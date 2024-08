10 modelli adatti all'ADHD per aiutarvi a gestire i compiti al lavoro

Avete impostato un centinaio di allarmi sul vostro telefono per ricordarvi di mangiare, lavorare, dormire o tenere il monitoraggio del tempo?

Il vostro elenco di cose da fare è un inventario infinito delle più piccole cose da fare? Oppure cercate costantemente nuove idee e modi per organizzare meglio la vostra giornata, attraverso centinaia di note sparse sulla vostra tabella o attraverso molteplici app per l'agenda giornaliera sul vostro telefono?

Se avete risposto sì, questo articolo fa per voi!

Per le persone affette da Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), navigare nel labirinto delle attività quotidiane può sembrare impossibile. Per loro è incredibilmente difficile mantenere la concentrazione sulle attività da svolgere.

Che si tratti di studiare per un esame, completare un compito di lavoro o persino impegnarsi in conversazioni quotidiane, la capacità di rimanere attenti può sembrare inafferrabile.

Questa difficoltà non è dovuta a una mancanza di intelligenza o di motivazione, ma deriva piuttosto da differenze nel cablaggio cerebrale che influenzano la regolazione dell'attenzione.

Come possono i modelli aiutare le persone con ADHD ad avere successo?

Secondo un'indagine di studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità le persone con sintomi di ADHD non trattati perdono in media circa 22 giorni di produttività all'anno.

Un altro studio di Russell A. Barkley e team hanno riportato che gli adulti con ADHD hanno il 60% di probabilità in più di essere licenziati, il 30% di probabilità in più di avere problemi di lavoro e il triplo di probabilità di licenziarsi d'impulso.

Questo porta spesso a sentimenti di inadeguatezza, ansia e sopraffazione, mentre lottano per stare al passo con le esigenze della vita quotidiana.

Nonostante le sfide che devono affrontare, le persone con ADHD sono incredibilmente resistenti e ricche di risorse. Spesso sviluppano strategie di coping per navigare nel loro panorama cognitivo unico e trovare il modo di prosperare in un mondo che non sempre accoglie le loro esigenze.

Una strategia prevede l'uso di modelli per snellire le attività e migliorare la concentrazione e la produttività.

I modelli forniscono un quadro strutturato che può aiutare le persone con ADHD a superare gli ostacoli associati all'avvio e all'organizzazione delle attività.

Suddividendo attività complesse in passaggi più piccoli e gestibili, i modelli rendono più facile per le persone con ADHD iniziare e raggiungere i propri obiettivi.

Che si tratti di pagine per l'agenda ADHD, di modelli per il project management o di elenchi di cose da fare, avere una struttura pronta può fornire chiarezza e direzione nel caos della vita quotidiana.

Fornendo spunti e prompt visivi, i modelli possono aiutare le persone con ADHD a rimanere organizzate e attente, riducendo il carico cognitivo associato alla gestione delle attività.

Cosa rende un buon modello per l'ADHD?

Un buon modello adatto all'ADHD si caratterizza per la sua capacità di alleviare o ridurre al minimo le sfide quotidiane che le persone con ADHD devono affrontare.

Dovrebbe anche:

Presentare un design semplice e chiaro con un approccio strutturato per ridurre al minimo le distrazioni e favorire la concentrazione

con un approccio strutturato per ridurre al minimo le distrazioni e favorire la concentrazione Avere una organizzazione visiva attraverso codici colore, icone o simboli che aiutino a categorizzare efficacemente le attività e le priorità

attraverso codici colore, icone o simboli che aiutino a categorizzare efficacemente le attività e le priorità Offrire flessibilità di personalizzazione per soddisfare le preferenze e le esigenze individuali

per soddisfare le preferenze e le esigenze individuali Incorporare prompts e promemoria per aiutare a ricordare attività e scadenze importanti

per aiutare a ricordare attività e scadenze importanti Suddividere le attività complesse in passaggi più piccoli e gestibili per ridurre il sovraccarico di lavoro

