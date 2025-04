Alimentare la crescita della carriera: 30 domande informative utili da porre

Quando si esplorano le opzioni di carriera, è normale sentirsi incerti su quale sia il percorso giusto per voi.

**I colloqui informativi sono un modo prezioso per ottenere informazioni dai professionisti del settore e determinare se una particolare carriera è adatta a voi

La preparazione è essenziale a questo proposito: nessuno vuole perdere tempo, quindi è importante affrontare queste conversazioni con concentrazione e scopo.

Se avete già fatto il primo passaggio di programmare le conversazioni con gli esperti del settore, avete già un vantaggio. 📅

Il vero valore deriva dal modo in cui utilizzate questo tempo per raccogliere informazioni e lasciare un'impressione duratura. Ponendo domande ponderate e ben preparate, potrete assicurarvi che ogni conversazione sia preziosa e d'impatto. 💬

Per aiutarvi, abbiamo stilato un elenco delle migliori domande da porre ai colloqui informativi. Continuate a leggere!

**Che cos'è un colloquio informativo?

Un colloquio informativo è una conversazione tra una persona che sta esplorando un percorso di carriera, un settore o un'azienda specifica e un professionista con esperienza in materia.

A differenza di un colloquio di lavoro tradizionale, l'obiettivo non è quello di assicurarsi una posizione, ma di raccogliere preziose intuizioni, consigli e conoscenze su un'azienda, un percorso di carriera o le tendenze del settore.

Ad esempio, se si è interessati a una carriera nel marketing, si può contattare un responsabile marketing di un'azienda che ci incuriosisce e programmare una chat di 20 minuti davanti a un caffè o virtualmente. ☕️

Durante la conversazione, potreste chiedere informazioni sulle loro responsabilità quotidiane, su come hanno iniziato a lavorare in questo campo e su eventuali consigli per chi si affaccia a questa professione. Questo scambio informale vi darà un'immagine più chiara del ruolo e consigli utili per prepararvi a entrare nel campo del marketing. 🎯

Come prepararsi per un colloquio informativo

Che siate un mentore aziendale, sia che siate alla ricerca di un o di esplorare nuove opportunità di carriera, prepararsi bene per un colloquio informativo può lasciare un'impressione duratura e assicurarvi di trarre il massimo dalla conversazione.

Ecco una guida che vi aiuterà a prepararvi, passo dopo passo:

Passaggio 1: Definisci i tuoi obiettivi

Cancellate gli obiettivi che volete raggiungere. Delineate i vostri oggetti, come ad esempio ottenere informazioni su un percorso di carriera specifico, scoprire le tendenze del settore o conoscere le competenze necessarie per un esito positivo nel campo.

Passaggio 2: ricercare la persona e il suo background

Prendetevi del tempo per capire la traiettoria di carriera della persona, i suoi ruoli e le eventuali connessioni o interessi condivisi. Questo vi aiuterà a formulare domande ponderate che dimostrino che avete terminato i vostri compiti.

Inoltre, familiarizzate con gli sviluppi, i progetti o le sfide recenti dell'azienda. Questa conoscenza di base vi consentirà di porre domande pertinenti e penetranti che mettano in relazione i vostri interessi con il loro lavoro.

Passaggio 3: preparare domande mirate utilizzando gli strumenti giusti

Sviluppate un elenco di domande aperte per guidare la conversazione. Queste dovrebbero incoraggiare risposte dettagliate e permettere alla persona di condividere le proprie esperienze in modo naturale.

Successivamente, approfondite argomenti specifici in linea con i vostri obiettivi. Personalizzare ogni domanda vi aiuterà a ottenere informazioni pratiche piuttosto che risposte vaghe. Inoltre, assicuratevi di utilizzare gli strumenti giusti per mettere insieme e preparare una serie di domande coerenti.

Ad esempio, ClickUp , una piattaforma di produttività all-in-one, combina funzionalità/funzione di creazione, modifica e collaborazione dei contenuti. Consente di organizzare e perfezionare facilmente le domande, assicurando un colloquio informativo fluido e d'impatto.

