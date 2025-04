20 statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti per favorire la crescita dell'organizzazione

I dipendenti impegnati sono la spina dorsale di un'azienda fiorente. 🚀

Una forza lavoro motivata, proattiva e investita è una risorsa che mette la vostra azienda sulla strada del successo a lungo termine.

Nonostante la recente spinta verso la centralità e il coinvolgimento dei dipendenti, molte aziende mancano ancora il bersaglio. Molto spesso, ciò accade perché si trascura il punto di attività di coinvolgimento dei dipendenti .

Lasciamo che siano i numeri a raccontare il resto della storia. Ecco alcune statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti che aprono gli occhi e che aiutano a costruire una cultura del lavoro positiva con dipendenti motivati e impegnati. 📊

**Che cos'è il coinvolgimento dei dipendenti?

Il coinvolgimento dei dipendenti è il livello di commit emotivo che i dipendenti provano nei confronti dell'organizzazione, della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi valori e dei ruoli che ricoprono al suo interno.

I dipendenti impegnati non lavorano solo per lo stipendio, ma sono sinceramente interessati a contribuire all'esito aziendale.

Questo impegno si traduce in un miglioramento del morale, in una maggiore produttività e in un'azione collaborativa.

Esempio: Maya, responsabile dello sviluppo del prodotto in un'azienda che sviluppa app, nota che il morale del suo team sta calando dopo mesi di scadenze molto pressanti. Per risolvere il problema, introduce regolari check-in per discussioni aperte, avvia i "venerdì del riconoscimento tra pari" e offre orari di lavoro flessibili per aiutare il team a ricaricarsi e a lavorare secondo i propri ritmi.

Queste iniziative aumentano rapidamente il morale, migliorano la collaborazione e riducono il burnout. L'approccio proattivo di Maya nel promuovere una cultura del lavoro positiva e coinvolgente porta a una maggiore produttività e alla fidelizzazione del team, dimostrando che il vero impegno deriva dalla creazione di un ambiente in cui i dipendenti si sentono valorizzati. 🌱

Benefici di un elevato coinvolgimento dei dipendenti

Il miglioramento del tasso di coinvolgimento dei dipendenti comporta diversi vantaggi. Vediamone alcuni:

Aumento della concentrazione: Aumenta la produttività, aiutando questi dipendenti a superare i loro colleghi in quanto si concentrano meglio sul loro lavoro

Aumenta la produttività, aiutando questi dipendenti a superare i loro colleghi in quanto si concentrano meglio sul loro lavoro Riduzione del tasso di burnout : Riduce il senso di sopraffazione, favorisce le emozioni positive e abbassa i livelli di stress. Quasi il 40% dei dipendenti impegnati affronta meno il burnout rispetto agli altri, in quanto ha livelli più elevati di emozioni positive

: Riduce il senso di sopraffazione, favorisce le emozioni positive e abbassa i livelli di stress. Quasi il 40% dei dipendenti impegnati affronta meno il burnout rispetto agli altri, in quanto ha livelli più elevati di emozioni positive Immagine positiva del marchio : Coltiva la motivazione, favorisce un ambiente di supporto e migliora la reputazione dell'azienda

: Coltiva la motivazione, favorisce un ambiente di supporto e migliora la reputazione dell'azienda Efficace collaborazione: Aumenta l'innovazione, incoraggia la condivisione delle idee e rafforza il lavoro di squadra

20 Statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti

Scopriamo le 20 principali statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti che vi aiuteranno a prendere decisioni ben informate, in modo da sfruttarne al meglio i vantaggi! 🤝

1.

77% dei dipendenti globali si sente disimpegnato nel lavoro

Ciò indica che solo il 23% circa dei dipendenti è impegnato o non è attivamente disimpegnato sul lavoro. Un numero così basso di dipendenti attivamente impegnati causa un calo di produttività, un morale più basso e aumenta la probabilità che i dipendenti lascino spesso il lavoro.

Ecco un modo per ridurre questa percentuale nella vostra azienda.

Sebbene esistano diversi approcci per affrontare questo problema, le aziende devono cercare soluzioni efficaci per ottimizzare il coinvolgimento. Il Modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è un ottimo strumento per misurare e migliorare i livelli di coinvolgimento dei dipendenti in modo più efficace.

