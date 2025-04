Come creare e gestire una Bacheca di consulenti

Quando Airbnb ha iniziato a scalare a livello globale, ha dovuto affrontare una sfida importante: il suo team di gestione non aveva una profonda conoscenza del settore alberghiero. Per risolvere questo problema, è stato assunto Chip Conley, un albergatore veterano, come consulente strategico .

L'esperienza di Conley ha aiutato Airbnb a navigare nelle complessità del settore dell'ospitalità. Questo ha trasformato l'esperienza degli ospiti di Airbnb e ha colmato il divario tra l'agilità della startup e gli standard tradizionali del settore.

È proprio questo il compito di un modulo di consulenza ben formato: fornire competenze laddove sono più necessarie per far progredire la vostra azienda. Scopriamo come impostare un comitato consultivo per alimentare la crescita e l'esito positivo della vostra azienda.

Cos'è una Bacheca?

Una Bacheca è un gruppo di professionisti esterni che forniscono consulenza strategica e competenze alla leadership dell'organizzazione. Di solito si tratta di esperti di lunga data in settori rilevanti per le esigenze della vostra azienda, come la finanza, la tecnologia, il marketing o il diritto internazionale.

A differenza di un consiglio di amministrazione, un comitato consultivo non ha responsabilità legali o autorità decisionali. Il loro ruolo è puramente consultivo, per migliorare la direzione strategica e l'efficacia operativa dell'azienda.

Tipi di Bacheca

1. Bacheca di consulenza strategica

A volte chiamati comitati direttivi i comitati consultivi strategici guidano la strategia generale e la visione a lungo termine di un'azienda. Queste Bacheche si concentrano sulle decisioni di macrolivello relative a governance dei progetti opportunità di crescita, mercato di riferimento e direzione aziendale.

✨Spotify ha creato un consiglio consultivo per la sicurezza dei contenuti in risposta alle crescenti preoccupazioni per i contenuti dannosi presenti sulla sua piattaforma. Questo gruppo di consulenza strategica ha aiutato l'azienda a prendere decisioni informate sulle politiche di contenuto e sulle misure di sicurezza.

2. Bacheche tecniche

I comitati di consulenza tecnica forniscono conoscenze specialistiche in aree tecnologiche specifiche. Aiutano le startup e le aziende consolidate a superare sfide tecniche complesse e a promuovere l'innovazione.

se un'azienda automobilistica vuole essere leader nel settore della design automobilistico e sostenibilità potrebbero prendere in considerazione l'assunzione di consulenti come Franz von Holzhausen, il principale product designer di Tesla, nel loro comitato consultivo. La sua competenza nella progettazione di prodotti e la sua esperienza con i veicoli elettrici apporterebbero un enorme valore aggiunto.

3. Bacheca dei clienti

Quando un'azienda desidera concentrarsi in modo approfondito sull'esperienza del cliente, può scegliere di creare un comitato consultivo per i clienti. Questi consigli sono composti da clienti chiave, client o leader del settore che forniscono un feedback diretto su produttività, servizi ed esperienza del cliente. Aiutano le aziende a rimanere in sintonia con le aspettative dei clienti e le richieste del mercato.

adobe, per istanza, ha istituito un comitato di consulenza per i clienti comitato consultivo internazionale Bacheca per sfruttare il feedback degli utenti e le intuizioni di professionisti esperti del settore. La Bacheca aiuta Adobe a migliorare i suoi prodotti e servizi, garantendo che soddisfino le esigenze dei clienti e rimangano competitivi.

4. Bacheca di consulenti senza scopo di lucro

I consigli consultivi per le organizzazioni non profit supportano le organizzazioni che perseguono una missione, fornendo approfondimenti, risorse e connessioni per migliorare il loro impatto. Spesso questi consigli svolgono un ruolo chiave nell'aiutare le organizzazioni non profit a ottenere finanziamenti e a prendere decisioni informate su iniziative importanti.

il comitato consultivo della Fondazione Bill & Melinda Gates programma di salute globale della Fondazione Bill & Melinda Gates comprende importanti esperti di salute pubblica, medicina e sviluppo internazionale. Le loro conoscenze collettive assicurano che i lavori richiesti dalla Fondazione siano allineati con le esigenze globali, rendendo le iniziative più efficaci e d'impatto.

