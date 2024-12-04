Todoist vs. Apple Promemoria: Quale strumento è migliore?

Tutti hanno una memoria fotografica; alcuni non hanno la pellicola

Steven Wright, comico, attore e scrittore

Se siete alla ricerca di un film che vi aiuti a ricordare i vostri impegni, il film giusto è quello che fa per voi app di promemoria può fare la differenza. Questo è particolarmente vero se avete bisogno di un'app di promemoria per la gestione delle attività.

Due popolari contendenti sono Todoist e Apple Promemoria. Ciascuna promette di aiutarvi a gestire gli elenchi di cose da fare e di aumentare la vostra produttività.

In questo articolo ne confrontiamo le funzionalità/funzione, i prezzi e il valore complessivo per aiutarvi a determinare quale sia la migliore per le vostre esigenze.

Cos'è Todoist?

Todoist è software di gestione delle attività progettato per aiutare individui e team a organizzare attività e progetti multipli. È accessibile su dispositivi come telefoni, tablet e computer.

Conosciuto per la sua interfaccia pulita, le sue funzionalità/funzione e i gesti di trascinamento, Todoist si rivolge a chi ha bisogno di un modo flessibile ma semplice per gestire tutto, dalle attività quotidiane agli obiettivi a lungo termine.

Il suo scopo principale è quello di aiutare gli utenti a gestire gli elenchi di cose da fare, a stabilire le priorità del lavoro in modo efficace e, in definitiva, a ottenere più cose da fare in meno tempo.

Funzionalità/funzione di Todoist

Todoist ha funzionalità/funzione che aiutano a gestire il tempo e le attività, a collaborare e a rimanere organizzati, indipendentemente dalla complessità dell'elenco di cose da fare.

1. Organizzazione delle attività e definizione delle priorità

via Todoist Todoist consente agli utenti di organizzare le attività in diverse categorie, rendendo più facile separare il lavoro da quello personale e dai progetti secondari. È anche possibile stabilire le priorità delle attività utilizzando etichette di colore come "Priorità 1", in modo da poter vedere rapidamente ciò che richiede attenzione immediata.

2. Input in linguaggio naturale

via Todoist Una delle funzionalità/funzione di Todoist è l'elaborazione del linguaggio naturale. È possibile dettare o digitare attività come "Incontro con John a pranzo domani alle 13" e Todoist pianifica automaticamente la promemoria, facendo risparmiare tempo e rendendo l'inserimento e la pianificazione delle attività più veloce e intuitiva.

3. Monitoraggio della produttività

via Todoist È possibile rendere più divertente il monitoraggio della produttività con la funzionalità "Karma". Si guadagnano punti per aver completato le attività e si perdono punti per averle rimandate, aggiungendo così un divertente elemento di gamification alla vostra routine di gestione delle attività. Non dovrete più perdere ore per cecità temporale -si vede esattamente cosa si ottiene nel tempo dedicato al proprio lavoro.

4. Strumenti di collaborazione robusti

via Todoist È possibile condividere facilmente progetti e attività con altre persone invitandole, assegnando loro responsabilità e lasciando commenti. Questa funzionalità/funzione è utile nelle impostazioni dei team o per coordinare le faccende domestiche.

5. Integrazione multipiattaforma

via Todoist Todoist si integra con oltre 60 app, tra cui Google Calendar, Slack e Trello, consentendo di semplificare i flussi di lavoro e di gestire tutto da un unico luogo.

Prezzi di Todoist

Beginner: Gratis

Gratis Pro: 5$/utente al mese

5$/utente al mese Business: $8/utente al mese

Cos'è Apple Promemoria?

Apple Promemoria è uno strumento di gestione delle attività semplice e integrato per gli utenti dell'ecosistema Apple. Aiuta gli utenti dei dispositivi Apple a creare elenchi, impostare promemoria e organizzare le attività su tutti i dispositivi Apple, con una sincronizzazione perfetta tra iPhone, iPad, Mac e Apple Watch.

