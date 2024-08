Claude AI Vs. ChatGPT: Quale assistente AI sarà il migliore nel 2024?

Dal fact-checking di accesi dibattiti familiari all'ispirazione per un'email professionale, gli strumenti di IA possono occuparsi di praticamente tutto, in pochi secondi.

Tra i vari modelli linguistici di grandi dimensioni, due grandi nomi sono al centro dell'attenzione: IA e ChatGPT. Sono famosi perché possono generare contenuti simili a quelli umani quasi istantaneamente. Naturalmente, ognuno di essi ha funzionalità/funzioni uniche e punti di forza.

Vi state chiedendo quale sia il migliore per voi?

Siamo qui per illustrarvi le funzionalità/funzione, i pro e i contro di Claude IA e ChatGPT, in modo che possiate scegliere quello più adatto a voi. Vi proporremo anche un altro assistente IA generativo e super efficiente come alternativa.

Scopriamo quindi quale assistente IA è il vero MVP (most valuable player) del 2024! 🦘

Cos'è l'IA Claude?

via Claude IA Claude è un chatbot di Anthropic IA, una startup di IA co-fondata da ex membri di Open IA, che si occupa di rendere l'IA sicura e utile.

Alimentato da un enorme Large Language Model (LLM), Claude comprende e risponde in linguaggio naturale. Il suo esclusivo "design costituzionale" garantisce che le sue risposte siano sempre utili, innocue e oneste (naturalmente, di tanto in tanto, possono verificarsi allucinazioni).

Questo chatbot è in grado di fare cose interessanti, come scrivere testi creativi, tradurre lingue e dare risposte più dettagliate alle vostre domande. Le chat di Claude IA hanno un tono molto colloquiale, quasi come se si stesse parlando con qualcuno che ci capisce.

La parte migliore di Claude IA è che segue una serie di principi per mantenere le cose corrette, stare alla larga dagli stereotipi ed evitare di diffondere informazioni false. Anthropic IA ha lanciato Claude 2 come risposta a ChatGPT e lo sta costantemente migliorando con nuove funzionalità/funzioni.

Claude è disponibile con un account gratuito, mentre l'accesso prioritario e le funzionalità aggiuntive sono offerte nella versione Claude Pro.

Claude IA funzionalità/funzione

Cosa distingue Claude IA da un mare di strumenti di IA? Vediamo alcune delle sue funzionalità/funzioni più interessanti.

1. Padronanza e apprendimento dei file

via Claude IA La capacità di Claude IA di gestire i file in una chat la rende unica tra le altre Strumenti di IA . È in grado di riepilogare i file caricati e di mantenere il contesto durante la conversazione.

È possibile caricare facilmente fino a cinque file in una sola volta, ciascuno con un limite di 10 MB. Sono inclusi documenti Word, PDF e persino file .txt. È possibile aggiungere i file facendo clic su un pulsante o trascinandoli nella chat, e l'IA di Claude apprende dal contenuto caricato.

Ciò si rivela particolarmente vantaggioso per la dissezione e l'assimilazione di materiali complessi come gli studi medici, dove è possibile porre domande specifiche di follow-up per una comprensione più approfondita.

Claude IA, tuttavia, non può gestire direttamente i fogli di calcolo Excel. È possibile convertirli in PDF per consentirgli di lavorare sui dati.

2. Finestra contestuale espansa

L'ultima versione di Claude IA ha un limite di token di 100K. Ciò significa che può parlare in modo più naturale e capire meglio l'utente utilizzando set di dati enormi, consentendo interazioni lunghissime con fino a 75.000 parole ogni volta!

Questo contesto ampliato aiuta l'IA di Claude a comprendere meglio parole e frasi, fornendo risposte più accurate e naturali. In parole povere, il contesto più ampio include le chattare passate, le conversazioni in corso e le preferenze dell'utente, rendendo il chatbot più intelligente e personalizzato.

Questo aggiornamento è utile per riepilogare/riassumere documenti di grandi dimensioni come studi scientifici e per generare testi lunghi diverse migliaia di parole.

3. Etica costituzionale dell'IA

L'IA Claude segue un codice di principi etici per essere un'IA responsabile e sicura. Questo rende Claude diverso da altri sistemi di IA e una scelta più sicura, soprattutto per le attività sensibili ai dati.

