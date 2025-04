Come migliorare il Project Quality Management: Strumenti e strategie

Esistono diversi modi per garantire l'esito positivo di un progetto.

È possibile stabilire percorsi di escalation chiari quando sorgono problemi, impostare sistemi di monitoraggio automatizzati per aggiornamenti continui sullo stato di avanzamento e implementare revisioni regolari delle prestazioni per valutare e adattare la strategia del progetto.

La parte migliore? Quando ci si concentra su queste aree, il progetto raggiunge i livelli di qualità desiderati, soddisfa gli oggetti importanti e supera le aspettative.

Questo è il potere del Project Quality Management (PQM).

Ma da cosa deriva questo termine? Quali sono i vantaggi che fornisce? Quali strategie e strumenti sono utili per stabilire la qualità nel project management?

Discuteremo di tutto questo e di altro ancora in questo post del blog. Iniziamo. 🎢

Cos'è il Project Quality Management?

Il project quality management (PQM) si riferisce al processo sistematico di pianificazione, gestione e controllo della qualità di un progetto per garantire che i risultati siano conformi agli standard di qualità concordati, siano adatti allo scopo e soddisfino i requisiti degli stakeholder.

Il project management ha tre componenti chiave:

Piano della qualità identifica i metodi e i criteri di qualità all'inizio del ciclo di vita del progetto che saranno utilizzati per misurare l'esito positivo

identifica i metodi e i criteri di qualità all'inizio del ciclo di vita del progetto che saranno utilizzati per misurare l'esito positivo Assicurazione della qualità individua le opportunità per migliorare e ottimizzare i flussi di lavoro e i processi del progetto per ottenere maggiore precisione e coerenza

individua le opportunità per migliorare e ottimizzare i flussi di lavoro e i processi del progetto per ottenere maggiore precisione e coerenza Controllo della qualità utilizza varie tecniche, come test, ispezioni e revisioni paritetiche, affinché il prodotto o il servizio finale sia libero da difetti e fornisca risultati affidabili

Comprendiamo questi aspetti fasi del progetto meglio con un esempio. Immaginiamo che un'azienda SaaS stia lanciando una nuova funzionalità/funzione.

Durante il piano di qualità del progetto, definisce i traguardi di uptime e i parametri di prestazione per gli utenti

La garanzia della qualità assicura che il processo di sviluppo aderisca a questi standard con regolari revisioni del codice e test automatizzati

Il controllo qualità interviene attraverso il dogfooding (interno) o il beta testing (esterno) per individuare eventuali bug o problemi di prestazioni prima che la funzionalità/funzione venga distribuita

Benefici del Project Quality Management

1. Rimuove i silos

In qualità di gestore del progetto, l'ultima cosa con cui si vuole avere a che fare sono team isolati che non comunicano tra loro.

Con la qualità risorse per il project management è in grado di promuovere discussioni interfunzionali e di garantire la visibilità di tutte le attività nei vari team

Questa collaborazione porta a una risoluzione più rapida dei problemi e a un'esecuzione più coesa dei progetti, fondamentale per attività complesse come il design dei prodotti e il piano degli eventi, che richiedono input da tutti i punti di vista per rimanere in linea.

2. Espande i guadagni finanziari

Il PMI riporta che 55% dei project manager cita lo sforamento del budget come motivo del fallimento del progetto.

Questo può accadere per diversi motivi:

L'estensione del progetto può aggiungere costi non pianificati

L'inflazione dei prezzi o le fluttuazioni delle condizioni di mercato possono far aumentare i prezzi dei materiali

La carenza di risorse può portare ad un aumento dei costi a causa di variazioni della domanda e dell'offerta

La gestione della qualità del progetto offre un efficace controllo della gestione del budget e garantisce che il progetto rimanga finanziariamente sostenibile in ogni fase.

A tal fine, è possibile utilizzare un software di gestione della qualità che offre analisi predittive, consentendo di apportare modifiche informate per anticipare le fluttuazioni dei costi e il fabbisogno di risorse.

3. Fornisce offerte di qualità

Monitorando continuamente i processi e i risultati dall'inizio alla fine, il project management della qualità garantisce la riunione degli standard di qualità. Questa struttura consente al team del progetto di individuare e risolvere tempestivamente le inefficienze, riducendo la necessità di costose rilavorazioni e ritardi.

