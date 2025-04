Come scrivere un documento sui requisiti del software

Siete in piena fase di sviluppo quando sorge una semplice domanda: questa funzionalità/funzione dovrebbe funzionare in questo modo?

La risposta non è chiara e improvvisamente il team si ritrova a discutere il piano originale.

I malintesi si verificano spesso senza un solido documento di specifiche dei requisiti software (SRS).

Per gli sviluppatori di software e i project manager, una SRS è un'unica fonte di verità, che definisce chiaramente ogni funzionalità/funzione e aspettativa.

Questo blog vi aiuterà a creare un documento di requisiti software che garantisca l'assenza di sorprese o malintesi dell'ultimo minuto. 📂

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Per scrivere un documento di specifica dei requisiti software (SRS), è necessario eseguire i seguenti passaggi:

Definire lo scopo e l'ambito di applicazione: Delineare chiaramente ciò che il sistema software raggiungerà, gli obiettivi e i limiti

Delineare chiaramente ciò che il sistema software raggiungerà, gli obiettivi e i limiti **Raccogliere i requisiti: documentare i requisiti funzionali (funzionalità/funzione specifiche) e non funzionali (prestazioni, usabilità)

Descrivere le funzionalità/funzione del sistema: Descrivere le principali funzioni e il modo in cui rispondono alle esigenze dell'utente

Descrivere le principali funzioni e il modo in cui rispondono alle esigenze dell'utente Dettagliare l'architettura del sistema: spiegare la struttura del software e il modo in cui i componenti interagiscono tra loro

spiegare la struttura del software e il modo in cui i componenti interagiscono tra loro Sequenza e attività cardine del progetto: Stabilire scadenze e fasi chiave per mantenere il progetto in carreggiata

Stabilire scadenze e fasi chiave per mantenere il progetto in carreggiata Rivedere e finalizzare: Coinvolgere le parti interessate per garantire che l'SRS soddisfi le esigenze del progetto e risponda a tutti i feedback forniti

**Che cos'è un documento SRS?

Un documento SRS definisce i requisiti funzionali e non funzionali di un progetto software. Delinea ciò che il software Da fare, come deve funzionare ed eventuali limiti o restrizioni

Si tratta di una sorta di progetto per l'ingegneria del software. Il documento fornisce una chiara tabella di marcia che mantiene il team di sviluppo allineato e riduce la possibilità di interpretazioni errate, aiutando tutti a rimanere sulla stessa pagina.

🔍 Da fare? Il concetto di documento di specifica dei requisiti software è nato negli anni '70 con l'affermarsi delle metodologie di programmazione strutturata.

**Perché un documento SRS è importante nello sviluppo del software?

La scrittura delle specifiche dei requisiti software è essenziale per un processo di sviluppo ben strutturato.

Ecco un approfondimento sul perché. 👀

Consistenza e chiarezza

Un SRS definisce ogni dettaglio in anticipo, in modo che tutti comprendano gli obiettivi del progetto. Senza di essa, le priorità possono disallinearsi, portando a un prodotto finale disarticolato.

Esempio: Senza una SRS, alcuni sviluppatori potrebbero concentrarsi sulla progettazione di un'interfaccia pulita e facile da usare, mentre altri darebbero la priorità a funzionalità/funzione complesse come l'elaborazione dei dati. Senza priorità concordate, il prodotto potrebbe diventare disarticolato e non soddisfare le esigenze degli utenti. Un SRS evita questo problema e garantisce l'allineamento dei lavori richiesti da tutti.

Migliore comunicazione

Un SRS promuove una comunicazione efficace e costituisce un punto di riferimento per i membri del team, tecnici e non.

I requisiti sono espressi in un linguaggio chiaro, che aiuta gli stakeholder, come i project manager o i client, a comprendere la portata del progetto, anche senza un background tecnico. Una comprensione condivisa riduce al minimo le incomprensioni, mantiene il feedback mirato e garantisce che tutti i team lavorino in sintonia.

