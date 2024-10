Come personalizzare e formattare i documenti Google

Documenti Google è uno degli strumenti preferiti da molti ed è facile capire perché.

Che siate studenti, professionisti o persone che amano una configurazione semplice e facile (e gratuita), Google Documenti ha qualcosa per tutti. Amiamo i Documenti Google perché sono facili da accedere, organizzare e utilizzare!

Verifica dei fatti: Google Documenti ha oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili, il che lo rende uno dei strumenti di scrittura più popolari .

Nonostante la quasi ubiquità di Google Documenti, non tutti conoscono le sue opzioni per personalizzare i documenti. Continuate a leggere per conoscere Trucchi per i documenti Google per la personalizzazione!

Come personalizzare i documenti Google?

Ecco una guida dettagliata e semplice per personalizzare i Documenti Google e farli apparire ben organizzati e curati.

Utilizzare e creare modelli di documenti Modelli di Google Documenti consentono di risparmiare tempo e di mantenere la coerenza tra i documenti. Sia che si tratti di una relazione, di una proposta o di un documento di

modello di base di conoscenza i modelli di Google Documenti facilitano il vostro lavoro.

Utilizzate un modello esistente:

Aprire Documenti Google per iniziare a creare documenti in una finestra del browser

In alto a destra, fare clic su Galleria modelli

Scegliere il modello che si desidera utilizzare e si aprirà una copia da modificare

Creare il proprio modello:

Aprire un documento nuovo o esistente, apportare le personalizzazioni necessarie e navigare nella Galleria dei modelli

Inviate il vostro documento come modello per facilitarne l'accesso

Perfezionare e personalizzare gli elementi del testo

La personalizzazione del testo è la chiave per rendere il documento visivamente attraente e facile da leggere. Ecco alcuni suggerimenti essenziali per ottimizzare il testo normale per ottenere il massimo impatto.

Cambiare lo stile del font

Cominciamo dalle basi. La scelta del font giusto può dare il tono all'intero documento.

Per cambiare lo stile del font:

Selezionare il testo che si desidera modificare

Se si sta cambiando il font per l'intero documento, è possibile selezionare rapidamente tutto premendo Ctrl+A su Windows o Command+A su Mac

Nella barra degli strumenti di Documenti Google , fare clic sull'elenco a discesa Font . Verrà visualizzato un elenco di font, con le opzioni standard e quelle utilizzate di recente

, fare clic sull'elenco a discesa . Verrà visualizzato un elenco di font, con le opzioni standard e quelle utilizzate di recente Scegliere un font dall'elenco. È possibile visualizzare facilmente un'anteprima dell'aspetto di ciascun font facendo clic sulle opzioni fino a trovarne uno adatto al proprio stile

Pro Tip: Aggiungere font personalizzati facendo clic su More Fonts nella parte superiore dell'elenco a discesa. In questo modo si apre una finestra per sfogliare una collezione più ampia di font. Una volta aggiunti, questi font appariranno nel normale elenco a discesa dei font per un uso futuro.

Regolare la dimensione dei font

La dimensione dei font ha un ruolo fondamentale sia per la leggibilità che per l'enfasi.

Per regolare la dimensione dei font in Google Documenti:

Utilizzare l'elenco a discesa delle dimensioni dei font accanto al selettore dei caratteri. È possibile scegliere da un elenco di dimensioni predefinite o digitare manualmente una dimensione personalizzata

delle dimensioni dei font accanto al selettore dei caratteri. È possibile scegliere da un elenco di dimensioni predefinite o digitare manualmente una dimensione personalizzata Metodo di scorciatoia: Aumentare o diminuire rapidamente la dimensione del font utilizzando Ctrl+Maiusc+ (su Windows) per ingrandire il testo o Ctrl+Maiusc+- per ridurlo

Questo metodo consente di regolare con precisione le dimensioni per far risaltare i titoli o per garantire la leggibilità del testo.

