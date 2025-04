Come scrivere raccomandazioni potenti su LinkedIn (+esempi)

Molti di noi hanno lavorato con colleghi, capi e dipendenti fantastici che vorremmo raccomandare su LinkedIn (o ovunque, in realtà).

Ma sedersi a scrivere quella raccomandazione non è sempre facile. Da fare per far risaltare il vostro contatto mantenendolo genuino? Dovreste elencare tutte le sue straordinarie capacità o essere brevi e semplici?

Abbiamo suddiviso l'attività di scrittura di una raccomandazione su LinkedIn in un semplice processo in otto passaggi che potete completare in circa cinque minuti (se usate lo strumento giusto - e ne parliamo più avanti). La prossima volta che vi viene chiesto di raccomandare qualcuno, seguite i nostri consigli per redigere un messaggio che favorisca la carriera del vostro collega e che vi faccia guadagnare un po' di karma in cambio.

E come bonus, abbiamo incluso alcuni fantastici esempi di raccomandazione su LinkedIn!

Cos'è una raccomandazione su LinkedIn?

via LinkedIn Una raccomandazione su LinkedIn è un modo in cui un professionista garantisce per un altro evidenziandone le competenze, l'etica del lavoro o l'esperienza di collaborazione.

È un modo semplice ma efficace per i colleghi, i client o i manager di approvare le capacità di una persona e dare al suo profilo quel tocco in più per attirare l'attenzione di potenziali datori di lavoro o clienti.

Queste raccomandazioni appaiono direttamente sul profilo LinkedIn del destinatario e mettono in evidenza qualità che potrebbero non comparire in un curriculum. Sia che si tratti di competenze trasversali come il lavoro di squadra e il comunicazione nel team o talenti tecnici specifici, queste testimonianze aiutano a creare fiducia e credibilità in una rete professionale. Questo è particolarmente utile quando si cerca di cambiare carriera o rimettere in sesto la propria vita professionale .

Quali sono i vantaggi delle raccomandazioni di LinkedIn?

Scrivere una raccomandazione su LinkedIn aiuta sia la persona che state raccomandando sia voi stessi. come? Scopriamolo.

Aumenta la credibilità della persona e la vostra

Quando dite qualcosa del tipo: "Sarah ha aumentato il riconoscimento del nostro marchio del 40% in soli sei mesi", sostenete le sue capacità con numeri reali, rendendola più credibile agli occhi dei potenziali datori di lavoro.

Allo stesso tempo, una raccomandazione ponderata aumenta la vostra credibilità. Dimostra che date valore al lavoro degli altri e apprezzate i loro punti di forza. I futuri client o datori di lavoro possono vedere che siete una persona che non solo si impegna, ma riconosce il buon lavoro degli altri.

Costruisce la vostra rete e forma il vostro marchio personale

Quando date o ricevete una raccomandazione, potete rafforzare le relazioni e aprire nuove porte. Immaginate di aver scritto una raccomandazione per un ex compagno di squadra. Qualche mese dopo, vi hanno presentato un vicepresidente di una grande azienda tecnologica, un'opportunità che non vi aspettavate.

Le raccomandazioni hanno anche un ruolo chiave nella costruzione del vostro marchio personale. Quando raccomandate qualcuno come il signor A, le sue connessioni probabilmente noteranno il vostro profilo, aumentando la vostra visibilità.

Convalida le sue capacità e le sue competenze

Le raccomandazioni di LinkedIn non si limitano a dare un pollice in su, ma forniscono esempi reali delle competenze di una persona in azione.

Per istanza, immaginate che un collega abbia scritto:

le capacità di analisi dei dati di Amy sono eccezionali. Ha usato la segmentazione del mercato per identificare un nuovo traguardo demografico, con il risultato di un aumento del 25% delle conversioni"

Questo fornisce una prova concreta della competenza di Amy e del valore che apporta.

Inoltre, la vostra testimonianza si riflette anche su di voi. Riconoscendo il contributo di una persona, dimostrate di conoscere il lavoro di qualità. Questo non solo convalida le sue capacità, ma vi posiziona come esperti nel vostro campo.

