Modelli di ricette gratis per Documenti Google

Che siate cuochi a domicilio, food blogger o gestori di un'attività di catering, è fondamentale che le vostre ricette siano ben organizzate. Per molti, infatti, le ricette sono più di un semplice strumento di lavoro elenco di cose da fare di ingredienti: fanno parte della vostra identità culinaria.

E come ogni cuoco, dilettante o professionista, vi dirà, una buona ricetta di dipendenza, presentata in modo chiaro e inequivocabile, è fondamentale, sia che si tratti di una semplice cena serale, sia che si tratti di un piatto complesso e appetibile per il pubblico.

È qui che entrano in gioco i modelli di ricetta gratis per Documenti Google. Sono comodi e offrono un tocco professionale alla vostra raccolta di ricette. Avere a portata di mano dei modelli di ricetta assicura che tutto, dall'elenco degli ingredienti alle istruzioni di cottura, sia chiaro.

Quindi, se volete ridurre la vostra collezione di ricette, migliorare la vostra attività di food blogging o ottimizzare la vostra attività aziendale di catering, unitevi a noi per scoprire il potere dei modelli di ricetta per Google Documenti.

Che cosa sono i modelli di ricetta?

I modelli di ricetta per Google Documenti sono layout predefiniti che consentono di organizzare e presentare facilmente le ricette in un formato coerente e professionale. Questi modelli includono sezioni designate per elementi critici come il nome della ricetta, gli ingredienti, le istruzioni di cottura, il tempo di preparazione e persino le dimensioni delle porzioni.

Invece di scrivere la ricetta da zero, si possono inserire le informazioni nelle sezioni pertinenti, risparmiando tempo e garantendo un aspetto curato e coeso. I modelli di ricetta offrono un modo semplice per mantenere le schede delle ricette chiare, leggibili e visivamente accattivanti. Il modello giusto richiede una formattazione minima e consente di concentrarsi sul contenuto: una cena veloce in famiglia o un pasto dettagliato a più portate.

È utile avere modelli di ricette in versione stampata e online per garantire che le vostre creazioni culinarie siano facili da consultare e da seguire.

Per saperne di più Come pianificare la settimana

Cosa rende un buon modello di ricetta per Google Documenti?

Un buon modello di ricetta per i Documenti Google si basa su funzioni, facilità d'uso e flessibilità. Ecco gli elementi chiave che contraddistinguono un modello di ricetta:

Sezioni cancellate : Un modello ben organizzato avrà sezioni chiare, come il nome della ricetta, gli ingredienti, le istruzioni passo-passo, il tempo di cottura e le dimensioni delle porzioni per preparare il piatto

: Un modello ben organizzato avrà sezioni chiare, come il nome della ricetta, gli ingredienti, le istruzioni passo-passo, il tempo di cottura e le dimensioni delle porzioni per preparare il piatto Facile da leggere : La semplicità è la chiave. Il layout deve essere pulito, con sufficiente spazio bianco per mantenere l'ordine e la facilità di lettura. L'esperienza di cucinare il piatto migliore può perdere il suo fascino se la ricetta è ingombra

: La semplicità è la chiave. Il layout deve essere pulito, con sufficiente spazio bianco per mantenere l'ordine e la facilità di lettura. L'esperienza di cucinare il piatto migliore può perdere il suo fascino se la ricetta è ingombra Personalizzabile : La possibilità di modificare un modello per adattarlo al vostro stile o alle vostre esigenze è fondamentale. Che si tratti di aggiungere una sezione speciale per le note o di cambiare lo stile dei font, un buon modello dovrebbe offrire la flessibilità necessaria per renderlo personale

: La possibilità di modificare un modello per adattarlo al vostro stile o alle vostre esigenze è fondamentale. Che si tratti di aggiungere una sezione speciale per le note o di cambiare lo stile dei font, un buon modello dovrebbe offrire la flessibilità necessaria per renderlo personale Compatibile con i dispositivi mobili : Molti di noi cucinano con il telefono o il tablet accanto. Un buon modello sarà adattabile, assicurando che la ricetta sia leggibile e visivamente attraente su qualsiasi dimensione dello schermo

