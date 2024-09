Come gestire efficacemente la cecità del tempo

**Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento dell'ADHD, dell'ASD o di qualsiasi altra condizione di salute mentale

Avete mai pianificato di lavorare a qualcosa per 30 minuti, per poi alzare lo sguardo e rendervi conto che le ore sono scivolate via? È come se il tempo fosse svanito senza lasciare traccia e vi siete chiesti dove fosse finita la giornata. Se è così, potreste soffrire di cecità temporale.

Le persone affette da disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) conoscono fin troppo bene questa sensazione. L'Associazione per il Disturbo da Deficit di Attenzione (ADDA) riporta che 4.il 4% degli adulti negli Stati Uniti sono affetti da ADHD. Tuttavia, esistono strategie e sistemi di assistenza che possono aiutare a risolvere il problema della cecità temporale e a migliorare la concentrazione.

Se siete pronti a far smettere di suonare i metaforici allarmi antifumo e volete imparare a gestire la cecità temporale, restate con noi. In questo articolo verranno condivisi alcuni suggerimenti pratici tecniche di gestione del tempo per aiutarvi a mantenere il monitoraggio e a gestire efficacemente la cecità del tempo, anche quando l'ADHD sbilancia il vostro orologio interno.

Capire la cecità del tempo

La cecità temporale si riferisce alla difficoltà di percepire e gestire il tempo in modo accurato Non si tratta di una diagnosi medica formale di cecità temporale, ma piuttosto di un termine per descrivere un intervallo di sintomi che possono influire sulla capacità di una persona di pianificare, organizzare ed eseguire le attività in tempo.

La cecità temporale è spesso fraintesa, ma è un problema reale che può sconvolgere la vita quotidiana, soprattutto per chi soffre di ADHD. È quella sensazione di disorientamento che si prova quando ci si siede alle 9:30 del mattino, pensando di aver dedicato "solo pochi minuti" a un'attività, per poi alzare lo sguardo e vedere che improvvisamente è mezzogiorno.

I sintomi possono variare, ma ecco alcuni dei segni più comuni:

Difficoltà nell'impostazione e nel followower delle impostazioni

Dimenticanza di attività di routine o di appuntamenti, come la visita al dentista

Sentirsi sopraffatti o stressati a causa di problemi di tempo

Difficoltà a valutare la durata degli eventi

Preoccuparsi costantemente di rispettare le scadenze

Difficoltà a portare a termine le attività entro il tempo previsto

Anche se tutti a volte perdono il monitoraggio del tempo, chi soffre di ADHD spesso si trova a dover affrontare ansia da tempo ogni giorno, secondo un terapeuta autorizzato e un analista del comportamento certificato da Bacheca Laurie Singer . Spiega inoltre che questa condizione spesso risulta in un comportamento caotico e disorganizzato.

Tecnicamente, la cecità temporale non è elencata come sintomo ufficiale nell'elenco dei sintomi DSM-5-TR , lo standard per la diagnosi dei disturbi mentali e del neurosviluppo. Tuttavia, la ricerca, tra cui una revisione clinica del 2019 mostra che le persone con ADHD vivono il tempo in modo diverso dagli individui neurotipici.

Questa differenza è legata al modo in cui l'ADHD influisce sulle funzioni esecutive del cervello, che comprendono la memoria di lavoro, l'autocontrollo, la concentrazione e la gestione del tempo.

Le persone con ADHD possono avere difficoltà nel monitoraggio del tempo, trovando difficile rimanere in carreggiata e gestire il tempo in modo efficace.

Collegamento tra cecità temporale e ADHD

Se soffrite di ADHD, la capacità del vostro cervello di iperfocalizzarsi può farvi sembrare che il tempo scivoli via mentre siete profondamente impegnati in un'attività. Questo fenomeno, noto come cecità temporale da ADHD, colpisce duramente la capacità di monitorare il tempo. Gestione del tempo può essere particolarmente difficile. Grazie alla spinta della dopamina, potreste eccellere nelle attività cariche di emozioni o con una scadenza. Tuttavia, questa stessa intensità emotiva può alterare la percezione del tempo, facendolo sembrare distorto o deformato.

