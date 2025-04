15 Migliori software per video esplicativi per il 2025

Avete mai provato a spiegare un'idea complessa in una riunione, per poi ritrovarvi con lo sguardo vuoto?

È capitato a tutti. Il fatto è che alcuni concetti sono troppo intricati per essere spiegati a voce. Hanno bisogno di immagini.

Fatto divertente: Gli spettatori ricordano il 95% delle informazioni da un video, ma solo il 10% quando leggono lo stesso contenuto in testo.

Ecco perché i video esplicativi. Un buon video esplicativo trasforma anche gli argomenti più intricati in contenuti facili da digerire.

La cosa migliore è che non è necessario essere esperti di modifica video per creare video esplicativi di alta qualità. Basta utilizzare un software di modifica video professionale! La selezione disponibile è talmente vasta che c'è solo l'imbarazzo della scelta.

In questo articolo, condividerò le mie migliori scelte di strumenti software che ho personalmente utilizzato e testato per creare video esplicativi di alto livello. Iniziamo con il capire cosa cercare nel miglior software per video esplicativi.

Cosa cercare in un software per video esplicativi?

Il miglior software per la creazione di video esplicativi semplifica i processi di creazione e modifica dei video e aiuta a realizzare video dall'aspetto professionale senza problemi.

Ecco quali sono i requisiti indispensabili:

Elementi personalizzabili: Cercate la flessibilità nelle animazioni, nei font e nelle transizioni

Cercate la flessibilità nelle animazioni, nei font e nelle transizioni **Varietà di stili: evitate di annoiare il vostro pubblico con video tutti uguali. Scegliete un software che offra diversi formati video, come video animati, video con lavagna online o video esplicativi in live-action

Modifiche in tempo reale: Questo è importante per i video esplicativi creati da più membri del team. Tutti devono essere in grado di apportare aggiornamenti e fornire feedback direttamente all'interno della piattaforma di modifica del video

Questo è importante per i video esplicativi creati da più membri del team. Tutti devono essere in grado di apportare aggiornamenti e fornire feedback direttamente all'interno della piattaforma di modifica del video Modelli preconfezionati: I modelli di video e i filmati di stock aiutano a risparmiare tempo, soprattutto per i principianti

I modelli di video e i filmati di stock aiutano a risparmiare tempo, soprattutto per i principianti UI semplice: Non dovrebbe essere necessario un tutorial per iniziare!

Non dovrebbe essere necessario un tutorial per iniziare! Facilità d'uso: Evitate di perdere ore su interfacce complicate. Cercate editor intuitivi e drag-and-drop che richiedano una formazione minima

Ecco il mio elenco dei 15 migliori software per video esplicativi, con l'evidenziazione delle loro funzionalità/funzione, dei prezzi e dei potenziali limiti.

I 15 migliori software per video esplicativi

Questo elenco curato vi aiuterà a trovare lo strumento giusto, in linea con le vostre specifiche esigenze produttività video obiettivi.

Iniziamo.

1. ClickUp (il migliore per creare e trascrivere video esplicativi)

ClickUp è un potente strumento per la creazione e la trascrizione di video esplicativi. Offre una suite versatile di funzionalità/funzione che semplificano l'intero processo di creazione dei video.

Per istanza, ClickUp Clip permette di catturare senza sforzo videoclip di alta qualità direttamente all'interno della piattaforma ClickUp per i vostri video esplicativi Combina la condivisione dello schermo, la narrazione vocale e la comunicazione visiva in un unico strumento.

E dopo la registrazione, L'assistente IA di ClickUp AI è in grado di trascrivere automaticamente i video, consentendo di estrarre informazioni chiave e di facilitare le azioni di follower.

