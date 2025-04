50+ fatti divertenti per il lavoro da condividere nelle riunioni e nelle email

‼️ Disclaimer: Aggiungere fatti divertenti al vostro le riunioni del team non è sempre possibile, ma può contribuire a migliorare l'atmosfera nella stanza. Regola d'oro? Considerare sempre il contesto. 🫡

Riunioni lunghe e noiose? Da fare, da terminare, da non sentire più nulla. E siamo sinceri: probabilmente anche il vostro team lo ha fatto.

Ecco perché vi servono fatti divertenti. Sì, aggiungete qualche chicca sorprendente, bizzarra o decisamente esilarante e guardate come tutti tornano a concentrarsi. Punti bonus per diventare il comunicatore che tutti vogliono ascoltare.

Ma i fatti divertenti non sono più solo per le riunioni. Utilizzatele per rendere più vivaci le email, per dare il via a sessioni di brainstorming o anche per alleggerire l'umore nelle chat del team. Hanno la capacità di far sentire il lavoro meno pesante.

Vediamo quindi alcuni fatti interessanti e divertenti sul lavoro, perché chi ha detto che la produttività non può essere divertente?

Cosa sono i fatti divertenti?

I fatti divertenti sono informazioni interessanti e divertenti da condividere con un gruppo di persone. Alleggeriscono l'umore e creano un'atmosfera di un ambiente di lavoro positivo che fa sì che tutti leghino meglio.

I fatti divertenti possono indurre a dire: "Oh, che bello!" o "Aspetta, davvero?" Sono sorprendenti, stravaganti o a volte semplicemente divertenti. Considerateli come piccoli spunti di conversazione che strappano un sorriso anche al collega più affaticato del vostro team.

Per non parlare della menzione, che vale anche come domande per rompere il ghiaccio che si pongono durante il lavoro da remoto o come parte di costruzione del team attività. Esse forniscono una fuga dalla solita routine di lavoro e dalla vita professionale.

Vantaggi dell'uso di fatti divertenti nelle riunioni

La condivisione di fatti divertenti sul lavoro ha molti più vantaggi di quanto si possa immaginare:

1. Teams le dinamiche di una riunione del team

Immaginate di avere l'undicesima riunione della giornata con il vostro team. Tutti sono esausti e vogliono parlare di tutto tranne che di lavoro. Verso la fine dell'ultima riunione, condividete un'idea che vi ha fatto sentire a disagio barzelletta sul lavoro :

Manager: _Che cosa hai imparato da questa riunione?

Io: La batteria del mio portatile dura a lungo e posso dormire con gli occhi aperti 👀

Un ottimo modo per facilitare riunioni di team più produttive , infatti.

2. Riduce l'ansia e lo stress da riunione

Quando le riunioni di lavoro vertono su argomenti difficili o delicati, il team potrebbe sentirsi in apprensione per la condivisione dei propri pensieri.

Rompete il ghiaccio con un fatto divertente su quanto sia dura la vita professionale, impostate un tono aperto e caloroso, e incoraggiate tutti a impegnarsi più apertamente. Usare fatti interessanti al momento giusto è proprio quello che serve al team!

3. Migliora la ritenzione delle informazioni

I fatti divertenti sono progettati per evocare emozioni, come risate, sorpresa o curiosità. Quando le informazioni sono legate a una risposta emotiva, diventano più memorabili .

I fatti divertenti rappresentano anche una pausa dal flusso abituale della riunione, prevenendo l'affaticamento cognitivo e aiutando il team a trattenere meglio le informazioni.

4. Rafforza il legame con il team

La condivisione di fatti divertenti rompe le formalità spesso presenti in un'impostazione professionale. Dedicarsi alle conversazioni personali o fare battute aiuta fare amicizia sul lavoro aumentando la soddisfazione dei dipendenti e del lavoro.

Fatti divertenti per le riunioni e le email del mio lavoro

Ecco alcuni fatti divertenti sul lavoro che potete condividere con il vostro team per mantenere le cose leggere:

Fatti divertenti sul lavoro

1. A Leonardo da Vinci viene attribuito il merito di aver scritto il primo curriculum vitae.

2. La vostra sedia da ufficio è più attiva di quanto pensiate. In media, rotola circa 12.5 km all'anno.

via Giphy 3. Volete ottenere la promozione? Usa il tuo senso dell'umorismo. Uno studio ha rivelato che i dirigenti ritengono che l'umorismo sia importante per fare carriera.

4. In Italia, solo il 3% della forza lavoro lavora oltre le 50 ore . La Francia si mantiene fredda con una settimana di 35 ore . Nel frattempo, i nordcoreani lavorano quasi, o a volte più, di 56 ore. A proposito di equilibrio tra lavoro e vita privata e di ambiente di lavoro!

