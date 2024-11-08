Esempi di OKR per la crescita: Come impostarli e metterli in pratica

Ogni startup tecnologica affronta una sfida comune nel suo percorso di crescita: un grande potenziale aziendale e di prodotto, ma nessun percorso chiaro per raggiungere i propri traguardi di crescita. Ogni dipartimento sembra avere i propri obiettivi, ma nessuno è legato a un quadro più ampio.

Ecco che entrano in gioco gli OKR (Oggetti e Risultati Chiave)!

Quando un fondatore fissa obiettivi chiari e risultati misurabili, il team di crescita può spostare rapidamente la bussola e lavorare in una direzione particolare.

Il risultato? Una maggiore concentrazione e una crescita più rapida. Se volete ottenere risultati simili, date un'occhiata a questi esempi di OKR per la crescita che possono guidare il vostro team nella giusta direzione. 🧭

**Che cosa sono gli OKR per la crescita?

Gli OKR per la crescita sono obiettivi specifici progettati per guidare l'espansione e l'esito positivo di un'azienda. Si concentrano su risultati misurabili che hanno un impatto diretto sulla crescita, come l'aumento dell'acquisizione dei clienti, l'incremento delle entrate o il miglioramento dello sviluppo dei prodotti

A differenza degli OKR tradizionali, che potrebbero riguardare obiettivi generali o l'efficienza operativa, gli OKR di crescita si concentrano sulle strategie che spingono l'azienda in avanti.

Questo approccio mirato consente ai team di concentrarsi su ciò che conta davvero, rendendo più facile dare priorità alle iniziative che supportano la crescita dell'azienda.

Da fare? Gli OKR di crescita si concentrano sulle strategie che spingono l'azienda verso il futuro concetto di OKR è nato in Intel negli anni '70 ed è stato poi reso popolare da Google, dove ha avuto un ruolo chiave nello scalare le operazioni dell'azienda.

Importanza degli OKR per la crescita

Gli OKR hanno un ruolo cruciale nel guidare la crescita di un'organizzazione. Mantengono i team concentrati su obiettivi ad alto impatto che possono influenzare in modo significativo la traiettoria dell'azienda.

**Gli OKR per la crescita assicurano che tutti i reparti si allineino sui driver aziendali chiave, come l'acquisizione dei clienti, le entrate commerciali, la fidelizzazione e lo sviluppo dei prodotti

I risultati misurabili costituiscono la spina dorsale degli OKR di crescita. I risultati misurabili costituiscono la spina dorsale degli OKR di crescita e consentono ai team di monitorare lo stato e di prendere decisioni basate sui dati.

Ad esempio, un'azienda potrebbe fissare un OKR per aumentare del 15% la percentuale di clienti originati dal marketing. I team dovrebbero quindi tenere traccia delle iscrizioni di nuovi clienti direttamente legate ai lavori richiesti dal marketing mensile. Questo approccio trasforma obiettivi ambiziosi in attività cardine, accelerando la crescita aziendale complessiva.

I benefici dell'impostazione degli OKR di crescita

L'impostazione di OKR di crescita può usufruire di diversi vantaggi per un'azienda. Eccone alcuni:

Questi oggetti forniscono una migliore concentrazione, consentendo ai team di incanalare i loro lavori richiesti in iniziative chiave che contribuiscono direttamente alla crescita. Con traguardi chiari, le distrazioni diminuiscono e tutte le azioni si allineano a risultati specifici

migliore concentrazione, consentendo ai team di incanalare i loro lavori richiesti in iniziative chiave che contribuiscono direttamente alla crescita. Con traguardi chiari, le distrazioni diminuiscono e tutte le azioni si allineano a risultati specifici Allineamento del team: Gli OKR per la crescita promuovono anche il allineamento tra i team . Quando ogni reparto comprende gli obiettivi generali, può coordinare efficacemente i propri lavori richiesti, garantendo un approccio coeso alla riunione degli obiettivi aziendali. Questo livello di coordinamento riduce al minimo gli errori di comunicazione e migliora la collaborazione

Gli OKR per la crescita promuovono anche il . Quando ogni reparto comprende gli obiettivi generali, può coordinare efficacemente i propri lavori richiesti, garantendo un approccio coeso alla riunione degli obiettivi aziendali. Questo livello di coordinamento riduce al minimo gli errori di comunicazione e migliora la collaborazione Aumento dell'account : Ogni membro del team conosce le proprie responsabilità e i risultati attesi. Questa chiarezza assicura che lo stato di avanzamento possa essere monitorato e che tutti si impegnino a raggiungere i traguardi