: Molti di noi cucinano con il telefono o il tablet accanto. Un buon modello sarà adattabile, assicurando che la ricetta sia leggibile e visivamente attraente su qualsiasi dimensione dello schermo Efficiente condivisione: Un buon modello è in grado di garantire la leggibilità della ricetta su qualsiasi dimensione dello schermovi fa risparmiare tempo. Invece di armeggiare con la formattazione, potete aggiungere i dettagli della vostra ricetta, creare il vostro ricettario e condividere facilmente il documento con gli altri

Per saperne di più Il migliore software di gestione degli ordini per la vostra azienda

8 Modelli di ricette per Documenti Google

1. Modello di scheda ricetta per Documenti Google di GooDocs

via GooDocs Il Modello di scheda ricetta per Documenti Google di GooDocs è uno strumento semplice ma efficace per organizzare tutti i tipi di ricette. Il suo design pulito, in bianco e nero e con font di facile lettura aiuta i lettori a seguire la ricetta passo dopo passo.

Questo modello include tutte le sezioni essenziali necessarie:

Il nome del piatto

Tempo di preparazione e di cottura

Una valutazione della difficoltà da 1 a 5 stelle

Una lista di controllo per un massimo di 15 ingredienti

Indicazioni per seguire la ricetta con ampio spazio per i passaggi dettagliati

Una sezione di note per consigli o suggerimenti supplementari

Sia che vogliate condividere la vostra ricetta di dessert preferita su un blog o annotare una ricetta per il vostro libro di cucina, questo modello mantiene tutto ordinato e professionale. Inoltre, essendo in Google Documenti, è possibile aggiornare facilmente i modelli di ricetta vuoti o collaborare con altri in tempo reale.

2. Modello di scheda di ricetta semplice di GooDocs

via GooDocs Il Modello di scheda di ricetta semplice di GooDocs è destinato a chi desidera un approccio semplice e senza fronzoli per organizzare le proprie ricette. Ha un layout pulito e una struttura facile da seguire. Il modello è perfetto per cuochi casalinghi, food blogger o titolari di piccole aziende che desiderano che le loro ricette abbiano un appeal visivo senza il fastidio di una formattazione complessa.

Questo simpatico modello di ricetta include tutte le sezioni chiave che ci si aspetta, come il nome della ricetta in alto, il tempo di preparazione e di cottura, un elenco degli ingredienti basato su caselle di controllo e istruzioni dettagliate passo dopo passo per un'esperienza di cucina senza problemi.

Leggi tutto: Modelli di tracciamento delle abitudini in Fogli Google

3. Modello di ricetta per cocktail di GooDocs

via GooDocs Siete un mixologist che vuole creare un menu elegante o un appassionato di cocktail che vuole aggiungere ai preferiti le sue ricette? Il Modello di ricetta per cocktail di GooDocs è la soluzione ideale.

Ogni cocktail è ordinato con il suo nome, l'elenco degli ingredienti e le istruzioni chiare per preparare il drink perfetto. C'è anche una sezione opzionale per aggiungere una guarnizione, per dare ai vostri cocktail un tocco in più. Il design pulito assicura che le ricette siano facili da seguire, rendendo semplice per chiunque ricreare i vostri cocktail.

4. Modello di scheda per la ricetta del pane di GooDocs

via GooDocs Il Modello di scheda per la ricetta del pane di GooDocs presenta un elenco puntato di ingredienti e un elenco numerato per le istruzioni passo dopo passo, assicurando che tutto sia facile da leggere e da seguire. Il layout include anche segnaposti per foto per mostrare le vostre creazioni culinarie e sezioni per il tempo di cottura e la complessità.

Questo bellissimo modello è versatile per qualsiasi ricetta, non solo per il pane. È disponibile nelle dimensioni A4 e 5×7 pollici ed è perfetto per creare un ricettario completo o per la condivisione di singoli piatti.

5. Modello di ricetta per chef di Freely Docs

via Freely Docs Il Modello di ricetta dello chef di Freely Documenti è perfetto per gli chef e gli appassionati di cucina che vogliono presentare le loro ricette con dettagli intricati.

Questo modello di ricetta, con sezioni dedicate al nome della ricetta, al tipo, alla resa, al contenitore, agli ingredienti e alla procedura o alle istruzioni per il passaggio, rende facile guidare gli altri attraverso il processo di cottura.