5. Esiste un termine chiamato "coffee badge", secondo il quale i dipendenti timbrano il cartellino per un breve periodo - sufficiente per prendere un caffè - e poi lo timbrano, facendo il minimo indispensabile per soddisfare i requisiti di presenza per il ritorno in ufficio (RTO).

via memecrunch

6. Se vuoi fare un accordo, sedersi alla sinistra del potenziale client . Si dice che si concludano più affari quando si è seduti in questa posizione.

7. Sapevate che la "E" è la superstar dell'alfabeto inglese? Compare in 11% di tutte le parole ! la 'A' non è da meno, comparendo l'8,5% delle volte. Ma la povera 'Q' è la più timida, comparendo solo nello 0,2% delle parole.

8. La parola "capo" deriva dal Olandese "baas" che significa "padrone" Era un titolo comune per il capitano di una nave nell'Ottocento.

9. La parola "impiegare" deriva dal latino e significa "coinvolgere"

10. 80% dei lavori sono occupati grazie al networking, non al curriculum.

Fatti divertenti sulla produttività

1. È possibile aumentare la produttività del 14% solo bevendo acqua a sufficienza . Un calo dell'1% dell'idratazione compromette le prestazioni cognitive.

2. Microsoft ha introdotto Clippy negli anni '90 come assistente per la produttività. Ma è diventato rapidamente l'assistente più fastidioso di sempre, costringendo milioni di persone a imparare a disabilitarlo tramite il codice sorgente.

via Artistico 3. Se si dormono dalle 7,5 alle 9 ore per notte, si può arrivare a 20% in più di produttività nel mio lavoro.

4. La musica è la migliore amica delle attività noiose e ripetitive: aumenta la produttività! Ma per i lavori più impegnativi dal punto di vista cerebrale, può rallentare il ritmo. Il trucco? Scegliere i brani giusti per affrontare al meglio la giornata.

5. I dipendenti che hanno accesso alle scrivanie in piedi sono più produttivi di quelli che stanno seduti tutto il giorno.

6. Il Macchina dell'Eudaimonia è la configurazione d'ufficio definitiva, con cinque spazi di grande fascino, ciascuno progettato per un tipo di lavoro specifico. Questo design intelligente sta già aumentando la produttività e potrebbe trasformare totalmente il modo in cui lavoreremo in futuro.

via Media 7. La nostra capacità di attenzione è inferiore a quella di un pesce rosso, meno di 9 secondi .

8. Un impiegato medio è interrotto una volta ogni tre minuti che riduce la produttività del 15%.

9. La Danimarca ha una delle settimane lavorative più brevi, con 37,2 ore, eppure è ancora tra i paesi più poveri paesi con la maggiore produttività .

10. Lavorando più di 40 ore alla settimana si ottengono rendimenti decrescenti, ovvero ogni ora in più produce meno risultati.

11. A tempo di messa a fuoco di 90 minuti seguito da una pausa di 20 minuti può aiutare a migliorare le prestazioni.

12. Le ricerche dicono che Il martedì è il giorno di maggiore produttività della settimana per i dipendenti. Che ne dite di quei martedì senza riunioni?

13. Le persone che amano il giardinaggio hanno una migliore salute mentale e una maggiore concentrazione.

via Giphy

Fatti divertenti sulla tecnologia

1. il 64% delle persone si fiderebbe più di un robot che del proprio manager .

2. Martin Cooper di Motorola ha effettuato la prima chiamata con un telefono cellulare portatile al suo rivale, il Dr. Joel S. Engel, nel 1973. E questo quasi 50 anni fa!

/$$$img/ https://i.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExemVvNGw2ajR1ZjBveTNvenhxcHdxNTliaDd6dHVveG9mZ3dpYWtybiZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/UfwJoWlg4Eb1r7lKlC/giphy.gif

/$$$img/

via Giphy 3. Inizialmente, YouTube era progettato come un sito di incontri . Gli utenti potevano caricare video in cui parlavano del partner dei loro sogni.

4. Prima dell'iPhone, Apple ha brevettato un flip phone a forma di mela.

5. L'Intelligenza Artificiale (IA) potrebbe aggiungere 15.700 miliardi di dollari all'economia globale entro il 2030 che è superiore al PIL della maggior parte dei Paesi messi insieme.

6. Il robot barista di Crown Digital, dotato di IA, può preparare 200 tazze di caffè all'ora.

via Corona digitale 7. Ogni pubblicità dell'iPhone è impostata sulle 9:41, il momento in cui Steve Jobs ha rilasciato il primo iPhone nel 2007.