Esempio: Considerate una funzionalità/funzione destinata a migliorare la sicurezza dei dati di un'app finanziaria. Un project manager potrebbe interpretare la "sicurezza dei dati" come la richiesta di autenticazione dell'utente, mentre uno sviluppatore potrebbe vederla come un protocollo di crittografia. Un SRS chiarisce i requisiti specifici di sicurezza, in modo che ogni membro del team comprenda l'approccio previsto.

Riduzione dei rischi e dei ritardi del progetto

Un SRS riduce i rischi creando un percorso chiaro per lo sviluppo e gestendo i potenziali problemi prima che si presentino. Fornisce una struttura e dei punti di riferimento, aiutando il team a gestire i cambiamenti senza interrompere lo stato e senza causare un'estensione eccessiva.

Esempio: Un client richiede una nuova funzionalità a metà dello sviluppo. Con un SRS, il team può valutare rapidamente se la modifica si adatta ai requisiti definiti e determinare l'impatto potenziale.

Componenti di un documento di specifica dei requisiti software

Un documento SRS efficace organizza i requisiti del progetto e gli obiettivi in sezioni essenziali, ognuna delle quali ha uno scopo unico per mantenere il team allineato.

Ecco i componenti chiave che formano un documento completo di specifiche sui requisiti del software. 🗂️

Panoramica e finalità del progetto

Questa sezione imposta il contesto dell'intero progetto. Delinea lo scopo, il campo e il pubblico destinatario del software.

La panoramica include gli obiettivi principali del progetto, descrivendo ciò che il software realizzerà e chi dovrà servire. La definizione di termini, abbreviazioni e acronimi chiave assicura una comprensione coerente tra tutti i membri del team e le parti interessate.

Funzioni del sistema ed esigenze dell'utente

In questa sezione, il documento SRS descrive le funzioni più ampie e le esigenze degli utenti che formano il software.

Spiega le funzioni principali, i gruppi di utenti e come il software affronta i problemi o le esigenze. Questo fa da ponte con la sezione dei requisiti specifici, dando a tutti una comprensione condivisa di come il software sarà usato e di chi ne beneficerà.

Requisiti funzionali e non funzionali

Questa sezione costituisce il cuore dell'SRS.

I requisiti funzionali elencano ogni funzionalità/funzione del software, delineando come si comporterà e interagirà con gli utenti o con altri sistemi.

I requisiti non funzionali si concentrano sulle prestazioni, la sicurezza, la scalabilità e l'usabilità, impostando gli standard per il funzionamento del software in varie condizioni.

Questa suddivisione assicura che gli sviluppatori sappiano esattamente cosa costruire, mentre gli stakeholder non tecnici possono vedere come il software risponde alle loro esigenze.

⚙️ Bonus: Utilizzare modelli di specifiche funzionali per creare una descrizione organizzata delle funzionalità/funzione del software.

Appendici e glossario

Le appendici forniscono informazioni aggiuntive che supportano l'SRS ma che non rientrano nelle sezioni principali, come ad esempio riferimenti a documenti correlati, standard tecnici o linee guida legali.

Il glossario definisce i termini specifici del settore, garantendo chiarezza a tutti i lettori, indipendentemente dalle competenze tecniche.

L'insieme di queste risorse rende la SRS una guida accessibile e completa su cui tutti i partecipanti al progetto possono contare.

Leggi anche: Come scrivere un PRD (con esempi e modelli)

Come scrivere un SRS efficace

Un SRS efficace copre le caratteristiche essenziali di un prodotto requisiti tecnici assicurando che i team di sviluppo e le parti interessate abbiano una chiara tabella di marcia.

Ecco una guida di passaggio per la creazione di un documento SRS, con uno sguardo approfondito su come ClickUp , un software di project management, supporta ogni fase, dalla stesura e revisione alla gestione dei feedback. 📝

1. Definire lo scopo e l'ambito

Iniziate definendo chiaramente lo scopo del software e l'ambito del progetto. Questa sezione imposta le basi, assicurando che tutti comprendano la direzione del progetto.

Siate specifici su ciò che il software farà e non farà, mantenendo un linguaggio chiaro per evitare aspettative non allineate.

ClickUp Documenti

Organizzare e semplificare il flusso di lavoro del team con ClickUp Docs

Utilizzo Documenti ClickUp per acquisire in modo collaborativo queste informazioni, consentendo il feedback e le revisioni in tempo reale degli stakeholder.

