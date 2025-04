Come condurre un processo di pianificazione OKR

In "Misurare ciò che conta" John Doerr traccia un'analogia interessante tra gli OKR del team e un coltellino svizzero. Come questo strumento maneggevole, gli OKR sono versatili, adattabili e chiave per navigare nelle complessità di qualsiasi organizzazione.

Che siate in una startup che punta alla sopravvivenza o che facciate parte di una grande azienda che sta abbattendo i silos, gli OKR sono la vostra guida definitiva. Tuttavia, un piano OKR efficace va oltre la semplice impostazione degli obiettivi; si tratta di creare un processo dinamico. Questo processo fa chiarezza, allinea il team di leadership e genera nuove idee per raggiungere gli obiettivi oggetti misurabili .

Vediamo come pianificare con esito positivo gli OKR aziendali. Esamineremo anche il loro rapporto con Obiettivi SMART e contribuire al raggiungimento degli obiettivi critici dell'organizzazione.

Che cos'è il piano OKR?

Gli OKR, o Obiettivi e risultati chiave, offrono un modo semplice e flessibile per impostare gli obiettivi, definire i target e misurare i risultati. Con gli OKR è possibile allineare gli obiettivi individuali, del team e dell'organizzazione, tenendo traccia dei propri stati.

Sebbene questa struttura risalga agli anni '80, di recente ha guadagnato terreno tra le startup e le grandi aziende tecnologiche. Questa popolarità deriva dalla sua capacità di promuovere l'allineamento e di garantire che tutti i membri del team siano concentrati sulle stesse priorità.

Quando i dipendenti percepiscono il proprio lavoro come altamente significativo per quanto riguarda le attività, mostrano prestazioni lavorative più elevate. L'importanza della significatività dell'attività: Effetti sulle prestazioni lavorative, meccanismi relazionali e condizioni al contorno Anche se il team può adattare gli OKR alle proprie esigenze, quelli più efficaci condividono solitamente alcune caratteristiche:

Obiettivi: Gli oggetti rappresentano ciò che si vuole raggiungere. I migliori oggetti sono specifici, misurabili e limitati nel tempo. Evitate obiettivi vaghi e aspirazionali; optate invece per traguardi concreti a cui il team può aspirare

Gli oggetti rappresentano ciò che si vuole raggiungere. I migliori oggetti sono specifici, misurabili e limitati nel tempo. Evitate obiettivi vaghi e aspirazionali; optate invece per traguardi concreti a cui il team può aspirare **Risultati chiave: i risultati chiave sono gli indicatori che misurano lo stato di avanzamento degli obiettivi. Devono essere quantificabili, in modo da permettere ai dipendenti di vedere chiaramente se hanno avuto successo o se hanno mancato l'obiettivo. L'aggiunta di vincoli temporali a questi risultati può aumentarne l'efficacia

Importanza delle sessioni di piano strategico OKR Riunioni OKR forniscono a tutto il team una piattaforma per discutere e perfezionare gli obiettivi, assicurandosi che ognuno comprenda i propri ruoli e le proprie responsabilità. L'integrazione di queste sessioni nelle strategie di definizione degli obiettivi può migliorare la collaborazione e il commit del team.

Ecco cosa rende le sessioni di piano OKR così cruciali per le organizzazioni:

**I team possono lavorare insieme, favorendo relazioni più forti e condivisione. Per esempio, quando il team di sviluppo del prodotto collabora con il supporto clienti durante una sessione di pianificazione OKR, possono allinearsi sugli oggetti relativi al miglioramento della soddisfazione del cliente, che può portare a migliori funzionalità/funzione del prodotto e a strategie di supporto più efficaci

Adattabilità: Un piano regolare consente di apportare modifiche in base ai cambiamenti del panorama, mantenendo gli obiettivi pertinenti. Ad esempio, se un improvviso cambiamento del mercato richiede il lancio di un nuovo prodotto, una sessione di pianificazione OKR può aiutare il team a ridefinire rapidamente gli obiettivi per rispondere in modo efficace, assicurando che rimangano pertinenti e di impatto

Chiarezza: Forniscono l'opportunità di chiarire gli oggetti e i risultati chiave, riducendo la confusione. Durante una sessione di pianificazione OKR, un team potrebbe chiarire il proprio obiettivo di "migliorare il coinvolgimento degli utenti" specificando risultati chiave come "aumentare gli utenti attivi giornalieri del 20%", rendendo l'obiettivo molto più chiaro

