Modelli di analisi del campo di forza gratis per decisioni migliori

Prendere decisioni, soprattutto in gruppo, può essere complicato, se non addirittura incasinato. Il pensiero di gruppo, i pregiudizi cognitivi e le emozioni possono trasformare un processo semplice in un campo minato complicato e soggettivo.

Ecco perché la maggior parte delle organizzazioni si affida al processo decisionale "guidato dai dati". Ma cosa succede se non si hanno abbastanza dati o se i dati disponibili sono contraddittori? È allora che si ricorre a quadri decisionali oggettivi come il quadro di analisi del campo di forza

Derivato dal concetto di campo di forza in fisica, questo framework aiuta a identificare le forze (campi) trainanti e limitanti che influenzano un risultato

Supponiamo che stiate lanciando un prodotto. In questo caso, la forza trainante potrebbe essere una domanda elevata. E la forza limitante: un mercato competitivo.

Quindi, ora dovete bilanciare entrambe le forze e sviluppare strategie per superare gli ostacoli.

Sembra complicato?

Non preoccupatevi, perché abbiamo sei modelli gratuiti di analisi del campo di forza che la suddividono per aiutarvi ad aggiungere la necessaria obiettività ai vostri processi decisionali.

Che cosa sono i modelli di analisi del campo di forza?

I modelli di analisi del campo di forze sono strumenti visivi che aiutano a identificare e valutare le forze concorrenti che influenzano una decisione o un progetto. Possono aiutarvi ad affrontare situazioni complesse in modo strutturato, in modo da sviluppare strategie oggettive per combattere le potenziali sfide e raggiungere l'obiettivo finale.

Il modello di analisi del campo di forze ruota intorno a due componenti principali:

Forze motrici: Fattori che promuovono o incoraggiano il cambiamento

Fattori che promuovono o incoraggiano il cambiamento Forze di resistenza: Fattori che resistono o ostacolano il cambiamento

A seconda del modello specifico, vi verrà chiesto di lavorare attraverso una serie di passaggi per elencare le diverse forze e valutare il loro impatto sul risultato finale. Valuterete quindi se le forze trainanti superano quelle frenanti. Da fare, la decisione è cancellata.

Tuttavia, se le forze frenanti sono più significative, dovrete adottare ulteriori passaggi per controbilanciare il loro impatto. Ciò potrebbe comportare lo sviluppo di strategie per indebolire le forze frenanti o rafforzare le forze trainanti.

Se non riuscite ad affrontare efficacemente le forze frenanti, rimandate la decisione a quando le circostanze saranno più favorevoli.

Un consiglio da professionisti: Utilizzare ClickUp Brain , il motore genAI nativo di ClickUp, per analizzare le vostre scoperte o addirittura ipotizzare l'esito delle situazioni. È un ottimo modo per comprendere le dinamiche sottostanti tra le diverse forze.

Cosa rende un buon modello di analisi del campo di forze?

Prendere una decisione è già abbastanza complicato. Il modello di analisi del campo di forze deve semplificare il lavoro, non aggiungere complessità.

Ecco alcuni fattori da considerare quando si sceglie un modello di analisi del campo di forza:

Sezioni definite: Cercate modelli che abbiano una sezione significativa sia sulle forze motrici che su quelle frenanti

Cercate modelli che abbiano una sezione significativa sia sulle forze motrici che su quelle frenanti Formattazione : Scegliete un modello che abbia opzioni come scale di valutazione o codici colore, in modo da poter visualizzare accuratamente l'impatto di ogni forza

: Scegliete un modello che abbia opzioni come scale di valutazione o codici colore, in modo da poter visualizzare accuratamente l'impatto di ogni forza **Se il modello viene utilizzato in un'impostazione di team, considerare funzionalità/funzione che facilitino la comunicazione di gruppo

**Controllo delle versioni: un modello con funzionalità di controllo delle versioni, come la cronologia dei documenti, può aiutare ad analizzare l'evoluzione di una decisione nel tempo

Adattabilità: Il modello deve essere in grado di adattarsi a diversi tipi distili decisionali e scenari, da decisioni una tantum a progetti complessi e iterativi

Infine, scegliete un modello che eviti un linguaggio emotivo, dia priorità ai fatti e preveda sistemi di valutazione numerica per promuovere il pensiero critico ed evitare pregiudizi.