Il risultato? Un prodotto più affidabile, in grado di sincronizzarsi con gli obiettivi e i requisiti di qualità originali e di aumentare la soddisfazione dei clienti.

4. Aumenta la soddisfazione dei clienti

Il PQM garantisce che i progetti siano consegnati in tempo, nel rispetto del budget e degli standard qualitativi più elevati. Ridurre al minimo gli errori e soddisfare costantemente le aspettative favorisce la fiducia e rafforza le relazioni con i clienti.

5. Aumenta i livelli di produttività

I team di progetto utilizzano il piano di gestione della qualità per chiarire ruoli, responsabilità e scadenze. Questo vi permette di eliminare qualsiasi ambiguità del progetto fin dall'inizio e consente al team di project management di concentrarsi su ciò che conta, ovvero portare a termine il lavoro in tempo.

L'ispezione con l'obiettivo di trovare i difetti e buttarli via è troppo tardiva, inefficace e costosa. La qualità non deriva dall'ispezione, ma dal miglioramento del processo">

W. Edwards Deming, teorico aziendale americano

Gestione efficace della qualità del progetto con ClickUp

La gestione della qualità di un progetto ha diverse parti in movimento: dai traguardi da definire, all'allocazione delle risorse, al monitoraggio dello stato di avanzamento e alla garanzia che i costi non salgano alle stelle.

È qui che La piattaforma di project management di ClickUp viene in vostro soccorso. Ecco come funge da unica fonte di verità per la gestione della qualità, indipendentemente dalla complessità del progetto.

Visualizzare lo stato di avanzamento del progetto con ClickUp for Project Management

1. Sviluppare una carta del progetto incentrata sulla qualità

All'inizio del progetto, di solito si definiscono l'ambito, il budget e la Sequenza. Questo è anche il momento di chiarire cosa significa 'qualità' per il progetto.

Esempio: Puntate a un tasso di difetti inferiore al 2% durante il test del prodotto o impegnatevi a raggiungere un obiettivo di uptime del 99,9% per la vostra applicazione software. Qualunque sia il traguardo, assicuratevi che sia specifico e legato direttamente all'esito positivo del progetto.

Per semplificare il monitoraggio, integrate questi traguardi in Obiettivi ClickUp .

Impostare e monitorare i parametri di qualità, siano essi numerici (ad esempio, ridurre i difetti del 10%), vero/falso (ad esempio, conformità del fornitore soddisfatta/non soddisfatta) o monetari (ad esempio, rimanere al di sotto di un certo budget per le rilavorazioni dovute a problemi di qualità).

Migliorate il vostro piano di gestione della qualità con ClickUp Obiettivi

Raggruppate gli oggetti della qualità in cartelle, come "Garanzia di qualità" o "Conformità dei fornitori", su ClickUp e monitorate il loro stato lungo la Sequenza del progetto. In questo modo il team si concentra sulla qualità fin dall'inizio, senza sorprese.

Potete anche controllare chi accede agli Obiettivi, impostare uno o più titolari e gestire facilmente le autorizzazioni di visualizzazione e modifica dall'interno della piattaforma.

Credo che la comunicazione tra compagni di squadra per i nostri progetti più grandi sia migliorata. La possibilità di avere conversazioni dirette su un'attività o un'attività secondaria specifica ha aiutato la qualità e ridotto la confusione.

Scott Rushing, Direttore dei sistemi informativi per la ricerca presso il Wake Forest Baptist Health

2. Stabilire un quadro di governance per monitorare la qualità

Una volta fissati gli obiettivi di qualità, il passaggio successivo è la creazione di un sistema di monitoraggio. È qui che entra in gioco un solido sistema di gestione della qualità (QMS) o un piano di project management.

Consideratelo come una tabella di marcia che vi aiuti:

Identificare le risorse necessarie e allocarle in modo efficace

Impostare sequenze e attività cardine realistiche per mantenere il progetto in carreggiata

Individuare i potenziali ostacoli e ridurre i rischi prima che diventino ingestibili

Durante l'impostazione del piano di gestione della qualità, è necessario raccogliere il feedback dei membri del team e della leadership. Moduli di ClickUp consente di acquisire le risposte in un formato strutturato. Sono facili da impostare e personalizzabili per qualsiasi processo di assunzione.

Per semplificare il vostro lavoro, Automazioni di ClickUp trasforma le risposte dei moduli in attività che si inseriscono direttamente nei flussi di lavoro.