Forniscono l'opportunità di chiarire gli oggetti e i risultati chiave, riducendo la confusione. Durante una sessione di pianificazione OKR, un team potrebbe chiarire il proprio obiettivo di "migliorare il coinvolgimento degli utenti" specificando risultati chiave come "aumentare gli utenti attivi giornalieri del 20%", rendendo l'obiettivo molto più chiaro **Le sessioni di piano migliorano la concentrazione su ciò che conta davvero. In altre parole, invece di disperdersi affrontando più progetti, un team potrebbe concentrarsi esclusivamente sull'aumento della fidelizzazione dei clienti, assicurandosi che i lavori richiesti portino a un esito positivo misurabile

**Leggi anche OKR vs KPI - Imparare la differenza e vedere come si confrontano

Come strutturare OKR efficaci

Una struttura OKR efficace inizia con un oggetto chiaro e stimolante che imposta la direzione generale. A questo seguono da due a quattro risultati chiave che sono specifici, misurabili e limitati nel tempo.

Utilizzando questa struttura, si infonde un senso di finalità e si assicura che i lavori richiesti dal team siano allineati al raggiungimento dell'oggetto.

Impostazione di oggetti ambiziosi

Gli oggetti devono essere motivanti, memorabili e qualitativi. Quando create gli oggetti, valutate se hanno una risonanza emotiva. Volete che il vostro team si senta eccitato e pensi: "Sì, voglio farne parte!"

In genere, gli oggetti vengono impostati mensilmente o trimestralmente. Non si devono avere più di uno o tre oggetti per team ogni trimestre, anche se questo può variare in base alle esigenze dell'organizzazione.

L'obiettivo è evitare di avere così tante priorità da finire per non averne nessuna. Mantenere gli oggetti brevi, incisivi e concisi li rende più facili da capire per tutti.

Pro Tip: Quando formulate gli oggetti, chiedetevi perché è importante raggiungerli.

Definire i risultati chiave

L'impostazione di risultati chiave quantitativi - metriche chiaramente definite - è fondamentale per il monitoraggio dello stato di avanzamento degli oggetti. L'uso di numeri per i risultati chiave consente una comunicazione diretta e significativa sullo stato di avanzamento.

Inoltre, assicuratevi che i risultati chiave si concentrino sui risultati piuttosto che su attività specifiche. Devono descrivere i risultati ideali necessari per raggiungere l'oggetto, senza imporre come raggiungerli.

Potete limitare i risultati chiave a tre-cinque per ogni oggetto, ma questo può dipendere dal vostro contesto aziendale. La buona notizia è che si possono sempre rivedere queste dichiarazioni in un secondo momento, e ci vuole pratica per trovare un buon ritmo per definire sia gli obiettivi che i risultati chiave.

📌 Ora, diamo un'occhiata a una buona Esempi di OKR .

Un oggetto semplice ma efficace potrebbe essere "Ridurre l'impronta di carbonio". I risultati chiave potrebbero essere la conversione al 100% di energia rinnovabile entro sei mesi o l'utilizzo del 100% di materiali riciclati entro tre mesi.

Su una scala più ampia, potreste voler "rendere felici i clienti". Potreste supportare questo obiettivo con risultati chiave come il raggiungimento di uno specifico Net Promoter Score (NPS), la riduzione del churn dei clienti a una certa percentuale o l'impostazione di una quantità di feedback dei clienti ogni mese.

Gli OKR possono servire a vari scopi, sia che si tratti di guidare gli obiettivi a livello aziendale che di migliorare la produttività personale. Indipendentemente dalla loro portata, la loro vera forza consiste nel creare consenso, chiarire le azioni e motivare le persone a raggiungere obiettivi strategici significativi.

Infine, quando si vuole monitorare gli OKR e tenete presente che revisioni e aggiornamenti regolari contribuiranno a mantenere l'allineamento e lo slancio verso questi oggetti cruciali.

Come gestire un processo di pianificazione degli OKR

Gli OKR forniscono un quadro chiaro per l'impostazione di oggetti misurabili, aiutando i team a rimanere concentrati e a monitorare lo stato.

Ma per essere veramente implementare e usufruire della potenza degli OKR per implementare gli OKR, non bastano solo obiettivi ben definiti, ma è necessario un approccio strutturato che favorisca la collaborazione, la definizione delle priorità e la comunicazione continua.