L'obiettivo è offrire agli utenti un modo semplice e senza fronzoli per gestire le attività quotidiane, sfruttando il design familiare di Apple.

Funzionalità/funzione di Apple Promemoria

Anche se Apple Promemoria è un'applicazione più semplice Alternativa a Todoist ha diverse funzionalità/funzione utili che lo rendono efficace per gli utenti dell'ecosistema Apple.

1. sincronizzazione iCloud

via Mela Apple Promemoria si sincronizza automaticamente con tutti i dispositivi Apple, assicurando che qualsiasi modifica apportata su un dispositivo si rifletta immediatamente su tutti gli altri. Questo è un punto di forza per chi è profondamente legato all'ecosistema Apple.

2. Promemoria basati sulla posizione

via Mela Con Apple è possibile impostare promemoria basati sulla posizione, ovvero ricevere una notifica quando si arriva o si parte da un luogo specifico. Ad esempio, si può impostare una promemoria per andare a prendere la pasta al supermercato.

3. Integrazione con Siri

via Mela Apple Promemoria si integra perfettamente con Siri, l'assistente digitale di Apple, permettendo di aggiungere attività tramite comandi vocali. Basta dire: "Ehi Siri, ricordami di chiamare Jane domani alle 14" o "Aggiungi "prenota voli" al mio elenco di pianificazione delle vacanze" e il gioco è fatto.

Se tale elenco non esiste, Siri chiederà se si desidera crearlo. È sufficiente rispondere "Sì" per confermare.

4. Attività secondarie e note

via Mela È possibile creare attività secondarie all'interno delle attività e aggiungere note, rendendo più facile la suddivisione di grandi attività in passaggi più piccoli e fattibili e aggiungendo un contesto, se necessario.

5. Collaborazione con la condivisione della famiglia

via Mela La funzionalità/funzione di condivisione della famiglia dell'app permette di condividere elenchi Da fare con i membri della famiglia e coordinare le faccende domestiche o gli eventi.

Promemoria di Apple

Gratis con gli account Apple su dispositivi iOS e Mac

Todoist vs. Apple Promemoria: Funzionalità/funzione a confronto

Sia Todoist che Apple Promemoria offrono funzionalità/funzioni che aiutano a gestire le attività e a rimanere organizzati. Ma Da fare: come si posizionano l'uno rispetto all'altro?

Ecco un rapido confronto delle loro funzionalità:

Funzione | Todoist | Apple Promemoria |

| ------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |

| Disponibilità della piattaforma | iOS, Android, Windows, macOS, Web, Linux | iOS, macOS, iPadOS, Apple Watch |

| Organizzazione delle attività | Progetti, sottoprogetti, etichette, filtri | Elenchi, sottoattività, tag |

| Ingresso in linguaggio naturale | Sì, supporta il linguaggio naturale per la creazione di attività | Sì, supporta il linguaggio naturale per la creazione di attività |

| Collaborazione | Sì, condivisione di attività e progetti, assegnazione di attività | Sì, tramite condivisione in famiglia |

| Promemoria e notifiche | Promemoria personalizzati con date di scadenza, ripetizione delle attività | Promemoria basati sull'ora e sulla posizione dell'attività |

| Sincronizzazione multipiattaforma | Si sincronizza su più piattaforme e dispositivi | Si sincronizza solo all'interno dell'ecosistema Apple (tramite iCloud) |

| Tracciamento della produttività | Sistema di punti Karma per tracciare la produttività | Nessuna funzionalità/funzione di monitoraggio della produttività |

| Integrazioni | Oltre 60 integrazioni (Google Calendar, Slack, Trello) | Si integra solo nell'ecosistema Apple (iCloud, Siri, Calendario, ecc.). |

| Assistenza vocale | Siri, Assistente Google, Alexa | Siri |

| Prezzi | - Principiante: Free- Pro: 5 dollari al mese- Business: 8 dollari al mese | Free |