Alcune delle chiavi di questo modello includono:

Monitoraggio delle metriche di coinvolgimento per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento dei dipendenti

Personalizzare i sondaggi sul coinvolgimento per rilevare parametri specifici relativi al lavoro, alla cultura, ecc.

Analizzare i risultati con funzionalità di reportistica integrate per sviluppare piani d'azione mirati

Modelli come questi aggiungono struttura al modo in cui le aziende coinvolgono la loro forza lavoro e conquistano i dipendenti attivamente disimpegnati.

49% La mancanza di coinvolgimento dei dipendenti è un problema organizzativo molto diffuso, e per risolverlo è necessario un approccio concertato e dall'alto verso il basso. Ecco perché le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti guidate dalle risorse umane hanno un impatto esponenziale: scoprite come aumentare i livelli di coinvolgimento del 49%!

I team delle Risorse Umane sfruttano analisi della forza lavoro piattaforme per condurre un'analisi SWOT a livello aziendale.

Contemporaneamente, impiegano software di coinvolgimento dei dipendenti per creare programmi di coinvolgimento su misura che soddisfino le esigenze dei dipendenti e la cultura aziendale. Questa duplice strategia consente al reparto risorse umane di individuare le aree problematiche e di affrontarle in modo proattivo.

Il risultato è un impatto maggiore rispetto a tentativi sporadici e isolati a livello di team o di reparto!

3. Le aziende con una forza lavoro altamente coinvolta notano un

21% salto di redditività

Una forza lavoro altamente impegnata contribuisce direttamente all'esito positivo dell'azienda. Questa correlazione ha senso, visto che i dipendenti impegnati sono più coinvolti nel loro lavoro e contribuiscono in modo significativo alla creazione di un ambiente di lavoro positivo.

Questo porta a un miglioramento delle prestazioni dell'organizzazione, che massimizza la redditività e migliora i profitti.

Infatti, le statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti rivelano che è emerso come un fattore chiave di differenziazione degli utili per azione (EPS) dopo la ripresa economica del 2009. Le aziende con una forza lavoro impegnata hanno guadagnato e fatto crescere il loro EPS a un ritmo più veloce rispetto agli equivalenti del settore.

Tali profitti sono possibili solo con un'efficace semplificazione del processo di coinvolgimento. La scelta migliore è ClickUp, uno strumento versatile che aumenta i profitti dell'organizzazione trasformando il modo in cui si lavora.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/ClickUp-for-Human-Resources.png Statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti: Monitoraggio delle prestazioni dei dipendenti e ottimizzazione delle informazioni con ClickUp per le risorse umane /$$$img/

tracciare le prestazioni dei dipendenti e semplificare le informazioni con ClickUp per le risorse umane

Pur indossando diversi cappelli, l'utilizzo di ClickUp per le risorse umane è la porta d'ingresso per un elevato coinvolgimento dei dipendenti. Crea un hub centralizzato per monitorare le prestazioni e l'impegno dei dipendenti per un migliore allineamento della forza lavoro.

Semplificate il processo di candidatura della vostra azienda con modelli, automazioni e stati personalizzati per risparmiare tempo. Queste soluzioni di coinvolgimento consentono ai nuovi assunti e ai dipendenti esistenti di avere un esito positivo e di aumentare i profitti dell'azienda!

4. I dipendenti impegnati aumentano la produttività dell'ambiente di lavoro

22% Le unità aziendali altamente impegnate contribuiscono ad aumentare del 22% la produttività della forza lavoro. Questo accade quando i dipendenti si sentono in connessione con il loro lavoro e con la missione dell'azienda. Il risultato è che si impegnano maggiormente nel lavoro e dimostrano una maggiore efficienza nelle attività quotidiane.

tracciate e misurate lo stato di un team altamente coinvolto con ClickUp

Le aziende possono sfruttare questa tendenza alla produttività usando strumenti di monitoraggio della produttività dei dipendenti come ClickUp, si può usare per fissare obiettivi chiari, monitorare lo stato giornaliero e mantenere la trasparenza su tutte le attività. Il sistema di responsabilità e collaborazione che ne risulta offre un ulteriore impulso alla produttività e al coinvolgimento della forza lavoro.

