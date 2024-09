Le 10 migliori piattaforme per riunioni virtuali

avete presente la sensazione che si prova quando si è nel bel mezzo di una riunione virtuale e tutto va benissimo?

La connessione è ottima, lo strumento di videoconferenza è intuitivo (e registra e trascrive la riunione), nessuno deve dire più volte "Sono udibile?" e ci si può concentrare sulla conversazione invece di lottare con problemi tecnici o annotare note/minuti della riunione.

Dopo aver provato innumerevoli piattaforme di riunione virtuale, ho finalmente capito quali sono gli strumenti di riunione in grado di offrire un'esperienza di questo tipo. Le mie priorità sono semplici: io e il mio team dobbiamo essere in grado di condividere idee, gestire attività e mantenere tutti sulla stessa pagina senza intoppi.

Sulla base della nostra ricerca, ho compilato un elenco dei 10 migliori software per riunioni virtuali. Se state cercando la piattaforma perfetta per migliorare le vostre interazioni virtuali, questi consigli vi aiuteranno a prendere una decisione consapevole.

Cosa cercare nelle piattaforme per riunioni virtuali?

Quando scelgo una piattaforma per riunioni virtuali, tengo a mente le seguenti funzionalità/funzioni e dovreste farlo anche voi!

Facilità d'uso : Non voglio passare tempo prezioso in riunione a risolvere problemi tecnici o a guidare gli altri attraverso interfacce complicate. Ecco perché cerco una piattaforma che sia intuitiva e facile da usare

Affidabilità : Non c'è niente di peggio di una riunione interrotta da problemi di connessione. Ho bisogno di un software con un solido curriculum di affidabilità e di interruzioni minime/assenti per far sì che le cose si svolgano senza intoppi

Integrazione : Voglio che il software si sincronizzi bene con gli altri strumenti che uso quotidianamente, come il calendario, l'app per il project management, l'email e altro ancora

Funzionalità/funzione di collaborazione : Le funzionalità/funzione che supportano il lavoro di squadra sono indispensabili. Che si tratti di condivisione dello schermo, dei file, di chattare in tempo reale o di lavagne virtuali, lo strumento deve consentire ai membri del mio team remoto di lavorare sulla stessa pagina

Automazioni per i verbali delle riunioni : Trovo difficile concentrarmi sulla riunione se sto contemporaneamente prendendo delle note. È fantastico se il software è in grado di riepilogare/riassumere automaticamente i punti chiave e gli elementi di azione. Si risparmia tempo e si assicura che tutti abbiano un resoconto chiaro della riunione

Promemoria per le riunioni: Apprezzo le piattaforme che inviano promemoria automatici prima dell'inizio delle riunioni del team, in modo che io (e gli altri partecipanti) siamo sollecitati a prepararci e a partecipare in tempo. Questo riduce il rischio di riunioni perse e di corse all'ultimo minuto

Le 10 migliori piattaforme per riunioni virtuali da utilizzare

Sulla base di questi criteri, ecco le migliori piattaforme per riunioni virtuali:

1. ClickUp (Miglior strumento di comunicazione e riunione virtuale)

ClickUp è noto per i suoi potenti strumenti di project management, ma Da fare molto di più. Con le giuste integrazioni, si trasforma in una piattaforma per riunioni virtuali senza soluzione di continuità, aiutandovi a gestire tutto, dalle programmazioni ai follow-up, in un unico luogo.

Come parte di un team remoto e interfunzionale, Riunioni ClickUp è il mio strumento preferito per organizzare i molteplici aspetti di una videoconferenza. Dal brainstorming dei punti di discussione prima di una riunione alla semplificazione della comunicazione asincrona e alla creazione di un'esperienza di video riunione senza problemi con Zoom, ClickUp mi aiuta in ogni passaggio.