Ecco un confronto dei prezzi di entrambi gli strumenti:

Piano Todoist Apple Promemoria Piano Free Ha un limite massimo di cinque progetti personali. Include funzioni di base come layout flessibili, tre visualizzazioni filtrate e l'integrazione con email, calendario, ecc Piano Pro Funzionalità/funzione avanzate come l'assistenza dell'interfaccia utente, fino a 300 progetti personali di project management, promemoria per le attività, 150 visualizzazioni filtrate e cronologia delle attività illimitata Piano Business Le funzionalità di gestione del team includono aree di lavoro condivise, 500 progetti, registri dettagliati per l'attività del team, modelli condivisi, account centrale del team, ruoli e autorizzazioni per il team NA

Confrontiamo ora le funzionalità/funzione in dettaglio e vediamo quale ne esce vincente:

1. Gestione e organizzazione delle attività

Todoist brilla in quest'area, offrendo funzionalità avanzate come gerarchie di progetti, sottoprogetti e codici di priorità. Apple Promemoria è più semplice, con elenchi e attività secondarie, ma non ha gli strumenti di organizzazione granulare dei progetti offerti da Todoist.

Vincitore: Todoist

2. Facilità d'uso e interfaccia

Apple Promemoria trae vantaggio dal fatto di far parte dell'ecosistema Apple, grazie a un'interfaccia fluida e a un design che rispecchia l'approccio user-friendly di Apple. Todoist, pur essendo ricco di funzionalità/funzione, può sembrare più complesso, soprattutto per i nuovi utenti.

Vincitore: Apple Promemoria

3. Compatibilità multipiattaforma

Che si tratti di Windows, Android o Linux, Todoist è disponibile e lavora senza problemi su tutte le piattaforme. Apple Promemoria, invece, è disponibile solo sui dispositivi Apple.

Vincitore: Todoist

Todoist vs. Apple Promemoria: Su Reddit

Sia Todoist che Apple Promemoria hanno fan devoti su Reddit. Apple Promemoria sembra popolare per la sua facilità d'uso, mentre Todoist vince nella gestione più meticolosa delle attività.

_Io uso Apple Promemoria per le cose che farò lo stesso giorno (come ricordarmi di prendere i pasti quando salgo in macchina). Todoist per tutto il resto Lbstanford Lo stesso. Soprattutto mentre si guida e si pensa a qualcosa da fare. È così facile urlare a Siri. Inoltre, ho il widget Promemoria ben visibile sul telefono, in modo che il promemoria non venga dimenticato o insabbiato. Se non c'è bisogno di farlo quel giorno, lo aggiungo a Todoist e cancello la promemoria" Wbmw3w Sebbene molti utenti preferiscano la funzionalità/funzione di Apple Promemoria, alcuni hanno difficoltà con la sua interfaccia utente. Todoist tende ad essere molto più amato per la sua interfaccia utente di gestione delle attività.

_Todoist mi offre un'esperienza di gestione delle attività migliore e più veloce. Uso Todoist per le attività di lavoro (in questo modo vengono create e completate più attività) e Promemoria per quelle di casa _Ho provato a completare il passaggio a Ricordami, ma mi sono accorto che ci voleva troppo tempo per gestire le mie attività, quindi ho ricominciato a usare Todoist per le attività di lavoro, ma ho mantenuto quelle di casa perché mi piaceva ancora l'integrazione con Siri, il calendario e le notifiche Brokensparrow12 Riunione ClickUp - La migliore alternativa a Todoist e a Apple Promemoria

Todoist e Apple Promemoria sono strumenti eccellenti, ClickUp è una valida alternativa per gli utenti che desiderano il meglio dei due mondi.