Consiglio consultivo vs. Bacheca

La questione può sembrare un po' confusa, ma non lo è affatto.

Il consiglio di amministrazione ha un ruolo formale nella supervisione delle operazioni, della strategia e della conformità dell'azienda. Ha una responsabilità fiduciaria nei confronti degli azionisti e detiene l'autorità decisionale.

Al contrario, un consiglio di amministrazione fornisce una guida non vincolante, offrendo competenze esterne per aiutare a informare le decisioni dell'azienda senza avere alcuna responsabilità legale o finanziaria.

Ad esempio, supponiamo che un'azienda stia valutando un'importante opportunità di investimento. Il comitato consultivo può fornire indicazioni sui potenziali rischi e benefici, ma non ha l'autorità di prendere una decisione finale. Tale responsabilità spetta al consiglio di amministrazione, che deve approvare o respingere l'operazione in base al suo allineamento con gli obiettivi dell'azienda e gli interessi degli azionisti.

Ecco un'istantanea:

Aspect Consiglio di amministrazione Bacheca Composizione Composto da amministratori eletti o nominati, spesso tra cui i principali azionisti Tipicamente composto da esperti e consulenti esterni Ruoli e responsabilità Supervisiona la governance dell'azienda, prende decisioni vincolanti e assicura la conformità alle leggi Offre una guida strategica, competenze specialistiche e opportunità di networking Aree di interesse Ampia supervisione della strategia aziendale, dei risultati finanziari e della governance generale Aree specializzate come la tecnologia, il marketing o l'espansione internazionale Potere decisionale Ha l'autorevolezza di prendere decisioni vincolanti per conto dell'azienda Non può prendere o far rispettare le decisioni Compenso In genere viene compensato con compensi, stock option o altri moduli di remunerazione Può ricevere azioni, compensi o altri incentivi Frequenza delle riunioni Riunioni programmate regolarmente, spesso trimestrali Riunioni flessibili secondo le necessità Obblighi legali Deve essere legalmente responsabile delle azioni e della conformità dell'azienda Non ha obblighi legali o responsabilità Requisiti normativi Deve rispettare le leggi e i regolamenti in materia di corporate governance Non è soggetto agli stessi standard normativi Responsabilità Deve rendere conto agli azionisti e agli organismi di regolamentazione Fornisce consulenza ma non è responsabile dei risultati aziendali

Ruoli e responsabilità delle Bacheche

Una Bacheca è una risorsa preziosa per il management e il team dirigenziale di un'azienda. Funziona come una cassa di risonanza e fornisce indicazioni specifiche per il settore senza le formalità di un consiglio di amministrazione.

I ruoli e le responsabilità chiave dell'organo consultivo includono:

fornire indicazioni e approfondimenti sulla direzione strategica dell'azienda, aiutando a identificare le opportunità di creazione di proprietà intellettuale e di crescita generale. Ad esempio, quando un produttore cerca di espandersi a livello globale, il suo comitato consultivo fornisce preziosi input sulle tendenze dei mercati di traguardo, come le sfumature culturali che influenzano le preferenze dei consumatori nei diversi Paesi

e approfondimenti sulla direzione strategica dell'azienda, aiutando a identificare le opportunità di creazione di proprietà intellettuale e di crescita generale. Ad esempio, quando un produttore cerca di espandersi a livello globale, il suo comitato consultivo fornisce preziosi input sulle tendenze dei mercati di traguardo, come le sfumature culturali che influenzano le preferenze dei consumatori nei diversi Paesi Offrire competenze specialistiche in materia di tecnologia, finanza, marketing o tendenze specifiche del settore. Questa competenza può informare le decisioni critiche e aiutare a superare sfide complesse. Per esempio, le startup biotecnologiche spesso includono biochimici e scienziati di fama nei loro consigli di amministrazione per guidare i lavori richiesti di ricerca e sviluppo

