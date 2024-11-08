I 10 migliori strumenti di IA per la generazione di flussi di lavoro per processi semplificati

Come professionista, il più grande nemico della mia produttività è il caos totale. So in prima persona quanto sia difficile gestire del team senza chiarezza sulle attività e sulle responsabilità: è davvero una ricetta per il disastro.

Fortunatamente, un software di generazione di flussi di lavoro IA mi aiuta a sconfiggere la disorganizzazione. Questi strumenti presentano i processi in formati visivi ordinati, permettendomi di tenere tutto sotto controllo.

Se il caos dilaga nella vostra organizzazione, abbiamo stilato un elenco di generatori di flussi di lavoro che vi semplificheranno la vita.

Siete pronti a esplorare le vostre opzioni? Immergiamoci. 🤿

**Cosa si deve cercare nei generatori di flussi di lavoro IA?

Prima di condividere le mie migliori scelte di generatori di flussi di lavoro IA, ecco un elenco di fattori chiave da ricercare in un buon generatore di flussi di lavoro IA.

**Cercate un generatore di flussi di lavoro IA con un'interfaccia intuitiva. I costruttori drag-and-drop e altri strumenti di IA visivi che non richiedono molti codici sono facili da scegliere

Personalizzabilità: Assicurarsi che il generatore di flussi di lavoro IA consenta di personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze

Assicurarsi che il generatore di flussi di lavoro IA consenta di personalizzare il flusso di lavoro in base alle proprie esigenze Integrazione dell'IA: Scegliete un generatore di flussi di lavoro IA con solide capacità di intelligenza artificiale che semplificano l'automazione. Dagenerazione di flussi di lavoro per la massima efficienza, per automatizzare la creazione di contenuti o la riepilogazione dei dati, l'IA rende più veloce la creazione di flussi di lavoro e aiuta a risparmiare tempo

Scegliete un generatore di flussi di lavoro IA con solide capacità di intelligenza artificiale che semplificano l'automazione. Dagenerazione di flussi di lavoro per la massima efficienza, per automatizzare la creazione di contenuti o la riepilogazione dei dati, l'IA rende più veloce la creazione di flussi di lavoro e aiuta a risparmiare tempo Funzionalità/funzione collaborativa: Scegliete un generatore di flussi di lavoro IA che offra collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team di contribuire da qualsiasi luogo

Scegliete un generatore di flussi di lavoro IA che offra collaborazione in tempo reale, consentendo ai membri del team di contribuire da qualsiasi luogo Integrazione con altre app: Il creatore di diagrammi di flusso dovrebbe integrarsi perfettamente con altri strumenti come database e app di comunicazione per flussi di lavoro più fluidi in tutti i sistemi

**Automazioni dei flussi di lavoro con l'IA possono ridurre significativamente l'uso della carta, contribuendo a rendere più ecologiche le operazioni aziendali.

I 10 migliori generatori di flussi di lavoro IA

Veniamo al dunque. Se siete pronti a migliorare il vostro flusso di lavoro, io e il mio team di ClickUp AI abbiamo raccolto i dieci migliori generatori di flussi di lavoro IA per aiutarvi a iniziare. 👇

1. ClickUp (il migliore per il project management alimentato dall'IA con l'automazione del flusso di lavoro)

Migliorare l'efficienza è un gioco da ragazzi con le funzionalità di gestione dei flussi di lavoro e dei progetti di ClickUp ClickUp è una piattaforma versatile per il project management e facilmente una delle piattaforme di migliori strumenti di produttività in circolazione. Vi aiuta a organizzare il vostro lavoro e le persone in un unico luogo centralizzato, aprendovi infinite possibilità.

La piattaforma offre una robusta suite di funzionalità/funzione per migliorare la produttività e semplificare le operazioni. Consente agli utenti di ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e sfruttare l'IA per semplificare vari processi.

Automazioni ClickUp

Automatizzate i vostri flussi di lavoro con le Automazioni ClickUp per aumentare la produttività e ridurre il lavoro manuale Automazioni ClickUp sono essenziali per i team che vogliono ridurre il lavoro manuale e migliorare la produttività. Questa funzionalità/funzione consente agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzabili e adatti alle loro esigenze specifiche.

