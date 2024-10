Come il poker di punte migliora il piano e l'in corso del team

La stima del lavoro richiesto può essere uno degli aspetti più impegnativi della gestione di team Agile. È come un gioco a indovinelli in cui la posta in gioco è troppo alta e la precisione è fondamentale.

I team si trovano spesso ad affrontare il dilemma delle opinioni divergenti e della mancanza di chiarezza, che portano a compromettere la direzione del progetto.

Invece di affidarsi esclusivamente alle opinioni individuali, perché non utilizzare la saggezza collettiva del team?

Il poker di punti è un modo per consentire ai team di impegnarsi in discussioni significative e di arrivare insieme a stime più accurate.

Scopriamo come usarlo per migliorare il piano del progetto e la collaborazione del team Agile.

**Che cos'è il Pointing Poker?

Il Pointing Poker, chiamato anche Scrum Poker o Planning Poker, è una tecnica di collaborazione utilizzata nello sviluppo software Agile per stimare il lavoro richiesto per completare una funzionalità/funzione

Introdotta inizialmente da James Grenning nel 2002, da allora è diventata una pratica diffusa nei framework Scrum ed Extreme Programming.

Il processo di puntamento del poker è semplice ma efficace.

**Come si gioca a poker?

I membri del team usano schede numerate, posandole a faccia in giù invece di annunciare ad alta voce le loro stime (del lavoro richiesto per completare una funzionalità/funzione). Una volta che tutti hanno posizionato le proprie schede, i valori vengono rivelati simultaneamente.

Questo approccio impedisce che la stima di una persona influenzi il resto del team, un bias cognitivo noto come anchoring. Dopo aver scoperto le schede, il team discute le discrepanze e perfeziona le stime.

Il poker di carte combina la costruzione del consenso con la stima del lavoro richiesto, consentendo a più team di sfruttare le loro intuizioni collettive.

Questo Tecnica di stima agile incoraggia la discussione aperta, portando in tabella diversi punti di vista e garantendo che le stime siano più accurate e complete. È uno strumento potente per pianificare, promuovere la collaborazione e creare trasparenza nei processi decisionali.

**Da fare: le storie dell'utente sono anche note come Epica agile .

**Quali sono i vantaggi dell'utilizzo del Pointing Poker?

Sebbene il Pointing Poker sia divertente e interattivo, trasforma il modo in cui i team Agile si approcciano al gioco al piano degli sprint .

Esploriamo i suoi benefici chiave:

Miglioramento dell'accuratezza della stima: Coinvolgendo l'intero team nel processo di stima, Pointing Poker aiuta a ottenere risultati più accurati. Come? Ogni membro del team contribuisce con il suo punto di vista unico, portando a una valutazione più equilibrata della complessità dell'attività e del lavoro richiesto . Questo contributo collettivo riduce la possibilità di sovrastimare o sottostimare il tempo necessario per le attività

Coinvolgendo l'intero team nel processo di stima, Pointing Poker aiuta a ottenere risultati più accurati. Come? Ogni membro del team contribuisce con il suo punto di vista unico, portando a una . Questo contributo collettivo riduce la possibilità di sovrastimare o sottostimare il tempo necessario per le attività La funzionalità/funzione distintiva di Pointing Poker è la sua capacità di promuovere il consenso. Invece di affidarsi alle stime di una singola persona, il processo richiede a tutti di essere d'accordo. Questo incoraggia un ambiente più inclusivo in cui anche i membri del team meno vocali possono condividere le loro intuizioni

richiede a tutti di essere d'accordo. Questo incoraggia un ambiente più inclusivo in cui anche i membri del team meno vocali possono condividere le loro intuizioni Identificazione delle lacune e miglioramento dei requisiti: Quando i membri del team giustificano le loro stime, spesso evidenziano lacune o ambiguità nei requisiti del progetto. Questo ciclo di feedback aiuta a chiarire e perfezionare l'ambito del progetto , portando a un miglioramento del piano e dell'implementazione

Quando i membri del team giustificano le loro stime, spesso evidenziano lacune o ambiguità nei requisiti del progetto. Questo ciclo di feedback aiuta a , portando a un miglioramento del piano e dell'implementazione Costruire un quadro di riferimento: Nel tempo, le stime prodotte nelle sessioni di Pointing Poker creano un quadro di riferimento. I team possono utilizzare questi dati storici per confrontare e valutare il lavoro richiesto per le attività future, portando a un piano più accurato

Da fare: In un'ottica di ottimizzazione dei costi, il Pointing Poker è un'attività che si svolge in un'unica soluzione Termini della mischia agile i punti storia sono un'unità di misura che stima lo sforzo necessario per completare una storia utente o un'attività, considerando fattori come la complessità, il lavoro richiesto e il rischio.