in materia di tecnologia, finanza, marketing o tendenze specifiche del settore. Questa competenza può informare le decisioni critiche e aiutare a superare sfide complesse. Per esempio, le startup biotecnologiche spesso includono biochimici e scienziati di fama nei loro consigli di amministrazione per guidare i lavori richiesti di ricerca e sviluppo Facilitare le opportunità di networking sfruttando le loro reti professionali, che possono aprire le porte a nuove partnership, investitori e client. Una società fintech potrebbe innanzitutto sfruttare le connessioni dei membri del suo comitato consultivo per assicurarsi finanziamenti o partnership strategiche con istituzioni finanziarie consolidate

sfruttando le loro reti professionali, che possono aprire le porte a nuove partnership, investitori e client. Una società fintech potrebbe innanzitutto sfruttare le connessioni dei membri del suo comitato consultivo per assicurarsi finanziamenti o partnership strategiche con istituzioni finanziarie consolidate Aumentare la credibilità e la reputazione constakeholder del progettotra cui investitori, personalizzati e partner. Questo può essere particolarmente utile durante i round di raccolta fondi o quando si entra in nuovi mercati

Il valore di un comitato consultivo nello sviluppo aziendale

Un advisory board può essere una risorsa strategica, in grado di fornire intuizioni e indicazioni preziose per lo sviluppo aziendale. Sfruttando l'esperienza collettiva dei membri dell'advisory board, le aziende possono:

Accelerare la crescita: I consigli consultivi possono aiutare a identificare nuove opportunità di mercato, sviluppare prodotti o servizi innovativi e ottimizzare le strategie aziendali per una rapida espansione

I consigli consultivi possono aiutare a identificare nuove opportunità di mercato, sviluppare prodotti o servizi innovativi e ottimizzare le strategie aziendali per una rapida espansione Migliorare il processo decisionale: le diverse prospettive dei membri dei consigli consultivi possono mettere in discussione le ipotesi, scoprire i punti ciechi e portare a decisioni più informate ed efficaciperfezionare le proposte aziendali* Rafforzare le partnership: le Bacheche possono facilitare le connessioni con partner strategici, investitori e influencer del settore, favorendo la collaborazione e la crescita

Rafforzare le partnership: le Bacheche possono facilitare le connessioni con partner strategici, investitori e influencer del settore, favorendo la collaborazione e la crescita **Un comitato consultivo ben rispettato può migliorare la reputazione di un'azienda e attrarre i migliori talenti, contribuendo al suo esito positivo a lungo termine

Sfruttando il potere di un comitato consultivo, le aziende possono posizionarsi per una crescita sostenibile e un vantaggio competitivo.

Come creare una Bacheca di alto impatto

PayPal ha impostato un comitato consultivo di bacheca per agire come consulenti su cripto, blockchain e valute digitali.

Attingendo all'esperienza dei leader del settore, PayPal ha acquisito conoscenze fondamentali sui sistemi di pagamento, sulle tecnologie emergenti e sulle tendenze del mercato globale. Questa mossa strategica ha aiutato PayPal ad ampliare la propria offerta per soddisfare le esigenze dei clienti in continua evoluzione.

Anche voi potete seguire i passaggi seguenti per creare un comitato consultivo di grande impatto e replicare l'esito positivo di PayPal.

Preparazione di un comitato consultivo

Prima di contattare potenziali leader e consulenti, è essenziale gettare solide basi per garantire l'efficacia del piano di creazione di un comitato consultivo.

Identificare gli oggetti: Definire chiaramente ciò che si spera di ottenere con il comitato consultivo e le relative lacune di competenze che si riscontrano oggi

Definire chiaramente ciò che si spera di ottenere con il comitato consultivo e le relative lacune di competenze che si riscontrano oggi Definire ruoli e aspettative: Stabilire aspettative chiare riguardo ai ruoli dei consulenti, ai loro commit di tempo e ai risultati da ottenere

Stabilire aspettative chiare riguardo ai ruoli dei consulenti, ai loro commit di tempo e ai risultati da ottenere **Scegliere una dimensione ottimale del consiglio: in generale, un consiglio da 4 a 6 membri consente discussioni più approfondite e relazioni più solide

Implementazione di una Bacheca di consulenza

Una volta ultimati i preparativi, il passaggio successivo consiste nel reclutare i consulenti e integrare il comitato consultivo.

