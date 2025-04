Come gestire i progetti collaterali: 10 consigli per un esito positivo

"Scegli un lavoro che ami e non lavorerai mai un giorno in vita tua" Sebbene sia un'idea stimolante, vale la pena esplorare come passione e lavoro si intersecano davvero nel mondo di oggi.

Ma c'è speranza!

Molti stanno ritrovando la strada dei loro sogni attraverso progetti collaterali.

Questi progetti secondari danno ai guerrieri del lavoro quotidiano la possibilità di dedicare qualche ora a ciò che amano, di esplorare nuove idee e persino di guadagnare un po' di denaro extra.

Ma conciliare un progetto secondario con un lavoro a tempo pieno non è estenuante?

Assolutamente sì. da fare, quindi, per gestire i progetti secondari senza esaurirsi?

Vediamo come gestire i progetti secondari come un professionista con ClickUp .

Cosa sono i progetti collaterali?

Prima di scegliere di lavorare a progetti collaterali, cerchiamo di chiarire cosa sono realmente.

È un malinteso comune che i progetti secondari siano solo per coloro che sperano di costruire un'azienda o di guadagnare denaro extra. Certo, questo può essere l'obiettivo, ma non tutti i progetti secondari devono portare alla creazione di un'impresa o a un guadagno extra Shark Tank !

In realtà, un progetto collaterale può essere una qualsiasi passione, abilità o sviluppo personale a cui si lavora per l'intero fine settimana (o la domenica mattina, se si vuole ancora un po' di tempo libero) o a fianco del proprio lavoro diurno durante i giorni feriali. Ecco perché questi progetti sono più di un secondo lavoro:

Sono divertenti: Ammettiamolo, i progetti secondari sono spesso ciò che amiamo fare di più. Da fare non è forse la definizione di felicità?

Ammettiamolo, i progetti secondari sono spesso ciò che amiamo fare di più. Da fare non è forse la definizione di felicità? Sono un corso intensivo di apprendimento: I progetti collaterali sono esperienze pratiche che consentono di esplorare nuove tecniche o di perfezionare le competenze attuali. A differenza delle attività di routine del vostro lavoro quotidiano, i progetti secondari si basano sulla pratica deliberata e sullo sviluppo delle competenze

I progetti collaterali offrono un campo di gioco senza scadenze, protocolli d'ufficio o vincoli del tipo "si è sempre fatto così". Siete voi a impostare il ritmo, le priorità e il piano, dandovi la massima libertà

I progetti collaterali offrono un campo di gioco senza scadenze, protocolli d'ufficio o vincoli del tipo "si è sempre fatto così". Siete voi a impostare il ritmo, le priorità e il piano, dandovi la massima libertà **Immaginate di presentarvi a un colloquio e di condividere un portfolio di lavori reali e d'impatto. I progetti collaterali non solo vi fanno risaltare, ma aggiungono anche profondità alle vostre competenze al di là di quanto possa mostrare un curriculum

I vantaggi dei progetti collaterali

Il lancio di una nuova idea comporta un'emozione unica, quel brivido "subito prima di cliccare sul lancio" Chi può sapere cosa succederà? Perché se non ci provi, non lo saprai mai!

I progetti collaterali ci danno quello spazio per sperimentare e vedere di cosa siamo veramente capaci, senza stringhe.

Quel progetto hobbistico in cui avete creato un quiz "indovina la GIF" per i vostri amici? Potrebbe diventare la prossima app virale di trivia e farvi guadagnare 70.000 dollari al giorno.

O quell'accogliente attività secondaria di produzione di candele che avete iniziato per i regali di Natale? Potrebbe diventare virale su TikTok, portando a migliaia di ordini e a una fiorente attività aziendale.

In altre parole, prima abbraccerete l'incertezza, più spazio avrete per provare cose nuove.

Per istanza, ricordatevi di Pieter Levels, lo sviluppatore olandese che si è posto la sfida di lanciare un'applicazione per il web 12 startup in 12 mesi ? Oggi gestisce un portfolio di progetti sviluppati da solo, che fruttano ben 3 milioni di dollari all'anno.