ClickUp Promemoria

/

non perdete mai un colloquio e tenete sotto controllo la vostra agenda con ClickUp Reminders_

Per istanza, utilizzare Promemoria di ClickUp per gestire date e scadenze importanti. Sia che lo utilizziate su browser, desktop o cellulare, potete impostare degli avvisi per non perdere mai un colloquio o un'attività programmata. Questa funzionalità vi aiuta a rimanere organizzati e ad allineare la vostra preparazione e il vostro flusso di lavoro, dalle notifiche dei colloqui ai promemoria di follow-up.

Modello del processo di colloquio ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Interview-Process-Template.png Modello di processo di colloquio ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=1737m-78576&dipartimento=hr-recruiting&\_gl=1\*16wfikl\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello del processo di intervista ClickUp porta struttura e coerenza al piano dei colloqui. Vi aiuta a organizzare ogni passaggio, dalla creazione di un elenco di domande alla collaborazione con il vostro team e al monitoraggio dei candidati in modo efficiente, trasformando quello che potrebbe essere un processo caotico in un'esperienza fluida e produttiva.

Con questo modello è possibile:

Progettare, testare e ottimizzare il vostro processo di intervista per valutazioni più rapide e accurate

Collaborare con le parti interessate durante l'intero processo, assicurando che tutti siano allineati

Creare attività per ogni fase del colloquio, dalla pianificazione e conduzione dei colloqui alla valutazione e al processo decisionale

Assegnare attività, aggiungere commenti e coinvolgere le parti interessate nella revisione e nel perfezionamento delle domande di colloquio e dei profili dei candidati

Monitoraggio di ogni fase con stati personalizzati per garantire chiarezza, coerenza e tempestività dello stato

ClickUp Documenti

organizzate le domande e le note dei vostri colloqui senza problemi con ClickUp Docs_ ClickUp Documenti è lo strumento perfetto per compilare e presentare le domande dei colloqui informativi in modo chiaro e organizzato. Con l'aiuto di questa funzionalità/funzione, è possibile creare una guida al colloquio con pagine annidate per diverse sezioni, come le domande introduttive, gli approfondimenti sulla carriera e le domande conclusive.

Leggete anche: 10 modelli di colloquio: Domande e guide per i responsabili delle assunzioni

ClickUp Blocco Note ClickUp Blocco Note è un'altra potente funzionalità/funzione per organizzare i pensieri, le liste di controllo e le chiavi di lettura durante i colloqui informativi.

/

Con questa funzionalità/funzione è possibile:

Formattare le note con intestazioni, testi in grassetto, elenchi puntati e altro ancora per mantenere i pensieri organizzati e facili da consultare

Individuare rapidamente informazioni specifiche cercando parole chiave nei titoli o nelle descrizioni delle note, perfette per monitorare le intuizioni di più interviste

Trasformare le note in attività o documenti che consentono di trasformare facilmente le intuizioni in azioni di follow-up o in materiale di riferimento per i colloqui successivi

ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain ottimizza i processi di lavoro fornendo un'assistenza intelligente, basata sul contesto e adattata alle vostre esigenze professionali. Grazie alla funzionalità/funzione Knowledge Manager, è possibile generare, rivedere o fare brainstorming sulle domande dei colloqui informativi.

generate domande di colloquio efficaci e mantenete la vostra posizione con l'assistenza di ClickUp Brain, basata sull'IA

Per istanza, è possibile inserire un prompt come "Crea 30 domande dettagliate per un colloquio informativo" e l'IA sfrutterà il suo database di conoscenze per fornire un elenco completo di domande:

Passaggio 4: esercitatevi nell'introduzione

Preparatevi a presentarvi in 1-2 frasi. Includete il vostro background, gli interessi attuali e il motivo per cui vi siete rivolti a questa conversazione.

Inoltre, assicuratevi di menzionare il motivo per cui siete particolarmente interessati al loro punto di vista (ad esempio, carriere simili, esperienze specifiche nel settore).