Utilizzate ClickUp Clip per creare registrazioni di schermate di dimensioni ridotte per i vostri video esplicativi

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave di ClickUp Clip:

Registrazione semplice: Inizia a registrare lo schermo, l'audio o entrambi con pochi clic

Inizia a registrare lo schermo, l'audio o entrambi con pochi clic Impostazioni di registrazione personalizzabili: Regolate l'area di registrazione, la frequenza dei fotogrammi e altre impostazioni in base alle vostre esigenze

Regolate l'area di registrazione, la frequenza dei fotogrammi e altre impostazioni in base alle vostre esigenze Annotazioni e disegni: Aggiungete annotazioni, frecce e altri elementi visivi alle vostre registrazioni per evidenziare i punti chiave o fornire un contesto aggiuntivo

Aggiungete annotazioni, frecce e altri elementi visivi alle vostre registrazioni per evidenziare i punti chiave o fornire un contesto aggiuntivo Integrazione diretta con ClickUp: Una volta terminata la registrazione, il video verrà salvato automaticamente all'interno del vostro sito web Attività di ClickUp o progetto

Una volta terminata la registrazione, il video verrà salvato automaticamente all'interno del vostro sito web Attività di ClickUp o progetto **Condividere le registrazioni con i compagni di squadra per ottenere un feedback o una revisione

Successivamente, create facilmente sceneggiature e trascrizioni avvincenti utilizzando ClickUp Brain l'assistente IA di ClickUp. Delineate visivamente la sceneggiatura del vostro video esplicativo e poi convertitela in un documento di testo ben rifinito grazie alla perfetta integrazione di ClickUp Brain.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-3.jpeg ClickUp Brain: Software per video esplicativi /$$$img/

Riepilogare le note dei video esplicativi con ClickUp Brain

Cosa c'è di più? Le funzionalità di collaborazione di ClickUp consentono di collaborare in tempo reale, condividendo idee e aggiornamenti con i membri del team durante la creazione del video. Questa funzionalità è particolarmente utile per la creazione di video esplicativi, in quanto più esperti della materia possono partecipare al processo di creazione dei contenuti.

Ad esempio, usare le @menzioni in ClickUp Chattare per comunicare in tempo reale con il vostro team e ricevere feedback sul video esplicativo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Monitorate lo stato di avanzamento dei progetti di creazione di video esplicativi con le schede Kanban e le viste Bacheca di ClickUp

Sfruttate le funzionalità di reportistica di ClickUp per misurare lo stato di avanzamento e identificare le aree di miglioramento

Accelerate il processo di creazione dei video con l'IA per l'ideazione, la creazione di script, la trascrizione dei video e la generazione di estratti con data e ora

Condivisione dei video con chiunque, utilizzando un link pubblico o un file scaricato

Connessione di ClickUp con software di modifica dei video, librerie di filmati e altro ancora con Integrazioni ClickUp Limiti di ClickUp

Alcuni utenti hanno menzionato una curva di apprendimento dovuta all'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per area di lavoro per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.500+ recensioni)

: 4.7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. InVideo (il migliore per video esplicativi rapidi e professionali)

via InVideo InVideo è una piattaforma versatile che semplifica il processo di creazione di video esplicativi professionali. Grazie all'interfaccia intuitiva e all'estesa libreria di modelli, risorse e opzioni personalizzate, InVideo consente agli utenti di produrre rapidamente video di alta qualità senza richiedere ampie competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzioni di InVideo

Trasformare rapidamente gli script in contenuti video grazie all'automazione guidata dall'IA

Accesso a milioni di immagini, clip video e tracce audio libere da diritti d'autore

Lavorare simultaneamente con i membri del team per modificare e rivedere i progetti

Creazione e traduzione di video in più di 50 lingue

Limiti di InVideo

Potrebbe non essere la scelta migliore per gli utenti che hanno bisogno di capacità di modifica video approfondite

Alcuni utenti segnalano che i modelli offrono meno flessibilità per progetti fortemente personalizzati

