Come aggiungere una nuova pagina su Google Docs

Vi è mai capitato di essere nel bel mezzo della stesura di un documento o di una relazione cruciale in Google Documenti e di accorgervi improvvisamente di aver esaurito lo spazio a disposizione? Oppure, forse stavate scrivendo una storia e avevate bisogno di aggiungere una nuova pagina alle vostre note.

Indipendentemente da ciò che state lavorando, sapere come aggiungere rapidamente una pagina in Google Documenti può farvi risparmiare tempo prezioso e aiutare la vostra produttività a procedere senza intoppi.

Tuttavia, molte persone si trovano spesso in difficoltà di fronte a questa attività apparentemente semplice. Se siete tra questi, vi aiutiamo noi. 🙌🏽

In questo articolo vi forniremo una guida passo passo su come aggiungere una pagina su Google Documenti, rendendo la vostra vita di scrittura digitale molto più semplice. Vi mostreremo come Da fare sul vostro dispositivo desktop e mobile e accenneremo brevemente ai limiti dei Documenti Google.

Ma c'è di più: parleremo anche di uno strumento supplementare per la creazione di documenti e la gestione delle attività.

Iniziamo.

Come aggiungere una nuova pagina su Google Documenti

Sebbene Google Documenti sia un potente elaboratore di testi per la creazione e la modifica di documenti, il suo ampio intervallo di funzionalità/funzione può sopraffare e persino confondere. Cominciamo con una delle nostre funzioni preferite Trucchi per Google Documenti : aggiunta di una pagina.

Abbiamo mantenuto le istruzioni il più possibile complete e chiare. Procedete un passaggio alla volta.

Desktop

1. Aprire un documento Google sul browser. Accedere a Google Drive o alla pagina web di Google Documenti e selezionare un documento nuovo o esistente.

2. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera interrompere la pagina.

3. A questo punto, fare titolo alla barra degli strumenti e fare clic su "Inserisci"

4. Quindi, scorrere verso il basso per trovare un'opzione chiamata "Interruzione"

5. Facendo clic su "Interruzione" o semplicemente passandoci sopra, si otterranno le seguenti quattro opzioni in una barra laterale.

6. Selezionate "Interruzione di pagina" e avrete aggiunto con esito positivo una nuova pagina al documento Google.

In alternativa, è possibile premere "Ctrl + Invio" su un portatile Windows o Comando + Invio se si utilizza un Mac.

Se si desidera aggiungere una nuova sezione nella pagina successiva dello stesso documento Google, fare clic su "Interruzione di sezione (pagina successiva)" Le opzioni "Interruzione di pagina" e "Interruzione di sezione (pagina successiva)" consentono di aggiungere una nuova pagina al documento Google.

$$$a: "Interruzione di colonna" sposta il testo nella colonna successiva e "Interruzione di sezione (continua)" inizia una nuova sezione nella stessa pagina.

Documento Google mobile (iPhone e Android)

1. Aprire l'app Google Documenti per iOS e lanciare il documento Google. Potrebbe essere una nuova pagina vuota o un documento esistente.

2. Toccare l'icona della matita nell'angolo inferiore destro dello schermo per mettere il documento Documenti Google in modalità di modifica.

3. Quindi, sfogliare il documento e fare clic sullo spazio in cui si desidera "interrompere la pagina"

4. Fare clic sull'icona "+" nella parte superiore dello schermo per aprire il menu "Inserisci", che contiene varie opzioni di modifica, come illustrato di seguito.

5. Una delle opzioni del menu "Inserisci" è "Interruzione di pagina" Fare clic su di essa e il lavoro è terminato.

E se si inserisse un'interruzione di sezione su mobile?