**Il collegamento tra la cecità temporale e altri disturbi mostra quanto possa essere complesso l'impatto dell'ADHD

Allo stesso modo, anche condizioni come il disturbo dello spettro autistico (ASD) presentano problemi con la percezione del tempo e la funzione esecutiva. Le persone affette da ASD possono avere difficoltà a comprendere il tempo e la nel passare da un'attività all'altra . Questo può rendere la cecità temporale e la disfunzione esecutiva ancora più pronunciate.

Capire come l'ADHD interagisca con queste altre condizioni aiuta a delineare un quadro più completo di come la cecità del tempo influisca sulla vita quotidiana. E sottolinea l'importanza di trovare strategie per gestire efficacemente queste sfide legate al tempo.

Strategie per combattere la cecità del tempo

Per sconfiggere la cecità del tempo, è necessario capire esattamente in che modo essa influisce sulla vita quotidiana. Una volta capito dove la cecità del tempo colpisce più duramente, si possono provare questi consigli pratici per gestirla meglio:

Usare i promemoria

L'impostazione di promemoria e allarmi può essere una salvezza per rimanere in carreggiata. Ecco come sfruttarli al meglio:

Aggiungete tutti gli appuntamenti e le riunioni al calendario e impostate una promemoria che vi avvisi prima che sia il momento di prepararsi. Considerate la possibilità di aggiungere un buffer, ad esempio 30 minuti, per darvi un po' di tempo in più se venite distratti

e impostate una promemoria che vi avvisi prima che sia il momento di prepararsi. Considerate la possibilità di aggiungere un buffer, ad esempio 30 minuti, per darvi un po' di tempo in più se venite distratti Provate i blocchi delle app che limitano l'accesso a determinate app in orari specifici o una volta raggiunto il limite di utilizzo. Potete anche impostare dei limiti di tempo sullo schermo dei vostri dispositivi per aiutarvi a gestire le distrazioni

in orari specifici o una volta raggiunto il limite di utilizzo. Potete anche impostare dei limiti di tempo sullo schermo dei vostri dispositivi per aiutarvi a gestire le distrazioni Impostare allarmi multipli per farli scattare allo scadere del limite di tempo per le attività in cui si tende a iperfocalizzarsi. Questo può aiutarvi a essere consapevoli di quanto tempo state trascorrendo

💡Pro Tip: Quando impostate le sveglie o i promemoria, prendete in considerazione la possibilità di modificare i vostri obiettivi in modo da anticiparli. Ad esempio, se siete spesso in ritardo per la lezione delle 10.00, impostate una sveglia per la lezione delle 10.00 Promemoria di ClickUp per aiutarvi ad essere pronti per le 9:30 invece che per le 9:45. Ma fate attenzione a non concedervi troppo tempo extra, che potrebbe indurvi a procrastinare

Impostazione di promemoria per sé e per il proprio team con ClickUp Reminders

Impostazione di allarmi multipli e timer visivi Monitoraggio del tempo visivamente può essere incredibilmente utile per rimanere al passo con i tempi. Ecco alcuni metodi pratici per aiutarvi a gestire meglio il vostro tempo:

Provate a usare la musica per tenere traccia del vostro tempo. Ad esempio, create una playlist di quattro o cinque canzoni, ognuna della durata di circa cinque minuti, e usatela per monitorare il tempo trascorso da fare un'attività

Ad esempio, create una playlist di quattro o cinque canzoni, ognuna della durata di circa cinque minuti, e usatela per monitorare il tempo trascorso da fare un'attività **Un timer che suona ogni 30 minuti può aiutare a percepire meglio il tempo che passa

Collocare più orologi da parete in diverse stanze della casa. In alternativa, indossare un orologio può aiutarvi a conoscere l'ora indipendentemente da dove vi trovate

della casa. In alternativa, indossare un orologio può aiutarvi a conoscere l'ora indipendentemente da dove vi trovate Usare un timer visivo sul telefono o sul computer per vedere quanto tempo è passato da quando si è iniziata un'attività

Se volete aumentare la vostra produttività, prendete in considerazione l'idea di tenere un tempo registrato. Suddividete la giornata in intervalli di 30 minuti, annotate ciò a cui state lavorando e rivedete come avete impiegato il vostro tempo alla fine della settimana.