Prezzi di InVideo

**Gratuito

Aziendale : $30/mese

: $30/mese Unlimited : $60/mese

: $60/mese InVideo IA Plus : $25/mese

: $25/mese InVideo IA Max: $60/mese

Valutazioni e recensioni di InVideo

G2 : 4.5/5 (150+ recensioni)

: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 350 recensioni)

3. Toonly (Il migliore per semplici video esplicativi a cartoni animati)

via Solo per Toonly (ora parte di Voomly Cloud) è perfetto per le aziende o gli autori che vogliono produrre video esplicativi semplici e in stile cartone animato. La sua semplice interfaccia drag-and-drop permette agli utenti di creare video divertenti e coinvolgenti senza richiedere competenze avanzate di modifica.

Il software offre numerosi caratteri e scene, il che lo rende una scelta solida per la realizzazione di video esplicativi semplici e veloci.

Toonly migliori funzionalità/funzione

Registrate e aggiungete voci fuori campo ai vostri video con gli strumenti di voiceover integrati

Costruite facilmente video con più scene e passate da una sequenza animata all'altra senza interrompere il flusso del video

Esportazione dei video in diversi formati, tra cui MP4, MOV e GIF

Limiti di Toonly

Toonly non dispone di funzionalità/funzione per la collaborazione in team, quindi più utenti non possono lavorare contemporaneamente allo stesso progetto

Prezzi di Toonly

Standard : $49/mese

: $49/mese Azienda: $79/mese

Toonly valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.3/5 (30+ recensioni)

4. Animaker (il migliore per video esplicativi personalizzati)

via Animatore Piattaforma versatile, Animaker offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per la creazione di video esplicativi coinvolgenti. Offre una varietà di stili di animazione, dalla lavagna online alle animazioni 2D.

Animaker è dotato di modelli personalizzati, che accelerano notevolmente il processo. Inoltre, Da fare attraverso una piattaforma intuitiva e facile da usare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Animaker

Collaborazione in tempo reale con i membri del team per condividere facilmente le idee e perfezionare i contenuti

Semplificare i flussi di produzione e generare video di alta qualità con gli innovativi strumenti di IA per la scrittura di sceneggiature e voci fuori campo

Creare e personalizzare facilmente le scene per i vostri video con il costruttore di scene di Animaker

Limiti di Animaker

Alcuni utenti trovano che l'intervallo di animazioni ed effetti sia limitato rispetto ad altre piattaforme avanzate

Le animazioni complesse possono comportare tempi di rendering più lunghi, rallentando potenzialmente la produttività

Prezzi di Animaker

**Gratuito

Basic : $27/mese

: $27/mese Starter : $45/mese

: $45/mese Pro : $79/mese

: $79/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Animaker valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (200+ recensioni)

5. VideoScribe (il migliore per le spiegazioni delle animazioni della lavagna online)

via VideoScrivere L'interfaccia user-friendly di VideoScribe si rivolge a educatori, marketer e autori di contenuti, rendendola accessibile a chiunque voglia produrre accattivanti video esplicativi su lavagna online.

Ciò che contraddistingue Videoscribe sono le sue funzionalità/funzione uniche: le animazioni automatiche delle mani che simulano l'effetto disegno, la sincronizzazione della voce fuori campo per un allineamento audiovisivo senza soluzione di continuità e le opzioni di branding flessibili che consentono agli utenti di incorporare i propri loghi e personalizzare le palette di colori.