Se preferite un approccio strutturato, potete utilizzare modelli personalizzabili per redigere rapidamente questa sezione e perfezionarla secondo le necessità.

Il Modello di documento sui requisiti del prodotto ClickUp è lo strumento ideale per guidare un prodotto o una funzionalità dall'idea al completamento. Il documento definisce gli elementi essenziali - chi, cosa, perché, quando e come - e mantiene i team di produttività, progettazione e ingegneria sulla stessa pagina in ogni passaggio.

Questo modello è strutturato in modo da supportare l'analisi dei requisiti e la collaborazione continua, rendendo più facile per tutti i soggetti coinvolti mantenere chiare le priorità. Si evolve insieme al progetto come un documento vivo, in modo da poterlo aggiornare quando emergono nuovi dettagli.

Inoltre, è possibile mappare le attività cardine, fissare le scadenze e tenere tutti concentrati sulle date chiave. Il modello include anche uno spazio per la valutazione dei rischi e le strategie di mitigazione, in modo da poter affrontare le sfide in modo proattivo.

2. Raccogliere i requisiti

Raccogliere i requisiti funzionali e non funzionali dalle parti interessate. Ciò include i comportamenti del sistema, le specifiche tecniche e le metriche delle prestazioni.

Assicurarsi che tutti i requisiti siano documentati in modo chiaro e conservati in una posizione centrale.

Per organizzare e monitorare questi input, si può utilizzare il metodo Modello di raccolta dei requisiti di ClickUp .

Il Modello dei requisiti del prodotto ClickUp può essere uno strumento utile.

ClickUp Brain

Utilizzate ClickUp Brain per semplificare la creazione di documenti SRS e ottenere una roadmap del progetto chiara e allineata

Per un'efficienza ancora maggiore, provate ClickUp Brain una funzionalità avanzata di IA integrata direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

Questo strumento intelligente può aiutare a generare modelli personalizzati adatti al progetto, risparmiando tempo e garantendo la coerenza dei lavori richiesti per la documentazione SRS.

Bonus ⚙️: Per saperne di più modelli per la raccolta dei requisiti per trovare quello più adatto al vostro team.

3. Delineare le funzionalità/funzione del sistema

Descrivete quindi le principali funzionalità/funzione del sistema, suddivise per ruoli dell'utente e interazioni con il sistema. Descrizioni semplici e cancellate aiutano a non complicare eccessivamente i dettagli.

Durante questo passaggio, Documenti aiuta a redigere e aggiornare le funzionalità del sistema in modo collaborativo.

Attività di ClickUp

Collegate queste descrizioni a Attività di ClickUp dove i membri del team possono monitorare lo stato di avanzamento, assegnare le responsabilità e garantire che ogni funzionalità/funzione sia completamente sviluppata e documentata.

Collegare senza problemi le attività di ClickUp con i documenti per migliorare il processo di sviluppo del software

**Alcuni sviluppatori considerano un documento SRS come un contratto tra il team di sviluppo e le parti interessate, che rende entrambe le parti responsabili delle funzionalità/funzioni concordate.

4. Descrivere l'architettura del sistema

La sezione sull'architettura deve spiegare come è strutturato il sistema e come interagiscono i diversi componenti. Presentarla in modo chiaro per evitare confusione.

Campi personalizzati ClickUp

Personalizzare il processo di documentazione SRS con i campi personalizzati di ClickUp

Per monitorare i componenti e assicurarsi che l'architettura sia sempre aggiornata, utilizzate Campi personalizzati di ClickUp . Ciò consente di monitorare i componenti architettonici chiave direttamente all'interno delle attività, assicurando che tutto sia allineato con l'evoluzione del sistema.

Ad esempio, per gestire i costi associati a ciascun componente architettonico, è possibile creare un campo personalizzato numerico per monitorare il budget stimato ed effettivo per ciascuna attività.

È anche possibile impostare un campo di budget per ogni componente del sistema, come "Costi di progettazione", "Costi di sviluppo" o "Costi di collaudo", per tenere traccia delle spese per le diverse fasi o componenti dell'architettura separatamente.