È possibile impostare trigger e azioni che vengono eseguite automaticamente, consentendo al team di concentrarsi su attività di maggior valore, invece di essere impantanato in attività di routine.

Ad esempio, è possibile automatizzare le notifiche quando lo stato di un'attività cambia o creare promemoria per le scadenze imminenti. Questa funzione è particolarmente utile per la gestione di progetti con più parti in movimento.

Allineare perfettamente le automazioni al flusso di lavoro del team con ClickUp Automazioni

_Di recente abbiamo creato una delle automazioni ClickUp che preferisco. Se impostiamo uno stato per la fatturazione, ad esempio, il nostro contabile genererà automaticamente una fattura in QuickBooks e noi dovremo solo fare clic su Invia e le fatture saranno inviate. Questo ci ha fatto risparmiare ore e ore

Chaya Fischman, presidente di Brand Right Marketing

ClickUp Brain

Per perfezionare ulteriormente la generazione di flussi di lavoro, ClickUp Brain sfrutta la potenza dell'IA. ClickUp Brain è uno strumento di assistenza IA che aiuta a creare flussi di lavoro efficienti assistendo gli utenti nella stesura di contenuti, nel brainstorming di idee e nella conduzione di ricerche.

Grazie ai prompt basati sul testo dell'IA, ClickUp Brain è in grado di generare bozze e di riepilogare/riassumere dati, semplificando la produzione di contenuti e le attività di ricerca.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Utilize-ClickUp-Brain.gif

/$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain per una creazione e una ricerca efficienti di contenuti per migliorare il vostro flusso di lavoro

**ClickUp Brain è in grado di generare rapidamente una prima bozza sulla base dei vostri input. Questa funzione consente di risparmiare tempo e di migliorare la qualità dei vostri risultati grazie ai suoi suggerimenti intelligenti.

Strumenti collaborativi per il miglioramento del flusso di lavoro

ClickUp non offre solo automazione e IA per ottimizzare le operazioni. Offre anche strumenti di collaborazione per migliorare la creatività, il brainstorming e la chiarezza del flusso di lavoro. Ognuno di questi strumenti ha un ruolo unico nel facilitare flussi di lavoro più efficaci. Vediamo come.

Collaborare visivamente con note adesive e molto altro con ClickUp Whiteboards Lavagne online di ClickUp offrono ai team uno spazio dinamico per collaborare in tempo reale. Queste lavagne digitali forniscono una piattaforma interattiva dove le idee possono essere elaborate, organizzate e trasformate in attività realizzabili.

Che il team sia remoto o in ufficio, le lavagne online consentono a tutti di partecipare alle sessioni di brainstorming come se fossero nella stessa stanza.

La funzionalità della lavagna online? Ossessionato. Questo strumento è stato spesso utilizzato durante le riunioni del team per fare brainstorming di idee o approfondire alcune iniziative

Briettny Curtner, Program Manager presso l'Università di Utah Valley

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/together-with-ClickUp-Whiteboards.gif

/$$$img/

Trasformate il modo in cui il vostro team lavora insieme con le lavagne online ClickUp

Mentre costruite idee e concetti sulla lavagna online, potete convertirli istantaneamente in Attività di ClickUp e integrandoli perfettamente nel flusso di lavoro del progetto.

Avanti, ClickUp Mappe mentali è un altro potente strumento per strutturare i flussi di lavoro.

Visualizzate i flussi di lavoro e scomponete progetti complessi con le mappe mentali di ClickUp per una maggiore chiarezza e allineamento

Le mappe mentali sono ideali per suddividere progetti complessi in componenti gestibili. È possibile partire da un concetto centrale e mappare le attività, le tappe e le dipendenze correlate in modo visivamente chiaro e organizzato.