Attualmente, l'app Documenti Google non supporta l'inserimento di interruzioni di sezione direttamente sui dispositivi mobili. Tuttavia, è possibile utilizzare un workaround regolando manualmente la formattazione per simulare un'interruzione di sezione. Ecco come fare:

1. Utilizzate l'opzione di interruzione di pagina seguendo i passaggi precedenti.

2. Formattare manualmente per differenziare le sezioni. Per istanza:

Inserire una linea orizzontale

Modificare l'intestazione o il piè di pagina

Utilizzare diversi stili di titolo Modelli di Google Documenti offrono formati predefiniti con interruzioni di pagina e di sezione per semplificare la creazione di vari documenti, come bilanci mensili, curriculum infografici, elenchi di cose da fare e altro ancora.

Limiti dell'uso di Google Documenti

Sebbene Google Documenti sia uno strumento brillante sotto molti punti di vista, Da fare presenta alcuni svantaggi:

1. Limitazioni alla modifica offline

L'editor di testo di Google Documenti manca di funzionalità avanzate di formattazione altrimenti disponibili nelle applicazioni desktop, come Microsoft Word.

Ad esempio, se si desiderano impostazioni dettagliate per i paragrafi o effetti specifici per il testo che possono aiutare a creare documenti più complessi e raffinati, è necessario rivolgersi altrove.

Inoltre, Google Documenti non offre un controllo granulare su layout complessi, come quelli dei contratti legali o delle brochure.

Altro Alternative a Google Documenti come ClickUp, consentono di Da fare di più nel documento e aiutano a prendere confidenza con i diversi tipi di documenti modelli di documentazione dei processi .

2. Dipendenza dalla connessione a Internet

Sebbene Google Documenti offra funzionalità offline, la sua funzione principale si basa su una connessione Internet stabile. Ciò significa che si possono incontrare ostacoli nell'accesso ad alcune funzionalità/funzione quando si è offline.

Ad esempio, le immagini e i contenuti incorporati non vengono visualizzati finché il documento non viene sincronizzato dopo la connessione a Internet. Questo può essere un inconveniente se si deve lavorare in un'area con scarsa connessione, senza ostacolare la collaborazione in tempo reale.

le funzioni del documento Google offline sono limitate alla modifica di base e alla manipolazione del testo.

3. Problemi di prestazioni con documenti di grandi dimensioni

I documenti Google possono diventare lenti e meno reattivi quando si gestiscono file di grandi dimensioni (oltre 1,5 GB), soprattutto quelli con molte immagini, tabelle e formattazioni complesse. Man mano che le dimensioni del documento aumentano, si può notare che il processo di modifica diventa più macchinoso e difficile da navigare.

4. Integrazioni limitate con altri software

Mentre Google Documenti si integra bene con altri strumenti dell'area di lavoro Google, come Fogli Google e Modulo, la sua compatibilità con applicazioni e software di terze parti è più limitata rispetto alle applicazioni desktop tradizionali. Questo può ostacolare i flussi di lavoro se ci si affida a strumenti specializzati che Google Documenti non supporta.

Creare pagine e documenti con ClickUp

Se si desidera un'applicazione di un software per la modifica dei documenti se volete migliorare la qualità dei documenti di Google e risolvere molti dei suoi limiti, non cercate altro che ClickUp, una piattaforma che offre più funzionalità/funzioni per la creazione e la gestione dei documenti di quanto possiate immaginare.

In particolare, Documenti di ClickUp aiuta a creare, condividere e collaborare ai documenti senza soluzione di continuità all'interno del flusso di lavoro. Dai manuali per gli utenti ai verbali delle riunioni, dalle procedure operative standard ai documenti di lavoro modelli di base di conoscenza è possibile creare qualsiasi cosa utilizzando questa funzionalità/funzione.

Vediamo come utilizzare ClickUp Docs per creare un nuovo documento e aggiungere una nuova pagina.

Come creare un nuovo documento su ClickUp

1. Per prima cosa, accedere all'area di lavoro. Sul lato sinistro, vedrete una barra laterale con "Documenti" come una delle opzioni.

2. Fare clic sul pulsante '+ Crea documento' per creare un nuovo documento.

3. Da fare per aprire un nuovo documento. È così semplice. È possibile iniziare immediatamente a popolarlo con diversi dettagli.