**Utilizzare le connessioni esistenti, gli eventi di settore e le piattaforme professionali come LinkedIn per trovare potenziali consulenti che condividano la visione e i valori della vostra azienda

Stabilire i canali di comunicazione: Stabilire come e quando comunicare attraverso riunioni regolari, email o una piattaforma dedicata

Stabilire come e quando comunicare attraverso riunioni regolari, email o una piattaforma dedicata Stabilire la governance: Impostare un calendario di riunioni regolari (trimestrali o biennali), tenere i consulenti impegnati e informati e assicurarsi che i loro input siano integrati nel vostro sistema di consulenza piano organizzativo #### Definire il modello aziendale e strutturare un comitato consultivo

La scelta della struttura adeguata per il vostro comitato consultivo è fondamentale per massimizzarne l'impatto. Notate:

Compensazione e incentivi: L'offerta di opzioni azionarie o di un compenso può motivare i consulenti a contribuire in modo significativo all'esito positivo dell'azienda

L'offerta di opzioni azionarie o di un compenso può motivare i consulenti a contribuire in modo significativo all'esito positivo dell'azienda Considerazioni legali ed etiche: Delineare lo scopo del consiglio, i ruoli dei membri e le procedure operative. Proteggere le informazioni sensibili facendo firmare ai consulenti accordi di non divulgazione (NDA) oltre all'accordo di consulenza

Delineare lo scopo del consiglio, i ruoli dei membri e le procedure operative. Proteggere le informazioni sensibili facendo firmare ai consulenti accordi di non divulgazione (NDA) oltre all'accordo di consulenza **Definire gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare l'impatto del comitato consultivo. Valutare i contributi del comitato e apportare le modifiche necessarie

Tenere presente l'impatto del capitale di rischio

Il capitale di rischio spesso forma la funzione di un comitato consultivo influenzandone la composizione e gli obiettivi. Considerate:

Guida strategica: Gli investitori possono coinvolgere veterani del settore per offrire esperienza

Gli investitori possono coinvolgere veterani del settore per offrire esperienza **Aggiornamenti regolari: i consigli consultivi potrebbero aver bisogno di fornire regolarmente metriche di performance

**Allineamento alla crescita: i consulenti sono allineati a specifici obiettivi di crescita per soddisfare le aspettative degli investitori

Strumenti e risorse per una Bacheca di consulenza

Quando la vostra organizzazione è in rapida espansione, il coordinamento con il vostro comitato consultivo richiede più di email occasionali e riunioni trimestrali.

Adottate una suite di strumenti che semplifichi la comunicazione, la condivisione dei documenti e la gestione delle attività. Avrete bisogno di:

Piattaforme di comunicazione: Applicazioni come Zoom facilitano le riunioni faccia a faccia, fondamentali per costruire relazioni e discutere di argomenti complessi. Slack o Teams di Microsoft consentono la comunicazione in tempo reale, la chat, gli aggiornamenti rapidi e le discussioni informali. È inoltre possibile utilizzare ClickUp Chat per comunicare e collaborare in tempo reale, soprattutto per domande e aggiornamenti rapidi. Strumenti per il project management: Un moderno strumento di gestione dei progettistrumento di project management moderno facilita il piano, l'esecuzione e il monitoraggio del programma della Bacheca. L'area di lavoro di Google o Microsoft 365 consente la modifica e la condivisione simultanea dei documenti,programmi delle riunionie reportistica. Con le app di lavoro all-in-one come ClickUp, voi e il vostro team potete pianificare e programmare attività, organizzare riunioni, monitorare lo stato, comunicare e collaborare. Strumenti di programmazione: Strumenti come Calendly semplificano la programmazione delle riunioni grazie alla sincronizzazione delle disponibilità tra i calendari. Automazioni assicurano che tutti i membri siano al corrente delle riunioni e delle scadenze imminenti. In ClickUp è possibile utilizzare funzionalità/funzione come Promemoria di ClickUp e Automazioni ClickUp per programmare riunioni e attività ricorrenti e impostare promemoria. Strumenti di analisi e di dati: strumenti come Tableau o Power BI forniscono visualizzazioni di dati che aiutano i consulenti a comprendere rapidamente informazioni complesse; applicazioni come Excel o strumenti di foglio di calcolo personalizzati aiutano ad analizzare dati e progetti finanziari. Oppure si può semplicemente utilizzare la funzione personalizzabile ClickUp Dashboard per creare reportistica personalizzata per analizzare lo stato di avanzamento. Condivisione sicura dei file: Servizi come Dropbox Business garantiscono la condivisione sicura di documenti sensibili con controlli di accesso adeguati. Comunicazione video: Condivisione istantanea delle registrazioni dello schermo con i servizi di ClickUp Clip o fare clic sull'icona del video per condividere i propri commenti. In questo modo si elimina la necessità di creare thread di commenti infiniti e confusione. Questo è un ottimo modo per condividere aggiornamenti, fornire feedback o discutere di argomenti specifici senza programmare una riunione completa.