💡 Pro Tip: Se siete sviluppatori, piattaforme come ProductHunt vi permettono di dare vita a un'idea entro una settimana, offrendovi un percorso diretto a migliaia di potenziali utenti entro il fine settimana.

Come gestire i progetti collaterali?

Tra riunioni, scadenze e il solito lavoro, un'attività lavorativa impegnativa può lasciarvi svuotati a fine giornata.

Per questo motivo, trovare il tempo e l'energia per gestire un progetto secondario può sembrare un ordine difficile.

Tuttavia, con alcune strategie intelligenti e un po' di piano, potete inserire i progetti secondari nel vostro programma senza esaurirvi.

Suggerimento 1: fissare obiettivi chiari "Le persone con obiettivi hanno successo perché sanno dove stanno andando" Una verità sui progetti secondari è che è facile dimenticarsene. La vita accade: il lavoro diventa impegnativo, la famiglia ha bisogno della nostra attenzione o semplicemente siamo troppo stanchi.

Questi ostacoli possono far sembrare i progetti secondari una battaglia in salita senza obiettivi chiari.

L'impostazione di obiettivi SMART è la chiave per tenere in piedi un progetto secondario. Un obiettivo SMART è specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo, il che porta chiarezza e motivazione al progetto.

In questa fase, potete utilizzare uno strumento come Obiettivi ClickUp per visualizzare gli oggetti.

traccia e visualizza lo stato degli obiettivi con ClickUp Obiettivi, misurando metriche quantitative e qualitative

Iniziate a dare priorità agli obiettivi critici per l'esito positivo del progetto e a concentrare le risorse su di essi. Quindi, impostate un mix di obiettivi a breve e a lungo termine per mantenere lo slancio.

La piattaforma offre metriche di project management e KPI per monitorare lo stato, in modo da individuare le aree di miglioramento e apportare le modifiche necessarie. Inoltre, i grafici di Gantt e le tavole Kanban (disponibili in ClickUp ) sono perfetti per vedere obiettivi e dipendenze in un unico posto.

📌 Esempi di obiettivi del progetto

Automazione del 40% delle attività ripetitive per ridurre il lavoro manuale del 20% nei prossimi sei mesi

Integrare nuove soluzioni tecnologiche per aumentare la produttività dei dipendenti del 15% nel prossimo anno

Suggerimento 2: Creare una pianificazione

Pianificare con un obiettivo preciso, come l'impostazione di piani trimestrali, può aiutare a evitare continui cambi di contesto e a mantenere l'attenzione sul quadro generale.

Potete prendere in considerazione l'utilizzo di un'app per prendere appunti mentre lavorate al vostro progetto secondario, per capire quanto tempo vi serve per ogni attività.

Il modo migliore per creare un programma realistico è il blocco del tempo, in cui blocchi specifici di tempo sono dedicati ad attività ad alta priorità e blocchi di contingenza sono aggiunti per compiti imprevisti o per recuperare le eccedenze. Visualizzazione del calendario di ClickUp è perfetta per visualizzare e regolare questi blocchi durante la settimana, dando una visione in tempo reale dell'allocazione del tempo.

crea un'esperienza di calendario personalizzata con le opzioni di visualizzazione personalizzabili di ClickUp

Quando il tempo è limitato, è facile pensare che lo stato di avanzamento sia lento. L'impostazione di soli 10 minuti al giorno può portare a più di cinque ore al mese per raggiungere gli obiettivi dei progetti collaterali.

L'attività di ClickUp per il project management aiuta a strutturare le ore dedicate ai progetti collaterali, monitorando esattamente il tempo impiegato per ogni attività.

visualizzate i vostri impegni e gestite facilmente le attività di ClickUp con la Vista Calendario_

Funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo integrato, il drag-and-drop degli eventi del Calendario, la stima della durata stimata e le promemoria rendono più facile rimanere in carreggiata.

💡 Pro Tip: Considerate i picchi di produttività. Se siete mattinieri, bloccate le ore di maggiore produttività per i progetti secondari. Se siete nottambuli, conservate i vostri lavori migliori per la sera. La pianificazione di questi picchi di produttività può rendere il tempo più efficace senza aggiungere stress inutile.