Vi rende più visibili e fornisce loro un vantaggio nella ricerca di lavoro

I profili con raccomandazioni hanno di solito una posizione più alta nei risultati delle ricerche. Ciò significa che compaiono più spesso quando i reclutatori cercano un ruolo specifico.

Inoltre, quando fornite una raccomandazione come un noto provider del settore che elogia le competenze del destinatario, gli date un vantaggio rispetto agli altri candidati.

Come scrivere una raccomandazione efficace su LinkedIn

Per quanto semplice possa sembrare, le raccomandazioni su LinkedIn possono essere un po' complicate da redigere. Da fare: di quali qualità si parla? Da fare menzione delle proprie credenziali per sembrare credibili? Da fare, quanto deve essere lunga?

Ecco una guida con un passaggio per risolvere tutti i vostri dubbi.

1. Trova uno strumento che ti aiuti a scrivere e gestire le tue raccomandazioni su LinkedIn

Se volete scrivere raccomandazioni personalizzate e di alta qualità senza problemi, il software giusto fa la differenza. Quindi, trovate uno strumento che vi aiuti a Da fare.

È necessario che sia facile da usare, che abbia modelli o IA che aiutino a scrivere, che permetta di tenere tutto organizzato e che lavori bene con piattaforme come LinkedIn.

la nostra scelta? ClickUp .

Sfruttate le funzionalità di gestione dei documenti di ClickUp per gestire le vostre raccomandazioni in un unico luogo

Questa piattaforma di project management all-in-one ha tutto ciò che serve per semplificare il processo di scrittura e gestione delle raccomandazioni su LinkedIn e altrove.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-353-1400x944.png ClickUp Documenti: raccomandazione linkedin /$$$img/

Redigere e salvare le raccomandazioni di LinkedIn su ClickUp Documenti

Funzionalità/funzione come Documenti di ClickUp offrono uno spazio pulito e privo di distrazioni per redigere, modificare e formattare con facilità le vostre raccomandazioni.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-354.png ClickUp Brain: raccomandazioni linkedin /$$$img/

Chiedete a ClickUp Brain di regolare e perfezionare il vostro stile di scrittura e il tono delle vostre raccomandazioni su LinkedIn

Tuttavia, ciò che distingue veramente ClickUp è il suo assistente IA, ClickUp Brain . Ecco come può far sì che le vostre raccomandazioni si distinguano dalle altre:

Genera idee e suggerisce punti chiave da includere in base al ruolo e al settore della persona

da includere in base al ruolo e al settore della persona Migliora il linguaggio consigliando parole e frasi per rendere più incisiva la vostra raccomandazione

consigliando parole e frasi per rendere più incisiva la vostra raccomandazione Aiuta ad analizzare il contesto fornito e a personalizzarlo evidenziando competenze e risultati specifici

fornito e a evidenziando competenze e risultati specifici Regola e perfeziona il tono, assicurandosi che sia professionale ma personale

il tono, assicurandosi che sia professionale ma personale Organizza la struttura della vostra raccomandazione per ottenere il massimo impatto, assicurandovi di coprire tutti gli elementi essenziali

della vostra raccomandazione per ottenere il massimo impatto, assicurandovi di coprire tutti gli elementi essenziali Gestisce facilmente la scrittura di più raccomandazioni, rendendole personalizzate e mantenendo una qualità costante

2. Iniziare le cose in modo positivo con una nota d'apertura di grande effetto

Una volta scelto lo strumento giusto, è ora di iniziare a scrivere. Il modo migliore per iniziare è con una frase che catturi l'attenzione e faccia venire voglia di continuare a leggere. Dopo tutto, volete che i responsabili delle assunzioni lo leggano davvero, giusto?

Una frase d'apertura forte:

Coglie l'attenzione e fa risaltare la vostra raccomandazione

e fa risaltare la vostra raccomandazione Imposta un tono positivo e professionale per tutto ciò che seguirà

per tutto ciò che seguirà Accende la curiosità , rendendo il lettore desideroso di saperne di più sulla persona

, rendendo il lettore desideroso di saperne di più sulla persona Dà un contesto, stabilendo rapidamente la vostra relazione con lui

Tuttavia, non bisogna esagerare. L'incipit deve essere d'impatto, ma al tempo stesso genuino e professionale. Evitate di esagerare con le esagerazioni o con un linguaggio informale che potrebbe renderlo meno credibile.

