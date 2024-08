10 Migliori alternative e concorrenti di Doodle per la programmazione professionale

Non si può negare che il mobile o il digitale calendario app hanno fatto la loro comparsa nell'ultimo decennio. A studio della piattaforma di comunicazione ECAL ha rilevato che il 70% delle persone utilizza un calendario digitale per gestire i propri impegni quotidiani. Ma quando si tratta di strumenti per la pianificazione delle riunioni, Doodle si è ritagliato un posto di rilievo!

Come programmatore di riunioni gratis, Doodle ottimizza in modo efficiente gli appuntamenti quotidiani e gli eventi del team. Le sue pratiche promemoria e integrazioni promuovono conversazioni mirate.

Per quanto valido, Doodle potrebbe non essere la scelta ideale per molte aziende. Alcuni utenti, per istanza, trovano l'interfaccia della piattaforma goffa e desiderano una soluzione più facile da usare.

Per aiutarvi a trovare lo strumento di pianificazione più adatto alle vostre esigenze, abbiamo messo insieme un elenco delle 10 migliori alternative e concorrenti di Doodle. Vi spiegheremo tutto, dalle funzionalità/funzione principali ai limiti di frequenza, fino ai prezzi e alle valutazioni di ogni piattaforma! 💯

Cos'è Doodle?

Via: Scarabocchio Doodle è uno strumento di pianificazione che aiuta a organizzare gli incontri one-to-one e riunioni di gruppo. Grazie a una pagina di prenotazione, gli utenti possono organizzare riunioni in base alla loro disponibilità.

La piattaforma crea automaticamente i collegamenti per le videoconferenze per ogni sessione e aiuta a pianificare le riunioni su più fusi orari.

Eliminando la necessità di recuperare le email per programmare le riunioni, Doodle aiuta a creare sondaggi sugli eventi per invitare le persone a votare il loro tempo disponibile. Le sue funzionalità/funzioni chiave consentono di impostare promemoria o scadenze automatiche per garantire che tutti rispondano. 😏

Pur avendo una discreta funzionalità/funzione, ciò che potrebbe migliorare Doodle è una funzione di pianificazione più fluida e meno ingombrante. Inoltre, lo strumento di pianificazione online ha un design generale e un processo di notifica che potrebbe non essere adatto a tutti i team o all'intero flusso di lavoro delle riunioni.

Cosa cercare nelle alternative a Doodle?

Ecco alcune funzionalità/funzione da tenere a mente mentre si esplorano le alternative a Doodle:

**Il software dovrebbe aiutarvi a programmare riunioni per qualsiasi scopo ed essere ricco di funzionalità/funzione come promemoria, inviti automatizzati, sondaggi e altro ancora Integrazione: È meglio scegliere uno strumento in grado di integrarsi con strumenti di videoconferenza o audioconferenza e con altri strumenti di lavoro utilizzati Semplicità per l'utente: Non serve a nulladi avere un'app per la programmazione se il suo utilizzo richiede molto tempo Disponibilità mobile: Non è un fattore determinante, ma avere un'applicazione mobile di supporto vi aiuterà a programmare le riunioni in qualsiasi momento e ovunque, aumentando l'efficienza $$$a: Un'app per la pianificazione non deve essere un buco in tasca! Trovate un'alternativa che offra le funzionalità/funzione desiderate a un prezzo ragionevole Modelli: È un ulteriore vantaggio se lo strumento fornisce modelli per diversi tipi di riunioni interne ed esterne, come ad esempiopiano di sprint okickoff del progetto7. Supporto /IA: Cosa c'è di meglio che ricevere un aiuto extra per trascrivere riunioni o riepilogare note? Provate a cercare una piattaforma che forniscaFunzionalità/funzione di IA per le riunioni ## $$$a Programmare le riunioni come un professionista con queste 10 alternative a Doodle

Utilizzate le migliori funzionalità/funzione discusse sopra come punto di riferimento mentre navigate nel nostro elenco delle 10 alternative a Doodle, che comprende sia schedulatori che strumenti di sondaggio. Leggete le nostre recensioni e scegliete quella che fa al caso vostro! ❣️