Questo strumento è utile per i project manager che devono suddividere progetti con molte sfaccettature e per i team che lavorano allo sviluppo di prodotti e all'ottimizzazione dei processi.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Automazioni: Semplifica l'assegnazione di attività frequenti, la modifica delle date di scadenza e dei cambiamenti di stato con le Automazioni

Semplifica l'assegnazione di attività frequenti, la modifica delle date di scadenza e dei cambiamenti di stato con le Automazioni Utilizza l'IA per un lavoro più intelligente: Utilizza prompt di testo alimentati dall'IA per assistere nella scrittura, nella ricerca e nel riepilogo dei dati con Brain

Utilizza prompt di testo alimentati dall'IA per assistere nella scrittura, nella ricerca e nel riepilogo dei dati con Brain Generare contenuti all'istante: Generare automaticamente idee e contenuti per attività come reportistica, email e documentazione

Generare automaticamente idee e contenuti per attività come reportistica, email e documentazione Collaborare visivamente con chiarezza: Disegnare piani di progetto e collegarli direttamente alle attività utilizzando lavagne online e mappe mentali

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili non dispone di alcune funzionalità avanzate disponibili nella versione desktop, il che potrebbe influire sulla produttività quando si lavora in movimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.880+ recensioni)

4,7/5 (9.880+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.260+ recensioni)

2. Lucidchart (il migliore per la creazione di diagrammi di flusso intuitivi per la visualizzazione dei processi)

Via: Lucidchart Lucidchart è un generatore di diagrammi di flusso dell'IA con un'interfaccia intuitiva di tipo drag-and-drop che aiuta a generare diagrammi di flusso , diagrammi e persino mappe mentali.

La funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale consente a voi e al vostro team di generare diagrammi di flusso senza soluzione di continuità e di migliorare la progettazione dei diagrammi di flusso. Inoltre, i suoi suggerimenti guidati dall'IA creano flussi di lavoro su misura per le vostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Lavorate con il vostro team in tempo reale sugli stessi diagrammi di flusso generati dall'IA, indipendentemente dalla loro posizione

Connessione di Lucid con integrazioni IA come Lucid Custom GPT e Microsoft Graph Connector per riepilogare/riassumere il lavoro e trovare rapidamente i documenti

Inserire la chiave API per interagire con modelli linguistici di grandi dimensioni sul canvas di Lucidchart e testare vari modelli, prompt e input

Limiti di Lucidchart

L'uso comporta una curva di apprendimento molto ripida

Alcuni utenti segnalano una certa lentezza nella gestione di diagrammi complessi e diagrammi di flusso IA con più collaboratori

Prezzi di Lucidchart

Free Forever per sempre

Individuo: $9/mese

$9/mese Team: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4.5/5 (5.680+ recensioni)

4.5/5 (5.680+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.100+ recensioni)

3. EdrawMax (il migliore per la creazione di diagrammi potenti con modelli potenziati dall'IA)

Via: EdrawMax EdrawMax gestisce qualsiasi cosa, dai semplici diagrammi di flusso IA ai complessi diagrammi di ingegneria. La funzionalità IA consente di creare e modificare diagrammi, grafici e testi con un semplice clic.

Inoltre, la piattaforma offre un'estensione della libreria di modelli di flusso di lavoro che vi dà un vantaggio sui vostri progetti quando usate il suo generatore di diagrammi di flusso alimentato dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di EdrawMax

Regolazione automatica degli spazi e dell'allineamento per mantenere i diagrammi puliti e professionali grazie a Smart Formatting

Accesso a simboli di nicchia per l'ingegneria, l'architettura e i flussi di lavoro IT grazie alle librerie di simboli personalizzabili di EdrawMax

Esportare facilmente i flussi di lavoro generati dall'IA in formati modificabili come Visio, Word ed Excel

Limiti di EdrawMax

L'OCR da immagine a testo non sempre riconosce correttamente i caratteri

La complessità dei diagrammi di flusso IA può essere eccessiva per gli utenti che non hanno un background tecnico

Prezzi di EdrawMax

Per Teams: $8,43/mese per utente (fatturati annualmente per 5 utenti)

$8,43/mese per utente (fatturati annualmente per 5 utenti) Per le aziende: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4. Miro (migliore per il brainstorming collaborativo con connessioni intelligenti)

Via: Miro L'Intelligent Canvas di Miro rende divertente il brainstorming, il piano e il flusso dei processi. Questa funzionalità/funzione utilizza l'IA per trasformare automaticamente le idee in prototipi, brief, piani o diagrammi.

