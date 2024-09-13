Strategie HR per le imprese di costruzione

La costruzione di un'impresa edile di esito positivo va oltre il semplice assemblaggio di mattoni e malta. È necessario creare delle solide fondamenta (per usare un gioco di parole!) con le persone giuste e un piano strategico.

Come in qualsiasi altro settore, lo sviluppo di solide strategie HR per un'impresa edile è fondamentale per costruire un'azienda forte e resistente. Pensate a tutto, dal reclutamento all'inserimento in azienda, fino alla gestione delle prestazioni dei dipendenti.

Anche la fidelizzazione dei talenti, lo sviluppo dei dipendenti e il rispetto dei protocolli di sicurezza sono fondamentali per l'esito positivo dei progetti e per la salute generale dell'impresa edile.

In questo post analizzeremo l'importanza di strategie HR efficaci per un'impresa di costruzioni. Parleremo anche delle sfide uniche del settore edile e di come superarle. Inoltre, tratteremo le principali strategie per garantire la prosperità della vostra azienda. Continuate a leggere per saperne di più!

Importanza delle risorse umane nelle imprese di costruzione

Come in qualsiasi altro settore, le pratiche efficaci delle risorse umane (HR) sono cruciali per l'esito positivo delle imprese edili. Le risorse umane svolgono un ruolo chiave nella gestione della forza lavoro, nel garantire la sicurezza e nel supportare gli obiettivi generali dell'azienda.

Ecco un'istantanea del perché una solida gestione delle risorse umane è essenziale nel settore delle costruzioni:

Ottimizzazione dei costi del lavoro : I professionisti delle risorse umane, con l'aiuto dilo stack tecnologico HRcontribuiscono a razionalizzare i costi del lavoro. Da fare supervisionando attivamente i livelli di personale, la formazione delle competenze, l'allocazione delle risorse e la gestione della forza lavoro

: I professionisti delle risorse umane, con l'aiuto dilo stack tecnologico HRcontribuiscono a razionalizzare i costi del lavoro. Da fare supervisionando attivamente i livelli di personale, la formazione delle competenze, l'allocazione delle risorse e la gestione della forza lavoro Attirare e trattenere i talenti : Il dipartimento HR aiuta le aziende a seguire pratiche efficaci per attrarre e trattenere i migliori talenti. Ciò include l'offerta di salari competitivi o di formazione professionale ai lavoratori edili

: Il dipartimento HR aiuta le aziende a seguire pratiche efficaci per attrarre e trattenere i migliori talenti. Ciò include l'offerta di salari competitivi o di formazione professionale ai lavoratori edili Creare un ambiente di lavoro positivo : Un dipartimento HR aiuta a creare un ambiente di lavoro positivo, comunicando i valori e la missione dell'impresa edile. Questo aiuta il morale dei dipendenti, consolida la reputazione del marchio e mantiene un'atmosfera positivacultura adatta Mantenere il vantaggio competitivo : I dipartimenti HR investono nello sviluppo delle competenze dei lavoratori edili. In questo modo si ottiene una forza lavoro altamente qualificata e motivata, che favorisce la crescita delle imprese edili

: Un dipartimento HR aiuta a creare un ambiente di lavoro positivo, comunicando i valori e la missione dell'impresa edile. Questo aiuta il morale dei dipendenti, consolida la reputazione del marchio e mantiene un'atmosfera positivacultura adatta Aumento della produttività : una forza lavoro altamente impegnata e motivata è altrettanto produttiva. Ciò contribuisce a completare tempestivamente i progetti edilizi, mantenendo gli standard di qualità

: una forza lavoro altamente impegnata e motivata è altrettanto produttiva. Ciò contribuisce a completare tempestivamente i progetti edilizi, mantenendo gli standard di qualità Privilegiare le pratiche di sicurezza : I responsabili delle risorse umane sono fondamentali per introdurre, implementare e far rispettare le misure e i protocolli di sicurezza. Assicurano una formazione regolare per la sicurezza dei lavoratori e mantengono la conformità alle norme di sicurezza