8. Il termine 'Wi-Fi' non è sinonimo di nulla . Era solo un termine di marketing accattivante.

9. Il termine "bug" per indicare un'anomalia del sistema è stato reso popolare dopo che una falena ha causato un malfunzionamento in un primo computer.

Fatti divertenti su email e comunicazione

1. 99% delle persone che utilizzano le email controllano la propria finestra In arrivo 20 volte al giorno.

2. Nel 2004, Bill Gates era l'uomo più spammato del mondo ricevendo ogni giorno quattro milioni di email di spam.

3. il 23% di tutte le aperture delle email avviene entro un'ora dall'invio . Dopo 24 ore, meno dell'1% delle persone apre l'email.

4. Il termine "Spam" nelle email deriva da uno sketch dei Monty Python in cui un gruppo di vichinghi cantava ripetutamente "Spam" in un ristorante.

5. Mai sentito parlare di email storm? È nota come "tempesta di risposte" quando qualcuno invia messaggi controversi o sbagliati a un grande gruppo.

via Giphy 6. Persone ricordano solo il 10% di ciò che leggono , il 20% di quello che sentono e il 90% di quello che fanno.

7. Controllare le email rilascia dopamina. Rispondete alle email, ma ricordate che può creare dipendenza.

8. il 65% dei dipendenti usa gli emoji regolarmente per evitare errori di comunicazione, e il 78% degli utenti apre un'email o un messaggio se contiene un'emoji.🌻

9. 123456" rimane una delle password email più utilizzate e insicure.

10. La cattiva comunicazione è più disastrosa di quanto si pensi, e costa grandi aziende 62,4 milioni di dollari all'anno .

Fatti divertenti sulle attività di team building

1. Il lavoro in team rilascia ossitocina una sostanza chimica del cervello collegata alla felicità. In pratica, il cervello fa una mini-festa ogni volta che si collabora.

2. Un'attività di team building molto popolare è la sfida della caduta dell'uovo, in cui i team lavorano insieme per evitare che un uovo crudo si rompa dopo una caduta dall'alto. Dopo tutto, niente avvicina un team più della missione condivisa di salvare un uovo dal disastro.

3. Attività di team-building che inducono risate innescano il rilascio di endorfine nel cervello . Questo stimola il legame sociale, quindi c'è una scienza dietro i rompighiaccio 🧊

4. Isolamento dei dipendenti riduce la produttività del 21% . Ecco perché è importante un forte senso di appartenenza.

5. I team di età mista superano significativamente i team di soli giovani nel processo decisionale.

Fatti divertenti sugli strumenti per le riunioni virtuali

1. L'uso eccessivo degli strumenti per le riunioni virtuali porta alla stanchezza da Zoom, che provoca ansia, stanchezza e preoccupazione. Pianificate il vostro attività di team building virtuale saggiamente.

2. Da fare: la mancata rimozione dei filtri sulle piattaforme di riunione virtuale risulta in situazioni inaspettate, come il famoso incidente del "gatto avvocato"? Un avvocato ha accidentalmente partecipato a una sessione di tribunale con un filtro per gattini, e internet non l'ha mai dimenticato.

via Business Insider 3. Vi mancano le chattare dopo una videoconferenza? HubSpot ha scoperto che stare su Zoom per dieci minuti in più ricrea quel momento di chat informale e casuale. Questo è come le aziende mantengono i loro dipendenti remoti impegnati .

Fatti divertenti sulla cultura del lavoro

1. Concentrarsi solo sul divertimento può portare a dinamiche malsane sul posto di lavoro. Le ricerche dimostrano che il divertimento non è sinonimo di cultura sana.

2. Oggi, solo il 23% dei dipendenti si fida fortemente della propria leadership .

3. Le culture aziendali fiorenti hanno una probabilità 8 volte maggiore di produrre un ottimo lavoro e 2 volte maggiore di registrare un aumento delle entrate.

4. Quando i membri del team sentono che la loro voce conta, le loro prestazioni migliorano di 4,6 volte.

5. In Finlandia, le riunioni aziendali possono svolgersi in una sauna. Infatti, la condivisione di una sauna con i client o i partner è un segno positivo.

Fatti divertenti sull'equilibrio tra lavoro e vita privata

1. Il futuro della gestione del lavoro e della vita privata potrebbe concentrarsi più sulla gestione dei livelli di energia dei dipendenti che sulla gestione del tempo.

2. Gli esperti suggeriscono che l'"equilibrio tra lavoro e vita privata" potrebbe essere ridefinito come "navigazione tra lavoro e vita privata", a causa della natura fluida dell'equilibrio tra responsabilità personali e professionali.

3. In tutto il mondo, i lavoratori della conoscenza amano il lavoro da remoto, in quanto favorisce la loro l'equilibrio tra lavoro e vita privata del 25,7% rispetto alla vita d'ufficio.

via Giphy 4. I dipendenti con un programma di lavoro equilibrato hanno meno probabilità di prendere ferie non programmate.

Come ClickUp può rendere divertenti le riunioni e le email?

Ammettiamolo: le riunioni e le email non sono sempre le parti più eccitanti di una giornata di lavoro. Ma non deve essere così. Riunioni ClickUp vi offre la flessibilità necessaria per dare vita alle vostre note. Utilizzate il testo in grassetto per evidenziare le chiavi di lettura, codificare con colori gli elementi di azione e persino aggiungere emoji o un fatto divertente per mantenere l'atmosfera della riunione leggera.

Organizzare meglio il lavoro con ClickUp Meetings

Immaginatevi una sessione di brainstorming in cui il team condivide idee e si scambia fatti divertenti: un modo interessante per coinvolgere il team e rendere le note più memorabili.

A volte le discussioni delle riunioni portano a specifici elementi d'azione. Per aiutarvi, ora potete assegnare commenti su ClickUp e **tag ai membri del team direttamente all'interno delle note. È semplice, tracciabile e rende tutti responsabili senza dover ricorrere a infiniti follower.

A proposito di brainstorming, le grandi idee hanno bisogno di un grande spazio per crescere. Per le sessioni di grandi idee, Lavagne online di ClickUp fanno fluire la creatività senza sforzo. Visualizzate, organizzate e date vita alle idee del vostro team, tutto in un unico posto.

Collaborate visivamente con il vostro team con le lavagne online di ClickUp

Cosa c'è di più? Disegnate connessioni, inserite immagini o disegni vettoriali e aggiungete persino un fatto divertente per creare un tono rilassato. Quando le idee iniziano a fluire, assegnate le attività sul momento, in modo che nulla vada perso.

E se le email sono la vostra passione, ClickUp vi copre anche in questo caso.

Gestite tutte le vostre email in un unico posto: inviatele, ricevetele e trasformatele in attività con un solo clic ClickUp per il project management delle email . Basta con la ricerca di collegati o con la manipolazione di piattaforme. Tutto ciò che vi serve è proprio dove vi serve!

Gestite i progetti in movimento con l'Email Project Management di ClickUp

Ad esempio, il feedback del client su un progetto può diventare istantaneamente un'attività, completata da date di scadenza e membri del team assegnati. E c'è di più! È anche possibile programmare email automatiche o triggerare le risposte in base agli eventi delle attività, risparmiando ore e ore di tira e molla.

E se volete continuare a far fluire la conversazione, mettete le mani su ClickUp Chattare .

Che si tratti di condividere gli aggiornamenti del progetto, di coordinare le attività o di lasciare una nota veloce, tutto rimane in un unico posto.

Con ClickUp Chattare è possibile completare l'immagine di tutto il proprio lavoro

Immaginate di essere nel bel mezzo di un progetto e che qualcuno abbia bisogno di un chiarimento immediato. Invece di navigare in più canali o di passare a uno strumento completamente nuovo, potete semplicemente usare ClickUp Chattare (è semplicemente più sensato!)

Ancora meglio, ogni thread di chattare può essere collegato direttamente alle attività collegate, in modo che il contesto rimanga chiaro e le decisioni siano facili da consultare quando necessario.

E per tutte le vostre note personali, idee casuali o fatti divertenti in cui vi imbattete durante la navigazione? Documenti di ClickUp è il luogo perfetto per tenere tutto organizzato. Inserite segnalibri, aggiungete tabelle o formattate i vostri documenti come preferite.

💡Pro Tip: Per i momenti in cui si desidera stimolare una conversazione o alleggerire l'atmosfera con il proprio team, I modelli per rompere il ghiaccio di ClickUp sono assolutamente da provare. Sono un modo semplice per aggiungere un tocco di divertimento e mantenere salde le relazioni del team.

Rendere le riunioni divertenti, coinvolgenti ed efficienti con ClickUp

Se volete rendere coinvolgenti le riunioni o le email, non dimenticate di condividere fatti divertenti ogni volta che potete. Ma per portare le vostre interazioni professionali a un livello superiore, usate ClickUp, uno strumento che unisce divertimento e funzionalità.

ClickUp non serve solo a terminare le cose (anche se in questo è fantastico), ma a far sentire la collaborazione senza sforzo. Immaginate di fare brainstorming con il vostro team utilizzando modelli pronti all'uso, di chattare in tempo reale senza perdere il contesto e di gestire le attività sotto un unico tetto.

La parte migliore? È facile iniziare e non c'è bisogno di essere un mago della tecnologia per capirlo. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp -È gratis, è divertente e potrebbe cambiare il vostro modo di lavorare per sempre!