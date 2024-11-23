Come utilizzare la chat di Google per una comunicazione efficace con il team

Per i team di oggi, migliorare la comunicazione è fondamentale per mantenere la connessione e la produttività.

Con i dipendenti che spendono in media 20 ore alla settimana per gli strumenti di comunicazione digitale la scelta di sistemi di comunicazione che supportino la collaborazione è essenziale. Efficace strumenti di collaborazione rendono semplice il brainstorming e la condivisione degli aggiornamenti del progetto.

Uno di questi strumenti è Google Chattare, che si è evoluto da Google Meet e Google Talk in un potente hub di comunicazione. Come parte dell'area di lavoro di Google, offre una piattaforma versatile per conversazioni di testo e riunioni video.

Da fare: come funziona Google Chattare e come può migliorare la comunicazione del team? La comprensione delle sue funzionalità/funzione mostrerà come si colloca rispetto ad altri strumenti di comunicazione app per chattare con i gruppi di team .

Capire Google Chattare

Google Chattare è un servizio di comunicazione che mantiene la connessione tra gli individui e migliora la qualità del servizio la collaborazione del team . Indipendentemente dal luogo in cui ci si trova, sia che si tratti di uffici diversi o di continenti diversi, il sistema funge da hub centrale per messaggi diretti, chat di gruppo, condivisione di file e videochiamate.

È anche possibile condividere file e collegamenti ai Documenti Google per un rapido feedback, il che lo rende ideale per discussioni casuali e decisioni importanti. Inoltre, lavora su dispositivi Android e iOS.

Ciò che distingue Google Chat è l'integrazione di strumenti di IA. Per istanza, è possibile ricevere suggerimenti per i messaggi basati sul contesto della conversazione. Grazie all'IA, Google Chattare migliora la comunicazione e la produttività nei seguenti modi:

Risposta intelligente: genera risposte suggerite e autocompleta i messaggi, risparmiando tempo e riducendo gli errori

genera risposte suggerite e autocompleta i messaggi, risparmiando tempo e riducendo gli errori **Suggerisce dettagli rilevanti come informazioni sulle riunioni e allegati di file

Miglioramento del rumore e dei video: Riduce il rumore di fondo e regola la qualità dei video durante le riunioni

Riduce il rumore di fondo e regola la qualità dei video durante le riunioni Priorità del thread: Evidenzia i messaggi importanti per un recupero efficiente

Integrazioni di Google Chattare

La chat di Google si integra perfettamente con altre app dell'area di lavoro di Google, come Google Documenti, Google Slides e Google Drive.

Questa funzione consente di condividere, commentare e collaborare in tempo reale. Aiuta i team a lavorare insieme senza dover passare da una piattaforma all'altra, con un notevole risparmio di tempo.

Una funzionalità/funzione di spicco è l'integrazione di Google Chattare all'interno dell'app Google, rendendola accessibile direttamente dall'interfaccia email. Questa funzionalità/funzione riduce il passaggio da un'app all'altra e consente di mantenere tutte le comunicazioni - via email o messaggistica diretta - all'interno di un'unica finestra.

Inoltre, Google Chattare si integra con diverse applicazioni di terze parti applicazioni di comunicazione di terze parti per le aziende . Queste integrazioni consentono ai team di portare strumenti come Trello, Asana e altri direttamente nell'area di lavoro, mantenendo tutto in sincronizzazione.

Ora che conoscete Google Chattare, vediamo come utilizzare questo strumento.

Iniziare con Google Chattare

Per iniziare a usare Google Chat, scaricate l'app dall'App Store per iOS o dal Google Play Store per Android. Una volta installata, accedete con il vostro indirizzo Gmail e potrete iniziare a chattare su tutti i dispositivi.

Google Chattare su Gmail

via Google Google Chat è anche integrato in Gmail e consente di accedere alle conversazioni direttamente dalla propria finestra In arrivo Una volta attivata, si troverà la scheda "Chat" sul lato sinistro di Gmail, che consente di passare facilmente dalla gestione delle email alle conversazioni, tutto in un unico posto.

A differenza dell'app indipendente Google Chat, questa integrazione offre un'interfaccia di chat più mirata, senza distrazioni dalle email.

Google Chattare sulla web app

Non è necessario scaricare nulla per l'accesso al web. È sufficiente visitare chattare.google.com , accedi con il tuo indirizzo Gmail e usa Google Chattare come nelle app per dispositivi mobili o desktop. L'interfaccia dell'app web può variare leggermente, ma tutte le chat, gli spazi e le attività si sincronizzano perfettamente tra le varie piattaforme.