5. Impostazione delle scadenze e delle attività cardine del progetto

Definire le attività cardine e le scadenze per garantire che il progetto proceda senza intoppi e che gli stakeholder capiscano quando aspettarsi i risultati.

Attività cardine ClickUp

Monitoraggio dei risultati chiave del progetto SRS con ClickUp Milestones Attività cardine di ClickUp aiutano a visualizzare il calendario del progetto in modo che tutti conoscano le scadenze e gli obiettivi critici.

Ad esempio, è possibile impostare un'attività cardine per completare l'interfaccia utente del sistema, un'altra per la fase di sviluppo e un'ultima per il collaudo o la distribuzione.

Ogni milestone aiuta il team a concentrarsi su obiettivi specifici, a monitorare lo stato di avanzamento e a informare gli stakeholder sullo stato del progetto.

Inoltre, ClickUp consente di personalizzare le attività cardine in base ai requisiti unici del progetto.

Leggi anche: Come scrivere un documento sulle specifiche tecniche

6. Rivedere e finalizzare il documento

Dopo la stesura dell'SRS, è il momento della revisione e del feedback degli stakeholder.

Le parti interessate, come gli sviluppatori, i project manager e i client, esaminano attentamente il documento per garantire chiarezza, completezza e accuratezza. Valutano se i requisiti sono realistici e realizzabili, assicurandosi che non venga trascurato nulla di essenziale.

Vengono affrontate eventuali ambiguità o discrepanze e vengono effettuate revisioni per perfezionare il documento.

Gli stakeholder esaminano con attenzione anche i requisiti dell'interfaccia esterna, che determinano la capacità del software di comunicare e integrarsi con altri sistemi. Il loro contributo assicura che le interazioni tra il software e i sistemi esterni siano fattibili, efficienti e conformi a tutti gli standard necessari.

ClickUp Chattare

Aggiornamenti in tempo reale e comunicazione continua tra i team con ClickUp Chattare ClickUp Chattare consente di discutere in tempo reale e di ottenere un feedback rapido, in modo che il team possa rimanere sincronizzato e organizzare le conversazioni proprio dove si svolge il lavoro.

Questo garantisce risposte rapide a domande o dubbi, mantenendo il ritmo del processo di revisione.

La chat fa di ClickUp l'app "tutto per il lavoro".

Utilizzate ClickUp Assign Comments per garantire elementi d'azione chiari e un feedback organizzato del team

Inoltre, ClickUp Assegnazione commenti mantiene il feedback sistematico e collegato ad attività specifiche.

I membri del team possono indirizzare i commenti direttamente l'uno all'altro, facilitando il monitoraggio delle revisioni, il chiarimento dei passaggi successivi e l'allineamento di tutti nel corso del progetto.

Con un feedback chiaro e accessibile, i team possono lavorare in modo efficiente per ottenere la versione finale.

Lo sapevate? Lo standard IEEE 830 è una linea guida comune per la creazione di documenti SRS ed è stato uno dei primi tentativi di formalizzare le specifiche dei requisiti software.

Lista di controllo: Passaggi chiave per la stesura di un SRS completo

Ecco una comoda lista di controllo per assicurarsi che la vostra SRS abbia tutti i requisiti giusti:

✅ Definire lo scopo, l'ambito e gli obiettivi del progetto ✅ Elenco dei requisiti funzionali (funzionalità/funzione) ✅ documentare i requisiti non funzionali (funzioni, scalabilità) descrivere l'architettura del sistema e le interazioni tra i componenti ✅ Includere le Sequenze del progetto, le attività cardine e le consegne chiave ✅ Creare un glossario per i termini tecnici e le abbreviazioni rivedere e iterare il documento con gli stakeholder per verificarne l'accuratezza e la chiarezza archiviare l'SRS finale in una piattaforma centralizzata e collaborativa come ClickUp

Best Practices per la documentazione SRS

Alcune best practice possono aiutarvi a creare documenti sui requisiti software efficaci e adattabili, a supporto di un ciclo di vita di sviluppo senza intoppi.