Vi illustro come io e il mio team utilizziamo ClickUp per le nostre sessioni virtuali:

Impostazione del programma della riunione

Prima di ogni riunione, utilizziamo Documenti ClickUp (un documento virtuale collaborativo) per documentare le nostre intenzioni e i nostri obiettivi. Elenchiamo gli elementi di azione che discuteremo durante la riunione, chi vi prenderà parte, i tempi della riunione e qualsiasi altra informazione rilevante.

ClickUp Documenti ci aiuta:

Lavorare in tempo reale con i membri del team remoto per creare il programma della riunione

Creare rapide liste di controllo dei punti di discussione e spuntarle man mano che si affronta ogni argomento

Formattare l'ordine del giorno della riunione con ricche funzionalità/funzione di modifica come codici colore, titoli, grassetto, corsivo, barrato, banner e altro ancora

Comunicare con i partecipanti alla riunione o con altri membri del team utilizzando i commenti assegnati

Quando non si ha il tempo di delineare da zero l'agenda di una riunione, Il modello di Programma di ClickUp è utile.

Modello di Programma di ClickUp

Il modello offre un quadro strutturato per annotare gli elementi chiave: tipo di riunione, scopo, posizione, collegato alla riunione, data, ora, nomi dei partecipanti e relativi ruoli, elenco dei partecipanti.

Rimanete organizzati con la pianificazione delle riunioni con il modello di Programma di ClickUp

Il Modello di Programma di ClickUp ci permette di:

Affrontare tutti gli argomenti durante la riunione

Aiutare i provider a prepararsi fornendo una panoramica dei punti di discussione

Stabilire una struttura e un flusso chiari per la riunione

Incoraggiare il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti

La parte migliore? Il modello è completamente personalizzabile. Possiamo aggiungere campi personalizzati e stati a seconda delle necessità, adattandoli a qualsiasi tipo di riunione, sia essa interna, con i client, gli investitori o di altro tipo.

Integrazione con app per riunioni e calendari

Grazie a L'integrazione nativa di ClickUp con Zoom è possibile avviare una riunione Zoom direttamente da un'attività di ClickUp.

Quando si avvia una riunione, un collegato per partecipare viene automaticamente pubblicato nei commenti dell'attività specifica (da cui ho avviato la riunione), informando i membri del team di partecipare. Quando la riunione termina, ClickUp aggiunge un altro commento all'attività. Il commento include i dettagli della riunione, come data e ora, durata, partecipanti, ecc. e fornisce anche un link opzionale alla registrazione.

Partecipare alle riunioni di Zoom direttamente dalle attività di ClickUp Integrazione nativa di ClickUp con Google Calendar consente al mio team e a me di gestire meglio la programmazione delle riunioni.

Posso vedere le mie riunioni e le scadenze imminenti in un unico posto. Qualsiasi modifica apportata al mio Google Calendar si riflette immediatamente sulle mie attività di ClickUp (e viceversa), in modo da poter evitare conflitti di programmazione e rimanere organizzati.

Comunicare in modo asincrono attraverso registrazioni avanzate dello schermo

Se un membro del team ha un dubbio su un progetto e devo chiarire qualcosa, non ho più bisogno di partecipare a chiamate o riunioni veloci (a meno che non sia assolutamente necessario).

Uso ClickUp Clip per registrare il mio schermo insieme a un audio che spiega o chiarisce ciò che voglio dire. È veloce, efficiente ed elimina le riunioni brevi che disturbano inutilmente il mio programma.

Inviate registrazioni istantanee dello schermo con note audio con ClickUp Clip ed eliminate le riunioni inutili

Creare automaticamente le note delle riunioni ClickUp Brain , l'assistente IA della piattaforma, ha aiutato il mio team a eliminare il fastidio di prendere appunti manualmente.