Familiarizzare con le funzionalità/funzione di Google Chattare

Una volta effettuata l'impostazione, imparare a usare Google Chat è facile. Il modo migliore per prendere confidenza è esplorare le sue funzionalità/funzione chiave. Provate a avviare una nuova chat, a creare spazi per conversazioni di gruppo e a condividere file direttamente nelle chat.

Una funzionalità particolarmente utile è la possibilità di assegnare attività all'interno degli spazi, aiutando i team a rimanere organizzati e a gestire efficacemente i progetti.

Dopo aver completato questi passaggi di base, è possibile esplorare l'integrazione di Google Chattare con il resto dell'area di lavoro di Google.

Integrazione di Google Meeting e dell'area di lavoro di Google

Cos'è un'app per chattare senza una strumento per le riunioni ? È come il pane senza burro! È qui che entra in gioco Google Meet.

Google Chat e Google Meet lavorano fianco a fianco: che si tratti di chattare in gruppo o di programmare una videochat, l'integrazione rende tutto più semplice.

Con le opzioni di Google Meet integrate in Google Chat, potete facilmente convertire una conversazione in chat in una riunione video.

Inoltre, se si utilizza già l'area di lavoro di Google, la chat si integra naturalmente con strumenti come Google Documenti, Slides e Drive. Permette di condividere file, collaborare e commentare documenti, anche durante la chat, senza abbandonare la conversazione.

Avete dei file su Google Drive che devono essere condivisi? È sufficiente trascinare i file o utilizzare la funzione Integrazione di Google Drive per caricare documenti direttamente in una chat. Bello, vero?

Pro e contro di Google Chattare

Nessuno strumento è perfetto, giusto? Vediamo quali sono gli aspetti che fanno di Google Chat uno strumento vincente e quelli che potrebbero richiedere una messa a punto.

Il lato positivo: I pro di Google Chattare

Integrazione perfetta: Con app come Documenti Google, Google Meet e Google Drive, avete tutto ciò che vi serve in un unico posto

Con app come Documenti Google, Google Meet e Google Drive, avete tutto ciò che vi serve in un unico posto Facilità d'uso: La sua interfaccia pulita permette di non avere bisogno di un manuale per navigare

La sua interfaccia pulita permette di non avere bisogno di un manuale per navigare Potenza dell'IA: L'IA di Google vi aiuta a gestire le attività, ad assegnare elementi d'azione e persino a catturare messaggi importanti che potreste aver perso

L'IA di Google vi aiuta a gestire le attività, ad assegnare elementi d'azione e persino a catturare messaggi importanti che potreste aver perso Multipiattaforma: Sia che si utilizzi l'app mobile, l'app desktop o la versione web, è possibile rimanere facilmente in connessione da qualsiasi dispositivo

Il lato oscuro: I contro di Google Chattare

Nessuna opzione di formattazione: Se siete abituati a dare un po' di brio ai vostri messaggi, potreste sentire la mancanza di alcune opzioni avanzate di formattazione del testo

Se siete abituati a dare un po' di brio ai vostri messaggi, potreste sentire la mancanza di alcune opzioni avanzate di formattazione del testo Personalizzazione limitata: A differenza di app come Microsoft Teams, non avete molte scelte per personalizzare la vostra esperienza

A differenza di app come Microsoft Teams, non avete molte scelte per personalizzare la vostra esperienza Sovraccarico di notifiche: A volte, sembra che Google Chattare voglia notificarvi ogni volta che qualcuno respira. È necessario modificare le impostazioni per evitare distrazioni

Migliore alternativa a Google Chattare

Google Chattare è fantastico, ma potrebbe non essere perfetto per chi ha bisogno di qualcosa in più. ClickUp -uno strumento di project management e collaborazione, aggiunge un po' di pepe alla torta della produttività. Offre strumenti di comunicazione avanzati progettati in funzione del project management e rappresenta la soluzione ideale per i team che cercano alternative a Google Chattare .

ClickUp Chattare ClickUp Chattare unifica la comunicazione e la gestione del lavoro in un unico luogo.

Comunicate e gestite le attività nell'area di lavoro unificata di ClickUp ChatUp

A differenza di Google Chat, che si concentra principalmente sulla messaggistica, ClickUp Chat mantiene le conversazioni e le attività di ClickUp in una posizione unificata. I membri del team possono passare dalle chat agli elementi d'azione nello stesso flusso di lavoro del project management senza perdere la concentrazione o il contesto.