Come funziona il poker di punti

Vediamo come lavora e come ClickUp per i team Agile può rendere il processo più fluido ed efficace.

Passaggio 1: selezione dell'attività da stimare

Il primo passaggio del Piano è la scelta dell'attività o della storia utente da stimare. Che si tratti di una funzionalità/funzione, di una correzione di bug o di un'attività cardine del progetto, questa attività deve essere semplice in modo che tutti capiscano cosa comporta.

Se si desidera organizzare in modo ordinato tutte le attività, dare Attività di ClickUp una prova. È possibile assegnare i punti storia a un singolo membro del team o a più assegnatari, aggiungere descrizioni dettagliate e includere documenti o collegamenti pertinenti, assicurando al team tutto il contesto necessario.

Utilizzate i campi personalizzati nelle attività di ClickUp per aggiungere collegamenti, elenchi a discesa o altre informazioni essenziali, assicurando che tutti i dettagli rilevanti siano in un unico posto.

Scarica questo modello

Quando si lavora con le storie utente, l'opzione Modello di storia agile ClickUp vi aiuta a organizzarle facilmente e a dare priorità alle funzionalità/funzione. Permette di catturare le esigenze essenziali del progetto, migliorare la comprensione del team e rimanere allineati su ciò che conta di più.

Ecco cosa fa per il team:

Aiuta a organizzare le storie degli utenti in un ordine logico, ottimizzando il flusso di lavoro per una consegna più rapida

Monitora lo stato di avanzamento in modo trasparente utilizzando grafici agili e altri strumenti visivi

Assicura che gli oggetti individuali siano sincronizzati con gli obiettivi più ampi del progetto per ottenere risultati migliori

Scarica questo modello

Passo 2: discutere l'attività con il team

Prima di passare alle stime, tutti i membri del team devono comprendere l'ambito e la complessità dell'attività.

Con Documenti ClickUp è possibile creare uno spazio collaborativo in cui i membri del team possono condividere i dettagli delle attività, aggiungere le loro intuizioni e fare riferimento a lavori precedenti. Collegando le storie e i flussi di lavoro degli utenti con Docs, tutti possono facilmente contribuire con le loro riflessioni o sollevare dubbi in tempo reale.

Modificate in tempo reale con ClickUp Docs, taggate i membri del team con commenti o assegnate elementi di azione.

Inoltre, niente più conversazioni sparse su più canali. È possibile mantenere tutte le discussioni sulle attività in sincronizzazione e in un unico luogo con ClickUp Chattare . È anche possibile collegare attività collegate o documenti alle chat, assicurando che tutte le conversazioni pertinenti siano collegate automaticamente alle storie utente in discussione.

Accedi a tutti i commenti relativi all'attività o alla storia dell'utente in ClickUp Chat per un riferimento rapido

Passaggio 3: ognuno sceglie un punto della storia

Una volta che il team ha compreso l'attività, ogni membro seleziona un punto di storia Punto storia Agile . Tradizionalmente, il Poker del Piano prevede la distribuzione di schede con valori come 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 e una scheda "?". Ogni numero riflette la complessità relativa dell'attività.

Tuttavia, con molti team che lavorano da remoto, i metodi tradizionali potrebbero non essere sufficienti. Per adattarsi, ClickUp offre diverse opzioni per consentire a voi e al vostro team di collaborare efficacemente in ufficio o da remoto. Ecco come utilizzare ClickUp per semplificare questo processo.

