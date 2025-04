Claude Vs. ChatGPT per il codice: Quale modello di IA è migliore?

Immaginate di essere bloccati da un problema di codifica che sembra impossibile da risolvere e la scadenza incombe. Avete sentito parlare di strumenti di IA che passano come assistenti di codifica, ma a quale di questi dovreste affidarvi per salvare la situazione?

Gli sviluppatori stanno confrontando due nomi popolari, Claude e ChatGPT, per il coding.

Entrambi promettono di aiutare in tutto, dalla generazione di script alla risoluzione di problemi di programmazione complessi, ma i loro approcci e le loro capacità possono differire in chiavi diverse.

In questo blog, analizzeremo le prestazioni di ciascuno di essi per la codifica, in modo che possiate decidere quale strumento si adatta meglio al vostro flusso di lavoro. Inoltre, condivideremo un'alternativa bonus che vale la pena di verificare. 👇

**Che cos'è ChatGPT?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/built-by-OpenAI.png ChatGPT: Modelli IA per la riscrittura del codice : Claude Vs ChatGPT per il codice /$$$img/

Via: ChatGPT ChatGPT, realizzato da OpenAI, è diventato rapidamente uno strumento di riferimento per quasi tutto, sia per rispondere a domande casuali che per scrivere saggi. Ma dove brilla davvero è nel codice.

Da GPT-3.5 alle più avanzate GPT-4 e GPT 4o, ogni versione ha alzato la barra nella gestione delle attività di programmazione. GPT-4 si distingue in particolare per la sua capacità di affrontare sfide di codifica complesse e di comprendere concetti di programmazione sfumati che il suo predecessore a volte faticava ad affrontare.

Inoltre, la migliore comprensione del contesto di GPT-4 è in grado di gestire codebase più ampie e di fornire soluzioni più accurate e consapevoli del contesto. Con il giusto utilizzo, può aiutarvi a a diventare un programmatore migliore e capire i linguaggi di programmazione come mai prima d'ora.

Funzioni di ChatGPT

Come un Claude alternativa chatGPT è dotato di numerose funzionalità/funzione per le attività di codifica. Vediamo alcune funzionalità/funzione chiave:

Funzione #1: generazione di codice funzionale

Uno dei punti di forza di ChatGPT è la capacità di produrre frammenti di codice che siano funzionali e adattabili. Potreste scrivere in un linguaggio molto diffuso come Python o JavaScript o lavorare con qualcosa di più di nicchia come Haskell o Julia; ChatGPT genererà il codice adatto alle vostre esigenze.

E se state affrontando framework o librerie, ChatGPT ha un contesto sufficiente per rendere il codice coeso con le altre parti del vostro stack.

**Da fare: è possibile addestrare ChatGPT in una sessione per capire meglio il vostro stile di codifica o il contesto del progetto. Più specifici sono i vostri input, più personalizzati diventano il debugging e i suggerimenti.

Funzione #2: Assistenza al debug

Il debug con un modello di intelligenza artificiale come ChatGPT può semplificare la risoluzione degli errori analizzando i messaggi di errore, identificando bug sottili e offrendo soluzioni alternative.

Supponiamo di trovarci di fronte a un problema comune sfide di sviluppo del software come una 'NullPointerException' in Java o un 'SyntaxError' in Python. In questo caso, potete incollare il log dell'errore e il relativo frammento di codice e ChatGPT lo analizzerà di passaggio in passaggio.

Il chatbot IA è anche in grado di aiutare a identificare correttamente le cause principali di attività complesse, come il monitoraggio delle perdite di memoria, la comprensione del motivo per cui una chiamata asincrona non si comporta come previsto e la generazione di codice per risolvere i problemi strutturali sottostanti.

Feature #3: supporto linguistico versatile con personalizzazione

La versatilità del linguaggio rende la scrittura di codice con ChatGPT un vantaggio per gli sviluppatori che lavorano in più lingue o che ne stanno esplorando di nuove.

ChatGPT lavora bene con Python, JavaScript, C++, Java, Go, Ruby, PHP e altri ancora: si può passare da un linguaggio all'altro senza cambiare strumento. Se state cercando di ottimizzare una funzione, ChatGPT può aiutarvi a riscrivere il codice in un linguaggio diverso mantenendo la logica.

Può anche adattarsi a diversi stili di programmazione.

Ad esempio, se lavorate in Python con uno stile orientato agli oggetti ma decidete di passare a un approccio più funzionale, ChatGPT rielaborerà il codice per seguire il nuovo paradigma.

