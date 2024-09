14 Fogli Google gratuiti per il project management

Gestire più progetti insieme può sembrare un'attività di Sisifo. In qualità di project manager, si cerca di mantenere tutto organizzato e di comunicare con le parti interessate, ma le cose sembrano andare in tilt.

Tuttavia, se non si applica un metodo a questa follia, la produttività ne risente.

È qui che Fogli Google si rivela utile, con un'interfaccia che consente di gestire più progetti in un unico posto. Ma da fare per migliorare ulteriormente il processo?

Se fosse possibile accedere a Fogli Google pre-progettati e costruiti appositamente per un processo di project management senza intoppi? Fortunatamente, i modelli di project management di Fogli Google sono qui per salvare la situazione.

In questo blog condivideremo modelli gratuiti di project management (ottimi per i principianti), in modo che possiate iniziare immediatamente.

Cosa rende un buon modello di project management per Fogli Google?

Un modello di Fogli Google modello di project management è uno strumento importante per i project manager: versatile, facile da usare e pronto ad affrontare qualsiasi attività.

I modelli forniscono una chiara sequenza temporale del progetto, facili funzionalità di assegnazione delle attività e un modo per monitorare in modo efficiente lo stato del flusso di lavoro.

Ma come si fa a distinguere un buon modello di project management per Fogli Google da uno eccellente? Ecco alcune linee guida da tenere a mente:

I migliori modelli includono spazi segmentati per i dettagli del progetto, le consegne e il budget , il tutto mantenendo le cose visivamente attraenti (ammettiamolo, nessuno vuole fissare un mare di celle grigie tutto il giorno)

, il tutto mantenendo le cose visivamente attraenti (ammettiamolo, nessuno vuole fissare un mare di celle grigie tutto il giorno) I Teams devono essere abbastanza personalizzabili da adattarsi a più progetti, ma sufficientemente strutturati da impedire al team di cadere nel caos dei fogli di calcolo

Punti bonus se contiene una sezione dedicata al progetto, strumenti per l'allocazione delle risorse e un semplice modello di grafico Gantt per visualizzare le sequenze. I migliori modelli aiutano a facilitare il monitoraggio del progetto, la dipendenza delle attività e gli aggiornamenti di stato senza sovraccaricare gli utenti

Leggi anche: Le 10 migliori alternative e concorrenti a Fogli Google

Fogli Google Modelli di project management

Ora che sapete cosa aspettarvi, esploriamo una serie di modelli gratuiti per il project management di Fogli Google che vi aiuteranno a iniziare.

Dai grafici di Gantt alle relazioni sullo stato di avanzamento, abbiamo un modello che soddisfa i sogni più sfrenati di ogni project manager.

È il momento di semplificare la pianificazione dei progetti: diamoci da fare!

1. Modello di pianificazione del progetto di HubSpot

Via HubSpot Quando si pensa al project management, probabilmente si pensa anche alle sequenze temporali e alle durate, e questo modello lo capisce bene.

Il Modello di pianificazione del progetto di HubSpot è perfetto per i project manager che vogliono snellire il processo di pianificazione dei progetti.

Con sezioni personalizzabili per i dettagli delle attività, gli assegnatari e le scadenze, questo modello di project management di Fogli Google rende trasparente lo stato del progetto. Offre diverse visualizzazioni per visualizzare il vostro lavoro, tra cui una Grafico Gantt di Fogli Google per visualizzare una chiara sequenza temporale del progetto.

Il modello organizza le attività del progetto in una vista Elenco di facile utilizzo con funzioni di trascinamento. Separa le attività completate da quelle in corso e offre una sezione dedicata alla carta del progetto che aiuta a rendere conto degli obiettivi e dei risultati ottenuti.

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di pianificazione del progetto in Excel e ClickUp

2. Modello di reportistica in corso da HubSpot

Via HubSpot Il project management spesso ruota attorno alle relazioni sullo stato di avanzamento, e il Modello per le relazioni sullo stato di avanzamento di HubSpot risponde perfettamente a queste esigenze.

Il modello si adatta al meglio ai project manager che desiderano tenere informati gli stakeholder e tenere i progetti sotto controllo. Le sue sezioni personalizzabili per i dettagli del progetto, lo stato delle attività e le metriche chiave portano trasparenza allo stato del progetto.