Passaggio 5: finalizzare i dettagli e prepararsi alla connessione

Sebbene la maggior parte dei colloqui informativi si svolga in videochiamata, è possibile proporre una riunione di persona se l'azienda è locale e disponibile a farlo. Indipendentemente dal format, è bene tenere conto del tempo a disposizione dell'altra persona. Puntate a una conversazione di 20-30 minuti, a meno che non si offrano di prolungarla.

➡️ **Leggi di più Come utilizzare l'IA per la preparazione ai colloqui di lavoro

Top 30 domande da porre in un colloquio informativo

Ecco 30 domande utili per un colloquio informativo che vi aiuteranno a distinguervi, a creare connessioni e ad acquisire conoscenze preziose. Siete pronti a fare colpo e a imparare dagli esperti del settore?

Allora iniziamo:

**1. Da cosa è caratterizzata una giornata tipica nel suo ruolo?

Questa domanda dà un'idea delle responsabilità e delle sfide quotidiane del lavoro. Aiuta a capire cosa aspettarsi e se è in linea con i propri interessi e competenze.

Esempio: Un gestore del team potrebbe descrivere una giornata piena di riunioni, verifiche dello stato di avanzamento e collaborazione tra i vari reparti.

**2. Da dove ha fatto il suo ingresso in questo settore?

Questa domanda aiuta a scoprire i percorsi intrapresi dagli altri, offrendo ispirazione e consigli pratici per il proprio percorso di carriera.

Esempio: L'intervistato potrebbe condividere il fatto di aver iniziato come stagista, di aver frequentato corsi specifici o di aver lavorato in rete in modo esteso per raggiungere il ruolo attuale.

**3. Da fare, quali sono le competenze che ritiene più utili per un esito positivo in questo campo?

Questa domanda identifica le competenze essenziali ricercate dai datori di lavoro e consente di valutare se è necessario svilupparle o migliorarle.

Esempio: Un graphic designer potrebbe sottolineare l'importanza della creatività, dell'attenzione ai dettagli e della conoscenza di software di progettazione come Adobe Creative Suite.

**4. Quali sono le sfide più comuni nella sua posizione?

Imparare a conoscere le difficoltà di un ruolo vi prepara ad affrontare i potenziali ostacoli e vi aiuta a decidere se siete in grado di gestirli.

Esempio: Uno sviluppatore di software potrebbe menzionare le scadenze strette e la costante necessità di imparare nuove tecnologie come sfide chiave.

Pro Tip: Chiedete loro di una sfida che hanno affrontato e di come l'hanno superata. La storia della loro crescita può rivelare preziose indicazioni sulla resilienza e sulla capacità di adattamento!

**5. Da fare per richiedere le testimonianze dei clienti in questa carriera?

Questa domanda aiuta a capire come costruire la credibilità e sfruttare le esperienze positive dei clienti per migliorare la propria posizione professionale.

Esempio: Un consulente di marketing potrebbe condividere con i clienti le proprie esperienze positive strategie per la richiesta di testimonianze dopo campagne di successo, come chiedere un feedback dopo aver completato il progetto o offrire incentivi per le segnalazioni.

**6. Da fare per rimanere aggiornati sulle tendenze del settore?

Sapere come i professionisti esperti si tengono al passo con i cambiamenti aiuta ad adottare strategie simili per rimanere informati.

$$$a esempio: Un dirigente di marketing potrebbe menzionare la partecipazione a webinar, il seguire i leader di pensiero del settore su LinkedIn o l'iscrizione a newsletter pertinenti per rimanere informato.

**7. Com'è la cultura del lavoro nella sua azienda?

Capire la cultura del lavoro aiuta a valutare se l'ambiente di un'azienda corrisponde al vostro stile di lavoro e ai vostri valori.

Esempio: Il responsabile delle assunzioni di un'azienda tecnologica potrebbe descrivere una cultura collaborativa e flessibile, con possibilità di lavoro da remoto e regolari attività di team building.