UtilizzarePunti dello sprint ClickApp in ClickUp e stimare il lavoro richiesto per le attività di ClickUp. È possibile personalizzare i valori dei punti e monitorare il lavoro totale utilizzando dashboard attraverso grafici come burnup, burndown e velocity

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sprint-Point-ClickApp.png Il punto dello sprint ClickApp consente di assegnare punti sprint a singoli o a più assegnatari e calcola automaticamente i punti totali in base a questi valori /$$$img/

Punto dello sprint ClickApp consente di assegnare punti sprint a singoli o più assegnatari e calcola automaticamente il totale dei punti in base a tali valori

Impostare una matrice suLavagne online ClickUp' canvas infinito per consentire la stima dei punti storia in tempo reale, consentendo ai membri del team di aggiungere schede virtuali per le loro stime, commenti e giustificazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Whiteboards.gif Collaborate con il vostro team per fare brainstorming sui punti storia in tempo reale usando l'interfaccia semplice e pulita di ClickUp Whiteboards /$$$img/

Collaborate con il vostro team per fare brainstorming in tempo reale utilizzando l'interfaccia semplice e pulita di ClickUp Whiteboards

Creazione di oggetti personalizzatiModuli ClickUp in cui i membri del team possono inserire le loro stime dei punti storia per le attività. In questo modo è semplice raccogliere le opinioni di tutti in un unico posto e compilare rapidamente i risultati per ulteriori discussioni. Inoltre, le risposte possono essere convertite automaticamente in attività tracciabili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Forms.jpg Utilizzate i moduli ClickUp con la logica delle condizioni per regolare le domande in base alle risposte, consentendo ai vostri team di fornire dettagli o modificare le stime dei punti /$$$img/

Utilizzate i moduli ClickUp con logica condizionale per adattare le domande in base alle risposte, consentendo ai vostri team di fornire dettagli o modificare le stime dei punti

Passaggio 4: rivelare le stime

Dopo che tutti hanno scelto il loro punto di storia, rivelate simultaneamente le stime.

Questa è la parte più emozionante!

Se le stime sono simili, ad esempio tutti scelgono 3 o 5 punti, è un buon segno che il team è allineato. Ma cosa succede se c'è una disparità significativa nelle stime? È qui che inizia la vera collaborazione. Continuiamo.

Passaggio 5: discutere le differenze

Se c'è un ampio intervallo di stime, il team deve discutere il motivo per cui alcune persone pensano che l'attività sia più facile o più complessa di altre

🌟Esempio: Se un membro del team stima '5' e un altro stima '13' per la stessa attività, si apre la discussione. La persona che ha fornito una stima più alta potrebbe spiegare che prevede potenziali ostacoli, mentre la stima più bassa potrebbe provenire da qualcuno che ha familiarità con attività simili. ClickUp Commenti assegnati rendono la discussione più dinamica. È possibile taggare i membri del team nei commenti, porre domande specifiche e coprire tutti i dettagli che potrebbero essere sfuggiti in precedenza. Per un contesto più ampio, è possibile anche condividere collegamenti o file direttamente nella sezione dei commenti dell'attività.

Assegnate a più membri del team in ClickUp Commenti assegnati per garantire che tutti siano sulla stessa pagina durante le discussioni del team, favorendo la collaborazione e la responsabilità.

Passaggio 6: votare di nuovo e raggiungere un consenso

Il team deve perfezionare la comprensione dell'attività, chiarire le incertezze e affrontare eventuali rischi o discrepanze.

Successivamente, ogni membro del team vota di nuovo con una nuova stima basata sulla comprensione affinata

In genere, questo secondo turno di votazione avvicina le stime, assicurando che il team raggiunga un consenso. Se necessario, è possibile rivedere i documenti e le attività precedenti per confrontarle con progetti simili. Stime di durata stimate da ClickUp sono uno strumento eccellente per rendere più accurata la stima dei punti storia durante le sessioni di Pointing Poker. Suddividendo le attività in stime di durata stimata per ciascun membro del team, si possono evitare congetture e assicurarsi che tutti comprendano il carico di lavoro.

Con ClickUp Time Estimates è possibile visualizzare il tempo totale necessario per un progetto, consentendo al team di raggiungere più facilmente un consenso.

Passo 7: Monitoraggio e revisione dello stato di avanzamento

Una volta stabilita la stima finale, è possibile assegnare punti storia in ClickUp e monitorare lo stato tramite Dashboard di ClickUp . È possibile creare dashboard personalizzati che visualizzano le metriche chiave relative alle storie degli utenti, allo stato delle attività e ai carichi di lavoro del team. Questo aiuta a visualizzare l'allineamento tra le stime e il tempo effettivamente impiegato.

Gestite gli obiettivi del team e monitorate lo stato in tempo reale con le dashboard di ClickUp: visualizzate gli obiettivi, i lavori richiesti e lo stato delle attività in un'unica posizione.