Impostare attività ricorrenti per semplificare il lavoro scegliendo l'agenda delle riunioni e visualizzandola in anteprima nel calendario di ClickUp

ClickUp è rinomato come soluzione di project management che assiste sia i singoli che i team nella gestione di attività, progetti e processi. Quando si tratta di programmare e gestire le riunioni, preparatevi a un viaggio senza intoppi! 🚗

Con il Riunioni ClickUp la suite ClickUp Meetings consente di impostare riunioni una tantum o ricorrenti in un batter d'occhio. La piattaforma è dotata di un sistema incorporato di Visualizzazione del Calendario per aiutarvi a pianificare in modo completo riunioni ed eventi interni ed esterni. Trascinate e rilasciate qualsiasi elemento sul calendario e il gioco è fatto!

Dimenticate la seccatura di inviare ripetute email per promemoria ai partecipanti sulle prossime riunioni. Promemoria ClickUp sono facili da impostare e aiutano i team a tenere sotto controllo le proprie impostazioni su tutti i dispositivi (browser, desktop e smartphone).

Oltre a pianificare le riunioni, ClickUp può aiutarvi a catturare facilmente feedback e risposte utilizzando la funzione Visualizzazione del modulo . Create sondaggi o domande con campi personalizzabili e verificate se avete bisogno di risposte descrittive o oggettive da parte di dipendenti, client o altri collaboratori.

ClickUp offre una serie di modelli di riunione per soddisfare diversi scenari. Ecco alcune opinioni che vi piaceranno:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Summarize-feature.jpg Funzionalità di riepilogare/riassumere ClickUp per le note delle riunioni /$$$img/

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni in pochi secondi con ClickUp AI

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

Le funzioni di IA non sono disponibili sul piano Free

Curva di apprendimento lunga per la maggior parte degli utenti, perché richiede tempo per esplorare tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Area di lavoro di Google

Via: Area di lavoro di Google L'area di lavoro di Google è una soluzione software innovativa che non ha bisogno di presentazioni! Oltre a offrire un'email personalizzata per la vostra azienda, vi aiuta ad aumentare la produttività attraverso riunioni ben coordinate.

È possibile impostare sessioni virtuali utilizzando l'opzione Meet della piattaforma. Aggiungete le persone alle vostre chiamate tramite la condivisione di un codice o di un collegato. Se trasmettete in diretta, potete aggiungere fino a 100.000 spettatori al vostro dominio.

Gli amministratori possono configurare le impostazioni dell'area di lavoro per rendere Google Meet la soluzione predefinita per le videoconferenze in Google Calendar. I team possono aggiungere il loro programma giornaliero, condividerlo con altri e ricevere promemoria di riunioni/eventi sui rispettivi account Gmail.

L'area di lavoro di Google fornisce anche strumenti come Fogli, Documenti e Chat che rendono la collaborazione e il lavoro di gruppo più semplice la gestione del carico di lavoro più efficiente.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Google si riunisce per tenereriunioni online* Elenco esteso di strumenti di collaborazione

Calendario digitale facile da usare

Supporta i flussi in diretta

Possibilità di condividere gli orari del calendario

Limiti dell'area di lavoro di Google

I nuovi utenti potrebbero trovare questa alternativa a Doodle difficile da navigare

Le funzionalità/funzione tendono a essere rimosse senza preavviso

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $18/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4,5/ 5 (40.600+ recensioni)

4,5/ 5 (40.600+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

3. Calendly

Via: Calendly Calendly è un software di impostazione online che aiuta le persone a impostare le proprie attività riunioni virtuali in pochi minuti. Gli utenti possono condividere i loro calendari e chiedere agli invitati di scegliere una data e un orario in base alla loro disponibilità.

Una volta selezionata, è possibile automatizzare l'invio di un'email agli invitati con ulteriori dettagli sulla riunione, come i collegamenti per l'invito a Google Meet. Si consiglia di aggiungere titoli pertinenti alle chiamate e di impostare avvisi per essere preparati prima di una riunione.