**8. Ci sono associazioni o reti professionali a cui consiglia di aderire?

Questa domanda aiuta a identificare gruppi o comunità che forniscono supporto, opportunità di apprendimento e di networking. Al di là delle associazioni formali, l'adesione a mentoring tra pari le reti possono essere incredibilmente vantaggiose.

Esempio: Un analista finanziario potrebbe suggerire di iscriversi ad associazioni come il CFA Institute per ottenere la certificazione e fare rete.

💡 Pro Tip: Trova il tuo prossimo mentore di carriera chiedendo il consiglio più importante che hanno ricevuto: potrebbe portarvi a qualcuno che ha formato il loro esito positivo! 🌟

**9. Come è cambiato il suo lavoro da quando ha iniziato a lavorare in questo campo?

Questo mostra come si evolve una professione nel tempo, fornendo indicazioni sulle potenziali tendenze future e sulle competenze da privilegiare.

Esempio: Un giornalista potrebbe parlare di come le piattaforme digitali e i social media abbiano trasformato la reportistica rispetto agli inizi.

**10. Quali consigli darebbe a chi inizia a lavorare in questo settore?

La consulenza diretta di un professionista esperto può guidare i passaggi iniziali e aiutare a evitare gli errori più comuni.

Esempio: Un ingegnere esperto potrebbe consigliare di acquisire esperienza pratica attraverso stage e di enfatizzare le capacità di risoluzione dei problemi.

**11. Quali sono le qualità più importanti per eccellere in questo ruolo?

Questa domanda aiuta a capire quali sono i tratti della personalità e l'etica del lavoro che hanno valore nel settore o nella posizione, a complemento di quanto si potrebbe vedere nella descrizione del lavoro.

Esempio: Un responsabile commerciale potrebbe sottolineare l'essere proattivo, resiliente e con forti capacità relazionali.

**12. Quali sono le idee sbagliate che la maggior parte delle persone ha su questo lavoro?

Questa domanda svela i miti o i malintesi più comuni, fornendo un quadro più chiaro di come sia realmente il lavoro, al di là di ciò che le descrizioni delle mansioni possono trasmettere.

Esempio: Un organizzatore di eventi potrebbe condividere il fatto che, sebbene il lavoro sembri affascinante, comporta molto stress e risoluzione di problemi dietro le quinte.

**13. Può parlarmi di un progetto recente a cui ha lavorato e del suo ruolo al riguardo?

Questa domanda aiuta a ottenere un esempio tangibile del lavoro quotidiano e del tipo di attività che si possono affrontare.

Esempio: Un ricercatore UX potrebbe descrivere un progetto in cui ha ha condotto una ricerca sugli utenti per capire i punti dolenti nel design di un'app mobile.

**14. Da fare: cosa le piace di più del suo lavoro?

Questo rivela gli aspetti gratificanti del lavoro e vi aiuta a decidere se questi aspetti sono in linea con ciò che dovete cercare nella vostra ricerca di lavoro.

Esempio: Un insegnante potrebbe dire che vedere gli studenti comprendere nuovi concetti rende il lavoro appagante.

**15. Qual è la sfida più grande che il vostro settore deve affrontare in questo momento?

Comprendere le sfide attuali aiuta a prepararsi ai problemi che si possono incontrare e mostra consapevolezza durante i colloqui.

Esempio: Un esperto di sicurezza informatica potrebbe menzionare il rapido ritmo delle nuove minacce e la costante necessità di aggiornare le misure di sicurezza.

**16. Quali sono le tendenze che vede in questo campo di carriera nei prossimi anni?

Questa domanda fornisce indicazioni su come sta cambiando il settore e su quali competenze o tecnologie potrebbe essere utile apprendere.

Esempio: Un professionista del settore sanitario potrebbe parlare della crescente importanza della telemedicina e dell'assistenza personalizzata ai pazienti.

💡 Pro tip: Chiedete di conoscere eventuali fonti di apprendimento non convenzionali, come forum di nicchia o podcast meno chiacchierati. 🕵️‍♂️

**17. Da dove si misura l'esito positivo del suo lavoro?

Questo mostra quali sono le metriche di prestazione valorizzate e aiuta a capire l'esito positivo di quella carriera.

