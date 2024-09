I 12 principali strumenti di eDiscovery per una gestione semplificata dei dati

L'aumento dei dati elettronici all'interno delle aziende trasformate digitalmente rende fondamentale l'impiego di strumenti specializzati per cercare, trovare e organizzare in modo efficiente le informazioni cruciali. 📊

In effetti, il Regolamento federale di procedura civile (FRCP) richiedono alle organizzazioni degli Stati Uniti di archiviare e gestire i propri dati in modo da renderli facilmente recuperabili. Da fare non solo con frustrazione, ma anche con sanzioni significative.

È proprio qui che entrano in gioco gli strumenti di eDiscovery. 🔍

gli strumenti di eDiscovery sono software specializzati progettati per semplificare la posizione, la raccolta e l'analisi delle informazioni archiviate elettronicamente (ESI). Oggi gli strumenti software per l'eDiscovery sono indispensabili nei contenziosi e nei processi governance dei dati scenari.

Non avere o scegliere la soluzione di eDiscovery sbagliata può portare a ricerche che richiedono molto tempo e a un database che è un mal di testa da gestire. E nessuno dovrebbe avere a che fare con questo!

Sulla base delle ricerche e dei test intensivi condotti da ClickUp, ecco un elenco dei 12 migliori strumenti di eDiscovery presenti sul mercato. Continuate a leggere per saperne di più.

Cosa cercare in uno strumento di eDiscovery?

Il ruolo degli strumenti di eDiscovery, o electronic discovery, non è solo quello di trovare qualsiasi informazione digitale, ma di identificare i dati corretti ammissibili in tribunale. Per i team legali e gli studi legali, ciò significa garantire che i dati recuperati soddisfino gli standard legali e siano rilevanti per il caso in questione.

Nella selezione di un software di electronic discovery, ecco le funzionalità /funzione chiave da ricercare per gestire e utilizzare i dati in modo efficace:

Capacità di ricerca avanzate: Cercate strumenti con funzioni di ricerca avanzate che consentano query dettagliate e filtri per ridurre le ricerche manuali

Cercate strumenti con funzioni di ricerca avanzate che consentano query dettagliate e filtri per ridurre le ricerche manuali Elaborazione e filtraggio dei dati: Scegliete uno strumento di revisione eDiscovery in grado di gestire diversi formati di dati e di raffinare i risultati per soddisfare i criteri legali

Scegliete uno strumento di revisione eDiscovery in grado di gestire diversi formati di dati e di raffinare i risultati per soddisfare i criteri legali Integrazione e compatibilità : Assicuratevi che lo strumento si integri senza problemi con il vostroproject management legale e supporti varie piattaforme di email, spazio di archiviazione cloud e database per una raccolta dati completa

Assicuratevi che lo strumento si integri senza problemi con il vostroproject management legale e supporti varie piattaforme di email, spazio di archiviazione cloud e database per una raccolta dati completa Sicurezza e conformità : Lo strumento deve soddisfare gli standard e le normative del settore, come HIPPA e GDPR, per garantire la protezione e la riservatezza dei dati

Lo strumento deve soddisfare gli standard e le normative del settore, come HIPPA e GDPR, per garantire la protezione e la riservatezza dei dati Esportazione dei dati e reportistica: L'esportazione efficiente dei dati e le funzionalità di reportistica personalizzabili sono fondamentali per la valutazione precoce dei casi e la presentazione delle prove,

L'esportazione efficiente dei dati e le funzionalità di reportistica personalizzabili sono fondamentali per la valutazione precoce dei casi e la presentazione delle prove, Scalabilità : Lo strumento deve essere scalabile in base alla crescita dei dati senza compromettere le prestazioni

Lo strumento deve essere scalabile in base alla crescita dei dati senza compromettere le prestazioni Efficacia dei costi: Considerare il costo totale della titolarità , compresi i costi di licenza e di manutenzione

Per saperne di più 10 Migliori software di organizzazione dei file Se quello che cercate è la semplicità , Logikcull è quello che fa per voi. Logikcull è una piattaforma di eDiscovery end-to-end a ciclo chiuso che semplifica il caricamento, la ricerca e la revisione di grandi volumi di dati.