6 Modelli di analisi del campo di forza gratis

Ora che abbiamo visto cosa rende un buon modello di analisi del campo di forza, esploriamo alcuni modelli gratis. Vedremo come ogni esempio può aiutarvi a capire meglio le forze che influenzano un risultato, in modo da prendere decisioni complete.

1. Modello di diagramma del campo di forza di ClickUp

Uno dei modelli leggermente più avanzati di ClickUp, il modello Modello di diagramma del campo di forza di ClickUp, aiuta a identificare le forze opposte che influenzano un risultato e i potenziali compromessi tra i diversi risultati.

Poiché questo modello è basato su Lavagne online ClickUp è possibile ottenere un'ampia flessibilità nella visualizzazione delle diverse forze, dalla codifica per colore dei livelli di impatto all'impostazione di scale di valutazione numeriche o addirittura basate su emoji. 🤩

Il modello utilizza un processo in quattro passaggi per aiutarvi a prendere una decisione:

Identificare il problema Elenco delle forze trainanti e frenanti (in altre parole, i pro e i contro delle diverse decisioni) Assegnare un valore numerico da uno a dieci per misurare la probabilità di esito positivo di ciascun risultato Analizzare i risultati e prendere la decisione finale

E voilà, avete preso una decisione oggettiva considerando tutti gli aspetti e i risultati.

2. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp

Una versione leggermente diversa degli esempi dell'Analisi del campo di forza, il modello Modello di analisi delle cause principali di ClickUp Vi aiuta a decidere considerando tutti i passaggi che portano al risultato finale.

Da fare? Utilizzando domande sequenziali sul "perché" fino a raggiungere la causa originale del problema.

Questo modello è stato progettato per aiutarvi a ad affrontare l'analisi delle cause profonde allo stesso modo di qualsiasi progetto, con attività, stati, campi personalizzati e tracker degli stati.

Il vantaggio è che non ci si limita a prendere una decisione, ma si costruisce anche un quadro d'azione nel processo decisionale.

Utilizzando questo modello, potete:

Raccogliere dati da varie fonti

Visualizzare e analizzare i dati

Individuare le cause e creare piani d'azione correttivi

Leggi anche: Riepilogo/riassunto del libro: Pensiero, velocità e lentezza

3. Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT

Il Modello di analisi delle cause principali di ClickUp IT tracciando i modelli storici e identificando le cause sottostanti, questo modello aiuta i Teams ad affrontare in modo proattivo i problemi, a migliorare i processi e a prevenire i fallimenti futuri.

Questo modello di analisi delle cause profonde è composto da due parti:

Un modulo per i problemi del sito web in cui si fa sapere a un determinato team qual è il problema e quando si è verificato Un tracker del progetto in cui la persona o il team responsabile analizza il problema (e i "perché" dietro la causa principale) per identificare una soluzione

Ecco come potete usare questo modello:

Definire il problema: Iniziate articolando chiaramente il problema. Prendete in considerazione domande come "Qual è il problema?" e "Da cosa dipende l'impatto sul sistema complessivo?"

Iniziate articolando chiaramente il problema. Prendete in considerazione domande come "Qual è il problema?" e "Da cosa dipende l'impatto sul sistema complessivo?" Raccogliere i dati pertinenti: Dopo aver identificato il problema, raccogliere tutti i dati pertinenti. Tra questi, i registri di sistema, le metriche delle prestazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare a individuare la causa principale

Dopo aver identificato il problema, raccogliere tutti i dati pertinenti. Tra questi, i registri di sistema, le metriche delle prestazioni e qualsiasi altra informazione che possa aiutare a individuare la causa principale Esaminare i dati: Analizzare i dati raccolti per scoprire la causa principale. Cercare schemi o problemi sottostanti che potrebbero contribuire al problema

Analizzare i dati raccolti per scoprire la causa principale. Cercare schemi o problemi sottostanti che potrebbero contribuire al problema Creare un piano d'azione: Una volta identificata la causa principale, sviluppare un piano per affrontarla. Questo dovrebbe includere la creazione di attività e la loro assegnazione ai membri del team appropriati

💡Pro Tip: Da fare un'ipotetica analisi delle cause principali per capire quali situazioni possono portare al risultato desiderato. Questa può essere la vostra cassa di risonanza quando elencherete le forze di cambiamento durante l'analisi del campo di forze. 🔍

4. Modello di albero decisionale ClickUp

Un modello basato sulla lavagna online, il modello Modello di albero decisionale ClickUp consente ai team di prendere in considerazione diversi scenari e di capire come variano i risultati per ciascuno di essi. La suddivisione sintetica di ogni fattore e dei risultati ottenuti aiuta a ridurre i pregiudizi.