: Ogni membro del team conosce le proprie responsabilità e i risultati attesi. Questa chiarezza assicura che lo stato di avanzamento possa essere monitorato e che tutti si impegnino a raggiungere i traguardi **Processo decisionale guidato dai dati: gli OKR di crescita favoriscono il processo decisionale guidato dai dati. Consentono alle aziende di monitorare lo stato di avanzamento e di adeguarsi in base ai dati in tempo reale

Agilità: porta a una maggiore agilità, in particolare nei mercati in rapida evoluzione, in quanto i team possono rispondere rapidamente a nuove sfide o opportunità con una direzione chiara

**Aziende come Amazon e Netflix hanno integrato gli OKR nelle loro strategie di crescita molto prima che gli OKR diventassero una parola d'ordine, usandoli per semplificare le operazioni e fare innovazione.

Capire le basi degli OKR per la crescita

Gli OKR per la crescita si basano su alcune componenti chiave che li rendono estremamente efficaci per ottenere risultati aziendali.

In primo luogo, ogni oggetto deve essere chiaro e ambizioso, in modo da fornire una direzione ai team senza essere vago. Tuttavia, deve essere abbastanza realistico da far sentire il team motivato piuttosto che sopraffatto.

Il secondo componente essenziale è costituito dai risultati chiave, che devono essere misurabili. I risultati chiave quantificano l'esito positivo dell'oggetto, consentendo ai team di monitorare lo stato.

Ad esempio, un oggetto come "espandere la presenza sul mercato" potrebbe avere risultati chiave come "aumentare l'acquisizione di clienti del 20%" o "assicurarsi 50 nuove partnership" Questi risultati responsabilizzano i team e forniscono chiare attività cardine da raggiungere.

I team che si occupano di crescita possono trarre particolare vantaggio dagli OKR perché si concentrano su metriche che guidano direttamente l'espansione. Per istanza, un team di marketing potrebbe impostare un obiettivo per migliorare la visibilità del marchio, con risultati chiave come l'aumento del coinvolgimento sui social media o il miglioramento delle classifiche SEO.

In questo modo si crea un focus, assicurando che i team diano priorità ai lavori richiesti per ottenere i risultati di maggiore impatto. Inoltre, gli OKR promuovono l'agilità. In un ambiente in rapida evoluzione, i team devono essere in grado di adattarsi, e le OKR aiutano fornendo un quadro flessibile.

Controlli e aggiornamenti regolari consentono ai team di adattare il loro approccio, assicurando che rimangano in linea con i loro traguardi nonostante il cambiamento delle condizioni di mercato o delle esigenze aziendali.

**Da fare? OKR e KPI hanno scopi diversi: Gli OKR si concentrano sull'impostazione di obiettivi ambiziosi e sul monitoraggio della crescita attraverso risultati misurabili, mentre gli indicatori di performance chiave (KPI) monitorano le prestazioni in corso dei processi esistenti.

Esempi di OKR efficaci per la crescita

Per aiutarvi a iniziare, ecco alcuni esempi di crescita Esempi di OKR che possono ispirare la vostra strategia in diversi settori e dipartimenti. ✅

OKR per lo sviluppo dei prodotti

1. Oggetto: Migliorare la fidelizzazione degli utenti del prodotto

Risultato chiave 1: Diminuire il tasso di abbandono degli utenti dal 12% all'8% nel prossimo trimestre

Diminuire il tasso di abbandono degli utenti dal 12% all'8% nel prossimo trimestre Risultato chiave 2: Aumentare l'adozione delle funzionalità/funzione del 20% entro sei mesi

Aumentare l'adozione delle funzionalità/funzione del 20% entro sei mesi Risultato chiave 3: Lancio di due funzionalità/funzione richieste dall'utente entro la fine del trimestre

2. Oggetto: Migliorare le prestazioni del prodotto

Risultato chiave 1: Ridurre il tempo di caricamento delle pagine a meno di due secondi per il 90% degli utenti

Ridurre il tempo di caricamento delle pagine a meno di due secondi per il 90% degli utenti Risultato chiave 2: Identificare e risolvere il 95% dei bug critici entro 48 ore

Identificare e risolvere il 95% dei bug critici entro 48 ore Risultato chiave 3: Aumentare il tempo di attività del sistema al 99,9% nel prossimo trimestre

Pro Tip: Festeggiate i piccoli successi. Anche se un OKR non viene completamente riunito, riconoscere gli stati incrementali può mantenere alto il morale del team e coltivare una cultura di miglioramento continuo.