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus: $20/mese per utente

$20/mese per utente Teams: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Che cos'è Claude IA?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Claude.png Claude IA di Anthropic: modelli di IA per la scrittura di codice Javascript /$$$img/

Via: Claude Claude è un chatbot IA creato da Anthropic, una startup fondata da ex membri di OpenAI. La sua missione è rendere l'intelligenza artificiale più sicura, trasparente e realmente utile.

Questo Alternativa ChatGPT per il codice è alimentato da un modello linguistico avanzato di grandi dimensioni (LLM) che comprende e risponde in linguaggio naturale con un livello impressionante di sfumature. Il suo design costituzionale unico privilegia la disponibilità, l'onestà e la sicurezza (anche se, come ogni IA, può occasionalmente sbagliare).

Claude è in grado di gestire attività di codifica, generare codici puliti, eseguire il debug di problemi e persino spiegare concetti tecnici per migliorare il funzionamento del sistema la produttività degli sviluppatori .

Il suo flusso di conversazione fa sì che si abbia la sensazione di collaborare con qualcuno che capisce il vostro stile di codifica e le vostre esigenze.

Funzioni di Claude

Quindi, cosa rende Claude un candidato tra i migliori strumenti di IA per sviluppatori ? Diamo un'occhiata.

Funzionalità/funzione #1: comprensione dei file e conservazione del contesto

La capacità di Claude di lavorare con i file direttamente in chat lo distingue dagli altri assistenti di codifica. È possibile caricare più file, come la documentazione del codice, le specifiche del progetto o anche le note di un progetto precedente, e Claude manterrà il contesto durante la conversazione.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile nei progetti con documentazione estesa, come le integrazioni API o gli script di elaborazione dati, dove Claude può fornire rapidamente risposte basate sui file caricati.

Funzione #2: finestra di contesto ampliata

L'ultima versione di Claude, Claude 2.1, vanta un limite di 200.000 token, pari a circa 150.000 parole.

Per il codice, questo significa che si possono dare istruzioni lunghe e in più passaggi o lavorare a progetti complessi senza dover continuamente rispiegare problemi passati. Il programma ricorda i dettagli e consente di immergersi in una base di codice senza problemi.

Questa ampia finestra di contesto è utile per progetti che si basano su lunghe sessioni di debugging, discussioni architettoniche o generazione di codice basata su una completa comprensione contestuale delle interazioni precedenti.

Funzione #3: Documentazione e spiegazione del codice

Claude produce una documentazione chiara e concisa e spiega strutture di codice complesse. Che si tratti di aggiungere commenti al codice, di redigere un README o di spiegare algoritmi specifici, Claude traduce il gergo tecnico in un linguaggio di facile comprensione.

Questa funzionalità/funzione fa risparmiare tempo agli sviluppatori che desiderano basi di codice ben documentate. Rende più agevoli i passaggi di consegne e garantisce che l'intero team possa seguirli, soprattutto in caso di onboarding o di sessioni di codifica collaborative.

**Per ottenere i migliori risultati con Claude, trattatelo come uno sviluppatore senior che spiega il 'perché' del codice. Invece di "Scrivi questa funzione", provate con: 'Facciamo il debug insieme. Ecco il mio codice e il mio errore. Quale potrebbe essere la causa?" Claude eccelle quando si invita alla risoluzione collaborativa dei problemi e si chiede un ragionamento, non solo una soluzione.

Claude IA pricing

**Gratis

Claude Pro: $20/mese

Claude vs ChatGPT: Comparazione delle principali funzionalità

Claude IA e ChatGPT sono strumenti eccellenti per l'assistenza alla codifica, ma ciascuno di essi eccelle in aree diverse.

Confrontiamo le loro funzionalità/funzione per vedere come si comportano.

funzionalità/funzione | Claude | ChatGPT | Claude | ChatGPT

| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------ |

| Debugging | Sistematico, spiega i problemi in profondità, visualizza lo stack delle chiamate | Correzioni rapide, possono sfuggire problemi più sottili |

| Ottimizzazione del codice | Metodica, migliora le prestazioni e la struttura | Si concentra sulla leggibilità e sulla modularità |

| Requisiti ambigui | Chiede chiarimenti, fornisce soluzioni su misura | Presuppone le best practice, ha bisogno di dettagli espliciti |

| Conservazione del contesto | Gestisce file di grandi dimensioni (200.000 token), mantiene il contesto senza problemi | Conservazione al limite, meglio per progetti più piccoli |

| Spiegazione del codice | Commenti dettagliati e spiegazioni accessibili | Cancellato ma meno preciso per codici complessi |

| Prezzi | Gratis; Pro: $20/mese | Free; Plus: $20/mese; Team: $30/mese; Enterprise: Prezzo personalizzato |

Claude vs ChatGPT: Comparazione delle funzionalità/funzione chiave

Funzione #1: Debug e correzione degli errori

La differenza principale tra questi due modelli di linguaggio, per quanto riguarda la capacità di debug, è il loro approccio alla risoluzione dei problemi.