Nei primi tempi, potreste trovarvi costantemente combattuti tra le responsabilità del presente e le possibilità del futuro.

Ma nel corso di questo viaggio imparerete che la definizione delle priorità è più un'arte che una scienza, un'abilità in evoluzione che allinea le vostre ambizioni con ciò che conta di più. Attività di ClickUp vi aiuterà a vedere ogni progetto non come un obbligo ma come un'opportunità.

Iniziare con un elenco completo delle attività: Elenco di tutte le attività in un unico posto senza assegnare immediatamente una priorità. La vista Elenco di ClickUp vi aiuta a visualizzare le attività in corso e quelle future per tutti i progetti, fornendo una chiara istantanea di tutto ciò che è in corso

organizzate e date priorità alle vostre attività in modo efficiente con gli elenchi personalizzabili di ClickUp

Identificare le attività urgenti e quelle importanti: Le attività urgenti richiedono un'azione immediata, mentre quelle importanti possono contribuire a obiettivi a lungo termine. I tag di priorità personalizzati di ClickUp (urgente, alta, normale, bassa) consentono di etichettare facilmente le attività e di organizzare efficacemente il carico di lavoro

privilegiate le vostre attività in modo efficace con le funzioni di prioritizzazione delle attività di ClickUp

Stabilire le dipendenze delle attività : Creare dipendenze all'interno di ClickUp per organizzare le attività in ordine, evitando colli di bottiglia e assicurando che le attività siano completate nella sequenza corretta

: Creare dipendenze all'interno di ClickUp per organizzare le attività in ordine, evitando colli di bottiglia e assicurando che le attività siano completate nella sequenza corretta Stimare i livelli di lavoro richiesti per ogni attività: Assegnare i livelli di lavoro richiesti con I campi personalizzati di ClickUp (ad esempio, una scala da 1 a 5), che aiuta a dare priorità alle attività ad alto impegno e ad alto valore. Completare le attività complesse all'inizio della giornata dà slancio e riduce lo stress per le attività rimanenti

gestite i rischi del progetto e garantite una consegna puntuale con il Risk Log di ClickUp

💡 Pro Tip: Rimanete organizzati con Il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp che aiuta a mappare la giornata organizzando le attività in categorie come Personale, Lavoro e Obiettivi. Impostate attività ricorrenti per creare abitudini positive e utilizzate i tag di priorità per affrontare prima ciò che è più importante. Inoltre, grazie al monitoraggio visivo dello stato, potrete vedere i vostri successi quotidiani in grafici e diagrammi.

Suggerimento 4: Utilizzate strumenti di project management

L'uso dei giusti strumenti di project management può fare la differenza nel mantenere un progetto secondario organizzato e responsabile.

Utilizzare Attività cardine di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. Tenete sotto controllo il vostro progetto e monitorate i cambiamenti attraverso il vostro ClickUp Dashboard dove è possibile vedere e gestire risorse, budget, tempo e stato.

Le funzionalità di project management di ClickUp consentono di visualizzare chiaramente ciò che sta accadendo. 👀

creare un'area di lavoro personalizzata con le viste personalizzabili di ClickUp

Con la Vista Azioni di ClickUp, si ottengono aggiornamenti in tempo reale su attività, stati e scadenze che rafforzano il senso di titolarità.

Le varie visualizzazioni di ClickUp consentono di visualizzare le attività e la Sequenza in base alle esigenze del progetto. Ad esempio, le tavole Kanban mostrano il flusso delle attività, le viste Gantt tengono traccia delle scadenze e i grafici aiutano a gestire le risorse.

Grazie alle visualizzazioni personalizzabili, è facile ordinare le attività per priorità, creare viste a cascata e gestire i carichi di lavoro.

Suggerimento 5: Rimanere flessibili e adattabili

Una chiave per prosperare con i progetti collaterali? Abbracciare la flessibilità.

Per gli sviluppatori come Ben Awad l'adattabilità è praticamente un modulo. Con oltre 1,3 milioni di follower su YouTube, TikTok e Twitter, Awad è diventato un mix unico di sviluppatore e autore di contenuti.