ClickUp Brain trascrive automaticamente le discussioni delle riunioni e gli elementi di azione. Condivido queste trascrizioni con i membri del team per mantenere tutti allineati. Quando viene richiesto, lo strumento di IA ci consente di:

Riepilogare/riassumere lunghe note di riunione

Delineare un documento strutturato del verbale della riunione

Evidenziare eventuali scadenze o azioni necessarie menzionate nella riunione

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni con ClickUp Brain e risparmiare tempo

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Impostazione di promemoria e notifiche per le attività di follow-up menzionate nella riunione, in modo da non perdere nulla

Creare Automazioni di attività per le riunioni ricorrenti, assicurando la pianificazione e il monitoraggio automatici

Integrazione di ClickUp con altri strumenti di comunicazione e distrumenti di pianificazione come Calendly, Slack e Gmail

Creare nuove attività a partire dalle discussioni delle riunioni, assegnarle ai membri del team e impostare scadenze per tenere traccia dei follower

Limiti di ClickUp

Presenta una leggera curva di apprendimento a causa del numero elevato di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Google Meet (il migliore per la collaborazione in riunione)

via Google incontra L'uso di Google Meet come piattaforma per riunioni online è stata un'esperienza fantastica. Adoro le funzionalità di collaborazione durante la riunione, come la possibilità di alzare virtualmente la mano per parlare o fare domande senza interrompere l'oratore corrente. Simula un'esperienza reale in sala riunioni.

Quando ospito le riunioni, posso presentare le diapositive e assegnare un co-host che partecipi alla presentazione insieme a me.

Per le sessioni di brainstorming, lo strumento mi ha permesso di avviare una jam con Google Jamboard proprio durante la riunione e di collaborare su una lavagna virtuale. In qualità di moderatore, ho potuto creare sale di interruzione durante la riunione, selezionare i partecipanti e facilitare discussioni mirate in gruppi più piccoli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Meet

Raccogliere feedback in tempo reale utilizzando i sondaggi

Utilizzare reportistica sulle presenze per tenere traccia di chi ha partecipato alla riunione e per quanto tempo

Cambiare lo sfondo per creare un ambiente professionale durante le riunioni

Ammettere o rimuovere in blocco i partecipanti (parte delle funzionalità di gestione dell'host di Google Meet)

Limiti di Google Meet

Non esiste un'opzione per organizzare le conversazioni in chat durante le riunioni più lunghe

Prezzi di Google Meet

L'accesso alle funzionalità di Google Meet dipende dall'edizione dell'area di lavoro di Google.

Business Starter : $2/mese per utente

: $2/mese per utente Business Standard : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Business Plus : $17/mese per utente

: $17/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Google Incontra valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (11.000+ recensioni)

💡Pro Tip: Vuoi incrementare il lavoro di squadra nella tua organizzazione? Scoprite 10 benefici chiave della collaborazione sul posto di lavoro insieme ad esempi di esperti per ispirare il vostro team!

3. Microsoft Teams (Ideale per gli utenti dell'ecosistema Microsoft)

via Microsoft Teams Microsoft Teams è uno strumento di riunione virtuale affidabile, soprattutto per chi è immerso nell'ecosistema Microsoft.

Testando lo strumento, ho apprezzato il modo in cui rende le collaborazioni creative un gioco da ragazzi. Questo grazie alle lavagne online di Microsoft, che consentono di fare brainstorming visivo e di sviluppare idee insieme durante le riunioni.

Un'altra funzionalità/funzione utile è la modifica istantanea delle cartelle di lavoro durante le riunioni con Excel Live. Questa funzione aiuta a collaborare sui fogli di calcolo e ad analizzare i dati in tempo reale.

Quando un membro del team parla o presenta, gli altri possono inviare reazioni rapide, come emoji di pollice in su o battito di mani, aiutando il relatore a valutare i sentimenti degli altri.

Limiti di Microsoft Teams

L'interfaccia utente potrebbe essere più semplice e intuitiva

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $1/utente al mese

$1/utente al mese Microsoft 365 Business Basic: $2/utente al mese

$2/utente al mese Microsoft 365 Business Standard: $10/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (15.000+ recensioni)

: 4.3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9.000+ recensioni)

4. Zoom (il migliore per le integrazioni)

via Zoom Zoom è da anni uno dei preferiti tra le piattaforme di riunione online. Mi piace la visualizzazione a più interlocutori, che mi permette di concentrarmi su chi partecipa attivamente alla conversazione. Le opzioni di colore e gli sfondi virtuali personalizzati assistiti dall'IA aggiungono un tocco divertente e personale che rende le nostre riunioni più piacevoli.