_La nostra produttività a livello globale è aumentata in modo significativo da quando abbiamo implementato ClickUp. Attualmente abbiamo oltre 50 utenti in 5 continenti che collaborano tra loro su progetti molto dettagliati. Questo ci ha permesso di ridurre notevolmente i tempi di consegna dei progetti" Jack Kosakowski , Amministratore delegato (Divisione USA) presso l'Agenzia di creazione

Con funzionalità avanzate di gestione delle attività e un ampio intervallo di opzioni di personalizzazione del flusso di lavoro, ClickUp ha qualcosa per tutti, dagli utenti singoli ai team.

ClickUp One Up #1: ClickUp Promemoria

Includere allegati, date e programmi ricorrenti nei promemoria di ClickUp

La funzionalità/funzione Promemoria di ClickUp è più avanzata rispetto a Todoist e Apple Reminders. Promemoria in ClickUp non sono standalone: è possibile convertirli istantaneamente in Attività di ClickUp completo di assegnatari, date di scadenza, priorità, attività secondarie e allegati. Questa connessione senza soluzione di continuità garantisce che le promemoria siano sempre attuabili e in linea con i progetti più ampi.

Todoist permette di convertire i promemoria in attività, ma non ha lo stesso livello di integrazione con un sistema di project management completo.

Oltre ai semplici promemoria basati sul tempo, ClickUp consente di attivare notifiche in base a cambiamenti di stato, dipendenze o condizioni personalizzate. Questo livello di automazione non ha eguali in Todoist o in Promemoria di Apple.

💡Consigli rapidi per sfruttare al meglio ClickUp Promemoria:

Creare una promemoria da qualsiasi commento in un'attività o in una notifica. Questi promemoria per le conversazioni sono un ottimo modo per sapere quando è il momento di fare follower

Controllare i promemoria completati, posticipare, riprogrammare o delegare i promemoria ai membri del team in un'unica posizione

Creare promemoria ricorrenti per attività che si ripetono quotidianamente, settimanalmente, mensilmente o con frequenza personalizzata

Controllate il riepilogo giornaliero di ClickUp per avere sempre sotto controllo le attività completate, le date di scadenza e lo stato di avanzamento dei progetti

Delegate rapidamente qualsiasi promemoria al vostro team dalla vostra Home di ClickUp o aggiungendo un promemoria al loro profilo

Leggi anche: Promemoria sulla tabella oraria per tenere il team sotto controllo

ClickUp's One Up #2: le liste di controllo delle attività di ClickUp

Semplificate gli impegni con le funzionalità di trascinamento e annidamento delle liste di controllo di ClickUp

La personalizzazione Le liste di controllo delle attività di ClickUp sono perfette per suddividere attività complesse in passaggi gestibili e monitorare lo stato delle attività in tempo reale.

Ecco come sfruttare le liste di controllo delle attività di ClickUp:

nidificare le voci della lista di controllo per creare strutture gerarchiche

le voci della lista di controllo per creare strutture gerarchiche Personalizzare gli stati delle attività per tenere traccia degli stati di avanzamento in modo più preciso

gli stati delle attività per tenere traccia degli stati di avanzamento in modo più preciso Aggiungere più liste di controllo a una singola attività per ottenere ripartizioni dettagliate

più liste di controllo a una singola attività per ottenere ripartizioni dettagliate Assegnare singoli elementi della lista di controllo ai membri del team per una delega efficace

singoli elementi della lista di controllo ai membri del team per una delega efficace Integrare le liste di controllo con altri strumenti e con il software di controllomodelli di lista di controllo e automatizzare gli aggiornamenti di stato

le liste di controllo con altri strumenti e con il software di controllomodelli di lista di controllo e automatizzare gli aggiornamenti di stato Personalizzare le liste di controllo con Campi personalizzati in ClickUp ### ClickUp's One Up #3: ClickUp Calendario visualizzato

Visualizzate il lavoro, riprogrammate le attività e gestite le sequenze temporali dei progetti con l'adattabile ClickUp Calendar View Visualizzazione del calendario di ClickUp aiuta a visualizzare le attività su una sequenza temporale, offrendo un maggiore controllo sulle scadenze e sulla pianificazione.