Testo in grassetto, corsivo, sottolineato e barrato

Le opzioni di formattazione grassetto, corsivo, sottolineato e barrato evidenziano efficacemente le informazioni cruciali o aggiungono enfasi al documento Google Documenti. È possibile applicare il grassetto, il corsivo e il sottolineato direttamente dal menu.

È inoltre possibile utilizzare i seguenti scorciatoi:

Grassetto: Selezionate il testo e premete Ctrl+B (o Comando+B su Mac) per renderlo grassetto

Selezionate il testo e premete Ctrl+B (o Comando+B su Mac) per renderlo grassetto Corsivo: Usare Ctrl+I (o Comando+I) per mettere il testo in corsivo

Usare Ctrl+I (o Comando+I) per mettere il testo in corsivo Sottolineare: Ottenere il testo sottolineato usando Ctrl+U (o Comando+U)

Per le barrature, occorre andare un po' più a fondo: fare clic su Formato > Testo > Barrato.

Colorare ed evidenziare il testo

Per dare risalto a sezioni specifiche del testo, è possibile cambiare il colore del testo o dello sfondo:

Colore del testo: Selezionare il testo che si desidera modificare, quindi fare clic sull'icona Colore del testo nella barra degli strumenti. Apparirà una tavolozza di colori che consentirà di scegliere un colore dalle opzioni preimpostate o di aggiungere un colore personalizzato facendo clic sull'icona ""più"".

Evidenziazione del testo: Selezionare il testo e fare clic sull'icona Colore di evidenziazione accanto all'opzione del colore del testo. Scegliere un colore dalla tavolozza per evidenziare il testo.

**Per mantenere la leggibilità, assicurarsi che il colore del testo contrasti bene con lo sfondo. Un testo scuro su uno sfondo chiaro o viceversa di solito funziona meglio.

Provare il formato paint

Se si è applicato un certo stile a una parte del documento e si desidera replicarlo in altre sezioni, è possibile risparmiare tempo utilizzando lo strumento Paint formattare. Questo strumento copia la formattazione da una parte del documento e la applica a un'altra.

Selezionare il testo con la formattazione che si desidera copiare

Fare clic sull'icona Pittura formato (un piccolo rullo di vernice) nella barra degli strumenti

(un piccolo rullo di vernice) nella barra degli strumenti Trascinare il cursore sul testo in cui si desidera applicare la formattazione copiata. La nuova sezione adotterà lo stile (font, dimensione, colore, ecc.) del testo originale

Suggerimento: Fare doppio clic sull'icona del formato paint per mantenerla attiva. Ciò consente di applicare lo stesso formattare a più sezioni senza doverlo riselezionare ogni volta.

Personalizzare l'interlinea e l'allineamento delle righe

Spazi e allineamenti corretti sono fondamentali per migliorare la leggibilità e la struttura del documento.

Selezionare il testo, quindi spostarsi su Formato > Spaziatura righe e paragrafi. È possibile scegliere opzioni come spaziatura singola, 1,15, 1,5 o doppia, a seconda delle proprie esigenze

Formato > Spaziatura righe e paragrafi. È possibile scegliere opzioni come spaziatura singola, 1,15, 1,5 o doppia, a seconda delle proprie esigenze Spaziatura dei paragrafi: Nello stesso menu, è possibile aggiungere o rimuovere lo spazio prima e dopo i paragrafi, che aiuta a separare visivamente le diverse sezioni del documento per una maggiore chiarezza

Nello stesso menu, è possibile aggiungere o rimuovere lo spazio prima e dopo i paragrafi, che aiuta a separare visivamente le diverse sezioni del documento per una maggiore chiarezza Opzioni di allineamento * Allineamento a sinistra ( Ctrl+Shift+L ): Questa è l'impostazione predefinita per la maggior parte del testo ed è ideale per i paragrafi del corpo e per il contenuto generale * Allineamento al centro ( Ctrl+Shift+C ): Ideale per titoli, citazioni o qualsiasi testo che si voglia far risaltare * Allineamento a destra ( Ctrl+Shift+R ): L'allineamento a destra funziona bene per piccole note laterali come date, riferimenti a documenti o firme, per mantenere il flusso del testo principale * Giustificare ( Ctrl+Shift+J ): Per un aspetto pulito e curato, giustificare il testo per allineare sia il bordo destro che quello sinistro

La scelta del giusto allineamento per le diverse sezioni del documento garantisce un layout professionale e organizzato.

