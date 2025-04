Modelli di diagrammi a spina di pesce gratuiti per Excel

Voi o il vostro team fate spesso fatica a svelare gli schemi o le tendenze delle vostre impostazioni di dati, nonostante le molteplici visualizzazioni e gli strumenti?

Esistono diversi modi per rappresentare i dati e renderli visivamente accattivanti, come ad esempio l'utilizzo di PowerPoint, la creazione di un grafico di Pareto e l'impiego di diagrammi di flusso dei dati . Da fare, però, a meno che non si proceda in modo granulare e non si scoprano le ragioni alla base dei problemi.

Il diagramma a lisca di pesce, noto anche come diagramma causa-effetto o diagramma di Ishikawa, è un potente strumento visivo per identificare e individuare la causa principale di un problema.

Volete prendere i dati esistenti e creare un diagramma a spina di pesce in Microsoft Excel? C'è un modo per farlo manualmente, ma potrebbe risultare un diagramma a lisca di pesce con troppe ossa e una forma sbagliata. 😕

Con un modello di diagramma a lisca di pesce è possibile eliminare tutti questi problemi e completare rapidamente l'attività senza dover fare i salti mortali.

In questo blog scopriremo il miglior modello di diagramma a lisca di pesce di Excel e scopriremo alcune alternative molto più intuitive e personalizzabili.

🐟 Cos'è un diagramma a lisca di pesce?

Un modello di diagramma a lisca di pesce fornisce una struttura chiara per i dati, consentendo di categorizzare le cause potenziali in diverse categorie e sotto-cause, come le cause primarie e secondarie. Questo metodo di risoluzione dei problemi consente di avere un quadro chiaro dei fattori che contribuiscono a un caso specifico e di affrontarli immediatamente.

**Cosa rende un buon modello di diagramma a spina di pesce?

A un buon diagramma a spina di pesce semplifica il processo di identificazione e analisi delle cause alla base di qualsiasi problema. Idealmente dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Carità e struttura: Selezione di un modello che delinei la dichiarazione del problema principale e fornisca una struttura logica per la categorizzazione delle cause potenziali

Selezione di un modello che delinei la dichiarazione del problema principale e fornisca una struttura logica per la categorizzazione delle cause potenziali Flessibilità : Assicuratevi che il modello sia adattabile a vari tipi di problemi e che vi permetta di modificarlo e personalizzarlo per adattarlo alle vostre esigenze specifiche

: Assicuratevi che il modello sia adattabile a vari tipi di problemi e che vi permetta di modificarlo e personalizzarlo per adattarlo alle vostre esigenze specifiche Facilità d'uso: Scegliete un modello intuitivo e facile da navigare, ideale anche per gli utenti non tecnici

Scegliete un modello intuitivo e facile da navigare, ideale anche per gli utenti non tecnici Funzionalità/funzione di collaborazione: Come per ogni modello distrumenti di analisi delle cause profondeil modello ideale dovrebbe supportare la collaborazione tra i membri del team, consentendo input e feedback in tempo reale

Come per ogni modello distrumenti di analisi delle cause profondeil modello ideale dovrebbe supportare la collaborazione tra i membri del team, consentendo input e feedback in tempo reale Capacità di integrazione: Scegliete un modello di diagramma a lisca di pesce che si integri perfettamente con altri strumenti di project management o di analisi delle causesoftware di lavagna onlineper migliorare l'efficienza e il flusso di lavoro

5 Modelli di diagrammi a lisca di pesce gratis in Excel

Trovare il giusto creatore di diagrammi a lisca di pesce per Microsoft Excel può essere difficile. Per evitare la ricerca, abbiamo stilato un elenco dei migliori modelli di diagrammi a lisca di pesce in Microsoft Excel:

via strumenti DMAIC Iniziamo l'elenco con i più popolari Modello di diagramma a spina di pesce in Excel di DMAICTools.com .

