Sapevate che il 70% di tutti gli input sensoriali proviene dagli occhi? Sì, siamo predisposti ad apprendere visivamente!

Immaginate di gestire il flusso di lavoro di un progetto senza una visualizzazione chiara della sequenza temporale: è caotico, vero?

In effetti, la maggior parte dei team si sente più sicura dell'esito positivo del progetto quando i passaggi sono chiaramente delineati e organizzati, in particolare attraverso una timeline del progetto.

Notion è un ottimo strumento per creare elenchi di cose da fare. Tuttavia, è possibile utilizzarlo anche per visualizzare le sequenze temporali dei progetti per i project manager. Se avete bisogno di visualizzare il programma del progetto in una tabella, in un calendario, in una sequenza temporale o in una semplice tavola in stile Kanban, Notion è la soluzione che fa per voi.

In questo blog scoprirete come creare una sequenza temporale nel vostro account Notion, dall'inizio alla fine.

Diamo forma a quelle sequenze temporali!

Come creare una sequenza temporale in Notion

Creiamo una sequenza temporale in Notion che permetta ai vostri progetti di procedere senza intoppi.

Passaggio 1: aprire una pagina vuota o una tabella esistente

Per iniziare il viaggio nella Sequenza, recatevi nell'area di lavoro di Notion.

È possibile iniziare da zero con una nuova pagina facendo clic sul menu a tre puntini in basso oppure, se si è un professionista del comando slash, digitare /timeline per inserire direttamente una visualizzazione della sequenza temporale.

Notion offre diverse viste del database, tra cui elenco, scheda, galleria, calendario, sequenza temporale e tabella. Se è già stata impostata un'altra visualizzazione del database, è sufficiente cambiare la visualizzazione in Sequenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sequenza-in-Notion-1400x558.png Creazione e attivazione di una sequenza temporale in Notion /$$$img/

digitare /timeline in una nuova pagina per attivare la visualizzazione della timeline in Notion_

Passaggio 2: aggiungere la visualizzazione della timeline

Una volta entrati, cliccate sull'opzione Sequenza. Se vi sentite eleganti, cliccate su Nuova Sequenza per creare un nuovo database o collegarlo a uno esistente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-736.png Selezione di una nuova sequenza temporale in Notion /$$$img/

selezionare una nuova sequenza temporale per collegarla a un database esistente o crearne una nuova_

È qui che avviene la magia dell'organizzazione delle attività e delle fasi del progetto e dell'aggiunta di una proprietà data adeguata.

Passaggio 3: personalizzare le schede della sequenza temporale

Ora avete una sequenza temporale di base!

Una scheda rappresenta ogni attività o evento e qui inizia il divertimento: fate clic su qualsiasi scheda per modificare i dettagli, come i nomi delle attività, le date di fine e lo stato del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/How-to-Create-a-Sequenza-in-Notion-1-1.png Aggiungere le schede alla Sequenza in Notion /$$$img/

aggiungere schede alla propria timeline per collegare attività ed eventi legati al progetto

Volete monitorare attività cardine o potenziali colli di bottiglia? Aggiungete le informazioni pertinenti e regolate le proprietà delle date per rispettare la tabella di marcia.

È ora di giocare! Notion consente di trascinare le schede nella sezione del calendario per modificare le date di scadenza delle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/How-to-Create-a-Sequenza-in-Notion-.png Regolare le date nella visualizzazione della sequenza temporale di Notion /$$$img/

trascinare le schede per personalizzare la linea del tempo

Se la sequenza temporale si sposta, è sufficiente trascinare i bordi di una scheda per regolare la lunghezza o l'arco temporale. Facile.

Passaggio 5: ridimensionamento e rifinitura

Non fermatevi qui! È possibile modificare la visualizzazione della sequenza temporale per adattarla perfettamente al flusso di lavoro del progetto.

Ridimensionate, riorganizzate e utilizzate la vostra area di lavoro per sperimentare personalizzazioni con layout in stile grafico Gantt o con una vista calendario.

Limiti della creazione di una Sequenza di progetti in Notion

Dalle funzionalità mancanti ad alcuni problemi di usabilità, Notion ha le sue stranezze nonostante sia una buona piattaforma di project management.

Vediamo alcuni problemi che possono limitare il vostro flusso di lavoro.

1. Nessuna gestione delle risorse: siete da soli

Sebbene la Sequenza di Notion consenta di assegnare le attività ai membri del team, può risultare insufficiente nell'allocazione di altre risorse vitali come attrezzature e materiali.