in passaggi più piccoli e gestibili per ridurre il sovraccarico di lavoro Contribuire all'implementazione di tecniche di blocco del tempo per aiutarvi a gestire il tempo in modo efficiente, aiutandovi anche con la gestione delle priorità per assicurarvi di concentrarvi sulle attività cruciali

per aiutarvi a gestire il tempo in modo efficiente, aiutandovi anche con la per assicurarvi di concentrarvi sulle attività cruciali Integrarsi con strumenti digitali per integrare il flusso di lavoro e offrire un rinforzo positivo attraverso il monitoraggio degli stati

Nel complesso, un buon modello per l'ADHD dovrebbe fornire un quadro che promuova l'organizzazione, la produttività, la cura di sé e il raggiungimento degli obiettivi, per aiutarvi a rimanere organizzati, a migliorare la concentrazione e la produttività e a favorire la crescita personale.

10 Modelli per il lavoro compatibili con l'ADHD

Ora che sapete come dovrebbe essere un modello ADHD buono ed efficace, abbiamo creato un elenco dei 10 migliori modelli ADHD che potete scaricare per aiutarvi nel vostro lavoro!

1. Modello di calendario per la pianificazione di ClickUp

Scaricate questo modello

Se avete difficoltà a rispettare gli appuntamenti o le riunioni, Modello di Calendario di ClickUp vi cambierà le carte in tavola. È stato progettato per aumentare la produttività e aiutarvi a rispettare le scadenze.

Questo modello presenta un'interfaccia user-friendly con sei visualizzazioni: la Vista Bacheca, la Vista Sequenza, il Pianificatore mensile e la Guida introduttiva.

Ciò consente di organizzare visivamente l'elenco delle attività, gli eventi e le scadenze in base alle proprie preferenze ed esigenze. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per le persone affette da ADHD, in quanto consente loro di scegliere la visualizzazione più adatta al loro stile cognitivo e contribuisce a ridurre il sovraccarico di lavoro.

Inoltre, con l'attività di ClickUp, è possibile assegnare attività, impostare promemoria e stabilire scadenze. Questo approccio semplificato alla gestione delle attività può aiutare i soggetti affetti da ADHD a rimanere organizzati e concentrati, in quanto elimina il cambio di contesto .

Scarica questo modello

2. Modello di agenda giornaliera ClickUp

Scarica questo modello Modello di agenda giornaliera di ClickUp fornisce un quadro strutturato per la preparazione e la gestione delle attività quotidiane, degli eventi, degli appuntamenti, delle commissioni e dei compiti, garantendo la concentrazione e la produttività durante la giornata.

Considerate questo modello come un secondo cervello che vi permette di:

Organizzare le attività quotidiane in categorie, come Personale, Lavoro o Obiettivi

Dare priorità alle attività in base all'urgenza

Visualizzare lo stato di avanzamento attraverso grafici e tabelle

Il modello di agenda giornaliera di ClickUp è completamente personalizzabile e include stati personalizzati, campi personalizzati, visualizzazioni personalizzate e funzionalità di project management.

Aiuta a ridurre lo stress legato al completamento delle attività quotidiane e migliora la gestione del tempo e la produttività delle persone con ADHD.

Scaricate questo modello

3. Modello di blocco del tempo giornaliero di ClickUp

Scarica questo modello

Per chi soffre di ADHD può essere difficile gestire il proprio tempo e programmare la giornata in modo efficace. A volte si è talmente presi da una particolare attività da perdere il monitoraggio del tempo e trascurare altri compiti da completare prima della fine della giornata.

Cercare Modello di blocco del tempo giornaliero di ClickUp per combattere questo problema e portare a termine il vostro elenco di attività giornaliere.