Come un popolare modello di software di project management questo modello offre un layout professionale e facile da navigare, sia per il monitoraggio di più progetti che per la concentrazione su una singola iniziativa.

Il modello include spazi per le attività cardine del progetto, le sfide e i prossimi passaggi, senza tralasciare alcuna informazione critica. È stato progettato per lavorare senza problemi con altri strumenti di project management, rendendolo un'aggiunta versatile al vostro kit di strumenti.

3. Modello di piano di progetto da eFinancialModels

Via modelli finanziariProject management e Fogli Google vanno di pari passo, proprio come il caffè e le scadenze. Il Modello di piano di progetto gratuito di eFinancialModels migliora questa situazione rendendo l'organizzazione delle attività un gioco da ragazzi.

Questo modello dinamico consente di sviluppare e visualizzare rapidamente un piano di progetto con un grafico Gantt. È perfetto per i project manager che hanno a che fare con sequenze temporali complesse e progetti multipli.

Il modello è dotato di un elenco di attività completamente personalizzabile, di un tracciato automatico della sequenza temporale e di un facile collegamento delle date di inizio, durata e fine.

È possibile inserire attività illimitate, raggrupparle in attività secondarie e osservare come il grafico Gantt si aggiorna automaticamente. La possibilità di condividere e aggiornare il documento simultaneamente con i membri del team permette a tutti di essere sulla stessa pagina.

Anche se potrebbe richiedere un po' di tempo per abituarsi, soprattutto se non si ha familiarità con tutte le funzioni di Fogli Google, questo modello può aiutare a risparmiare molto tempo grazie alle sue funzioni intuitive.

Leggi anche: Documentazione del progetto: Tipi di documentazione di progetto Esempi e modelli

4. Modello di project management da Template.net

Via Modello.net Questo modello di project management per Fogli Google è un ottimo punto di partenza per i project manager. Il Project Management Template è un modello versatile per il monitoraggio di più progetti, l'assegnazione di attività e il monitoraggio dello stato.

Con sezioni dedicate alle carte di progetto, alle sequenze e all'allocazione delle risorse, mantiene i membri del team allineati e i progetti in corso senza intoppi.

Il modello include anche:

Grafico Gantt per la visualizzazione dei piani del progetto

Tabella delle attività per descriverle nel dettaglio

Funzionalità/funzione di reportistica sullo stato del progetto per tenere informati gli stakeholder

Fasi e chiavi di stato con codice colore che consentono di valutare facilmente lo stato di salute del progetto a colpo d'occhio

5. Modello di calendario per il project management di Template.net

Via Modello.net Se siete un project manager alla ricerca di uno strumento pratico per monitorare in dettaglio lo stato del progetto, il Modello di calendario per il project management è una scelta eccellente.

Questo modello versatile fornisce una sequenza visiva delle attività del progetto, consentendo di mappare facilmente le consegne e le scadenze del progetto. Grazie alla sua interfaccia user-friendly, è possibile assegnare rapidamente le attività ai membri del team e tenere traccia del loro stato.

Il formato del calendario fornisce una panoramica del progetto, aiutandovi a identificare potenziali colli di bottiglia e a regolare le sequenze temporali, se necessario.

Questo modello di project management è particolarmente utile per creare report sul carico di lavoro, monitorare le dipendenze delle attività e garantire la puntualità delle attività cardine del progetto.

Centralizzando le informazioni relative al progetto, questo modello calendario del project management il modello consente di tenere informati gli stakeholder e di far procedere i progetti senza interruzioni dall'inizio alla fine.

6. Modello per il monitoraggio dei progetti di Template.net

Via Modello.net A volte, il project management può davvero essere un gioco di prestigio, ma non c'è motivo di renderlo uno spettacolo mantenendo le attività disorganizzate! Il Modello di monitoraggio dei progetti è la vostra arma segreta per tenere sotto controllo più progetti.

Questo modello include una sequenza di progetti pronta all'uso, strumenti per l'assegnazione delle attività e un monitoraggio dello stato che anche i principianti dei fogli di calcolo possono padroneggiare.

Troverete spazi dedicati ai dettagli del progetto, alle consegne e al budget, il tutto racchiuso in un pacchetto visivamente accattivante.

Grazie agli stati personalizzabili e alle molteplici visualizzazioni delle informazioni sul progetto, non perderete mai di vista i vostri obiettivi. Il modello include anche un semplice grafico Gantt per visualizzare il calendario del progetto e le dipendenze delle attività.

