Come evitare il pensiero di gruppo per l'esito positivo del team (+esempi)

Vi è mai capitato di uscire da una riunione del team pensando: "Perché sembravano tutti d'accordo così facilmente?" o "Come mai solo poche idee sono sempre le più importanti?"

Quando l'accordo di un gruppo sembra troppo fluido (e senza una valutazione critica), potrebbe essere in gioco la mentalita' di gruppo, nota anche come groupthink

Sebbene l'allineamento del team e la coesione sociale siano importanti, a volte possono portare a decisioni sbagliate. Inoltre, quando non si considerano i punti di vista dei diversi membri del gruppo, si soffoca involontariamente la creatività.

La buona notizia? Il groupthink si può prevenire. Incoraggiando il pensiero indipendente, le diverse prospettive e un sano conflitto, è possibile trasformare il modo in cui il team collabora.

Vediamo come evitare il pensiero di gruppo. Inoltre, analizzeremo alcune strategie per aumentare la capacità del team di prendere decisioni più intelligenti e innovative, evitando le conseguenze negative di un processo decisionale inadeguato.

Che cos'è il pensiero di gruppo?

Il groupthink è un fenomeno psicologico in cui la pressione a conformarsi o a mantenere la pace mette in ombra il pensiero critico e impedisce l'emergere di prospettive diverse.

Invece di promuovere opinioni diverse e sfidare lo stato, i team cadono nella trappola di essere d'accordo tra loro solo per evitare il conflitto. Questo porta a opportunità mancate, strategie sbagliate e decisioni che possono ritorcersi contro in seguito.

Riconoscere questo schema è la prima mossa per promuovere una cultura di team che incoraggi la creatività e il pensiero indipendente. Questo cambiamento garantisce processi decisionali migliori e mantiene viva l'innovazione.

Esempi di groupthink

Ogni volta che ci si trova dalla parte della maggioranza, è il momento di fermarsi a riflettere.

Mark Twain

Quando il pensiero critico viene soppresso e le opinioni dissenzienti vengono ignorate - entrambe conseguenze del pensiero di gruppo - possono verificarsi risultati disastrosi. Ecco alcuni esempi di vita reale che lo dimostrano:

Disastro dello spazio Challenger

Una delle potenziali cause del Challenger era un componente in gomma chiamato O-ring. Gli O-ring possono lavorare solo a una temperatura superiore ai 53 gradi; quella mattina la temperatura sulla rampa di lancio era di 36 gradi. Come è possibile che una cosa così elementare non abbia fatto suonare un campanello d'allarme?

Semplice. C'era un'immensa pressione per procedere al lancio. Il presidente Ronald Reagan lo avrebbe annunciato quella sera e la NASA era sotto i riflettori. Di conseguenza, i manager della NASA e della Morton Thiokol erano fortemente inclini a raggiungere un consenso come team. Andarono avanti con il piano di lancio pianificato, ignorando gli avvisi di alcuni ingegneri .

La navetta è esplosa poco dopo il decollo, uccidendo tutti e sette i membri dell'equipaggio.

Invasione della Baia dei Porci

Temendo l'ascesa del comunismo, il presidente Eisenhower aveva approvato l'invasione della Baia dei Porci Invasione della Baia dei Porci piano. Avrebbero aiutato segretamente gli esuli cubani a sbarcare in una zona paludosa della costa meridionale di Cuba. Queste truppe, si sperava, avrebbero scatenato una rivolta contro Fidel Castro e rovesciato il suo regime comunista.

I consiglieri del neoeletto Presidente Kennedy insistettero che avrebbe dovuto procedere, soprattutto perché lui e Nixon, il suo avversario alle elezioni, avevano assunto una posizione dura contro Castro durante la campagna elettorale. Da fare.

Quella mossa mal pianificata divenne una storia di ammonimento per i tempi e ha ispirato il termine groupthink : la tendenza dei gruppi affiatati a soffocare i dubbi, a mettere a tacere gli oppositori e a precipitarsi verso il consenso di gruppo senza analizzare criticamente le idee.

Sebbene questi esempi mettano in luce incidenti specifici, esploriamo ora gli effetti comuni del groupthink per comprenderne le implicazioni più ampie sulle dinamiche del team e sul processo decisionale.

Effetti comuni del groupthink

A volte, quello che sembra un allineamento omogeneo tra i team può minare silenziosamente il potenziale del team stesso. Quando le idee nuove rimangono inascoltate, i rischi non vengono esplorati a fondo e le decisioni sono affrettate, l'impatto può essere significativo. Ecco cosa succede quando il pensiero di gruppo prende piede:

Innovazione mancata

Quando tutti pensano allo stesso modo, la creatività passa in secondo piano. Senza prospettive diverse, i team tendono a riciclare le vecchie idee piuttosto che spingersi oltre.

