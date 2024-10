Azure DevOps vs. Jira: Qual è il migliore nel 2024?

I project manager e gli ingegneri si trovano spesso a discutere sulla scelta di uno strumento per il project management. Azure DevOps e Jira, il più delle volte, fanno parte di questo elenco.

Naturalmente, gli sviluppatori amano Azure DevOps per la sua perfetta integrazione con i loro flussi di lavoro, mentre i project management sono fedeli alle familiari schede agili di Jira.

È un classico caso di braccio di ferro tra strumenti. 🪢

Se vi siete trovati in una situazione simile, conoscete la difficoltà di decidere tra queste due opzioni. In questo blog, analizzeremo Azure DevOps vs. Jira in modo che possiate scegliere con sicurezza quello che merita un posto nel vostro kit di strumenti. 🎯

**Che cos'è Azure DevOps?

Via: Microsoft Azure DevOps è la piattaforma cloud di Microsoft, ricca di strumenti per pianificare, codificare, testare e distribuire applicazioni di alta qualità.

La piattaforma Software as a Service (SaaS) offre una soluzione end-to-end per la gestione delle applicazioni Flusso di lavoro DevOps che copre l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. Azure DevOps consente una collaborazione efficiente grazie a funzionalità integrate che semplificano la comunicazione tra sviluppatori, project management e collaboratori.

Inoltre, è possibile scegliere tra l'intera suite di strumenti o selezionare i servizi che si adattano al flusso di lavoro corrente, il tutto accessibile tramite un browser web o un client IDE (Integrated Development Environment).

Caratteristiche di Azure DevOps

Azure DevOps riunisce un intervallo di strumenti che supportano lo sviluppo del software e il project management. Copre tutto, dal piano e dalla collaborazione all'automazione di build e deployment, aiutando i team a lavorare in modo più efficiente.

Esploriamo alcune funzionalità/funzione di Azure DevOps. 👇

Funzione #1: kit di strumenti end-to-end

Repository in Azure DevOps

Azure DevOps offre un intervallo di servizi che vi aiuteranno nel ciclo di vita dello sviluppo. Ognuno di essi offre funzioni distinte.

Ecco alcuni servizi offerti:

Azure Bacheca per fornire una suite di strumenti Agile a supporto del piano e del monitoraggio del lavoro, dei difetti del codice e dell'assistenza con i metodi Kanban e Scrum

per fornire una suite di strumenti Agile a supporto del piano e del monitoraggio del lavoro, dei difetti del codice e dell'assistenza con i metodi Kanban e Scrum Azure Repository per fornire repository Git o Team Foundation Version Control (TFVC) per il controllo dei codici. In questo modo i team di sviluppo possono monitorare facilmente le modifiche apportate al codice nel tempo, migliorando la collaborazione

per fornire repository Git o Team Foundation Version Control (TFVC) per il controllo dei codici. In questo modo i team di sviluppo possono monitorare facilmente le modifiche apportate al codice nel tempo, migliorando la collaborazione Pipeline di Azure per la creazione e il rilascio di servizi per l'integrazione e la distribuzione continua (CI/CD) delle applicazioni

di Azure per la creazione e il rilascio di servizi per l'integrazione e la distribuzione continua (CI/CD) delle applicazioni Azure Test Plans per testare le applicazioni, offrendo una soluzione completa per i test esplorativi e continui

per testare le applicazioni, offrendo una soluzione completa per i test esplorativi e continui Azure Artifacts per la condivisione di pacchetti come Maven, npm, NuGet e altri da fonti pubbliche e private. Questa funzionalità/funzione facilita la distribuzione e l'utilizzo dell'applicazione

Funzionalità/funzione #2: distribuzione rapida delle applicazioni e agilità

Panoramica della pipeline CI/CD in Azure DevOps

Azure DevOps vi aiuta a distribuire le applicazioni più velocemente grazie alle sue avanzate pipeline CI/CD e Automazioni DevOps funzionalità/funzione. È possibile eseguire il deploy direttamente dallo stesso codice sorgente, semplificando il processo per gli amministratori IT.

