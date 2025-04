Le 10 migliori alternative di Rask IA per la traduzione di video

Rask IA è una scelta popolare per la traduzione e il doppiaggio dei video, ma da fare ha alcuni limiti.

Se l'avete già usato in passato, potreste aver notato che i suoi doppiaggi in inglese possono sembrare piatti e che alcune voci mancano di flusso naturale, richiedendo spesso modifiche aggiuntive. Inoltre, la traduzione in più lingue con Rask può diventare costosa, poiché ogni lingua viene addebitata separatamente.

Dopo ricerche e test approfonditi, ho scoperto 10 alternative a Rask IA ricche di funzionalità/funzione per la modifica di video multilingue, la localizzazione e la creazione di contenuti. In questo post del blog, ne analizzeremo le funzionalità/funzione, i limiti, i prezzi e le recensioni per aiutarvi a trovare l'opzione migliore per le vostre esigenze.

Ma prima di iniziare, affrontiamo una domanda importante.

Cosa cercare nelle alternative a Rask IA?

Il mercato è pieno di piattaforme di videocomunicazione IA. Tuttavia, prima di fare un investimento, è necessario concentrarsi su funzionalità/funzioni specifiche per assicurarsi di selezionare quella giusta.

Funzionalità/funzione principale: Lo strumento scelto deve fornire le funzioni principali di cui avete bisogno, come la trascrizione automatica, la traduzione, la creazione di sottotitoli, la creazione di contenuti e l'analisi guidata dall'IA

Lo strumento scelto deve fornire le funzioni principali di cui avete bisogno, come la trascrizione automatica, la traduzione, la creazione di sottotitoli, la creazione di contenuti e l'analisi guidata dall'IA Integrazioni con terze parti: Assicuratevi la compatibilità con gli altri software in uso, ad esempioStrumenti di IA per la modifica dei videosistemi di gestione dei contenuti o piattaforme di collaborazione (ad esempio, Slack, area di lavoro di Google, OneDrive)

Assicuratevi la compatibilità con gli altri software in uso, ad esempioStrumenti di IA per la modifica dei videosistemi di gestione dei contenuti o piattaforme di collaborazione (ad esempio, Slack, area di lavoro di Google, OneDrive) **Alcuni strumenti si fanno pagare in base alla lunghezza del video elaborato, mentre altri hanno modelli di sottoscrizione; scegliete uno strumento con una struttura di prezzi che funzioni per il vostro budget e il vostro volume

**Un'interfaccia facile da usare vi fa risparmiare tempo, permettendovi di concentrarvi sulle attività creative invece che sulla risoluzione dei problemi; prendete in considerazione la curva di apprendimento per il vostro team o per gli utenti non tecnici

Sicurezza e conformità: Assicuratevi che la piattaforma sia conforme agli standard e alle normative del settore, come il GDPR o l'HIPAA, e che offra la crittografia per proteggere i contenuti di proprietà

Assicuratevi che la piattaforma sia conforme agli standard e alle normative del settore, come il GDPR o l'HIPAA, e che offra la crittografia per proteggere i contenuti di proprietà Supporto linguistico: Scegliete qualcosa che supporti un ampio intervallo di lingue; non volete avere limiti quando doppiate contenuti per diverse aree geografiche

Le 10 migliori alternative a Rask IA

Vediamo i 10 migliori strumenti che potete usare al posto di Rask IA per i lavori relativi ai video.

1. ClickUp (il migliore per la gestione del flusso di lavoro video con approfondimenti e trascrizioni dell'IA)

I progetti video possono essere complicati, soprattutto quando si tratta di contenuti in più lingue, campagne, scadenze e team con fuso orario diverso.

Ma è qui che ClickUp brilla.

