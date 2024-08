Come applicare Scrum ai progetti personali

l'autore, Tony Henderson, è titolare di un'azienda di Chicago. Nel corso degli anni ha utilizzato Scrum per raggiungere obiettivi personali e aziendali

Scrum è una pratica aziendale concepita, progettata, applicata e commercializzata per rendere più fluide le operazioni aziendali. Secondo Scrum.org scrum è "una struttura all'interno della quale le persone possono affrontare problemi complessi e adattivi, realizzando in modo produttivo e creativo prodotti del massimo valore possibile"

Anche a noi sembra una parola d'ordine, ma le idee sono valide.

Più di 12 milioni di aziende utilizzano regolarmente Scrum. E sebbene Scrum aiuti i team a portare un prodotto sul mercato, è facile da adattare per i singoli e le famiglie e raggiungere i propri obiettivi.

**Che cos'è esattamente Scrum? Mischia è un processo che le aziende possono applicare ai loro processi di sviluppo per completare più velocemente i progetti.

Nel mondo aziendale, un team Scrum comprende:

Un titolare del prodotto, responsabile dei risultati finali, che può o meno essere superiore agli altri membri del team

Il team Scrum, che comprende tutti coloro che sono direttamente coinvolti nella produzione dei risultati finiti, ma nessuno coinvolto indirettamente

Un master Scrum per mantenere il processo in carreggiata grazie alla sua esperienza con il sistema Scrum

Per saperne di più *Ruoli di mischia* .

Questi lavoratori si riuniscono con un obiettivo ben chiaro in mente e poi lavorano per raggiungerlo attraverso i seguenti passaggi:

Il titolare del prodotto definisce l'attività nel modo più chiaro e preciso possibile, includendo l'aspetto del prodotto finito

Il titolare del prodotto e lo Scrum master selezionano i membri del team

Il team si riunisce per definire uno Sprint, un periodo di lavoro da una a quattro settimane. Per le attività che richiedono più di quattro settimane, viene suddivisa una sezione del lavoro che può essere ragionevolmente completata

Per ogni attività, il team definisce il passaggio successivo e chi è responsabile del suo completamento

Tutti si mettono al lavoro

Una volta al giorno, per 10-15 minuti, il team si riunisce per una riunione quotidiana Riunione giornaliera di Scrum in cui si fa rapidamente il resoconto dello stato di avanzamento, si identificano gli ostacoli e si individuano i passaggi successivi al completamento di un determinato lavoro

Questo processo continua fino alla fine dello Sprint, quando una Sprint Review e Retrospettiva dello Sprint ripercorrere ciò che è successo, ciò che è andato bene, ciò che è andato male e come Da fare meglio nel prossimo Sprint.

questo è Scrum in poche parole

Scrum funziona per milioni di aziende in tutto il mondo e, con qualche piccola modifica, può funzionare anche per la vostra vita domestica e personale.

Implementazione di Scrum

Nella vostra vita, l'implementazione di Scrum inizia con l'identificazione del titolare del prodotto e dello Scrum master. Nella quasi totalità dei casi, entrambi i ruoli saranno vostri. Si tratta della vostra casa e dei vostri obiettivi, quindi nessun altro se ne assumerà la responsabilità.

Inoltre, riunirete il vostro team. A volte, il team è composto da uno solo. Altre volte sarete voi e il vostro coniuge o voi, il vostro partner e i vostri figli. Potreste anche ricorrere a un aiuto esterno. Qualunque sia la configurazione del vostro team, mantenetelo piccolo e coinvolgete tutti fin dall'inizio.

Una volta identificate le persone chiave, è il momento di passare ai passaggi di Scrum per i vostri obiettivi domestici e personali.

Passo 1: Definire l'attività

Qui si definisce ciò che si vuole Da fare, a partire dall'aspetto che avrà una volta terminato. Siate il più dettagliati e specifici possibile. Ad esempio, "Rimettersi in forma" non è una buona definizione di attività. Provate invece a dire: "Perdere 10 chili e ridurre il mio ritmo di camminata da 20 minuti a miglio a 15 minuti a miglio"

Mantenete l'obiettivo focalizzato sui risultati e descrittivo, in modo che ogni passaggio che fate per raggiungerlo possa essere verificato se serve davvero all'obiettivo che avete in mente. Ad esempio:

Attività aziendale : Sviluppare un'interfaccia utente per una nuova piattaforma software

: Sviluppare un'interfaccia utente per una nuova piattaforma software Attività domestica : Pulire e organizzare il garage

: Pulire e organizzare il garage Attività personale: Estinguere un debito di 2.500 dollari con la carta di credito

Passaggio 2: Creare un elenco di attività arretrate

Tutti i project management prevedono un passaggio in cui si suddivide il risultato finale in attività e progetti più piccoli e gestibili. In Scrum, questa fase è nota come elenco di backlog.