Suddividere le attività scoraggianti e pianificare in modo strategico

Suddividere una grande attività in parti più piccole può renderla molto meno intimidatoria. Questo approccio aiuta a stimare la durata necessaria per ogni parte e ad evitare di sentirsi sommersi.

Identificate un'attività su cui dovete lavorare

Elencare tutti i singoli passaggi o le azioni necessarie per completare l'attività

Assegnare un lasso di tempo realistico a ciascun passaggio, includendo un po' di tempo cuscinetto

Concentrarsi su un passaggio alla volta per evitare di sentirsi sopraffatti dall'intero progetto

/Riferimenti/ https://www.additudemag.com/slideshows/stop-wasting-time/ Dr. Ari Tuckman /%href/

psy.D., MBA, psicologo esperto in ADHD, raccomanda di suddividere l'obiettivo finale in parti più piccole e di iniziare da quella più semplice.

Suggerisce

_Non pensare a "devo prepararmi per il lavoro", che potrebbe sembrare scoraggiante. Pensate prima a "devo lavarmi i denti", che è un obiettivo facile e realizzabile"

Dr. Ari Tuckman

Questo approccio vi aiuta ad affrontare ogni parte senza essere impantanati dall'attività complessiva.

$$$a Prova il metodo del Pomodoro

Il Tecnica del Pomodoro è un modo pratico per gestire il lavoro utilizzando un timer. Essa suddivide le attività in brevi intervalli, di solito 25 minuti, seguiti da brevi pause.

Ecco come utilizzarlo:

Impostare un timer per 25 minuti; questo è noto come un intervallo di "Pomodoro"

Lavorare su una singola attività con la massima concentrazione per questi 25 minuti

Quando il timer suona, fare una pausa di circa 5 minuti

Dopo aver completato quattro intervalli di Pomodoro, concedersi una pausa più lunga, da 15 a 30 minuti

Ripetere questo ciclo può aiutare a mantenere la produttività e ad evitare il burnout durante le sessioni di lavoro o di studio.

💡Pro tip: Ci sono molti metodi di App per l'ADHD per aiutarvi a tenere traccia degli obiettivi, a gestire le liste di controllo e ad applicare la Tecnica del Pomodoro. Quindi, usate la tecnologia a vostro vantaggio!

Utilizzo di uno strumento di gestione e organizzazione del tempo ClickUp è un potente strumento di

strumento di project management progettato per aiutare le persone con ADHD a mantenersi organizzate. Non si tratta di un semplice elenco di cose da fare, ma combina la gestione delle attività e la collaborazione con i documenti, monitoraggio del tempo e gestione delle attività in un'unica piattaforma.

Le sue funzionalità/funzione complete e il suo design di facile utilizzo lo rendono una delle scelte migliori per la gestione dell'ADHD e uno degli strumenti organizzativi più valutati sul mercato.

Consolidando tutte le informazioni in un unico luogo, Gestione del tempo di ClickUp aumenta la produttività e riduce il lavoro richiesto per destreggiarsi tra più app.

Gestite il vostro tempo e migliorate la concentrazione con ClickUp Time Management

Ecco come ClickUp Time Management può aiutarvi:

1. Visualizzate i vostri stati con ClickUp Obiettivi

Imposta una data di scadenza nella vista Elenco e monitora il tuo stato in ClickUp Obiettivi ClickUp Obiettivi consente di impostare obiettivi SMART e di monitorare visivamente il proprio stato. È possibile aggiungere delle date di scadenza alle attività in Date e orari di ClickUp per vedere lo stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi. Questo vi aiuta a rimanere in carreggiata e a raggiungere gli oggetti in modo più efficace.