Altro, La vista Gantt di ClickUp visualizza la Sequenza del progetto. Dalle visualizzazioni a cascata all'ordinamento e al filtraggio fulminei, semplifica l'organizzazione dei lavori del progetto. Con un solo clic, è possibile creare attività, aggiungere dipendenze e riprogrammare il lavoro.

Ottimizzate le Sequenze e rispettate i livelli di qualità desiderati con i grafici di ClickUp Gantt

💡Pro Tip: Inoltre, non dovrete cercare manualmente gli aggiornamenti di stato. Il Funzionalità/funzione del percorso critico identifica le attività che hanno un impatto sulla scadenza, mentre Slack Time evidenzia le attività con orari flessibili. Ogni stato di avanzamento viene notificato all'interno della piattaforma con avvisi trigger.

Anche la coerenza nella gestione della qualità del project management è una chiave.

Standardizzando i controlli e i processi di qualità, si evitano malintesi e si garantisce che tutto il team sia sulla stessa pagina.

Che si tratti di linee guida con passaggi per le attività di controllo della qualità o di documentazione per gli audit, archiviate tutto a livello centrale con Documenti ClickUp così nessuno dovrà più indovinare cosa c'è da fare.z

3. Implementare l'analisi predittiva della qualità

State già raccogliendo tonnellate di dati sui vostri progetti: metriche di performance, risultati di test e risultati di audit. Invece di reagire ai problemi dopo che si sono verificati, perché non prevederli e prevenirli?

Le analisi predittive della qualità analizzano i dati storici per aiutarvi ad anticipare i problemi di qualità che probabilmente emergeranno nel vostro progetto Ad esempio, forse una certa fase del progetto presenta spesso degli intoppi, oppure metriche specifiche segnalano difetti ricorrenti.

La buona notizia è che non servono algoritmi complessi per iniziare. Con ClickUp, infatti, è possibile modelli di controllo della qualità è possibile snellire i flussi di lavoro e garantire che i risultati dei progetti soddisfino sempre gli standard più elevati.

Ad istanza, con stati personalizzati come "Rischio critico" o "Necessità di revisione", è possibile triggerare automaticamente gli avvisi ai membri del team per agire rapidamente prima che piccoli problemi si trasformino in grossi intoppi.

Possono registrare i risultati su Documenti di ClickUp e gli aggiornamenti push via Assegnazione di commenti su ClickUp per far avanzare i problemi attraverso il processo di approvazione e tenere tutti informati.

Modello di reportistica RAG di ClickUp semplifica la reportistica in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto in base a un sistema di codici colore Rosso, Ambra e Verde. Il modello consente di organizzare rapidamente le attività in base al livello di rischio, di visualizzare lo stato di avanzamento con un chiaro codice colore e di monitorare le metriche di performance per prendere decisioni informate.

➡️ Leggi di più: Prendi automazione del project management con ClickUp

4. Implementare cicli di feedback e miglioramento continuo

La gestione della qualità non è un'attività da "impostare e dimenticare", anche con il miglior piano. Per garantire un esito positivo duraturo, è necessario creare una cultura di feedback e miglioramento continuo per tutto il ciclo di vita del progetto.

Per implementare ciò, è necessario uno strumento che fornisca informazioni in tempo reale sulle attività del progetto. ClickUp dashboard consentono di visualizzare tutte le metriche rilevanti in tempo reale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Obiettivi.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle con Obiettivi del team: Gestione della qualità del progetto /$$$img/

Visualizzate i processi di qualità del progetto con i dashboard di ClickUp

ClickUp vi permette di scegliere tra più di 50 widget che visualizzano le metriche chiave e i dati di progetto grafici di controllo relativi al project management come Sprints, monitoraggio del tempo, Obiettivi e performance dello sprint.

Ad esempio, i grafici di burndown e il monitoraggio della velocità forniscono un'istantanea dell'efficienza del team, mentre le valutazioni del completamento delle attività mostrano lo stato di avanzamento delle attività cardine.

Volete vedere se il vostro team è sovraccarico o sottoutilizzato? Vista Carico di lavoro di ClickUp consente di visualizzare chiaramente la distribuzione delle attività all'interno del team. È possibile apportare modifiche in tempo reale all'assegnazione delle attività, garantendo un utilizzo efficace delle risorse.