Vediamo alcuni dei modi migliori per documentare efficacemente i vostri SRS. 📃

1. Privilegiare la chiarezza e la concisione

Un documento SRS deve comunicare con precisione i requisiti senza inutili complessità. Puntate su un linguaggio semplice ed evitate il gergo tecnico che potrebbe confondere gli stakeholder non tecnici.

Suddividete le idee complesse in sezioni più piccole e digeribili e, se possibile, utilizzate immagini o diagrammi per illustrare i flussi di lavoro o le relazioni.

Cercate di mantenere ogni sezione focalizzata e mirata. Invece di includere lunghe descrizioni, cercate di utilizzare punti elenco per delineare i punti chiave, consentendo ai lettori di assorbire rapidamente le informazioni.

Pro Tip: Creare il documento di lavoro il documento di progettazione del software insieme all'SRS per colmare il divario tra ciò che il sistema deve fare e il modo in cui sarà costruito. Lavorare su entrambi contemporaneamente aiuta a individuare tempestivamente i potenziali problemi e a garantire che il progetto corrisponda ai requisiti, risparmiando tempo e riducendo le revisioni successive.

2. Coinvolgere le parti interessate durante tutto il processo

Ottenere il contributo di tutte le parti interessate - titolari del prodotto, sviluppatori, tester e persino utenti finali - assicura che il documento SRS catturi le aspettative e i requisiti di tutti.

Un impegno precoce con gli stakeholder aiuta a identificare potenziali conflitti o incomprensioni, consentendo di affrontarli prima dello stato del progetto. Organizzate riunioni regolari o sessioni di feedback per raccogliere le loro opinioni e incorporare i loro commenti nel documento man mano che si evolve.

Il coinvolgimento delle parti interessate favorisce anche l'allineamento e l'account. Quando tutti contribuiscono all'SRS, è più probabile che supportino i requisiti delineati, evitando colli di bottiglia e ritardi che possono verificarsi se si trascurano esigenze o vincoli chiave.

3. Eseguire revisioni e aggiornamenti iterativi

Un documento SRS non deve essere statico, ma deve evolversi con lo stato del progetto.

Programmate revisioni e aggiornamenti regolari per mantenere il documento accurato e allineato a qualsiasi modifica dell'ambito del progetto, dei requisiti dell'utente o dei vincoli tecnici. Le revisioni intermedie consentono inoltre di perfezionare le sezioni per renderle più chiare e di adeguarle in base al feedback degli stakeholder.

Per semplificare gli aggiornamenti, designate membri specifici del team responsabili di revisione della documentazione tecnica e implementare un sistema di controllo delle versioni. Questo approccio evita che informazioni non aggiornate causino confusione o ritardi.

4. Definire i requisiti in termini misurabili

Affinché un documento SRS guidi efficacemente lo sviluppo, i requisiti devono essere specifici e misurabili. Evitate un linguaggio vago come "veloce" o "facile da usare"; cancellate le metriche o i criteri che definiscono l'esito positivo.

Per istanza, se il sistema deve caricarsi rapidamente, specificare il tempo di caricamento accettabile (ad esempio, "sotto i 3 secondi").

Requisiti precisi e misurabili aiutano a garantire che tutti abbiano le stesse aspettative e che si possa verificare oggettivamente che ogni requisito sia stato soddisfatto durante i test.

Leggi anche: 12 modelli di documenti sui requisiti di prodotto (PRD) in Word e ClickUp

Realizzare una documentazione SRS cancellata e collaborativa con ClickUp

La creazione di un documento SRS ben strutturato assicura che tutti i membri del team e gli stakeholder comprendano i requisiti e gli obiettivi del progetto.

Seguire le best practice - concentrandosi sulla chiarezza, coinvolgendo gli stakeholder e impegnandosi a effettuare aggiornamenti regolari - aiuterà a evitare costosi errori di comunicazione e a facilitare il processo di sviluppo.

ClickUp offre l'accesso a modelli personalizzabili, strumenti di collaborazione in tempo reale e tutte le funzionalità/funzione necessarie per costruire e mantenere un documento SRS di alta qualità.

Iniziate a creare un flusso di lavoro più organizzato ed efficiente con ClickUp. Iscrivetevi gratis oggi stesso!