: I responsabili delle risorse umane sono fondamentali per introdurre, implementare e far rispettare le misure e i protocolli di sicurezza. Assicurano una formazione regolare per la sicurezza dei lavoratori e mantengono la conformità alle norme di sicurezza Gestione e riduzione dei rischi : i responsabili delle risorse umane identificano e riducono i rischi legati agli infortuni, alle controversie di lavoro e alla conformità normativa. Questo ulteriore livello di gestione del rischio consente alle imprese edili di risparmiare tempo e denaro

: i responsabili delle risorse umane identificano e riducono i rischi legati agli infortuni, alle controversie di lavoro e alla conformità normativa. Questo ulteriore livello di gestione del rischio consente alle imprese edili di risparmiare tempo e denaro Rispetto delle leggi sul lavoro: I dipartimenti HR assicurano la conformità alle leggi sul lavoro in materia di straordinari, salario minimo e altri requisiti normativi e di sicurezza.

In generale, le risorse umane nel settore edile contribuiscono a creare un ambiente di lavoro fiorente per i lavoratori in cantiere e in ufficio, aprendo così la strada a un esito positivo a lungo termine.

Sfide comuni per le risorse umane nell'industria delle costruzioni

Gli studi dimostrano che i top performer possono essere fino a 400% in più di produttività rispetto alla media dei dipendenti, soprattutto in ruoli complessi. Questo rende l'assunzione delle persone giuste cruciale in qualsiasi settore, ma nell'edilizia ha un impatto ancora maggiore sull'esito positivo del progetto e sulla sicurezza.

Ecco alcuni aspetti specifici Sfide HR che le imprese di costruzione incontrano:

**Una delle sfide critiche che rallentano la crescita del settore edile è la crescente carenza di competenze. Diversi fattori contribuiscono, tra cui l'invecchiamento della forza lavoro, la diminuzione dei giovani che entrano nel settore e la percezione che l'edilizia non sia più una carriera redditizia. Ciò è particolarmente comune nei mestieri specializzati come la carpenteria, l'idraulica e i lavori elettrici, per citarne alcuni

Invecchiamento della forza lavoro: L'industria delle costruzioni si trova ad affrontare una carenza di talenti, poiché molti lavoratori sono prossimi alla pensione e non ci sono abbastanza nuove assunzioni per sostituirli. Negli ultimi 20 anni, il numero di lavoratori di età pari o superiore a 65 anni negli Stati Uniti è aumentato di circa il 50%è aumentato del 117%e la stessa crescita si registra per quelli di età pari o superiore ai 75 anni. Ciò evidenzia la necessità di migliorare l'esito positivo del piano e di attrarre lavoratori più giovani nel settore

L'industria delle costruzioni si trova ad affrontare una carenza di talenti, poiché molti lavoratori sono prossimi alla pensione e non ci sono abbastanza nuove assunzioni per sostituirli. Negli ultimi 20 anni, il numero di lavoratori di età pari o superiore a 65 anni negli Stati Uniti è aumentato di circa il 50%è aumentato del 117%e la stessa crescita si registra per quelli di età pari o superiore ai 75 anni. Ciò evidenzia la necessità di migliorare l'esito positivo del piano e di attrarre lavoratori più giovani nel settore Instabilità del lavoro: Il carattere ciclico dell'industria delle costruzioni, unito alle fluttuazioni stagionali e alla natura inaffidabile del lavoro, introduce l'instabilità del lavoro, portando ad alti tassi di turnover

Il carattere ciclico dell'industria delle costruzioni, unito alle fluttuazioni stagionali e alla natura inaffidabile del lavoro, introduce l'instabilità del lavoro, portando ad alti tassi di turnover Elevata valutazione degli infortuni e degli incidenti mortali : Il settore edile comporta molti rischi per la sicurezza e alti tassi di infortuni e decessi. Questo rischio permane anche se il dipartimento delle risorse umane assicura la conformità su tutti i front, poiché i lavoratori qualificati preferirebbero di gran lunga opportunità di lavoro più sicure

: Il settore edile comporta molti rischi per la sicurezza e alti tassi di infortuni e decessi. Questo rischio permane anche se il dipartimento delle risorse umane assicura la conformità su tutti i front, poiché i lavoratori qualificati preferirebbero di gran lunga opportunità di lavoro più sicure **Molti progetti di costruzione si trovano in aree remote, il che rende difficile attrarre e trattenere i talenti. L'impresa edile deve trovare soluzioni abitative o farsi carico delle sfide del pendolarismo