Che si tratti di mappe mentali, wireframing o creazione di flussi di lavoro dettagliati, l'IA di Miro assiste offrendo connessioni intelligenti tra le idee e organizzando automaticamente le tavole.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Raggruppamento di idee e punti di dati correlati nelle schede e nei diagrammi di flusso per una migliore organizzazione grazie al clustering basato sull'IA

Suggerimenti su forme, connessioni e layout ottimali per i flussi di lavoro grazie a funzionalità/funzione di diagramma intelligenti

Analizzare riunioni e sessioni di brainstorming con l'IA per generare riepiloghi immediati con chiavi di lettura e approfondimenti attuabili

Limiti di Miro

Gestire insieme Bacheca e team può essere complicato

La funzionalità di esportazione manca di flessibilità, impedendo agli utenti di scegliere elementi specifici del flusso di lavoro e di determinarne l'ordine durante la generazione di un documento PDF

Prezzi di Miro

Free per sempre

Starter: $8/mese per utente

$8/mese per utente Business: $16/mese per utente

$16/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (6.590+ recensioni)

4,7/5 (6.590+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.570+ recensioni)

💡 Pro Tip: Assicuratevi che il vostro team sia addestrato all'uso del programma Strumenti di IA per l'automazione in modo efficace. Un team competente può applicare l'IA in modo più efficiente, migliorando la gestione del flusso di lavoro.

5. Airtable (il migliore per un project management flessibile che combina funzionalità di foglio di calcolo e database)

Via: Reddit Airtable combina la semplicità di un foglio di calcolo con la potenza di un database. Con Airtable è possibile creare interfacce personalizzate e visualizzazioni adatte alle esigenze del team per visualizzare informazioni complesse. È anche possibile creare app intuitive a partire dai dati tramite Airtable Cobuilder.

Le migliori funzionalità/funzione di Airtable

Automazioni di attività di routine e i flussi di lavoro in base ai trigger e alle azioni impostate dall'utente

Creare visualizzazioni e dashboard su misura per le esigenze specifiche del team, in base alle vostre specifiche

Generare approfondimenti e report visivi che evidenziano le tendenze chiave dei dati, facilitando il processo decisionale

Limiti applicabili

Molti utenti hanno espresso la necessità di funzionalità/funzione aggiuntive del foglio di calcolo, come le formule delle celle e le opzioni di trascinamento

Le funzionalità/funzione avanzate che rendono Airtable utile richiedono un notevole investimento di tempo per essere padroneggiate e impostate

Prezzi di Airtable

Free per sempre

Teams: $20/utente/mese (fatturati annualmente)

$20/utente/mese (fatturati annualmente) Business: $45/utente/mese (fatturati annualmente)

$45/utente/mese (fatturati annualmente) Scala Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni disponibili

G2: 4,6/5 (2.360+ recensioni)

4,6/5 (2.360+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.070+ recensioni)

Fun Fact: Gli strumenti di IA per il flusso di lavoro stanno trasformando diversi settori! Nel settore sanitario, stanno ottimizzando la gestione dei dati dei pazienti, mentre in quello sportivo ottimizzano i programmi degli atleti per ottenere le massime prestazioni.

6. Zapier (il migliore per l'automazione dei flussi di lavoro senza sforzo in migliaia di app)

Via: Zapier Le capacità di automazione di Zapier facilitano la creazione di flussi di lavoro senza soluzione di continuità, in quanto riuniscono le app e i servizi sotto un unico tetto. Grazie al suo strumento di intelligenza artificiale, è possibile generare flussi di lavoro automatizzati Zapier che mettono in connessione diverse applicazioni per terminare il lavoro più velocemente.