Esempio: Un product manager potrebbe misurare l'esito positivo del lancio di un prodotto e il feedback positivo degli utenti.

**18. Qual è la cosa che vorresti sapere quando hai iniziato?

Questa domanda aiuta a raccogliere informazioni e potenziali insidie da evitare quando si inizia a lavorare in campo.

Esempio: Uno scrittore potrebbe consigliarvi di fare rete con costanza e di non affidarvi solo ai lavori pubblicati, come costruire un rapporto di collaborazione con gli editor e i colleghi scrittori è la chiave per avanzare nel campo.

**19. Da cosa dipende l'equilibrio tra lavoro e vita privata in questo ruolo?

Capire quanto può essere impegnativo un ruolo aiuta a gestire le proprie aspettative e a valutare se il lavoro si adatta al proprio stile di vita. Questa domanda fornisce anche indicazioni su come i professionisti mantengono le connessioni e le relazioni con gli altri relazioni mentre lavorano da remoto , che è fondamentale per la maggior parte dei lavori.

Esempio: Un consulente senior potrebbe condividere il fatto di dare priorità alla gestione del tempo, di stabilire confini chiari per le ore di lavoro e di utilizzare un'impostazione flessibile per garantire l'equilibrio tra le riunioni con i client e il tempo personale, soprattutto quando lavora da remoto.

Ricorda: Se ti stai chiedendo come farsi degli amici sul lavoro da fare, i seguenti punti:

Essere disponibili e aperti alle conversazioni 🤝

Mostrare un interesse genuino per la vita e il lavoro dei colleghi 🌟

Partecipare alle attività del team o ad eventi sociali per creare un legame al di fuori del lavoro 🏆

Offrire assistenza o supporto quando necessario per creare fiducia 🤗

Rimanere positivi e mantenere un atteggiamento amichevole ogni giorno 😊

**20. Quali strumenti o software utilizza regolarmente?

Sapere quali sono gli strumenti o i software comunemente utilizzati nel ruolo può aiutare a prepararsi imparandoli in anticipo.

Esempio: Un graphic designer potrebbe menzionare l'uso di Adobe Photoshop, Illustrator e Canva come parte del suo lavoro quotidiano.

**21. Qual è il format del colloquio e sarà condotto a distanza?

Capire la struttura e la logistica del colloquio aiuta a prepararsi meglio e a gestire le proprie aspettative. Chiedere quale sarà il formato del colloquio - se di persona, a distanza o un mix - chiarisce l'approccio e consente di adattare la preparazione.

Esempio: Un professionista delle risorse umane potrebbe spiegarvi che la loro azienda conduce un video colloquio iniziale seguito da un colloquio di gruppo, dandovi indicazioni su cosa aspettarvi e come prepararvi di conseguenza.

➡️ **Leggi di più Suggerimenti per il colloquio a distanza per prepararsi al prossimo colloquio

**22. Qual è la lezione più preziosa che ha imparato nella sua carriera?

Questa domanda attinge alla saggezza guadagnata con fatica e aiuta a capire quali sono le lezioni chiave che potrebbero formare il vostro percorso professionale.

Esempio: Un imprenditore potrebbe condividere che la perseveranza e l'apertura al fallimento sono state essenziali per il suo esito positivo.

**23. Da fare, in genere, per collaborare con altri reparti o team?

Questa domanda fa luce sul livello di lavoro interfunzionale coinvolto e sull'importanza del lavoro di squadra all'interno del ruolo.

Esempio: Uno sviluppatore di prodotti potrebbe spiegare di collaborare spesso con marketing, commerciale e ingegneria per garantire l'allineamento del prodotto alle esigenze del mercato.

**24. Ci sono certificazioni o corsi che consiglierebbe a chi è interessato a questo campo?

Questo fornisce indicazioni specifiche sulla formazione aggiuntiva che può contribuire a rafforzare le vostre qualifiche e a rendervi un candidato più attraente.