📌 Esempio:

"Nei miei 15 anni di gestione del team tecnologico, raramente ho incontrato una persona capace di risolvere i problemi in modo così innovativo e determinato come Sarah."

Questo esempio mostra subito l'esperienza e l'autorevolezza del raccomandatore e mette in evidenza le capacità di Sarah.

Oppure potete optare per qualcosa di più diretto e chiaro, come:

"Se state cercando uno stratega del marketing che trasformi i dati in intuizioni attuabili, John è il vostro uomo"_

ClickUp Brain è in grado di scrivere raccomandazioni coinvolgenti su LinkedIn in pochi secondi

Se avete bisogno di un vantaggio, potete sempre chiedere a ClickUp Brain di suggerirvi un elenco di frasi di apertura efficaci e continuare con quella più adatta.

3. Quindi, dichiarate la vostra relazione di lavoro con la persona che state raccomandando

da fare: "Come conosci questa persona e perché proprio tu la stai raccomandando?"

Questo è ciò che il lettore si chiederà dopo.

Quando descrivete come conoscete la persona, non solo dimostrate di essere credibili, ma date anche al lettore un'idea più precisa della prospettiva da cui provenite. Questo aggiunge peso alla vostra raccomandazione e la rende più autentica.

Potreste dire qualcosa come:

"Ho avuto il piacere di lavorare con Emma per tre anni, quando era il principale UX designer del mio team alla TechInnovate Inc._"

Questo riassume rapidamente quanto tempo avete lavorato insieme e il suo ruolo, dando al lettore un quadro chiaro della vostra relazione professionale.

Oppure:

"In qualità di supervisore diretto di John presso Global Marketing Solutions dal 2020 al 2023, l'ho visto crescere da copywriter junior a responsabile del team che gestiva i nostri account di più alto profilo."

Questo non solo spiega la vostra connessione, ma sottolinea anche la crescita di John, aggiungendo maggiore profondità alla vostra raccomandazione e aiutandovi a passare alla sezione successiva senza problemi.

4. Descrivete brevemente come la persona ha gestito il suo ruolo e le sue responsabilità

In questa sezione si dice al lettore esattamente cosa ha fatto la persona e quanto bene l'ha fatto. Evidenziate i punti cruciali come:

Le principali responsabilità assunte

Eventuali ruoli aggiuntivi a cui ha contribuito o "cappelli" che ha indossato

Una valutazione del suo rendimento complessivo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-356-1400x652.png ClickUp Brain /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per raccogliere tutte le informazioni sul lavoro terminato dal dipendente/collega che state raccomandando, prima di scrivere la sua raccomandazione su LinkedIn

Se utilizzate uno strumento come ClickUp per gestire i processi di project management della vostra azienda, questo passaggio diventa molto più semplice e preciso. Invece di scavare nei registri, lasciate che ClickUp Brain raccolga tutte le informazioni chiave, come i progetti a cui hanno lavorato, le attività di ClickUp, le capacità di comunicazione e persino la qualità del loro lavoro.

Questo è particolarmente utile in ambienti di lavoro remoti o flessibili dove il monitoraggio manuale di tutto può essere complicato. ClickUp Brain aiuta a riunire tutti i dati, fornendo una visualizzazione chiara delle prestazioni della persona.

Ecco un esempio concreto da verificare:

"In qualità di Senior Project Manager, Sarah ha gestito con successo diversi progetti client ad alta pressione, consegnandoli sempre in anticipo rispetto ai tempi e al budget. Ha mantenuto un tasso di completamento delle attività puntuale del 98%, guidando team fino a 15 persone e migliorando il processo di project management dell'azienda"

5. Evidenziate le capacità impressionanti che avete visto in prima persona

Certo, la persona che state raccomandando è intelligente e talentuosa, ma cosa la rende davvero eccezionale?