Gestite il vostro programma di advisory board con ClickUp

Sebbene gli strumenti menzionati in precedenza siano utili, il loro utilizzo separato porterà a dati frammentati nel tempo e a costi elevati. ClickUp offre una piattaforma unificata che consolida tutte le funzioni precedentemente gestite da più strumenti. ClickUp per il project management offre una piattaforma per comunicare con i membri del comitato consultivo, impostare le scadenze e monitorare lo stato di avanzamento. È possibile creare attività per preparare i programmi delle riunioni del consiglio, assegnare elementi d'azione specifici ai membri del team e monitorare il completamento di tali attività in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-43.png ClickUp per il project management: Come creare una Bacheca /$$$img/

Visualizzare il lavoro, riprogrammare le attività e gestire le sequenze temporali dei progetti con un calendario flessibile con ClickUp for Project Management

Programmare le riunioni della Bacheca

Utilizzo di Visualizzazione del calendario di ClickUp consente di programmare facilmente le riunioni del comitato consultivo sincronizzando la disponibilità dei membri su diversi fusi orari e calendari. Vengono inviate promemoria automatiche per garantire che tutti siano a conoscenza delle riunioni e delle scadenze imminenti, riducendo il rischio di appuntamenti mancati. Gestione delle riunioni con ClickUp è un gioco da ragazzi. Le sue ricche capacità di modifica consentono di prendere appunti in modo semplice e creativo. Gli elementi all'ordine del giorno possono essere elencati utilizzando una lista di controllo e contrassegnati una volta affrontati. I commenti sono assegnabili: è sufficiente associarli al membro del consiglio che deve affrontarli.

Poi, con ClickUp Brain clickUp Brain è in grado di generare schemi o riepilogare/riassumere i verbali delle riunioni, risparmiando tempo e assicurando che le decisioni chiave e i punti d'azione siano documentati. Può anche aiutare nelle sessioni di brainstorming, fornendo idee e suggerimenti immediati basati sui vostri input.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-44.png ClickUp Brain: come creare una Bacheca di consulenza /$$$img/

Sfruttate l'IA con ClickUp Brain per generare schemi di riunione, riepilogare le discussioni e documentare gli elementi d'azione.

Gestione delle attività

Per coordinare, definire le attività e misurare le prestazioni dei comitati consultivi, le aziende nominano in genere dei coordinatori interni, spesso definiti sponsor/coordinatori del comitato consultivo interno. La loro attività consiste nel gestire gli aspetti amministrativi e logistici.

Ecco come questi team interni possono utilizzare ClickUp per gestire efficacemente queste attività:

**ClickUp aiuta a gestire e visualizzare le relazioni tra le diverse attività. In questo modo, sia i team interni che i membri del comitato consultivo capiscono come ogni attività sia interconnessa. Ad esempio, se una decisione strategica dipende dal completamento di un'analisi di mercato, ClickUp indicherà chiaramente quali attività devono essere completate per prime

**Delega e monitoraggio delle attività: con Attività di ClickUp è possibile delegare facilmente le responsabilità a specifici team interni o a un particolare membro del comitato consultivo. Ogni membro riceve notifiche e promemoria, assicurando responsabilità e chiarezza su ciò che deve essere realizzato prima della riunione successiva.