Claude

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/complex-debugging.png Claude: abile nel fornire spiegazioni dettagliate e nel gestire complesse query per il codice /$$$img/

Analisi approfondita per il debugging complesso

Claude impiega un metodo di debug sistematico, quasi forense. Quando gli viene presentato un codice problematico, Claude identifica i sintomi e li traccia attraverso il percorso di esecuzione per individuare i punti di errore esatti.

Ad esempio, se una funzione ricorsiva causa un overflow dello stack, Claude non si limita a suggerire di aggiungere un caso base. Spiega come si forma lo stack e perché trabocca e spesso visualizza il comportamento dello stack delle chiamate.

ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/straightforward-debugging.png ChatGPT: Correzione rapida degli errori per un debugging semplice /$$$img/

Correzioni rapide degli errori per un debug immediato

ChatGPT, invece, tende a individuare e risolvere problemi immediati. Tuttavia, spesso non riesce a individuare i casi limite più sottili o i problemi architettonici più profondi.

A differenza di Claude, ChatGPT non spiega i potenziali effetti a catena dei bug, ovvero il loro impatto su altre parti della base di codice che a prima vista non sembrano correlate.

Vincitore: Claude batte ChatGPT nel debugging del codice con un approccio più auto-analitico al codice.

Funzione #2: Ottimizzazione del codice

L'ottimizzazione del codice comporta il miglioramento della struttura del codice per renderlo più veloce, più scalabile e più facile da mantenere. Senza l'ottimizzazione, anche un codice ben scritto può avere problemi di prestazioni, soprattutto quando la complessità del progetto cresce.

Claude

L'approccio di Claude all'ottimizzazione del codice è estremamente metodico, quasi come se un ingegnere senior esaminasse il codice. Analizza la struttura e suggerisce modifiche architettoniche più profonde, quando necessario.

Questo perché Claude esegue un'analisi statica del codice per identificare le inefficienze algoritmiche, i colli di bottiglia architettonici e gli anti-pattern. Quindi, suggerisce ottimizzazioni come miglioramenti della complessità computazionale e persino il refactoring dei modelli di progettazione.

Supponiamo che si stia iterando su grandi insiemi di dati e che si verifichino rallentamenti. In questo caso, Claude raccomanda strutture di dati o algoritmi più efficienti, come la sostituzione dei cicli annidati con una mappa hash o l'uso di metodi divide et impera.

ChatGPT

Le capacità di ottimizzazione del codice di ChatGPT sono solide ma tendono a essere più dirette e concentrate sui guadagni immediati.. Offre suggerimenti rilevanti sul codice, come la riduzione delle operazioni ridondanti, la minimizzazione dei loop o il passaggio ad algoritmi più semplici.

ChatGPT aiuta a ottimizzare il codice per la leggibilità e la modularità. È bravo a scomporre funzioni complesse in parti più semplici e gestibili, il che può migliorare la maintainer, ma non sempre porta ai massimi guadagni di prestazioni.

Ad esempio, il codice originale per il calcolo del fattoriale utilizza un ciclo, che funziona ma manca di leggibilità e modularità:

def fattoriale(n):

risultato = 1

i = 1

mentre i <= n:

risultato = risultato * i

i += 1

restituire il risultato

ChatGPT rifattorizzerebbe questo codice in una versione più pulita e ricorsiva, con l'aggiunta di documentazione per migliorare la leggibilità e la modularità:

def fattoriale(n):

"""Calcola il fattoriale di un intero non negativo n."""

se n < 0:

raise ValueError("Il fattoriale non è definito per i numeri interi negativi.")

restituisce 1 se n <= 1 altrimenti n * fattoriale(n - 1)

🏆 Vincitore: Sebbene sia ChatGPT che Claude eccellano nell'ottimizzazione del codice, ChatGPT è in vantaggio con una capacità di refactoring più robusta e affidabile.

Funzione #3: Gestione di requisiti ambigui

È necessario gestire esplicitamente i casi limite e i comportamenti non definiti, piuttosto che lasciarli ambigui durante la scrittura del codice.