OKR di marketing

3. Oggetto: Espandere la visibilità del marchio

Risultato chiave 1: Aumentare il traffico organico del sito web del 40% nel prossimo trimestre

Aumentare il traffico organico del sito web del 40% nel prossimo trimestre Risultato chiave 2: Aumentare i follower sui social media del 25% su tutte le piattaforme

Aumentare i follower sui social media del 25% su tutte le piattaforme Risultato chiave 3: Assicurarsi 100 menzioni in pubblicazioni di settore

4. Oggetto: Generare lead qualificati per il settore commerciale

Risultato chiave 1: Aumentare la generazione di lead del 30% attraverso il lavoro richiesto dal marketing dei contenuti

Aumentare la generazione di lead del 30% attraverso il lavoro richiesto dal marketing dei contenuti Risultato chiave 2: Raggiungere un tasso di conversione del 15% su tutte le pagine di destinazione

Raggiungere un tasso di conversione del 15% su tutte le pagine di destinazione Risultato chiave 3: Aumentare gli iscritti all'elenco email di 5.000 unità in tre mesi

OKR commerciali

5. Oggetto: Aumentare il fatturato dei clienti nuovi e di quelli esistenti

Risultato chiave 1: Chiudere 1,5 milioni di dollari di nuove vendite commerciali entro il prossimo trimestre

Chiudere 1,5 milioni di dollari di nuove vendite commerciali entro il prossimo trimestre Risultato chiave 2: Aumentare la dimensione media delle trattative da 20.000 a 30.000 dollari

Aumentare la dimensione media delle trattative da 20.000 a 30.000 dollari Risultato chiave 3: Accorciare il ciclo commerciale da 60 a 45 giorni

6. Oggetto: Espandere le vendite in nuove regioni geografiche

Risultato chiave 1: Chiudere 15 contratti con nuovi client in APAC entro sei mesi

Chiudere 15 contratti con nuovi client in APAC entro sei mesi Risultato chiave 2: Aumentare la quota di mercato in Europa dal 10% al 18%

Aumentare la quota di mercato in Europa dal 10% al 18% Risultato chiave 3: Inserire 5 nuovi rappresentanti commerciali regionali entro 60 giorni

OKR di esito positivo per i clienti

7. Oggetto: Migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti

Risultato chiave 1: Aumentare il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT) dal 75% al 90%

Aumentare il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT) dal 75% al 90% Risultato chiave 2: Raggiungere un punteggio NPS di 9+ entro il prossimo trimestre

Raggiungere un punteggio NPS di 9+ entro il prossimo trimestre Risultato chiave 3: Ridurre il tasso di abbandono dei clienti dal 10% al 6%

8. Oggetto: Aumentare il valore della vita del cliente (CLV)

Risultato chiave 1: Aumentare il CLV medio da 1.200 a 1.800 dollari per cliente

Aumentare il CLV medio da 1.200 a 1.800 dollari per cliente Risultato chiave 2: Implementare un programma di fidelizzazione che conservi l'80% dei clienti di valore elevato

Implementare un programma di fidelizzazione che conservi l'80% dei clienti di valore elevato Risultato chiave 3: Ridurre il tempo di onboarding dei clienti da 30 a 20 giorni

OKR ingegneristici

9. Oggetto: Migliorare la scalabilità e le prestazioni del sistema

Risultato chiave 1: Aumentare la capacità della piattaforma di supportare 200.000 utenti contemporanei

Aumentare la capacità della piattaforma di supportare 200.000 utenti contemporanei Risultato chiave 2: Ridurre il tempo di risposta del server a meno di 1 secondo per il 95% degli utenti

Ridurre il tempo di risposta del server a meno di 1 secondo per il 95% degli utenti Risultato chiave 3: Implementare la scalabilità automatica per gestire i picchi di traffico entro 3 mesi

10. Oggetto: Rafforzare la sicurezza del sistema

Risultato chiave 1: Ottenere la certificazione ISO 27001 entro sei mesi

Ottenere la certificazione ISO 27001 entro sei mesi Risultato chiave 2: Risolvere il 100% delle vulnerabilità critiche entro 24 ore dall'identificazione