Questo modello include un elenco completo di funzionalità/funzione per aiutarvi a creare diagrammi a lisca di pesce. Include categorie predefinite, istruzioni, rami con codice a colori, e varie opzioni di formattare per migliorare la chiarezza visiva, rendendolo perfetto per i principianti.

Cosa vi piacerà di questo programma:

Un modello facile da usare che include categorie predefinite come Sistemi, Attrezzature, Ambiente, Persone, Politiche, Luogo e Causa per aiutarvi a identificare le possibili cause dei problemi operativi

Possibilità di aggiungere, rimuovere o modificare facilmente i rami per adattarli al problema specifico che si sta analizzando

Sfruttare le varie opzioni di formattare che consentono di regolare la dimensione dei font, lo stile, l'allineamento e il codice colore per aiutarvi a personalizzare il modello per le linee guida del vostro marchio specifico

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i team che lavorano in ambienti di controllo qualità, miglioramento dei processi o produzione. Può essere utilizzato per identificare le cause principali di difetti, colli di bottiglia o problemi di prestazioni in vari processi.

2. Modello di diagramma a lisca di pesce in Excel di CIToolKit

via CIToolKit Se siete alla ricerca di un approccio semplice e di facile utilizzo per la creazione di diagrammi a lisca di pesce o di Ishikawa in Excel, allora l'applicazione Modello di diagramma a lisca di pesce in Excel di CIToolKit è un'ottima opzione. Con il suo layout pulito, le istruzioni chiare e le opzioni di personalizzazione minime, questo modello è perfetto per chi preferisce un approccio diretto.

Che cosa vi piacerà di più:

Una struttura semplice con una chiara dichiarazione del problema e rami che aiutano a categorizzare le varie cause

Un layout pulito per un facile utilizzo e aggiornamenti rapidi

Modifica delle categorie principali e delle caselle di testo per adattarle alla vostra narrazione specifica, aiutandovi a personalizzare il modello per il vostro settore di servizi

Caso d'uso ideale

Questo modello è utile per individui o piccoli team che necessitano di una soluzione senza fronzoli per la progettazione di diagrammi a lisca di pesce. È particolarmente utile per chi è alle prime armi con questa tecnica o preferisce un approccio più snello.

3. Modello di diagramma causa-effetto in Excel di Vertex42

via Vertex42 Un altro modello facile da usare e da implementare, il modello Modello di diagramma a spina di pesce di Vertex42 il modello di diagramma a lisca di pesce di Vertex42 è fornito con il minimo indispensabile: nessuna installazione, nessuna macro, solo la struttura personalizzabile per le vostre esigenze specifiche.

Il foglio di lavoro presenta un telaio vuoto e un testo di istruzioni, che vi aiuterà a capire come implementare il diagramma a lisca di pesce nel vostro processo aziendale.

Cosa vi piacerà di questo programma:

Iniziare con il layout predefinito e facile da modificare

Usate la formattazione a condizioni per aggiungere o rimuovere facilmente le lische nel diagramma

Aggiungete le vostre categorie per comprendere meglio le cause primarie e adattare il diagramma al problema specifico che state analizzando

Caso d'uso ideale

Questo modello è perfetto per i team che lavorano a vari progetti o iniziative che richiedono una soluzione flessibile e personalizzabile per l'analisi delle cause primarie. Ad esempio, è possibile utilizzarlo in campi come l'ingegneria, il project management e la garanzia di qualità.

4. Modello di diagramma a lisca di pesce di Ishikawa in Excel di QIMacros

via QIMacros Il Modello di diagramma a lisca di pesce di Ishikawa di QIMacros Excel è stato progettato per un'analisi dettagliata delle cause profonde. Offre sezioni di raggruppamento più complesse se si desidera esplorare completamente le cause e le potenziali soluzioni per le operazioni aziendali.