Creare elenchi puntati e numerati

Gli elenchi aiutano a scomporre informazioni complesse e a presentarle in modo chiaro e organizzato. Per creare un elenco:

Selezionare il testo che si desidera formattare in un elenco

Fare clic sull'icona Elenco puntato o Elenco numerato nella barra degli strumenti di Google Documenti

Se si desidera creare un elenco a più livelli (sottopunti), premere $$$a dopo aver creato un elemento dell'elenco per indentarlo

Per tornare all'elenco principale, premere Shift+Tab

💡Pro Tip: Usate gli scorciatoi Ctrl+Maiusc+8 per gli elenchi puntati e Ctrl+Maiusc+7 per gli elenchi numerati (usate Command invece di Ctrl su Mac).

Usare i titoli e gli stili

I titoli sono essenziali per organizzare i contenuti in sezioni facilmente digeribili. Per applicare i titoli:

Fare clic all'interno del paragrafo che si desidera trasformare in un titolo

Aprire l'elenco a discesa Testo normale dalla barra degli strumenti e scegliere un Livello di titolo (ad esempio, Titolo 1 per le sezioni principali, Titolo 2 per le sottosezioni)

Una volta applicati i titoli, è possibile aggiornarne rapidamente la formattazione selezionando un titolo, facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo Seleziona testo corrispondente. In questo modo si selezionano tutti i titoli dello stesso livello e si può cambiare il font, la dimensione, il colore o un altro elemento di formattazione in una sola volta.

Creare una tabella dei contenuti (TOC)

Una Tabella dei contenuti aiuta i lettori a navigare nei documenti più lunghi. Per inserirne uno:

Aggiungere titoli in tutto il documento (come descritto sopra)

Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera che appaia il TOC

Fare clic su Inserisci > Tabella dei contenuti e scegliere uno stile TOC

Una volta inserito, il TOC sarà collegato alle rispettive sezioni, consentendo una facile navigazione.

💡Pro Tip: Se si aggiungono o modificano i titoli, è necessario aggiornare la TOC facendo clic su di essa e selezionando "Aggiorna tabella dei contenuti"

Sfruttare i contorni automatici

La navigazione nelle sezioni quando si lavora con documenti lunghi può diventare complicata. Documenti Google genera automaticamente un sommario basato sui titoli, consentendo una facile navigazione.

Accedere al sommario facendo clic su Visualizza > Mostra sommario.

Questo schema aiuta a passare rapidamente da una sezione all'altra, rendendo i documenti lunghi molto più gestibili.

Aggiungere e modificare le immagini nel documento

È possibile inserire e manipolare facilmente le immagini direttamente all'interno di Documenti Google, senza dover ricorrere ad applicazioni esterne.

Aggiungere un'immagine: Fare clic su Inserisci > Immagine per caricare una foto dal computer o trovarne una tramite la ricerca integrata

Fare clic su per caricare una foto dal computer o trovarne una tramite la ricerca integrata Modifica dell'immagine: Dopo l'inserimento, è possibile ritagliare, ridimensionare e regolare l'immagine per adattarla al contenuto. È anche possibile ricolorare o aggiungere effetti visivi per migliorare la presentazione dell'immagine