Gestire l'allocazione delle risorse con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Inoltre, è possibile creare reportistici dettagliati su vari aspetti del progetto, come le valutazioni dei difetti, il rispetto dell'obiettivo o la soddisfazione del cliente, e distribuirli al team dalla piattaforma stessa per ulteriori discussioni e analisi.

Infine, ClickUp Brain , l'assistente IA incorporato in ClickUp, offre risposte istantanee alle domande sul progetto ricercando i dati in tutte le dashboard. Riduce al minimo la necessità di effettuare ricerche manuali sui dati, facendo emergere rapidamente le informazioni critiche e liberando i team dalla necessità di concentrarsi sull'esecuzione.

Che si tratti di controllare lo stato del progetto, l'equilibrio del carico di lavoro o le metriche di qualità, l'AI project e knowledge manager integrato fornisce un feedback immediato per aiutarvi a monitorare le prestazioni del progetto.

Utilizzate ClickUp Brain come gestore integrato delle conoscenze e dei progetti per rendere più efficiente il project management della qualità

💡Pro Tip: Quando il progetto termina, utilizzare i modelli post-mortem per documentare se i risultati sono stati raggiunti, identificando i successi e gli ostacoli e riflettendo sulle lezioni apprese.

Strumenti per la gestione della qualità del progetto

Ora che abbiamo discusso suggerimenti per il project management per definire e mantenere la qualità, esaminiamo gli strumenti e i framework che possono rendere questo lavoro molto più semplice.

1. Diagramma di affinità

Un diagramma di affinità è uno strumento per organizzare un numero elevato di idee, punti di dati o risultati di ricerca in gruppi naturali basati sulle loro relazioni. Questo metodo aiuta a dare un senso alle informazioni sparse, rivelando schemi e intuizioni che non sono immediatamente evidenti. Modello di diagramma di affinità di ClickUp fornisce una struttura visiva per raggruppare le idee, mappare le attività, identificare le tendenze e tenere il progetto sotto controllo.

Questo modello di lavagna online consente di:

Spostare facilmente le idee tra i gruppi per vedere come si relazionano tra loro

Adattare automaticamente il diagramma quando vengono aggiunte o riorganizzate altre idee, mantenendo il layout pulito

Aggiungere colori, icone o forme alle categorie per una maggiore chiarezza e una più rapida identificazione dei gruppi importanti

Caso d'uso: Durante le sessioni di brainstorming o quando si cerca di risolvere problemi complessi.

2. Diagramma a matrice

Il diagramma a matrice è un grafico che rappresenta la relazione tra due o più impostazioni di elementi. Mette a confronto diverse variabili, come tempo, costi e risorse, e aiuta a capire come si influenzano a vicenda.

Per istanza, si può usare il diagramma di Modello di diagramma della matrice di impatto e lavoro richiesto di ClickUp per valutare il valore delle attività e dei lavori richiesti, assicurando che i progetti ad alta priorità siano affrontati in modo efficiente.

Il modello consente di accedere a:

Un elenco delle risorse e del personale più adatti per ogni attività

Una scala per assegnare un valore numerico alle stime di lavoro e di impatto

Una griglia che incorpora metriche per valutare quali attività sono più importanti

Caso d'uso: Durante il processo decisionale, quando più fattori hanno un impatto sulla qualità.

3. Diagramma di interrelazione

Un diagramma delle Relazioni illustra le relazioni di causa-effetto tra i vari elementi di un sistema. Identifica e mappa le influenze più significative in una situazione complessa, come ad esempio il modo in cui le varie dinamiche del team influenzano i risultati del progetto.

Il Modello di diagramma delle relazioni tra entità in ClickUp consente, ad esempio, di rintracciare le cause principali e di gestire le interdipendenze nelle attività del progetto.

È possibile:

Impostare il diagramma, quindi aggiungere le entità, le relazioni e gli attributi

Definire le relazioni all'interno dei dati che si desidera rappresentare

Generare un report per documentare il lavoro svolto

Caso d'uso: Quando i problemi hanno cause multiple: per mappare le interazioni tra le cause e scoprire quelle più critiche.

4. Grafico di controllo

Il grafico di controllo è uno strumento statistico utilizzato per monitorare le prestazioni del processo nel tempo. Mostra come si comporta un processo, se è stabile e se si verificano variazioni al di fuori dei limiti stabiliti, aiutando a garantire coerenza e qualità.