Le migliori funzionalità/funzioni di VideoScribe

Creazione di animazioni coinvolgenti per lavagne online in tutta semplicità grazie alle interfacce drag-and-drop

Aggiunta di immagini, testi e musica senza alcuno sforzo

Velocemente, grazie a una vasta libreria di immagini e modelli che si adattano a vari temi

Integrazione con altre piattaforme, come PowerPoint, per espandere l'usabilità e incorporare il contenuto esistente in nuovi progetti video

Limiti di VideoScribe

Problemi occasionali di prestazioni, come rallentamenti durante progetti complessi, che possono interrompere il flusso di lavoro

Alcune funzionalità/funzione possono non essere immediatamente intuitive e richiedono tempo per gli utenti per diventare esperti

Prezzi di VideoScribe

versione di prova gratuita

Plus : $26,15/mese per utente

: $26,15/mese per utente Pro: $39,22/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### VideoScribe

G2: 4.1/5 (60+ recensioni)

4.1/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

6. Powtoon (il migliore per i video esplicativi animati interattivi)

via Powtoon Powtoon è ottimo quando si vogliono aggiungere pulsanti e collegamenti cliccabili per rendere il video più coinvolgente.

Che si tratti di creare tutorial o presentazioni di marketing, Powtoon offre la flessibilità necessaria per progettare video visivamente dinamici e interattivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Powtoon

Sfruttare una libreria di caratteri e oggetti di scena per creare i vostri video

Esplorate un ampio intervallo di modelli personalizzabili progettati per vari temi, come presentazioni aziendali, video educativi e contenuti per i social media

Creare animazioni fluide e dall'aspetto professionale con tecniche di animazione avanzate, tra cui percorsi di movimento e regolazioni del tempo

Limiti di Powtoon

La versione gratuita limita il numero di esportazioni e include filigrane sui video

Problemi occasionali di prestazioni con progetti di grandi dimensioni, in quanto il software potrebbe rallentare o bloccarsi durante la gestione di risorse ad alta risoluzione

Prezzi di Powtoon

Lite : $50/mese

: $50/mese Professionale : $190/mese

: $190/mese Business: $120/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni su Powtoon

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

7. Vyond (il migliore per i video animati di livello aziendale)

via Vyond Vyond è uno strumento di animazione progettato per aiutare gli utenti a creare video animati coinvolgenti e adatti a varie applicazioni, tra cui marketing, formazione e comunicazione interna.

L'interfaccia intuitiva e la ricca serie di funzionalità/funzione consentono agli autori, sia principianti che esperti, di produrre animazioni di alta qualità che catturano il pubblico.

Vyond si distingue per la sua versatilità, consentendo agli utenti di trasmettere idee complesse in modo visivamente accattivante.

Le migliori funzionalità/funzione di Vyond

Semplifica il processo di creazione dei video con la funzione di sintesi vocale che converte i testi scritti in voci fuori campo dal suono naturale

Personalizzazione dei caratteri animati con un impressionante livello di dettaglio, regolando gli attributi fisici e gli stili di abbigliamento per riflettere meglio il pubblico di traguardo o l'identità del marchio

Creare una varietà di tipi di video grazie a una vasta libreria di modelli e risorse preconfezionate che si adattano a diversi settori

Limiti di Vyond

Curva di apprendimento ripida per gli utenti che non hanno familiarità con i software di animazione, in quanto la padronanza di tutte le funzionalità/funzione e degli strumenti può richiedere tempo e pratica

Prezzi di Vyond

Essenziale : $49/utente al mese

: $49/utente al mese Premium : $89/utente al mese

: $89/utente al mese Professionale : $179/utente al mese

: $179/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Vyond valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

8. Runway IA (il migliore a sfruttare l'IA per l'automazione)

via Pista IA Runway IA è specializzata nella ricerca e nelle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, con particolare attenzione alla creazione di prodotti e modelli per la generazione di video, immagini e contenuti multimediali vari.

Gli strumenti di Runway IA sono progettati per aiutare gli autori a esplorare le idee in tempo quasi reale e a generare risorse pronte per la produzione con velocità, controllo e fedeltà.