Il modello include funzionalità/funzione quali livelli gerarchici, condizioni di formattazione e categorie personalizzate, che lo rendono adatto a un'analisi approfondita di problemi complessi.

Cosa vi piacerà di più

Ottenere più livelli di ossa, che rappresentano diversi livelli di causalità e molteplici sotto-cause

Applicare la formattazione condizionale per evidenziare rami o relazioni specifiche in base a criteri definiti

Esportazione del diagramma a lisca di pesce in vari formati, come PDF o file immagine, che lo rendono ideale per la condivisione o la presentazione

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i team di ingegneri o per i reparti di controllo qualità che devono indagare sulle cause di guasti tecnici o di produttività.

5. Modello di diagramma a lisca di pesce di HubSpot

via Hubspot Sebbene la maggior parte dei modelli di diagramma di Ishikawa possano essere utilizzati per diversi settori, spesso diventano troppo complicati per l'analisi di base delle cause. Modello di diagramma a lisca di pesce di HubSpot per Excel e Fogli Google rientra nella categoria dei modelli semplici che possono essere modificati per aggiungere forme e frecce in base alle esigenze dell'utente.

Questo modello elegante presenta un'interfaccia drag-and-drop, collaborazione in tempo reale, e integrazione con altri strumenti di HubSpot, che lo rendono ideale per le sessioni di brainstorming e per la creazione di un'idea lavagna online .

Cosa vi piacerà

Categorie preimpostate come Persone, Metodi, Ambiente, ecc. per aiutarvi a iniziare rapidamente

Utilizzare il layout intuitivo che consente di aggiungere, rimuovere e riorganizzare facilmente i rami con un semplice meccanismo di trascinamento

Integrazione con HubSpot e altri strumenti CRM per collaborare con i team sullo stesso diagramma

Caso d'uso ideale

Questo modello è perfetto per i team di marketing o per i professionisti del settore dei servizi che desiderano analizzare rapidamente e visivamente i problemi del servizio clienti o le inefficienze dei processi.

Limiti dell'uso di Excel per i diagrammi a lisca di pesce

Sebbene diversi modelli di diagrammi a lisca di pesce di Excel siano ottimi per la risoluzione dei problemi e l'analisi delle cause profonde, essi fanno solo analisi di superficie. Per un'analisi più dettagliata automazioni del flusso di lavoro spesso questo risulta essere un limite, con problemi quali:

Opzioni di formattazione limitate: Fogli Google ed Excel hanno un numero inferiore di opzioni di formattazione rispetto a quelle dedicate grafico per il project management strumenti dedicati o modelli specializzati, che creano diagrammi visivamente accattivanti e informativi

Fogli Google ed Excel hanno un numero inferiore di opzioni di formattazione rispetto a quelle dedicate grafico per il project management strumenti dedicati o modelli specializzati, che creano diagrammi visivamente accattivanti e informativi Mancanza di funzionalità/funzione di collaborazione: Microsoft Excel online offre diverse funzionalità di collaborazione, ma potrebbe non essere adatto alle vostre esigenze specifiche, ostacolando potenzialmente il lavoro di squadra e l'efficienza

Microsoft Excel online offre diverse funzionalità di collaborazione, ma potrebbe non essere adatto alle vostre esigenze specifiche, ostacolando potenzialmente il lavoro di squadra e l'efficienza Problemi di integrazione: L'integrazione dei diagrammi a lisca di pesce creati in Excel con altri strumenti di project management o software di analisi dei dati può richiedere passaggi o soluzioni aggiuntive

Per mitigare questi problemi, prendete in considerazione Alternative di Excel ai modelli di diagrammi a lisca di pesce che incorporano strumenti di project management e di visualizzazione dei dati.

Modelli alternativi di diagrammi a lisca di pesce

Un diagramma a lisca di pesce deve essere chiaro, organizzato e facile da usare. È qui che entrano in gioco i modelli personalizzabili di ClickUp.