Leggi anche: Come creare una schedulazione principale per il project management

Limiti dell'uso di Fogli Google per il project management

Sebbene i Fogli e i Documenti Google offrano un'allettante soluzione gratuita per il project management, spesso presentano notevoli svantaggi.

Questi possono ostacolare l'efficienza del team e l'esito positivo del progetto nel lungo periodo.

Vediamo i limiti più comuni dell'uso di Fogli Google/Documenti per il project management:

Funzioni di collaborazione limitate: La modifica in tempo reale è ottima, ma in Fogli Google mancano l'assegnazione di attività dedicate, il monitoraggio delle dipendenze e le notifiche automatiche, che sono fondamentali per il coordinamento del team

La modifica in tempo reale è ottima, ma in Fogli Google mancano l'assegnazione di attività dedicate, il monitoraggio delle dipendenze e le notifiche automatiche, che sono fondamentali per il coordinamento del team Visualizzazione inadeguata: Creazione di grafici Gantt esequenza del progetto in Fogli Google è macchinosa e richiede molto tempo. Ciò rende difficile ottenere una panoramica chiara dello stato del progetto

Creazione di grafici Gantt esequenza del progetto in Fogli Google è macchinosa e richiede molto tempo. Ciò rende difficile ottenere una panoramica chiara dello stato del progetto Mancanza di funzionalità avanzate di project management: Fogli Google non offre strumenti dedicati per l'allocazione delle risorse, la gestione dei rischi e il bilanciamento del carico di lavoro su più progetti

Fogli Google non offre strumenti dedicati per l'allocazione delle risorse, la gestione dei rischi e il bilanciamento del carico di lavoro su più progetti **Problemi di scalabilità: con l'aumento della complessità dei progetti, Fogli Google può risultare inaffidabile per i project management, soprattutto per il crescente rischio di corruzione dei dati

**Reportistica inefficiente: la generazione di report dettagliati sullo stato del progetto e di analisi è un processo manuale e soggetto a errori in Fogli Google. Spesso mancano gli approfondimenti automatizzati offerti dagli strumenti di project management dedicati

Preoccupazioni per la sicurezza: Google offre una sicurezza di base, ma potrebbe non soddisfare i requisiti più severi per i dati sensibili dei progetti, soprattutto in settori regolamentati come quello finanziario

Modelli alternativi per il project management di Fogli Google

Sebbene Fogli Google abbia i suoi meriti, a volte è necessario uno strumento con più forza.

Stiamo parlando di una soluzione dedicata al project management costruita con un'unica visione: sostituire tutte le vostre app multiple con un unico strumento ricco di funzionalità.

E la parte migliore?

Viene fornito con modelli fantastici per tutte le esigenze di project management.

Dite ciao a ClickUp il vostro salvatore dal caos dei fogli di calcolo!

1. Modello di project management ClickUp

Il coordinamento di progetti complessi e interfunzionali può sembrare qualcosa di un film dell'orrore, ma la Modello di project management di ClickUp lo rende un gioco da ragazzi.

Questo modello gratis è ricco di funzionalità/funzione che vi aiuteranno a mantenere il vostro team in carreggiata e i vostri progetti senza intoppi. Troverete tutto, dalle Sequenze personalizzabili agli strumenti di dipendenza dalle attività, il tutto racchiuso in un pacchetto facile da usare.

Il modello offre diversi modi per visualizzare il progetto.

Volete un grafico Gantt? È possibile.

Preferite una lavagna Kanban? Nessun problema!

Inoltre, grazie alle funzionalità di collaborazione in tempo reale, il team può lavorare senza sforzo senza perdersi in un labirinto di email.

Scaricare questo modello

2. Modello di portfolio di project management ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-52.jpeg Modello di portfolio per la gestione dei progetti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-90060515629&department=pmo&\_gl=1\*1tgkt6f\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

I project manager utilizzano i portfolio per monitorare più progetti, e avere un sistema di gestione di prim'ordine è fondamentale per ottenere un esito positivo! Un'eccellente gestione del portfolio richiede anche un'organizzazione stellare e la capacità di gestire i progetti in modo efficiente Modello di portfolio per il project management di ClickUp è stato progettato per gestire tutti i progetti, le sequenze e le consegne, tutto in un unico posto!