Le migliori funzionalità di Runway IA

Automazione delle attività che richiedono tempo, come la rimozione degli oggetti e la sostituzione dello sfondo, grazie alla tecnologia IA avanzata

Scegliere tra oltre 30 strumenti diversi disponibili direttamente nel browser, tra cui rotoscoping istantaneo, monitoraggio del movimento e trascrizione

Lavorare in tempo reale con i membri del team, consentendo un feedback immediato e semplificato comunicazione video durante il processo di modifica

Limiti della pista IA

I progetti di grandi dimensioni possono causare ritardi, interrompendo il flusso di modifica e incidendo sulla produttività

Il ricco set di funzionalità/funzione può essere eccessivo per i principianti e richiede un po' di tempo per comprendere appieno le capacità del software

Prezzi di Runway IA

**Base

Standard : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Pro : $35/utente al mese

: $35/utente al mese Unlimited : $95/utente al mese

: $95/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Runway IA valutazioni e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Renderforest (migliore per la coerenza del marchio)

via Foresta di rendering Renderforest è una buona opzione per chi ha bisogno di creare rapidamente video esplicativi. I suoi strumenti di automazione sono particolarmente utili per le aziende che desiderano produrre contenuti di alta qualità senza avere conoscenze approfondite in materia di modifica.

Questo software gratuito per la creazione di video esplicativi è noto per la sua estesa libreria di modelli, le opzioni di branding personalizzabili e l'interfaccia drag-and-drop facile da usare.

Funzionalità/funzione migliori di Renderforest

Creazione rapida di video semplicemente inserendo la sceneggiatura o scegliendo i modelli. Questa funzionalità/funzione riduce significativamente i tempi di produttività e semplifica il processo di creazione dei video

Generazione di una varietà di formati video, tra cui video promozionali, presentazioni e visualizzazioni musicali

Collaborare con i membri del team in tempo reale, consentendo un feedback immediato e modifiche durante il processo di modifica

Limiti di Renderforest

Le funzionalità/funzione avanzate di modifica sono piuttosto limitate, il che può frustrare gli utenti che desiderano un maggiore controllo sui loro progetti

La versione gratuita produce risultati di qualità inferiore, che potrebbero non essere adatti a un uso professionale

Prezzi di Renderforest

**Free Forever: per sempre

Lite : $14,99/utente al mese

: $14,99/utente al mese Pro : $29,99/utente al mese

: $29,99/utente al mese Business: $34,99/mese

Renderforest valutazioni e recensioni

Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

4.8/5 (400+ recensioni) G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

10. Biteable (il migliore per i video di marketing veloci)

via Mordibile Biteable è la soluzione ideale per chi ha bisogno di video esplicativi vivaci che catturino l'attenzione all'istante.

Questa piattaforma offre una vasta selezione di scene animate che si rivolgono a vari settori, consentendo agli autori di creare narrazioni che risuonano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Biteable

Semplificare il feedback e le iterazioni invitando i membri del team a collaborare ai progetti

Accesso a filmati e musiche di alta qualità per realizzare video esplicativi con elementi multimediali di livello professionale

Registrare e aggiungere rapidamente voci fuori campo ai video con gli strumenti integrati per i voiceover

Limiti di Biteable

La versione gratuita limita l'accesso ad alcuni modelli e funzioni, il che può ostacolare gli utenti che desiderano una funzionalità completa senza impegno

Gli utenti hanno notato occasionali ritardi nel rendering, in particolare per i video più complessi

Prezzi di Biteable

Pro : $29/utente al mese

: $29/utente al mese Premium : $99/utente al mese

: $99/utente al mese Aziendale: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Biteable

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: 4.1/5 (40+ recensioni)

11. Synthesia (il migliore per i video generati dall'IA)

via Sintesi Se volete creare video con un tocco umano senza filmare, Synthesia è la risposta.