Se avete a che fare con un'eccessiva semplificazione, con un'analisi che richiede tempo o con la soggettività, ClickUp offre modelli precostituiti che ottimizzano il vostro processo e vi assicurano di catturare ogni dettaglio importante senza impantanarvi.

Ecco alcuni dei migliori modelli di diagrammi a lisca di pesce di ClickUp:

1. Modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Fishbone-Diagram-Template.png Costruite un diagramma a lisca di pesce intuitivo e visivamente accattivante in pochi secondi utilizzando il modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-193359616&department=operations&\_gl=1\*3xyqnv\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se avete bisogno di un modello in grado di affrontare progetti complicati, il modello Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp è stato progettato proprio per voi. Questo modello offre una struttura che vi aiuterà a scomporre problemi complessi in categorie gestibili, consentendo ai vostri team di individuare ciò che funziona e ciò che non funziona.

Sia che stiate affrontando un problema semplice o lavorando a un progetto complesso, questo modello a lisca di pesce vi consente di definire chiaramente il problema, elencare le cause potenziali e assegnare attività ai membri del team per il follow-up.

Inoltre, grazie alle funzionalità collaborative di ClickUp, come ad esempio ClickUp Chattare e i commenti assegnati, ogni membro del team contribuisce in modo efficace, rendendo l'analisi più completa e riducendo le possibilità di trascurare i fattori chiave.

Cosa vi piacerà di più:

Categorizzare facilmente i problemi e le loro cause profonde in distinti diagrammi a lisca di pesce predefiniti per un'analisi più chiara

Personalizzate i diagrammi a lisca di pesce all'interno della piattaforma ClickUp, adattandoli alle vostre esigenze specifiche e ai vostri domini di problemi

Rappresentare visivamente le relazioni tra cause ed effetti per aiutare i team a riflettere e a comprendere i fattori sottostanti e correlati che contribuiscono a un problema

Assegnazione di attività direttamente dal diagramma, per aiutare il team a concentrarsi sulle cause più critiche

Caso d'uso ideale

Questo modello a lisca di pesce è uno strumento eccellente per i team che lavorano a progetti complessi, iniziative di miglioramento dei processi o lavori richiesti per la risoluzione di problemi.

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-675.png Modello di analisi delle cause principali di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-216177975&department=other&\_gl=1\*1g4nzwi\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Mentre la maggior parte dei modelli per l'analisi delle cause principali si concentra sulla visualizzazione, il modello Modello di analisi delle cause principali di ClickUp ha un approccio più diretto.

Definisce le cause principali in tre categorie: **Ciascuna categoria consente di avere un quadro chiaro dei problemi in corso, di quelli aggiuntivi che potrebbero presentarsi e di quelli già risolti in un'unica dashboard.

Utilizzate questo modello per determinare i miglioramenti nel vostro processo di risoluzione dei problemi e creare una strategia più dettagliata per affrontarli.

Cosa vi piacerà di più:

Conducete un'analisi approfondita ed elencate tutti i vostri problemi in categorie che possono essere affrontate

Sviluppare piani d'azione mirati per affrontare le cause principali identificate, assicurando che le misure correttive siano implementate in modo efficace

Monitorare lo stato dei piani d'azione e valutare i risultati per valutare l'efficacia dei lavori richiesti dall'analisi delle cause profonde

Tracciare e migliorare lo stato dell'analisi con tag, email, avvisi di dipendenza, funzionalità di monitoraggio del tempo e altro ancora

Caso d'uso ideale

Questo modello è più adatto ai team che cercano un approccio completo all'analisi delle cause profonde, combinando varie tecniche per affrontare di petto problemi complessi.

3. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-IT-Root-Cause-Analysis-Template.jpg Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT https://app.clickup.com/signup?modello=t-200542296&department=it&\_gl=1\*1gz05ag\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT è stato progettato per aiutare i leader tecnologici, i gestori del progetto e i team a pianificare e gestire efficacemente le loro iniziative tecnologiche.