Una funzionalità/funzione che spicca è la visualizzazione centralizzata. Posso accedere facilmente alle registrazioni delle riunioni e utilizzare IA Companion per individuare rapidamente i dettagli importanti nelle note della riunione.

Per rendere le cose più comode, Zoom si integra perfettamente con Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce e HubSpot. È probabile che possiate connettere a Zoom qualsiasi strumento del vostro stack tecnologico quotidiano, garantendo collaborazioni virtuali fluide ed efficienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Gestione efficace dei programmi grazie a chattare, telefono, email, calendario e scheduler integrati

Allegate le pre-letture all'invito alla riunione e chattate con i partecipanti in anticipo

Collaborazione su risorse pre-condivise durante la riunione

Riprendete da dove avete lasciato con i canali di chat che rimangono attivi prima, durante e dopo le riunioni

Limiti di Zoom

Le riunioni audio e video di alta qualità possono utilizzare molta larghezza di banda, rallentando altre attività online

Prezzi di Zoom

Basic : Gratis

: Gratis Pro : $14,99/mese per utente

: $14,99/mese per utente Business : $21,99/mese per utente

: $21,99/mese per utente Business Plus : $26,99/mese per utente

: $26,99/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2 : 4.6/5 (55.000+ recensioni)

: 4.6/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

5. Skype (il migliore per versatilità)

via Skype Skype si rivela utile per la collaborazione a distanza, sia essa formale o informale.

Che si tratti di una riunione individuale, di uno standup settimanale del team, di una sessione di formazione online o di una chat informale mensile, Skype è piuttosto versatile. Ho trovato facile presentare diapositive in PowerPoint, registrare messaggi video e condividere il mio schermo durante le riunioni.

Una funzionalità/funzione che mi è piaciuta particolarmente è stata la possibilità di inviare inviti a chattare utilizzando un link univoco. Questo mi ha permesso di invitare chiunque a partecipare a una conversazione, anche se non utilizzava Skype.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Rimanere completamente immersi nella chiamata con la modalità a schermo intero

Partecipare alle riunioni del team da mobile o desktop

Sfocatura dello sfondo per mantenere l'attenzione sull'oratore

Connessione con un massimo di 100 persone contemporaneamente

limiti di Skype

Occasionali rallentamenti e interruzioni di chiamata

Prezzi di Skype

Skype è gratis per qualsiasi interazione Skype-to-Skype i piani Skype to phone consentono di effettuare chiamate internazionali direttamente da un numero di telefono, anche se l'altra persona non ha Skype

I piani di sottoscrizione Skype per telefono:

Stati Uniti: $3/mese

$3/mese Nord America: $7/mese

Valutazioni e recensioni su Skype

G2 : 4.3/5 (23.000+ recensioni)

: 4.3/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 400 recensioni)

6. Slack (migliore per le riunioni informali del team)

via Slack Slack è ottimo per la comunicazione asincrona, ma consente anche di effettuare video chattare in tempo reale grazie alla funzionalità "Huddles". Le riunioni giornaliere iniziano come conversazioni solo audio, il che facilita l'avvio di discussioni rapide e informali. Se si ha bisogno di una collaborazione più approfondita, è sufficiente attivare il video e/o condividere il proprio schermo.

Le riunioni giornaliere di Slack sono adatte per le interazioni informali del team invece che per le riunioni formali programmate in anticipo su un calendario.