Esempio: Un consulente finanziario potrebbe suggerire di conseguire la certificazione Certified Financial Planner (CFP) per aumentare la credibilità e le opportunità di carriera.

**25. Che tipo di esperienza di lavoro è più utile per entrare in questo campo?

Questa domanda aiuta a identificare i tipi di ruoli - voci di ingresso, stage o esperienze di livello medio-senior.

Esempio: Un professionista delle pubbliche relazioni potrebbe menzionare che gli stage presso agenzie di pubbliche relazioni o l'esperienza nel piano degli eventi possono essere molto utili per acquisire competenze rilevanti.

**26. Da fare per stabilire le priorità delle attività e gestire il tempo in modo efficace in questo ruolo?

Questa domanda aiuta a capire le strategie di gestione del carico di lavoro e del tempo che sono efficaci nel ruolo.

Esempio: Un project manager potrebbe spiegare come utilizzare strumenti di project management come Trello, Asana o attività di ClickUp e dare priorità alle attività in base alle scadenze e all'impatto del progetto.

**27. Ha visto persone passare a questo ruolo da altri campi? Se sì, come l'hanno fatto?

Questo è utile per capire se i pivot di carriera sono possibili e quali percorsi hanno seguito gli altri per passare al settore.

Esempio: Un UX designer potrebbe condividere il fatto che molte persone sono passate dal design grafico o dalla psicologia frequentando corsi pertinenti e costruendo un solido portfolio.

**28. Da fare: cosa pensa che il futuro riservi ai professionisti di questo campo?

Questa domanda esplora la longevità e la crescita potenziale del campo, aiutandovi a valutare la sua sostenibilità come scelta di carriera.

Esempio: Un professionista IT potrebbe parlare dell'aumento dell'intelligenza artificiale e dell'automazione, sottolineando la necessità di un continuo sviluppo delle competenze tecnologiche.

**29. Quali sono gli errori chiave da evitare quando si intraprende questa carriera?

In questo modo è possibile imparare dalle esperienze altrui ed evitare le insidie più comuni che potrebbero ritardare o ostacolare lo stato della vostra carriera.

Esempio: Un giornalista potrebbe mettere in guardia dal non costruire un portfolio diversificato o dal non fare rete in modo coerente all'interno dei circoli dei media.

**30. Può consigliare qualche risorsa (libri, siti web o podcast) a chi è interessato a questo campo?

Questa domanda vi indirizza verso materiali utili che possono approfondire la vostra comprensione e tenervi informati sulle tendenze del settore.

Esempio: Un esperto di marketing potrebbe consigliare libri come "Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age" di Jonah Berger o suggerire di seguire podcast del settore come Marketing Over Coffee.

➡️ Per saperne di più: Come trovare un mentore per l'ingegneria del software

Etiquette e best practice per la conduzione di colloqui informativi

Approcciare i colloqui informativi con la giusta mentalità può aiutarvi a creare connessioni autentiche e a ottenere informazioni preziose.

Ecco alcune best practice chiave da tenere a mente:

**Concentratevi sul valore reciproco: pensate a come potete contribuire alla conversazione. Condividete articoli, approfondimenti o connessioni rilevanti che potrebbero essere di interesse per loro. Questo dimostra che state pensando al di là del vostro beneficio

Chiedere saggezza non convenzionale: Invece di affidarsi esclusivamente a domande tradizionali, chiedere consigli che vorrebbero aver ricevuto o lezioni apprese da esperienze inaspettate. In questo modo si possono scoprire intuizioni uniche e preziose

Invece di affidarsi esclusivamente a domande tradizionali, chiedere consigli che vorrebbero aver ricevuto o lezioni apprese da esperienze inaspettate. In questo modo si possono scoprire intuizioni uniche e preziose **Ascoltate più di quanto parlate: trattate la conversazione come un'opportunità di apprendimento. Privilegiate le loro storie e le loro intuizioni rispetto alla condivisione delle vostre, mostrandovi sinceramente interessati al loro punto di vista