Inoltre, si riducono le possibilità di errore e il lavoro manuale. In questo modo il team può concentrarsi su ciò che conta davvero: la riunione delle esigenze aziendali in modo rapido ed efficiente.

Funzione #3: migliore collaborazione sul posto di lavoro e project management

Integrazione di Azure DevOps con Microsoft Teams

Azure DevOps semplifica il lavoro di squadra. Con pochi clic, i team possono condividere file, lavorare sullo stesso codice e monitorare le modifiche tra le diverse app. Questo migliora la comunicazione e aumenta la produttività.

Offre inoltre un modo semplice per gestire i progetti. I team possono tenere traccia dei bug, stabilire scadenze, assegnare attività e tenere sotto controllo le priorità, tutto in un unico posto.

Funzionalità/funzione #4: Scalabilità e integrazione flessibile

Microsoft Azure DevOps cresce con voi. Che si lavori su un progetto piccolo o grande, la scalabilità è garantita dalla potenza del cloud Azure.

Inoltre, Azure è flessibile e indipendente dalla piattaforma. È possibile integrarlo con gli strumenti open-source e di terze parti che già si utilizzano, in modo da ottenere il meglio di entrambi i mondi: gli strumenti preferiti e l'ecosistema Microsoft.

Prezzi di Azure DevOps

Free per sempre

Piano Basic: $6 per utente/mese (gratis per i primi 5 utenti)

$6 per utente/mese (gratis per i primi 5 utenti) Piano base + test: $52 per utente/mese

**Che cos'è Jira?

Via: Atlassico Jira è il software di project management e monitoraggio dei problemi di Atlassian. È stato progettato principalmente per i team di sviluppo software. Tuttavia, non è limitato all'ambito tecnologico: diversi settori lo utilizzano per varie funzioni aziendali.

La piattaforma flessibile e personalizzabile di questo strumento supporta metodologie agili come Scrum e Kanban. Aiuta i team a pianificare gli sprint, a gestire i backlog e a visualizzare i flussi di lavoro attraverso tabelle che rappresentano lo stato delle attività.

Jira permette di trasformare grandi idee in attività più piccole e gestibili. Aiuta a organizzare il lavoro, a stabilire attività cardine, ad allineare le attività con gli obiettivi, a ricevere suggerimenti basati sull'IA e a collaborare con i team remoti in tempo reale.

Funzioni di Jira

Jira è dotato di una serie di funzionalità/funzione progettate per aiutare i team a rimanere organizzati ed efficienti. Sia che si tratti di gestire attività, monitorare lo stato di avanzamento o collaborare con il proprio team, Jira ha gli strumenti per far funzionare le cose senza intoppi.

Approfondiamo le funzionalità/funzione di Jira. 👇

Funzione #1: Flussi di lavoro personalizzabili

Creare e aggiornare il flusso di lavoro in Jira

Jira consente di creare flussi di lavoro adatti alle esigenze specifiche del team. Gli strumenti di trascinamento consentono di definire e regolare facilmente i flussi di lavoro, impostando regole, trigger e condizioni che si adattano ai vostri processi.

Se si preferisce iniziare da zero, è possibile utilizzare uno dei modelli predefiniti di Jira per iniziare subito a lavorare. Questo assicura che il flusso di lavoro sia in linea con l'approccio del team.

Funzione #2: Monitoraggio flessibile dei problemi

Registrare e registrare i problemi utilizzando il software Jira

Il monitoraggio dei problemi in Jira è semplice. È possibile creare, modificare, assegnare e dare priorità alle attività, quindi aggiungere commenti e allegare file, se necessario.

Jira consente di categorizzare il lavoro con diversi tipi di problemi, come bug, attività o sottoattività. Inoltre, dispone di campi personalizzati, etichette e filtri per aggiungere ulteriori informazioni e contesto ai problemi, rendendoli più facili da trovare.