Risolvere il 100% delle vulnerabilità critiche entro 24 ore dall'identificazione Risultato chiave 3: Condurre audit trimestrali sulla sicurezza e risolvere tutti i problemi ad alto rischio

Risorse umane OKR

11. Oggetto: Attrarre e trattenere i migliori talenti

Risultato chiave 1: Assumere dieci ingegneri di livello senior nei prossimi due trimestri

Assumere dieci ingegneri di livello senior nei prossimi due trimestri Risultato chiave 2: Aumentare la fidelizzazione dei dipendenti dall'85% al 92%

Aumentare la fidelizzazione dei dipendenti dall'85% al 92% Risultato chiave 3: Migliorare la partecipazione dei dipendenti alle referenze dal 20% al 40%

12. Oggetto: Migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

Risultato chiave 1: Aumentare il punteggio di soddisfazione dei dipendenti dall'80% al 90%

Aumentare il punteggio di soddisfazione dei dipendenti dall'80% al 90% Risultato chiave 2: Lanciare un programma di mentorship a livello aziendale con una partecipazione del 100% dei nuovi assunti

Lanciare un programma di mentorship a livello aziendale con una partecipazione del 100% dei nuovi assunti Risultato chiave 3: Aumentare l'indice di produttività dei dipendenti dal 75% all'85% nel prossimo trimestre

OKR di finanza

13. Oggetto: Migliorare la previsione finanziaria e la stesura del bilancio

Risultato chiave 1: Aumentare l'accuratezza delle previsioni dall'85% al 95% per le entrate trimestrali

Aumentare l'accuratezza delle previsioni dall'85% al 95% per le entrate trimestrali Risultato chiave 2: Ridurre lo scostamento dal budget dal 10% al 5% nei prossimi due trimestri

Ridurre lo scostamento dal budget dal 10% al 5% nei prossimi due trimestri Risultato chiave 3: Automazione della reportistica finanziaria, riducendo i tempi del 50%

14. Oggetto: Sicurezza dei finanziamenti per la crescita

Risultato chiave 1: Raccogliere 10 milioni di dollari in finanziamenti di serie B entro i prossimi sei mesi

Raccogliere 10 milioni di dollari in finanziamenti di serie B entro i prossimi sei mesi Risultato chiave 2: Aumentare le riunioni con gli investitori del 30% nel prossimo trimestre

Aumentare le riunioni con gli investitori del 30% nel prossimo trimestre Risultato chiave 3: Assicurare due partnership strategiche per un valore di 1 milione di dollari in capitale

Promemoria amichevole Limitare il numero di OKR per evitare che il team si assottigli troppo; concentrarsi su oggetti ad alta priorità per ottenere il massimo impatto.

OkR operativi

15. Oggetto: Razionalizzare le operazioni per ridurre i costi

Risultato chiave 1: Ridurre le spese operative del 20% nel prossimo trimestre

Ridurre le spese operative del 20% nel prossimo trimestre Risultato chiave 2: Automazione del 50% dei processi manuali per aumentarne l'efficienza

Automazione del 50% dei processi manuali per aumentarne l'efficienza Risultato chiave 3: Diminuire i costi di gestione delle scorte del 15% grazie al miglioramento della logistica

16. Oggetto: Migliorare l'efficienza della catena di fornitura

Risultato chiave 1: Ridurre i tempi di spedizione da 5 a 3 giorni

Ridurre i tempi di spedizione da 5 a 3 giorni Risultato chiave 2: Raggiungere un tasso di consegna puntuale del 98% per gli ordini dei clienti

Raggiungere un tasso di consegna puntuale del 98% per gli ordini dei clienti Risultato chiave 3: Implementare un nuovo sistema di gestione dell'inventario entro 90 giorni

OkR IT

17. Oggetto: Migliorare l'infrastruttura IT interna

Risultato chiave 1: Migrare l'80% dei servizi al cloud entro sei mesi

Migrare l'80% dei servizi al cloud entro sei mesi Risultato chiave 2: Ridurre il tempo di risoluzione dei ticket IT da 48 ore a 24 ore

Ridurre il tempo di risoluzione dei ticket IT da 48 ore a 24 ore Risultato chiave 3: Raggiungere il 99,9% di uptime del sistema nel prossimo trimestre