5. Il disimpegno dei dipendenti costa all'economia globale un costo stimato

8,8 trilioni di dollari annualmente

I dipendenti disimpegnati spesso contribuiscono in misura minima e consumano risorse. Se si considerano la mancanza di entusiasmo, il calo delle prestazioni, la perdita di produttività e l'assenteismo, la perdita cumulativa derivante dal disimpegno dei dipendenti potrebbe essere pari a ben 8.800 miliardi di dollari all'anno!

Questa perdita finanziaria colpisce le aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, le organizzazioni possono invertire la tendenza implementando strategie di coinvolgimento dei dipendenti come il feedback regolare, sondaggi sulla soddisfazione programmi di riconoscimento dei dipendenti e iniziative di sviluppo professionale.

Allo stesso tempo, le aziende devono creare una cultura del lavoro che dia priorità al benessere dei dipendenti e a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

**6.

81% differenza nell'assenteismo

Le aziende con un forte coinvolgimento dei dipendenti registrano un calo dell'81% dell'assenteismo. Dopo tutto, il coinvolgimento dei dipendenti implica il supporto alla loro salute fisica e mentale.

Le strategie di coinvolgimento dei dipendenti possono includere una gestione efficace del carico di lavoro, orari di lavoro flessibili, attenzione all'equilibrio tra vita privata e vita professionale, lavoro collaborativo, ecc.

Un approccio olistico al loro benessere migliora la soddisfazione sul lavoro e la valutazione delle presenze. I dipendenti sono meno propensi a prendere giorni di malattia e si impegnano maggiormente a presentarsi regolarmente.

7. Il tasso di turnover dei dipendenti è

43% più basso nelle aziende che danno priorità al coinvolgimento dei dipendenti

I dipendenti altamente impegnati sono 87% di probabilità in meno di abbandonare il lavoro, che è il prossimo nel nostro elenco di statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti: migliorando il coinvolgimento dei dipendenti si riduce la loro rotazione fino al 43%. Questo perché i dipendenti impegnati sentono un maggiore senso di connessione e fedeltà agli obiettivi dell'azienda.

La soddisfazione lavorativa che ne risulta rende meno probabile l'abbandono, consentendo all'azienda di trattenere più a lungo i talenti. La fidelizzazione dei dipendenti fa risparmiare alle aziende un bel po' di soldi che altrimenti sarebbero destinati al reclutamento, all'inserimento e alla formazione dei nuovi assunti.

Pro Tip: Utilizzate le statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti per stabilire parametri di riferimento realistici che riflettano gli standard del settore. In questo modo è possibile monitorare lo stato dell'organizzazione nel tempo e fissare obiettivi di miglioramento misurabili. 🔍

8.

33% dei dipendenti cita la noia come motivo principale per lasciare il lavoro

La noia è uno dei principali fattori che risultano nel turnover dei dipendenti. Infatti, il 33% dei dipendenti la cita come ragione principale per lasciare un lavoro! Aggiungere di tanto in tanto una nuova sfida può far sì che i dipendenti si sentano impegnati e ispirati.

Da fare per tenere i dipendenti sulle spine ed evitare che si sentano poco ispirati o sottoutilizzati. Un lavoro nuovo e stimolante cattura il loro interesse, rendendoli meno propensi a cercare sfide simili o a considerare le opportunità di un nuovo lavoro.

Considerate di investire in software di sondaggio per i dipendenti per valutare i livelli di soddisfazione dei dipendenti. Strumenti come ClickUp vi permettono di capire meglio i vostri dipendenti, aiutandovi a creare un ambiente di fiducia e di crescita.

Con il Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp con questo modello è possibile conoscere l'opinione dei dipendenti sulle loro posizioni o incoraggiarli a suggerire i cambiamenti che vorrebbero vedere.

Ecco alcune delle sue funzionalità/funzione chiave:

Fornisce ai dipendenti una piattaforma per esporre le proprie idee affinché i provider le vedano e le comprendano

Migliora la comunicazione tra i dipendenti per una migliore collaborazione e riconoscimento sul posto di lavoro

Permette di avere un'idea chiara dei sentimenti dei dipendenti e di promuovere una cultura del cambiamento e della positività

Questi modelli permettono ai dipendenti di presentare le loro idee e, in base al loro feedback, di integrare le sfide che apprezzeranno.