Dagli aggiornamenti del software alle modifiche dell'infrastruttura, questo modello traccia un percorso chiaro per la risoluzione dei problemi nell'ambiente IT, assicurando che tutte le parti interessate siano allineate sulle attività e sulle sequenze di follow-up.

Cosa vi piacerà di più:

Utilizzate categorie e ossa predefinite relative ai problemi IT per semplificare il processo di analisi e identificare le cause principali in modo più efficiente

Connessione del modello con gli strumenti di gestione dei servizi IT per monitorare incidenti, modifiche e risoluzioni dei problemi

Osservare lo stato di avanzamento di ogni elemento grazie alle funzionalità/funzione di monitoraggio incorporate, che consentono di tenere sotto controllo le consegne e di modificare le priorità, se necessario

Sfruttare le informazioni ottenute dall'analisi delle cause principali per identificare le aree di miglioramento, ottimizzare i processi IT e migliorare l'erogazione complessiva del servizio

Caso d'uso ideale

Come suggerisce il nome, questo modello è stato creato per i team IT che desiderano condurre analisi approfondite dei problemi tecnici.

4. Modello di lavagna online ClickUp Causa ed effetto

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-67.png Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6322570&department=pmo&\_gl=1\*1e7xnq4\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Se siete alla ricerca di un modello di diagramma a lisca di pesce per rendere più efficienti le vostre sessioni di brainstorming, il modello Modello di lavagna online di ClickUp per cause ed effetti è la scelta migliore.

Questo modello fornisce uno spazio visivo ai team per fare brainstorming e creare mappe mentali per comprendere le relazioni tra cause primarie e secondarie in vari scenari. Favorisce la creatività e la collaborazione, consentendo ai team di catturare efficacemente le idee e analizzarle visivamente.

Cosa vi piacerà di più:

Crea una chiara rappresentazione visiva di come le diverse cause portano a effetti specifici, rendendo i problemi complessi più facili da comprendere

Incoraggiare sessioni di brainstorming in cui i membri del team contribuiscono con le loro intuizioni e idee in tempo reale

Consentire a più utenti di accedere alla lavagna online contemporaneamente, promuovendo la collaborazione e la risoluzione collettiva dei problemi

Determinare le aree chiave di miglioramento e i passaggi necessari per risolvere i problemi

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per i team remoti che desiderano un modello di diagramma causa-effetto per facilitare le sessioni di brainstorming, la collaborazione a distanza e le situazioni in cui un ambiente più informale e creativo lavora meglio.

5. Modello ClickUp 5 Whys

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-5-Whys-Whiteboard-Template.jpeg Modello di lavagna online ClickUp 5 Whys https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6319650&department=other&\_gl=1\*bmftx\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Il modello ClickUp 5 Whys è un potente strumento progettato per facilitare l'analisi delle cause profonde attraverso una semplice ma efficace tecnica di interrogazione.

Utilizzando il metodologia dei 5 perché nella risoluzione dei problemi, i team eseguono il drill-down sulle cause sottostanti di un problema, andando oltre i sintomi per identificare i problemi alla radice.

Cosa vi piacerà di più:

Si integra con altre funzionalità di ClickUp, tra cui Calendario, Elenchi, Carico di lavoro, Gantt e altro ancora

Registrare le domande e le risposte all'interno del modello, producendo una registrazione chiara e tracciabile del processo di analisi

Collaborare in tempo reale con i membri del team per raccogliere intuizioni e punti di vista, promuovendo una cultura di problem solving orientata al lavoro di squadra

Concentrarsi sulle soluzioni derivanti dalle cause principali identificate, per una risoluzione più efficace dei problemi e un miglioramento dei processi

Caso d'uso ideale

Questo modello è perfetto per tutti i team e i settori che desiderano combinare la tecnica dei 5 perché con i diagrammi a lisca di pesce per analizzare i fattori nascosti dei problemi con un metodo strutturato e sistematico.

6. Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Action-Plan-Template-for-Personal-Mental-Health.png Modello di piano d'azione per il feedback 360 https://app.clickup.com/signup?modello=t-205427035&dipartimento=personale-e&_gl=1\*1ddlic6\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di piano d'azione per il miglioramento delle prestazioni di ClickUp aiuta ad analizzare in modo oggettivo le prestazioni di un team o di un progetto, identificando le aree di miglioramento.

Utilizzatelo per identificare i gap di performance e sviluppare strategie mirate per elevare le prestazioni del team e dell'organizzazione.

Cosa vi piacerà di più:

Strutturate i vostri piani d'azione intorno a obiettivi e gap di performance chiaramente definiti, assicurando che tutti i membri del team siano allineati e focalizzati su oggetti comuni

Stabilire KPI e metriche per misurare lo stato, consentendo ai team di monitorare i miglioramenti e adeguare le strategie, se necessario

Collegare documenti, dati e risorse rilevanti direttamente al modello, assicurando che tutte le informazioni siano facilmente accessibili durante la fase di implementazione

Promuovere una cultura del miglioramento continuo, rivedendo e aggiornando regolarmente il piano d'azione sulla base dei risultati e dei feedback

Caso d'uso ideale

Questo modello è ideale per project manager, team leader e specialisti del miglioramento dei processi. Ad esempio, questo modello può essere utilizzato per le revisioni delle prestazioni, le valutazioni della qualità o altre iniziative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia operativa.

📖 Per saperne di più: 10 modelli gratuiti di Six Sigma e DMAIC per il miglioramento dei processi

7. Modello di retrospettiva del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modello di retrospettiva del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200564357&department=pmo&\_gl=1\*18miv78\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di retrospettiva del progetto di ClickUp è uno strumento essenziale per i team che desiderano riflettere sui risultati del progetto e identificare le lezioni apprese. Questo modello consente discussioni strutturate su ciò che è andato bene, su ciò che non è andato bene e sui punti su cui i team dovrebbero lavorare per migliorare i progetti futuri.

Catturando intuizioni e feedback, sarete in grado di incoraggiare una cultura di apprendimento e miglioramento continuo all'interno della vostra organizzazione.

Cosa vi piacerà di più:

Guida il team attraverso una valutazione completa del ciclo di vita del progetto, assicurando che tutti gli aspetti rilevanti siano presi in considerazione

Migliorare il monitoraggio retrospettivo dei progetti con l'aiuto di IA, automazione, dipendenze, tag e altro ancora

Cattura le chiavi di lettura e le raccomandazioni da implementare nei progetti futuri, promuovendo un approccio proattivo al project management

Sfruttare Attività di ClickUp per comprendere la titolarità individuale, le metriche del progetto e i risultati, migliorando la discussione con prove concrete

Caso d'uso ideale

Questo modello è adatto a project manager, membri del team e stakeholder che valutano l'esito positivo del progetto e le aree di miglioramento.

Il vantaggio di ClickUp per i diagrammi a spina di pesce

In poche parole, i diagrammi a lisca di pesce sono potenti strumenti visivi per identificare le cause alla radice dei problemi.

Sebbene sia possibile utilizzare Excel e Sheets per creare questi diagrammi, essi presentano gravi limiti in termini di collaborazione in tempo reale, campi personalizzabili, vincoli di visualizzazione e problemi di integrazione con altri strumenti di project management.

I modelli di diagrammi a lisca di pesce di ClickUp offrono un approccio più efficiente e collaborativo, consentendo ai Teams di trovare le risposte senza dover esaminare cumuli di dati e tabelle.

Quindi, se siete alla ricerca di uno strumento completo e collaborativo per analizzare i dati fino all'ultimo dettaglio, ClickUp è la soluzione ideale Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e sperimentate la differenza!