Iniziare con l'allineamento della strategia

Il primo passaggio per realizzare un processo di pianificazione degli OKR di successo è assicurarsi che gli OKR siano direttamente allineati con gli obiettivi strategici dell'azienda.

ad esempio, se la strategia a lungo termine di un'azienda è l'espansione in nuovi mercati, un OKR per il team di marketing potrebbe essere: Aumentare la notorietà del marchio nel sud-est asiatico entro il 2º trimestre.

Questo oggetto si allinea alla strategia dell'azienda e garantisce che tutti contribuiscano al quadro generale. Senza questo allineamento, i team potrebbero finire per lavorare in silos, perseguendo obiettivi che non supportano direttamente la direzione dell'organizzazione.

Allineare gli OKR con gli obiettivi strategici dell'azienda permette a tutti di essere sulla stessa pagina e garantisce che i lavori richiesti si concentrino dove sono più importanti.

Facilitare le sessioni di brainstorming

Dopo essersi assicurati che l'oggetto sia in linea con la strategia aziendale, il passaggio successivo è quello di riunire i membri chiave del team per fare un brainstorming sui modi potenziali per raggiungerlo. Invitate i partecipanti dei team commerciale, marketing e prodotto a contribuire con le loro idee.

in una sessione di brainstorming, il team di marketing potrebbe suggerire idee come il lancio di campagne pubblicitarie specifiche per ogni regione o la creazione di contenuti localizzati. Il team di prodotto potrebbe suggerire di offrire funzionalità/funzione regionali per catturare l'attenzione del pubblico e il team commerciale potrebbe esplorare partnership con influencer o aziende locali.

Incoraggiando i diversi team a condividere le loro intuizioni, si generano idee diverse e si favorisce la collaborazione, assicurando che gli oggetti abbiano un ampio input e un'ampia partecipazione da parte di tutta l'organizzazione.

Priorità e finalizzazione degli OKR

Una volta raccolte le idee dalla sessione di brainstorming, è il momento di stabilire le priorità dei risultati chiave che avranno il maggiore impatto.

potreste avere diversi risultati chiave proposti per aumentare la notorietà del marchio, ma dovreste concentrarvi su quelli che avranno la portata più alta e che sono realistici entro i tempi previsti.

Ad esempio, potreste decidere di dare priorità a risultati chiave quali:

Lancio di tre campagne pubblicitarie a traguardo

Collaborazione con cinque influencer locali con una portata di oltre 150.000 follower ciascuno

Aumentare il coinvolgimento sui social media nel Sud-est asiatico del 15%

Questi risultati chiave sono chiari, attuabili e misurabili, il che rende più facile monitorare lo stato di avanzamento.

In questa fase, è fondamentale evitare di disperdere le risorse scegliendo troppi risultati chiave. Limitatevi a quelli che sono direttamente in linea con l'oggetto e con la visione aziendale e che il team può realisticamente raggiungere nei tempi previsti.

Comunicare e implementare gli OKR

Dopo aver definito gli OKR, è essenziale una comunicazione chiara. Assicuratevi che i team di marketing, prodotto e commerciale conoscano l'obiettivo e i risultati chiave.

Allineate il piano OKR con la gestione del lavoro e raggiungete più rapidamente obiettivi ambiziosi con ClickUp

Utilizzando piattaforme di project management quali ClickUp è possibile assicurarsi che ogni team conosca il proprio ruolo e abbia visibilità sullo stato di avanzamento.

Esaminare regolarmente lo stato di avanzamento

Infine, il processo di OKR non si completa senza controlli regolari. Programmate revisioni bisettimanali o mensili per valutare lo stato di avanzamento del team verso l'obiettivo.

Durante queste riunioni, verificate se i risultati chiave sono stati raggiunti. Ad esempio, se avete già lanciato una delle campagne pubblicitarie ma non avete visto l'aumento di engagement previsto, questo è il momento perfetto per modificare l'approccio.

Oppure, se le partnership con gli influencer stanno dando ottimi risultati, è il caso di raddoppiare questa tattica.

Le revisioni periodiche mantengono il team in carreggiata e consentono di apportare rapidamente modifiche in caso di problemi. Inoltre, sono l'occasione per festeggiare i successi, come il raggiungimento anticipato dei traguardi di engagement, in modo da mantenere alto il morale e la concentrazione.

Strumenti per il piano OKR

Gli strumenti giusti possono fare la differenza tra un piano OKR inefficace e uno efficace e ClickUp può essere il Watson del vostro Sherlock.