Ad esempio, se un team che si occupa dello sviluppo di un prodotto si basa esclusivamente sulle esperienze passate, potrebbe non cogliere le tendenze emergenti o le esigenze dei clienti. L'innovazione prospera quando diversi punti di vista si scontrano e si evolvono in qualcosa di nuovo. In caso contrario, si rischia la stagnazione e di rimanere indietro rispetto ai concorrenti.

Decisioni sbagliate

Le decisioni affrettate senza considerare tutti i punti di vista sono un segno distintivo del pensiero di gruppo. Quando non si ascoltano punti di vista alternativi, i rischi potenziali rimangono senza controllo.

In un contesto aziendale, questo può significare portare avanti una campagna di marketing che manca di ricerche sui consumatori o lanciare un prodotto senza affrontare i problemi di qualità: decisioni che possono ritorcersi contro e danneggiare sia la reputazione che le entrate.

Diminuzione dell'impegno

Quando i membri del team sentono che le loro opinioni non hanno valore, iniziano a disimpegnarsi. Le stesse poche voci dominano e gli altri diventano ascoltatori passivi. Con il tempo, anche le persone più creative possono smettere di contribuire, pensando che le loro idee non saranno ascoltate o apprezzate.

Riconoscere questi effetti offre l'opportunità di intervenire e impedire che il groupthink indebolisca le prestazioni del team.

Sintomi del Pensiero di Gruppo

Il team si limita a seguire le procedure durante le riunioni?

Il groupthink può manifestarsi in diversi modi, facili da ignorare ma fondamentali da riconoscere. Ecco a cosa prestare attenzione per evitare il groupthink sul posto di lavoro.

Troppo accordo, troppo in fretta

Se ogni idea riceve un rapido cenno di assenso senza alcuna discussione o dibattito significativo, è una bandiera rossa. I team che si affrettano ad accordarsi possono essere più concentrati a evitare il conflitto che a trovare la soluzione migliore.

Per esempio, durante una riunione per il lancio di un prodotto, se tutti sono d'accordo sulla Sequenza senza interrogarsi sui vincoli delle risorse o sulla prontezza del mercato, è probabile che stiano saltando una valutazione cruciale. Questo rapido accordo è un segnale di pericolo: il pensiero critico viene messo da parte a favore della velocità, il che può portare a rischi trascurati o a opportunità mancate.

Evitare il disaccordo

Quando i membri del team esitano a esprimere opinioni diverse, la creatività ne risente. Le persone possono rimanere in silenzio per evitare tensioni, soprattutto se in passato i disaccordi sono stati gestiti male.

Ad esempio, in una sessione di strategia, se nessuno contesta la direzione proposta perché teme di essere considerato difficile, il team potrebbe perdere alternative migliori. Con il tempo, si crea una cultura in cui le idee nuove vengono soffocate e si riciclano gli stessi vecchi approcci. Questo silenzio può paralizzare l'innovazione.

Fiducia eccessiva

Quando il team è eccessivamente sicuro delle proprie decisioni e non considera i rischi potenziali o i punti di vista alternativi, si ha il groupthink.

Per esempio, se un team prende una decisione aziendale importante, come l'ingresso in un nuovo mercato, e tutti dicono un sonoro "Da fare" senza analizzare a fondo i concorrenti o le esigenze dei clienti, si tratta di un eccesso di fiducia in azione.

La convinzione che "Da fare è tutto giusto" può rendere il team cieco di fronte ai punti deboli della strategia e portare a fallimenti evitabili.

Stesse voci, stesse idee

Se alcune persone dominano le conversazioni mentre altre se ne stanno sedute in silenzio, questo è un segnale di allarme. Il team potrebbe perdere le diverse idee che guidano l'innovazione.

Per istanza, nelle sessioni di brainstorming, quando gli stessi individui spingono le loro idee mentre gli altri rimangono passivi, si limita il potenziale creativo del gruppo. Questo porta a una minore condivisione delle idee, limitando la capacità del team di innovare e risolvere i problemi.

Riconoscere questi sintomi consente di creare un ambiente che accoglie opinioni diverse. In questo modo il team rimane dinamico, impegnato e pronto ad affrontare le sfide da tutti i punti di vista.