A grafico del project management potrebbe essere utilizzato per monitorare le sequenze di produzione e rilevare le deviazioni nei programmi di consegna. Tuttavia, Modello di piano d'azione di ClickUp che funge anche da grafico di controllo, offre una soluzione più specializzata per visualizzare la stabilità del processo, monitorare le variazioni e mantenere il controllo sulla qualità e sui risultati del progetto.

In genere è possibile:

Creare attività con vari stati personalizzati per tenere traccia degli stati di avanzamento

Costruire il vostro flusso di lavoro ClickUp, che include Elenco, Gantt, Carico di lavoro e altro ancora

Migliorare il monitoraggio del piano d'azione con le reazioni ai commenti, le attività secondarie annidate e gli assegnatari multipli

Caso d'uso: Nel controllo qualità durante l'esecuzione del progetto, in quanto fornisce un feedback visivo sulla stabilità dei processi e sulla loro funzione.

5. Matrice delle priorità

Una matrice di priorità è un quadro strutturato che classifica o prioritizza un insieme di elementi, tipicamente attività, in base a determinati criteri come l'importanza o l'urgenza.

Sia che stiate gestendo un progetto su larga scala o che abbiate appena iniziato, utilizzate la matrice di Il modello di matrice di priorità di ClickUp per dare priorità ai problemi dei clienti in base alla gravità e ai tempi di risoluzione.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-625.png Modello di matrice di prioritizzazione multi-criteri di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200532794&department=marketing Scarica questo modello /$$cta/

Ecco come si distingue:

È uno strumento eccellente per la valutazione dei miglioramenti e dei flussi di lavoro

Gli elementi possono essere facilmente classificati in ordine di priorità e tracciati nella matrice 3×3

Le risorse possono essere allocate in modo più efficiente

Caso d'uso: Quando si gestiscono risorse limitate e si deve dare priorità alle aree di maggiore impatto per il miglioramento della qualità.

6. Diagramma di flusso

Un diagramma di flusso rappresenta visivamente un processo o un flusso di lavoro, dettagliando i passaggi in sequenza per capire come i diversi componenti sono interconnessi.

Con il Modello di diagramma di flusso di ClickUp è possibile definire facilmente ogni passaggio del processo, evidenziando i colli di bottiglia, adottando azioni correttive e migliorando l'efficienza.

Che siate titolari di un'azienda o singoli individui, lo troverete utile per:

Creare rappresentazioni visive dei flussi di lavoro quotidiani

Monitorare facilmente lo stato di avanzamento delle attività attraverso ogni fase

Condividere i diagrammi con le parti interessate interne o esterne per collaborare

Caso d'uso: Per delineare i processi di gestione della qualità, diagnosticare le inefficienze e migliorare la chiarezza dei flussi di lavoro.

7. Grafico di Pareto

Il diagramma di Pareto è un grafico a barre che evidenzia i fattori più significativi che contribuiscono a un problema o a un effetto, seguendo il Principio di Pareto (l'80% dei problemi deriva dal 20% delle cause).

Ad esempio, si può usare un grafico di Pareto per identificare i reclami dei clienti che causano maggiore insoddisfazione e risolverli rapidamente.

Caso d'uso: Durante l'analisi delle cause profonde, il grafico di Pareto aiuta a identificare la causa primaria dei difetti.

8. Diagramma causa-effetto (diagramma a lisca di pesce)

Il diagramma causa-effetto, o diagramma a lisca di pesce, è uno strumento per identificare le cause principali di un problema. Esso classifica le cause potenziali in gruppi principali (come persone, metodi e materiali) e mostra come esse possano contribuire al problema.

Il Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp consente di analizzare sistematicamente i problemi, assicurando che tutte le potenziali cause siano esplorate e affrontate.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-248.png Modello di diagramma a spina di pesce di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-193359616&department=operations Scaricare questo modello /$$cta/

È possibile:

Identificare e dare priorità ai problemi sottostanti

Collaborare al brainstorming di potenziali soluzioni in modo efficace ed efficiente

Visualizzare le connessioni tra i fattori che contribuiscono e i risultati possibili

Caso d'uso: Esplorare i fattori che contribuiscono e identificare il motivo per cui un progetto è costantemente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Questo è utile nei progetti di costruzione, dove i ritardi dei fornitori e la carenza di risorse possono influire negativamente sul risultato finale.