Il viaggio di Awad per rimanere adattabile è pieno di progetti esilaranti e creativi, come il suo plugin VS Code per Tinder, in cui gli utenti passano il dito su frammenti di codice per trovare il loro "incontro perfetto" Il progetto era uno scherzo, ma Awad lo ha preso abbastanza sul serio da creare un'app completa con notifiche push.

Perché?

"Se succede qualcosa di bello, fantastico. Se succede qualcosa di brutto? Beh, almeno farà un bel video su YouTube", scherza. È questa volontà di abbracciare sia l'esito positivo che il fallimento che lo fa andare avanti.

La sua ultima impresa, Voidpet , una versione Gen-Z del Tamagotchi, vanta oggi 130.000 utenti.

Se non siete ancora sicuri di fare il grande passo, date un'occhiata a #buildinpublic su X (precedentemente noto come Twitter), dove gli sviluppatori condividono i loro esiti positivi e le lezioni apprese.

Suggerimento 6: Cercare feedback e collaborare

"Da dove vengo?" "Da fare?" "Cosa potrei fare di diverso la prossima volta?" Queste domande tendono a emergere mentre si lavora a progetti collaterali.

E ne vale la pena I dati Gallup rivelano che l'80% dei dipendenti che ricevono settimanalmente un feedback significativo sono pienamente coinvolti.

Quindi, anche se siete fuori dalla bolla aziendale, il feedback porta chiarezza e direzione.

Ecco come cercare un feedback efficace, utilizzando ClickUp per semplificare il processo:

Verificare la disponibilità

Utilizzare ClickUp Chattare per collegarsi rapidamente con i compagni di squadra di @menzione per attirare la loro attenzione e visualizzare il loro stato attuale per confermare la disponibilità.

È anche possibile utilizzare i Messaggi diretti per conversazioni individuali o creare FollowUp assegnando attività dai messaggi di chat per garantire che gli elementi di feedback siano documentati ed eseguiti.

Pro Tip: Utilizzate le preferenze di notifica in ClickUp Chat per personalizzare gli aggiornamenti della chat che vedete immediatamente e quelli che potete seguire in un secondo momento. In questo modo, potrete concentrarvi sulle conversazioni ad alta priorità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Chat-7-1400x932.png ClickUp Chattare come gestire i progetti secondari /$$$img/

collaborare in modo efficace, condividere le risorse e fornire feedback in tempo reale con ClickUp Chat_

Programmare una riunione

Le discussioni faccia a faccia funzionano meglio per ottenere un feedback autentico e ricco di sfumature. Una volta fissata l'impostazione, utilizzate la visualizzazione Calendario di ClickUp per programmare le riunioni o utilizzate strumenti integrati come Zoom.

Preparate le domande e prendete le note

Arrivate preparati per sfruttare al meglio la sessione di feedback. Scrivete domande aperte come "Quali aree potrei migliorare?" o "Da fare suggerimenti per il mio prossimo progetto?" Con ClickUp Blocco note per annotare i punti chiave e convertirli in attività da svolgere.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-377.png ClickUp Notepad come gestire i progetti secondari /$$$img/

cattura le idee, annota le note delle riunioni e prepara le discussioni con ClickUp Notepad_

Imparate dal vostro feedback

Riflettere dopo la sessione. Utilizzate Documenti di ClickUp per organizzare il feedback in un unico luogo e controllare l'accesso tramite la condivisione solo con le persone coinvolte. È anche possibile vedere i collaboratori che modificano in tempo reale, aiutandovi a mantenere un atteggiamento proattivo nei confronti del feedback.

Impostare obiettivi perseguibili

E siamo tornati al passaggio 1. Fate in modo che il vostro feedback conti impostando obiettivi specifici con ClickUp Obiettivi.

Suggerimento 7: Monitorare il proprio stato

Ogni progetto secondario merita un sistema per tenere traccia dello stato, celebrare le attività cardine e mantenere lo slancio.

Dopotutto, sono le piccole vittorie a farvi andare avanti.