Questo blocco del tempo il modello può aiutarvi:

Mappare le attività chiave e affrontarle quando si è più svegli e produttivi

Mantenere la concentrazione organizzando i pensieri e le attività secondarie in modo strutturato, per ridurre al minimo le interruzioni

Prevenire l'esaurimento assegnando previsioni di tempo alle attività, in modo da avere una prospettiva realistica dei risultati quotidiani

Con il modello di blocco del tempo giornaliero di ClickUp, potete evitare il burnout da ADHD applicando stime di durata stimata per aiutarvi a capire cosa è possibile realizzare ogni giorno.

Questo modello è abilitato con Gestione del tempo di ClickUp in modo da poter visualizzare il calendario, assegnare determinate ore della giornata a compiti specifici e portare a termine le attività più importanti nelle ore più produttive della giornata.

Gestite efficacemente il vostro tempo e raggiungete i vostri obiettivi in modo efficiente grazie alle funzionalità di gestione del tempo di ClickUp

Le funzionalità/funzione di ClickUp per la gestione del tempo forniscono alcuni utili strumenti per le persone con ADHD :

Monitoraggio del tempo: Aiuta a ricordare di monitorare il tempo dedicato alle attività

Aiuta a ricordare di monitorare il tempo dedicato alle attività Stime della durata delle attività: L'impostazione di stime sulla durata delle attività può aiutare a pianificare la giornata e a gestire il tempo in modo più efficace

L'impostazione di stime sulla durata delle attività può aiutare a pianificare la giornata e a gestire il tempo in modo più efficace Promemoria e notifiche: Vi suggeriscono di iniziare o interrompere il lavoro sulle attività, aiutandovi a rispettare la tabella di marcia

Vi suggeriscono di iniziare o interrompere il lavoro sulle attività, aiutandovi a rispettare la tabella di marcia Blocco del tempo: L'assegnazione di fasce orarie specifiche per le attività può prevenire un impegno eccessivo e aiutare a concentrarsi su un'attività alla volta, riducendo la sensazione di essere sopraffatti

Scaricate questo modello

4. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Scarica questo modello

È difficile gestire le attività di un team e tenere traccia delle scadenze quando sono coinvolte più persone.

In una situazione del genere, è meglio utilizzare un modello di gestione delle attività per occuparsi delle attività ripetitive, in modo che voi e il vostro team possiate concentrare tutto il vostro tempo e il vostro lavoro richiesto sul raggiungimento degli obiettivi. Modello di gestione delle attività di ClickUp organizza i vostri impegni con tre elenchi: Elementi d'azione, Idee e Backlog. Questa funzionalità/funzione aiuta a liberare spazio sullo schermo e a concentrarsi sulle attività di una categoria alla volta.

Il modello include campi personalizzati precostituiti per ogni attività. È possibile vedere a chi è assegnata un'attività, quando è prevista o quanto tempo potrebbe essere necessario per completarla.

Scaricare questo modello

5. Modello di piano di vita ClickUp

Scarica questo modello

Siete persone che hanno pianificato tutta la loro vita? Se non tutta la vita, forse avete pianificato i prossimi 10 anni, dal punto di vista della carriera, della famiglia, della salute e del benessere personale o delle finanze.

Appuntare i dettagli del vostro piano su un foglio di modello di pianificazione della vita può fornire un senso di direzione, chiarezza e scopo di cui si ha bisogno. Modello di Life Planner di ClickUp può aiutarvi a organizzarvi, a rimanere motivati e a chiarire ciò che conta di più per voi!

Questo modello vi permette di:

Impostare attività cardine e creare obiettivi e attività per raggiungerli

Impostare obiettivi SMART per diversi aspetti della vostra vita, come la carriera, le finanze, la salute e le relazioni

Visualizzare lo stato di avanzamento e apportare modifiche in tempo reale

Le funzionalità di monitoraggio del tempo del modello aiutano le persone con ADHD a rimanere concentrate e motivate, visualizzando i loro stati nel tempo.