L'IA dello strumento aiuta a identificare i trigger e le azioni migliori in base agli schemi di utilizzo per semplificare il lavoro l'automazione del flusso di lavoro . Ad esempio, se di solito si esporta e si condivide una tabella una volta fatto clic sul pulsante Salva, Zapier creerà da solo un'automazione per questo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zapier

Utilizzate la combinazione di Zapier e Assistant API per diversi casi d'uso, come l'analisi rapida delle API, i riepiloghi/riassunti delle riunioni di Zoom e altro ancora

Generare tabelle complete da insiemi di dati sparsi con un prompt per lasciare che l'IA gestisca il lavoro al posto vostro

Avvia il tuo flusso di lavoro all'istante con Copilot, un assistente IA che redige Zap, genera codice e crea azioni personalizzate per le tue esigenze

Limiti di Zapier

I limiti agli Zap che si possono creare al secondo possono essere problematici quando si lavora su operazioni di massa

Prezzi di Zapier

Free: $0

$0 Professionale: A partire da $30/mese

A partire da $30/mese Teams: A partire da $104

A partire da $104 Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Zapier

G2: 4,5/5 (1.300+ recensioni)

4,5/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4,7 (2.860+ recensioni)

7. ProcessMaker (il migliore per la creazione di processi semplificati con l'analisi predittiva)

Via: Creatore di processi ProcessMaker utilizza l'IA per trasformare le descrizioni in processi attuabili, ottimizzando l'automazione dei flussi di lavoro e risparmiando tempo.

Le funzionalità di IA della piattaforma migliorano l'automazione dei processi con analisi predittive e suggerimenti intelligenti. Che si tratti di automazione di attività o di visualizzazione di processi complessi, ProcessMaker fornisce soluzioni innovative per aumentare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di ProcessMaker

Analizzate i vostri flussi di lavoro con funzionalità di apprendimento automatico e ottenete suggerimenti per rimodellarli in modo da ottenere una migliore efficienza

Previsione dei risultati dei processi e identificazione di potenziali colli di bottiglia prima che si verifichino con l'analisi predittiva

Semplificate i flussi di lavoro e implementate soluzioni personalizzate per ogni reparto

Limiti di ProcessMaker

Molti utenti esprimono insoddisfazione per le opzioni di progettazione dei moduli e delle schermate limitate

Problemi di prestazioni si verificano quando si eseguono flussi di lavoro complessi o progetti di grandi dimensioni

Prezzi di ProcessMaker

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ProcessMaker

G2: 4.3/5 (290+ recensioni)

4.3/5 (290+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (170+ recensioni)

8. Trello (il migliore per il project management visivo con bacheche e automazione delle attività)

Via: Trello Trello si distingue per il suo design semplice, che facilita la gestione dei flussi di lavoro da parte degli utenti. La piattaforma presenta funzionalità/funzione, elenchi e schede disposte in un'interfaccia pulita, che consentono di organizzare le attività senza sforzo.

Inoltre, Trello consente un'efficace automazione delle attività. È possibile impostare regole che spostano automaticamente le schede da una scheda all'altra ogni volta che si verifica un cambiamento di stato dell'attività, semplificando il monitoraggio dello stato del team e migliorando la qualità del lavoro la funzione trasversale .

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Gestione di sprints e obiettivi e adeguamento delle scadenze al variare delle priorità

Generare idee fresche ed entusiasmanti per qualsiasi prompt o scenario con Atlassian Intelligence

Utilizzare dashboard per una visualizzazione a volo d'uccello dei progetti per visualizzare le metriche chiave

Limiti del Trello

Nessun supporto per le dipendenze delle attività, il che rende difficile la visualizzazione e la gestione di progetti in cui le attività sono interdipendenti

Capacità di reportistica limitate, a meno che non si utilizzino potenziamenti aggiuntivi

Ogni account di Trello ha un limite al numero di comandi che possono essere eseguiti mensilmente

Prezzi di Trello

Piano Free

Standard: $5/mese per utente (addebitato annualmente)

$5/mese per utente (addebitato annualmente) Premium: $10/mese per utente (fatturati annualmente)

$10/mese per utente (fatturati annualmente) Enterprise: $17,5/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.600+ recensioni)

4,4/5 (13.600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23.230+ recensioni)

9. Notion (migliore per un'area di lavoro all-in-one per le note, le attività e il project management)

Via: Notion Notion è un buon generatore di flussi di lavoro IA che combina project management e attività creative in un'unica piattaforma facile da usare. Aiuta i team a semplificare i loro flussi di lavoro, rendendo semplice tutto ciò che va dal brainstorming delle idee all'esecuzione dei progetti.