Le colonne separate per la quantità e la misura degli ingredienti semplificano il processo di preparazione di piatti complessi.

Leggi tutto: Vuoi programmare il tempo per cucinare nella tua giornata piena di impegni? Date un'occhiata a questi App gratuite di pianificazione digitale .

6. Modello di ricetta di Natale da Freely Docs

via Freely Docs Il Modello di ricetta natalizia di Freely Documenti è l'ingrediente segreto per rendere indimenticabili i vostri banchetti natalizi e far risuonare l'allegria del Natale. Utilizzate questo semplice modello di ricetta per condividere i vostri piatti natalizi preferiti con amici e familiari, creando ricordi duraturi intorno alla tabella.

È dotato di sezioni separate per i nomi delle ricette, gli ingredienti e le istruzioni per l'uso, in modo da consentire un'agevole piano delle ricette . Il modello garantisce inoltre che chiunque possa capire e ricreare facilmente le vostre ricette. Potete personalizzare il modello con i vostri font, colori e immagini, rendendo le vostre ricette uniche.

Leggi tutto: Vi state preparando a ospitare tutta la famiglia allargata per la cena di Natale? Modelli di piano di vita per la pianificazione della vita personale possono aiutarvi a raggiungere facilmente questa attività cardine.

7. Modello di ricetta per panificio da Freely Docs

via Freely Docs Siete un panettiere alla ricerca di un modo per mostrare la vostra ricetta segreta del lievito madre o per deliziare i vostri amici con la ricetta della nonna dei biscotti con gocce di cioccolato che si sciolgono in bocca? Provate il Modello di ricetta per panificio da Freely Docs.

Con diverse sezioni per il nome della ricetta, gli ingredienti e le istruzioni per il passaggio, questo modello vi aiuta ad aggiungere ogni dettaglio del vostro processo di cottura. È perfetto per registrare qualsiasi cosa, da torte e pasticcini a pane e biscotti. Il design semplice ma elegante aggiunge un tocco professionale alla vostra raccolta di ricette.

8. Modello di ricetta divertente di Freely Docs

via Freely Docs Rendere più vivaci le cose con l'opzione Modello di ricetta divertente di Freely Docs. Il suo design vivace e giocoso fa risaltare le vostre ricette. Questo modello è coinvolgente e facile da seguire, in modo che anche i bambini possano partecipare alle avventure in cucina.

È possibile modificare i colori e i font e anche aggiungere icone divertenti per personalizzare le ricette e renderle visivamente attraenti. Il suo design spensierato lo rende perfetto per le ricette a tema, come i pasti per bambini, gli spuntini per le feste o i dessert creativi.

Altri modelli di ricette

Esplora ClickUp per una soluzione di organizzazione delle ricette che va oltre le basi. I suoi modelli di ricette offrono una piattaforma completa per organizzare, classificare e monitorare le ricette. Con gli elenchi degli ingredienti, le istruzioni per il passaggio e le informazioni nutrizionali, ClickUp aiuta a semplificare il vostro viaggio culinario.

1. Modello di ricetta ClickUp

undefined

Scarica questo modello

Siete stanchi di setacciare vecchi libri di cucina e note sparse per trovare le vostre ricette preferite? Con Modello di ricetta di ClickUp consente di organizzare tutte le ricette in un'unica posizione. È perfetto per gli chef che desiderano creare libri di cucina personalizzati o condividere i loro capolavori culinari con amici o client.

Questo modello consente di ordinare le ricette per tipo, ingrediente o pasto per trovare facilmente ciò che si desidera. Ogni voce di ricetta include spazi per istruzioni dettagliate, ingredienti, tempi di preparazione e persino foto. È possibile utilizzare questo modello anche per tenere traccia delle modifiche dietetiche, dei consigli di cucina e delle note personali, per garantire che ogni piatto risulti proprio come piace a voi.

Se pianificare i pasti settimanali o di conservare piatti speciali e deliziosi per un banchetto festivo, questo modello aiuta a semplificare il processo e a ridurre i tempi di cottura.