Usate domande aperte: inquadrate le vostre domande in modo da incoraggiare risposte dettagliate, piuttosto che semplici sì o no. In questo modo si ottengono approfondimenti più ricchi e si richiede all'intervistato di condividere le proprie esperienze

💡 Pro tip: Chiedersi come individuare le bandiere rosse nei colloqui di lavoro ? Ecco alcune strategie da seguire:

Cercate risposte vaghe o contraddittorie sulla cultura aziendale 👀

Prestare attenzione al linguaggio negativo quando si parla di dipendenti o progetti passati 🚩

Notate se evitano di rispondere direttamente alle domande 🚫

Osservare la loro riluttanza a parlare di opportunità di crescita professionale 🚷

Osservare eventuali comportamenti non professionali o scarse capacità di comunicazione durante il colloquio 🤔

Come concludere il colloquio con grazia

Concludere un colloquio informativo senza intoppi è importante quanto iniziarlo.

Ecco come lasciare un'impressione positiva:

Confermare il loro follow-up preferito: Chiedere se preferiscono essere contattati via email o LinkedIn, segnalando che si rispettano le loro preferenze di comunicazione

Chiedere se preferiscono essere contattati via email o LinkedIn, segnalando che si rispettano le loro preferenze di comunicazione Esprimere una genuina gratitudine: Ringraziarli per il loro tempo e le loro intuizioni, evidenziando un punto specifico o un'idea che vi ha colpito

Ringraziarli per il loro tempo e le loro intuizioni, evidenziando un punto specifico o un'idea che vi ha colpito Offrirsi di ricambiare: Menzionare che sareste felici di condividere qualsiasi approfondimento o risorsa del settore che potrebbe essere utile per loro

Menzionare che sareste felici di condividere qualsiasi approfondimento o risorsa del settore che potrebbe essere utile per loro **Concludete con un complimento: concludete con un complimento autentico sul loro lavoro o sulla loro carriera, dimostrando che apprezzate la loro competenza

➡️ **Leggi di più 10 modelli di mappa della carriera per potenziare il percorso di crescita del team

Follow up post-intervista

Il follow-up dopo un colloquio informativo è essenziale per costruire relazioni professionali e sfruttare al meglio ciò che si è appreso.

Ecco come seguire il colloquio in modo ponderato ed efficace:

Inviare una nota di ringraziamento : Entro 24 ore, inviate un'email di ringraziamento personalizzata. Menzionate i punti specifici della conversazione che sono stati particolarmente perspicaci o utili per mostrare un genuino apprezzamento per il loro tempo e i loro consigli

: Entro 24 ore, inviate un'email di ringraziamento personalizzata. Menzionate i punti specifici della conversazione che sono stati particolarmente perspicaci o utili per mostrare un genuino apprezzamento per il loro tempo e i loro consigli Riflettere sui punti chiave : Dopo il colloquio, annotate le chiavi di lettura, le competenze da sviluppare e i percorsi di carriera che vi hanno colpito. Questo aiuta a consolidare ciò che si è appreso e a mantenere questi spunti accessibili per riferimenti futuri

: Dopo il colloquio, annotate le chiavi di lettura, le competenze da sviluppare e i percorsi di carriera che vi hanno colpito. Questo aiuta a consolidare ciò che si è appreso e a mantenere questi spunti accessibili per riferimenti futuri Aggiornate la vostra strategia di carriera : Integrate i consigli pertinenti nei vostri piani di carriera. Se la conversazione ha evidenziato una lacuna nelle competenze o un'area di sviluppo potenziale, aggiungetela agli obiettivi di carriera o agli oggetti di apprendimento

: Integrate i consigli pertinenti nei vostri piani di carriera. Se la conversazione ha evidenziato una lacuna nelle competenze o un'area di sviluppo potenziale, aggiungetela agli obiettivi di carriera o agli oggetti di apprendimento Programmare un check-in : Se la conversazione è andata bene, prendete in considerazione l'idea di programmare un breve check-in dopo qualche mese. Aggiornare il cliente sulle azioni intraprese in base ai suoi consigli dimostra follower e mantiene calda la connessione