Le sue capacità di IA consentono di automatizzare varie attività, il che significa che si dedica meno tempo alle attività banali e più tempo a quelle importanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Generazione di diagrammi e diagrammi di flusso per arricchire i documenti con supporti visivi

Ricevere aggiornamenti rapidi sui progetti, creare elementi d'azione, semplificare la comunicazione del team e altro ancora

Chattare su quasi tutto con Notion IA basata su ChatGPT e Claude per velocizzare il lavoro

Limiti di movimento

Le automazioni sono strettamente basate sugli eventi, il che significa che possono essere eseguite solo quando si verifica un evento specifico

Gli utenti hanno riscontrato problemi di prestazioni con database di grandi dimensioni o pagine complesse

Prezzi di Notion

Piano Free

Plus: $10/mese per postazione

$10/mese per postazione Business: $15/mese per postazione

$15/mese per postazione Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Notion IA: Aggiungi a $8/mese per postazione (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (5.790+ recensioni)

4,7/5 (5.790+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 2.300 recensioni)

10. Microsoft Power Automate (migliore per automatizzare i flussi di lavoro tra le applicazioni Microsoft e quelle di terze parti)

Via: ADEACA Microsoft Power Automazioni è un sistema di processi e di automazione di livello aziendale software di automazione dei flussi di lavoro di livello aziendale che automatizza un'ampia gamma di processi aziendali.

È in grado di creare automazione e flussi di lavoro complessi per sistemi, app desktop e siti web con IA e automazione digitale e robotica dei processi (RPA). Può essere utilizzato per casi come l'approvvigionamento di SAP, l'impostazione dei processi di approvazione, l'automazione dei documenti e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Power Automate

Scalare l'automazione in tutta l'organizzazione con sicurezza, governance e monitoraggio a 360 gradi incorporati

Analizzare i flussi di lavoro e fornire raccomandazioni per ottimizzare i processi grazie all'IA dello strumento

Automazioni delle attività manuali sul desktop grazie all'RPA per migliorare l'efficienza operativa

Limiti di Microsoft Power Automate

Indipendentemente dalla licenza, i flussi di lavoro non possono superare le 100.000 richieste in una finestra di cinque minuti

Ogni flusso può contenere un massimo di 500 azioni e la nidificazione delle azioni è limitata a una profondità di 8 livelli

Il numero di connettori personalizzati creati da API è limitato, con conseguente impatto sulle capacità di integrazione

Prezzi di Microsoft Power Automate

Versione di prova gratuita

Power Automate Premium: $15/mese per utente

$15/mese per utente Power Automate Process: $150/mese per bot

$150/mese per bot Power Automate Hosted Process: $215/mese per bot

Valutazioni e recensioni di Microsoft Power Automate

G2: 4.5/5 (430+ recensioni)

4.5/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (180+ recensioni)

Pro Tip: I flussi di lavoro IA non sono uno strumento da impostare e dimenticare. Monitorate regolarmente le loro prestazioni e perfezionate le impostazioni per ottenere risultati ancora migliori.

Generare flussi di lavoro immacolati con ClickUp

La generazione di flussi di lavoro offre numerosi vantaggi. Dall'organizzazione del lavoro, al rispetto delle scadenze, fino alla possibilità di mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina, questi flussi di lavoro sono il fondamento dell'efficienza e della produttività.

Ma i flussi di lavoro migliori non sono l'unica cosa che risolverà tutte le vostre esigenze di project management. Avete bisogno di qualcosa di più completo, di più completo.

È qui che entra in gioco ClickUp. È un potente strumento per la creazione di flussi di lavoro IA e tutto ciò che ne consegue. Con ClickUp Brain, la creazione di flussi di lavoro è semplicissima. L'utilizzo di ClickUp Brain insieme a dashboard, lavagne online e mappe mentali offre al team un esito positivo.