2. Rimanete organizzati con gli elenchi personalizzabili di ClickUp Da fare

Organizzate le vostre attività e impostate promemoria in ClickUp's Elenco dei compiti da fare

Se la vostra giornata è piena di piccole attività che devono essere controllate, Elenco dei compiti da fare di ClickUp consente di creare e gestire attività e sottoattività secondarie. È possibile impostare promemoria, allegare file e aggiungere note per organizzare il tutto.

Inoltre, il suo design personalizzabile permette di giocare con i font e i colori per adattarsi al proprio stile.

3. Tracciate il vostro tempo in modo semplice con ClickUp Project Time Tracking

Molte persone affette da ADHD hanno bisogno di una spinta in più da parte di familiari, amici, colleghi o manager.

Monitoraggio del tempo, impostazione di stime, aggiunta di note e visualizzazione di reportistica da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti in ClickUp semplifica questo aspetto, consentendo di monitorare il tempo impiegato per le diverse attività, di creare modelli di monitoraggio del tempo e visualizzare reportistica dettagliata. Questo vi aiuta a tenere sotto controllo l'utilizzo del vostro tempo e introduce un nuovo modo di gestire il tempo del vostro team.

Ecco alcuni modi in cui può essere utile:

Monitoraggio del tempo impiegato dalle attività per diventare più consapevoli dell'utilizzo del tempo

per diventare più consapevoli dell'utilizzo del tempo Impostare stime sulla durata delle attività per aiutare a pianificare la giornata

sulla durata delle attività per aiutare a pianificare la giornata Ricevere notifiche e promemoria per rimanere in carreggiata ed evitare distrazioni

per rimanere in carreggiata ed evitare distrazioni Programmare pause e sessioni di concentrazione per mantenere la produttività e prevenire il burnout

per mantenere la produttività e prevenire il burnout Aggiungere membri del team alle attività per aumentare la responsabilità e rimanere in linea con i progetti. Utilizzate i modelli per una gestione efficiente del tempo

4. Gestione efficiente del tempo con i modelli di ClickUp

Efficace gestione del tempo è fondamentale per un esito positivo in qualsiasi settore. Una solida pianificazione assicura che i progetti siano in linea con i tempi e con il budget. Invece di dover lottare con metodi complessi, ClickUp offre un sistema di gestione del tempo facile da usare gestione del tempo e altri Modelli ADHD per semplificare le attività di piano.

Sia che si tratti di gestire team remoti o di affrontare progetti personali, il modello Modello di pianificazione per la gestione del tempo di ClickUp è stato progettato per semplificarvi la vita aiutandovi a:

Pianificare e visualizzare rapidamente le attività con chiarezza

Impostare obiettivi realistici e scadenze da rispettare

Allineare il vostro team intorno agli oggetti chiave per un esito positivo collettivo

Ecco come potete usare questo modello:

Definire gli obiettivi: Impostare obiettivi chiari, raggiungibili e realistici. Considerate gli oggetti a breve e a lungo termine e tenete conto di eventuali impegni extra-lavorativi

Impostare obiettivi chiari, raggiungibili e realistici. Considerate gli oggetti a breve e a lungo termine e tenete conto di eventuali impegni extra-lavorativi Valutare le proprie attività: Valutare come si impiega attualmente il proprio tempo. Identificate le attività che possono essere ridotte o eliminate, come l'uso eccessivo dei social media o la navigazione inutile su Internet

Valutare come si impiega attualmente il proprio tempo. Identificate le attività che possono essere ridotte o eliminate, come l'uso eccessivo dei social media o la navigazione inutile su Internet Prioritizzare le attività: Classificare le attività in base alla priorità e programmarle di conseguenza. Includete le scadenze per poter pianificare efficacemente il vostro programma

Classificare le attività in base alla priorità e programmarle di conseguenza. Includete le scadenze per poter pianificare efficacemente il vostro programma Sviluppate il vostro programma: Create un piano giornaliero con il tempo per le pause e le attività di svago. Impostare attività ricorrenti per garantire che le attività di routine siano completate in modo coerente