Come evitare il pensiero di gruppo

Se il pensiero di gruppo si insinua nel processo decisionale del team, non preoccupatevi: ci sono passaggi pratici che potete fare per incoraggiare il pensiero diverso ed evitare il conformismo.

Implementare un'efficace tecniche decisionali di gruppo possono aiutare il team a valutare le idee in modo più critico e a garantire che tutte le prospettive siano prese in considerazione.

Vediamo come funziona:

1. Costruire un team eterogeneo

Avete mai notato che i team con background simili tendono a generare gli stessi tipi di idee?

Considerate questi due scenari:

Un team di marketing è composto interamente da persone provenienti dallo stesso settore e dallo stesso background. Probabilmente si affideranno a metodi collaudati e difficilmente esploreranno nuovi approcci

Ora aggiungete al team una persona con un background tecnologico o un mercato diverso. Improvvisamente, la conversazione cambia. C'è una prospettiva fresca e unica ed emergono soluzioni creative

Questo è il potere della diversità: aiuta a superare il pensiero di gruppo.

È possibile utilizzare strumenti per garantire che i membri del team siano allineati e comunichino in modo efficace. Ad esempio, c'è un'ampia varietà di strumenti di modelli di piano di comunicazione per diversi tipi di team, consentendo di condividere e discutere efficacemente le idee.

2. Strutturare le riunioni con intenzione

Una riunione tipica potrebbe avere questo aspetto: il leader parla, alcuni intervengono e tutti gli altri annuiscono. Vi suona familiare?

È una strada veloce verso il pensiero di gruppo. Invece, fate in modo che le riunioni siano uno spazio di discussione reale utilizzando una procedura strutturata programma della riunione che incoraggi il contributo di tutti.

Un esempio di strumento che aiuta in questo senso è ClickUp -una piattaforma di project management che dispone di una libreria di oltre 1000 modelli per iniziare. Con Il modello per le riunioni di ClickUp è possibile garantire che ogni membro del team possa condividere le proprie idee. Esploriamo meglio.

Modello per le riunioni di ClickUp

Organizzate riunioni produttive con il modello di Programma per riunioni di ClickUp per garantire che ogni voce sia ascoltata

Con questo modello è possibile:

Incoraggiare le discussioni: Delineare gli argomenti e gli obiettivi assicura che tutti i problemi rilevanti siano coperti, promuovendo un dialogo inclusivo e riducendo il rischio di un ripensamento di gruppo

Delineare gli argomenti e gli obiettivi assicura che tutti i problemi rilevanti siano coperti, promuovendo un dialogo inclusivo e riducendo il rischio di un ripensamento di gruppo Promuovere la responsabilità: L'assegnazione di attività chiarisce i ruoli dei partecipanti, aumentando la responsabilità e incoraggiando tutti a contribuire, riducendo al minimo il ripensamento del gruppo

L'assegnazione di attività chiarisce i ruoli dei partecipanti, aumentando la responsabilità e incoraggiando tutti a contribuire, riducendo al minimo il ripensamento del gruppo Facilitare la preparazione: Fornire una panoramica aiuta i provider a prepararsi, garantendo opinioni diverse e prevenendo discussioni unilaterali

3. Promuovere una cultura del conflitto sano

Da fare? Le stelle dell'NBA Shaquille O'Neal e Kobe Bryant non sono mai andate d'accordo. La faida tra Shaq e Kobe avrebbe potuto distruggere i Lakers. Invece, l'allenatore Phil Jackson ha sfruttato i loro stili contrastanti, la potenza di O'Neal e la velocità di Bryant, per trovare un approccio ibrido che ha portato a tre campionati consecutivi.

Incoraggiate il vostro team a mettere in discussione le idee, a fare domande difficili e a scavare più a fondo. Incoraggiateli a non essere d'accordo, ma con rispetto. Strumenti come modelli di brainstorming possono aiutare a strutturare le discussioni, assicurando che tutti contribuiscano con le loro idee e che i disaccordi costruttivi possano portare a soluzioni migliori.

Ricordate che il conflitto, se gestito correttamente, spinge all'innovazione e non al caos.

4. Incoraggiare il dialogo aperto

Pensate a un team chirurgico di esito positivo. Tutti i membri, dai chirurghi agli anestesisti, dagli infermieri ai tecnici chirurgici, devono sentirsi importanti.

Lo stesso vale per il vostro team: se solo alcune voci dominano la conversazione, vi state perdendo idee preziose. Efficace comunicazione di gruppo garantisce che tutti i membri del team si sentano autorizzati a condividere le proprie idee e a contribuire in modo significativo alle discussioni.