18. Oggetto: Rafforzare la sicurezza e la conformità dei dati

Risultato chiave 1: Implementare la conformità al GDPR per il 100% dei dati dei clienti entro 3 mesi

Implementare la conformità al GDPR per il 100% dei dati dei clienti entro 3 mesi Risultato chiave 2: Completare un audit esterno dei dati con zero rilievi importanti

Completare un audit esterno dei dati con zero rilievi importanti Risultato chiave 3: Ridurre il tempo medio di rilevamento e risoluzione degli incidenti di sicurezza da 6 ore a 2 ore

Okr di supporto clienti

19. Oggetto: Migliorare i tempi di risposta e la soddisfazione dei clienti

Risultato chiave 1: Ridurre il tempo medio di risposta da 4 ore a 1 ora

Ridurre il tempo medio di risposta da 4 ore a 1 ora Risultato chiave 2: Aumentare la soddisfazione dei clienti nelle interazioni di supporto dall'80% al 90%

Aumentare la soddisfazione dei clienti nelle interazioni di supporto dall'80% al 90% Risultato chiave 3: Implementare il supporto live chat, riducendo i tempi di risoluzione del 30%

20. Oggetto: Aumentare la risoluzione al primo contatto (FCR)

Risultato chiave 1: Aumentare il tasso di FCR dal 70% all'85% entro il prossimo trimestre

Aumentare il tasso di FCR dal 70% all'85% entro il prossimo trimestre Risultato chiave 2: Formare il 100% del personale di assistenza sulle tecniche avanzate di risoluzione dei problemi

Formare il 100% del personale di assistenza sulle tecniche avanzate di risoluzione dei problemi Risultato chiave 3: Ridurre il tasso di escalation dei ticket dal 20% al 10% entro tre mesi

Pro Tip: Coinvolgere l'intero team nell'impostazione degli OKR per garantire il coinvolgimento e il commit di tutti i livelli dell'organizzazione.

Sebbene la definizione degli OKR sia importante, non è facile mantenere e monitorare lo stato. Ecco perché è utile utilizzare uno strumento. Vediamo come ClickUp può essere utile.

Impostazione e gestione degli OKR

ClickUp è un software di project management che fornisce solidi provider per rendere efficiente e trasparente l'impostazione e la gestione degli OKR.

Grazie all'interfaccia intuitiva di ClickUp, i team possono cancellare obiettivi chiari, monitorare le prestazioni e garantire la trasparenza tra i vari reparti all'interno di un'unica piattaforma.

Vediamo di seguito le sue funzionalità/funzione. 👇

Obiettivi ClickUp

Monitorare lo stato degli obiettivi con tracker visivi e ripartizioni dei risultati chiave utilizzando ClickUp Obiettivi ClickUp Obiettivi permette ai team di suddividere gli oggetti più grandi in risultati chiave più piccoli e attuabili. Questi obiettivi possono essere monitorati in tempo reale, fornendo una chiara rappresentazione visiva dello stato.

I team possono fissare scadenze, monitorare le attività cardine e concentrarsi sui propri traguardi di crescita.

Se l'obiettivo del team è aumentare la soddisfazione dei clienti, ClickUp Obiettivi consente di impostare risultati chiave, come migliorare i tempi di risposta del 30% e aumentare i punteggi di feedback del 20%. Ogni risultato chiave viene monitorato con aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento, fornendo al team un'istantanea visiva di quanto si è vicini al raggiungimento dell'oggetto principale.

ClickUp dashboard

Un altro strumento chiave è ClickUp dashboard che offre una panoramica personalizzabile dello stato degli OKR.

Monitoraggio delle prestazioni OKR, delle scadenze e delle attività cardine grazie ai widget personalizzabili di ClickUp Dashboards

I team possono monitorare le prestazioni attraverso widget che visualizzano le metriche chiave, le scadenze e gli stati. I dashboard facilitano l'identificazione delle aree da migliorare e assicurano che i team rimangano allineati con i loro oggetti.

Ad esempio, un team di vendita può utilizzare ClickUp Dashboard per visualizzare le entrate mensili, i tassi di conversione dei lead e i singoli traguardi commerciali in un'unica posizione. Questa configurazione evidenzia le metriche in ritardo, aiutando il team a modificare le strategie e a concentrarsi sul raggiungimento degli obiettivi.

ClickUp offre anche diverse opzioni di Modelli OKR per supportare le vostre iniziative.