Create un piano giornaliero con il tempo per le pause e le attività di svago. Impostare attività ricorrenti per garantire che le attività di routine siano completate in modo coerente Rispettare il piano: Impegnarsi a seguire il piano. Dedicate del tempo ogni giorno per verificare il vostro stato e apportare le modifiche necessarie

Impegnarsi a seguire il piano. Dedicate del tempo ogni giorno per verificare il vostro stato e apportare le modifiche necessarie Monitorare e regolare: Monitorare il modo in cui si impiega il tempo e valutare lo stato di avanzamento degli obiettivi. Utilizzate queste informazioni per perfezionare il vostro programma e rimanere in linea con i vostri obiettivi

Scaricare questo modello

Ora, pianificare il lavoro in modo efficace può essere complicato, ma Modello di Time Box di ClickUp lo semplifica.

Questi sono alcuni dei vantaggi dell'utilizzo di questo modello:

Mantenere la concentrazione: Una struttura organizzata permette di concentrarsi sull'attività in corso

Una struttura organizzata permette di concentrarsi sull'attività in corso Migliorare la chiarezza e l'efficienza: Un'organizzazione chiara aumenta la velocità e la precisione nel completare il progetto

Un'organizzazione chiara aumenta la velocità e la precisione nel completare il progetto Migliorare le stime di durata: Acquisire una migliore comprensione della durata delle attività

Acquisire una migliore comprensione della durata delle attività **Ottenere un maggiore comando sul proprio tempo e sulle proprie risorse

Scaricare questo modello

5. Integrazione con gli strumenti preferiti Integrazione con ClickUp con oltre 1.000 strumenti, rende più facile la gestione del tempo.

Monitoraggio automatico del tempo della tecnica del Pomodoro con l'app Pomodone + integrazione ClickUp

Per istanza, L'integrazione di ClickUp con l'app Pomodone consente di utilizzare la tecnica del Pomodoro senza soluzione di continuità. È possibile monitorare il proprio tempo, fare pause naturali e visualizzare reportistica dettagliata sulle proprie abitudini di lavoro, il tutto all'interno di ClickUp.

6. Sfruttate ClickUp Brain per migliorare la vostra produttività

Con la diffusione degli strumenti di IA, ClickUp utilizza questa tecnologia per aumentare la produttività e ottimizzare il tempo in base alle attività di ClickUp.

Generare contenuti in modo rapido e risparmiare tempo con ClickUp Brain ClickUp Brain aiuta a generare elementi d'azione, a riepilogare le note delle riunioni, a modificare i contenuti, a scrivere casi di studio e a fare brainstorming di idee. Invece di perdere tempo in attività come la creazione dell'oggetto perfetto per le email, lasciate che se ne occupi Brain.

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per la gestione del tempo

L'utilizzo di ClickUp per la gestione del tempo presenta diversi vantaggi:

Miglioramento della concentrazione: La struttura organizzata di ClickUp vi aiuta a rimanere concentrati sulle vostre attività

La struttura organizzata di ClickUp vi aiuta a rimanere concentrati sulle vostre attività Miglioramento della chiarezza e dell'efficienza: Un'organizzazione chiara delle attività aumenta la capacità di completare i progetti in modo rapido e accurato

Un'organizzazione chiara delle attività aumenta la capacità di completare i progetti in modo rapido e accurato Stime accurate dei tempi: Il monitoraggio del tempo consente di capire meglio quanto tempo occorre per completare le attività

Il monitoraggio del tempo consente di capire meglio quanto tempo occorre per completare le attività Maggiore controllo: ClickUp vi permette di gestire il vostro tempo e le vostre risorse in modo più efficace

ClickUp vi permette di gestire il vostro tempo e le vostre risorse in modo più efficace Flussi di lavoro personalizzabili: Personalizzate i flussi di lavoro in base alle vostre esigenze, assicurando che la vostra strategia di gestione del tempo sia in linea con i vostri obiettivi

Personalizzate i flussi di lavoro in base alle vostre esigenze, assicurando che la vostra strategia di gestione del tempo sia in linea con i vostri obiettivi Strumenti integrati: Utilizzate strumenti integrati come calendari, promemoria e monitoraggio del tempo per ottimizzare il vostro flusso di lavoro

Utilizzate strumenti integrati come calendari, promemoria e monitoraggio del tempo per ottimizzare il vostro flusso di lavoro Funzionalità/funzione di collaborazione: Lavorate senza problemi con i membri del team, assicurando che tutti rimangano in carreggiata e che le scadenze siano rispettate

Ruolo dell'aiuto esterno nella gestione della cecità del tempo

La gestione della cecità temporale può spesso sembrare una battaglia in salita, ma cercare un aiuto esterno può fare una grande differenza.