Differenze culturali e barriere linguistiche: Le risorse umane nel settore edile devono gestire le differenze culturali e le barriere linguistiche, poiché i team di costruzione includono lavoratori di diversa provenienza

Le risorse umane nel settore edile devono gestire le differenze culturali e le barriere linguistiche, poiché i team di costruzione includono lavoratori di diversa provenienza Complessa gestione del project management: La gestione dei budget di costruzione, la gestione dei requisiti delle risorse, il monitoraggio delle scadenze strette e le modifiche dell'ambito rendono i progetti di costruzione complicati, il che si ripercuote anche sul lato delle risorse umane

La gestione dei budget di costruzione, la gestione dei requisiti delle risorse, il monitoraggio delle scadenze strette e le modifiche dell'ambito rendono i progetti di costruzione complicati, il che si ripercuote anche sul lato delle risorse umane Resistenza al cambiamento: Il settore delle costruzioni è tradizionalmente lento ad adottare le nuove tecnologie. Sebbene le operazioni stiano gradualmente abbracciando l'innovazione, le pratiche HR sono ancora in ritardo nell'integrare pienamente questi progressi

Strategie HR comuni per le imprese di costruzione

Se indossate il cappello di un project manager edile a capo del vostro team di progetto o se siete un dipendente dedicato alle risorse umane, non importa HR manager che si occupa delle attività quotidiane è necessario un approccio strategico che affronti le sfide uniche del settore.

Ecco alcune strategie efficaci per le risorse umane di un'impresa di costruzioni:

Assunzione e inserimento

Un processo di reclutamento efficace seguito da un'esperienza di onboarding senza problemi aiuta ad attrarre e trattenere i lavoratori qualificati.

Ecco come catturare e mantenere gli interessi dei migliori talenti e dei nuovi assunti:

Ricerca di personale mirato: Collaborate con scuole di specializzazione o sindacati, partecipate a eventi, partecipate a fiere della carriera o utilizzate le Bacheche del lavoro specifiche per il settore edile per effettuare un reclutamento mirato di lavoratori qualificati

Collaborate con scuole di specializzazione o sindacati, partecipate a eventi, partecipate a fiere della carriera o utilizzate le Bacheche del lavoro specifiche per il settore edile per effettuare un reclutamento mirato di lavoratori qualificati Valutazioni basate sulle competenze: Andare oltre i tradizionali curriculum e condurre valutazioni basate sulle competenze per filtrare i candidati qualificati con le giuste esperienze e impostazioni

Andare oltre i tradizionali curriculum e condurre valutazioni basate sulle competenze per filtrare i candidati qualificati con le giuste esperienze e impostazioni **Formulare un ampio programma di onboarding che introduca i nuovi dipendenti alla cultura aziendale, ai protocolli di sicurezza, alle aspettative dei progetti e a ogni altro aspetto del lavoro nella vostra impresa edile. Questo approccio aiuta a risolvere i problemi più comunisfide dell'onboarding e garantisce che i nuovi dipendenti si integrino senza problemi nella vostra azienda

Formazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti

Data la pressante carenza di talenti e competenze nel settore delle costruzioni, investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei dipendenti è fondamentale per la sostenibilità a lungo termine.

Ecco come i dipartimenti HR possono affrontare questo problema:

Collaborare con scuole tecniche: Collaborare con scuole specializzate o tecniche o introdurre programmi di apprendistato interni per offrire formazione continua e supporto alla prossima generazione di lavoratori qualificati

Collaborare con scuole specializzate o tecniche o introdurre programmi di apprendistato interni per offrire formazione continua e supporto alla prossima generazione di lavoratori qualificati Monitoraggio e incoraggiamento della formazione trasversale: Tracciare la formazione dei dipendenti e incoraggiare la formazione trasversale tra i dipendenti per migliorare e aumentare le competenze. In questo modo si alimenterà una forza lavoro versatile, in grado di colmare le lacune di competenze durante le fluttuazioni stagionali

Tracciare la formazione dei dipendenti e incoraggiare la formazione trasversale tra i dipendenti per migliorare e aumentare le competenze. In questo modo si alimenterà una forza lavoro versatile, in grado di colmare le lacune di competenze durante le fluttuazioni stagionali Programmi di formazione obbligatori: Rendere obbligatori i programmi di formazione per promuovere una cultura di apprendimento e miglioramento continuo. Collegate questi programmi di formazione e le certificazioni alle opportunità di sviluppo della carriera per incentivarli ulteriormente

Coinvolgimento e fidelizzazione dei dipendenti

Il coinvolgimento significativo dei dipendenti favorisce una forte cultura aziendale, soprattutto quando i membri del team provengono da contesti diversi.