Alla base del buon comportamento di Claude ci sono i principi dell'IA costituzionale, che si concentrano su principi chiave per mantenere le sue risposte sicure, etiche e corrette. Uno di questi principi è l'innocuità: questo chatbot non si lascerà ingannare da fare nulla di dannoso, pericoloso o illegale.

Anche l'onestà è importante: Claude non diffonderà informazioni false e correggerà rapidamente gli errori commessi. L'IA di Claude è anche equa: non mostra pregiudizi e non aggiunge ai preferiti.

Il codice etico di Claude IA comprende la trasparenza. Se non è sicura di qualcosa, sarà cancellata. E se glielo chiedete, vi spiegherà anche il suo ragionamento.

Prezzi di Claude IA

**Gratis

Claude Pro: $20/mese

Cos'è ChatGPT?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-221.png ChatGPT /$$$img/

via OpenAI Lanciato da OpenAI nel novembre 2022, ChatGPT è un chatbot IA che ha fatto scalpore per la sua straordinaria capacità di chattare come un essere umano. Addestrato con molti testi e codici, questo chatbot è in grado di tradurre lingue e scrivere contenuti creativi .

È diventato super popolare, con oltre 180 milioni di utenti!

Quando è stato lanciato, ChatGPT è stato il primo del suo genere e ha avuto un ruolo significativo nell'introduzione dell'IA nelle conversazioni tradizionali. A differenza dei normali chatbot, utilizza una tecnologia unica chiamata Generative Pretrained Transformer (GPT) per conversazioni più naturali.

Questo permette agli utenti di sfruttare al meglio ChatGPT per varie attività, come rispondere a domande, scrivere o risolvere problemi di matematica.

È possibile utilizzare gratuitamente ChatGPT con GPT-3.5 o una versione a pagamento chiamata ChatGPT Plus con il più potente GPT-4.

Come assistente virtuale dei vostri sogni, GPT-4 va oltre il chattare. Crea documenti, risolve difficili problemi matematici o di logica e può decodificare anche le immagini. 🤖

Funzionalità/funzione di ChatGPT

Allora, cosa rende ChatGPT speciale? Approfondiamo le funzionalità/funzione che lo contraddistinguono.

1. Elaborazione del linguaggio naturale

ChatGPT è in grado di capire come parlano le persone, grazie alla sua funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Non è necessario usare parole o comandi specifici: basta parlare come si farebbe normalmente. ChatGPT utilizza algoritmi intelligenti per capire i dettagli di ciò che si sta dicendo, rendendo le sue risposte più avanzate e personalizzate.

Ad esempio, se avete bisogno di opzioni salutari per la cena, potete chiedere la risposta di ChatGPT, che vi fornirà rapidamente un elenco. Ricorda anche ciò che avete detto in precedenza, in modo che possiate chiedere altre opzioni se i primi suggerimenti non sono adatti. Vi darà subito altre idee.

La cosa notevole è che ChatGPT è in grado di capire anche il difficile linguaggio delle battute, dei riferimenti e del sarcasmo. Quindi, è in grado di fornire risposte intelligenti e sensate. Questo lo rende uno dei migliori Strumenti di IA per il copywriting .

2. Capacità vocali e di immagine

via OpenAI A settembre dello scorso anno, ChatGPT ha ricevuto un fantastico aggiornamento: ora è possibile parlare in tempo reale e utilizzare immagini per chattare. 📷

Supponiamo che stiate facendo un viaggio in Italia e che abbiate scattato una foto alla Torre Pendente. ChatGPT può essere la vostra guida turistica e raccontarvi la storia del monumento. A Home, scattate foto del vostro frigorifero e ChatGPT vi aiuterà a pianificare la cena con ricette con un passaggio.

Con ChatGPT potete anche chattare a voce. Se siete impegnati e avete bisogno di un consiglio di lavoro veloce o di una storia della buonanotte per i bambini, ChatGPT è al vostro comando. Può anche creare voci super realistiche simili a quelle umane in modo molto rapido.

Open IA ha persino unito le forze con doppiatori professionisti per rendere le voci autentiche. Questo aggiornamento rende ChatGPT ancora migliore per parlare e interagire con le immagini.

3. Database di vocaboli multilingue

ChatGPT è un mago delle lingue, grazie al suo enorme database di 570 GB proveniente da Internet.