Modello del quadro OKR ClickUp

Il Modello di struttura ClickUp OKR rende l'impostazione degli obiettivi facile ed efficiente. È possibile personalizzare gli oggetti e i risultati chiave per allinearli alle priorità del team.

Il modello consente di creare obiettivi SMART specifici in linea con gli obiettivi aziendali. È possibile monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale, identificando tempestivamente eventuali ostacoli.

Modello per gli OKR e gli obiettivi aziendali ClickUp

Il Modello di OKR e Obiettivi dell'azienda ClickUp vi aiuta a organizzare e raggiungere in modo efficiente gli oggetti aziendali. Si distingue per la sua flessibilità e personalizzazione.

Questo modello consente di strutturare gli oggetti a vari livelli - azienda, dipartimento e team - garantendo l'allineamento in tutta l'organizzazione. La sua adattabilità migliora la collaborazione tra i membri del team, in quanto tutti possono accedere e contribuire al processo di impostazione degli obiettivi in un modo che risuona con loro.

Implementazione del quadro OKR nella vostra organizzazione

Esito positivo implementare il quadro OKR richiede la costruzione di una cultura in cui gli obiettivi siano chiari, misurabili e allineati in tutta l'organizzazione.

La leadership deve fissare obiettivi che contribuiscano a quelli dell'intera azienda, in modo che i team capiscano come i loro lavori richiesti si inseriscano nella strategia più ampia. Incoraggiare il coinvolgimento del team favorisce un senso di titolarità e di allineamento verso questi obiettivi.

Le funzionalità di collaborazione di ClickUp incoraggiano questo allineamento. ClickUp Chattare facilita la comunicazione in tempo reale tra i membri del team di crescita. Con la chat, tutti sono aggiornati sullo stato e sulle aspettative. I team possono intraprendere conversazioni rapide, risolvere query e mantenere la trasparenza. Niente più silos!

Facilitare la comunicazione tra i team e gli aggiornamenti in tempo reale con ClickUp Chattare

La chat connette conversazioni, attività e progetti, riunendoli in uno spazio in cui il lavoro di squadra fiorisce. La centralizzazione di tutte le conversazioni importanti vi permette di immergervi in un lavoro profondo, liberi dall'ansia di perdere aggiornamenti critici.

Inoltre, ClickUp Assegnazione commenti consente di assegnare attività specifiche direttamente all'interno dei commenti, assicurando che ogni risultato chiave abbia una titolarità e una responsabilità chiare.

Assegnazione di attività specifiche ai membri del team tramite ClickUp Assegnazione commenti

Queste funzionalità aiutano le organizzazioni a creare un ambiente collaborativo in cui gli oggetti sono chiari, le responsabilità sono definite e i progressi possono essere monitorati in ogni momento.

Vediamo come Spekit, una piattaforma di adozione digitale, ha utilizzato ClickUp per la definizione degli obiettivi!

Spekit aveva problemi di project management e di allineamento del team. Il team ha integrato ClickUp per centralizzare le attività, aumentare la visibilità e migliorare la responsabilità. Grazie alle funzionalità/funzioni personalizzabili di ClickUp, Spekit ha adattato la gestione delle attività alle proprie esigenze, ha snellito i processi e migliorato la collaborazione, ottenendo un notevole aumento della produttività e dell'efficienza.

La trasparenza organizzativa è uno dei vantaggi più significativi ottenuti dall'introduzione di ClickUp nel team. Ora, con ClickUp, chiunque nell'organizzazione può vedere gli OKR del nostro team, chi li possiede e il loro stato. Prima di ClickUp non avevamo questo livello di trasparenza e tutti i nostri reparti erano scollegati.

Andrea Park, Specialista in Business Operations, ClickUp

Best Practices per l'implementazione degli OKR di crescita

Per massimizzare l'efficacia degli OKR di crescita, le organizzazioni dovrebbero seguire queste best practice:

Tip 1: Impostare obiettivi di crescita

Gli obiettivi ambiziosi spingono i team ad andare oltre la loro zona di comfort, promuovendo una crescita ambiziosa ma realizzabile. Questi obiettivi stimolano la creatività e l'innovazione, aiutando i team a raggiungere risultati che potevano sembrare irraggiungibili.

Tuttavia, pur essendo impegnativi, devono essere realistici per mantenere la motivazione.