Ho apprezzato anche gli sfondi colorati, che aggiungono un'atmosfera divertente e allegra alle riunioni. Slack semplifica anche la gestione dei documenti. Tutti i collegamenti, i documenti e i messaggi condivisi durante una riunione giornaliera vengono salvati automaticamente una volta terminata la sessione, in modo che sia semplice rivederli e fare riferimento a dettagli importanti in seguito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Comunicare usando reazioni, effetti e GIF durante le riunioni del team

Condivisione di note, collegamenti e file relativi alla discussione in un thread dedicato

Avvio di riunioni audio e video in un canale Slack o tramite DM

Attivare le didascalie dal vivo (disponibili in inglese)

Limiti di Slack

Mancano elementi formali delle riunioni, come programmi e regole per i partecipanti

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro : $8,75/utente al mese

: $8,75/utente al mese Business+ : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 (35.000+ recensioni)

: 4.5/5 (35.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

7. Cisco WebEx (il migliore per l'inclusività)

via Cisco La funzionalità di traduzione in tempo reale di Cisco Webex, che supporta oltre 100 lingue, rende le riunioni molto più inclusive per il vostro team multilingue.

Un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito è la tecnologia di rimozione del rumore integrata. Indipendentemente dal rumore dell'ambiente, non ha interferito con la riunione. Potevo trovarmi in un aeroporto o in un bar affollato e la qualità dell'audio sarebbe rimasta pulita e professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cisco WebEx

Creazione di sondaggi interattivi e domande e risposte per rendere più coinvolgenti le riunioni del team

Passaggio dal desktop al telefono e all'auto con la funzionalità/funzione di codice QR Move to Mobile e l'integrazione con Apple CarPlay

Invio di reazioni durante la riunione con i soli gesti delle dita

Creazione ed evidenziazione automatica delle note con Webex Assistant

Limiti di Cisco WebEx

Nessuna opzione per accedere direttamente da un browser web senza scaricare l'app desktop

Prezzi di Cisco WebEx

Webex Free

Webex Riunione : $12/utente al mese

: $12/utente al mese Webex Suite : $22/utente al mese

: $22/utente al mese Webex Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Cisco WebEx

G2 : 4.3/5 (19.000+ recensioni)

: 4.3/5 (19.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 7.000 recensioni)

8. GoTo Meeting (il migliore per le funzionalità/funzione di privacy e sicurezza)

via Vai alla riunione Provando GoTo Meeting, sono rimasto colpito dalla capacità dello strumento di mantenere le riunioni riservate protette da password. I controlli della privacy sono eccellenti, le conversazioni rimangono private e la funzionalità di blocco delle riunioni è particolarmente utile. Mette gli ospiti in una sala d'attesa fino a quando non sono pronti ad ammetterli, dandomi il pieno controllo su chi si unisce alla riunione.

Mi è piaciuta anche la flessibilità di usare la funzionalissima app mobile per partecipare e condurre riunioni di team in movimento. Ancora meglio, è possibile partecipare facilmente alle riunioni senza scaricare l'app GoTo.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoTo Meeting

Comunicare con i membri del team/clienti utilizzando la chat integrata

Creazione di registrazioni e trascrizioni automatizzate delle riunioni

Personalizzazione delle sale riunioni per aggiungere un tocco personale alle riunioni virtuali

Test e anteprima della webcam prima di partecipare a una riunione

Limiti di GoTo Meeting

Occasionali ritardi nella qualità di audio e video

Prezzi di GoTo Meeting

Professionale : $12/organizzatore al mese (fatturazione annuale)

: $12/organizzatore al mese (fatturazione annuale) Aziendale : $16/organizzatore al mese (fatturazione annuale)

: $16/organizzatore al mese (fatturazione annuale) Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GoTo Meeting

G2 : 4.2/5 (13.000+ recensioni)

: 4.2/5 (13.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (11.000+ recensioni)

9. TeamViewer (il migliore per l'accesso remoto ai dispositivi)

via TeamViewer TeamViewer Remote è una piattaforma per riunioni virtuali che consente di risolvere i problemi tecnici da remoto. Grazie all'accesso remoto sicuro, il team IT o un collega fidato possono affrontare e risolvere errori di sistema e query software senza essere sul posto. Grazie all'esperienza fluida che offre, è possibile ridurre al minimo i tempi di inattività e tornare a lavorare rapidamente.