È possibile accedere a sei stati personalizzati per la salute del progetto, cinque visualizzazioni il sistema di gestione delle risorse umane è stato concepito per fornire un'ampia gamma di servizi, tra cui grafici di Gantt e rapporti sul carico di lavoro, e un'automazione che consente di monitorare i progetti dall'inizio al completamento.

Questo modello aiuta anche a monitorare lo stato dei progetti, a gestire le risorse e a tenere informati gli stakeholder di tutti i reparti e programmi.

Scarica questo modello

3. Modello di rapporto sulla gestione del progetto ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Project-Management-Report-Template.jpg Modello di rapporto sulla gestione del progetto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6143184&department=pmo&\_gl=1\*1tgkt6f\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Ricordate quando abbiamo detto che gli strumenti di project management possono completare il vostro flusso di lavoro? Ecco un esempio lampante! Il Modello di reportistica per il project management di ClickUp vi aiuterà a mantenere il massimo livello di comunicazione durante la gestione di più progetti e scadenze.

Con questo modello potrete monitorare lo stato del progetto, l'allocazione delle risorse e le metriche chiave in un dashboard organizzato, personalizzabile e facile da condividere.

Avrete a disposizione tutti gli strumenti e le funzionalità/funzione per creare reportistica dettagliata sullo stato del progetto con molteplici opzioni di stato e Campi personalizzati .

Con il modello di reportistica per il project management di ClickUp, sarete in grado di fornire aggiornamenti ai vostri stakeholder molto più velocemente rispetto al metodo convenzionale di tagging via email di Fogli Google.

Scaricare questo modello

Leggi anche: 10 modelli gratuiti di project management in Microsoft Word per la pianificazione dei progetti

4. Modello di project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/project-management-playbook-1200.png Modello di Project Management Playbook https://app.clickup.com/signup?modello=t-110656904&department=pmo&\_gl=1\*ma2kxe\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di Project Management di ClickUp fornisce ai project manager una tabella di marcia dettagliata per organizzare le attività, fissare gli obiettivi e monitorare lo stato in tempo reale. Aiuta tutti a rimanere allineati con gli oggetti del progetto.

Il modello offre stati personalizzati come Bloccato, Revisione interna e In corso, consentendo di tenere sotto controllo lo stato di ogni attività. È possibile visualizzare facilmente i dati cruciali del progetto con campi personalizzati per Budget, Deliverable e Delivering Team.

Include anche cinque diverse visualizzazioni, come il riepilogo e la sequenza temporale del progetto, che possono aiutare a gestire le attività in modo più efficace.

Sia che preferiate i grafici di Gantt per le sequenze temporali o le viste Gantt per affrontare prima le attività più critiche, questo modello ha tutto ciò che vi serve.

Scaricare questo modello

5. Modello di piano delle attività di ClickUp Project Management

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Project-Management-Tasks-Plan-Template.jpg Screenshot del modello di piano delle attività di Project Management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-3338ukw&department=pmo&\_gl=1\*13y8v7y\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjJCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di piano delle attività di Project Management di ClickUp è lo strumento definitivo per mantenere i progetti in linea con i tempi e il budget previsti.

Questo modello è stato progettato per aiutare i project manager a organizzare le attività, stabilire le scadenze e monitorare lo stato in modo efficiente. Funzionalità/funzioni come gli stati e i campi personalizzati consentono di categorizzare e gestire i progetti con attributi come Team di progetto e Stato di completamento.

Il modello include varie viste, come Elenco, Gantt e Calendario, che facilitano la visualizzazione della sequenza temporale del progetto e il monitoraggio delle dipendenze delle attività.

Assegnate le attività ai membri del team, fissate scadenze chiare e utilizzate la vista Gantt per monitorare lo stato e apportare le modifiche necessarie. Questo modello assicura che tutte le informazioni sul progetto siano in un unico posto, aiutando i team a rimanere allineati e super produttivi.

Scarica questo modello

6. Modello di quadro di project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-54.jpeg Modello di struttura per il project management di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200606389&department=pmo&\_gl=1\*1euz57g\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Se siete responsabili della gestione di progetti di qualsiasi dimensione, il modello Modello di project management di ClickUp è un'ottima soluzione per organizzare le cose.