Claude

Quando i requisiti di codice non sono chiari, Claude analizza il contesto tecnico e pone domande a traguardo.

Ad esempio, se si chiede a Claude di aiutare nella progettazione di un database, prima di proporre una soluzione, si interrogherà su parametri specifici come i modelli di query previsti, i volumi di transazione, i requisiti di coerenza e le esigenze di flessibilità dello schema.

Se state sviluppando un framework particolare o avete bisogno che il codice risponda a specifici standard di conformità, Claude ne terrà conto.

ChatGPT

ChatGPT è più propenso a interpretare richieste ambigue basate su principi generali di programmazione.

Assume le best practice per impostazione predefinita, il che funziona bene in scenari semplici, ma a volte non coglie sfumature specifiche se i requisiti sono complessi o poco definiti

Questo Strumento di codice IA fornisce soluzioni rapide e tende a generare risposte basate su modelli comunemente accettati. Tuttavia, potrebbe non considerare sempre le caratteristiche uniche di un progetto, a meno che non siano esplicitamente descritte.

ChatGPT tende ad applicare le best practice generali, come la normalizzazione per l'ottimizzazione del database, ipotizzando scenari standard, ma può trascurare le specificità del progetto, a meno che non siano chiaramente indicate.

Vincitore: Claude vince grazie alla sua capacità di chiarire in modo proattivo i requisiti tecnici e di rispondere alle domande in base al contesto, rispetto all'approccio più generalizzato e basato su ipotesi di ChatGPT, che potrebbe non cogliere le sfumature specifiche del progetto.

Claude vs ChatGPT su Reddit

Un'occhiata a Reddit mostra che molti sviluppatori ritengono che Claude superi ChatGPT quando si tratta di attività di codifica.

_Io uso sempre ChatGPT per i miei progetti di sviluppo. Ma ho riscontrato problemi con il modo in cui ChatGPT scrive il codice [...] Con ChatGPT di solito devo modificare e criticare il codice per adattarlo al mio progetto. Non è così con Claude. La scrittura del codice di Claude sembra essere completamente diversa da quella di ChatGPT

Un Redditor

Tuttavia, altri sottolineano i punti di forza unici di entrambi gli strumenti.

_Ho usato entrambi e onestamente ognuno ha i suoi punti di forza. ChatGPT è più semplice e scorrevole per l'uso quotidiano, soprattutto quando voglio solo risposte o idee rapide. Claude, tuttavia, sembra gestire meglio alcune attività tecniche, come il codice, in alcune aree.{\i}

un altro Redditor

Confronto con ClickUp-La migliore alternativa a Claude vs. ChatGPT

Mentre gli assistenti IA come Claude e ChatGPT ci aiutano a scrivere un codice migliore, ClickUp porta in tabella qualcosa di diverso, ma ugualmente prezioso.

Agisce come centro di comando del team di sviluppo, non sostituendo il vostro dell'editor di codice ma di organizzare e semplificare tutto ciò che riguarda il processo di codifica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/coding-tools-with-ClickUp.png Interfaccia utente di ClickUp: Lavora bene con i due modelli di IA - entrambi Claude e ChatGPT per la codifica /$$$img/

Completate i vostri strumenti di codifica con ClickUp, un software di project management tutto in uno

_ClickUp è stata la soluzione migliore per noi perché combina più strumenti di project management in uno solo. Dalla Mappa Mentale, alle mappe mentali, agli Sprint, ClickUp è uno strumento dinamico per organizzare le attività di qualsiasi reparto e dare visibilità a tutta l'azienda

Andrea Park, Coordinatore delle operazioni aziendali

ClickUp Brain #1: Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Brain-15.png Ottieni risposte istantanee a tutte le tue domande sul codice con ClickUp Brain : Claude Vs ChatGPT per il codice /$$$img/

Ottieni risposte istantanee a tutte le tue domande sul codice con ClickUp Brain ClickUp Brain è un assistente intelligente IA che aiuta i team a migliorare la produttività e a semplificare i flussi di lavoro. Come parte di ClickUp per i team Agile , Teams offre funzionalità/funzioni avanzate per assistere il project management, la pianificazione dei progetti e la collaborazione del team.

Anche se non è stato creato specificamente per il codice, è prezioso per organizzare e gestire le attività legate ai progetti di sviluppo.