Si distingue nel mercato dell'eDiscovery per le sue diverse funzionalità /funzione di sicurezza, tra cui la crittografia dei dati, l'autenticazione a due fattori (2FA), i ruoli degli utenti basati sulle autorizzazioni, la scansione dei virus e la protezione dal malware. Queste funzionalità /funzione contribuiscono a garantire la conformità alle normative più importanti, come HIPAA, GDPR e SOC2 (Tipo II).

Logikcull si integra con Google Vault, Slack, Microsoft 365, Box e altre piattaforme, rendendo semplice l'estrazione dei dati dall'origine.

Le migliori funzionalità /funzione di Logikcull

Applicazione di filtri di ricerca predefiniti per una più rapida individuazione dei dati, come indirizzi email, tipi di documenti e contenuti di informazioni di identificazione personale (PII)

Gestione di avvisi di fermo automatici, promemoria e monitoraggio con facilitÃ

Esecuzione automatica di riduzioni in blocco, tag per i privilegi, rilevamento di documenti simili, rilevamento di PII e threading delle email

Implementare la crittografia integrata, l'autenticazione a due fattori, le autorizzazioni basate sui ruoli, la scansione antivirus e antimalware e la condivisione a ciclo chiuso

Limiti di Logikcull

Gli utenti che non hanno familiarità con strumenti sofisticati di analisi dei dati potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Logikcull

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Logikcull

G2 : 4.7/5 (400+ recensioni)

: 4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

2. RelativityOne (il migliore per l'eDiscovery complesso e su larga scala)

via Relatività Uno Se avete a che fare con casi complessi e su larga scala, RelativityOne è una potenza. La piattaforma RelativityOne assiste aziende, studi legali, agenzie governative e altri soggetti nella ricerca rapida di informazioni.

Inoltre, RelativityOne consente agli utenti di migliorare la sua funzione di piattaforma open-source con app personalizzate o realizzate da sviluppatori, disponibili attraverso Relativity App Hub.

Oltre alle funzionalità /funzione standard di eDiscovery, Relativity garantisce la sicurezza grazie al team dedicato, Calder7, che protegge i dati sensibili. Infatti, la piattaforma aderisce a diversi standard di sicurezza, tra cui ISO/IEC 27001, SOC 2 Type 2 e HIPAA. Inoltre, si integra con i più diffusi strumenti aziendali come Microsoft 365, Slack e l'area di lavoro di Google.

Le migliori funzionalità /funzione di RelativityOne

Automazionii flussi di lavoro della gestione dei documenti per ridurre le attività manuali e minimizzare gli errori umani

Visualizzazione dei dati di comunicazione, come email e testi, nel loro contesto originale per una migliore comprensione

Strumenti di correzione ed evidenziazione per nascondere o enfatizzare le informazioni chiave

Impostazione di autorizzazioni e controlli di accesso granulari per limitare l'accesso a documenti specifici

Limiti di RelativityOne

La risoluzione dei problemi tecnici può essere complessa e richiedere conoscenze specialistiche e non documentate

Prezzi di RelativityOne

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : 4.6/5 (470+ recensioni)

: 4.6/5 (470+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (50+ recensioni)

3. Casepoint (il migliore per la tecnologia legale integrata)

via Punto di partenza Per i team legali alla ricerca di scalabilità e flessibilità , Casepoint è la soluzione ideale. La sua architettura basata su cloud offre scalabilità e flessibilità , rendendola ideale per le organizzazioni di tutte le dimensioni. Inoltre, offre flussi di lavoro personalizzabili e processi di eDiscovery automatizzati, riducendo le attività manuali e aumentando la produttività .

Casepoint garantisce la conformità a normative come HIPAA e GDPR grazie a una solida crittografia dei dati e a controlli di accesso. Inoltre, si integra perfettamente con varie origini dati e strumenti di terze parti per una gestione efficiente dei dati e analisi approfondite.