Utilizzate uno strumento come ClickUp Chat per assicurarsi che tutti possano contribuire, indipendentemente da dove si trovino o dal loro ruolo. La promozione della collaborazione in tempo reale significa decisioni migliori e più rapide.

Favorire la collaborazione in tempo reale e il dialogo aperto con ClickUp Chat View

Chattare con ClickUp offre i seguenti vantaggi:

Comunicazione integrata: I thread di chattare sono collegati a specifiche attività, progetti e documenti, consentendo agli utenti di mantenere il contesto mentre discutono di argomenti controversi o sensibili

I thread di chattare sono collegati a specifiche attività, progetti e documenti, consentendo agli utenti di mantenere il contesto mentre discutono di argomenti controversi o sensibili Collaborazione migliorata: È possibile gestire i messaggi e trasformarli in elementi d'azione, assicurando che le conversazioni critiche siano monitorate e che nulla venga tralasciato

È possibile gestire i messaggi e trasformarli in elementi d'azione, assicurando che le conversazioni critiche siano monitorate e che nulla venga tralasciato Chiamate audio e video in tempo reale: ClickUp supporta la comunicazione in tempo reale attraverso chiamate audio e video, consentendo la condivisione dello schermo e discussioni collaborative

ClickUp supporta la comunicazione in tempo reale attraverso chiamate audio e video, consentendo la condivisione dello schermo e discussioni collaborative Canali dedicati: Gli utenti possono creare canali specifici per diversi team o progetti, facilitando discussioni mirate

Una comunicazione aperta e senza interruzioni è il pilastro di una collaborazione efficace. ClickUp Chattare vi aiuta a raggiungere questo obiettivo.

5. Utilizzate gli strumenti visivi per aumentare la creatività

A volte, rimanere bloccati negli stessi schemi di pensiero può limitare il potenziale creativo del team. Strumenti visivi come ClickUp mappe mentali possono aiutare a scuotere la routine. Esse rendono più facile vedere le connessioni, esplorare nuove idee e organizzare i pensieri in modi che potrebbero sfuggire a una discussione di gruppo tradizionale.

Visualizzare le idee e aumentare la creatività con le mappe mentali di ClickUp

Per istanza, l'uso di una mappa mentale durante il brainstorming aiuta il team a creare connessioni e a scoprire nuovi schemi e idee. Inoltre, facilita il pensiero convergente e quello divergente .

Allo stesso modo, le lavagne - fisiche o digitali - consentono la collaborazione in tempo reale. Permettono ai team di disegnare connessioni e abbozzare idee, usufruendo di nuovi modi di pensare che le discussioni statiche potrebbero perdere.

Modello di ClickUp Brainstorming Modello di Brainstorming di ClickUp aiuta a facilitare questo processo, fornendo un modo strutturato per organizzare sessioni di brainstorming. Il modello incoraggia il team a uscire dagli schemi di pensiero abituali e a pensare fuori dagli schemi, promuovendo l'innovazione e la risoluzione creativa dei problemi.

Incoraggiate idee fresche e creatività strutturata con il modello di brainstorming di ClickUp

6. Assegnate un avvocato del diavolo per rafforzare le idee

Nelle discussioni in team è facile che tutti siano d'accordo su un'idea senza esaminarla adeguatamente. L'assegnazione di un avvocato del diavolo può cambiare le cose. Questa persona mette in discussione il pensiero del gruppo, solleva domande difficili e si assicura che le idee siano ben testate prima di andare avanti.

Non si tratta di negatività, ma di rendere le decisioni resilienti e ben ponderate.

Ad esempio, durante una sessione di brainstorming sui prodotti, l'avvocato del diavolo potrebbe chiedere: "E se questa funzionalità/funzione non piacesse al nostro pubblico di riferimento?" oppure "Da fare per gestire il potenziale feedback in caso di fallimento?" Questa critica costruttiva porta a decisioni più forti e informate ed evita il facile consenso.

Usare un bacheca delle idee consente ai membri del team di pubblicare pensieri che l'avvocato del diavolo può sistematicamente contestare. Questa organizzazione visiva aiuta il team a valutare i rischi e gli approcci alternativi, raffinando le idee e riducendo il rischio di ripensamento del gruppo.

7. Costruire la sicurezza psicologica per un dialogo aperto

Quando i membri del team esitano a parlare, l'innovazione si blocca. Sicurezza psicologica significa creare uno spazio in cui le persone si sentano a proprio agio nella condivisione dei loro pensieri, indipendentemente da quanto siano diversi o non convenzionali. Amplificare le voci dei dipendenti è fondamentale per garantire che tutti si sentano autorizzati a esprimere le proprie idee e opinioni senza timore di essere giudicati.