Come aggiungere una nuova pagina in ClickUp

In ClickUp Docs, l'aggiunta di una nuova pagina all'interno di un documento è altrettanto semplice.

1. Fare clic su "+ Aggiungi pagina" nella posizione a sinistra del documento. Si aprirà immediatamente un nuovo documento.

2. Da fare, entrambi i documenti saranno organizzati in modo ordinato (come mostrato nello screenshot seguente).

Questa funzionalità/funzione lo rende ideale per progetti di grandi dimensioni con più documenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp Docs

1. Integrazione di documenti e attività di ClickUp

Per una facile gestione dei file, collegate direttamente Documenti a ClickUp Tasks Attività di ClickUp . Si può allegare a un'attività per fornire informazioni, istruzioni o note pertinenti.

Con Relazioni con i documenti ClickUp che collega attività e Documenti con collegamenti alle pagine, non è necessario sfogliare più pagine wiki per trovare ciò che serve. È possibile semplicemente taggare i documenti per facilitarne la consultazione e la ricerca.

È anche possibile creare pagine annidate (fino a cinque livelli) nei Documenti e spostarle trascinandole e rilasciandole. Questa pratica è utile per creare e mantenere una documentazione completa del progetto in un hub centralizzato.

non è più necessario setacciare i commenti alla ricerca di link ipertestuali; è possibile visualizzare tutti i collegamenti ai siti web dai commenti che vengono compilati automaticamente all'interno di un'attività_

D'altra parte, le pagine multiple nei Documenti Google possono diventare piuttosto disordinate.

2. Autorizzazioni e controllo degli accessi

Avete bisogno di condividere i vostri documenti ClickUp con i membri del team o con collaboratori esterni?

Condividetelo in sicurezza utilizzando una gamma di opzioni di condivisione. È possibile condividerlo:

Come link pubblico

Come link privato

Con Google per l'indice

Selezionando pagine specifiche del documento (una funzionalità/funzione non disponibile in Google Documenti)

È inoltre possibile aumentare le misure di sicurezza proteggendo i documenti da modifiche indesiderate. È sufficiente attivare l'opzione Proteggi questa pagina e definire chi può visualizzare, commentare e modificare, garantendo che le informazioni sensibili siano accessibili solo alle persone giuste.

3. Collaborazione in tempo reale

Se avete creato un documento, potreste volere che più membri del team siano in grado di lavorarci contemporaneamente e vedere istantaneamente le modifiche degli altri. Con ClickUp Documenti questo è possibile.

Con Rilevamento della collaborazione ClickUp il sistema di rilevamento della collaborazione di ClickUp consente di sapere sempre chi sta visualizzando un'attività o aggiungendo un nuovo commento. La cosa migliore è che riceverete un feedback automatico e istantaneo sulle modifiche di stato, sulle aggiunte di nuovo testo e su tutto ciò che riguarda il documento.

perfeziona e modifica i tuoi contenuti con il rilevamento della collaborazione in tempo reale su ClickUp Docs_

Combinate questa potente funzione con l'opzione ClickUp Assegnazione di commenti e sarete inarrestabili. Assegnate elementi di azione direttamente dal documento per tenere sotto controllo i vostri stati e la vostra responsabilità.

assegnate commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzate rapidamente i commenti assegnati in una Lista di controllo

Inoltre, non sarete più costretti a cercare i commenti che vi sono stati assegnati nelle nostre software di collaborazione documentale . Infatti, i vostri commenti sono organizzati in modo ordinato in Finestra In arrivo di ClickUp rendendo la vostra vita e il vostro lavoro molto più semplici.

4. Contenuto ricco e contesto La formattazione del testo ricco di ClickUp Docs consente di incorporare segnalibri, aggiungere tabelle, definire impostazioni per gli autori e altro ancora. Formattateli per qualsiasi tipo di documento, dalle roadmap ai wiki e alle basi di conoscenza.