Questo software di project management ha molte funzionalità, come l'organizzazione delle risorse, la gestione delle attività e l'automazione dei flussi di lavoro, che semplificano il lavoro in ogni fase. ClickUp Clip ad esempio, è la funzionalità di registrazione dello schermo per eccellenza per i team Agile.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-52.gif ClickUp AI alternativa a ClickUp Clips rask ai /$$$img/

Utilizzate ClickUp Clip per registrare un video e condividere le vostre idee in modo chiaro

Posso registrare il riepilogo di una riunione, una sessione di brainstorming o anche un rapido tutorial su come fare, all'interno della piattaforma, e convertirli direttamente in un video di presentazione Attività di ClickUp con un semplice clic.

Rende la comunicazione video asincrona senza sforzo, permettendomi di assegnare a queste attività date di scadenza, titolari e dettagli extra per il contesto, in modo che la persona giusta possa agire al momento giusto.

E se ci fosse un modo per evitare di rivedere un intero video video di formazione per trovare solo una Clip di 10 secondi necessaria per un progetto?

Ogni clip viene trascritto automaticamente con l'IA, rendendo più facile la scansione dei punti salienti del clip, il clic sui timestamp per saltare all'interno del video e la copia di frammenti da utilizzare dove necessario.

È quindi possibile condividere istantaneamente la clip, incorporandola direttamente in ClickUp, inviando un collegamento pubblico o scaricando il file video. Questa flessibilità è fondamentale se lavorate con team o client internazionali. Inoltre, l'Hub Clip archivia tutti i clip in un unico posto per un accesso facile e veloce.

Ma ciò che rende ClickUp davvero all'avanguardia è la sua integrazione con ClickUp Brain . Grazie alla ricerca guidata dall'IA, è possibile cercare tra le trascrizioni delle clip in pochi secondi. Si tratta di un vantaggio enorme quando si tratta di raccogliere informazioni da vecchi progetti o di trovare dettagli specifici sepolti in video passati. Invece di scavare in ore di filmati, basta cercare le frasi chiave e tutto è lì.

Sembra fantastico, vero?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Tradurre l'azione utilizzando ClickUp AI /$$$img/

Ottimizzare i processi di creazione, modifica e condivisione dei video con ClickUp Brain

ClickUp Brain aiuta a scrivere i copioni dei video, le copie di marketing e i contenuti delle traduzioni, assicurando un processo creativo semplice dalla pre-produzione alla pubblicazione. Inoltre, controlla automaticamente l'ortografia nei documenti e nelle attività senza plugin o estensioni.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Utilizzo Obiettivi di ClickUp per definire gli oggetti della vostra produzione video, come la creazione di una nuova serie o il miglioramento dell'efficienza del montaggio; suddivideteli in passaggi attuabili come la pianificazione della pre-produzione, le riprese, la modifica e la revisione della post-produzione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUpGoals-ezgif.com-video-to-gif-converter.gif Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Visualizzare i progressi, celebrare le attività cardine e mantenere la motivazione monitorando lo stato con ClickUp Obiettivi

Organizzate le sceneggiature e gli storyboard dei vostri video usando Documenti ClickUp ; collaborare con il team su idee creative, delineare le strategie di contenuto dei video e collegare facilmente le Clip collegate per contestualizzarle durante le fasi di modifica o revisione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-37.gif Documenti ClickUp /$$$img/

Organizzate tutti i vostri documenti e wiki in un unico posto con ClickUp Docs

Supporto per un intervallo di strumenti video di terze parti, come Loom per le registrazioni dello schermo, Otter.ai per la trascrizione e Fireflies.ai per le note delle riunioni con Integrazioni ClickUp Leva La Ricerca Universale di ClickUp per trovare rapidamente importanti risorse video nell'area di lavoro. Cercate progetti video, script, trascrizioni o clip di feedback incollati in passato

Proteggete i file video e i dati correlati dall'uso o dall'accesso non autorizzato grazie alle solide funzionalità/funzione di ClickUp per la sicurezza dei dati, assicurando che i contenuti sensibili siano gestiti in modo sicuro durante l'utilizzo della piattaforma

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzione di ClickUp sono attualmente disponibili su mobile

ClickUp Brain non è compreso nel piano Free Forever

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

2. Synthesia (il migliore per la creazione di video con l'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Synthesia-Dashboard-1400x642.png Dashboard di Synthesia: Alternativa IA di Rask /$$$img/

via Sintesi Da fare per creare un video raffinato in un'altra lingua, come il francese, il tedesco o lo spagnolo, senza dover ingaggiare attori o impostare un'intera produzione? Ho scoperto che Synthesia è un'ottima soluzione in questo senso.