Questo modello decisionale è particolarmente utile quando ci sono più fattori da considerare e vari percorsi possibili da seguire.

Il processo decisionale (o albero) ha tre componenti principali:

Riflessione : In cui si considerano i pro e i contro (forze opposte) per ogni decisione

: In cui si considerano i pro e i contro (forze opposte) per ogni decisione Decisione : I molteplici modi possibili in cui si può decidere di andare avanti sulla base della propria riflessione

: I molteplici modi possibili in cui si può decidere di andare avanti sulla base della propria riflessione Risultato/conseguenze: Il risultato finale di ogni decisione, sia positivo che negativo

Potete usare questi componenti e le linee di connessione per costruire il vostro albero delle decisioni, con la granularità che desiderate.

💡Pro Tip: Sfruttare ClickUp Chattare (lo strumento di messaggistica interna integrato) per creare una chat di gruppo dedicata alla lavagna online. In questo modo è possibile discutere in modo asincrono, mantenendo tutti sulla stessa pagina e favorendo il lavoro di squadra.

5. Modello di documento del quadro decisionale di ClickUp

Preferite lavorare in un documento piuttosto che su una lavagna o un canvas visivo? Allora, il modello Modello di documento del quadro decisionale ClickUp è quello che fa per voi.

Poiché questo è costruito in Documenti ClickUp si ha l'ulteriore vantaggio di essere il più dettagliati possibile, arrivando persino a creare pagine annidate per ogni forza o risultato.

Questo livello di dettaglio è particolarmente utile quando si prendono decisioni complesse in cui sono in gioco più forze.

Il documento è diviso in due sezioni:

Impatto della decisione: in cui si dichiarano i dettagli di base come lo stato, l'importanza e il valore della decisionegli stakeholder del progetto *Piano decisionale: dove si approfondisce e si prende la decisione utilizzando i dati di supporto, i possibili scenari di risultato e altri contesti correlati

In breve, questo modello (con il suo approccio ricco di contenuti) può guidare il processo di riflessione in modo da considerare tutti gli aspetti prima di decidere il piano finale.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti delle 5 forze di Porter

6. Modello di diapositiva sull'analisi dei campi di forza di SlideModel

Se siete un imprenditore solitario che ha bisogno di un modello veloce per fare un brainstorming sulle forze opposte o se preferite il buon vecchio sistema di scrittura analogico, allora dovreste dare un'occhiata a Modello di diapositiva per l'analisi dei campi di forza di SlideModel .

via Modello di diapositiva Questo grafico di analisi del campo di forza, due in uno, più stampabile, può aiutarvi a visualizzare i pro e i contro di ogni decisione. Il suo formato semplice lo rende un ottimo strumento per discutere l'esito di decisioni rapide e una tantum.

È particolarmente indicato per gli studenti che vogliono sviluppare le loro capacità di pensiero critico soppesando le prove e considerando molteplici prospettive attraverso un diagramma di analisi del campo di forza.

Leggi anche: i 6 migliori software di analisi delle cause profonde per la risoluzione dei problemi nel 2024

Prendere decisioni più intelligenti e più velocemente con ClickUp

Se state cercando una soluzione semplice ma altamente scalabile per supportare i vostri processi decisionali mentre collaborate con i diversi membri del team, vi suggeriamo uno strumento di project management come ClickUp.

Da fare con una serie di strumenti di comunicazione integrati, come la chat di assistenza in tempo reale, le lavagne e i video, ma anche per gestire l'aspetto operativo del processo decisionale con soluzioni di gestione dei documenti e di monitoraggio del tempo.

Inoltre, gli oltre 1000 modelli gratuiti e ClickUp Brain possono aiutarvi a velocizzare il processo decisionale grazie all'impostazione di quadri di riferimento affidabili e allo scavo nei dati e nelle note per trovare modelli. Iscriviti a ClickUp gratis, e vedete voi stessi come rende il processo decisionale privo di pregiudizi e oggetto.