Con La vista Gantt di ClickUp consente di mappare l'intera Sequenza del progetto. I grafici Gantt mostrano l'inizio e la fine di ogni attività, le attività cardine e le eventuali dipendenze, fornendo una chiara visualizzazione di ciò che deve essere fatto e quando.

visualizzate e gestite la sequenza temporale del vostro progetto con la vista Gantt Chart di ClickUp

Per un'immersione più profonda nelle informazioni sui progetti, Il dashboard di ClickUp consente di visualizzare tutti i dati critici in un'unica schermata.

Con grafici, diagrammi e filtri si ottiene un'istantanea olistica dello stato del progetto e delle attività rimanenti. Questo livello di dettaglio fornisce una solida base per decisioni informate e vi responsabilizza.

visualizzare lo stato dei progetti e le attività rimanenti con ClickUp Dashboard_s

Suggerimento 8: Gestisci il tuo tempo in modo saggio

Bilanciare i progetti collaterali con gli altri commit può essere difficile, ma un project management efficace lo rende possibile.

Organizzando la vostra agenda e cancellando le priorità, potete assicurarvi che sia il vostro lavoro principale che i progetti secondari ricevano l'attenzione che meritano.

È qui che entrano in gioco le funzionalità di project management di ClickUp. Funzionalità di ClickUp per il monitoraggio del tempo semplificano il monitoraggio del tempo, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta di più. È possibile monitorare facilmente il tempo, impostare stime delle attività, aggiungere note dettagliate e accedere a reportistica completa, il tutto da qualsiasi dispositivo.

tracciate il vostro tempo in modo accurato ed efficiente con la funzione di monitoraggio del tempo integrata in ClickUp_

Questa pratica aiuta a definire aspettative di tempo realistiche ed evita la trappola troppo comune di sottovalutare le richieste del progetto.

Per un approccio più strutturato, Modello di blocco giornaliero del tempo di ClickUp è uno strumento fantastico che vi aiuta a pianificare la giornata tenendo conto della produttività. Con blocchi di tempo ben definiti, è possibile rimanere concentrati, parcheggiare le attività a priorità più bassa per evitare distrazioni e aggiungere piccole pause per evitare il burnout.

Suggerimento 9: Imparate dai fallimenti

Come ex-lavoratore, l'ex-lavoratore Procuratore Generale degli Stati Uniti Robert F. Kennedy una volta ha detto: "Solo chi ha il coraggio di fallire alla grande può ottenere grandi risultati"

Anche se spesso il fallimento sembra qualcosa da evitare, può essere uno dei nostri migliori insegnanti.

Riflettere sui fallimenti non è semplice come scrivere cosa è andato storto e promettere di non ripeterlo. Il vero apprendimento dal fallimento richiede di scavare più a fondo, comprendere il contesto ed essere aperti a modificare il nostro approccio senza autocritica.

Invece di vedere le battute d'arresto come ostacoli, visualizzatele come attività cardine nel percorso del progetto. Ogni fallimento è un'occasione per rivalutare e adattare, per guardare oltre le cause superficiali e andare alla radice di ciò che non ha funzionato.

Quindi, piuttosto che puntare a un percorso privo di errori, cercate di imparare da ogni svolta: ognuna di esse vi avvicina all'esito positivo.

Suggerimento 10: Mantenete il vostro impegno e la vostra coerenza

La motivazione può essere fugace, soprattutto quando si accende una nuova idea. Ci si sente ispirati e magari ci si impegna mentalmente: "Costruirò questo bel progetto"

Ma poi, mentre pensate ai dettagli, si insinua il dubbio. Le voci che dicono: "È ridicolo", "Ci vorrà troppo tempo" o "Ci sono già tanti prodotti simili" possono essere difficili da ignorare.

Tuttavia, superare questi dubbi e mappare la vostra visione è potente.

Un approccio strategico è la chiave per chiunque voglia seriamente portare a termine un progetto. Modello di piano di sviluppo personale di ClickUp può aiutare a mantenere costante la motivazione, guidandovi a fissare obiettivi realistici, a monitorare lo stato e a riflettere su ogni attività cardine.

Scarica questo modello

Grazie alle opzioni personalizzabili, questo modello consente di individuare facilmente le aree di crescita, organizzare le attività e delineare i passaggi da compiere per raggiungere gli obiettivi personali e professionali.