Dopo l'inserimento, è possibile ritagliare, ridimensionare e regolare l'immagine per adattarla al contenuto. È anche possibile ricolorare o aggiungere effetti visivi per migliorare la presentazione dell'immagine Aggiungere un bordo all'immagine: Selezionare l'immagine, quindi fare clic sull'icona Bordo colore (a forma di matita) nella barra degli strumenti. Scegliere un colore o aggiungerne uno personalizzato

Per personalizzare ulteriormente, fare clic sull'icona Peso del bordo per regolare la larghezza o utilizzare l'icona Tratto del bordo per passare a uno stile di linea tratteggiata o punteggiata

Personalizzazione con i componenti aggiuntivi

Google Documenti supporta un ampio intervallo di componenti aggiuntivi per estendere le funzioni. Che si tratti di aggiungere diagrammi di flusso a un documento di processo, creare sondaggi dinamici o automatizzare i flussi di lavoro, è possibile trovare o creare strumenti personalizzati.

Per installare i componenti aggiuntivi fare clic su Estensioni > Componenti aggiuntivi > Ottieni componenti aggiuntivi per sfogliare le opzioni disponibili, dall'aggiunta di firme ai documenti all'integrazione di app di terze parti come i software di collaborazione documentale.

Per gli utenti più avanzati, è possibile creare strumenti personalizzati utilizzando Google Apps Script per automatizzare i processi o integrarsi con altre piattaforme.

Utilizzare grafici e diagrammi personalizzati

La visualizzazione dei dati è fondamentale per rendere comprensibili informazioni complesse. Nei Documenti Google è possibile inserire grafici e diagrammi direttamente da Fogli Google:

Fare clic su Inserisci > Grafico > Da Fogli per collegare i dati da un foglio di calcolo.

Quando i dati di Fogli Google vengono aggiornati, il grafico nel documento può essere aggiornato con un semplice clic, garantendo l'accuratezza della documentazione.

Inoltre, è possibile utilizzare Disegni Google per creare diagrammi di flusso e diagrammi personalizzati direttamente nel documento. Ciò è particolarmente utile per rappresentare visivamente flussi di lavoro o concetti.

Tradurre i documenti

Per le organizzazioni che operano a livello globale, Google Documenti consente di tradurre interi documenti con pochi clic.

Selezionare Strumenti > Traduci documento

Scegliete la lingua in cui volete tradurre e si aprirà una nuova copia.

Cambiare il colore dello sfondo

Perché accontentarsi di un semplice sfondo bianco quando è possibile personalizzare il colore delle pagine? La modifica del colore dello sfondo può migliorare l'aspetto del documento e allinearlo al vostro marchio.

Andare a File > Configurazione della pagina

Nella sezione Colore della pagina, scegliere un colore tra le opzioni disponibili. Per un colore personalizzato, utilizzare il color dropper o inserire un codice esadecimale specifico.

Per rendere questo colore il predefinito per tutti i documenti futuri, fare clic su Imposta come predefinito.

Impostazione dei margini della pagina

Se è necessario regolare i margini dei Documenti Google per adattarli al meglio al contenuto, seguire questi passaggi. Per impostazione predefinita, i margini sono impostati su un pollice su tutti i lati, ma è possibile personalizzarli in base alle esigenze.

Per prima cosa, modificare i margini utilizzando il menu Configurazione pagina. Fare clic su File e selezionare Configurazione pagina dall'elenco a discesa. Quindi, inserire la larghezza dei margini preferita per l'alto, il basso, la sinistra e la destra.

Fare clic su OK per applicare le nuove impostazioni dei margini. Regolare i margini utilizzando il righello:

Fare clic sul paragrafo che si desidera modificare

Spostare il triangolino a sinistra o a destra del righello orizzontale per regolare i margini

Per avere un maggiore controllo sul layout del documento, si consiglia di utilizzare le interruzioni di pagina o le interruzioni di sezione invece di regolare solo i margini.

il rettangolo sopra il triangolo di sinistra regola l'indentazione, non i margini. Per modificare l'altezza della pagina, passare il mouse sulla parte superiore del righello verticale finché non appare una freccia rivolta verso il basso, quindi trascinare verso l'alto o verso il basso.