Funzione #3: Potente reportistica e analisi

Creazione di dashboard personalizzati in Jira

Con Jira si può evitare la noiosa attività di scrivere lunghi report sulle prestazioni del team. Le dashboard e i report integrati fanno il lavoro pesante per voi, offrendovi approfondimenti attraverso dashboard, grafici di velocità, report di sprint e altro ancora.

Create report per monitorare lo stato e la qualità del team grazie a gadget, grafici e opzioni di filtro. Jira si integra anche con altri strumenti, come Confluence, Bitbucket e Power BI, per migliorare le funzionalità di reportistica e analisi.

Funzione #4: mercato ampio e diversificato

Sfoglia le migliori app e plugin per Jira

Jira offre una serie di app e plugin che ne migliorano le funzioni e l'usabilità. Queste estensioni si trovano nell'Atlassian Marketplace e coprono categorie come monitoraggio del tempo, automazione, test, reportistica e altro ancora.

Inoltre, è possibile integrare app che lavorano con altri strumenti come Salesforce, Slack e Gmail, consentendo di personalizzare e ottimizzare Jira in base alle esigenze specifiche del team.

Prezzi di Jira

Free Forever: Per 10 utenti

Per 10 utenti Standard: $7,16 per utente/mese

$7,16 per utente/mese Premium: $12,48 per utente/mese

$12,48 per utente/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Jira vs. Azure DevOps: funzionalità/funzione a confronto

Azure DevOps e Jira sono entrambe le migliori alternative per il project management nello sviluppo di applicazioni software, ma rispondono a esigenze diverse.

Azure DevOps offre una serie completa di strumenti per tutto ciò che riguarda il piano, la codifica, il test e il rilascio del software. È l'ideale per i team che desiderano una piattaforma all-in-one con funzionalità integrate Pipeline DevOps che migliorano le automazioni CI/CD.

Jira, invece, è uno strumento versatile di Atlassian che si concentra sul project management. È perfetto per i team Agile che desiderano monitorare attività, bug e progetti con facilità. La flessibilità di Jira lo rende uno strumento ideale non solo per lo sviluppo del software.

Confrontiamo le loro funzionalità/funzione in modo approfondito.

Funzionalità/funzione Azure DevOps Jira Per chi è? Ideale per i team di sviluppo che necessitano di soluzioni end-to-end per i progetti software Progettato principalmente per i team di sviluppo software, ma abbastanza versatile per vari settori industriali Capacità chiave Offre un completo DevOps toolkit per il piano, la codifica, il test e la distribuzione Supporta metodologie agili come Scrum e Kanban per un efficiente project management Personalizzazione dei flussi di lavoro Consente di definire i flussi di lavoro con strumenti drag-and-drop e modelli predefiniti Permette di personalizzare i flussi di lavoro in base alle esigenze del team, con una libreria di modelli Collaborazione Si integra perfettamente con Microsoft Teams per migliorare il lavoro di squadra e la comunicazione Fornisce strumenti di collaborazione in tempo reale, compresi commenti e notifiche Deployment e CI/CD Funzionalità/funzione di automazione CI/CD avanzata per semplificare il deployment delle applicazioni Non si concentra principalmente sul deployment, ma può integrarsi con strumenti CI/CD per il monitoraggio dei problemi Reporting e analytics Offre dashboard e strumenti di reportistica per monitorare lo stato dell'intero ciclo di vita dello sviluppo Fornisce potenti funzionalità di reportistica e analytics, tra cui dashboard personalizzabili Opzioni di integrazione Integrazione flessibile con strumenti open-source e di terze parti Marketplace esteso con app per il monitoraggio del tempo, l'automazione e le integrazioni con altri strumenti

Funzione #1: Gestione del codice sorgente

Azure DevOps

Azure DevOps offre repository Git e controllo di versione integrati (sia Git che TFVC-Team Foundation Version Control), che lo rendono perfetto per i team di sviluppo software.

Jira

Anche se Jira non include la gestione del codice sorgente, è possibile integrarlo con piattaforme come GitHub e Bitbucket.