Scarica questo modello

6. Modello di tabella oraria giornaliera ClickUp

Scarica questo modello

Che siate studenti universitari in scambio che si destreggiano tra gli studi e il lavoro, genitori che si occupano delle faccende domestiche e degli obiettivi professionali o persone che si destreggiano tra più cappelli al lavoro, sapete bene quanto sia importante pianificare attentamente ogni ora della vostra giornata. In una situazione del genere, una modello di agenda può essere utile.

E con Modello di orario giornaliero di ClickUp è possibile pianificare facilmente la propria agenda giornaliera!

Questo modello vi aiuta a creare la vostra routine quotidiana ideale:

Tracciando quanto tempo dedicate a ogni attività, dando priorità a quelle importanti e non mancando mai una scadenza

Suddividere ulteriormente le attività in parti gestibili e pianificare il tempo necessario per completarle

Regolare le sequenze temporali e i flussi di lavoro in caso di modifiche dell'ultimo minuto al piano

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/task-priorities Priorità delle attività di ClickUp /%href/

aiuta le persone con ADHD a stabilire le priorità delle cose importanti e a massimizzare la produttività.

Organizzate le vostre attività in base all'importanza grazie alle priorità di ClickUp

Questa funzionalità/funzione consente di

Assegnare un livello di priorità a ogni attività, aiutandovi a concentrarvi prima su quelle più critiche

Suddividere i progetti per rendere i progetti più grandi più gestibili e meno opprimenti

Definire le priorità delle attività per visualizzare ciò che deve essere terminato e monitorare lo stato di avanzamento, il che può essere motivante e migliorare la produttività

Scaricare questo modello

7. Modello ClickUp per Da fare (Elenco semplice)

Scaricate questo modello

Getting Things Done o GTD è un semplice metodo di gestione del tempo e delle attività sviluppato dall'esperto di produttività David Allen e condiviso nel suo libro del 2001, GTD: How to Achieve Stress-Free Productivity.

Nel suo libro, l'autore spiega che per evitare il sovraccarico di informazioni e la sopraffazione, è necessario avere uno "strumento di raccolta", che non sia la propria mente, per tenere un elenco di tutte le attività da fare; in pratica, come un modello esterno per liberare la mente dal ricordare tutto.

Una volta che l'avete, potete visualizzare, pianificare, stabilire le priorità e Da fare.

A questo scopo, vi presentiamo Modello di ClickUp per Da fare (Elenco semplice) con funzionalità/funzione personalizzate, che consentono di gestire facilmente tutti i progetti e le attività.

Potete scegliere tra diverse visualizzazioni delle vostre cose da fare, segnare lo stato di avanzamento, controllare lo stato e aggiungere immagini per rendere il lavoro divertente. Esternalizzando e organizzando i vostri pensieri, questo Modello GTD aiuta a ridurre lo stress e a concentrarsi meglio.

È inoltre possibile utilizzare Visualizzazione del calendario di ClickUp che aiuta a bloccare le attività quotidiane per concentrarsi meglio su quelle da svolgere.

Pianificate le attività, pianificate le Sequenze e gli impegni e visualizzate lo stato del team tramite il Calendario di ClickUp

Questa funzionalità/funzione offre diversi vantaggi:

Rappresentazione visiva delle attività e delle scadenze

Facile riprogrammazione delle attività trascinandole e rilasciandole in date diverse

Differenziare i vari tipi di lavoro e le priorità con attività codificate per colore e suddivise in categorie

Sincronizzazione con i calendari di Apple, Outlook o Google Calendar, per consolidare tutte le attività in un unico posto

Personalizzazione della visualizzazione per mostrare un giorno, una settimana, un mese o persino un intervallo di tempo personalizzato, per facilitare la pianificazione a breve e lungo termine

Scaricare questo modello

8. Modello per il piano dei pasti di ClickUp

Scarica questo modello

Preparazione dei pasti.

Queste sono le due parole che fanno venire l'incubo a tutti gli adulti.

Preparare i pasti quotidiani o i menu per la cena della settimana è un'impresa ardua per tutti. Bisogna considerare le preferenze alimentari e le allergie di ognuno e fare la spesa in tempo.