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT) svolge un ruolo importante in questo senso, in quanto aiuta le persone a riconoscere gli schemi nei loro pensieri e comportamenti che contribuiscono alle sfide della gestione del tempo. Identificando questi schemi, la CBT consente alle persone di sviluppare strategie pratiche per rimanere in carreggiata, riducendo i sentimenti di sopraffazione e disorganizzazione.

La psicoterapia, soprattutto se combinata con un approccio di affermazione della neurodiversità, riconosce che il cervello di ognuno lavora in modo diverso, offrendo tecniche personalizzate che si allineano ai punti di forza individuali. Questo approccio non si limita a risolvere i problemi, ma consiste nell'abbracciare la neurodiversità e nel trovare il modo di lavorare con il proprio stile cognitivo unico piuttosto che contro di esso.

Inoltre, chiedere aiuto a un professionista non è un segno di debolezza, ma è un passaggio proattivo verso una migliore comprensione di se stessi Terapeuti esperti in ADHD e condizioni correlate possono fornire un valido supporto e offrire le competenze necessarie per riprendere il controllo del proprio tempo.

Se cercate altre risorse per affrontare la vita quotidiana con l'ADHD, date un'occhiata a ADDA+ . Questo hub fornisce articoli di esperti, strumenti pratici, webinar e corsi per aiutarvi a gestire in modo più efficace il vostro tempo e le vostre risorse.

Si tratta di trovare l'aiuto giusto per rendere la gestione della cecità temporale meno scoraggiante e più realizzabile.

Padroneggiare la gestione del tempo quotidiano con ClickUp

La gestione del tempo con l'ADHD può sembrare una sfida incredibile. Il monitoraggio di orari e scadenze può spesso sembrare opprimente. Ma non dimenticate che la colpa non è vostra.

Le tecniche di cui abbiamo parlato e altre tattiche, come il raddoppio del corpo, l'impostazione di promemoria, l'uso di supporti visivi e la suddivisione delle attività in parti più piccole, sono tutte pensate per aiutarvi a gestire il vostro tempo. Applicando queste strategie, potrete recuperare il controllo sulla vostra agenda e alleviare lo stress di sentirvi perennemente indietro.

Ricordate che non siete soli. Strumenti come ClickUp possono rendere il monitoraggio del tempo e delle attività molto più gestibile, aiutandovi a rimanere in carreggiata senza aggiungere inutile stress.

Quindi, se siete pronti a trasformare le vostre nuove abitudini di gestione del tempo in un aumento della produttività, provate gratis ClickUp oggi stesso !

Domande frequenti (FAQ)

1. La cecità temporale è sempre ADHD?

La cecità temporale è spesso collegata all'ADHD, ma può verificarsi anche in altre condizioni come l'autismo o a causa di stress e ansia.

2. Di cosa è sintomo la perdita della cognizione del tempo?

La perdita della cognizione del tempo può essere un sintomo di ADHD, depressione, ansia o altri problemi cognitivi.

3. Le persone con ADHD percepiscono il tempo in modo diverso?

Sì, le persone con ADHD spesso percepiscono il tempo in modo diverso, trovando difficile valutare quanto tempo è passato.

4. Da fare: gli allarmi aiutano a non vedere il tempo?

Gli allarmi possono aiutare a gestire la cecità temporale, fornendo promemoria regolari e rendendo più facile rimanere in carreggiata.

5. L'ansia può causare la cecità temporale?

Sì, l'ansia può contribuire alla cecità temporale rendendo più difficile concentrarsi e tenere traccia del tempo in modo efficace.