Tip 2: Concentrarsi su risultati misurabili

Risultati chiave cancellati e quantificabili assicurano che i team possano monitorare lo stato e valutare l'esito positivo in modo oggettivo. Obiettivi vaghi portano all'incertezza, mentre risultati misurabili forniscono un percorso chiaro, rendendo più facile il monitoraggio delle prestazioni e l'adeguamento delle strategie, se necessario.

Tip 3: Garantire l'allineamento dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto

L'allineamento tra leadership e team è fondamentale perché gli OKR lavorino in modo efficace.

La leadership deve comunicare gli obiettivi a livello aziendale, mentre i membri del team contribuiscono con le loro idee su come possono raggiungere questi obiettivi. Questo allineamento bidirezionale assicura che tutti lavorino per lo stesso risultato finale con una condivisione delle priorità.

Pro Tip: Mantenete gli OKR sufficientemente flessibili da poter essere modificati nel caso in cui le condizioni di mercato o le priorità aziendali cambino inaspettatamente.

Tip 4: Promuovere la collaborazione tra team

Gli OKR per la crescita spesso coinvolgono più dipartimenti, rendendo essenziale la collaborazione tra team.

Incoraggiare la condivisione di obiettivi tra team, come quello commerciale e quello di marketing, aiuta a rompere i silos e ad allineare i lavori richiesti verso un obiettivo comune. Questa collaborazione migliora l'efficienza e accelera il piano di crescita .

Consiglio 5: condurre regolari revisioni dello stato di avanzamento

Controlli regolari aiutano i team a rimanere in carreggiata e ad adattarsi rapidamente ai cambiamenti.

La revisione frequente degli OKR permette alle organizzazioni di identificare i potenziali blocchi, adeguare le strategie e celebrare gli esiti positivi. Questo processo assicura un miglioramento continuo e mantiene tutti allineati con gli obiettivi più ampi.

Problemi comuni negli OKR di crescita

L'impostazione e la gestione degli OKR di crescita spesso comportano sfide che, se non affrontate in modo efficace, possono far deragliare lo stato.

Un problema comune è l'impostazione di obiettivi troppo ambiziosi, che possono sopraffare i team e portare alla frustrazione quando non vengono riuniti.

anche il disallineamento tra i reparti crea ostacoli, in quanto i team possono perseguire priorità contrastanti, riducendo l'impatto complessivo delle OKR. Inoltre, il monitoraggio dello stato può essere difficile senza gli strumenti giusti, causando ritardi e aggiornamenti incompleti.

Per affrontare queste sfide, ClickUp offre diverse funzionalità/funzione che semplificano la gestione degli OKR.

Assegnare Attività di ClickUp direttamente ai membri del team promuove una chiara responsabilità, facilitando il monitoraggio dei risultati chiave.

Scegliere tra più attività di ClickUp per una gestione semplificata dei risultati chiave

Quando le attività vengono assegnate, ogni individuo può monitorare il proprio stato, aggiornare il proprio stato e stabilire le priorità del proprio carico di lavoro. La reportistica in tempo reale con i dashboard assicura che ogni membro del team veda lo stato di avanzamento, eliminando ogni confusione sulla posizione attuale del team.

Inoltre, l'utilizzo degli Obiettivi consente ai team di impostare, monitorare e aggiornare gli OKR senza soluzione di continuità, in modo che tutti rimangano allineati e concentrati sui risultati condivisi.

Pro Tip: Monitorate lo stato degli OKR frequentemente (anche mese per mese), non solo alla fine del trimestre, per garantire che i team rimangano in carreggiata e possano cambiare rotta quando necessario.

Inchioda i tuoi OKR di crescita con ClickUp

Gli OKR di crescita forniscono un quadro potente per raggiungere obiettivi aziendali ambiziosi. Obiettivi cancellati aiutano i team a rimanere concentrati e allineati, assicurando che tutti lavorino per raggiungere gli stessi risultati misurabili.

Le funzionalità/funzione di ClickUp, come gli Obiettivi per il monitoraggio dello stato e i Dashboard per la visualizzazione delle metriche chiave, consentono di gestire gli OKR senza problemi. La collaborazione in tempo reale attraverso la chat e le attività assicura che le responsabilità siano chiare e che lo stato di avanzamento sia visibile.

State aspettando il nuovo anno per impostare nuovi OKR? Non aspettate! Iniziate gratis con ClickUp per promuovere un lavoro significativo di crescita in tutta la vostra organizzazione.