Allo stesso tempo, compensa anche il problema dell'elevato tasso di turnover dei dipendenti nel settore delle costruzioni. I project manager o i responsabili delle risorse umane possono metterli sulla stessa pagina utilizzando le strategie di fidelizzazione dei dipendenti descritte di seguito:

Promuovere la comunicazione aperta: Creare un ambiente di comunicazione aperta tra i dipendenti, la leadership e il dipartimento delle risorse umane. Programmate incontri con la cittadinanza o conducete sondaggi per raccogliere i feedback dei dipendenti

Creare un ambiente di comunicazione aperta tra i dipendenti, la leadership e il dipartimento delle risorse umane. Programmate incontri con la cittadinanza o conducete sondaggi per raccogliere i feedback dei dipendenti Attuare programmi di riconoscimento: Lanciare un programma di riconoscimento e apprezzamento che riconosca e celebri pubblicamente i lavori richiesti e i risultati ottenuti dai dipendenti, sia grandi che piccoli. Legateli alle opportunità di sviluppo della carriera

Lanciare un programma di riconoscimento e apprezzamento che riconosca e celebri pubblicamente i lavori richiesti e i risultati ottenuti dai dipendenti, sia grandi che piccoli. Legateli alle opportunità di sviluppo della carriera Supportare l'equilibrio tra lavoro e vita privata: Sviluppare strategie che offrano un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, come accordi di lavoro flessibili nei cantieri in dipendenza delle esigenze del progetto di costruzione

Con ClickUp per i team di costruzione clickUp consente di pianificare, gestire e monitorare i progetti dall'inizio alla fine, garantendo un coinvolgimento efficace e processi HR semplificati in un unico luogo. Questo aumenta l'efficienza complessiva del progetto e migliora la comunicazione e la fidelizzazione del team nel lungo periodo.

Paghe e benefit

Compensi e benefit competitivi sono fondamentali per attrarre e trattenere i migliori talenti nel settore delle costruzioni. Tuttavia, ciò richiede anche un bilanciamento del flusso di cassa.

Vediamo alcune strategie che possono aiutarvi a raggiungere l'equilibrio perfetto:

Analizzare le tendenze retributive: Studiare i modelli retributivi e i salari in corso nel settore edile della vostra regione e identificare i modi per fare un'offerta competitiva in grado di attrarre candidati qualificati

Studiare i modelli retributivi e i salari in corso nel settore edile della vostra regione e identificare i modi per fare un'offerta competitiva in grado di attrarre candidati qualificati Implementare incentivi basati sulle prestazioni: Sviluppare programmi di incentivazione basati sulle prestazioni che premino le caratteristiche desiderabili, come il rispetto della sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi, una maggiore produttività e altro ancora

Sviluppare programmi di incentivazione basati sulle prestazioni che premino le caratteristiche desiderabili, come il rispetto della sicurezza, il raggiungimento degli obiettivi, una maggiore produttività e altro ancora Includere benefici aggiuntivi: Considerare benefici aggiuntivi, come diaria o indennità di viaggio, per i lavoratori edili che si recano nei cantieri

Sicurezza dei dipendenti e conformità alle normative

La sicurezza e la conformità non possono essere trattate come un ripensamento.

Sia che si tratti di garantire il benessere dei dipendenti o di mantenere la conformità alle leggi sull'occupazione come richiesto dall'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), il dipartimento HR delle aziende edili può dimostrare il proprio impegno attraverso le seguenti strategie:

Investire nella formazione sulla sicurezza: Providare attrezzature adeguate e iniziative di formazione sulla sicurezza per alimentare una cultura della consapevolezza della sicurezza

Providare attrezzature adeguate e iniziative di formazione sulla sicurezza per alimentare una cultura della consapevolezza della sicurezza Modulo del comitato per la sicurezza: Costituire un comitato per la sicurezza che comprenda dipendenti di diversi reparti per identificare i potenziali pericoli e affrontarli prontamente