: Se la conversazione è andata bene, prendete in considerazione l'idea di programmare un breve check-in dopo qualche mese. Aggiornare il cliente sulle azioni intraprese in base ai suoi consigli dimostra follower e mantiene calda la connessione Organizzate e monitorate il vostro follow-up: Tenete traccia di tutte le persone che avete incontrato e delle chiavi di lettura di ogni conversazione. Utilizzate strumenti semplici come un foglio di calcolo o un'app per la gestione delle attività per rimanere organizzati e garantire un follow-up efficace. Prendete nota di ogni conversazione, monitorate gli elementi d'azione o i passaggi successivi e fissate delle promemoria per quando è il momento di ricontattare i vostri interlocutori

Potete anche utilizzare Attività di ClickUp per creare un chiaro piano d'azione di follow-up. Impostate attività per ogni passaggio di follow-up, come l'invio di note di ringraziamento o la riflessione sulle chiavi di lettura.

Stati personalizzati come "Redazione dei ringraziamenti" o "Strategia di carriera completata" possono aiutarvi a rimanere organizzati e a tenere traccia dei vostri stati, assicurandovi di completare ogni passaggio in modo efficiente.

Errori comuni da evitare nei colloqui informativi

Per ottenere il massimo dai vostri colloqui informativi, evitate questi errori comuni:

Dominare la conversazione : Evitate di parlare troppo di voi stessi. Questa è l'occasione per imparare da loro, non per mettere in mostra il vostro curriculum

: Evitate di parlare troppo di voi stessi. Questa è l'occasione per imparare da loro, non per mettere in mostra il vostro curriculum Affrettare le domande : Non trattare la sessione come una lista di controllo. Prendetevi il tempo necessario per approfondire le loro risposte e impegnarvi in modo riflessivo

: Non trattare la sessione come una lista di controllo. Prendetevi il tempo necessario per approfondire le loro risposte e impegnarvi in modo riflessivo Fare domande a cui si può rispondere facilmente : Astenersi dal porre domande che potrebbero essere facilmente ricercate in precedenza, perché potrebbe sembrare una mancanza di preparazione o di interesse genuino

: Astenersi dal porre domande che potrebbero essere facilmente ricercate in precedenza, perché potrebbe sembrare una mancanza di preparazione o di interesse genuino Non preparare abbastanza domande : Arrivare impreparati può creare silenzi imbarazzanti. Pianificate un numero sufficiente di domande per far fluire la conversazione e renderla interessante

: Arrivare impreparati può creare silenzi imbarazzanti. Pianificate un numero sufficiente di domande per far fluire la conversazione e renderla interessante Interpretare male lo scopo: Ricordate che un colloquio informativo serve a raccogliere informazioni e a creare connessioni, non a chiedere direttamente un lavoro o un favore

Agisci il tuo colloquio informativo come un professionista con ClickUp

I colloqui informativi possono essere uno dei modi più efficaci per ottenere informazioni sul settore, ampliare la vostra rete di contatti e accelerare il vostro percorso di carriera.

Tuttavia, condurre un colloquio informativo di successo richiede un attento piano, una gestione del tempo e un follow-up. È qui che ClickUp, lo strumento di produttività tutto in uno, può cambiare le carte in tavola.

Grazie alla suite di funzionalità/funzione di ClickUp, come la gestione delle attività, le promemoria e i modelli, è possibile organizzarsi, preparare i colloqui in modo efficiente e monitorare tutte le azioni di follow-up senza soluzione di continuità. Che si tratti di programmare riunioni, organizzare note o monitorare le chiavi di lettura, ClickUp vi aiuta a gestire l'intero processo con facilità e precisione.

Siete pronti a superare i vostri colloqui informativi? Fate il primo passaggio verso l'esito positivo della carriera.. iscrivetevi su ClickUp oggi stesso! 🚀