Per saperne di più 50 cose produttive da fare quando ci si annoia al lavoro

2. Modello di costo della ricetta ClickUp

undefined

Scarica questo modello

Avete mai cucinato una ricetta deliziosa per poi rimanere sorpresi dal conto finale della spesa? Il Modello di costo della ricetta ClickUp viene in aiuto in questo caso. Vi aiuta a capire il costo effettivo di ogni piatto che create.

Con campi dedicati agli ingredienti, alle quantità e ai prezzi, questo modello consente di suddividere facilmente il costo totale di una ricetta. È perfetto per chef, ristoratori o cuochi casalinghi che desiderano monitorare le spese o stabilire i prezzi dei piatti per un menu. Inoltre, il modello può essere personalizzato per adattarsi a qualsiasi ricetta, rendendolo uno strumento versatile per professionisti e appassionati.

È possibile utilizzare questo modello per identificare gli ingredienti costosi e sostituirli per garantire che i lavori richiesti siano deliziosi e convenienti.

3. Modello di calcolo del costo della ricetta del ristorante ClickUp

undefined

Scarica questo modello

Il Modello di calcolo del costo della ricetta del ristorante ClickUp è un potente strumento per titolari di ristoranti, chef e professionisti del catering che devono gestire gli aspetti finanziari delle loro ricette e dei loro menu. Questo modello aiuta a semplificare l'attività, spesso complessa, di calcolo del costo degli ingredienti, assicurando che i piatti siano redditizi senza sacrificare la qualità.

Le funzionalità/funzione chiave di questo modello sono:

Costo degli ingredienti: È possibile elencare tutti gli ingredienti utilizzati in un piatto e le relative quantità e prezzi. È possibile inserire il costo per unità (ad esempio, per libbra o litro) e calcolare il costo totale per la quantità utilizzata nella ricetta

È possibile elencare tutti gli ingredienti utilizzati in un piatto e le relative quantità e prezzi. È possibile inserire il costo per unità (ad esempio, per libbra o litro) e calcolare il costo totale per la quantità utilizzata nella ricetta Controllo delle porzioni: aiuta a calcolare con precisione il costo per porzione

aiuta a calcolare con precisione il costo per porzione Campi personalizzabili: Ogni ricetta è diversa, quindi il modello include campi personalizzabili in cui è possibile aggiungere dettagli specifici per le proprie ricette, come il tempo di preparazione, il tempo di cottura e persino gli ingredienti per guarnire

Ogni ricetta è diversa, quindi il modello include campi personalizzabili in cui è possibile aggiungere dettagli specifici per le proprie ricette, come il tempo di preparazione, il tempo di cottura e persino gli ingredienti per guarnire Calcolo automatico dei costi: Una volta inseriti i costi degli ingredienti, le quantità e le dimensioni delle porzioni, il modello calcola automaticamente il costo totale della ricetta e quello per porzione

Una volta inseriti i costi degli ingredienti, le quantità e le dimensioni delle porzioni, il modello calcola automaticamente il costo totale della ricetta e quello per porzione Interfaccia facile da usare: Questo modello è facile da usare, anche per gli utenti non esperti di tecnologia. Il layout intuitivo assicura che tutti i campi necessari siano chiaramente etichettati e facili da compilare

Per avere il controllo della redditività del vostro ristorante, il modello ClickUp per il calcolo dei costi delle ricette è il vostro alleato.

Per saperne di più Le migliori app per la pianificazione giornaliera

Creare e organizzare ricette perfette con i modelli di ricetta

Che siate cuochi esperti, food blogger in erba o chef professionisti, i modelli di ricette di Google Documenti offrono uno strumento prezioso per semplificare il vostro viaggio culinario. Organizzando le ricette, creando formati coerenti e aggiungendo un tocco di professionalità alle vostre creazioni culinarie, questi modelli possono aiutarvi a elevare la vostra esperienza in cucina.

Tuttavia, per coloro che cercano una gestione e un'organizzazione delle ricette ancora più avanzate, i modelli di ClickUp offrono funzionalità/funzioni aggiuntive. Esplorate le opzioni di ClickUp per rendere la cucina e il piano delle ricette ancora più efficienti.

Siete pronti a trasformare la vostra esperienza culinaria? Iscrivetevi gratis su ClickUp e sperimentate il potere di una cucina organizzata.