Combina i migliori elementi delle funzionalità/funzione di Todoist e della semplicità di Apple Promemoria, aggiungendo potenti integrazioni con il calendario.

Da fare con questa funzionalità/funzione:

Visualizzare le attività per giorno, settimana o mese per avere una panoramica completa degli impegni e degli eventi imminenti

Trascinare e rilasciare facilmente le attività per riprogrammarle direttamente sul Calendario. Questa funzione è più fluida e intuitiva rispetto alle regolazioni delle date di scadenza di Todoist e all'interfaccia di pianificazione limitata di Promemoria di Apple

Visualizzazione di più elenchi di attività, progetti o spazi sullo stesso calendario, per una maggiore visibilità e gestione

Vedere le dipendenze delle attività e impostare le attività cardine, il che aggiunge un livello di sofisticazione nel project management che Todoist e Apple Promemoria non sono in grado di offrire

Mentre Todoist offre una certa sincronizzazione con il calendario (ad esempio con Google Calendar), ClickUp offre un'integrazione più profonda con i calendari esterni e consente una sincronizzazione bidirezionale, che consente di ottenere aggiornamenti in tempo reale su tutte le piattaforme.

ClickUp è un passo avanti #4: Notifiche di ClickUp e Automazioni di ClickUp Notifiche di ClickUp vi assicurano di essere informati in tempo reale senza essere sopraffatti.

Per attivare gli avvisi relativi a qualsiasi attività all'interno di ClickUp, è possibile personalizzare le notifiche di ClickUp

È possibile personalizzare gli avvisi in base agli aggiornamenti delle attività, alle scadenze e ai commenti su tutti i dispositivi, mantenendo i team allineati e reattivi. Questa funzionalità/funzione è ideale per il monitoraggio delle modifiche al progetto o di rimanere aggiornati in attesa del completamento di una lista di controllo delle attività.

Inoltre, Automazioni di ClickUp ' migliorano la gestione delle attività eliminando quelle ripetitive.

Semplificate i flussi di lavoro, affrontate le attività di routine, gestite le consegne dei progetti e molto altro ancora con le oltre 100 Automazioni di ClickUp

Ad esempio, è possibile automatizzare promemoria, assegnazioni di attività o aggiornamenti di stato. Quando la data di scadenza di un'attività si avvicina, ClickUp invia automaticamente notifiche o sposta l'attività alla fase successiva. Ciò è particolarmente utile nei flussi di lavoro complessi con dipendenze multiple.

A differenza dei semplici promemoria di Todoist o dei trigger di base di Apple Reminders per l'ora o la posizione dell'attività, le Automazioni di ClickUp sono altamente personalizzabili e rendono la gestione delle attività più intelligente ed efficiente.

Queste funzionalità consentono di concentrarsi sul lavoro importante da fare, mentre ClickUp gestisce la logistica in background.

Scegliere le giuste app per la produttività

La scelta tra Todoist e Apple Promemoria dipende in ultima analisi dalle vostre esigenze specifiche. Se siete utenti Apple e cercate un gestore di attività semplice e intuitivo all'interno dell'ecosistema Apple, Apple Reminders potrebbe essere sufficiente a tenervi in carreggiata.

Tuttavia, se avete bisogno di uno strumento più robusto che offra flessibilità, potenti funzionalità e un maggiore controllo su progetti complessi, Todoist si distingue.

Ma se state cercando una combinazione di entrambi gli strumenti, qualcosa che combini la semplicità con funzioni estese, ClickUp è la migliore alternativa. Grazie a funzionalità/funzione quali liste di controllo dettagliate delle attività, versatile organizzazione del calendario clickUp offre un supporto impareggiabile per aumentare la produttività, notifiche personalizzate e automazione.

Che si tratti di gestire attività personali o progetti di team, ClickUp offre tutto ciò di cui avete bisogno per fare il vostro lavoro al meglio.

Prova ClickUp oggi!