Calendly offre soluzioni personalizzate di pianificazione per quattro domini:

Tecnologia Istruzione Servizi finanziari Servizi professionali

L'eccellente gestione degli amministratori del software vi aiuta a scalare con la crescita della vostra organizzazione, grazie a una dashboard concisa per la delega delle attività, la gestione dei gruppi di utenti e l'applicazione di modifiche alle riunioni in blocco.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Funzionalità/funzione di pianificazione comode e basilari

Invio di email automatiche ai destinatari

Abilita la condivisione del calendario

Notifiche/avvisi per le riunioni

Gestione completa degli amministratori

Integrazione di Calendly con diverse piattaforme, come Salesforce e Zoom

Limiti di Calendly

Le funzionalità/funzioni chiave non offrono il livello di flessibilità richiesto da alcune aziende

Difficoltà a creare flussi di lavoro complessi che prevedono la prenotazione di più appuntamenti contemporaneamente

Prezzi di Calendly

**Gratuito

Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Teams: $16/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

4. Sondaggio

Via: SondaggioMonkey Se utilizzate Doodle per i sondaggi, SurveyMonkey è una valida alternativa. Come strumento software-as-a-service (SaaS), offre opzioni per collaborare e creare sondaggi per allineare orari, eventi e turni di lavoro.

Impostate i sondaggi per vedere quanti potenziali partecipanti sono disponibili e scegliete un orario in cui tutti possono partecipare. SurveyMonkey consente di inviare promemoria automatizzati ai partecipanti attesi, per spingerli a rispondere all'invito. Se pensate che le notifiche via email siano tipicamente ignorate, potete anche inviare inviti ai sondaggi tramite collegamenti o post sui social media.

Inoltre, la piattaforma fornisce modelli che consentono di risparmiare tempo e che possono essere utilizzati per creare moduli con domande pre-scritte; è sempre possibile personalizzarli in base alla propria situazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurveyMonkey

Creazione di moduli con domande personalizzabili

Programmazione rapida con i sondaggi

Possibilità di inviare inviti tramite collegati e social media

Pratici modelli di modulo

Limiti di SurveyMonkey

Potenziali problemi di privacy dei dati segnalati da alcuni utenti

Alcuni utenti vorrebbero che la piattaforma offrisse la sincronizzazione in tempo reale con altri strumenti

Prezzi di SurveyMonkey

Team Advantage: $25/mese per utente

$25/mese per utente Vantaggio individuale: $39/mese

$39/mese Teams Premier: $75/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (18.000+ recensioni)

4,4/5 (18.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 9.800 recensioni)

5. Programmazione Acuity

Via: Programmazione Acuity Acuity Scheduling è un sistema di schedulazione e di gestione delle attività che vi aiuta ad automatizzare i flussi di lavoro e a fissare appuntamenti rapidi. È sufficiente fornire ai vostri invitati delle fasce orarie in giorni specifici, in modo che possano scegliere l'orario che fa al caso loro. Impostate messaggi promemoria automatici che fungano da notifiche per le riunioni.

Potete anche mostrare ai vostri client la vostra disponibilità in tempo reale. In questo modo è possibile effettuare una prenotazione automatica degli appuntamenti, in quanto è possibile cancellarli o riprogrammarli con facilità.

Acuity Scheduling aiuta i professionisti a creare moduli con domande personalizzate per catturare feedback o aumentare il coinvolgimento degli utenti. È possibile accettare facilmente pagamenti online nazionali o internazionali utilizzando processori di pagamento affidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Acuity Scheduling

Prenotazione completa di riunioni e appuntamenti

Sincronizzazione di più calendari

Promemoria automatizzati

Moduli con domande personalizzate

Supporta i pagamenti internazionali

Limiti di Acuity Scheduling

I video tutorial potrebbero essere utili per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a Doodle

Limitate personalizzazioni per la pagina di destinazione rispetto ad altre alternative di Doodle