Con Chat è ora possibile creare attività direttamente dai thread di chat e lanciare messaggi di chat dalle attività. Con le attività assegnate in connessione con i thread di chat pertinenti, nessuno perderà mai il contesto.

Inoltre, grazie alla IA integrata in Chat, è possibile ottenere risposte rapide alle domande, impostare automazioni e trovare rapidamente attività e chat correlate.

Volete fare un annuncio che i membri del team possano trovare rapidamente in un secondo momento? Basta usare l'opzione Posts per creare un post facilmente ricercabile.

E non è tutto. con SyncUps in ClickUp Chat è possibile avviare una videochiamata da qualsiasi canale di chat o DM.

Integrazione con Google Chattare

ClickUp si integra anche con Google Chat, consentendo agli utenti di ricevere notifiche direttamente nell'ambiente di Google Chat. Questa integrazione supporta le notifiche di ClickUp per attività come la creazione di un'attività, le modifiche dell'assegnatario, gli aggiornamenti dello stato dell'attività, i nuovi allegati e i commenti.

Integrare ClickUp con Google Chat per ricevere notifiche sulla creazione di attività, incarichi e altro ancora

L'integrazione funziona con tutti i piani ClickUp, ma è principalmente unidirezionale: gli utenti non possono creare o modificare attività di ClickUp da Google Chat.

Come si può vedere, ClickUp combina chat, project management e video messaggistica. Questo lo rende un forte concorrente per i team che cercano una comunicazione efficace, mantenendo il lavoro organizzato e fattibile.

Altre funzionalità/funzione di ClickUp

Oltre alla funzione di chattare, ClickUp include diverse altre funzionalità/funzione che supportano un efficace lavoro di squadra.

Registrate e condividete messaggi video per trasmettere le idee in modo chiaro con ClickUp Clip ClickUp Clip consente di registrare e condividere video messaggi direttamente all'interno della piattaforma. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per spiegare argomenti complessi o fornire istruzioni visive.

A differenza della chat tradizionale, dove le spiegazioni possono perdersi nella traduzione, Clip consente di trasmettere il messaggio in modo chiaro e visivo.

Ad esempio, è possibile utilizzare Clip per l'inserimento di nuovi membri del team registrando una serie di brevi esercitazioni video. È possibile dimostrare visivamente i processi chiave, con il risultato di un onboarding più rapido e di un minor numero di domande di follower.

Anche le ricerche supportano l'efficacia dei video per la formazione. Secondo uno studio di Forrester Research, quasi il 65% dei client dei fornitori di video utilizza le soluzioni video per insegnare e formare il proprio personale. Questo dato evidenzia l'importanza di incorporare funzionalità/funzione video coinvolgenti nel vostro kit di strumenti di comunicazione.

Inoltre, ClickUp offre anche la possibilità di creare attività dai commenti e di assegnarle utilizzando le @menzioni e le informazioni pronte all'uso modelli di piani di comunicazione pronti all'uso .

Grazie all'approccio all-in-one di ClickUp, il team può comunicare, gestire le attività e seguire i progetti. Questo lo rende una forte alternativa a Google Chat e potenzialmente una valida alternativa a Google Chat alternativa all'area di lavoro di Google .

Rosana Hungria, Project Manager, ci spiega come la funzionalità/funzione di chattare sia stata utile al suo team:

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali, come email, chattare e WhatsApp, in un unico posto. Quindi sapete dove andare per trovare le informazioni che vi servono ._

Rosana Hungria, Responsabile del progetto

Portate le chiacchiere dove contano con ClickUp!

La chat di Google è un utile strumento di comunicazione strumento di comunicazione per chi è già inserito nell'ecosistema dell'area di lavoro di Google. Tuttavia, ClickUp è la soluzione definitiva per i team che necessitano di funzionalità di comunicazione e project management più complete.

ClickUp Chattare collega perfettamente le conversazioni ai progetti. Questo garantisce che le discussioni si traducano direttamente in attività attuabili, senza il rischio che punti importanti vadano persi in uno strumento di messaggistica separato.

Una funzionalità/funzione notevole, Clip, migliora questa esperienza fornendo messaggi visivi. Questi messaggi sono perfetti per spiegare idee complesse o per fornire un feedback dettagliato. Questa è solo una delle tante funzionalità che rendono ClickUp una potente alternativa.

Inoltre, grazie alle integrazioni con Slack e Google Chat, ClickUp consente di fare tutto da un'unica app di lavoro.

La prova del nove sta nel mangiare: perché non provare ClickUp e vedere cosa funziona meglio per il vostro team?