Nominate tutte le cose che il team deve realizzare per creare il risultato desiderato. Siate il più completi possibile, anche se ne risulta un elenco intimidatorio. Il resto del processo Scrum vi aiuterà ad affrontare quell'elenco in passaggi gestibili.

Attività aziendale : Lo sviluppo di un'interfaccia utente coinvolge dozzine di elementi del backlog grandi e piccoli, tra cuiprogetti in outsourcing e il controllo di altri dipartimenti

: Lo sviluppo di un'interfaccia utente coinvolge dozzine di elementi del backlog grandi e piccoli, tra cuiprogetti in outsourcing e il controllo di altri dipartimenti Attività domestiche : È possibile suddividere la pulizia e l'organizzazione del garage in attività più piccole. Queste potrebbero includere la suddivisione del garage in sezioni, l'eliminazione della spazzatura e l'impostazione degli elementi da donare, la costruzione di nuovi scaffali per l'archiviazione, l'acquisto di contenitori per l'archiviazione, la messa a posto di tutto e una pulizia e lucidatura dettagliata

: È possibile suddividere la pulizia e l'organizzazione del garage in attività più piccole. Queste potrebbero includere la suddivisione del garage in sezioni, l'eliminazione della spazzatura e l'impostazione degli elementi da donare, la costruzione di nuovi scaffali per l'archiviazione, l'acquisto di contenitori per l'archiviazione, la messa a posto di tutto e una pulizia e lucidatura dettagliata Attività personale: L'estinzione del debito richiede un bilancio settimanale, il monitoraggio dello stato e i pagamenti effettivi. Potrebbe anche essere necessario dedicare diverse ore a un'attività secondaria per ottenere un reddito extra

Passaggio 3: Pianificazione dello Sprint La pianificazione dello sprint, come menzionato in precedenza, consiste in due passaggi. Nel primo passaggio, si identificano le attività su cui si lavorerà nelle prossime una o quattro settimane. Per le attività che non è possibile portare a termine in questo lasso di tempo, è necessario suddividere una parte dell'attività da completare durante lo sprint.

Il secondo passaggio consiste nell'individuare il responsabile del completamento di ciascuna attività. Spesso si tratta di voi o del vostro partner, ma a questo punto potrebbero entrare a far parte del team anche i bambini e i fornitori, come la ditta di consegne o la babysitter.

Attività aziendale : Uno Sprint per lo sviluppo dell'interfaccia utente prevede l'impostazione di attività cardine specifiche e adeguate al tempo per ogni passaggio dello sviluppo, assegnandole al membro più qualificato del team Scrum

: Uno Sprint per lo sviluppo dell'interfaccia utente prevede l'impostazione di attività cardine specifiche e adeguate al tempo per ogni passaggio dello sviluppo, assegnandole al membro più qualificato del team Scrum Attività domestica : Si potrebbe decidere di fare uno Sprint di una settimana per dividere il garage in sette sezioni e assegnarne una al giorno (dividendo tutti gli oggetti in tenere fuori, conservare, cestinare o donare). Un gruppo di coinquilini o una famiglia potrebbero assegnare sezioni diverse a persone diverse o dare a tutti una suddivisione di ogni sezione

: Si potrebbe decidere di fare uno Sprint di una settimana per dividere il garage in sette sezioni e assegnarne una al giorno (dividendo tutti gli oggetti in tenere fuori, conservare, cestinare o donare). Un gruppo di coinquilini o una famiglia potrebbero assegnare sezioni diverse a persone diverse o dare a tutti una suddivisione di ogni sezione Attività personale: Potreste stabilire la durata di uno Sprint di un mese e mappare i vostri lavori richiesti per completarlo. Questo potrebbe includere cinque ore alla settimana di guida per Uber Eats, una riduzione delle spese per lo shopping e l'intrattenimento di $$$a ogni settimana, e una sessione ogni mercoledì in cui si sommano i risparmi e i guadagni extra, per poi effettuare un pagamento tramite il portale della carta di credito online. Poiché non riuscirete a pagare tutti i 2.500 dollari in un mese, vi ponete l'obiettivo di ridurre il saldo di 800 dollari

Passaggio 4: Scrum quotidiano

Lo Scrum giornaliero è una riunione concisa, informale e strutturata in cui ogni membro del team riferisce del proprio stato. Se sono sulla buona strada, quella parte è completata. Se non sono sulla buona strada, identificano ciò che blocca lo stato e il team propone idee su come sbloccarlo.