Come piattaforma all-in-one per il project management, ClickUp vi consente di ottenere una visibilità completa sugli OKR pianificati, dall'impostazione degli obiettivi all'assegnazione delle attività, fino alla misurazione dei risultati.

Strumenti e risorse per l'impostazione degli OKR

Per iniziare, create uno spazio o una cartella dedicata agli OKR in ClickUp. Definite gli oggetti di alto livello, che devono essere ambiziosi ma realistici, e collegateli a risultati chiave specifici e misurabili.

Obiettivi di ClickUp ClickUp Obiettivi offre un fantastico spazio virtuale per stabilire gli oggetti e tenere tutto organizzato, rendendo più facile impostare, monitorare e raggiungere gli obiettivi del team, tutto in un unico luogo. Inoltre, dispone di un quadro strutturato che aiuta a suddividere i grandi obiettivi in piani attuabili, che possono essere impostati come attività per un monitoraggio agevole.

Create, misurate e raggiungete gli obiettivi del vostro team con ClickUp Obiettivi

Per garantire che gli obiettivi siano misurabili, è possibile incorporare degli Obiettivi. Questi obiettivi sono molto utili per monitorare gli esiti positivi e per concentrarsi su ciò che conta.

Per istanza, potreste monitorare:

Un numero: Come il numero di e-book scaricati durante l'ultima campagna di marketing

Come il numero di e-book scaricati durante l'ultima campagna di marketing Vero/Falso: Verifica se il nuovo flusso di onboarding è privo di bug e pronto per il lancio

Verifica se il nuovo flusso di onboarding è privo di bug e pronto per il lancio $$$a: Ad esempio, l'aumento delle entrate registrato nell'ultimo trimestre

Ad esempio, l'aumento delle entrate registrato nell'ultimo trimestre Valutazione: Ad esempio, il traguardo di risparmio dall'automazione per questo trimestre

È inoltre possibile organizzare gli obiettivi creando cartelle per gli OKR, monitorando i cicli di sprint, visualizzando le scorecard degli stati e confrontando i risultati in diversi periodi di tempo. I campi personalizzati di ClickUp e i modelli di monitoraggio degli obiettivi consentono di collegare questi risultati chiave ai dati in tempo reale. Questa configurazione consente di visualizzare chiaramente l'allineamento degli obiettivi con i più ampi obiettivi aziendali.

Se avete appena iniziato, questi modelli di impostazione degli obiettivi sono qui per guidarvi:

Il modello OKR di ClickUp

Iniziando con il Modello ClickUp OKRs è un modo fantastico per immergersi negli OKR. Con questo modello, potete:

Ottenere un quadro ben definito con aree di lavoro, rendendo più semplice iniziare a pianificare i vostri oggetti

Trovare modelli di OKR personalizzabili, una pratica guida alla definizione degli obiettivi e persino campioni di OKR a cui ispirarsi

Accedere a una lista di controllo e a un manuale che illustra le best practice per l'implementazione degli OKR all'interno dell'organizzazione

Tutti questi componenti lavorano insieme senza soluzione di continuità per aiutarvi a iniziare a lavorare con gli OKR senza problemi.

Per eseguire gli OKR con esito positivo, è fondamentale comprendere il contesto specifico del vostro team. Questo modello vi aiuta a impostare e personalizzare gli OKR in base alle esigenze specifiche del vostro team. Grazie a tutti gli strumenti visivi, alle aree di lavoro e alle risorse incluse, tutti comprenderanno gli obiettivi e sapranno come raggiungerli in modo efficace.

Il modello del quadro OKR di ClickUp

Il Modello di struttura ClickUp OKR è una risorsa straordinaria per dare il via al vostro percorso OKR in modo rapido e senza intoppi. Include framework OKR già pronti, modelli personalizzabili, guide utili ed esempi pratici per rendere il piano un gioco da ragazzi. Troverete anche una lista di controllo e un playbook dedicati agli OKR, che forniscono indicazioni preziose per integrare gli OKR nella vostra strategia aziendale.

Ecco come i manager possono sfruttare questo modello di OKR per impostare e monitorare gli obiettivi e i risultati chiave:

Iniziate utilizzando la visualizzazione globale degli OKR per creare e monitorare gli obiettivi e i traguardi generali dell'azienda

Quindi, ottenere informazioni su come ogni team sta facendo con la vista Bacheca degli OKR

Infine, pianificate e monitorate le scadenze per ogni obiettivo attraverso la visualizzazione Sequenza

💡 Suggerimento: Utilizzate queste Modelli di obiettivi SMART per stabilire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo o obiettivi SMART, monitorare lo stato e rivederli di tanto in tanto.