Rende facile la produzione di contenuti video professionali localizzati utilizzando avatar e voci fuori campo dell'IA. Synthesia supporta oltre 140 lingue. Inoltre, se lavorate con un team, potete condividere direttamente i vostri video e invitare gli altri a commentare e dare un feedback.

Le migliori funzionalità/funzione di Synthesia

Personalizzate i vostri video con i colori del vostro marchio, i loghi e gli avatar preferiti

con i colori del vostro marchio, i loghi e gli avatar preferiti Sfogliare, duplicare e personalizzare facilmente i modelli per il marketing, l'istruzione e l'educazionevideo di formazione Aggiungi automaticamente i sottotitoli nella lingua di traguardo al tuo file utilizzando il traduttore di video



Limiti di Synthesia

Gli attuali avatar dell'IA non sbattono le palpebre, il che si nota nelle scene più lunghe e influisce sulla naturalezza dei video

Nuove funzionalità/funzioni e modifiche all'interfaccia vengono introdotte senza alcuna notifica, costringendo gli utenti a trovare da soli i cambiamenti

Prezzi di Synthesia

Free: $0/mese

$0/mese Starter: $18/mese

$18/mese Autore: $64/mese

$64/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Synthesia valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (1.600+ recensioni)

4,7/5 (1.600+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (170+ recensioni)

3. Descript (Il migliore per la modifica AV con tecnologia overdub)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Descript-Dashboard.png Descript Dashboard: Alternativa IA di Rask /$$$img/

via Descrizione Se avete sempre desiderato che modificare audio e video fosse semplice come modificare un documento di Word, Descript lo rende possibile. Dovete modificare un dialogo nel vostro video per un pubblico francese? Basta modificare la trascrizione e l'audio si adatta in tempo reale.

Ciò che mi è piaciuto molto di Descript è il modo in cui utilizza la IA rigenerativa per rimuovere il rumore di fondo e migliorare le voci. Non servono microfoni costosi o stanze insonorizzate per ottenere un audio di alta qualità con questa alternativa di Rask IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Descript

Modifica le parole di riempimento e gli spazi vuoti nei messaggi video

Trascrivete l'audio in più di 20 lingue e aggiungete le etichette dei parlanti con la funzionalità "Speaker Detective"

Usare la funzionalità/funzione di clonazione vocale: basta digitare e produrre parole parlate con la propria voce

Limiti di descrizione

Sono stati osservati occasionali ritardi quando si lavora con file di grandi dimensioni

Le funzioni di pubblicazione non sono abbastanza granulari e mancano di un reale controllo

Prezzi di Descript

**Gratuito

Hobbista: $19/mese per utente

$19/mese per utente Autore: $35/mese per utente

$35/mese per utente Business: $50/mese per utente

$50/mese per utente Azienda: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4.6/5 (570+ recensioni)

4.6/5 (570+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (170+ recensioni)

Leggi tutto: Come videoregistrarsi mentre si presenta un PowerPoint?

4. VEED (il migliore per la modifica di video multilingue online)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/VEED-Dashboard-1400x942.png Dashboard di VEED: Alternativa Rask IA /$$$img/

via VEED Se avete bisogno di rilasciare video in più lingue in modo rapido, VEED è la soluzione che fa per voi. Non è necessario scaricare software o gestire configurazioni complicate: basta aprire il browser, caricare il video e aggiungere sottotitoli o voci fuori campo in qualsiasi lingua.

Inoltre, il servizio di trascrizione online di VEED è più versatile di molti altri. A differenza di molti strumenti che si limitano a un solo formato, consente di trascrivere file audio e video.