Business Task : una riunione standup in cui tutti guardano una lavagna online, si impegnano rapidamente e sistematicamente nel processo per 10-15 minuti e poi tornano al lavoro

: una riunione standup in cui tutti guardano una lavagna online, si impegnano rapidamente e sistematicamente nel processo per 10-15 minuti e poi tornano al lavoro Attività domestica : Il gruppo potrebbe convocare uno Scrum giornaliero in prima serata. Ogni persona che partecipa dimostra ciò che ha portato a termine o spiega cosa gli ha impedito di riuscirci. Per coloro che non hanno finito, il team potrebbe intervenire per finire sul posto

: Il gruppo potrebbe convocare uno Scrum giornaliero in prima serata. Ogni persona che partecipa dimostra ciò che ha portato a termine o spiega cosa gli ha impedito di riuscirci. Per coloro che non hanno finito, il team potrebbe intervenire per finire sul posto Attività personale: Potreste organizzare uno Scrum giornaliero con voi stessi, rivedendo gli obiettivi della giornata e spuntandoli o notando perché avete avuto difficoltà a completare un'attività. Per le attività incomplete, si può fare un piano per garantire l'esito positivo il giorno successivo

Passo 5: Revisione dello Sprint

Alla fine dello Sprint, rivedete i risultati. Confrontarli con le attività impostate durante lo Sprint Pianificazione dello Sprint passaggio e celebrare ciò che è andato bene.

Quindi, analizzate ciò che è andato storto, identificate le ragioni per cui è successo e fate un brainstorming di soluzioni per il prossimo Sprint.

Attività aziendale : La costruzione di una nuova interfaccia utente potrebbe includere riunioni più lunghe in due fasi distinte. Per i progetti domestici e personali non è necessario scendere nei dettagli o nelle formalità.

: La costruzione di una nuova interfaccia utente potrebbe includere riunioni più lunghe in due fasi distinte. Per i progetti domestici e personali non è necessario scendere nei dettagli o nelle formalità. Attività domestica : Questa fase potrebbe concludersi con la riunione dei membri del team alla fine della settimana per confermare che tutte e sette le sezioni sono state sottoposte a triage. In caso affermativo, festeggeranno. In caso contrario, identificheranno quali sezioni non sono state trattate, chi è responsabile delle carenze e cosa possono cambiare per far sì che il lavoro venga terminato in futuro.

: Questa fase potrebbe concludersi con la riunione dei membri del team alla fine della settimana per confermare che tutte e sette le sezioni sono state sottoposte a triage. In caso affermativo, festeggeranno. In caso contrario, identificheranno quali sezioni non sono state trattate, chi è responsabile delle carenze e cosa possono cambiare per far sì che il lavoro venga terminato in futuro. Attività personale: Collegatevi e vedete se avete ridotto il vostro saldo di 800$. In caso affermativo, festeggiate e calibrate il vostro prossimo Sprint in base alla facilità di questo esito positivo. In caso contrario, si esaminano i risultati degli Scrum quotidiani per capire quale parte del piano non funziona.

Passo 6: Ripetere

Dopo la Sprint Review, accadranno due cose.

Se lo Sprint termina con l'attività completata, si identifica una nuova attività dall'inizio e si applica il metodo Scrum per portarla a termine. Se lo Sprint termina con un'attività incompleta, ricominciate dalla fase di pianificazione per impostare i dettagli per un secondo tentativo più positivo.

Pensieri finali: I valori di Scrum

Scrum lavora al meglio quando non solo si utilizza il processo, ma si aderisce a cinque valori fondamentali. Pensare e cercare di vivere in base a questi valori può aiutare a garantire che voi (e gli altri membri del team) possiate svolgere la vostra parte di attività assegnate durante ogni sprint. Questi valori sono:

Coraggio per identificare i punti di debolezza, valutare onestamente le prestazioni e fare sempre il lavoro

per identificare i punti di debolezza, valutare onestamente le prestazioni e fare sempre il lavoro Concentrazione per evitare distrazioni e tenere gli occhi puntati su ciò che il raggiungimento dell'obiettivo farà per migliorare la vostra vita

per evitare distrazioni e tenere gli occhi puntati su ciò che il raggiungimento dell'obiettivo farà per migliorare la vostra vita Commitment con voi stessi per raggiungere i vostri obiettivi e raccogliere i loro benefici

con voi stessi per raggiungere i vostri obiettivi e raccogliere i loro benefici Rispetto per se stessi e per i propri compagni di squadra, in particolare evitando di sottoporsi a discorsi negativi su se stessi o di convincersi che non si può riuscire a raggiungere l'obiettivo

per se stessi e per i propri compagni di squadra, in particolare evitando di sottoporsi a discorsi negativi su se stessi o di convincersi che non si può riuscire a raggiungere l'obiettivo Apertura a nuove idee, nuove opportunità e nuovi modi di Da fare

Per saperne di più *Valori di sbriciolamento* .