9. I lavoratori che fanno regolarmente delle pause hanno

13% maggiore produttività

Le pause regolari consentono ai dipendenti di resettare, rinfrescarsi e tornare alle attività con una mentalità rinnovata. Non sorprende quindi che le pause aumentino la produttività dei dipendenti del 13%!

Il Pomodoro è un'ottima tecnica per lavorare a intervalli. Incoraggia gli utenti a fare pause brevi e strutturate dopo periodi di lavoro intensi per raggiungere un nuovo livello di produttività.

Provate a Intervalli di lavoro del Pomodoro con ClickUp Brain per gestire il vostro tempo in modo efficace. Programmate questi intervalli di lavoro in base alle vostre preferenze e ai vostri stili di lavoro per mantenere una concentrazione ottimale senza esaurirsi.

10. Il feedback rapido migliora le prestazioni e la motivazione dei dipendenti di quasi

4x Un feedback rapido e costruttivo migliora le prestazioni e la motivazione dei dipendenti di quasi quattro volte (3,6 volte se si è pignoli). Per facilitare questo risultato, le aziende devono investire nella formazione dei manager, che si concentra sull'invio di feedback in modo empatico e oggettivo.

Inoltre, questo deve essere abbinato a un feedback immediato, cancellato e contestuale per ridurre l'incertezza e consentire una rapida correzione di rotta.

Per quest'ultimo aspetto, prendete in considerazione l'utilizzo di ClickUp come software di feedback . ClickUp consente a manager e dipendenti di avviare una conversazione significativa su più canali.

partecipate a conversazioni o feedback coinvolgenti e significativi utilizzando ClickUp_

Per istanza, ClickUp Chattare è un ottimo modo per condividere feedback diretti in tempo reale. Rimanete in connessione con i vostri team con ClickUp, che integra progetti, attività e documenti per un feedback dettagliato in movimento.

In alternativa, utilizzate la funzionalità commenti o @ menzioni per comunicare in modo asincrono e contestuale.

Rassicurate i dipendenti che la loro voce è importante 👏

Queste statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti sono una buona promemoria per i leader e i capi reparto, che devono creare le condizioni giuste per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti. Si comincia col capire se i membri del team si sentono valorizzati e supportati.

Una volta raccolto il feedback, dimostrate ai vostri dipendenti che il loro parere influenza direttamente i cambiamenti positivi, aiutandoli a sentirsi visti e apprezzati come collaboratori essenziali per la crescita dell'azienda.

11.

6 dipendenti su 10 si sentono più impegnati e motivati quando vengono riconosciuti dai dirigenti

Quasi il 60% dei dipendenti cerca un riconoscimento da parte dei leader o dei manager dell'organizzazione. Riconoscere i risultati e i contributi del team o di un singolo individuo contribuisce a gettare i semi della motivazione.

Una semplice messaggio di apprezzamento per i dipendenti fa la differenza nello sviluppo della fedeltà e nel miglioramento del morale.

ClickUp semplifica la gestione di un efficace programma di riconoscimento dei dipendenti da parte delle aziende. La funzionalità di gestione delle attività consente di impostare promemoria automatici che spingono manager e dirigenti a condividere messaggi di incoraggiamento e a celebrare le attività cardine, assicurando che nessun lavoro richiesto o risultato rimanga inosservato!

Celebrare i piccoli successi 🥳 Riconoscere i piccoli risultati aiuta i dipendenti a sentirsi apprezzati e riconosciuti. Festeggiate regolarmente i risultati individuali o di team per rafforzare una cultura del lavoro positiva in cui ogni sforzo richiesto conta.

12.

94% dei dipendenti sono più impegnati se le aziende investono nella loro crescita professionale

Questa è una delle statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti che sembra più ovvia. Le aziende che investono nella crescita professionale e personale dei propri dipendenti vedono livelli di coinvolgimento e di fidelizzazione più elevati.

Considerate l'utilizzo del modello Modello di piano di sviluppo per i dipendenti di ClickUp che adotta un approccio più olistico allo sviluppo dei dipendenti. Consente ai manager di:

Creare piani di sviluppo personalizzati in linea con gli obiettivi dei dipendenti

Monitorare gli stati di avanzamento e programmare controlli periodici

Collegare la crescita professionale agli oggetti dell'azienda

Creare una cultura dell'avanzamento di carriera e dell'apprendimento continuo

Il modello consente di offrire opportunità di avanzamento di carriera e di soddisfare le aspettative dei provider.