Questa immensa raccolta di dati gli conferisce un vasto vocabolario, che non copre solo le nozioni di base. Ha familiarità con le parole di tutti i giorni e può gestire senza problemi termini tecnici e poco comuni.

Inoltre, con ChatGPT le barriere linguistiche sono inesistenti. Poiché è stato addestrato su testi di varie lingue, è possibile chattare con lui in oltre 200 lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo e altre.

Prezzi di ChatGPT

**Gratuito

Plus: $20/mese per utente

$20/mese per utente Team: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

controllate il sito web di OpenAI per maggiori informazioni sulle numerose opzioni flessibili che potete includere nel vostro piano

Claude vs ChatGPT: Funzionalità/funzione a confronto

Ecco un grafico delle differenze chiave tra Claude e ChatGPT:

Funzioni

Sia Claude che ChatGPT sono piuttosto sorprendenti nel loro modo unico di fare ciò che fanno.

Claude IA

Claude IA è ideale per casi d'uso specifici come il servizio clienti, le questioni legali, le operazioni di back-office e le vendite. Personalizza le sue risposte in base ad impostazioni specifiche, parla diverse lingue e comprende anche i linguaggi di programmazione.

Sebbene non sia in grado di effettuare ricerche su Internet da solo, Claude è in grado di svolgere attività utilizzando i testi che gli vengono forniti dal web. È stato creato per le aziende, seguendo le regole etiche dell'IA, concentrandosi sulla correttezza dei fatti e sulla responsabilità delle risposte.

ChatGPT

ChatGPT fornisce risposte che danno la sensazione di chattare con un professionista. Questo lo rende ideale per i casi di utilizzo del servizio clienti. Automatizza anche attività come la programmazione, le prenotazioni e l'elaborazione dei pagamenti online.

ChatGPT sta migliorando con funzionalità/funzione come la generazione di immagini IA, l'analisi dei dati e i plugin. Si rivolge a un vasto pubblico grazie a un account gratuito e a opzioni a pagamento differenziate.

Risposte e accuratezza

Un bot IA compromette il suo scopo se fornisce risposte sbagliate o di bassa qualità. Analizziamo la qualità e l'accuratezza delle risposte di questi chatbot.

Claude IA

Claude IA non è perfetta. Ma alcuni pensano che Claude sia bravo in argomenti come la storia e la geografia, perché analizza un insieme ridotto di informazioni. Ciò che distingue Claude è la sua onestà: ammette di non sapere le cose.

Claude ha imparato le cose fino al dicembre 2022, quindi potrebbe sapere cosa sta succedendo all'inizio del 2023. Si tratta di una data più recente rispetto ad altri chatbot IA, che dà a Claude un vantaggio.

ChatGPT

ChatGPT ha migliorato il suo gioco con GPT-4, offrendo una migliore precisione. OpenAI ha menzionato che GPT-4 ha l'82% in meno di probabilità di produrre contenuti contrari alle regole di OpenAI e il 60% in meno di probabilità di creare risposte rispetto alla versione precedente.

ChatGPT, più diffuso di Claude, fornisce risposte più rapide e dettagliate. Vanta una maggiore velocità di elaborazione e tempi di risposta più brevi, soprattutto per le attività di generazione di contenuti più semplici.

Integrazione

Se disponete di un solido modello di IA, non sarebbe utile utilizzarlo in tutte le vostre app aziendali? Sia Claude IA che ChatGPT supportano utili integrazioni.

Claude IA

Claude ha fatto team con grandi nomi come Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack e Zoom. Altre integrazioni con Google sono attese a breve. Claude si integra facilmente con varie app attraverso le sue API.

In Slack, l'app Claude riepiloga i thread e risponde alle domande, mentre in Zoom Claude sta diventando una chiave di lettura per contact center, riunioni, telefono, chattare con i team, whiteboard e Zoom IQ.

ChatGPT

ChatGPT è estremamente versatile e si integra facilmente in diverse applicazioni grazie alle API.

Ci sono plugin per Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify e altri in arrivo. Inoltre, lavora senza problemi con diversi linguaggi di programmazione, rendendolo flessibile e adattabile.