Attività ricorrenti: I coordinatori del vostro comitato consultivo interno possono impostare attività ricorrenti di ClickUp, come le riunioni periodiche del comitato o i report mensili sullo stato di avanzamento, per garantire che le attività essenziali vengano programmate automaticamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-59.png Attività di ClickUp /$$$img/

Assegnare l'attività giusta alla persona giusta con le attività di ClickUp Tasks

Analisi dei dati

ClickUp semplifica anche l'analisi dei dati per le Bacheche, grazie a ClickUp Dashboard che forniscono informazioni in tempo reale sulle metriche chiave.

Sfruttando queste funzionalità, le aziende possono coordinare in modo efficace i loro consiglieri, impostare attività chiare, analizzare le prestazioni e valutare in che misura l'azienda stia raggiungendo i suoi oggetti per massimizzare il suo impatto strategico.

E tutto questo può essere terminato all'interno della piattaforma ClickUp.

Modelli personalizzabili

Infine, il punto cruciale: La vasta gamma di modelli pre-creati di ClickUp. ClickUp offre una serie di modelli pronti all'uso che i team interni e gli sponsor del progetto possono utilizzare per coordinarsi con il comitato consultivo.

Il Modello di verbale di ClickUp Bacheca consente di redigere facilmente i verbali delle riunioni della Bacheca. Consente di creare un resoconto completo delle riunioni, con informazioni sui partecipanti, l'ordine del giorno e gli elementi da trattare.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-45.png Modello di verbale della Bacheca di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6028220&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello è pre-strutturato con sezioni per la data e l'ora della riunione, l'elenco dei partecipanti, gli elementi all'ordine del giorno, le decisioni prese, le azioni intraprese e le note aggiuntive (se presenti).

È possibile aggiungere attività direttamente dalla sezione degli elementi d'azione, assegnandole ai membri del team con delle scadenze. È inoltre possibile condividere facilmente il verbale con tutti i partecipanti tramite ClickUp dopo la riunione.

Scarica questo modello

Il Modello di elenco della Bacheca di ClickUp è un altro pratico modello progettato per aiutarvi a monitorare e gestire in modo efficiente i membri del consiglio.

Questo modello può essere utile nei seguenti modi:

Visualizzazione della struttura del consiglio : Visualizza in modo chiaro e organizzato tutti i membri del consiglio, i ruoli e le responsabilità

: Visualizza in modo chiaro e organizzato tutti i membri del consiglio, i ruoli e le responsabilità Centralizza le informazioni di contatto : Con campi per i contatti, come numeri di telefono ed email, è un'unica fonte di verità per tenere tutte le informazioni essenziali in un unico posto

: Con campi per i contatti, come numeri di telefono ed email, è un'unica fonte di verità per tenere tutte le informazioni essenziali in un unico posto Campi personalizzati e stati : È possibile monitorare ulteriori dettagli come credenziali, comitati e lo stato attuale (attivo, inattivo, in congedo, ecc.)

: È possibile monitorare ulteriori dettagli come credenziali, comitati e lo stato attuale (attivo, inattivo, in congedo, ecc.) Migliorare la collaborazione : L'assegnazione di attività ai singoli consulenti delle startup direttamente all'interno del roster assicura che tutti siano informati, impegnati e responsabili. Aiuta anche a organizzare le riunioni e a garantire una comunicazione tempestiva

: L'assegnazione di attività ai singoli consulenti delle startup direttamente all'interno del roster assicura che tutti siano informati, impegnati e responsabili. Aiuta anche a organizzare le riunioni e a garantire una comunicazione tempestiva Tracciare lo stato generale: Il modello consente agli utenti di tenere traccia delle responsabilità assegnate a ciascun membro del consiglio, promuovendo trasparenza e responsabilità

Questo modello semplifica la gestione del consiglio, garantendo che i membri siano ben organizzati, informati e allineati con gli obiettivi dell'organizzazione.

Scarica questo modello

Il Modello di reportistica ClickUp Bacheca aiuta a creare reportistiche chiare e complete per le riunioni del consiglio di amministrazione. Consente di presentare tutte le metriche chiave, gli aggiornamenti sui progetti e i dati importanti in modo organizzato per un processo decisionale efficace.