Le migliori funzionalità/funzione di VEED

Trascrivete un file di 60 minuti in 10 minuti con "Auto Transcribe"; scaricatelo in tutti i formati più diffusi, compresi MP3, WAV e MOV

Modificare lo stile, il font e i colori dei sottotitoli; animarli e persino evidenziare parole specifiche per un maggiore effetto

Creare contenuti utilizzando oltre 2 milioni di risorse audio e video dalla libreria di stock gratuiti di VEED

Limiti di VEED

Non esiste un'opzione per enfatizzare parole o frasi specifiche nella funzionalità "Text-To-Speech"

Mancano funzionalità avanzate come la modifica multicam e gli effetti 3D

Prezzi di VEED

**Gratis

Lite: $18/mese per utente

$18/mese per utente Pro: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

VEED valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 3.4/5 (oltre 50 recensioni)

5. Happy Scribe (il migliore per la trascrizione e la sottotitolazione in oltre 120 lingue)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Happy-Scribe-Dashboard-1400x638.png Happy Scribe Dashboard: Alternativa di Rask IA /$$$img/

via Scriba felice Se lavorate costantemente con sottotitoli, trascrizioni e traduzioni, questo strumento non vi deluderà.

Avete bisogno di esportare i vostri file in .TXT, Word, PDF o anche AVID? Da fare facilmente con Happy Scribe. Inoltre, Happy Scribe semplifica la collaborazione con le parti interessate, consentendo la condivisione di trascrizioni e sottotitoli in modalità di sola visualizzazione o di modifica.

Ciò che mi ha colpito, tuttavia, è la precisione e la velocità di questo software espressivo software di sintesi vocale del testo che garantisce sempre risultati di alta qualità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Scribe

Assumete trascrittori da Happy Scribe per correggere le trascrizioni generate dall'IA in più lingue

Creare un glossario aggiungendo terminologia specializzata (marchi, gergo, acronimi) per semplificare la traduzione

Importare qualsiasi collegato pubblico e sincronizzare lo strumento con il vostro attuale stack tecnologico, come YouTube, Vimeo e Google Drive

Limiti di Happy Scribe

Non esiste un'opzione di condivisione in batch dei contenuti con team interni e stakeholder esterni

Alcuni utenti hanno notato che piccoli errori di ortografia tendono a ripetersi nelle trascrizioni dei podcast

Prezzi di Happy Scribe

Free

Basic: $17/mese

$17/mese Pro: $29/mese

$29/mese Business: $49/mese

$49/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Happy Scribe valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (20+ recensioni)

4.8/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (35+ recensioni)

Leggi tutto: Recensione di Happy Scribe (funzionalità/funzione, prezzi, pro e contro)

6. Lokalise (Il migliore per il project management delle traduzioni e i progetti multimediali)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Lokalise-Dashboard.png Dashboard di Lokalise: Alternativa di Rask IA /$$$img/

via Lokalise Lokalise è un software di localizzazione basato su cloud che aiuta ad adattare la strategia dei contenuti ai mercati locali.

È possibile gestire facilmente traduzioni multipiattaforma simultanee ed esportarle nei file giusti con le convenzioni di denominazione corrette per ogni piattaforma.

Lokalise si integra anche con strumenti come Figma, GitHub, Gitlab, Webflow e Jira, rendendo i flussi di lavoro più fluidi ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Lokalise

Tradurre progetti multilingue di grandi dimensioni utilizzando l'API RESTful di Lokalise, con guide e modelli semplici per una configurazione più rapida

Organizzare le attività di localizzazione in pipeline in modo che quando un'attività è completata, l'attività successiva nella pipeline si avvia automaticamente

Modifiche dirette alla traduzione in tempo reale mentre si naviga nel sito web con l'editor LiveJS

Limiti di Lokalise

Gli scorciatoi da tastiera non spostano automaticamente il cursore al segmento successivo, richiedendo l'uso del mouse per ogni nuovo segmento

I traduttori non hanno la possibilità di scaricare i report delle partite, per cui devono affidarsi alla gestione per la tempistica e il conteggio delle parole dei report

Prezzi di Lokalise

**Gratis

Avvio: $140/mese

$140/mese Essenziale: $270/mese

$270/mese Pro: $990/mese

$990/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Lokalise valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (600+ recensioni)