Strumenti e risorse per raggiungere gli OKR

Il raggiungimento degli OKR è fondamentale per allineare i lavori richiesti dal team e ottenere risultati misurabili. ClickUp semplifica il processo grazie a funzionalità/funzione di facile utilizzo che aiutano i team a impostare, monitorare e regolare gli OKR.

Ecco come realizzare gli OKR in modo efficace con ClickUp.

Attività di ClickUp

Una volta stabiliti gli OKR, suddivideteli in attività e cardini attuabili per ciascun membro del team. Attività di ClickUp da fare assegnando responsabilità, impostando scadenze e stabilendo dipendenze. Assegnate ogni risultato chiave a un titolare specifico, in modo da garantire la responsabilità.

L'intuitiva interfaccia drag-and-drop semplifica la gestione delle attività ed è possibile scegliere tra più di 15 Visualizzazioni ClickUp -Elenco, tabella, calendario, tabella Kanban, grafico Gantt e altro ancora per una maggiore visibilità del flusso di lavoro.

Utilizzate le attività di ClickUp per delineare i risultati e le iniziative chiave senza fogli di calcolo disordinati

Ecco alcuni fattori aggiuntivi da considerare per valutare l'esito positivo del processo di implementazione dell'OKR:

Sequenza : Utilizzate Monitoraggio del tempo ClickUp per confrontare la durata stimata con il tempo effettivo impiegato per raggiungere gli obiettivi

: Utilizzate Monitoraggio del tempo ClickUp per confrontare la durata stimata con il tempo effettivo impiegato per raggiungere gli obiettivi Dipendenze : Traccia le dipendenze che hanno accelerato i risultati o che hanno frenato il team usando Dipendenze ClickUp Attività cardine : Cattura i momenti chiave del progetto e celebra le vittorie con Attività cardine di ClickUp come ad esempio il raggiungimento del 50% dell'obiettivo iniziale

: Traccia le dipendenze che hanno accelerato i risultati o che hanno frenato il team usando Dipendenze ClickUp

ClickUp offre anche un intervallo di automazioni, attività ricorrenti e funzionalità simili che riducono il lavoro manuale, consentendo di dedicare più tempo al processo decisionale.

Strumenti e risorse per il monitoraggio degli OKR

Con il Funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp è possibile apportare facilmente le modifiche necessarie e notificarle a tutti, migliorando così la trasparenza del ciclo OKR.

Creare un ordine chiaro delle operazioni aggiungendo dipendenze "di blocco" o "di attesa" tra le attività di ClickUp per mantenere il team in carreggiata e sapere su cosa lavorare per primo con la funzionalità di monitoraggio degli obiettivi di ClickUp

È inoltre possibile stabilire le dipendenze tra le attività, assegnare i membri del team, impostare le Sequenze e automatizzare il monitoraggio dello stato.

Con gli OKR, potrete valutare gli esiti positivi in base ai risultati chiave.

ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard sono ideali per il monitoraggio e il miglioramento delle prestazioni organizzative attraverso diversi obiettivi e metriche. Costruite dashboard personalizzabili e aggiungete widget per gli obiettivi più importanti per voi.

Ottenere informazioni istantanee dalla dashboard OKR

ClickUp offre anche un pannello predefinito di OKR dashboard che consente di visualizzare facilmente le prestazioni, identificare i colli di bottiglia e individuare tempestivamente i rischi.

In genere le impostazioni degli OKR vengono effettuate ogni trimestre a livello di team. Dal punto di vista organizzativo, si svolgono a cicli e possono essere in qualche modo iterativi. Ciò significa che i gestori del team possono mappare i loro OKR ogni trimestre.

ClickUp Documenti

A questo punto è importante chiedersi se tutti i membri del team possono accedere ai dati raccolti. Sanno cosa ha funzionato bene e cosa no?

Documentare gli esiti positivi e le sfide è essenziale. Volete migliorare il processo di monitoraggio del vostro OKR affidandovi a dati in tempo reale invece che a congetture o intuizioni. Documenti di ClickUp servono come hub centralizzato in cui i membri del team, i project manager, i leader e i dirigenti di alto livello possono archiviare tutte le informazioni relative agli OKR. Queste possono includere informazioni sui cicli OKR precedenti, le ragioni degli esiti positivi e dei fallimenti, le procedure operative standard e i metodi di monitoraggio.