Ecco come questo modello vi avvantaggia:

Reportistica organizzata : Il modello consente di raccogliere tutti i dati rilevanti, come quelli finanziari, gli aggiornamenti sui progetti o i feedback dei clienti, in un'unica relazione di facile lettura che i membri del consiglio di amministrazione possono esaminare prima delle riunioni

: Il modello consente di raccogliere tutti i dati rilevanti, come quelli finanziari, gli aggiornamenti sui progetti o i feedback dei clienti, in un'unica relazione di facile lettura che i membri del consiglio di amministrazione possono esaminare prima delle riunioni Monitoraggio dello stato di avanzamento : Fornisce un'istantanea dei progetti in corso, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi del consiglio e a garantire che tutti siano allineati sulle metriche chiave

: Fornisce un'istantanea dei progetti in corso, aiutandovi a monitorare lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi del consiglio e a garantire che tutti siano allineati sulle metriche chiave Visualizzazione dei dati: Visualizzazioni personalizzate come Elenco, Tabella e Dashboard aiutano a visualizzare lo stato dei progetti, le Sequenze e la distribuzione del carico di lavoro, rendendo più facile per il consiglio di amministrazione cogliere le informazioni importanti

Il modello di reportistica di ClickUp Bacheca rende la reportistica del consiglio di amministrazione meno opprimente, più strutturata e altamente collaborativa.

Scaricare questo modello

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp per il project management adattivo

ClickUp è uno strumento prezioso per la gestione del vostro comitato consultivo, che offre vantaggi essenziali per migliorare la collaborazione e l'adattabilità nella gestione delle funzioni di consulenza.

I vantaggi chiave includono:

Flussi di lavoro personalizzabili: Personalizzazione dei flussi di lavoro in base alle esigenze specifiche del vostro advisory board, garantendo processi fluidi per la programmazione delle riunioni, la condivisione dei documenti e il monitoraggio delle discussioni

Personalizzazione dei flussi di lavoro in base alle esigenze specifiche del vostro advisory board, garantendo processi fluidi per la programmazione delle riunioni, la condivisione dei documenti e il monitoraggio delle discussioni Collaborazione in tempo reale : Facilita la comunicazione tra i membri del consiglio e il team con la condivisione di documenti e aggiornamenti, assicurando che tutti siano allineati sulle decisioni e le iniziative chiave

: Facilita la comunicazione tra i membri del consiglio e il team con la condivisione di documenti e aggiornamenti, assicurando che tutti siano allineati sulle decisioni e le iniziative chiave Gestione agile delle attività: Gestione flessibile delle attività relative alle attività del consiglio, che consente di modificare rapidamente priorità e sequenze in base all'evoluzione delle esigenze del consiglio

Gestione flessibile delle attività relative alle attività del consiglio, che consente di modificare rapidamente priorità e sequenze in base all'evoluzione delle esigenze del consiglio Monitoraggio degli obiettivi: Impostazione e monitoraggio dello stato degli oggetti del consiglio consultivo, per aiutare i membri a rimanere concentrati sulle iniziative strategiche e sui risultati desiderati

Impostazione e monitoraggio dello stato degli oggetti del consiglio consultivo, per aiutare i membri a rimanere concentrati sulle iniziative strategiche e sui risultati desiderati Dashboard completi: Utilizzare dashboard intuitivi per ottenere informazioni sulle prestazioni del consiglio consultivo e sui progetti in corso

Sfruttando le funzionalità/funzione adattabili di ClickUp, potrete garantire che il vostro comitato consultivo operi con maggiore agilità e reattività, migliorando in ultima analisi la sua efficacia e l'impatto sulla vostra organizzazione.

Casi di studio ed esempi reali di consigli consultivi Bacheca

Ecco alcuni esempi reali e casi di studio di aziende di successo che hanno beneficiato in modo significativo delle intuizioni e del supporto dei loro advisory board.

Tesla

Situazione: Quando Tesla ha cercato di penetrare nel mercato cinese, uno dei più grandi al mondo per i veicoli elettrici, ha dovuto affrontare ostacoli normativi e una forte concorrenza.

Come ha aiutato il comitato consultivo: Il comitato consultivo di Tesla era composto da esperti di normative, pratiche aziendali e comportamenti dei consumatori cinesi che hanno consigliato Tesla sulla sua strategia.