Prezzi di Acuity Scheduling

In fase di crescita: $16/mese

$16/mese Crescente: $27/mese

$27/mese Powerhouse: $49/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (390+ recensioni)

4,7/5 (390+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (5.000+ recensioni)

6. PuoiLibrarmi

Via: YouCanBookMe YouCanBookMe è una semplice alternativa a Doodle che vi aiuta a creare pagine di appuntamenti personalizzate per una programmazione senza attriti tra i vari fusi orari. Sfruttate colori, orari, testi e loghi personalizzati in modo che la pagina di prenotazione rappresenti il vostro marchio e offra un'esperienza fluida a client e membri del team.

Oltre a consentire riunioni individuali e di gruppo, la piattaforma automatizza anche i processi di follower. Ad esempio, se qualcuno non si presenta, non è necessario inviare un'email per chiedere perché non è riuscito a venire: lo strumento di pianificazione può farlo automaticamente.

Ci sono piaciute molto le funzionalità/funzione di YouCanBookMe, come la protezione con password delle pagine di prenotazione e le prenotazioni solo su richiesta.

Le migliori funzionalità/funzione di YouCanBookMe

Pagine di appuntamenti personalizzabili

Supporta la programmazione di gruppo

Automazioni per follower e promemoria

Pagine di prenotazione protette da password

Rileva i fusi orari

Limiti di YouCanBookMe

Il suo calendario aggiornato può presentare problemi di integrazione

Può essere difficile da impostare inizialmente rispetto ad altre alternative di Doodle

Prezzi di YouCanBookMe

**Gratuito

Piano a pagamento: $10.80/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di YouCanBookMe

G2: 4,7/5 (1.900+ recensioni)

4,7/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (320+ recensioni)

7. HubSpot

Via: HubSpot Meglio conosciuto per le sue funzionalità CRM, HubSpot è dotato di un programmatore di riunioni integrato per aiutare i potenziali clienti a prenotare gli spazi per le riunioni. Le prenotazioni vengono aggiunte automaticamente alla vostra agenda, il tutto sincronizzato alla perfezione con Office 365 e con il sistema di gestione delle risorse umane di HubSpot Google Calendar .

Se siete già utenti di HubSpot, ogni nuovo prospect che prenota una riunione viene aggiunto senza problemi al vostro database. Questa piattaforma supera Doodle grazie al supporto di programmazione round-robin che offre ai potenziali clienti la flessibilità di riunirsi con qualsiasi rappresentante disponibile. 👥

HubSpot consente di incorporare il calendario nel sito web principale per mostrare le date disponibili ai potenziali clienti. È anche possibile condividere direttamente il link al calendario.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Integrazione e sincronizzazione con Office 365 e Google Calendar

I potenziali clienti vengono aggiunti al CRM quando prenotano una riunione

Calendario incorporabile

Programmazione round-robin

Limiti di HubSpot

Richiede contratti annuali, il che impedisce alle aziende di disdire a metà strada

Può essere troppo costoso e complicato da usare per le startup rispetto ad altre alternative di Doodle

Prezzi di HubSpot

La piattaforma ha diversi livelli di prezzo per le diverse suite: esplorate il sito web per maggiori dettagli

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.900 recensioni)

8. Rallly

Via: In breve Rally è un altro strumento di pianificazione e collaborazione che facilita l'organizzazione di eventi e riunioni. Consente di creare appuntamenti con date personalizzate, mentre il dashboard principale degli appuntamenti permette di vedere la disponibilità di tutti i partecipanti.

Gli utenti possono anche aggiungere commenti contenenti note importanti prima della riunione. È possibile inviare tutti gli inviti di Rallly tramite un unico collegamento.