**Uno dei suoi punti chiave è la capacità di riepilogare le discussioni tecniche in informazioni chiare e attuabili, aiutando il team a rimanere allineato senza dover passare al setaccio lunghi thread. Eccelle anche nella stesura e nel perfezionamento della documentazione, assicurando che i piani di progetto e le guide per gli utenti siano ben strutturati e facili da seguire

Brain fa un ulteriore passo avanti analizzando i registri di sviluppo e le note delle riunioni per identificare gli elementi di azione, assicurando che nessun dettaglio venga trascurato. Per i team che desiderano migliorare il proprio processo di sviluppo del software, strumenti come ClickUp Brain offrono un valore immenso.

ClickUp's One Up #2: Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Docs-10-1400x933.png Collaborare su progetti di codifica in tempo reale utilizzando ClickUp Docs : Claude Vs ChatGPT per il codice /$$$img/

Collaborare a progetti di codifica in tempo reale utilizzando ClickUp Docs

Il prossimo è Documenti ClickUp è un robusto strumento di gestione dei documenti. È perfetto per la gestione dei blocchi di codice, completata dall'evidenziazione della sintassi per quasi tutti i linguaggi di programmazione.

Se scrivere la documentazione del codice o incorporando snippet direttamente nelle descrizioni delle attività e nei commenti, Documenti mantiene tutto organizzato e contestualmente rilevante.

Prima di ClickUp, ci destreggiavamo con due strumenti separati per la gestione delle attività e la documentazione. Per il nostro team era inefficiente passare dall'uno all'altro"

Davide Mameli, Business Unit Manager

ClickUp's One Up #3: Software per la gestione del project management del team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Software-Team-Project-Management-Software.png Fornite codici di alta qualità e privi di bug in tempo con il software ClickUp per la gestione del project management del team /$$$img/

Consegna in tempo un codice di alta qualità e privo di bug con il software di project management ClickUp Software Team

A queste funzionalità si aggiungono ClickUp Software Software di gestione del team project management . Semplifica la collaborazione dei team di codifica con una piattaforma centralizzata per la gestione delle attività, la revisione del codice e il piano degli sprint.

Ogni team può avere il proprio spazio, rendendo più facile l'organizzazione. È anche adatto allo sviluppo di prodotti Agile, offrendo strumenti di pianificazione degli sprint e grafici di burndown di facile utilizzo.

Avanti, Campi personalizzati di ClickUp offrono una flessibilità senza precedenti per la codifica dei progetti. I campi personalizzati consentono di personalizzare le attività e i progetti con l'aggiunta di campi dati unici, assicurando che tutte le informazioni essenziali siano facilmente accessibili.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Custom-Fields-6.png Aggiungete campi dati unici alle vostre attività e ai vostri progetti con i campi personalizzati di ClickUp /$$$img/

Aggiungete campi dati unici alle vostre attività e ai vostri progetti con i Campi personalizzati di ClickUp

Ad esempio, è possibile creare campi per tenere traccia dei nomi dei rami Git, dei collegamenti alle richieste di pull e degli stati di costruzione. Oltre a questi, i campi personalizzati consentono di monitorare le informazioni di contatto dei client, di gestire i punti di scrum e di personalizzare i menu a discesa per adattarli al vostro flusso di lavoro.

Inoltre, Campi della formula ClickUp facilitano i calcoli tra campi personalizzati numerici, semplificando processi come la stima dei costi o il lead scoring. Questa personalizzazione garantisce che l'area di lavoro si allinei perfettamente alle esigenze specifiche del team.

Infine, ClickUp offre centinaia di campi personalizzati e gratis modelli per lo sviluppo del software per ottimizzare il flusso di lavoro del codice.

Per istanza, il file Modello di sviluppo software ClickUp semplifica il project management offrendo una struttura che può essere personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche dei processi di sviluppo del software.

Migliorare il flusso di lavoro del codice con ClickUp

Sia che utilizziate ChatGPT o Claude per generare codice, ClickUp si occupa di tutto il resto, semplificando i processi relativi al codice. Dalla creazione di una documentazione dettagliata alla gestione dei cicli di revisione, dal monitoraggio delle implementazioni alla collaborazione con il team, ClickUp diventa la spina dorsale del processo di sviluppo.

Grazie a funzionalità/funzioni personalizzabili, a solide integrazioni con gli strumenti di sviluppo preferiti e a visualizzazioni personalizzate per il piano degli sprint e il monitoraggio dei progetti, ClickUp mantiene i progetti organizzati e il team allineato.

Siete pronti a ottimizzare il vostro codice e la gestione del vostro lavoro?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscrivetevi a ClickUp /%href/

per scoprire come può trasformare il vostro processo di sviluppo oggi stesso.