Quando il team si sente al sicuro dal giudizio, è più probabile che condivida idee che potrebbero portare a soluzioni innovative. Inoltre, la sicurezza psicologica aiuta a risolvere i conflitti nel team creando un ambiente in cui i disaccordi vengano affrontati apertamente e in modo costruttivo, anziché essere evitati.

Per promuovere questa cultura, incoraggiate il team a esprimere punti di vista opposti e a porre domande stimolanti. Chiarite che il disaccordo non è una cosa negativa, ma un catalizzatore di creatività. I team che si sentono sicuri sono più impegnati, più creativi e molto meno propensi a cadere nella trappola del pensiero di gruppo.

8. Usate il feedback anonimo per ottenere intuizioni oneste

Alcune persone possono esitare a esprimere le loro vere opinioni in impostazioni di gruppo, per paura del giudizio o per la riluttanza ad andare contro la maggioranza. Il feedback anonimo risolve questo problema consentendo ai membri del team di condividere liberamente i propri pensieri senza preoccuparsi di eventuali ripercussioni

Supponiamo che stiate considerando un cambiamento significativo nel flusso di lavoro del vostro team. Sebbene l'idea possa sembrare universalmente accettata, alcuni membri del team potrebbero avere dei dubbi che esitano a esprimere. L'utilizzo di moduli di feedback anonimi tramite app per la comunicazione con i team garantisce l'ascolto di ogni punto di vista.

Raccogliere feedback anonimi con i moduli ClickUp I moduli di ClickUp rendono semplice ed efficace la raccolta di input anonimi. Sia che stiate valutando una decisione, raccogliendo feedback su un progetto o testando nuove idee, questi moduli vi aiutano a catturare intuizioni oneste che possono portare a risultati migliori.

Ricordate di porre domande aperte o di chiedere ai membri di valutare le decisioni su una scala Likert: "Su una scala da 1 a 5, quanto sei d'accordo con la decisione di aumentare la spesa pubblicitaria?" seguita da "Quali sono le ragioni di questa scelta?"

Modello del quadro decisionale di ClickUp

E ora veniamo all'aiuto numero uno per sconfiggere il pensiero di gruppo: il Modello di quadro decisionale ClickUp . Utilizzatelo per ottimizzare i processi di feedback, assicurando che ogni voce sia valorizzata e che ogni preoccupazione sia affrontata.

Migliorate il processo decisionale e la raccolta di feedback con il modello di quadro decisionale di ClickUp

Implementando questo modello, il team può beneficiare di processi decisionali onesti ed enfatici che sostituiscono il pensiero di gruppo con un consenso vero e significativo. Ecco cosa vi offre il modello del quadro decisionale:

Partecipazione inclusiva: Garantendo il coinvolgimento di tutte le parti interessate, il modello promuove prospettive diverse e incoraggia i membri più silenziosi a contribuire, evitando il conformismo

Garantendo il coinvolgimento di tutte le parti interessate, il modello promuove prospettive diverse e incoraggia i membri più silenziosi a contribuire, evitando il conformismo **Valutazione oggettiva: il quadro riduce al minimo i pregiudizi guidando i team ad analizzare sistematicamente i pro e i contro, portando a un processo decisionale più oggettivo

**La capacità di documentare le decisioni e le loro motivazioni non solo aiuta a monitorare il processo decisionale, ma serve anche come riferimento prezioso per progetti futuri

Gli strumenti e le pratiche che abbiamo trattato incoraggiano il dialogo aperto, portando a una maggiore riflessione e inclusione decisionale del team .

Il team pensa in modo creativo con ClickUp

Il pensiero di gruppo non deve essere il killer silenzioso del potenziale del vostro team. Implementando strategie come l'assegnazione di un avvocato del diavolo, l'incoraggiamento di feedback anonimi e la promozione della sicurezza psicologica, trasformerete il modo in cui il vostro team lavora.

Niente più idee stantie o decisioni affrettate: solo un team guidato dal pensiero creativo, dal dialogo aperto e dalla risoluzione intelligente dei problemi.

Non lasciate che il vostro team si accontenti di risposte facili durante la prossima riunione. Con gli strumenti di ClickUp come le mappe mentali, i moduli e la vista Mappa, potete creare un ambiente in cui ogni voce è importante.

Potenziate il processo decisionale del team. Iscrivetevi a ClickUp e iniziate a trasformare il modo in cui il vostro team lavora oggi stesso.