La piattaforma rende i sondaggi per le riunioni piuttosto intuitivi: una volta che tutti i partecipanti hanno votato il sondaggio creato, è possibile finalizzare rapidamente la data e l'ora della riunione con pochi clic e priorità per le riunioni da condurre per primi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rallly

Strumenti per la creazione e la pianificazione degli eventi facili da usare

Funzionalità/funzione di voto semplice per gruppi numerosi

Integrazione Zapier per la connessione di Rallly con i più diffusi strumenti di calendario

Pagine di eventi condivise

Limiti di Rallly

Limitato supporto per i flussi di lavoro complessi delle riunioni

Nessuna funzionalità/funzione CRM, anche se molte delle alternative a Doodle presenti in questo elenco non ne includono nessuna

Prezzi di Rallly

Free

Pro: $3,5/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Rallly valutazioni e recensioni

TrustPilot: 4.3/5 (meno di 10 recensioni)

9. Jotform

Via: Jotform Jotform è un'altra grande alternativa a Doodle che permette di creare moduli personalizzati per diversi casi d'uso, compresi i sondaggi per le riunioni. È possibile accedere a un autore di sondaggi personalizzati e personalizzare aspetti come posizioni, orari, attività e menu dell'evento. Rivedete tutti i dati inviati in Tabelle di Jotform.

È possibile creare moduli per le riunioni utilizzando un dispositivo mobile o un desktop. Lo strumento di pianificazione online supporta la creazione di moduli offline, sincronizzando automaticamente lo stato quando si torna online. Potete progettare moduli con altri membri del team e personalizzare le pagine di ringraziamento a vostro piacimento.

Jotform offre un interessante intervallo di moduli per le riunioni, tra cui opzioni per riunioni di debriefing e fogli di presenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Creazione di moduli senza codice

Si integra con oltre 100 applicazioni

Supporta la raccolta di pagamenti online sui moduli

Ampio intervallo di personalizzazioni

Creazione di moduli offline

Limiti di Jotform

Le integrazioni possono essere talvolta difettose

Limitata flessibilità di progettazione per la pianificazione delle riunioni

Prezzi di Jotform

Starter: Free

Free Bronze: $34/mese

$34/mese Silver: $39/mese

$39/mese Oro: $99/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,6/5 (4.700+ recensioni)

4,6/5 (4.700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.600+ recensioni)

10. SondaggioSparrow

Via: SondaggioSparrow SurveySparrow vi aiuta a creare sondaggi personalizzabili per tutte le vostre esigenze aziendali. Che si tratti di raccogliere il feedback dei clienti o di terminare le riunioni, SurveySparrow vi copre le spalle.

Utilizzando la funzionalità/funzione Recurring Surveys dello strumento, potete facilmente impostare moduli per riunioni ricorrenti. È anche possibile personalizzare l'invio di promemoria agli utenti.

I moduli possono essere altamente personalizzabili e, se necessario, è possibile impostarli in modo che siano multilingue per adattarsi a un pubblico globale. Potete partire da zero o scegliere dall'elenco di oltre 500 modelli di SurveySparrow.

Survey Sparrow permette l'impostazione di più account secondari per i client delle agenzie, consentendo la fatturazione centralizzata e l'invio di moduli di richiesta di informazioni flussi di comunicazione più fluidi .

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Sondaggi ricorrenti

Sotto-account per i client

Assistenza per moduli multilingue

Invio di promemoria

Limiti di SurveySparrow

A volte può essere laggoso rispetto ad altri strumenti di pianificazione online

Potrebbe essere necessaria una guida tecnica per supportare i nuovi utenti

Prezzi di SurveySparrow

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SurveySparrow

G2: 4,4/5 (1.800+ recensioni)

4,4/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,8/5 (80+ recensioni)

Esplora ClickUp come perfetta alternativa a Doodle

Le alternative a Doodle che abbiamo esaminato sono tutte create con cura per ridurre il chiacchiericcio delle promemoria via email e i conflitti delle riunioni di Google Calendar.

Se state cercando uno strumento di pianificazione all-in-one con funzionalità/funzione chiave per la pianificazione delle riunioni, la creazione di moduli e il CRM, prendete in considerazione ClickUp ! Grazie alle sue estese funzionalità, è possibile ottenere impressionanti capacità di pianificazione e project management su un'unica piattaforma. 🥳