4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (90+ recensioni)

7. HeyGen (il migliore per i video di avatar generati dall'IA con testo a voce alta)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/HeyGen-Dashboard-1400x875.png HeyGen Dashboard: Alternativa IA di Rask /$$$img/

via HeyGen Se stai cercando Alternative di Synthesia IA per generare avatar di etnie, età e stili diversi per i vostri video, vale la pena di provare HeyGen. Consente di creare contenuti in oltre 175 lingue utilizzando più di 120 avatar IA, perfetti per raggiungere un pubblico eterogeneo.

La sua funzionalità di traduzione dei video con un solo clic è in grado di tradurre i video in più di 40 lingue e riconosce anche più parlanti. Anche se non clona la voce dell'oratore originale, è possibile scegliere tra oltre 300 voci simili a quelle umane per aggiungere una voce fuori campo.

Le migliori funzionalità/funzioni di HeyGen

Se qualcosa non suona bene nel vostro video, caricate una registrazione vocale per addestrare l'IA a pronunciarlo nel modo giusto

Integrazione di file SRT (testo in chiaro) che tracciano i sottotitoli per traduzioni precise e aggiustamenti del copione

Elevare il supporto clienti con gli avatar interattivi che possono parlare con i visitatori del vostro sito web in tempo reale e ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno

Limiti di HeyGen

La qualità del supporto è incoerente, con alcuni provider che forniscono soluzioni generiche che non riescono a risolvere problemi specifici

La rigenerazione dello stesso video più volte è segnalata come costosa a causa del credito richiesto

Prezzi di HeyGen

**Gratis

Autore: $29/mese per utente

$29/mese per utente Team: $89/mese per utente

$89/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di HeyGen

G2: 4.8/5 (520+ recensioni)

4.8/5 (520+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (290+ recensioni)

Leggi: i 10 migliori riepilogatori/riassunti di video IA che vi faranno risparmiare tempo prezioso

8. Wavel.ai (il migliore per una narrazione audio guidata dall'IA che sembra umana)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Wavel.ai-Dashboard.png /IA Dashboard di Wavel.ai: Alternativa IA di Rask /$$$img/

via IA.Wavel.ai Se avete bisogno di aiuto con il text-to-speech, il doppiaggio di video IA o la generazione di voci IA, utilizzate Wavel.ai. È un software all-in-one che offre un'esperienza coinvolgente, non solo una voce fuori campo generica e piatta.

Per raggiungere il vostro pubblico multilingue, potete facilmente tradurre il vostro testo in più di 40 lingue con Strumenti di IA per le didascalie e sottotitoli.

Ciò che mi ha colpito di questo generatore di voci IA è la capacità di aggiungere voci dal suono naturale con accenti regionali, compresi quelli britannici, australiani e indiani.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wavel.ai

Integrare uno strato di emozioni durante le diverse parti del video IA con una collezione di oltre 1000 voci infuse di emozioni

Trasforma i vostri video in avvincenti cortometraggi YT, tradotti in qualsiasi lingua con sottotitoli

Aggiungete annotazioni e note alle vostre registrazioni mentre le acquisite per facilitare la comprensione da parte degli spettatori

Limiti di Wavel.ai

A volte si interrompe se la connessione a Internet non è stabile

La struttura dei prezzi potrebbe non piacere a tutti, in quanto alcuni utenti potrebbero preferire un livello di funzionalità/funzione più basso e più conveniente

Prezzi di Wavel.ai

Free

Basic: $25/mese

$25/mese Pro: $40/mese

$40/mese Business: $80/mese

Wavel.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Dubverse (il migliore per il doppiaggio automatizzato di video con opzioni vocali personalizzate)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Dubverse-Dashboard.png Dubverse Dashboard: Alternativa Rask IA /$$$img/

via Dubverse Se desiderate aggiungere ai vostri video dei doppiaggi autentici in più lingue, vi piacerà usare Dubverse. Niente più registrazioni manuali o noiose modifiche: cattura l'essenza e l'emozione del contenuto originale.