Monitorare tutto questo mentre ci si destreggia tra altre cose può essere complicato senza un aiuto.

Ecco perché Il modello di piano alimentare di ClickUp è una vera salvezza!

È possibile utilizzare otto attributi personalizzati come Calorie nette, Carboidrati netti, Proteine nette, Tipo di pasto e Lista di controllo degli ingredienti per monitorare e visualizzare i piani dei pasti.

È inoltre possibile visualizzare i piani dei pasti in quattro diverse viste, come il riepilogo/riassunto del piano settimanale, la Bacheca dei tipi di pasti, il Calendario dei piani dei pasti e la Guida introduttiva, in modo che tutte le informazioni siano facilmente accessibili e organizzate.

Con questo modello è possibile organizzare l'elenco della spesa, scegliere pasti sani ed equilibrati e ridurre gli sprechi alimentari creando pasti con gli ingredienti che si hanno già in casa.

Scarica questo modello

9. Modello di calendario organizzativo ClickUp

Scarica questo modello

Quando si lavora a un progetto, l'organizzazione del programma per una consegna puntuale e per ridurre al minimo i colli di bottiglia è molto importante.

Un modello di programma ADHD ben organizzato può semplificarvi la vita in più di un modo. Non solo aumenta l'efficienza nel pianificare le attività in modo rapido e semplice, ma migliora anche la comunicazione tra i membri del team, fornendo una panoramica chiara di chi sta lavorando su cosa. Modello di pianificazione organizzativa di ClickUp consente di creare attività con stati personalizzati come Annullato, Terminato, Mancato, Riprogrammato e Da fare per monitorare lo stato di ogni attività.

Se siete in ritardo, potete adottare misure correttive e tornare al monitoraggio per consegnare in tempo.

Controllate il vostro Calendario settimanale per visualizzare facilmente il flusso delle attività e sapere quali dovete completare per non iniziare la settimana con delle sorprese.

Scaricate questo modello

10. Modello di piano di vita di Notion

via Notion Per le persone con ADHD che faticano a ricordare le attività quotidiane, a gestire gli appuntamenti e a mantenere abitudini salutari, è essenziale utilizzare un'agenda giornaliera o un modello di piano per ricordare loro ciò che devono fare.

Il modello Life Planner di Notion offre una piattaforma versatile che consente alle persone con ADHD di organizzare la propria vita quotidiana in modo efficiente.

Con questi migliori modelli di Notion per l'ADHD, è possibile creare un'agenda giornaliera personalizzata, impostare promemoria per gli appuntamenti, monitorare le abitudini e pianificare le routine di esercizio.

Questo approccio semplificato all'uso di un tracker delle abitudini riduce il carico cognitivo, minimizza le dimenticanze e dà struttura alla giornata.

Avendo tutte le informazioni essenziali in un'unica posizione accessibile, potete gestire meglio il vostro tempo, dare priorità alle attività e rimanere in linea con i vostri obiettivi. È inoltre possibile consultare alcuni Alternative di Notion e altri modelli gratuiti di Notion ADHD per aiutarvi a pianificare la vostra routine quotidiana in modo efficiente.

Scarica questo modello

Non perdere mai più un appuntamento con i modelli di agenda giornaliera ADHD

Gestire la giornata e gli stati d'animo non è facile per chi soffre di ADHD. Ecco perché a volte è facile mancare ai commit e dimenticare le attività.

Ma con l'aiuto di questi 10 modelli e consigli per l'ADHD, potrete rendere le vostre giornate più produttive e migliorare la vostra salute mentale!

E per un'attività senza interruzioni gestione delle attività clickUp è lo strumento che fa per voi. Offre diversi modelli di pianificazione progettati per semplificare il processo di pianificazione, assicurandovi di essere sempre un passo avanti.

Iniziate a ottimizzare la vostra giornata con i modelli di ClickUp e assistete alla trasformazione della vostra produttività e della gestione dell'umore. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso !