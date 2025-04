Whatsapp Business vs Personal: Quale strumento di messaggistica scegliere?

WhatsApp ha fatto il suo debutto nel 2009 e ben presto tutti, dagli adolescenti delle scuole superiori ai dirigenti d'azienda, sono stati incollati ai testi.

Con tutto questo fermento, le aziende hanno preso nota. Hanno capito che WhatsApp aveva un potenziale reale per la comunicazione con i clienti. È nata WhatsApp Business una versione progettata specificamente per, come avete indovinato, le interazioni aziendali.

Tuttavia, la domanda importante rimane: whatsApp è più adatto all'uso personale o può essere altrettanto efficace per le aziende? WhatsApp Business vs. Personal sono davvero due facce della stessa medaglia o sono piattaforme fondamentalmente diverse?

Analizziamo le differenze e scopriamo qual è quella giusta per le vostre esigenze

Introduzione a WhatsApp

Nel giugno del 2024, il cast di Famiglia Moderna preferito da tutti ha fatto un sorprendente ritorno, questa volta in una Pubblicità di WhatsApp !

Perché? Per mostrare la potenza della funzionalità/funzione di gruppo di WhatsApp.

Con le classiche stranezze dei personaggi e una sceneggiatura azzeccata, WhatsApp ha promesso agli spettatori un'esperienza di messaggistica senza soluzione di continuità. ma quanto è valido WhatsApp per l'uso quotidiano?

Panoramica di WhatsApp

Non c'è da stupirsi: WhatsApp è l'app di messaggistica mobile più utilizzata al mondo.

Con 2 miliardi di utenti attivi a livello globale è chiaro che WhatsApp ha colpito le persone di tutto il mondo.

allora, qual è l'attrazione?

Oltre a essere sicuro e a lavorare senza problemi su iOS e Android, è gratis.

Sebbene quasi tutti abbiano sentito parlare di WhatsApp, molti non conoscono il suo fratello più adatto alle aziende: WhatsApp Business.

L'ascesa di WhatsApp Business

Prima di addentrarci nei dettagli delle opzioni di WhatsApp, facciamo un rapido bilancio:

WhatsApp Messenger

WhatsApp Business

API di WhatsApp Business

Ognuno di essi ha uno scopo unico, adatto alle diverse esigenze di messaggistica.

Come Mark Zuckerberg ha condiviso in un'intervista a intervista con Reuters , "La realtà è che messaggistica aziendale sarà probabilmente il prossimo grande pilastro della nostra azienda, mentre lavoriamo per monetizzare maggiormente WhatsApp e Messenger"

E non si sbagliava!

Infatti, più di 40 milioni di persone sfogliano il catalogo di WhatsApp Business ogni mese - un'impresa impressionante per quella che è nata come una semplice app di messaggistica.

🌟 Fatto divertente: Dopo essere stato rifiutato da Facebook nel 2009, il co-fondatore di WhatsApp Brian Acton non si è arreso. Al contrario, ha costruito WhatsApp e Facebook l'ha acquistata per 19 miliardi di dollari nel 2014.

Esplorazione di WhatsApp Personal

WhatsApp Personal è l'app di messaggistica preferita da tutti, e c'è un motivo. Esploriamo.

Funzionalità/funzione principale di WhatsApp Personal

Come ogni grande piattaforma di messaggistica, WhatsApp Personal è ricco di elementi essenziali che lo hanno reso uno dei preferiti in tutto il mondo. Queste funzionalità/funzione principali includono:

Crittografia end-to-end : Messaggi, chiamate e file multimediali sono protetti in modo che solo voi e il destinatario possiate leggerli. Nemmeno WhatsApp è in grado di sbirciare all'interno del sistema, sicuro come il caveau di una banca

: Messaggi, chiamate e file multimediali sono protetti in modo che solo voi e il destinatario possiate leggerli. Nemmeno WhatsApp è in grado di sbirciare all'interno del sistema, sicuro come il caveau di una banca Voce e videochiamata: È possibile effettuare gratis videochiamate e chiamate vocali, anche di gruppo per un massimo di otto persone. Perfetto per riunioni virtuali di famiglia o per incontri occasionali

via WhatsApp

Messaggi vocali : Per chi preferisce parlare piuttosto che scrivere, i messaggi vocali semplificano la vita. Basta registrare e inviare: il destinatario potrà ascoltare ogni sfumatura della vostra storia

: Per chi preferisce parlare piuttosto che scrivere, i messaggi vocali semplificano la vita. Basta registrare e inviare: il destinatario potrà ascoltare ogni sfumatura della vostra storia Condivisione di documenti : Saltate la seccatura delle email! Inviate PDF, fogli di calcolo e diapositive direttamente tramite WhatsApp. Perché, diciamocelo, a volte non si ha voglia di accendere un'altra app

: Saltate la seccatura delle email! Inviate PDF, fogli di calcolo e diapositive direttamente tramite WhatsApp. Perché, diciamocelo, a volte non si ha voglia di accendere un'altra app Condivisione di foto e video : Condivisione di foto e video senza problemi di qualità. Immagini nitide e senza pixel: il sogno dei fotografi

: Condivisione di foto e video senza problemi di qualità. Immagini nitide e senza pixel: il sogno dei fotografi Accesso desktop: WhatsApp è disponibile su Mac o PC. Perché digitare su una tastiera completa è semplicemente... bello

via WhatsApp

Messaggi in broadcast : Inviate un messaggio a un gruppo di persone contemporaneamente con la funzionalità/funzione broadcast di WhatsApp. È la sala VIP dei testi

: Inviate un messaggio a un gruppo di persone contemporaneamente con la funzionalità/funzione broadcast di WhatsApp. È la sala VIP dei testi Verifica in due passaggi: Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza per tenere lontani gli occhi indiscreti. Un must per chi ha a cuore i propri dati

**Leggi anche Le migliori alternative alle email per la comunicazione aziendale WhatsApp ha fatto un passo avanti con alcune funzionalità/funzione davvero da chef. Scopriamo alcune delle novità più interessanti:

Modifica dei messaggi : Avete mai premuto invio troppo velocemente? Ora avete fino a 15 minuti per modificare il vostro messaggio, evitando errori di battitura o momenti "oops"

: Avete mai premuto invio troppo velocemente? Ora avete fino a 15 minuti per modificare il vostro messaggio, evitando errori di battitura o momenti "oops" Modalità silenziosa per i chiamanti sconosciuti : Siete stanchi delle chiamate di spam? Ora potete silenziare le chiamate provenienti da numeri non presenti nei vostri contatti per un'esperienza più tranquilla

: Siete stanchi delle chiamate di spam? Ora potete silenziare le chiamate provenienti da numeri non presenti nei vostri contatti per un'esperienza più tranquilla Blocco delle chat : Aggiungi un livello di privacy a chattare specifiche con la protezione dell'impronta digitale o del codice di accesso, mantenendo private alcune conversazioni

: Aggiungi un livello di privacy a chattare specifiche con la protezione dell'impronta digitale o del codice di accesso, mantenendo private alcune conversazioni Sfondi personalizzati per le chat : Personalizzazione degli sfondi delle chat per distinguere rapidamente le conversazioni e aggiungere un tocco personale

: Personalizzazione degli sfondi delle chat per distinguere rapidamente le conversazioni e aggiungere un tocco personale Adesivi generati dall'IA: Descrivi la tua idea e l'IA di WhatsApp creerà adesivi personalizzati, dando maggiore espressività alle tue chat

via WhatsApp

Elementi fissati nei gruppi : Mantieni le informazioni importanti in cima alle chat di gruppo con i messaggi fissati, aiutando tutti a rimanere in carreggiata

: Mantieni le informazioni importanti in cima alle chat di gruppo con i messaggi fissati, aiutando tutti a rimanere in carreggiata Chattare con la IA: Mani troppo occupate per scrivere? È possibile inviare prompt vocali a Meta IA su WhatsApp

Casi d'uso personali di WhatsApp

Prendiamo Emma, che sta pianificando la festa a sorpresa della sua migliore amica. Ecco come WhatsApp Personal la tiene al corrente di tutto:

Gestione della privacy : Imposta i controlli sulla privacy per limitare chi può vedere i suoi aggiornamenti di stato (non sono ammessi spoiler sulla festa)

: Imposta i controlli sulla privacy per limitare chi può vedere i suoi aggiornamenti di stato (non sono ammessi spoiler sulla festa) Promemoria degli eventi con elementi fissati : Emma inserisce l'indirizzo e il tema della festa nella parte superiore della chat di gruppo, in modo che nessuno dimentichi i dettagli importanti

: Emma inserisce l'indirizzo e il tema della festa nella parte superiore della chat di gruppo, in modo che nessuno dimentichi i dettagli importanti Invio di indicazioni stradali con posizione in tempo reale : Per evitare che qualcuno si perda, Emma condivide la sua posizione in diretta con gli ospiti mentre si dirigono verso il luogo della festa

: Per evitare che qualcuno si perda, Emma condivide la sua posizione in diretta con gli ospiti mentre si dirigono verso il luogo della festa Adesivi IA per la vittoria : Emma crea alcuni adesivi IA personalizzati, tra cui un banner "Party Time!" e facce emoji divertenti per entusiasmare la chat

: Emma crea alcuni adesivi IA personalizzati, tra cui un banner "Party Time!" e facce emoji divertenti per entusiasmare la chat Condivisione dello schermo nelle videochiamate : Emma condivide il suo schermo durante una videochiamata per mostrare il layout che ha pianificato per le decorazioni e le postazioni

: Emma condivide il suo schermo durante una videochiamata per mostrare il layout che ha pianificato per le decorazioni e le postazioni Blocco della chat di gruppo : Blocca la chat di gruppo per mantenere privati i piani della festa, evitando spoiler per chi non è invitato

: Blocca la chat di gruppo per mantenere privati i piani della festa, evitando spoiler per chi non è invitato Reagire agli RSVP usando i sondaggi: Invece di far rispondere i suoi invitati con una marea di messaggi (che, come sappiamo, diventa rapidamente caotica), Emma crea un sondaggio nella chat di gruppo per consentire a tutti di RSVP, dove gli ospiti possono votare su opzioni come il cibo, il codice di abbigliamento e le attività

via WhatsApp

Messaggi che scompaiono per la pulizia: Dopo la festa, Emma imposta la scomparsa dei messaggi nel gruppo, in modo che le foto e gli aggiornamenti di tutti non ingombrino per sempre la chat

💡 Pro Tip: Aumenta la coordinazione del gruppo con "Chiamate di gruppo programmate" Pianificate le chiamate in anticipo con promemoria programmati per mantenere tutti in sincronizzazione.

Vantaggi di WhatsApp Personal

WhatsApp offre un intervallo di vantaggi che la rendono una delle piattaforme di messaggistica più popolari a livello globale:

Raggiungibilità globale : Con oltre 2 miliardi di utenti in 180 paesi, WhatsApp è ovunque. Addio alle tariffe internazionali per gli SMS

: Con oltre 2 miliardi di utenti in 180 paesi, WhatsApp è ovunque. Addio alle tariffe internazionali per gli SMS Disponibilità multipiattaforma : WhatsApp lavora senza problemi su Android, iOS e persino sui desktop, per essere sempre in contatto indipendentemente dal dispositivo

: WhatsApp lavora senza problemi su Android, iOS e persino sui desktop, per essere sempre in contatto indipendentemente dal dispositivo Gratuito : A differenza della maggior parte delle app, WhatsApp rimane gloriosamente privo di annunci pubblicitari, consentendovi di messaggiare senza distrazioni

: A differenza della maggior parte delle app, WhatsApp rimane gloriosamente privo di annunci pubblicitari, consentendovi di messaggiare senza distrazioni Efficace dal punto di vista dei costi : WhatsApp è gratis per i testi, le chiamate vocali e le videochiamate, risparmiando sui costi di comunicazione internazionali

: WhatsApp è gratis per i testi, le chiamate vocali e le videochiamate, risparmiando sui costi di comunicazione internazionali Alto tasso di apertura dei messaggi : I messaggi di WhatsApp hanno maggiori probabilità di essere aperti e letti, il che lo rende la scelta migliore per gli aggiornamenti importanti e il coinvolgimento dei clienti

: I messaggi di WhatsApp hanno maggiori probabilità di essere aperti e letti, il che lo rende la scelta migliore per gli aggiornamenti importanti e il coinvolgimento dei clienti Crittografia end-to-end : La privacy è la priorità numero uno, con solide funzionalità/funzione di sicurezza che mantengono le conversazioni protette

: La privacy è la priorità numero uno, con solide funzionalità/funzione di sicurezza che mantengono le conversazioni protette Elenco e gruppi di broadcasting : Gestione semplice di più conversazioni, sia per aggiornamenti aziendali che per incontri sociali

: Gestione semplice di più conversazioni, sia per aggiornamenti aziendali che per incontri sociali Condivisione della posizione in tempo reale : Ideale per il monitoraggio degli incontri o per garantire la sicurezza dei propri cari

: Ideale per il monitoraggio degli incontri o per garantire la sicurezza dei propri cari Facile per l'utente: L'interfaccia è semplice e progettata per tutte le età, rendendola accessibile e intuitiva

Limiti di WhatsApp Personal

Sebbene WhatsApp sia fantastico, vale la pena notare alcuni limiti:

Dipendenza da Internet : Senza accesso a Internet, WhatsApp è inutilizzabile, a differenza dei normali SMS

: Senza accesso a Internet, WhatsApp è inutilizzabile, a differenza dei normali SMS Rischio di sospensione dell'account : La violazione delle politiche di WhatsApp potrebbe portare alla sospensione dell'account, un problema per le aziende che fanno affidamento su di esso

: La violazione delle politiche di WhatsApp potrebbe portare alla sospensione dell'account, un problema per le aziende che fanno affidamento su di esso Impatto sulla salute mentale : La pressione di essere sempre disponibili può portare a stress e "stanchezza da notifiche"

: La pressione di essere sempre disponibili può portare a stress e "stanchezza da notifiche" Uso dello spazio di archiviazione : La condivisione frequente di contenuti multimediali può consumare rapidamente lo spazio di archiviazione, richiedendo una pulizia regolare

: La condivisione frequente di contenuti multimediali può consumare rapidamente lo spazio di archiviazione, richiedendo una pulizia regolare Supporto clienti: Il supporto clienti per i singoli utenti può essere limitato e lento

**Esplorare le alternative Le migliori alternative a WhatsApp per comunicare meglio

Approfondire il Business di WhatsApp

Con 56% degli operatori di mercato concordando sul fatto che la messaggistica aziendale aiuta i clienti a sentirsi più in connessione con le aziende, esploriamo le funzionalità/funzione principali di WhatsApp Business e vediamo se è la soluzione giusta per voi.

🧠 Lo sapevate? Le persone controllano il proprio telefono fino a 58 volte al giorno? Per gli utenti Android, ciò significa circa 38 minuti al giorno solo su WhatsApp, creando un'opportunità privilegiata per i marchi di coinvolgere i clienti su una piattaforma affidabile.

Funzionalità/funzione principali di WhatsApp Business

Profilo WhatsApp Business : Mostra la tua attività con un profilo che include il tuo logo, la descrizione dell'azienda, gli orari di attività e il collegato al sito web, creando una mini vetrina proprio su WhatsApp

: Mostra la tua attività con un profilo che include il tuo logo, la descrizione dell'azienda, gli orari di attività e il collegato al sito web, creando una mini vetrina proprio su WhatsApp Messaggi di benvenuto: Invia automaticamente un messaggio di benvenuto personalizzato ai nuovi clienti per iniziare le conversazioni con il piede giusto

via WhatsApp

Risposte rapide : Risparmia tempo con le risposte rapide personalizzabili per le domande più frequenti, permettendoti di rispondere più velocemente con un solo tocco

: Risparmia tempo con le risposte rapide personalizzabili per le domande più frequenti, permettendoti di rispondere più velocemente con un solo tocco Messaggi: Impostazione di risposte automatiche al di fuori dell'orario di lavoro per informare i clienti quando sarete di ritorno e tenerli informati

via WhatsApp

Etichette : Organizza e categorizza le conversazioni con etichette per localizzare e rispondere rapidamente ai messaggi importanti

: Organizza e categorizza le conversazioni con etichette per localizzare e rispondere rapidamente ai messaggi importanti Meta-verified badge : Crea credibilità con un badge di verifica, aiutando i clienti a identificare il tuo account ufficiale e aumentando la fiducia

: Crea credibilità con un badge di verifica, aiutando i clienti a identificare il tuo account ufficiale e aumentando la fiducia Catalogo e carrello: Mostrate i vostri prodotti e servizi attraverso un catalogo e consentite ai clienti di aggiungere elementi al carrello per facilitare la navigazione e l'ordine

via WhatsApp

Messaggi : Raggiungi più clienti contemporaneamente inviando messaggi broadcast al tuo elenco di contatti per annunci o promozioni

: Raggiungi più clienti contemporaneamente inviando messaggi broadcast al tuo elenco di contatti per annunci o promozioni Annunci che cliccano su WhatsApp: Convoglia nuovi clienti dagli annunci di Facebook e Instagram direttamente in una chat di WhatsApp, creando un punto di ingresso agevole per le conversazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Ads-that-click-to-WhatsApp.png

/$$$img/

via WhatsApp

Pulsanti "call-to-action" sui social media: Includete i pulsanti "Invia messaggio" sui vostri profili Facebook e Instagram per guidare i potenziali clienti ad avviare immediatamente una chat con voi

Best Practice di WhatsApp Business

Fornite orari aziendali chiari : Fate sapere ai clienti quando siete disponibili e utilizzate i messaggi di assenza durante le ore libere per mantenere una comunicazione coerente

: Fate sapere ai clienti quando siete disponibili e utilizzate i messaggi di assenza durante le ore libere per mantenere una comunicazione coerente Utilizzare le risposte rapide per le domande frequenti : Impostare risposte rapide per le domande più comuni per risparmiare tempo e semplificare le impostazioni dei clienti

: Impostare risposte rapide per le domande più comuni per risparmiare tempo e semplificare le impostazioni dei clienti Promuovere il vostro canale WhatsApp : Utilizzate codici QR, brevi collegamenti e pulsanti per i social media per far sapere ai clienti che possono raggiungervi su WhatsApp

: Utilizzate codici QR, brevi collegamenti e pulsanti per i social media per far sapere ai clienti che possono raggiungervi su WhatsApp Utilizzare il badge Meta-verificato: Ottenere il badge per aumentare la fiducia, particolarmente utile nei settori in cui l'autenticazione è fondamentale

Leggi anche: le 10 migliori app per i messaggi aziendali nel 2024

Casi d'uso di WhatsApp Business

Bank Mandiri (settore bancario): Bank Mandiri utilizza WhatsApp Business per coinvolgere nuovamente i clienti attraverso notifiche automatiche per la verifica della carta di credito e offerte di pagamento rateale. La piattaforma ha aumentato la retemargine di interesse del 42% e i tassi di risposta per la verifica delle carte di credito del 56%, rendendo WhatsApp il primo canale di conversione della banca, superando SMS, televendite e sito web

via WhatsApp

Max Life Insurance (Assicurazioni) : Per coinvolgere i clienti di tutta l'India, Max Life Insurance ha collaborato con Haptik per implementare la funzionalità/funzione linguistica di WhatsApp Business Platform, offrendo servizi in sette lingue regionali. Questo viaggio in due tap permette ai personalizzati di selezionare la propria lingua preferita, portando a un'offerta di servizi in sette lingue regionali40% di completata valutazione per le interazioni con i clienti nella lingua personalizzata

: Per coinvolgere i clienti di tutta l'India, Max Life Insurance ha collaborato con Haptik per implementare la funzionalità/funzione linguistica di WhatsApp Business Platform, offrendo servizi in sette lingue regionali. Questo viaggio in due tap permette ai personalizzati di selezionare la propria lingua preferita, portando a un'offerta di servizi in sette lingue regionali40% di completata valutazione per le interazioni con i clienti nella lingua personalizzata Mercedes-Benz Turchia (Automotive) : Mercedes-Benz Turchia ha integrato la Business Platform di WhatsApp per promuovere i furgoni commerciali, generare contatti e coinvolgere direttamente i clienti. Grazie a campagne ibride che combinano WhatsApp e i canali tradizionali, hanno ottenuto una63% inaumento dell'intenzione di acquisto e un aumento del 93% delle vendite, il tutto riducendo il costo per lead qualificato del 78%

: Mercedes-Benz Turchia ha integrato la Business Platform di WhatsApp per promuovere i furgoni commerciali, generare contatti e coinvolgere direttamente i clienti. Grazie a campagne ibride che combinano WhatsApp e i canali tradizionali, hanno ottenuto una63% inaumento dell'intenzione di acquisto e un aumento del 93% delle vendite, il tutto riducendo il costo per lead qualificato del 78% Lenovo (Tecnologia): Lenovo Indonesia ha lanciato i Flussi WhatsApp per semplificare le prenotazioni degli appuntamenti di assistenza, ottenendo un tasso di conversione 8,2 volte superiore rispetto al sito web e un aumento del costo per lead qualificato del 93%44.5% di aumento del coinvolgimento su WhatsApp. Questo canale self-service senza soluzione di continuità consente ai clienti di prenotare, riprogrammare o cancellare appuntamenti interamente su WhatsApp

via WhatsApp

Vantaggi di WhatsApp Business

Maggiore coinvolgimento dei clienti : I canali di messaggistica consentono alle aziende di rimanere in connessione durante l'intero percorso del cliente. Grazie ai tassi di risposta rapidi e alle automazioni, le aziende possono interagire con i clienti alle loro condizioni

: I canali di messaggistica consentono alle aziende di rimanere in connessione durante l'intero percorso del cliente. Grazie ai tassi di risposta rapidi e alle automazioni, le aziende possono interagire con i clienti alle loro condizioni Alte valutazioni : WhatsApp vanta un'impressionante98% di tasso di apertura per le aziende messaggi, superando gli altri canali

: WhatsApp vanta un'impressionante98% di tasso di apertura per le aziende messaggi, superando gli altri canali Soddisfazione dei clienti : Riunendo i clienti dove si sentono più a loro agio, WhatsApp Business aumenta la soddisfazione e la fedeltà dei clienti

: Riunendo i clienti dove si sentono più a loro agio, WhatsApp Business aumenta la soddisfazione e la fedeltà dei clienti Comunicazione efficace dal punto di vista dei costi : Automazioni e risposte rapide riducono i costi operativi e aumentano l'efficienza

: Automazioni e risposte rapide riducono i costi operativi e aumentano l'efficienza Crescita del fatturato: WhatsApp Business aumenta i tassi di conversione, con studi che dimostrano che le chattare dal vivo possono avere un impatto positivo sulle posizioni commerciali e sulla fedeltà dei clienti

Leggi anche: le 15 migliori piattaforme di chattare per il 2024

Limiti di WhatsApp Business

Quota di messaggi limitata : Senza verifica, l'invio di messaggi è limitato a 5.000 al mese, il che potrebbe essere limitante per le aziende più grandi

: Senza verifica, l'invio di messaggi è limitato a 5.000 al mese, il che potrebbe essere limitante per le aziende più grandi Nessuna integrazione con terze parti : WhatsApp Business non dispone di supporto API, il che limita l'integrazione con altre applicazioni e riduce l'efficienza del flusso di lavoro

: WhatsApp Business non dispone di supporto API, il che limita l'integrazione con altre applicazioni e riduce l'efficienza del flusso di lavoro Automazioni limitate : Le opzioni di automazione su WhatsApp Business sono basilari rispetto alle API di WhatsApp Business, che offrono chatbot e routing dei messaggi più avanzati

: Le opzioni di automazione su WhatsApp Business sono basilari rispetto alle API di WhatsApp Business, che offrono chatbot e routing dei messaggi più avanzati Uso limitato dei dispositivi : WhatsApp Business supporta solo due dispositivi, limitando il numero di agenti che possono gestire le conversazioni con i clienti

: WhatsApp Business supporta solo due dispositivi, limitando il numero di agenti che possono gestire le conversazioni con i clienti Limiti del catalogo : La funzionalità/funzione del catalogo è limitata e richiede che i clienti visitino il vostro sito web o la vostra piattaforma di e-commerce per ulteriori opzioni

: La funzionalità/funzione del catalogo è limitata e richiede che i clienti visitino il vostro sito web o la vostra piattaforma di e-commerce per ulteriori opzioni Mancanza del segno di spunta verde: Senza verifica, gli account WhatsApp Business non hanno il segno di spunta verde, il che potrebbe avere un impatto sulla fiducia dei clienti a causa della maggiore consapevolezza del phishing

💡 Consiglio: Se il vostro team sta raggiungendo il limite massimo di messaggi di WhatsApp Business o ha difficoltà a mantenere organizzate le conversazioni con i clienti, prendete in considerazione WhatsApp Business API. Senza limiti di dispositivi e con automazioni avanzate, è pensata per i team più grandi che hanno bisogno di volumi di messaggi elevati.

WhatsApp Business API

L'API di WhatsApp Business è un'applicazione diversa dall'app di WhatsApp Business.

Pensata per le aziende di medie e grandi dimensioni, apre le porte a strumenti di marketing avanzati e a integrazioni semplici progettate per gestire il coinvolgimento dei clienti su scala.

A differenza dell'app Business, l'API non è dotata di un'interfaccia nativa, ma si connette direttamente al front-end di qualsiasi piattaforma integrata attraverso un partner aziendale Meta.

Questa configurazione vi permette di integrare la portata e la potenza di WhatsApp nei vostri sistemi esistenti.

Siete già incuriositi? Ecco di più:

Connessione con i clienti, ovunque essi siano : Riunite i clienti dove sono già attivi su WhatsApp: uno spazio familiare e confortevole per il coinvolgimento

: Riunite i clienti dove sono già attivi su WhatsApp: uno spazio familiare e confortevole per il coinvolgimento Conversazioni a due sensi: Favorisce esperienze interattive di marketing, commerciali e di supporto, guidando i clienti attraverso l'intero viaggio

via WhatsApp

Interazioni memorabili: Utilizza rich media, elenchi dinamici di prodotti e CTA interattive per offrire esperienze uniche e coinvolgenti su larga scala

Leggi anche: Come utilizzare diversi tipi di canali di comunicazione

Scalare il lavoro richiesto con WhatsApp Business API

Ecco alcuni casi d'uso personalizzati che illustrano come le aziende utilizzano le API per stimolare la crescita e migliorare l'esperienza dei clienti:

Notifiche : Mantenere i clienti in contatto con aggiornamenti tempestivi come conferme d'ordine, monitoraggio del tempo o promemoria per gli appuntamenti

: Mantenere i clienti in contatto con aggiornamenti tempestivi come conferme d'ordine, monitoraggio del tempo o promemoria per gli appuntamenti Promozioni personalizzate : Incrementare le opportunità di upsell, affrontare l'abbandono del carrello e inviare offerte iper-rilevanti per massimizzare il ROI del marketing

: Incrementare le opportunità di upsell, affrontare l'abbandono del carrello e inviare offerte iper-rilevanti per massimizzare il ROI del marketing Commercio : Permettete ai clienti di navigare, fare domande e fare ordini direttamente su WhatsApp, creando un'esperienza di acquisto senza attriti

: Permettete ai clienti di navigare, fare domande e fare ordini direttamente su WhatsApp, creando un'esperienza di acquisto senza attriti Assistenza clienti: Automazioni delle query di routine con flussi conversazionali e indirizzamento dei clienti ad agenti in carne e ossa solo quando necessario, riducendo i costi di supporto

via WhatsApp

Verifiche : Semplificare l'autenticazione degli account con password sicure e uniche o prompt a più fattori

: Semplificare l'autenticazione degli account con password sicure e uniche o prompt a più fattori Flussi personalizzati: Progettare esperienze conversazionali uniche per favorire il coinvolgimento e la fidelizzazione

Esempio: Zendesk ha migrato da un'API on-premises alla Cloud API su WhatsApp Business, eliminando il 100% dei costi di attivazione e riducendo i tempi di progettazione del 90%. Con la Cloud API, Zendesk ha raddoppiato il tasso di output dei messaggi, migliorando la risoluzione dei ticket e facendo crescere la domanda di WhatsApp tra i clienti.

Integrazione di ClickUp con le API di WhatsApp Business ClickUp è sinonimo di project management.

La combinazione delle versatili funzionalità di ClickUp per l'automazione e l'integrazione con le API di WhatsApp Business apre nuove porte all'automazione delle attività e alla scalabilità delle comunicazioni nei settori commerciale, marketing e assistenza clienti.

Ecco come ottenere il massimo da questa potente combinazione:

Commerciali e prospezione : Per i team commerciali, questa integrazione consente di automatizzare le attività di ClickUp ogni volta che viene identificato un nuovo lead su piattaforme come LinkedIn. Le notifiche possono essere inviate via WhatsApp quando un accordo è in corso, consentendo ai rappresentanti commerciali di rispondere più rapidamente e di migliorare la conversione dei lead

: Per i team commerciali, questa integrazione consente di automatizzare le attività di ClickUp ogni volta che viene identificato un nuovo lead su piattaforme come LinkedIn. Le notifiche possono essere inviate via WhatsApp quando un accordo è in corso, consentendo ai rappresentanti commerciali di rispondere più rapidamente e di migliorare la conversione dei lead CRM : Utilizzare ClickUp CRM per organizzare le interazioni con i client e monitorare la pipeline commerciale con facilità. L'automazione può creare attività di follower e inviare promemoria su WhatsApp per garantire che i rappresentanti commerciali si impegnino prontamente con i client

: Utilizzare ClickUp CRM per organizzare le interazioni con i client e monitorare la pipeline commerciale con facilità. L'automazione può creare attività di follower e inviare promemoria su WhatsApp per garantire che i rappresentanti commerciali si impegnino prontamente con i client Gestione delle campagne di marketing : Semplificate la creazione, il monitoraggio e la reportistica delle campagne gestendo le attività di ClickUp e utilizzando WhatsApp per inviare aggiornamenti istantanei agli stakeholder e ai membri del team, mantenendo tutti allineati

: Semplificate la creazione, il monitoraggio e la reportistica delle campagne gestendo le attività di ClickUp e utilizzando WhatsApp per inviare aggiornamenti istantanei agli stakeholder e ai membri del team, mantenendo tutti allineati Monitoraggio degli obiettivi: Impostazione di obiettivi commerciali o di marketing misurabili con il programma di marketing Obiettivi di ClickUp e monitorare i loro stati con campi personalizzati e visualizzazioni, e utilizzare WhatsApp per inviare aggiornamenti sullo stato o celebrare le attività cardine con il team

Prezzi e considerazioni sulle API di WhatsApp per le aziende

I prezzi delle API di WhatsApp Business si basano su un modello basato sulle conversazioni, con addebito per sessione di 24 ore. Ecco la ripartizione:

Tipi di conversazione

Ogni tipo di conversazione ha uno scopo e un prezzo diversi:

Conversazioni di marketing : Utilizzate per la promozione di prodotti o servizi, sono più costose in quanto sono progettate per stimolare il coinvolgimento dei clienti e le vendite

: Utilizzate per la promozione di prodotti o servizi, sono più costose in quanto sono progettate per stimolare il coinvolgimento dei clienti e le vendite Conversazioni di utilità : Messaggi transazionali come conferme d'ordine o aggiornamenti sulla spedizione rientrano in questa categoria e sono più economici rispetto ai messaggi di marketing

: Messaggi transazionali come conferme d'ordine o aggiornamenti sulla spedizione rientrano in questa categoria e sono più economici rispetto ai messaggi di marketing Conversazioni di autenticazione : Per la verifica sicura dell'utente (si pensi agli OTP), con un equilibrio tra sicurezza e convenienza

: Per la verifica sicura dell'utente (si pensi agli OTP), con un equilibrio tra sicurezza e convenienza Conversazioni di servizio: Le interazioni avviate dai clienti sono classificate come conversazioni di servizio, una scelta economica per il supporto e le richieste di informazioni

Fattori chiave di costo

Inizio della conversazione : I costi variano a seconda che sia l'azienda o il cliente a iniziare la conversazione

: I costi variano a seconda che sia l'azienda o il cliente a iniziare la conversazione Prezzi per paese : Le valutazioni variano a seconda del Paese del destinatario, quindi per un pubblico globale è bene considerare le differenze di costo regionali

: Le valutazioni variano a seconda del Paese del destinatario, quindi per un pubblico globale è bene considerare le differenze di costo regionali Durata della sessione: Tutti gli scambi nell'arco di 24 ore vengono considerati come una conversazione, mantenendo i prezzi stabili per interazioni complete

Confronto tra WhatsApp, WhatsApp Business e WhatsApp Business API

La differenza chiave si riduce al traguardo degli utenti: WhatsApp Messenger è per uso personale, WhatsApp Business è per le piccole e medie imprese e WhatsApp Business API è per le grandi aziende con esigenze di marketing avanzate.

Ecco una tabella per un rapido confronto:

Funzione WhatsApp Messenger WhatsApp Business WhatsApp Business API Utilizzo previsto Personale Piccole-medie imprese (PMI) Medie-grandi aziende Messaggi 1:1 Servizio clienti ad hoc, marketing su piccola scala Campagne di messaggistica di massa, servizio clienti strategico Accesso App, browser App, browser Richiede l'interfaccia del provider di soluzioni Limite dispositivi Un utente, due dispositivi (telefono e desktop) Un utente, due dispositivi (telefono e desktop) Utenti e dispositivi illimitati Strumenti aziendali Nessuno Profilo aziendale, catalogo prodotti, broadcast limitato e messaggi automatizzati Profilo aziendale, catalogo prodotti, messaggi broadcast, chatbot automatizzati Verifica con zecca verde Non disponibile Non disponibile Disponibile per gli account ufficiali Fonte dei contatti Contatti dal telefono Contatti dal telefono Importazione da un elenco opt-in Pricing Free Free Paid

Leggi anche: Le 10 migliori app per le piccole imprese nel 2024: Provate e testate

Fare la scelta giusta

I testi sono la nostra principale modalità di comunicazione in quest'epoca, e una comunicazione efficace può aumentare produttività fino al 72% .

Quindi, la scelta della piattaforma giusta è importante.

Sebbene WhatsApp sia innegabilmente una fantastica app di messaggistica, i team hanno spesso bisogno di uno strumento di project management separato per monitorare, organizzare e rendere fruibili le conversazioni.

Con ClickUp, invece, è possibile aggiungere tutto questo in un unico posto.

ClickUp Chat: Una potente alternativa per il Business

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da canali diversi come email, chat e WhatsApp in un unico posto. Così, sapete dove andare per trovare le informazioni di cui avete bisogno.

Rosana Hungria, Project Manager

Pensate a ClickUp Chattare -come piattaforma che riunisce tutto ciò di cui avete bisogno, dalle chat del team agli aggiornamenti delle attività, in uno spazio ordinato e organizzato che vi consente di:

💬 Messaggiare istantaneamente: Grazie alla chat in tempo reale, potete partecipare a conversazioni individuali o di gruppo direttamente nell'area di lavoro di ClickUp.

collaborate in modo efficace, condividete file e create canali di discussione mirati per progetti specifici_ con ClickUp Chat

📝 Assegnare attività e commenti: Utilizzate le @menzioni per assegnare commenti o notificare i membri del team e mantenere il flusso del lavoro senza intoppi

📂 Condivisione di file e gestione delle attività: Collegate senza problemi le chat con le attività, condividete documenti e assegnate elementi d'azione, il tutto dalla visualizzazione della chat

🎬 ClickUp Clip: Saltate le riunioni non necessarie e inviate un video con un'immagine di un'altra persona ClickUp Clip per condividere visivamente i propri pensieri

semplificare la comunicazione con ClickUp Clips

Creare un'atmosfera collaborativa diventa più facile con strumenti come ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards e ClickUp Brain

ClickUp Documenti : Ideale per la collaborazione in tempo reale, ClickUp Documenti offrono robuste opzioni di formattazione, inclusione di media e commenti, consentendo ai team di redigere, condividere e perfezionare le idee in comune

: Ideale per la collaborazione in tempo reale, ClickUp Documenti offrono robuste opzioni di formattazione, inclusione di media e commenti, consentendo ai team di redigere, condividere e perfezionare le idee in comune Lavagne online ClickUp : Per il brainstorming e il piano visivo, Lavagne online ClickUp permettono ai team di mappare idee e strategie in modo interattivo, rendendo le riunioni più coinvolgenti e produttive

: Per il brainstorming e il piano visivo, Lavagne online ClickUp permettono ai team di mappare idee e strategie in modo interattivo, rendendo le riunioni più coinvolgenti e produttive **Automazioni ClickUp: Programmate promemoria, inviate aggiornamenti e gestite i follower in modo automatico con Automazioni ClickUp per tenere tutti informati senza bisogno di continui check-in

ClickUp Assistente IA: ClickUp Brain aiuta a creare messaggi chiari e raffinati, assicurando che la comunicazione del team avvenga senza intoppi e che tutti siano sulla stessa pagina, letteralmente

automatizzare e pianificare i messaggi con ClickUp Brain

Modello di messaggio istantaneo di ClickUp

Il Modello di messaggio istantaneo ClickUp è stato progettato per aiutarvi a iniziare immediatamente a comunicare con il team.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-453.png Modello per messaggi istantanei ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32j4707&department=other Scarica questo modello /$$$cta/

Impostare progetti separati per ogni argomento e invitare i membri del team interessati per discussioni organizzate.

Per tenere in ordine l'area di lavoro, utilizzate la barra di ricerca del modello per trovare i messaggi chiave e archiviare rapidamente quelli vecchi. Inoltre, attivate le notifiche per rimanere aggiornati e assicurarvi che le risposte siano tempestive.

WhatsApp, cosa c'è dopo? comunicazione a 360 gradi con ClickUp

Ora che conoscete la suite WhatsApp - personale, aziendale e API - affrontiamo la realtà: Il vostro team non apprezzerà l'uso di WhatsApp per le comunicazioni di lavoro.

È ottimo per le chat occasionali, ma per le vere attività aziendali può essere una seccatura. ping continui? Sì. difficile tenere traccia dei thread? Certo.

E poi c'è lo spazio di archiviazione che svanisce più velocemente di un happy hour dopo il lavoro. C'è una ragione per cui i sistemi dedicati software dedicato alla comunicazione aziendale esiste!

Se volete una piattaforma che permetta al vostro team di disconnettersi a cena e di rimanere organizzato in ufficio, ClickUp è la risposta che fa per voi. ClickUp riunisce tutti gli aggiornamenti dei progetti, il monitoraggio delle attività e la comunicazione del team in un unico hub.

Grazie alla messaggistica istantanea, alle attività di ClickUp, alle lavagne online per il brainstorming e persino a ClickUp AI per ottimizzare i flussi di lavoro e la comunicazione, il team può godere di un ambiente di lavoro perfetto che non si ripercuote sul tempo libero.

pronti a semplificare la vostra vita lavorativa? Iscriviti su ClickUp gratis!