Vincitore: Azure DevOps per i suoi strumenti integrati di gestione del codice sorgente.

Funzione #2: Tracciabilità

Azure DevOps

Con Azure DevOps è possibile tracciare ogni passaggio del progetto dall'inizio alla fine. È l'ideale per i team che hanno bisogno di visibilità sull'avanzamento del lavoro e sulle relazioni.

Jira

Jira ha una tracciabilità limitata. Monitorare le versioni o vedere quali attività sono collegate alle distribuzioni richiede un lavoro manuale. Per vederle bisogna inviare una richiesta, il che può richiedere un po' di tempo.

Vincitore: Azure DevOps per le sue funzionalità/funzione di tracciabilità superiori.

Funzione #3: Personalizzazione e reportistica agile

Azure DevOps

Offre una personalizzazione di base, ma è carente in termini di opzioni avanzate. Non dispone di reportistica specifica per il settore agile.

Jira

Jira offre funzionalità di personalizzazione avanzate, tra cui flussi di lavoro e campi. Si distingue anche per l'intervallo di reportistica agile, che fornisce ai team informazioni dettagliate sullo stato di avanzamento.

Vincitore: Jira ha migliori capacità di personalizzazione e di reportistica agile.

Funzione #4: Funzionalità/funzione di integrazione e accessibilità mobile

Azure DevOps

Si integra perfettamente con i servizi Microsoft e offre integrazioni di terze parti al limite. Inoltre, offre accesso mobile per lavorare in movimento.

Jira

Jira supporta un ampio intervallo di integrazioni attraverso l'Atlassian Marketplace, consentendo ai team di collegare facilmente vari strumenti. Offre anche robuste applicazioni mobili per utenti iOS e Android.

Vincitore: Jira per l'intervallo di integrazioni più ampio e la migliore esperienza mobile.

Jira vs. Azure DevOps su Reddit

Per facilitarvi la scelta, ci siamo rivolti a Reddit per capire il consenso comune sul dibattito. Quando si cerca Azure DevOps vs. Jira su Reddit , troverete le opinioni degli utenti su entrambi per diversi casi d'uso.

Molti utenti preferiscono Azure DevOps per la sua semplicità e facilità d'uso. Suggeriscono di implementare lo strumento se il team di sviluppo utilizza già Azure per la gestione dell'infrastruttura.

Preferisco Azure. Mi sembra che abbia un'interfaccia utente e un'usabilità complessivamente migliori, anche se è meno 'flessibile' di Jira" _Azure DevOps è molto più flessibile e facile da usare, secondo me, rispetto a Jira. Da fare molto di più e non è necessario fare clic in giro per trovare le cose

Utenti

Ho trovato Azure DevOps molto più facile da usare, anzi, l'ho adorato. Le personalizzazioni delle visualizzazioni, la reportistica, il dashboarding, i flussi di lavoro, l'interfaccia utente e così via sono a titoli superiori a Jira"

Gli utenti hanno detto

_Jira è Atlassian, quindi ha una buona connessione con Confluence, Trello, ecc. ma ADO ha una compatibilità nativa con strumenti come Visual Studio (non è così importante se si codifica in Java, ma se si codifica in C# può essere piuttosto utile!

Alcuni utenti

Conosci ClickUp-La migliore alternativa a Azure DevOps vs. Jira

Jira è un'ottima scelta per un project management personalizzabile e flessibile, mentre Azure dispone di eccellenti strumenti di sviluppo software integrati. Ma cosa succede se il team ha bisogno di entrambe le funzioni?

Introduzione ClickUp -uno strumento di project management che offre il meglio dei due mondi. Questa solida alternativa a Azure DevOps e Jira è una piattaforma flessibile e all-in-one che gestisce tutto, dai flussi di lavoro dello sviluppo alle operazioni aziendali.

Mentre Jira e Azure DevOps hanno un'interfaccia user-friendly, il design intuitivo di ClickUp ne facilita l'adozione da parte dei team. Le sue funzionalità/funzione personalizzabili semplificano i processi, incrementano la collaborazione e si adattano a qualsiasi DevOps project management senza troppi problemi.