Mi è piaciuto anche il fatto che Dubverse generi automaticamente sottotitoli perfettamente sincronizzati e accurati, rendendo i video chiari e accessibili a tutti gli spettatori.

Le migliori funzionalità/funzione di Dubverse

Creazione di voci fuori campo per script che mescolano le lingue con una sola chiamata API

Generazione di più file audio contemporaneamente, sia che si tratti di una serie di demo di prodotti, podcast o tutorial

Scegliere tra oltre 200 voci che variano per età, sesso, tono e dialetto, e selezionare la voce perfetta per i video

Limiti di Dubverse

Il tempo della voce fuori campo tradotta potrebbe non corrispondere sempre a quello della voce originale a causa delle differenze linguistiche

I crediti si esauriscono rapidamente su progetti di grandi dimensioni e non c'è la possibilità di aggiungere altri crediti oltre il limite mensile

Prezzi di Dubverse

Pro: $18/mese

$18/mese Supremo: $30/mese

Valutazioni e recensioni su Dubverse

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Colossyan Creator (Il migliore per generare attori IA iper-realistici)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Colossyan-Creator-Dashboard-1400x861.png Dashboard di Colossyan Creator: Alternativa IA di Rask /$$$img/

via Colossyan Avete bisogno di un presentatore che parli più di 30 lingue? Con Colossyan Autore è possibile. Utilizza avatar IA che hanno l'aspetto e il suono di esseri umani reali, il che lo rende ideale per gli autori che hanno bisogno di localizzare rapidamente i contenuti senza sacrificare il tocco personale.

È possibile creare video direttamente dal testo utilizzando avatar IA, aggiungendo interattività per aumentare il coinvolgimento.

L'assistente di scrittura IA GPT-4 integrato aiuta persino a fare brainstorming di idee, a migliorare la scrittura e a velocizzare la produttività dei video .

Le migliori funzionalità/funzioni di Colossyan Creator

Personalizzate i video con un avatar digitale di voi stessi, filmando un video di 20 secondi da varie angolazioni in diverse impostazioni e abiti

Creazione di video IA in oltre 70 lingue, per trasmettere messaggi più efficaci nella lingua madre del pubblico in pochi minuti

Applicare le risorse del marchio (loghi, colori, stili di testo e font personalizzati) ai layout delle scene, in modo che ogni contenuto del video sia coerente

Limiti di Colossyan Creator

La modifica dei contenuti con i modelli precostituiti può essere noiosa e le animazioni non sempre appaiono correttamente dopo l'applicazione

La personalizzazione avanzata è limitata per gli utenti con esigenze specifiche, in particolare per la modifica dettagliata dei video e l'integrazione di elementi personalizzati più complessi

Prezzi di Colossyan Creator

Starter: $27/mese

$27/mese Pro: $87/mese

$87/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Colossyan Creator valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (410+ recensioni)

4.6/5 (410+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Consiglio professionale: Utilizzare un Un'app di assistente personale dotata di IA e delegare attività come la programmazione degli appuntamenti e la gestione dei contatti con i clienti per aumentare la produttività

Prendete il controllo della vostra strategia video

Per trovare lo strumento di IA giusto occorre capire cosa funziona meglio per voi. Con così tante opzioni, la situazione può diventare opprimente. Ma concentrarsi sulle priorità, come traduzioni accurate, creazione di avatar IA senza soluzione di continuità, o ottenere un parlato naturale, aiuterà a restringere il campo.

Quando si tratta di gestire i flussi di lavoro video, non c'è niente di meglio di ClickUp, il software ideale per tenere tutto sotto controllo.

Potete usare ClickUp Clip per registrare le demo dei prodotti o per allineare i team geograficamente dispersi ai piani e agli oggetti dei progetti. ClickUp Brain trascrive automaticamente tutte le clip, rendendo più facile la posizione e l'accesso a informazioni specifiche. Iscriviti a ClickUp gratis e cambiate il modo di coinvolgere il vostro pubblico con i video.