Limiti delle opzioni di personalizzazione dei Documenti Google

Documenti Google ha trasformato il lavoro sui documenti operando interamente online e archiviando i file nel cloud. Questo consente di redigere, modificare e accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo, con una collaborazione in tempo reale che rende il lavoro di squadra senza soluzione di continuità. Tuttavia, nonostante i suoi vantaggi, Google Documenti presenta alcuni limiti. Ecco alcune limitazioni chiave di cui tenere conto.

Limite di carattere

Google Documenti ha un carattere limite di 512.000 caratteri per documento. Sebbene sia più che sufficiente per la maggior parte delle esigenze, può essere un limite per documenti molto lunghi o complessi. Non importa quanti caratteri pagine aggiunte al documento Google ; è necessario lavorare entro questo limite di caratteri.

Limite alla formattazione avanzata

Google Documenti fornisce l'essenziale per la formattazione, ma non è all'altezza degli strumenti avanzati disponibili in alcuni word processor tradizionali. Questo limite può essere problematico per i documenti più complessi. Altro software di modifica dei documenti spesso dispone di funzionalità/funzione di formattazione più avanzate per layout e progetti complessi.

Ecco cosa ha fatto uno scontento Utente di Reddit ha commentato:

Non mi piacciono i Documenti Google perché la formattazione non è mai corretta quando vengono stampati (o almeno non la controllo mai), quindi non devi convincermi.

Modifica offline limitata

Mentre Documenti Google è fantastico per la modifica in tempo reale, le sue capacità offline sono limitate. È necessario abilitare la modalità offline in anticipo e anche in questo caso alcune funzionalità potrebbero non funzionare in modo ottimale senza una connessione a Internet. Potrebbe essere necessario cercare Alternative a Google Documenti per una migliore capacità di modifica offline per lavorare senza essere online.

Integrazioni al limite

Documenti Google non si integra perfettamente con altri software come alcuni utenti potrebbero sperare. Sebbene lavori bene con l'ecosistema di Google, può essere un po' restrittivo se si utilizzano strumenti e piattaforme diverse.

Mancanza di strumenti di collaborazione avanzati

Google Documenti è ottimo per la collaborazione, soprattutto con un piccolo gruppo di persone. Ma quando la condivisione è più ampia, può diventare un po' caotica.

Il disagio può peggiorare quando si vedono gli stravaganti avatar anonimi che Google assegna agli utenti che aprono un documento Google senza accedere, come il formichiere, il vombato o il quokka (sì, sono strani come sembrano).

State pensando ai vostri affari, cercando di scrivere una proposta [in Google Documenti] ... quando l'umore cambia. Un piccolo cerchio si materializza nella parte superiore dello schermo. L'avatar appartiene a un collega, o peggio, al vostro capo... Il cursore inizia a lampeggiare. Le domande abbondano: Quali sono le intenzioni di questa persona? Scorrerà abbastanza in basso per vedere le note confuse che non avete cancellato? Perché mai sono online all'una di notte di sabato? articolo del Wall Street Journal del 2022 , Le cinque parole più temute in ufficio: 'Avviamo un documento Google'

Inoltre, senza strumenti di gestione avanzati, il monitoraggio delle modifiche e dei contributi diventa stressante. Software di collaborazione per documenti come ClickUp, offre funzionalità più avanzate per la gestione delle modifiche e della collaborazione in tempo reale.

Crea i tuoi documenti con ClickUp

ClickUp è un software di project management e di collaborazione documentale di prim'ordine, di cui si fidano i team di piccole startup e grandi aziende.