Questa piattaforma basata sull'IA consente agli utenti di generare avatar realistici in grado di presentare contenuti in più lingue. Inserendo il vostro script, Synthesia genererà automaticamente un video utilizzando l'IA, rendendolo incredibilmente efficiente per le aziende che hanno bisogno di produrre contenuti rapidamente

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Creazione di avatar realistici in grado di parlare il vostro script in varie lingue, migliorando l'accessibilità per il pubblico globale

Personalizzazione di sfondi, oggetti di scena ed elementi visivi in base al vostro marchio o messaggio, per uno stile di presentazione unico

Integrazione perfetta di Synthesia con le piattaforme LMS percreare materiali di formazione interattivi Limiti di Synthesia

I piani di sottoscrizione possono essere relativamente alti, il che potrebbe non essere fattibile per le piccole aziende o per i singoli autori

Gli utenti potrebbero trovare gli avatar generati dall'IA meno autentici rispetto agli attori reali, il che potrebbe sminuire il tocco personale richiesto da alcuni progetti

Prezzi di Synthesia

piano gratuito : Piano gratuito

: Starter : $29/utente al mese

: $29/utente al mese Autore : $89/mese per utente

: $89/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Synthesia

G2 : 4.7/5 (1.500+ recensioni)

: 4.7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (150+ recensioni)

12. Wideo (il migliore per i video visivamente accattivanti)

via Wideo Wideo è una piattaforma di creazione video basata su cloud che consente agli utenti di creare video esplicativi animati senza richiedere alcuna competenza tecnica. Offre un'interfaccia user-friendly con un editor drag-and-drop, che rende facile per chiunque creare video dall'aspetto professionale.

Questa soluzione software per video esplicativi bilancia creatività e funzione, rendendola ideale per la creazione di storie visive convincenti.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Wideo

Organizza e riorganizza facilmente le sezioni del video con lo strumento di gestione delle scene

Allineare gli effetti sonori e le voci fuori campo alle immagini senza sforzo con la sincronizzazione audio

Monitoraggio del coinvolgimento degli spettatori e delle metriche di performance con lo strumento di analisi integrato

Limiti di Wideo

La versione gratuita limita la qualità dell'esportazione, il che può limitare l'utilizzabilità per presentazioni professionali o materiali di marketing

Prezzi di Wideo

piano Gratuito : Basic : piano gratuito

: : piano gratuito Basic : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Pro : $99/mese per utente

: $99/mese per utente Pro +: $199/mese per utente

+: $199/mese per utente Aziendale: Prezzi personalizzati

Wideo valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (50+ recensioni)

: 4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (40+ recensioni)

13. Moovly (il migliore per un mix di video e animazioni senza soluzione di continuità)

Via Moovly Moovly è una piattaforma software per video esplicativi pensata per i team che vogliono produrre video in modo collaborativo. Consente la modifica simultanea, facilitando i progetti di gruppo in cui il feedback immediato è fondamentale.

Inoltre, l'accesso alle API consente l'integrazione con altre applicazioni, semplificando i flussi di lavoro per gli utenti esperti di tecnologia e per le aziende che desiderano automatizzare i processi di produzione video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moovly

Modifica i video direttamente nel browser con Moovly Studio, senza bisogno di installazioni, aggiornamenti o plugin

Convertire il testo in voce fuori campo con un solo clic. Scegliete tra più voci in oltre 20 lingue, utilizzando la sintesi vocale IA per produrre un audio naturale

Accesso alla libreria multimediale che include milioni di immagini, suoni e video di stock

Semplificare la gestione dei file grazie all'integrazione con diverse applicazioni di terze parti, come Dropbox e Google Drive

Limiti di Moovly

Alcuni utenti hanno sottolineato che i costi di sottoscrizione possono essere relativamente alti rispetto a piattaforme simili

Sebbene l'interfaccia sia generalmente facile da usare, i nuovi utenti potrebbero avere difficoltà a navigare tra le estese funzionalità/funzione disponibili

Prezzi di Moovly

**Piano Free

Pay as you go: $$$a/video

$$$a/video Sottoscrizione : $99/utente al mese

: $99/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Moovly

G2 : 4.5/5 (70+ recensioni)

: 4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (60+ recensioni)

14. Rawshorts (il migliore per la creazione di video assistita dall'IA)

via Rawshorts Rawshorts è una piattaforma innovativa progettata per semplificare il processo di produttività dei video. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle potenti funzionalità basate sull'IA, Rawshorts consente agli utenti di realizzare video animati di qualità professionale senza alcuno sforzo.