Scarica questo modello

Ricordate che le idee costano poco: la realizzazione è il vero investimento. Il percorso di sviluppo di un progetto secondario o di un obiettivo personale comporta spesso la pianificazione, la progettazione e l'implementazione di un'idea

È qui che Modello di struttura per Da fare terminato di ClickUp e Modello semplice di project management di ClickUp offre un supporto prezioso per catturare, ordinare e affrontare le attività in modo organizzato.

Il modello Getting Things Done è perfetto per catturare tutte le idee, le cose che attirano l'attenzione e i compiti da fare, mentre il modello Simple Project Management utilizza il metodo a cascata per aiutarvi a suddividere i progetti in passaggi attuabili.

Mantenere la motivazione e il coinvolgimento

Quando si tratta di mantenere alta la motivazione nei progetti collaterali, alcuni approcci strategici possono fare la differenza.

Mantenere i progetti collaterali piacevoli: Rilasciare presto e imparare in fretta

Un modo per mantenere le cose piacevoli è quello di rilasciare presto e imparare velocemente. Questo approccio vi dà la possibilità di ricevere feedback e di adattarvi rapidamente.

Il rilascio anticipato consente di evitare l'interminabile fase di "perfezionamento", che può bloccare lo stato. Quando un progetto diventa operativo, ha maggiori possibilità di rimanere in vita, perché c'è più motivazione a continuare a perfezionarlo e a costruirci sopra.

Cambiare i piani in base agli interessi degli utenti può essere immensamente soddisfacente e mantiene il progetto fresco.

Gestire lo slancio: Creare i compiti da fare in sospeso

Un consiglio pratico per gestire lo slancio è quello di creare dei "to-dos" in sospeso, una salvezza quando non si riesce a completare tutto in una volta sola. Lasciare alcune attività incompiute alla fine di una sessione può rendere molto più facile il rientro con un contesto chiaro.

Levitare l'automazione

Le automazioni sono preziose quando il tempo stringe.

Le funzionalità di automazione di ClickUp consentono di risparmiare tempo per lavori più significativi. Ad istanza, è possibile impostare automazioni per azioni comuni come le modifiche di stato.

È anche possibile impostare lo spostamento automatico delle attività in diversi elenchi in base allo stato delle fasi o aggiungere etichette di priorità in base alle condizioni in tempo reale.

Con Automazioni ClickUp è possibile regolare le scadenze, impostare campi personalizzati o monitorare il tempo dedicato alle attività, il tutto senza doverlo inserire manualmente. ClickUp Brain rende incredibilmente facile l'automazione dei flussi di lavoro. È sufficiente descrivere in parole povere ciò che si desidera automatizzare.

.

attivare l'automazione del flusso di lavoro su qualsiasi spazio, cartella o elenco con l'IA integrata, ClickUp Brain_

Queste azioni sono particolarmente utili per la gestione di un progetto secondario accanto alle responsabilità quotidiane, in quanto permettono di liberare tempo ed energie per le attività ad alto impatto.

Il 5-9 dopo il 9-5: costruire progetti collaterali con ClickUp

Prendete spunto da una pagina di la storia di Airbnb : I co-fondatori Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk hanno dato vita ad Airbnb come progetto secondario per sbarcare il lunario, trasformandolo poi in una delle piattaforme più grandi del mondo.

Il loro viaggio ci promemoria che anche i progetti secondari più modesti possono diventare dei veri e propri cambi di rotta.

Tuttavia, sappiamo che gestire un progetto secondario di esito positivo può essere impegnativo e richiedere molto tempo.

Ecco perché ClickUp fornisce tutto ciò che serve per rendere i progetti collaterali gestibili e gratificanti.

Grazie a funzionalità come il monitoraggio del tempo, i grafici di Gantt e un gran numero di altre funzioni di produttività, potete semplificare ogni passaggio del vostro progetto, essere responsabili e mantenere tutte le attività allineate con i vostri obiettivi generali.

pronti a trasformare la vostra attività secondaria in un esito positivo? Iscriviti a ClickUp e porta ogni progetto after-hours a un passaggio più vicino alla realtà.