Inoltre, Monitoraggio del tempo con ClickUp consente di vedere il tempo speso per le attività rispetto alle stime, aiutando a perfezionare le future sessioni di Piano Poker.

🌟Esempio: La funzionalità di monitoraggio globale del tempo permette di avviare e fermare i timer da qualsiasi dispositivo, consentendo ai membri del team di registrare facilmente il tempo trascorso sulle attività durante le stime.

Monitorate le ore rilevate per giorno, settimana o qualsiasi intervallo personalizzato con i fogli di presenza personalizzabili di ClickUp Time Tracking. In questo modo è possibile confrontare le stime con le ore effettive.

Passaggio 8: perfezionare e migliorare le stime future

Pianificare il poker non è un'attività che si fa una volta sola: è un processo continuo di apprendimento e miglioramento. Considerate queste domande chiave quando volete perfezionarlo:

Ci sono state sottovalutazioni consistenti?

Ci sono state istanze di sovrastima?

Quanto sono state accurate le stime rispetto al tempo effettivamente trascorso?

Quali fattori hanno contribuito alle discrepanze?

Come possiamo modificare le stime future sulla base di questi dati? Obiettivi di ClickUp consentono ai team di stabilire obiettivi specifici per affinare le stime future nel Poker di Punteggiatura.

Tracciate i vostri obiettivi utilizzando ClickUp Obiettivi per monitorare i KPI essenziali, fornendo informazioni automatiche e dettagliate sui vostri stati

🌟Esempio: È possibile impostare un obiettivo per migliorare l'allineamento tra il lavoro stimato e quello effettivo di una percentuale mirata. Questo aiuta a mantenere l'attenzione sul miglioramento continuo e garantisce che le pratiche di stima si evolvano in base alle prestazioni passate.

Scarica questo modello

Se volete sfruttare i dati storici e l'analisi delle prestazioni per affinare le vostre tecniche di stima per gli sprint futuri, provate il template Modello di gestione di ClickUp Agile Scrum . Copre tutto, dalla preparazione del backlog alle revisioni di sprint, aiutando il titolare del prodotto, l'ingegneria e i team QA a collaborare in modo efficace.

Le sue funzionalità/funzione chiave includono:

Gestione flessibile delle attività

Immagini attuabili per l'ottimizzazione dello sprint

Strumenti di collaborazione per mantenere coerente il flusso di lavoro

Scarica questo modello

Come il Pointing Poker migliora il piano e incrementa il team building

Ora che avete capito il processo di Pointing Poker, passo dopo passo, analizziamo come migliora l'efficienza del piano e rafforza la collaborazione del team.

Stima semplificata

Il Pointing Poker accelera la stima strutturando le discussioni e aiutando i team a valutare rapidamente la complessità delle attività.

Invece di lunghi dibattiti, ognuno fornisce il proprio contributo simultaneamente.

Se volete aiutare il vostro team a concentrarsi sulle attività più urgenti, provate a Attività di ClickUp con priorità . Con quattro semplici livelli di priorità (urgente, alta, normale e bassa), i membri del team possono discutere e stimare prima le attività più critiche.

Combinare le attività di ClickUp Priorities con le stime di durata e le dipendenze delle attività, assicurando che le attività a più alta priorità procedano senza colli di bottiglia.

Costruire il consenso

Abbiamo già capito che Pointing Poker incoraggia il consenso spingendo il team a discutere le diverse prospettive sulla complessità delle attività, per poi allinearsi su una stima condivisa ClickUp Chattare aiuta a costruire il consenso fornendo uno spazio centralizzato per le discussioni in tempo reale. Ogni conversazione può essere collegata direttamente alle attività collegate, garantendo che il contesto sia mantenuto e che le intuizioni critiche non vadano perse durante le discussioni di stima.

Avviare conversazioni 1:1 o di gruppo con persone specifiche in ClickUp Chat

Migliore prevedibilità

Stime accurate portano a una pianificazione ottimale degli sprint e a una sequenza di progetti più realistica. Grazie a una stima più accurata delle attività, il team può prevedere meglio la durata dei progetti.