TeamViewer ha anche uno strumento per le videoconferenze: TeamViewer Meeting. Mentre la funzione di accesso remoto è un'ottima aggiunta al flusso di lavoro, non ho trovato la funzionalità/funzione di riunione altrettanto potente.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamViewer

Lavora su diversi dispositivi e sistemi operativi

Trasferimento di file di qualsiasi dimensione tra i dispositivi remoti

Assistenza a più monitor con risoluzione 4K

Assistenza a dispositivi non presidiati

Limiti di TeamViewer

Il trasferimento dei file è lento, soprattutto con documenti di grandi dimensioni

Prezzi di TeamViewer

Premium : $37/mese (fatturati annualmente)

: $37/mese (fatturati annualmente) Azienda: $79/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di TeamViewer

G2 : 4.4/5 (oltre 3.000 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 11.000 recensioni)

10. Zoho Meeting (migliore per le conferenze web specifiche di un reparto)

via Riunione Zoho Ho provato Zoho Meeting per gestire più team in diversi dipartimenti ed è stato abbastanza efficace.

Lo strumento mi ha permesso di ospitare facilmente sessioni di conferenze web sicure. Ho potuto aggiungere senza problemi membri ai rispettivi reparti, assegnare ruoli specifici e programmare riunioni esclusive per ogni reparto.

Oltre a catturare, riprodurre e condividere le registrazioni delle riunioni virtuali, potevo scaricare le riunioni per l'uso offline. Ho trovato questa funzionalità/funzione comoda per rivedere le discussioni in un secondo momento o per la condivisione con i membri del team che non hanno potuto partecipare alla sessione dal vivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Meeting

Interagire con un massimo di 250 partecipanti alle riunioni

Controlli semplificati per l'host, come il cambio di ruolo e la gestione della voce e dell'uscita dei partecipanti

Collaborazione durante le riunioni con lavagne online e condivisione di file senza interruzioni

Trasmissione di eventi virtuali in livestreaming su YouTube e risposta ai commenti in tempo reale

Limiti di Zoho Meeting

Occasionali malfunzionamenti nella condivisione dello schermo

La funzionalità/funzione di registrazione è disponibile solo nei piani a pagamento

Prezzi di Zoho Meeting

Riunione standard : $1/mese

: $1/mese Meeting Professional : $2/mese

: $2/mese Webinar Standard : $5/mese

: $5/mese Webinar Professional: $10/mese

$10/mese Webinar Enterprise: $47/mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Meeting

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+ recensioni)

Semplificare le riunioni virtuali con ClickUp

Il software per le riunioni virtuali è una pietra miliare della comunicazione e della collaborazione per i team ibridi e remoti come il nostro. Ci affidiamo molto alle piattaforme di riunione virtuale per le riunioni dal vivo, la condivisione dei file e gli aggiornamenti dei progetti, mantenendo tutti allineati indipendentemente dal luogo di lavoro.

Ho provato molti di questi strumenti. Sebbene la maggior parte di essi aiuti i team a connettersi in modo più fluido, solo alcuni offrono un pacchetto completo. Non parlo solo delle riunioni, ma di tutto ciò che c'è in mezzo: preparazione, follower e altro.

È qui che ClickUp si distingue. Semplifica l'intero processo di riunione, aiutandomi a creare programmi dettagliati, a integrarmi senza problemi con il mio strumento video preferito e ad agevolare l'accesso alle riunioni catturare e riepilogare/riassumere facilmente i verbali delle riunioni .

Inoltre, ClickUp automatizza le riunioni ricorrenti e mi permette di trasformare le note in elementi d'azione con un semplice clic, mantenendo il mio flusso di lavoro organizzato e la produttività del nostro team. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!