Diamo un'occhiata ad alcune cose che si possono fare con ClickUp Docs:

Aggiungere un'immagine di copertina personalizzata per il documento: sceglietela dalla galleria, dal vostro desktop, da un collegato o dalla libreria Unsplash

Scrivere una tabella dei contenuti per il documento e permettere ai lettori di saltare alle diverse sezioni con facilità

Aggiungere screenshot, PDF e altri file al documento per una rapida consultazione

Aggiungere divisori per aiutare a distinguere le diverse sezioni del documento

Fate risaltare le informazioni importanti con banner di colore

Molti utenti trovano ClickUp molto più facile da usare rispetto alle tradizionali bacheche, alle note adesive e persino ai Documenti Google per organizzare il lavoro.

5. Assistenza con IA

Da fare per conoscere come usare l'IA per la documentazione ?

Creare, scrivere e modificare contenuti nei documenti in modo più rapido che mai con ClickUp Brain che offre suggerimenti in tempo reale per ottimizzare il testo.

Questo strumento si integra perfettamente nel flusso di lavoro, controllando automaticamente gli errori ortografici nei documenti e nelle attività, eliminando la necessità di plugin o estensioni aggiuntive.

Come Finastra incrementa le prestazioni aziendali con ClickUp

Prima della società di software per i servizi finanziari Finastra ha implementato ClickUp la pianificazione GTM era frammentata, in formati diversi e archiviata in diversi repository tra Excel, PowerPoint e MS Teams.

La sfida più grande è stata quella di fornire agli stakeholder dati in tempo reale.

Ora, ogni singola attività di marketing viene inserita in ClickUp, che è visibile a tutti gli stakeholder.

Il risultato?

aumento del 30% dell'efficacia collaborativa grazie alla suite di funzionalità/funzione di ClickUp

40% di crescita dell'efficienza GTM grazie aClickUp Dashboard* Viaggi innovativi sviluppati attraverso i touchpoint dei clienti con l'utilizzo diVisualizzazioni ClickUp

crea e riepiloga le note di una riunione nel tuo documento e rifinisci il testo con ClickUp Brain_

Come uno degli strumenti di migliorewstrumenti di scrittura clickUp vi aiuta a generare contenuti come email, schemi di blog, riepiloghi/riassunti di riunioni e altro ancora con pochi clic. La popolazione di un documento ClickUp non è mai stata così semplice, grazie alla funzionalità AI.

Attualmente i Documenti Google non dispongono dell'assistenza avanzata dell'IA che ClickUp fornisce.

6. Integrazione di app di terze parti

Attraverso Le integrazioni di ClickUp grazie all'integrazione di ClickUp con Google Drive, Google Documenti e OneDrive e alla possibilità di importare file tramite strumenti come Zapier, Dropbox e Box, è possibile mantenere tutti i documenti centralizzati all'interno della piattaforma. ClickUp si integra anche con software di collaborazione come Miro, Slack e Intercom.

sfogliate le app e le integrazioni disponibili all'interno di ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata

Mantenere i pensieri organizzati e i documenti nitidi

Documenti Google è un ottimo strumento di scrittura. Non c'è dubbio. Tuttavia, problemi come i problemi di modifica offline, le discrepanze di formattare e le integrazioni limitate possono renderlo un'opzione non ideale per progetti o attività di scrittura su larga scala.

In fin dei conti, avete bisogno di una soluzione moderna per stare al passo con le esigenze del vostro lavoro, ed è qui che ClickUp può fare la differenza.

Che stiate pianificando il lancio di un nuovo prodotto, semplificando un progetto complicato o ottimizzando il vostro elenco personale di cose da fare, ClickUp Docs è uno strumento fantastico per aumentare l'efficienza, la convenienza e la produttività.

Cosa state aspettando? Preparatevi a godere della collaborazione in tempo reale, della gestione integrata delle attività e dell'assistenza alla scrittura con tecnologia IA. Iscrivetevi gratuitamente a ClickUp oggi.