Se il vostro team ha bisogno di aiuto per visualizzare lo stato degli sprint e per capire le prestazioni del team in base ai punti delle storie, date un'occhiata a ClickUp Sprint dashboard schede. Ecco una ripartizione di ciò che fanno queste schede:Schede di velocità ,:

In un commento, diventano osservatori di un'attività

Nella descrizione di un'attività, riceve una notifica ma non viene aggiunto come osservatore

Il commento e il suo nome sono evidenziati nell'attività e nella finestra In arrivo

Nelle attività private, si può scegliere di condividere l'attività quando si menziona l'utente in un commento

👀 Bonus: Se siete manager o scrum master, convertite tutte le vostre riunioni di scrum in riunioni mirate e produttive con il programma Modello di riunione ClickUp Scrum .

Potenziare ogni voce

Nelle sessioni di piano tradizionali, i membri del team più silenziosi non sempre hanno voce in capitolo. Con Pointing Poker, l'opinione di tutti conta

ClickUp Menzioni e Menzioni assicurano che nessuno venga escluso. Taggando i membri del team interessati nelle discussioni, tutti sono incoraggiati a condividere le loro prospettive, portando a un processo decisionale più equilibrato e a una collaborazione inclusiva.

Riconoscere tutti i feedback risolvendo o riassegnando rapidamente i commenti direttamente all'interno di ClickUp Comments

Monitoraggio dello stato di avanzamento

Infine, il monitoraggio dell'allineamento delle stime con i risultati effettivi è fondamentale per migliorare le stime future.

Gli strumenti di reportistica e i dashboard di ClickUp forniscono ai team informazioni su Metriche Agile come l'accuratezza delle stime, consentendo loro di perfezionare il processo di piano. Esaminando le prestazioni passate, i Teams possono migliorare continuamente e aggiustare le stime per gli sprint futuri.

Accedete a informazioni immediate e riducete le distrazioni utilizzando ClickUp Brain per cercare i dati in tutte le aree di lavoro di ClickUp

👀 Leggi anche: Ottimizzare il flusso di lavoro con il monitoraggio agile del tempo

Best Practices per l'utilizzo del Poker di Punteggiatura

Il Pointing Poker è uno degli strumenti più efficaci per Pianificazione agile delle capacità . È come qualsiasi altra abilità: è semplice all'inizio, ma richiede attenzione per essere padroneggiata.

Con queste cinque best practice, potrete coinvolgere tutti i membri del vostro team e iniziare a stimare come professionisti.

**Quando vi immergete in Agile, non cadete nella trappola di tradurre tutto in ore. I punti storia servono a dimensionare il lavoro in base alla complessità e alla comprensione del team, non solo al tempo che potrebbe richiedere

È facile farsi trascinare dai pensieri degli altri durante una sessione di Pointing Poker, ma attenzione al pensiero di gruppo. Incoraggiate ogni membro del team a visualizzare le proprie opinioni e a difendere le proprie stime. In questo modo si evita che le sessioni siano solo una camera d'eco

Mantenere la semplicità: attenersi a una serie standard di schede, come quella di Fibonacci, quella diMetodo di dimensionamento delle maglietteo uno strumento efficiente come ClickUp. La coerenza è la chiave. L'aggiunta di troppe schede personalizzate può portare a confusione e a un uso improprio, rallentando così il lavoro di tutti

attenersi a una serie standard di schede, come quella di Fibonacci, quella diMetodo di dimensionamento delle maglietteo uno strumento efficiente come ClickUp. La coerenza è la chiave. L'aggiunta di troppe schede personalizzate può portare a confusione e a un uso improprio, rallentando così il lavoro di tutti **Non escludete le persone perché sono nuove o meno esperte. Potreste perdervi delle intuizioni cruciali, e poi si tratta di lavoro richiesto dal team

È tipico che i valori dei punti di attività simili aumentino gradualmente. Controllate regolarmente le nuove attività rispetto a quelle più vecchie per assicurarvi che abbiano davvero bisogno di una stima più alta

Raffina il tuo processo di piano Agile con Pointing Poker e ClickUp

Il Pointing Poker è una tecnica di gioco divertente e interattiva per la pianificazione efficace dei progetti. Crea un ambiente in cui i contributi di ogni membro del team sono valorizzati e contribuiscono a stime di attività complete.

Per amplificare i vantaggi del Pointing Poker, è possibile utilizzare le attività di ClickUp come la Gestione delle attività, i moduli, i commenti, i documenti e i dashboard come potenti catalizzatori in diversi modi. Non solo rendono il processo più fluido, ma fanno anche in modo che produca risultati efficaci.

Siete pronti a ottimizzare il piano e lo stato del vostro team? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!