Sia che si tratti di fornire modelli di progetto unici o di monitorare il tempo dedicato alle attività di ClickUp, ClickUp si distingue come la soluzione di project management per eccellenza. È anche una delle migliori alternative a Google Documenti, in quanto offre molte più funzioni per l'organizzazione e la gestione del lavoro. ClickUp Documenti va oltre il semplice prendere appunti: è un potente strumento di collaborazione. Consente ai team di lavorare insieme in tempo reale, facilitando le sessioni di brainstorming e la collaborazione. I membri del team possono taggarsi a vicenda nei commenti, assegnare elementi d'azione e modificare simultaneamente, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

Ecco come creare facilmente un nuovo documento in ClickUp:

Passaggio 1: aprire l'area di lavoro

Nell'area di lavoro di ClickUp, nella barra laterale sinistra, è presente l'opzione "Documenti".

Passaggio 2: creare un nuovo documento

Fare clic sul pulsante "+ Crea documento" nella sezione Documenti per avviare un nuovo documento.

Passaggio 3: iniziare la modifica

Si aprirà immediatamente un nuovo documento, pronto per aggiungere contenuti, formattare testi o collegare direttamente le attività.

Perché usare ClickUp Docs?

Semplificare l'accessibilità con ClickUp Docs Relazioni Relazioni di ClickUp Documenti consentono di accedere rapidamente alle informazioni giuste. Collegando attività e documenti attraverso pagine collegate, non è più necessario cercare tra infinite pagine wiki. È sufficiente taggare i documenti per una rapida consultazione, rendendo tutto facilmente ricercabile e organizzato in un'unica posizione centrale.

visualizza tutti i collegamenti in un'unica posizione con ClickUp Documenti Relationship_

È inoltre possibile creare fino a cinque livelli di pagine annidate all'interno dei documenti, che possono essere riorganizzati senza problemi con il drag-and-drop. Questo è l'ideale per mantenere la documentazione del progetto strutturata e facile da navigare.

Semplificare la creazione di documenti

Cercare un documento specifico modello di documentazione del progetto ? ClickUp ha esattamente ciò che vi serve e molto di più!

I modelli possono accelerare il flusso di lavoro e creare documenti coerenti e strutturati. Con ClickUp, potete accedere a oltre 1.000 modelli pronti all'uso, adatti a ogni progetto e a ogni esigenza del team.

Un'altra opzione eccellente è il Modello di documento per il piano di processo di ClickUp che fornisce un approccio semplificato alla gestione dei processi:

Definire i metodi di misurazione: Specificare il metodo, la dimensione del campione e i criteri di valutazione della qualità

Specificare il metodo, la dimensione del campione e i criteri di valutazione della qualità Organizzare i passaggi e le azioni: Utilizzare la tabella strutturata per dettagliare i passaggi del processo aziendale e creare una lista di controllo per le azioni di miglioramento

Utilizzare la tabella strutturata per dettagliare i passaggi del processo aziendale e creare una lista di controllo per le azioni di miglioramento Gestire le revisioni: Includere un documento di accompagnamento del processo aziendale e monitorare le revisioni con le parti responsabili e le date di scadenza

Modello di documento per il piano dei processi di ClickUp

Che stiate lavorando a una knowledge base, a un piano di progetto, a un verbale di riunione o a una procedura operativa standard, ClickUp ha il modello giusto per aiutarvi a iniziare rapidamente. Questo vi risparmia la fatica di costruire da zero, permettendovi di concentrarvi sugli aspetti cruciali del vostro lavoro.