Costituire un che comprenda dipendenti di diversi reparti per identificare i potenziali pericoli e affrontarli prontamente Condurre controlli regolari: Eseguire controlli regolari sulla sicurezza e ispezioni a sorpresa nei cantieri per garantire la conformità alle norme di sicurezza dei dipendenti e identificare le aree di miglioramento

Collaborazione con i sindacati

L'edilizia è uno dei settori più sindacalizzati degli Stati Uniti. I rappresentanti delle risorse umane delle imprese edili devono avere le capacità di costruire forti relazioni di collaborazione con i sindacati.

Ecco alcune strategie HR per un'impresa di costruzioni per lavorare meglio con i sindacati e migliorare i risultati per tutti:

Adottare processi equi : Mantenere le discussioni sulla contrattazione collettiva in modo equo e rispettoso. Cercate di trovare soluzioni reciprocamente praticabili e sviluppate un solido meccanismo di risoluzione dei conflitti

: Mantenere le discussioni sulla contrattazione collettiva in modo equo e rispettoso. Cercate di trovare soluzioni reciprocamente praticabili e sviluppate un solido meccanismo di risoluzione dei conflitti Privilegiate la comunicazione : stabilite e alimentate un canale di comunicazione aperto con i rappresentanti sindacali e mantenete trasparenti le vostre decisioni e politiche

: stabilite e alimentate un canale di comunicazione aperto con i rappresentanti sindacali e mantenete trasparenti le vostre decisioni e politiche Lavorare in modo collaborativo per raggiungere obiettivi condivisi: Impegnarsi con i rappresentanti sindacali per raggiungere obiettivi importanti per entrambe le parti, come la sicurezza dei dipendenti, l'equità delle politiche di assunzione e licenziamento, la soddisfazione dei dipendenti, ecc. Questo approccio promuove un processo più equo e può ridurre le potenziali controversie o lamentele

Soluzioni tecnologiche

La tecnologia può essere il pezzo mancante che stringe i processi HR, il morale dei dipendenti, l'efficienza del luogo di lavoro, la comunicazione intenzionale e molti altri aspetti all'interno delle imprese edili.

Utilizzare piattaforme collaborative come ClickUp per pianificare ed eseguire strategie HR per le imprese di costruzione

Da software di project management per l'edilizia dedicato Software HR ecco alcuni modi per rafforzare la gestione delle risorse umane utilizzando la tecnologia:

**Introdurre un software per le risorse umane per semplificare i processi di reclutamento, inserimento, busta paga, presenza e gestione delle prestazioni. Con lo strumento giusto, anche un singolo gestore delle risorse umane può soddisfare le esigenze di un team ampio e distribuito

**Utilizzare strumenti di comunicazione per connettere lavoratori in loco, dipendenti remoti, personale d'ufficio e personale delle risorse umane su una piattaforma unificata

Adottare strumenti di project management: Utilizzare uno strumento di project management per tenere sotto controllo i progetti di costruzione, gestire i requisiti di manodopera e risorse e migliorare l'efficienza complessiva del progetto

Avete difficoltà con i processi HR end-to-end? Utilizzate La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp per semplificare le assunzioni, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti con un hub centrale e visualizzazioni personalizzabili per una facile gestione.

Come semplificare i processi HR nel settore edile

A prima vista, potrebbe sembrare che le imprese edili e i dipartimenti delle risorse umane abbiano bisogno di strumenti separati per soddisfare le loro diverse esigenze: sistemi dedicati per il project management e soluzioni distinte per la gestione delle risorse umane. Sebbene questo approccio sia comune, può portare a un flusso di lavoro frammentato e macchinoso.

E se si potesse semplificare il tutto sostituendo i sistemi multipli con un'unica soluzione integrata? Ecco dove ClickUp entra in gioco.

ClickUp è uno strumento di produttività versatile e all-in-one abbastanza potente da sostituire l'intero stack tecnologico (o almeno una parte di esso).

Ecco un'istantanea di come potete usare ClickUp come strumento per la vostra strategia HR:

Semplificare l'acquisizione dei talenti e l'onboarding

ClickUp offre diversi modelli che riproducono la tipica pipeline di reclutamento. Personalizzateli per gestire il processo di assunzione, monitorare le candidature, programmare i colloqui e selezionare i lavoratori qualificati.