Invece di dire cose ovvie, concentratevi su 1-2 competenze chiave che le distinguono veramente. Pensate a cosa Da fare meglio di chiunque altro e concentrate la vostra raccomandazione su questo aspetto.

Ad esempio, se la vostra ex assistente esecutiva si candida per un ruolo dirigenziale, potreste sottolineare la sua esperienza nel guidare i volontari, che è più rilevante che parlare semplicemente delle sue capacità organizzative.

Prima di scrivere, è anche una buona idea consultare i propri colleghi e chiedete se vogliono che parliate di ruoli specifici. In questo modo, la raccomandazione non solo riflette il loro effettivo lavoro, ma si allinea anche con i loro obiettivi di carriera, rendendola più d'impatto e memorabile.

6. Menzioni un risultato chiave che ha avuto un impatto significativo sulla vostra azienda

Ora è il momento di rivelare il pezzo forte: il risultato o il contributo con il massimo impatto.

Può trattarsi di qualsiasi cosa, dalla guida di un progetto positivo al miglioramento dei processi o al raggiungimento di risultati importanti. Concentrarsi su un risultato di spicco rende la vostra raccomandazione più forte.

Per istanza:

"Durante il lancio del nostro prodotto, Emily ha guidato il team di marketing e ha creato una campagna che ha incrementato le vendite del 30% in soli due mesi. Il suo piano strategico e la sua attenzione ai dettagli hanno cambiato le sorti del lancio"_

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-357-1243x1400.png ClickUp Brain /$$$img/

Generate una raccomandazione su LinkedIn direttamente dalla relazione sull'attività di un collega con ClickUp Brain

Anche in questo caso, trovare informazioni di questo tipo è facile con ClickUp Brain. È sufficiente chiedere di analizzare ed evidenziare il lavoro migliore del dipendente per ottenerlo in pochi secondi.

7. Aggiungere un tocco personale

Il passaggio successivo consiste nell'aggiungere un tocco personale alla raccomandazione.

Questa è l'occasione per condividere ciò che si prova a lavorare con la persona in questione e per dare un'idea della sua personalità. Ricordate però di tenere a mente il vostro pubblico: ciò che potrebbe essere divertente tra amici potrebbe far sollevare le sopracciglia ai futuri datori di lavoro!

Una nota personale può aiutare i team che si occupano delle assunzioni a capire che la persona in questione non è solo capace, ma anche piacevole da lavorare.

Ad esempio, potreste dire:

"Lavorare con Mark è sempre stato un piacere; era in grado di costruire un rapporto con il team e mantenerlo motivato, anche in caso di scadenze ravvicinate"

Questo dà un'idea del suo carattere e sottolinea il valore che apporta al posto di lavoro.

8. Concludete con una solida dichiarazione di stima

Infine, concludete la vostra raccomandazione con una corta e diretta riga di chiusura che mostri la vostra forte approvazione della persona. Non c'è molto da fare: basta una semplice dichiarazione che lasci un'impressione positiva e duratura.

Qualcosa del genere:

_"Sono felice di raccomandare John per qualsiasi ruolo desideri, sarà senza dubbio un'ottima aggiunta a qualsiasi team!"

Con questi passaggi e ClickUp come partner per il brainstorming e la scrittura, potrete dare a ogni raccomandazione su LinkedIn un tocco distinto e professionale (ma personale)!

Esempi di raccomandazioni su LinkedIn

Anche se abbiamo appena approfondito come scriverne una, ecco alcuni dei migliori esempi di raccomandazione su LinkedIn da cui trarre ispirazione:

1. Per un collega

emily ha un talento straordinario nel trasformare dati complicati in intuizioni pratiche. Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato insieme come analisti di marketing presso TechGrow, affrontando progetti di grande portata

emily fa sempre il passo più lungo della gamba, non limitandosi a snocciolare i numeri ma trasformandoli in strategie che producono risultati. Ciò che la contraddistingue è la sua incredibile capacità di individuare tendenze che altri potrebbero trascurare. Ad esempio, la sua analisi ha portato a un cambiamento di prodotto che ha incrementato le entrate del quarto trimestre del 30%!