Migliorare la collaborazione dal vivo

Utilizzare Rilevamento della collaborazione ClickUp per collaborare con più membri del team in un documento. Grazie alle sue funzionalità avanzate, è possibile monitorare quando i compagni di squadra visualizzano o modificano attività e documenti, ricevere automaticamente aggiornamenti istantanei sulle modifiche di stato e rimanere in contatto con i commenti in tempo reale. Questo garantisce un lavoro di squadra libero da sovrapposizioni, un feedback rapido e una comunicazione efficiente.

collaborare in tempo reale con più persone contemporaneamente in ClickUp Docs_

Ecco come ClickUp supporta le vostre esigenze di collaborazione:

Pianificare i progetti: usareAttività di ClickUp per gestire e visualizzare in modo efficace l'intero flusso di lavoro del progetto e le attività del team

usareAttività di ClickUp per gestire e visualizzare in modo efficace l'intero flusso di lavoro del progetto e le attività del team Creazione rapida di video: UtilizzateClickUp Clip per registrare lo schermo e catturare video, rendendo la comunicazione visiva più semplice

UtilizzateClickUp Clip per registrare lo schermo e catturare video, rendendo la comunicazione visiva più semplice Collaborare con le lavagne online: Partecipare al brainstorming e al piano del progetto conLavagne online di ClickUp, una tela digitale infinita a disposizione di tutti i membri del team e dei collaboratori esterni

brainstorming di idee e collaborazione con le lavagne ClickUp_ La chat di ClickUp integra la comunicazione direttamente nel vostro flusso di lavoro, consentendovi di semplificare le discussioni del team e di gestire gli elementi d'azione senza sforzo. È possibile creare canali di chat dedicati a diversi team o progetti, controllare l'accesso e rimanere aggiornati con il feed delle notifiche.

utilizzate ClickUp Chat View accanto al lavoro per collaborare meglio alle attività e migliorare l'efficienza

In questo modo tutte le conversazioni sono organizzate e integrate direttamente nel lavoro, eliminando la necessità di inviare email sparse e migliorando l'efficienza complessiva.

Autorizzazioni sicure e flessibili

ClickUp propone un sistema di autorizzazioni completo impostazioni per le autorizzazioni . È possibile controllare chi ha accesso a elementi specifici come cartelle, elenchi, attività, viste Documento, dashboard e obiettivi. Le autorizzazioni possono essere personalizzate per singoli ospiti, membri o team, garantendo la sicurezza dell'area di lavoro.

Che si tratti di condividere elementi con i membri dell'area di lavoro o di invitare nuovi collaboratori, ClickUp offre diverse opzioni di condivisione sicure:

Collegamenti pubblici: Accessibili da chiunque abbia il collegamento

Accessibili da chiunque abbia il collegamento Collegamenti privati: Limitati a persone specifiche con cui si sceglie di condividere il file

Limitati a persone specifiche con cui si sceglie di condividere il file Link per l'indicizzazione di Google: Condivisione pubblica dei documenti e possibilità per Google di indicizzarli, rendendoli ricercabili sul web

Condivisione pubblica dei documenti e possibilità per Google di indicizzarli, rendendoli ricercabili sul web Condivisione di pagine specifiche del documento: Condivisione di singole pagine anziché dell'intero documento, con un migliore controllo su ciò che viene condiviso

💡Pro Tip: È inoltre possibile aumentare la sicurezza con la funzionalità "Proteggi questa pagina", che consente di specificare chi può visualizzare, commentare o modificare il documento. In questo modo si garantisce la sicurezza delle informazioni sensibili.

Ampio intervallo di integrazioni di terze parti

Ci siamo passati tutti: ci siamo destreggiati tra più schermi e siamo passati da un'app all'altra per riuscire a terminare le nostre attività. È estenuante, vero? Integrazioni ClickUp semplificano questo aspetto grazie all'integrazione con oltre 1.000 piattaforme, in modo da poter tenere tutto in un unico posto. Che usiate Slack, GitHub, Zoom o Everhour, ClickUp vi copre. Inoltre, si sincronizza perfettamente con Documenti Google e Documenti, in modo che i vostri file siano sempre a portata di mano.

E se non riuscite a trovare un'integrazione specifica? Niente paura: l'API di ClickUp consente di creare connessioni personalizzate, assicurandovi di avere tutto ciò che vi serve in un unico posto.