Sicurezza e protezione

Se state utilizzando un bot IA per la vostra azienda, è probabile che abbiate problemi di sicurezza. Non potete permettervi di perdere informazioni sensibili e Claude IA e ChatGPT offrono determinati livelli di sicurezza.

Claude IA

Claude IA prende sul serio la privacy dei dati degli utenti. Utilizza misure intelligenti come la raccolta di dati al limite, la crittografia e gli audit esterni per mantenere la sicurezza.

Con l'IA costituzionale al centro, Claude dispone di funzionalità/funzione di sicurezza come Constitutional Curation, Capability Masking, Adversarial Training, Applied Ethics e Oversight Integration. Queste pratiche e l'analisi e la gestione standard dei dati garantiscono che Claude operi in modo sicuro in aree specifiche.

ChatGPT

ChatGPT è dotato di funzionalità/funzione di sicurezza, ma può rilevare pregiudizi dai dati di addestramento. La verifica delle informazioni può essere complicata perché non sempre menziona le fonti. A volte, si orienta verso la creatività più che verso i fatti puri, il che potrebbe portare ad alcune imprecisioni.

La sicurezza non è stata un obiettivo importante durante lo sviluppo, ma ChatGPT ci sta lavorando con l'aiuto di esperti. È consigliabile evitare di usarlo quando sono coinvolte informazioni aziendali sensibili.

Claude IA Vs. ChatGPT: Abbiamo un vincitore cancellato?

Scegliere tra Claude IA e ChatGPT è difficile, perché entrambi sono ancora in evoluzione.

Claude IA è un professionista super sicuro e preciso, ottimo per le attività aziendali. Segue un design costituzionale, quindi è responsabile e onesto. Ma c'è un problema: non è altrettanto efficace con le lingue diverse o con le funzionalità vocali.

ChatGPT è un prodotto completo. Si adatta a quasi tutto e lavora per un grande pubblico. Ma non è stato aggiornato con informazioni aggiornate dal settembre 2021, quindi potrebbero mancare alcuni fatti.

In definitiva, tutto si riduce a ciò che vi serve: il professionista aziendale o il versatile compagno di IA di tutti i giorni.

Claude IA vs. ChatGPT su Reddit

Da fare: cosa ne pensano gli utenti di Reddit della battaglia tra ChatGPT e Claude IA?

È interessante notare che molti di loro sembrano giocare per entrambi i team, utilizzando entrambi i chatbot IA in dipendenza dell'attività da svolgere.

I punti chiave della nostra ricerca:

nelle ultime due settimane, ho utilizzato come prompt sia GPT-4 che Claude (gratis). Come professionista del marketing che utilizza entrambe le LLM per un intervallo di scopi, ho scelto l'output di Claude circa il 70% delle volte rispetto a GPT-4"_

Un altro utente di Redditor menziona di preferire GPT-4 specificamente per la generazione di codici, grazie al suo ragionamento complesso e alla sua migliore comprensione rispetto a Claude IA.

"Uso quotidianamente sia GPT4 che Claude. Da quello che ho visto, GPT4 è migliore per la maggior parte dei problemi di codice. Ha un ragionamento migliore e riesce a indovinare meglio le lacune mancanti che mi aspetto (come la scrittura di test nuovi e originali con quelli esistenti come esempio)"

Meet ClickUp-La migliore alternativa a Claude AI contro ChatGPT

Gestite i vostri progetti con la potenza dell'IA, oltre 15 visualizzazioni personalizzate e l'automazione delle attività di ClickUp

E se cercaste un assistente IA che combini la precisione di Claude IA con la versatilità di ChatGPT?

Abbiamo trovato quello che fa per voi.

Vi presentiamo ClickUp -La vostra soluzione all-in-one per il project management e l'assistenza IA. È un'ottima soluzione alternativa a ChatGPT e Claude.

Invece di passare da uno strumento all'altro, iscrivetevi a una piattaforma unica, facile da usare e ricca di funzionalità/funzione. Dalla modifica di testi ricchi alla solida gestione delle attività grazie all'integrazione semplice con oltre 1000 app, ClickUp è la soluzione ideale per completare le attività prima delle scadenze, rendere più fluidi i flussi di lavoro e aumentare la produttività.

ClickUp è fatto per tutti. Sia che stiate lavorando a un progetto software che richiede discrezione o che stiate sviluppando materiale di marketing, ClickUp vi aiuta a pianificare e assegnare le attività, a collaborare con il vostro team e a tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto, tutto in un unico posto.

