guida, ClickUp si distingue per la sua solida suite di funzionalità/funzione per l'esecuzione dei progetti e il project management.

Con oltre 30 potenti strumenti e più di 1000 integrazioni, ClickUp offre un pianificatore di riunioni completo per la programmazione, l'esecuzione e la collaborazione.

Sia che si tratti di coordinamento attraverso fusi orari o di project management complessi, ClickUp garantisce una perfetta integrazione ed efficienza. Iscriviti a ClickUp e trasforma il modo in cui il tuo team lavora!