ClickUp's One-Up #1: funzionalità/funzione agili

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUps-Agile-Solution.png Assumete il controllo del vostro ciclo di vita del prodotto e riunite i vostri team con la soluzione Agile di ClickUp /$$$img/

Controllate il vostro ciclo di vita del prodotto e riunite i vostri team con la soluzione Agile di ClickUp

Il Soluzione Agile ClickUp fornisce al team tutto il necessario per potenziare il flusso di lavoro. Riunisce il monitoraggio dei progetti, la documentazione e la collaborazione in un unico luogo, rendendo più facile che mai il regolare svolgimento delle attività.

Sprint

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Sprints-1400x934.png Gestire efficacemente i flussi di lavoro agili con ClickUp Sprints /$$$img/

Gestire efficacemente i flussi di lavoro agili con ClickUp Sprints ClickUp Sprints aiuta a semplificare il piano degli sprint, consentendo di stabilire sequenze chiare, assegnare punti storia per il lavoro richiesto e dare priorità al lavoro, in modo che il team sappia esattamente su cosa concentrarsi.

È stato progettato per mantenere il processo di sprint organizzato e facile da gestire dall'inizio alla fine.

È anche possibile adattare la configurazione degli sprint al modo in cui lavora il team. Questa flessibilità vi aiuta a organizzare le attività in modo da adattarle al vostro flusso di lavoro, mantenendo tutti allineati con gli obiettivi del progetto durante ogni sprint.

Vista Bacheca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Bacheca-View-1400x781.png Assicuratevi che gli sprint si svolgano senza problemi con la vista Bacheca di ClickUp /$$$img/

Assicurarsi che gli sprint si svolgano senza intoppi con la Vista Bacheca di ClickUp

Il Vista Bacheca ClickUp è ideale per i team Agile che desiderano un modo chiaro e visivo per gestire i progetti. Utilizza un layout semplice, basato su schede, in cui le attività passano attraverso le diverse fasi, rendendo facile vedere ciò che è in corso e ciò che deve ancora essere terminato.

È possibile personalizzare la scheda con diversi stati delle attività, assegnare membri del team, impostare scadenze e allegare file, il tutto in un'unica posizione. Grazie alle funzionalità di trascinamento e rilascio, la Vista Bacheca consente al team di lavorare senza problemi in ogni sprint.

Monitoraggio del tempo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Time-tracking-1400x788.gif Aggiungete le stime di durata alle attività di progetto con il monitoraggio del tempo di ClickUp Project /$$$img/

Aggiungere stime di tempo alle attività di progetto con ClickUp Project Time Tracking ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto lavora bene per i team Agile. È possibile registrare il tempo direttamente all'interno delle attività, ottenendo così un quadro chiaro della destinazione del lavoro richiesto. Sia che siate alla scrivania o in viaggio, il monitoraggio del tempo da qualsiasi dispositivo assicura che tutti siano responsabili, il che è fondamentale per la pianificazione degli sprint e le retrospettive.

È inoltre possibile personalizzare le voci relative al tempo aggiungendo note e categorizzandole, in modo da rendere più facile vedere come il tempo si allinea con i propri obiettivi Obiettivi e finalità di DevOps .

Dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Dashboards.gif Creare una scheda di velocità dello sprint in ClickUp Dashboard per visualizzare le prestazioni del team su più sprint /$$$img/

Creare una scheda di velocità di sprint in ClickUp Dashboards per visualizzare le prestazioni del team su più sprint ClickUp Dashboard sono uno strumento potente per i team Agile che desiderano gestire efficacemente i progetti e gli sprint.

Grazie a funzionalità/funzione come la reportistica sugli sprint e le metriche, è possibile utilizzare vari grafici, come burndown, burnup, flusso cumulativo e velocità, per tenere traccia dello stato e delle prestazioni del team.