**Risultato: Tesla ha costruito l'azienda più grande del mondo Gigafactory Shanghai , il suo primo impianto di produzione al di fuori degli Stati Uniti. Di conseguenza, Tesla ha aumentato rapidamente la capacità produttiva e le vendite nella regione, contribuendo a un significativo incremento dei ricavi globali.

UPS Capital

**Situazione: UPS Capital aveva bisogno di migliorare le sue attività principali.

Come ha contribuito la Bacheca: La Bacheca dei clienti di UPS Capital ha studiato le operazioni principali dell'azienda. Durante le discussioni sull'e-commerce, i membri hanno identificato diversi fornitori e piattaforme, portando a un ripensamento della posizione dei prodotti e a una riprogettazione completa del sito web. Hanno inoltre testato diverse soluzioni.

Risultato: Dopo aver implementato i suggerimenti del CAB, UPS Capital ha visto un notevole miglioramento della propria attività aumento del punteggio di promozione netto (NPS) .

Iron Mountain

Situazione: Iron Mountain aveva bisogno di una guida per la sua strategia di prodotto.

Come il comitato consultivo ha contribuito: Il comitato consultivo di Iron Mountain ha lavorato con il team fondatore per creare guide utili che affrontassero le sfide importanti del settore. Teams ha partecipato a eventi di settore e a tavole rotonde mentre individuando le possibilità di cross-selling e upselling mostrando l'impatto reale del comitato consultivo sulla crescita aziendale.

Risultato: L'influenza del comitato si riflette soprattutto nel suo impatto sul coinvolgimento dei clienti e sulle strategie di marketing.

Deutsche Bank

Situazione: In un periodo in cui gli sviluppi sociali, tecnologici e geopolitici stanno rapidamente cambiando l'ambiente operativo per le banche, la Bacheca di Deutsche Bank ha creato un nuovo Bacheca Globale nel 2022.

Come ha contribuito il comitato consultivo: Deutsche Bacheca ha costituito un comitato consultivo composto da esperti in ambito aziendale, accademico e politico. La loro attività consisteva nel consigliare il consiglio di amministrazione sugli sviluppi fondamentali che hanno un impatto significativo sulla banca e sui suoi personalizzati.

Questo li ha aiutati ad adattare le loro offerte e strategie di marketing alla cultura locale.

Risultato: Deutsche Bank ha riportato una crescita significativa degli utili nel 2022, raggiungendo il suo obiettivo di più alto dal 2007 . Questo esito positivo fa parte di una più ampia strategia di trasformazione, che il comitato consultivo globale ha probabilmente supportato offrendo una guida strategica.

Sfruttando l'esperienza e le reti di un comitato consultivo, le aziende possono prendere decisioni più informate, innovare più rapidamente e gestire in modo più efficace le complessità dello sviluppo aziendale.

Perché la vostra azienda ha bisogno di una Bacheca

Una Bacheca può colmare lacune chiave nella conoscenza, suggerire OKR per le startup e le piccole imprese, forniscono mentorship al team di gestione e accelerano la crescita. Per le aziende più grandi, un comitato consultivo apporta competenze specialistiche che promuovono l'innovazione e aiutano a navigare nei complessi cambiamenti del mercato.

Inoltre, la presenza di personalità di spicco del settore nel comitato consultivo può aumentare la credibilità del team fondatore presso investitori, clienti e partner.

Al contrario, potreste incorrere in un conflitto di interessi se i vostri consulenti si impegnano in organizzazioni potenzialmente concorrenti o se le loro indicazioni non sono in linea con la visione della vostra azienda.

Sebbene i consigli consultivi siano utili, la gestione di un programma efficace di consigli consultivi richiede un investimento significativo in termini di tempo e lavoro richiesto. Tuttavia, ClickUp offre una suite completa di strumenti progettati per semplificare la collaborazione, la programmazione e il project management. In questo modo, la gestione di un comitato consultivo non è un'attività complessa e dispendiosa in termini di tempo. Registratevi per un account gratuito di ClickUp e portate il piano strategico della vostra azienda al livello successivo.