Purtroppo, il monitoraggio delle attività e dello stato di avanzamento del progetto è possibile, ma l'allocazione delle risorse richiede l'aiuto di un altro strumento.

Quindi, se volete monitorare l'utilizzo delle risorse e la gestione del tempo, dovrete gestirle al di fuori dell'area di lavoro di Notion.

2. Monitoraggio dei costi? Non oggi!

Notion può dirvi se un'attività è completata al 50%, ma se vi chiedete quanto vi è costato quel 50%, beh, buona fortuna!

Lo strumento non dispone di funzionalità/funzione di gestione dei costi, il che significa che non è possibile monitorare le spese legate alle persone, alle attrezzature o ai materiali.

Anche se potete vedere lo stato di avanzamento del progetto, non avrete un quadro completo del suo impatto sul vostro budget.

3. Il dilemma della dipendenza dal database

Per creare una Sequenza in Notion, è necessario creare dei database, il che può sembrare più uno strumento di visualizzazione dei dati che un vero e proprio strumento di project management.

Certo, il lavoro è terminato, ma le funzioni limitate possono far desiderare qualcosa di più efficiente, come una soluzione all-in-one per gestire l'intera portata del progetto.

4. Il percorso critico è MIA (missing in action)

Il percorso critico è la sequenza di attività che, se ritardata, ritarda l'intero progetto.

Per chi ha familiarità con il metodo del percorso critico (CPM) le sequenze temporali di Notion possono sembrare un po' scarne.

Senza l'analisi CPM, è più difficile determinare quali attività devono essere prioritarie per mantenere il progetto in linea.

Quindi, se siete tipi che amano vedere il quadro generale ed evitare ritardi nel progetto, dovrete cercare altrove quella rappresentazione visiva chiave.

5. Overflow di dati e confusione dell'interfaccia utente

Se vi piace attivare/disattivare più proprietà, vi avviso: a volte, con troppe proprietà, le timeline di Notion possono sembrare un'interfaccia utente disordinata.

Non è facile da vedere, soprattutto quando gli eventi sono compressi in un solo giorno (ciao, piccoli punti). Un'opzione "avvolgi celle" sarebbe un sogno che si avvera.

Creare (meglio) Sequenze con ClickUp

Notion è ottimo per prendere note e creare documenti, ma non è all'altezza quando si tratta di project management. Le carenze dello strumento diventano più evidenti quando si notion con una piattaforma più solida come ClickUp .

Che si tratti di gestire scadenze, risorse o progetti, La visualizzazione della Sequenza di ClickUp rende tutto più semplice. Ecco perché può fare la differenza per voi.

Facile e veloce

Per aggiungere una visualizzazione della Sequenza in ClickUp, fate clic sul pulsante 'Nuova visualizzazione' in qualsiasi elenco, cartella o spazio e selezionate 'Sequenza' dall'elenco a discesa.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-507.png Sequenza di ClickUp /$$$img/

ottenete una panoramica chiara delle vostre attività di ClickUp e rispettate le vostre scadenze_

Potete personalizzarla fin dall'inizio, rendendola una vista privata o fissandola per un facile accesso.

Questo è già un passaggio in avanti rispetto a Notion, dove si è limitati a poche Sequenze a meno che non si faccia un upgrade di piano. Nel piano Free Forever di ClickUp, la visualizzazione delle sequenze temporali può essere utilizzata per 60 volte, mentre nel piano Unlimited se ne possono utilizzare 100, per tenere sotto controllo i progetti senza sentirsi limitati.

Leggi anche: Perché i team scelgono ClickUp rispetto a Notion

Niente più problemi di gestione delle risorse

A differenza di Notion, che ignora completamente la necessità di allocare le risorse, la visualizzazione Sequenza di ClickUp consente di aggiungere attività trascinandole nella Sequenza e assegnandole ai membri del team.

È anche possibile raggruppare le attività per assegnatario, priorità o campi personalizzati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-48-1400x950.png Visualizzare le attività per assegnatario nella Sequenza di ClickUp /$$$img/

Visualizzazione delle attività per assegnatario nella Sequenza di ClickUp

In questo modo la gestione delle risorse diventa un gioco da ragazzi: saprete sempre chi sta lavorando su cosa e nessuna attività verrà trascurata.

Vedere il quadro generale

Una delle funzionalità/funzione più importanti che mancano in Notion è il metodo del percorso critico. Ma non temete: la visualizzazione della Sequenza di ClickUp vi permette di ingrandire i singoli giorni o le settimane o i mesi.