l'umorismo e la gentilezza di Emily la rendono un piacere lavorare con lei: è lei che tiene in connessione il nostro team, soprattutto quando le cose si fanno frenetiche. Qualsiasi azienda sarebbe fortunata ad averla, e la raccomando pienamente per qualsiasi ruolo nel marketing basato sui dati"_

2. Per il vostro senior

lavorare con John è stata una fantastica esperienza di apprendimento del pensiero strategico. In qualità di vicepresidente delle operazioni di InnoTech, ha guidato il nostro reparto attraverso un'importante trasformazione digitale

ciò che contraddistingue John è il modo in cui responsabilizza il suo team; riesce a bilanciare gli obiettivi a lungo termine con le attività quotidiane, offrendo sempre supporto. La sua introduzione di metodi agili ha incrementato la nostra produttività del 40% e migliorato il morale del team"

inoltre, è incredibilmente disponibile. Nonostante il suo ruolo di senior, è stato un mentore di carriera per molti di noi. Sono cresciuto più sotto la sua guida che in qualsiasi altro luogo, e qualsiasi azienda sarebbe estremamente fortunata ad averlo come leader"

3. Per un manager

lo stile di gestione di Sarah è davvero stimolante. Come Project Manager di BuildRight Solutions, negli ultimi 18 mesi ha gestito con facilità i progetti più difficili. Sarah riesce a bilanciare in modo impeccabile le attività multiple, le richieste dei client e le dinamiche del team

riesce sempre a tirare fuori il meglio da ognuno di noi, sapendo come adattare le attività ai punti di forza di ciascuno, il che ha portato a un aumento del 25% nei tempi di completamento dei progetti. Abbiamo persino ottenuto un contratto a livello cittadino quando ha guidato il progetto di rivitalizzazione del centro città, rispettando il budget e anticipando i tempi. Inoltre, le sue eccellenti capacità comunicative e la sua politica della porta aperta la rendono un manager con cui le persone amano davvero lavorare._

la raccomando vivamente per qualsiasi ruolo manageriale

4. Per un professionista delle risorse umane

alex è il professionista delle risorse umane di cui non sapevi di aver bisogno finché non hai lavorato con lui. In un solo anno di lavoro in GlobalTech, ha trasformato il nostro dipartimento HR in un elemento chiave per la nostra crescita. In qualità di responsabile delle risorse umane, ha rinnovato il nostro processo di assunzione, ha lanciato un programma di benessere e ha guidato i lavori richiesti per la diversità e l'inclusione.{\i}

ciò che contraddistingue Alex è il suo mix di empatia e decisioni basate sui dati. Il suo nuovo processo di onboarding ha ridotto il turnover del 40%! Inoltre, fa sentire ogni dipendente ascoltato e valorizzato, gestendo con cura i problemi più delicati. Se volete un leader delle risorse umane estremamente disponibile, che promuova una grande cultura e porti risultati, Alex è il vostro uomo!

5. Per il vostro capo

lisa è il tipo di leader che ti rende entusiasta di venire a lavorare ogni giorno. In qualità di CEO di TechSpark, ci ha guidato attraverso la rapida crescita e i cambiamenti del settore negli ultimi quattro anni. Lisa non è solo una visionaria; è anche pratica e sa come far terminare le cose. La sua capacità di bilanciare l'innovazione con la praticità spicca

ho avuto l'incarico di gestire il lancio del nostro prodotto di punta per l'IA e, sotto la sua guida, il nostro fatturato è raddoppiato da un giorno all'altro. Inoltre, promuove una cultura aziendale positiva in cui tutti si sentono valorizzati. Raccomando caldamente Lisa per qualsiasi ruolo di leadership esecutiva!

6. Per uno studente

la sete di conoscenza e l'approccio pratico di Jake lo contraddistinguono. In qualità di mentore durante il suo stage estivo presso DataDrive, l'ho visto affrontare progetti complessi di analisi dei dati come un professionista, anche se è solo al terzo anno di università

è diventato rapidamente un membro chiave del nostro team, contribuendo con idee innovative che hanno aumentato l'efficienza dell'elaborazione dei dati del 15%. La sua capacità di connettere la teoria con le applicazioni del mondo reale è impressionante. Il progetto finale di Jake, un modello predittivo per le richieste dei clienti, è ora utilizzato in tutta l'azienda. Inoltre, il suo entusiasmo e il suo lavoro di squadra lo rendono un ragazzo fantastico con cui lavorare"

è perfetto per qualsiasi ruolo di analista di dati a livello base!