Sfruttare l'assistenza dell'IA

La creazione di documenti dettagliati non deve essere un'attività che richiede molto tempo. Grazie ai progressi dell'IA, la gestione e la generazione di contenuti è diventata più efficiente ed efficace. Strumenti di IA possono semplificare notevolmente il processo di creazione dei documenti, rendendolo più rapido e accurato.

riassumete le note e le relazioni con ClickUp Brain per ottimizzare il flusso di lavoro

ClickUp offre ClickUp Brain è un assistente di scrittura IA progettato per semplificare il processo di scrittura. Fornisce ai provider prompt personalizzabili per creare qualsiasi cosa, dai brief di progetto ai case study di marketing.

Con ClickUp Brain, è possibile:

Brainstormare, generare e lucidare: perfezionare i contenuti in tempo reale per ottimizzare il tono e la grammatica durante la stesura di una relazione o il riepilogo di una riunione

perfezionare i contenuti in tempo reale per ottimizzare il tono e la grammatica durante la stesura di una relazione o il riepilogo di una riunione Generare tabelle e modelli: Creare istantaneamente tabelle con dati ricchi e generare modelli per attività, documenti e progetti su misura per il vostro caso d'uso specifico

Creare istantaneamente tabelle con dati ricchi e generare modelli per attività, documenti e progetti su misura per il vostro caso d'uso specifico Creare elementi d'azione dal contenuto: Estrarre o selezionare una piccola sezione del documento, fare clic su IA e scegliere "Genera elemento d'azione" per creare un elenco di cose da fare a partire dai punti chiave

Offre anche una serie di funzionalità/funzione integrate per rendere ancora più semplice la creazione di contenuti. È possibile controllare automaticamente l'ortografia nei documenti e nelle attività senza bisogno di plugin o estensioni. Inoltre, è possibile utilizzare l'IA per creare messaggi dal tono perfetto.

Strumenti avanzati di gestione dei documenti

ClickUp Docs offre una suite versatile di funzionalità/funzione per migliorare la gestione dei documenti. È possibile collegarsi ai flussi di lavoro aggiungendo widget per aggiornare le attività, monitorare lo stato dei progetti e gestire gli incarichi direttamente nell'editor dei documenti. Il Hub Documenti è un'altra funzionalità/funzione chiave, che fornisce uno spazio centralizzato in cui è possibile cercare, ordinare e filtrare senza sforzo wiki, modelli e altre risorse verificate.

Per una funzione aggiuntiva, è possibile usare Allegati per incorporare screenshot, PDF e altri file direttamente nei documenti. Ciò consente una rapida consultazione e assicura che tutti i materiali correlati siano in un unico posto.

Inoltre, è possibile utilizzare banner di colore per organizzare ed evidenziare le informazioni importanti, facilitando la navigazione e sottolineando i punti chiave. È anche possibile creare e formattare tabelle per gestire e visualizzare in modo efficiente grandi insiemi di dati.

Migliora la creazione e la gestione dei documenti con ClickUp

I documenti Google sono ampiamente apprezzati per la loro semplicità e accessibilità. È utile per la creazione immediata di documenti e per la collaborazione in tempo reale. La facilità di condivisione e di commento e la perfetta integrazione con le altre aree di lavoro di Google sono tra le sue funzionalità/funzione più apprezzate. La sua interfaccia user-friendly e la sua comodità basata sul cloud lo rendono una solida opzione per l'uso personale e di team.

Tuttavia, se si desidera qualcosa di più avanzato, ClickUp potrebbe essere la soluzione migliore.

Grazie all'integrazione estesa dei flussi di lavoro, ai modelli personalizzabili e alle impostazioni avanzate per le autorizzazioni, ClickUp è una piattaforma robusta che offre più della gestione di base dei documenti. È ideale per i team che necessitano di funzionalità complete di project management e di attività. Iscriviti a ClickUp oggi stesso per migliorare il vostro flusso di lavoro!