9. Benchmarking

Il benchmarking consiste nel confrontare le prestazioni, i processi o le metriche del progetto con gli standard del settore o con i concorrenti

È possibile utilizzare il Modello per l'analisi dei benchmark di ClickUp per definire i tempi di erogazione dei servizi o le metriche di soddisfazione dei pazienti rispetto a quelle degli ospedali più performanti per migliorare la qualità.

Utilizzate questo modello per:

Identificare chi sono i vostri concorrenti e quali sono le loro risorse

Analizzare i dati e creare grafici per visualizzarli

Rivedere regolarmente l'analisi di benchmark

Caso d'uso: Per identificare le lacune, impostare obiettivi di performance e implementare miglioramenti. Per istanza, potreste confrontare la produttività del vostro team con quella dei leader del settore per determinare le aree da correggere.

10. Audit della qualità

Una verifica della qualità formalmente esamina i processi, le procedure e i risultati del progetto per garantire che siano conformi agli standard di qualità definiti.

Caso d'uso: In project management per progetti IT una verifica della qualità potrebbe esaminare le pratiche di creazione del software per identificare problemi come le inefficienze del codice, la non conformità agli standard di sicurezza e la documentazione mancante.

Sfide nella gestione della qualità dei progetti

La gestione della qualità non è lineare, ma spesso implica il bilanciamento di diversi aspetti vincoli del progetto .

Approccio frammentato alla qualità: Questo accade quando sono coinvolti più team o reparti; ogni gruppo può concentrarsi sui propri obiettivi

Questo accade quando sono coinvolti più team o reparti; ogni gruppo può concentrarsi sui propri obiettivi Requisiti non chiari: Quando i team del progetto iniziano con requisiti vaghi o poco chiari, il risultato è una difficoltà nell'impostazione degli standard di qualità,insinuazione dell'ambitoe disallineamento tra il lavoro del team e le aspettative degli stakeholder

Quando i team del progetto iniziano con requisiti vaghi o poco chiari, il risultato è una difficoltà nell'impostazione degli standard di qualità,insinuazione dell'ambitoe disallineamento tra il lavoro del team e le aspettative degli stakeholder Mancanza di obiettivi misurabili: Da fare per sapere se il team sta riunendo gli standard di qualità quando non si hanno obiettivi coerenti e misurabili? I diversi membri del team potrebbero interpretare il concetto di "qualità" in modo diverso, con conseguente incoerenza di ciò che viene consegnato

Da fare per sapere se il team sta riunendo gli standard di qualità quando non si hanno obiettivi coerenti e misurabili? I diversi membri del team potrebbero interpretare il concetto di "qualità" in modo diverso, con conseguente incoerenza di ciò che viene consegnato La qualità è un ripensamento: alcuni membri del team potrebbero vedere il controllo della qualità come una seccatura che rallenta il progetto; nel tempo, questo atteggiamento può abbassare il morale e indebolire l'implementazione dei processi di qualità, con conseguente impatto sui risultati finali

Quando è il momento ideale per utilizzare il software PQM?

Potreste aver bisogno di un software PQM in occasione di:

🎯 Impostazione di chiari standard di qualità del progetto e definizione di criteri di accettazione per i prodotti da consegnare

🎯 Monitoraggio dei processi in corso per garantire l'aderenza agli standard di qualità e identificare tempestivamente i problemi

🎯 Verifica che i prodotti siano conformi ai parametri di qualità definiti prima dell'approvazione finale

🎯 Condurre audit o revisioni per valutare la qualità complessiva del progetto e documentare le lezioni apprese

Concentrarsi sul controllo qualità con ClickUp

Progetti di alta qualità sono efficaci dal punto di vista dei costi, soddisfano le richieste dei clienti e vi aiutano a ottenere più affari nel lungo periodo. Tutto ciò non avviene da un giorno all'altro o per caso.

Un robusto software di project management come ClickUp aiuta a definire le basi per la gestione della qualità dei progetti.

Con aggiornamenti in tempo reale, funzioni di gestione delle risorse e approfondimenti sulle prestazioni, ClickUp supporta tutti gli aspetti del controllo qualità nel project management.

Cosa state aspettando? Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp e scoprite come la qualità nel project management aumenta l'efficienza.