ClickUp si integra anche in modo nativo con GitHub, Gitlab e Bitbucket, collegando commit, rami e richieste pull direttamente alle attività. Questa integrazione aiuta a mantenere tutto in connessione e incoraggia una mentalità di titolarità condivisa, rendendo i dati del team accessibili e facili da capire.

Capacità IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/AI-capabilities.png Prompt di ClickUp Brain per riepilogare/riassumere le note della riunione per risparmiare tempo e garantire che tutti siano allineati su ciò che è stato trattato /$$$img/

ClickUp Brain invita a riepilogare/riassumere le note della riunione per risparmiare tempo e garantire che tutti siano allineati su ciò che è stato trattato

/Riferimenti/ https://clickup.com/ai /IA ClickUp Brain /%href/

è un assistente guidato dall'IA progettato per semplificare il project management dei team Agile.

Grazie a funzionalità/funzione come la pianificazione e la documentazione automatizzate, ClickUp Brain è in grado di generare roadmap di prodotto, creare piani di test e redigere specifiche tecniche, risparmiando tempo prezioso.

Inoltre, snellisce i processi di riunione aiutando a creare programmi, riepilogare/riassumere le note e garantire che tutti i punti chiave siano coperti, il che è utile durante la pianificazione degli sprint e le retrospettive.

ClickUp's One-Up #2: Modello di sviluppo software

Scarica questo modello

Applicate il modello di sviluppo software di ClickUp per tenere traccia delle iniziative e dello stato di rilascio senza problemi

Il Modello di sviluppo del software ClickUp fornisce al team di sviluppo tutti gli strumenti necessari per collaborare in modo efficace, riunendo in un unico spazio i team di prodotto, progettazione e ingegneria.

Vi guida attraverso l'intera roadmap del prodotto, dall'inizio al completamento, consentendovi di consegnare le funzionalità/funzione del prodotto e di correggere i bug utilizzando i metodi agili Scrum o Kanban.

Quando si utilizza il modello, si notano sezioni dedicate alla gestione delle funzionalità/funzione del prodotto e alla correzione dei bug. Queste aree facilitano il monitoraggio dei progetti di sviluppo software, l'assegnazione delle responsabilità e la definizione delle scadenze.

È inoltre possibile creare storie dell'utente e criteri di accettazione per chiarire i requisiti, assicurando che ciò che viene consegnato soddisfi le aspettative di tutti.

Scaricare questo modello

ClickUp's One up #3: Modello di Kanban per lo sviluppo del software

Scarica questo modello

Semplificate l'accettazione delle richieste e utilizzate schede Kanban personalizzabili con il modello Kanban per lo sviluppo software di ClickUp

Il Modello di ClickUp Kanban per lo sviluppo del software è un ottimo strumento per i team di software che vogliono migliorare l'efficienza, la produttività e la collaborazione.

Fornisce un sistema visivo di gestione del flusso di lavoro, in cui le attività sono rappresentate come schede che si muovono attraverso le varie fasi del processo di sviluppo. È sufficiente monitorare una scheda per vedere lo stato di avanzamento dell'attività.

Questo modello presenta anche limiti ai lavori in corso (WIP) e monitoraggio del tempo di ciclo, aiutando il team a gestire i carichi di lavoro e a concentrarsi su ciò che conta.

Scaricare questo modello

Prendi il controllo dei tuoi flussi di lavoro agili con ClickUp

La scelta del giusto strumento di project management (Azure DevOps vs. Jira) è fondamentale per l'esito positivo del team. Azure DevOps è perfetto se avete bisogno di funzionalità CI/CD integrate, mentre Jira brilla nel project management agile grazie alle sue solide opzioni personalizzate.

ClickUp vi sostiene se volete una piattaforma all-in-one.

Combina il meglio di entrambe, offrendo una soluzione flessibile e completa per la gestione dei flussi di lavoro di sviluppo, il monitoraggio degli sprint e molto altro. Iscrivetevi a ClickUp e trasformate il vostro lavoro richiesto di project management!