Lavorate più velocemente con ClickUp AI

Riepilogare/riassumere i propri scritti in 30 secondi con ClickUp AI ClickUp AI è la soluzione ideale per assistente alla scrittura progettato per rendere il team più efficiente e produttivo. Fornisce Modelli di prompt dell'IA per i diversi ruoli, rendendo il lavoro più veloce senza compromettere la qualità.

ClickUp AI è un'ottima soluzione per la gestione di Strumento di IA per la ricerca di parole chiave anche questo è uno strumento di AI per la ricerca di parole chiave. Utilizzato con ClickUp Documenti, genera idee di parole chiave correlate e costruisce cluster di parole chiave.

Con il chatbot di ClickUp AI è possibile:

Riepilogare/riassumere i testi

Lucidare la vostra scrittura per una comunicazione cristallina

Preparare idee per blog, social media ed eventi

Preparare email avvincenti come un professionista

Elaborare briefing dettagliati per progetti senza sudare troppo

Elaborare domande di sondaggio perspicaci

Pianificare riunioni come un campione con programmi ben strutturati, riepilogare/riassumere le discussioni chiave e molto altro ancora

ClickUp è un prodotto che va d'accordo con tutti. Che si tratti di marketing, commerciale, risorse umane o project management, ClickUp è il vostro compagno di fiducia!

Immaginate ClickUp AI come il vostro assistente virtuale definitivo, che amplifica la vostra produttività, velocizza il vostro lavoro e libera il vostro tempo prezioso per affrontare le attività che vi interessano davvero. 🌟

Mantenete i vostri documenti in linea con ClickUp Docs

Create, modificate e condividete i vostri documenti in tempo reale con il vostro team grazie a ClickUp Docs

Se avete a che fare quotidianamente con documenti di grande estensione, teneteli in ordine e organizzati con ClickUp Docs.

Con Documenti ClickUp è tutto pronto per la creazione, la modifica, l'archiviazione e la condivisione di documenti. Non è solo un posto per le vostre idee; la vera magia avviene quando il vostro team partecipa e collabora ai documenti con voi.

Potete modificare i documenti insieme in tempo reale, ovunque vi troviate. Lasciate commenti, assegnate attività sul momento e trasformate parti del testo in compiti per far sì che tutto fili liscio.

E indovinate un po'? Una volta che il documento è pronto, potete collegarlo a un'attività per tenere tutto organizzato in un unico posto. ClickUp Docs consente di modificare ogni minimo dettaglio, assicurando che i documenti si adattino perfettamente alle attività, ai progetti e allo stile di lavoro unico del team. ⚡

Organizzate tutto in un unico posto con ClickUp Blocco Note

Organizzate tutto, dalle note alle liste di controllo alle attività di ClickUp Notepad

Se fate fatica a tenere sotto controllo le vostre idee e i vostri contenuti sparsi, prendete l'aiuto di Blocco note di ClickUp . È il vostro assistente per organizzare note, liste di controllo e altre attività, il tutto in un luogo accogliente e sicuro.

Usate ClickUp Notepad per annotare tutte le vostre idee migliori in un batter d'occhio, e potete anche arricchire il tutto con una formattazione di fantasia: intestazioni, punti elenco, colori, qualsiasi cosa vi piaccia per prendere appunti.

Trascinate gli elementi, annidateli per creare una gerarchia visiva e raggruppateli in liste di controllo. Non vi basteranno più le note, ma potrete trasformarle in elementi d'azione d'impatto.

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Migliora il tuo viaggio nell'IA con ClickUp!

Non riuscite a decidere tra Claude e ChatGPT ma avete bisogno di una soluzione di IA unica? Scegliete ClickUp.

Raccoglierete i vantaggi vantaggi del project management senza compromettere nessuna delle principali funzionalità/funzione dell'IA. ClickUp può aiutarvi a semplificare la gestione delle informazioni e delle attività e a far salire la produttività con la potenza dell'automazione.

Scegliete il vostro assistente virtuale definitivo, organizzate le vostre idee senza sforzo e rimanete in linea con i vostri obiettivi utilizzando ClickUp.

Sfruttate le infinite capacità dell'IA Iscriviti a ClickUp oggi stesso!