Gestite in modo efficiente i processi HR con ClickUp per le imprese di costruzione Attività di ClickUp facilita il reclutamento nel settore edile grazie alla creazione di elenchi di attività per gli annunci di lavoro, la valutazione dei candidati, la programmazione dei colloqui e il controllo delle referenze. Questa funzionalità/funzione consente il monitoraggio in tempo reale e garantisce che ogni passaggio del processo di assunzione sia ben organizzato e completato in modo efficiente, rendendo l'assunzione di appaltatori più snella ed efficace.

Non è tutto: è possibile creare una lista di controllo per l'onboarding (o, ancora una volta, utilizzare un modello esistente) per garantire che i nuovi assunti abbiano una piacevole esperienza di onboarding e si inseriscano nei rispettivi team.

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello di reclutamento e assunzione di ClickUp semplifica il processo di acquisizione dei talenti grazie a un intervallo di funzionalità/funzione che comprende annunci di lavoro, monitoraggio dei candidati, schede di valutazione dei colloqui e moduli di candidatura. Ciò consente di snellire i processi di reclutamento e di onboarding, rendendoli più efficienti e organizzati.

In questo modo, vi aiuta a:

Creare e gestire facilmente gli elenchi di lavoro

Monitorare lo stato e l'avanzamento delle candidature

Utilizzare scorecard per valutazioni coerenti

Implementare liste di controllo per un'integrazione fluida dei nuovi assunti

Semplificare l'intero processo di assunzione dall'inizio alla fine

Allo stesso modo, con Il modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp è possibile allineare il team con un processo di onboarding strutturato ed efficace per i nuovi assunti.

Privilegiare la formazione e lo sviluppo continui

La formazione e lo sviluppo continui sono essenziali per mantenere i dipendenti aggiornati sugli standard del settore e migliorare le loro competenze. Documenti ClickUp consente di creare e gestire documenti e wiki dettagliati e visivamente accattivanti. Per le risorse umane del settore edile, è particolarmente efficace per organizzare le procedure operative standard, mantenere aggiornate le politiche e archiviare i documenti essenziali in un unico posto. L'integrazione con Google Drive semplifica ulteriormente la gestione e la condivisione dei documenti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Assigned-Comments-in-ClickUp-Dos.png Creare e gestire le strategie HR per un'impresa edile con ClickUp Documenti /$$$img/

creare e gestire materiali di formazione con ClickUp Docs_

Nella vostra azienda edile, potete utilizzarlo per:

Creare e organizzare contenuti formativi e hub di conoscenza

Aggiornare i materiali in modo efficiente

Integrare la formazione nei flussi di lavoro

Inoltre, Visualizzazione del modulo ClickUp migliora le valutazioni post-formazione catturando in modo efficiente le risposte e instradando le attività. Vi aiuta a creare moduli personalizzabili e facili da completare che si collegano direttamente ad attività tracciabili per un'azione rapida e un follow-up semplificato.

In questo modo si garantisce che il feedback venga prontamente affrontato, consentendo aggiustamenti efficienti del programma di formazione e azioni di follow-up tempestive.

Creare sondaggi dinamici e personalizzabili senza sforzo con ClickUp Modulo View

Focalizzarsi sul coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti

Nel settore delle costruzioni, dove i team sono spesso sparsi in vari cantieri, la app mobile di ClickUp migliora il coinvolgimento e la comunicazione dei dipendenti. Permette ai membri del team di rimanere in connessione, di ricevere aggiornamenti in tempo reale e di accedere a documenti importanti da qualsiasi luogo, assicurando che tutti rimangano allineati e motivati.

migliorare la comunicazione del team con ClickUp Chat View_

Con Visualizzazione ClickUp Chat, consente di sviluppare una cultura di comunicazione aperta e trasparente all'interno del team. Offre funzioni integrate di chattare, consentendo ai membri del team di comunicare e collaborare in tempo reale, indipendentemente dalla posizione.

Inoltre, con I commenti di ClickUp Assegnazione è in grado di garantire che i commenti da fare siano assegnati ai membri del team appropriati, evitando che attività importanti vengano trascurate.