Gli stati personalizzati, come Aperto e Completato, consentono di monitorare facilmente lo stato di ogni attività. I campi personalizzati aiutano a categorizzare le attività e a visualizzare i passaggi del progetto, mentre le visualizzazioni personalizzate, come il Quadro e la Guida introduttiva, permettono di gestire meglio il flusso di lavoro.

È possibile tenere traccia delle sequenze temporali del progetto e delle dipendenze delle attività utilizzando la vista Gantt.

Anche se avete risorse limitate (o state affrontando grandi progetti), questo modello vi fornisce tutti gli strumenti necessari per gestire le tempistiche del progetto.

Scarica questo modello

7. Modello di revisione del project management ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Project-Management-Review-Template-by-ClickUp.png Il modello di Project Management Review di ClickUp consente alle aziende di valutare lo stato attuale del progetto e di aiutare i team a determinare se vale la pena continuare il progetto.

https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-6071788&reparto=ingegneria-product&\_gl=1\*t4pu8w\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Quando si tratta di valutare l'esito positivo di un progetto e di identificare le aree da migliorare, la Modello di revisione del project management di ClickUp è il modello da utilizzare.

Questo modello è stato progettato per semplificare il processo di revisione, facilitando la raccolta di feedback da parte degli stakeholder e l'organizzazione efficiente dei progetti.

Grazie a campi e stati personalizzati, è possibile monitorare lo stato del progetto e visualizzare i dati senza sforzo. Il modello include diverse viste Elenco, Gantt e Calendario, che aiutano a gestire efficacemente le attività e la Sequenza.

Per iniziare, aggiungete il modello alla vostra area di lavoro di ClickUp, invitate i membri del team e iniziate a collaborare.

Create attività per monitorare lo stato di avanzamento, organizzate riunioni regolari per discutere gli aggiornamenti e utilizzate le notifiche per rimanere informati.

Scarica questo modello

8. Modello di requisiti per il project management di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/fb782597-1000.png Modello di requisiti per la gestione del progetto ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-200549854&department=pmo&\_gl=1\*wxy0ar\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjU3MDcyMzEuQ2owS0NRand5TWlUQmhES0FSSXNBQUotOVZ2U0REaE9JQ2xHVnRXUH5ZFhWjCU2d4QWd4SE5XTlV3aFJ4cENUcDVWREJMNUJuNVkzd2FBcWx2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTU0OTc4NTg4MS4xNzI0MzI3MDQz Scarica questo modello /$$$cta/

Non c'è modo di concludere questo elenco senza menzionare il modello Modello dei requisiti di project management di ClickUp .

Questo modello potente è dotato di quattro visualizzazioni personalizzate per iniziare:

Elenco dei requisiti

Fase di approvazione

Gantt

Guida introduttiva

Una volta inseriti i dati del progetto, è possibile personalizzare l'area di lavoro utilizzando campi personalizzati come Fase di approvazione, Consegna e Classificazione. Impostate stati personalizzati, simili alle fasi codificate per colore di Fogli Google, per mostrare lo stato delle attività del progetto.

Nell'Elenco dei requisiti è possibile memorizzare descrizioni delle attività, assegnatari, date di scadenza e altro ancora. È possibile anche impostare l'automazione per inviare promemoria e tenere sotto controllo la Sequenza del progetto.

Con funzionalità come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e l'integrazione con le email, questo modello è il sogno di ogni project manager.

Che siate alle prese con più progetti contemporaneamente o che vi stiate concentrando su un nuovo progetto complesso, il modello di Project Management Requirements di ClickUp vi copre.

Scarica questo modello

Perché accontentarsi dei fogli? Passare ai modelli ClickUp

È capitato a tutti di lavorare su progetti un po' fuori controllo, sperando in una magia che faccia andare tutto al suo posto. Sebbene la magia non possa aiutarvi nel project management, i modelli sono la cosa migliore su cui potete fare affidamento.

Sebbene i modelli di Fogli Google offrano molto valore a chi li usa per la prima volta, spesso possono limitare lo stato degli utenti che gestiscono più progetti con team diversi.

Un software di project management dedicato, come ClickUp, può aiutare a migliorare la collaborazione all'interno dei team, a gestire le attività in modo efficiente e a monitorare le sequenze dei progetti attraverso interfacce facili da usare.

Se siete pronti a portare il vostro project management a un livello superiore, è il momento di provare ClickUp. Iscrivetevi a ClickUp provate i modelli gratis e vedrete la vostra produttività salire alle stelle!