Ciò significa che potete visualizzare tutte le fasi del progetto in un unico posto e dare priorità alle attività che potrebbero avere un impatto maggiore sulla sua portata.

Personalizzate a vostro piacimento

Nella barra laterale destra di ClickUp troverete le attività non programmate e quelle in ritardo, tutte organizzate e pronte per essere riprogrammate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/sidebar-list.png

/$$$img/

Trascinare le attività scadute dalla barra laterale alla visualizzazione della Sequenza in ClickUp

Basta trascinarli nella visualizzazione Sequenza e voilà! Crisi scongiurata. Niente più problemi di ingombro dell'interfaccia utente o di sovraccarico dei dati: solo una sequenza temporale chiara e organizzata che vi aiuterà a non perdere la rotta.

Lavorare in modo più efficiente

Immaginate di essere il project manager di una nuova campagna di marketing. Dovete monitorare le scadenze per la creazione di contenuti, la programmazione dei social media e il lancio di campagne a pagamento.

Con ClickUp, potete aggiungere tutte queste attività alla vista Sequenza, assegnarle a diversi membri del team e vedere tutto con un solo sguardo.

Le attività si sovrappongono? Nessun problema: basta spostarle!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Carico di lavoro-View-1-1400x934.png Vista Carico di lavoro di ClickUp /$$$img/

ottieni informazioni sul tuo carico di lavoro con la vista Carico di lavoro di ClickUp, che visualizza l'allineamento tra le durate stimate delle attività e le tue ore settimanali_

È anche possibile raggruppare le attività in base agli assegnatari per garantire che nessuno sia sovraccarico di lavoro: la Vista Carico di lavoro è stata progettata appositamente per questo.

Inoltre, con la Modalità Me di ClickUp, potete concentrarvi solo sulle attività che vi sono state assegnate. Addio alla distrazione dell'intero progetto.

Grafici Gantt per una facile gestione delle risorse

Se state gestendo un progetto complesso e avete bisogno di qualcosa di più di una semplice visualizzazione statica delle attività, Il grafico di Gantt di ClickUp risolve molti dei problemi che si incontrano con Notion. Ecco come.

Semplice Gantt Sequenza di ClickUp

Se siete alle prime armi con i grafici Gantt o semplicemente avete bisogno di un modo semplice e veloce per gestire i vostri progetti, Il modello Gantt semplice di ClickUp in ClickUp è un salvavita.

La parte migliore è che è completamente personalizzabile e pronto all'uso, consentendovi di iniziare a organizzare i vostri progetti in pochi secondi.

È possibile creare attività con barre temporali che si adattano automaticamente al lavoro e organizzare le attività in progetti diversi, modificando facilmente le sequenze temporali quando necessario.

Inoltre, è possibile monitorare lo stato di avanzamento dei lavori grazie a immagini chiare e a codici di stato delle attività, che consentono di vedere facilmente a che punto sono le attività.

Integrazione di ClickUp con Notion

Se amate la flessibilità di Notion ma desiderate gli strumenti avanzati di project management di ClickUp, perché non integrare le due cose?

Sì, potete avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ecco la ricetta:

Cliccate su "Impostazioni e membri" nella parte sinistra dell'area di lavoro di Notion

Nelle impostazioni, selezionare "Le mie connessioni"

Fare clic su "Vedi tutti" per sfogliare le integrazioni disponibili

Trovare l'opzione ClickUp e fare clic su "Connessione"

Scegliere un'area di lavoro da collegare e fare clic su "Connetti area di lavoro"

In questo modo, Notion è stato integrato con ClickUp, consentendo di gestire le attività, di monitorare i dati e di gestire il lavoro di tutti i dipendenti sequenza dei progetti e collaborare senza problemi su entrambe le piattaforme. 🎉

ClickUp: La Notion del grande project management

Integrando Notion e ClickUp, è possibile beneficiare delle funzionalità/funzione offerte da entrambe le piattaforme.

Ma siamo onesti: destreggiarsi tra le piattaforme non ha sempre senso.

L'uso di Notion può essere utile se state cercando uno strumento per gestire le note quotidiane, la documentazione e la collaborazione del team.

Ma se avete bisogno di uno strumento che sia anche orientato alla produttività e al project management? Uno strumento dotato di oltre 1000 modelli, numerose funzionalità come i grafici di Gantt e l'assistente IA e una solida gestione delle risorse!

È qui che ClickUp può fare la differenza per voi. Non dovete crederci sulla parola: provatelo voi stessi! Iscriviti a ClickUp gratis e sperimentate flussi di lavoro fluidi.