Nel settore edile, questo può migliorare significativamente il coordinamento tra i team remoti e quelli in loco, assicurando che la comunicazione rimanga chiara e convincente.

Con Modello di coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è in grado di semplificare e migliorare ogni aspetto della gestione dei dipendenti. Questo modello copre ogni aspetto, dai profili dettagliati dei dipendenti all'onboarding senza soluzione di continuità, fino alle valutazioni delle prestazioni e ai sondaggi coinvolgenti.

Questo vi permette di:

Creare e mantenere profili dettagliati per ogni membro del team

Implementare processi di onboarding fluidi per i nuovi assunti

Utilizzare revisioni strutturate per valutare e migliorare le prestazioni dei dipendenti

Raccogliere feedback e informazioni per aumentare il coinvolgimento del team

Sviluppare un ambiente di lavoro proattivo e coinvolgente

Masterizzare la gestione della forza lavoro a distanza

I team remoti richiedono un coordinamento e una comunicazione efficienti per garantire la continuità del progetto, il rispetto degli standard di sicurezza e il completamento tempestivo delle attività.

La semplificazione dei processi HR per i lavoratori remoti aiuta a colmare il divario tra il personale in sede e quello fuori sede, assicurando che tutti siano allineati con gli obiettivi aziendali e i requisiti del progetto.

collabora con team remoti e fai brainstorming su ClickUp Whiteboards_

Con Lavagne online ClickUp è facile fare brainstorming, pianificare e lavorare insieme, anche quando i membri del team si trovano in posizioni diverse. È possibile utilizzarla per mantenere tutti in connessione e impegnati, assicurando un'efficace collaborazione tra team remoti e in sede. Funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti , tra cui un'estensione gratuita per Chrome per il monitoraggio del tempo in diverse finestre, sono perfette per il settore edile. L'esclusiva Vista Carico di lavoro fornisce una panoramica completa delle attività programmate di ciascun membro del team su base settimanale o mensile. Questo aiuta a gestire le sequenze di progetto, a bilanciare i carichi di lavoro e a garantire che tutti i membri del team siano allineati con gli obiettivi del progetto.

Identificare le capacità e allocare le risorse in modo efficiente per evitare il sovra e sottoutilizzo delle risorse con la vista Carico di lavoro di ClickUp

Inoltre, Integrazione di ClickUp con Zoom aggiunge un livello di collaborazione, consentendo di ospitare riunioni direttamente all'interno della piattaforma. Questo è particolarmente utile nel settore edile per coordinare i diversi siti e garantire una comunicazione chiara e in tempo reale tra i membri del team.

D'altra parte, ClickUp Brain sfrutta l'IA per prevedere il fabbisogno di manodopera, consentendo di prendere decisioni informate e di pianificare le risorse in modo efficace.

Inoltre, è possibile integrare ClickUp con diversi strumenti ( oltre 1.000! ) per un ecosistema digitale senza soluzione di continuità. In qualsiasi modo lo si utilizzi, ClickUp è destinato a migliorare l'efficienza e a rafforzare la comunicazione e la collaborazione. Aumenta le vostre capacità di superare le sfide legate alle risorse umane nel settore aziendale.

Leggi anche: Modelli HR gratis per ottimizzare i processi di gestione delle persone

Ottimizzate le vostre strategie HR con ClickUp

Gestire le risorse umane in modo efficiente può essere il fattore di differenziazione tra un'azienda edile ad alte prestazioni e la sua controparte mediocre.

Le strategie HR condivise sopra sono un ottimo punto di partenza per le imprese edili per affrontare le sfide più comuni, nutrire una forza lavoro forte e impegnata e migliorare le prestazioni complessive.

Nel settore delle costruzioni, il dipartimento delle risorse umane influenza la traiettoria di crescita e la sostenibilità di un'organizzazione attraverso la previsione del fabbisogno di manodopera, l'inserimento dei nuovi assunti e lo sviluppo professionale.

La suite completa di strumenti di ClickUp è progettata per migliorare i processi HR attraverso la gestione automatizzata delle attività e l'integrazione con altri strumenti. Consente alle imprese edili di aumentare l'efficienza, migliorare la comunicazione e ottenere un esito positivo a lungo termine.

Perché aspettare? Iscrivetevi su ClickUp e trasformate le vostre operazioni HR oggi stesso!