Incoraggiare la crescita personale 🚀

Supportate gli obiettivi di carriera dei dipendenti con opportunità di apprendimento, workshop o programmi di mentorship. Aiutarli a crescere all'interno dell'azienda dimostra che si è investito nel loro esito positivo come individui, non solo come dipendenti.

13. Una forza lavoro coinvolta guadagna

10% una valutazione più alta della soddisfazione dei clienti

L'esito positivo di un'azienda non si misura solo in base al fatturato o alla redditività. Include anche variabili esterne come la percezione dell'organizzazione da parte dei clienti.

Le aziende che si concentrano sulla creazione di team impegnati vedono un aumento del 10% nelle valutazioni della soddisfazione dei clienti. I dipendenti impegnati hanno maggiori probabilità di fornire un servizio clienti di qualità superiore, di mantenere relazioni positive con i clienti e di rispondere in modo proattivo ai problemi.

Si connettono alla missione e alla visione dell'azienda, che si riflettono nelle comunicazioni con i clienti. Il risultato è un servizio clienti migliore, ricco di attenzione, comfort e preoccupazione. Questo rafforza il valore e la fedeltà del marchio e fornisce un vantaggio competitivo sul mercato.

14. I dipendenti che hanno un "migliore amico" sul lavoro sono

2.5x.) più probabilità di essere impegnati

Anche se possiamo separare la nostra vita lavorativa da quella personale, abbiamo sempre bisogno di un modulo di compagnia sul lavoro. In questo senso, i dipendenti che hanno un migliore amico al lavoro hanno 2,5 volte più probabilità di rimanere impegnati e di impegnarsi nel proprio ruolo.

Ciò dimostra come la presenza di una forte connessione sociale sul lavoro sia un fattore critico per il coinvolgimento dei dipendenti.

Coltivare il cameratismo sul posto di lavoro migliora la collaborazione e il morale. Riunire i team è ancora più cruciale in un ambiente di lavoro da remoto e ibrido, che è più incline all'isolamento.

Costruire i legami del team 🤗

Statistiche sul coinvolgimento dei dipendenti come questa dimostrano quanto siano cruciali i legami tra i team! Potete promuovere lo spirito di squadra organizzando attività di team building, pause caffè virtuali o incontri di persona. Connessioni di team più forti possono aumentare la collaborazione e far sentire i dipendenti più radicati nella cultura aziendale.

15.

77% dei dipendenti dichiara livelli di produttività più elevati quando lavora da casa

Ben il 77% dei lavoratori a distanza registra livelli di produttività più elevati rispetto ai dipendenti in sede. L'aumento della produttività potrebbe essere dovuto alla riduzione delle distrazioni in ufficio, alla flessibilità degli orari di lavoro e al miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata.

La cultura del lavoro ibrido è destinata a rimanere e le aziende dovrebbero fare del lavoro da remoto una parte della loro cultura.

Detto questo, il problema del disimpegno è più elevato tra i lavoratori a distanza, a causa dell'isolamento e della mancanza di connessione umana che ne deriva. Ecco perché i team dovrebbero dotarsi di piattaforme come ClickUp, che mette sulla stessa pagina lavoratori remoti e dipendenti in loco.

16.

95% dei dipendenti che sperimentano la stanchezza da riunione video

L'allarmante aumento delle riunioni virtuali ha fatto sì che il 95% dei dipendenti soffra di stanchezza da video meeting. Il flusso costante di comunicazioni digitali, soprattutto quando i partecipanti devono tenere le telecamere accese, ha un impatto negativo sulla loro salute mentale.

Ne risultano esaurimento, burnout e disimpegno. Non dimentichiamo inoltre che le frequenti riunioni virtuali ostacolano la produttività, soprattutto quando i dipendenti non hanno sufficienti pause o flessibilità. Le aziende dovrebbero compiere un lavoro richiesto per mantenere i dipendenti remoti impegnati .

Strumenti come il Visualizzazione del Calendario di $$$a aiutano a mantenere le impostazioni, a stabilire aspettative chiare e a impostare promemoria per evitare che le riunioni virtuali siano così travolgenti.