7. Per un client

lavorare con Mark e il suo team di GreenGrow è stato un punto culminante della mia carriera di consulente. Nell'ultimo anno li ho aiutati a ottimizzare la loro catena di approvvigionamento e Mark è stato un client straordinario, molto chiaro nei suoi obiettivi e aperto a nuove idee. Grazie alla sua leadership, abbiamo ridotto gli sprechi del 30% e aumentato l'efficienza del 25%

ammiro la mentalità lungimirante di Mark, sempre alla ricerca di modi per innovare. Se state pensando di collaborare con GreenGrow, avrete in Mark un grande collaboratore. Lo raccomando vivamente!

8. Per un libero professionista

rob è il sviluppatore freelance che vi serve nel vostro team. Negli ultimi sei mesi ha avuto un impatto enorme sulla nostra startup, SnapSell, grazie alle sue impressionanti capacità di codifica. La sua capacità di trasformare concetti complessi in funzionalità/funzione ha cambiato le cose per noi. L'app web che ha sviluppato per il lancio del nostro prodotto ha semplificato l'esperienza dell'utente e ha contribuito a un aumento del 40% delle sottoscrizioni._

rob è proattivo in comunità di sviluppatori _, mantenendosi sempre aggiornato e ricco di idee. Inoltre, è affidabile e rispetta le scadenze senza sudare. Non potrò mai raccomandarlo abbastanza: è un partner tecnologico fantastico!

Consigli per richiedere una raccomandazione su LinkedIn

In genere le persone non distribuiscono raccomandazioni da sole, quindi se ne avete bisogno, dovrete richiederle. Da fare, ecco alcuni consigli da tenere a mente:

Scegliete le persone giuste , quelle che conoscono bene il vostro lavoro e possono parlare delle vostre capacità e dei vostri risultati

, quelle che conoscono bene il vostro lavoro e possono parlare delle vostre capacità e dei vostri risultati Quando vi rivolgete a loro, menzionate esperienze o progetti condivisi per rendere speciale la vostra richiesta

per rendere speciale la vostra richiesta Siate chiari riguardo ai vostri obiettivi , sia che stiate cercando lavoro, cambiando carriera, facendo un percorso di crescita professionale o semplicemente aggiornando il vostro profilo

, sia che stiate cercando lavoro, cambiando carriera, facendo un percorso di crescita professionale o semplicemente aggiornando il vostro profilo Promemoria di progetti o risultati specifici che vorresti fossero messi in evidenza

di progetti o risultati specifici che vorresti fossero messi in evidenza Se è il caso, offerta di scrivere una raccomandazione anche per loro

una raccomandazione anche per loro Fate un epilogo/riassunto del vostro ruolo e dei vostri risultati chiave per iniziare

del vostro ruolo e dei vostri risultati chiave per iniziare Chiedete le raccomandazioni dopo aver concluso un progetto con esito positivo, quando il vostro lavoro è fresco nella loro mente

Redazione di raccomandazioni LinkedIn di grande impatto con ClickUp!

Scrivere raccomandazioni su LinkedIn può sembrare dispendioso in termini di tempo, ma non deve esserlo per forza.

Queste raccomandazioni possono aiutare i vostri colleghi a brillare e ad attirare l'attenzione di potenziali datori di lavoro. Con ClickUp, potete trasformare l'intero processo in un'attività di 5 minuti!

Utilizzate ClickUp Docs per annotare i vostri pensieri, sfruttate le attività di ClickUp per tenere tutto organizzato e lasciate che ClickUp Brain vi aiuti a raccogliere tutti i dettagli sui risultati ottenuti dai vostri colleghi. L'obiettivo è semplificare le cose per voi e supportare i vostri compagni di squadra. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e scrivi senza sforzo raccomandazioni su LinkedIn difficili da ignorare!