Le sue capacità principali includono la generazione di video da testi, immagini o Clip e la generazione di immagini di alta qualità da semplici prompt. Per gli appassionati di audio, Rawshorts offre strumenti per migliorare e creare contenuti audio ricchi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rawshorts

Genera contenuti per video esplicativi utilizzando l'IA e trasformando automaticamente il testo in script video animati, semplificando il processo di creazione

Personalizzazione rapida dei video grazie a un'estesa libreria di modelli e risorse predefiniti

Accesso a dati analitici dettagliati, come visualizzazioni, tassi di coinvolgimento e dati demografici degli spettatori dopo la pubblicazione, per ottimizzare le strategie di contenuto future

Limiti di Rawshorts

Limitate opzioni di personalizzazione per gli utenti avanzati che cercano capacità di progettazione complesse

Manca un supporto completo per le animazioni complesse, il che potrebbe limitare i progetti video più sofisticati

Prezzi di Rawshorts

Starter : Versione di prova gratuita

: Versione di prova gratuita Essenziale : $49/utente al mese

: $49/utente al mese Business: $89/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Rawshorts

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

15. Adobe Express (il migliore per video di qualità professionale)

via Adobe Adobe Express è una piattaforma versatile per la creazione di video esplicativi coinvolgenti. Questo strumento di facile utilizzo combina potenti capacità di modifica con un'ampia gamma di risorse, consentendo agli utenti, dagli imprenditori agli educatori, di trasformare le loro idee in narrazioni visive convincenti.

Semplifica la creazione di post per i social media, progetti grafici, video e modifiche di foto con strumenti intuitivi. Sfruttando le funzionalità /IA di Adobe Firefly, gli utenti possono automatizzare le attività e generare opere d'arte uniche senza sforzo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Express

Modifica di clip video con precisione grazie alla funzionalità/funzione Sequenza, che consente di tagliare, dividere e riorganizzare facilmente i filmati per creare un flusso continuo

Includere voci fuori campo e colonne sonore senza sforzo, utilizzando gli strumenti audio integrati per registrare e modificare il suono direttamente all'interno della piattaforma

Integrazione con Creative Cloud di Adobe e lavoro senza problemi su piattaforme come InDesign e Lightroom

Limiti di Adobe Express

I costi di sottoscrizione possono essere un problema per gli utenti che hanno bisogno di strumenti di creazione video di base solo occasionalmente

Confusione con l'interfaccia utente segnalata dai nuovi utenti, soprattutto quando si tratta di navigare tra tutte le funzionalità/funzioni e opzioni

Prezzi di Adobe Express

**Gratuito

Premium : $9,99/utente al mese

: $9,99/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Adobe Express

G2 : 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Scegliere il video esplicativo perfetto Software

Alla fine, la scelta del software per video esplicativi giusto dipende dalle vostre esigenze specifiche, che si tratti di collaborazione, stile di animazione o strumenti di IA.

Ogni piattaforma ha i suoi punti di forza e, che si tratti di animazioni dinamiche o di una narrazione più semplice, c'è uno strumento che fa al caso vostro.

Esplorate le opzioni, provatele e trovate quella che si adatta meglio al vostro stile e ai vostri obiettivi.

Ma se volete sperimentare i vantaggi non solo della creazione di video, ma anche della gestione di progetti e attività di ClickUp! Con funzionalità personalizzabili come Clip, Brain e strumenti di reportistica, la creazione di video esplicativi può essere più facile che mai. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!