17.

85% dei dipendenti si sentono impegnati quando le comunicazioni interne sono efficaci

Una comunicazione interna efficace è la linfa vitale di un elevato coinvolgimento dei dipendenti. Un piano di comunicazione interna efficace facilita il flusso trasparente delle informazioni, rafforza la fiducia, stabilisce la collaborazione e coltiva il senso di appartenenza.

Utilizzare Modello di comunicazione interna di ClickUp per semplificare questo processo. È utile per:

Impostazione di canali di comunicazione coerenti tra team e dipartimenti

Stabilire programmi di comunicazione e aggiornamenti regolari

Monitoraggio delle attività e degli incarichi di comunicazione

Migliorare l'allineamento dei team e ridurre i silos informativi

Un piano di comunicazione interna ben strutturato consente di tenere informati tutti i dipendenti in sede e in remoto.

18. Organizzazioni che si concentrano sulla testimonianza DEI

31% dipendenti più felici

Il commit ai principi di Diversità, Equità e Inclusione (DEI) amplifica il valore dei dipendenti voce dei dipendenti . Quando i dipendenti si sentono ascoltati e valorizzati, si sentiranno più impegnati e vi ricompenseranno con l'innovazione.

Utilizzare Modello di piano d'azione per i DEI di ClickUp per sviluppare un piano pratico per raggiungere gli obiettivi DEI. Questo modello permette ai team di:

Costruire strategie DEI dettagliate e attività cardine

Monitorare lo stato di avanzamento con Sequenza e assegnazione delle attività

Incoraggiare pratiche inclusive in tutta l'organizzazione

Creare un ecosistema diversificato e collaborativo

Un tale commit sui valori DEI rafforza la cultura aziendale.

19. Le aziende con una fiorente cultura del lavoro attirano

33% una maggiore crescita dei ricavi

Visto che stiamo parlando di cultura del lavoro, parliamo anche di come questa influenzi l'esito positivo di un'azienda. Le aziende che vantano una cultura forte e positiva registrano una crescita dei ricavi superiore del 33% rispetto a quelle che non riescono a farlo.

Una cultura del lavoro sana favorisce l'impegno, la produttività e la soddisfazione dei dipendenti, contribuendo al risultato economico dell'azienda.

Una cultura aziendale incentrata sulle persone alimenta una forte connessione tra datori di lavoro e dipendenti per ottenere risultati positivi.

Per saperne di più: Come costruire una cultura aziendale positiva (con esempi)

20.

71% dei dirigenti attribuisce al coinvolgimento dei dipendenti l'esito positivo dell'organizzazione

A questo punto, non dovrebbe sorprendere che il coinvolgimento dei dipendenti sia fondamentale per l'esito positivo dell'organizzazione. I dipendenti impegnati sono più proattivi e motivati a dare il meglio di sé.

Il Piano d'azione ClickUp per il coinvolgimento dei dipendenti abbraccia un approccio più strategico al coinvolgimento dei dipendenti. Vi aiuta a fissare obiettivi misurabili, a monitorare le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti e a coinvolgere la leadership nel riconoscimento dei dipendenti.

Per saperne di più: Come essere un grande mentore sul lavoro: Una Guida

Guidare il coinvolgimento dei dipendenti per una migliore crescita sul posto di lavoro

Un elevato coinvolgimento dei dipendenti ha un forte impatto positivo su qualsiasi ambiente di lavoro. Le organizzazioni che danno priorità all'analisi delle statistiche sull'impegno dei dipendenti e che agiscono sulla base di queste intuizioni sperimentano notevoli miglioramenti nelle prestazioni, nella fidelizzazione e nell'esito positivo complessivo, come dimostrano i dati sopra riportati.

Il coinvolgimento dei dipendenti richiede un piano strategico e una chiara comprensione dei sentimenti dei dipendenti. Teams come ClickUp vi aiutano a riconoscere chiaramente le aspettative del vostro team, in modo da poter prendere decisioni e cambiamenti che motivino la vostra forza lavoro a lavorare meglio. Scoprirete che ClickUp aiuta a realizzare gli obiettivi di coinvolgimento dei dipendenti in più modi.

Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso per conoscere il polso dei vostri dipendenti! ✨