Formattate e collaborate facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

I documenti ClickUp presentano funzionalità di modifica in tempo reale e ricche opzioni di formattazione. Questo garantisce che i documenti siano intuitivi e sempre aggiornati con le informazioni più recenti.

È inoltre possibile utilizzare i commenti e le discussioni in thread all'interno delle attività per connettersi con il team, condividere gli aggiornamenti e affrontare qualsiasi problema.

Suggerimento bonus: rivedere e regolare regolarmente gli obiettivi

Gli OKR richiedono un'attenzione costante, quindi è importante rivedere regolarmente lo stato di avanzamento.

Utilizzando il dashboard Obiettivi di ClickUp, è possibile esaminare il raggiungimento complessivo degli obiettivi, prestando particolare attenzione a quelli rimasti indietro. Programmate check-in o sprint ricorrenti per rivedere e regolare gli OKR, se necessario.

❗️If notate che un risultato chiave è fuori strada, riallocate le risorse, regolate la Sequenza o modificate l'OKR, se necessario.

ClickUp offre anche widget per gli obiettivi, che consentono di visualizzare facilmente lo stato di avanzamento e di correggere la rotta in tempo reale.

Impostando OKR chiari, suddividendoli in attività gestibili e rivedendoli regolarmente in ClickUp, i team possono rimanere allineati, concentrati e adattivi, guidando i risultati che contano di più.

Best Practices per le sessioni di piano OKR

Se volete che la sessione di piano OKR vada a buon fine, è essenziale affrontarla con una strategia ponderata. Prendete in considerazione queste best practice per rendere la sessione più efficace e mantenere tutti in carreggiata:

Incoraggiare la partecipazione

Coinvolgete il team nella conversazione. Il contributo di tutti è importante e contribuisce a creare un senso di titolarità.

Quando le persone sentono di aver contribuito, sono più coinvolte nel raggiungimento degli oggetti. Inoltre, avere prospettive diverse può portare a obiettivi più completi e realistici.

Mantenere gli oggetti raggiungibili e misurabili

Anche se è bello puntare in alto, assicuratevi che gli oggetti siano raggiungibili e possano essere chiaramente misurati.

Attenendosi agli obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo), si evita di impostare obiettivi troppo vaghi o troppo ambiziosi.

Mantenere un equilibrio

Un buon equilibrio tra obiettivi audaci e stimolanti e obiettivi più raggiungibili può mantenere il team motivato.

Mentre alcuni oggetti dovrebbero superare i limiti, altri devono essere facilmente raggiungibili per mantenere il morale e incoraggiare lo stato.

Check-in regolari

La verifica frequente dello stato di avanzamento è la chiave per mantenere gli obiettivi in corso.

Il monitoraggio regolare dei risultati chiave consente di apportare modifiche tempestive e dà a tutti la possibilità di discutere delle difficoltà incontrate.

Usate la tecnologia a vostro vantaggio

Infine, la tecnologia può fare la differenza nel monitoraggio dello stato. Gli strumenti di project management (come ClickUp 🤩 ) vi aiutano a tenere d'occhio i risultati chiave in tempo reale e permettono al team di essere responsabile.

Inserendo queste pratiche nelle sessioni di pianificazione degli OKR, non solo fisserete obiettivi chiari e raggiungibili, ma favorirete anche un team più impegnato e allineato, pronto a ottenere risultati.

Da fare per migliorare il piano OKR e ottenere di più con ClickUp

Per ottenere un piano OKR migliore è necessario impostare obiettivi chiari e realizzabili e mantenere tutti sulla stessa pagina durante il processo. Se ben eseguiti, gli OKR possono mettere in connessione le ambizioni con i risultati effettivi.

Anche se il team non riesce a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, l'impostazione di aspirazioni elevate può ispirare i clienti a ottenere più di quanto inizialmente ritenuto possibile.

ClickUp può accelerare l'implementazione degli OKR grazie a funzionalità/funzione uniche, come ClickUp Obiettivi, modelli pronti e dashboard personalizzabili. Questi strumenti vi aiutano a stabilire un quadro trasparente e strutturato per sviluppare OKR chiari e monitorare gli oggetti del team in ogni fase del percorso verso il successo. Registratevi per un account gratuito su ClickUp e iniziate a lavorare sui vostri OKR oggi stesso!