Le migliori funzionalità /funzione di Casepoint

Elaborazione e riduzione rapida di informazioni preziose grazie a una tecnologia di facile utilizzo

Garantire la conformità a GDPR, CCPA, FOIA e altre normative

Automazioni nella valutazione delle questioni grazie ad algoritmi avanzati per grandi impostazioni di dati

Limiti di Casepoint

I risultati delle funzionalità di filtraggio e drill-down della griglia potrebbero beneficiare di miglioramenti all'esperienza dell'utente

Prezzi di Casepoint

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei clienti

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Disco eDiscovery (il migliore per l'eDiscovery veloce e guidato dall'IA)

via Disco eDiscovery Lo strumento di eDiscovery di DISCO sfrutta la potenza dell'IA per ottimizzare l'analisi dei dati. Offre un software legale basato sull'IA per semplificare l'eDiscovery, la revisione dei documenti e l'analisi dei dati gestione dei casi per aziende, studi legali e agenzie governative.

Le loro soluzioni basate su cloud possono essere utilizzate singolarmente o integrate per creare una piattaforma unificata. Ciò consente ai team di gestire l'intero ciclo di vita della scoperta dei dati, dalle richieste legali alla revisione, con un'unica interfaccia.

Le migliori funzionalità /funzione di Disco eDiscovery

Priorità alle revisioni dei documenti con strumenti di IA e tag contestuali

Generazione di reportistica in tempo reale con visualizzazione dei dati e threading delle email per un contesto completo

Utilizzare funzioni di ricerca intuitive con filtri e un Search Builder per query complesse

Consente la ricerca di testi in tutti i documenti con l'OCR automatico su immagini e PDF

Limiti di Disco eDiscovery

Non supporta l'esportazione di elenchi di sessioni di ingest, dettagli di ingest, mappature di file di carico, produzioni, dettagli di produzione, sovrapposizioni, team di supporto, registri di azioni di massa, fasi di revisione, ecc.

Disco eDiscovery prezzi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Disco eDiscovery

G2 : 4.6/5 (100+ recensioni)

: 4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

5. Nextpoint (Ideale per le piccole e medie imprese)

via Punto successivo Se siete uno studio di piccole dimensioni, Nextpoint offre una soluzione conveniente grazie alla sua piattaforma facile da usare e basata sul cloud. Consente agli utenti di trascinare e rilasciare dati illimitati, di rivedere e condividere istantaneamente la produttività e di collaborare efficacemente per costruire casi solidi, il tutto senza il fastidio dell'importazione dei dati o dei costi di hosting.

Basato sui principi dell'EDRM, Nextpoint accelera il tradizionale processo di discovery in un solo giorno, rendendolo una soluzione economicamente vantaggiosa per le organizzazioni più piccole.

Le migliori funzionalità /funzione di Nextpoint

Estrazione automatica di dati e metadati grazie all'indice OCR per i file di immagine

Personalizzazione dei flussi di lavoro di revisione dei documenti con codici, visualizzazioni personalizzate, tag e azioni in blocco

Facilitare la collaborazione e la preparazione dei casi gestendo deposizioni, produzioni, trascrizioni e sequenze

Registra l'accesso ai dati, le visualizzazioni, le modifiche, le cancellazioni e gli scarichi con audit trail dettagliati

Limiti di Nextpoint

L'importazione dei dati può essere più lenta rispetto ad altre piattaforme a causa della creazione di immagini di tutti i file al momento dell'importazione, invece di conservarli nel loro formato nativo

Prezzi di Nextpoint

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Nextpoint

G2 : 4.3/5 (120+ recensioni)

: 4.3/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (230+ recensioni)

6. Everlaw (il migliore per l'eDiscovery collaborativo)

via Everlaw Everlaw si vanta di "trovare aghi nei pagliai" e certamente è all'altezza di questa affermazione. Tra gli strumenti di eDiscovery presenti in questo elenco, Everlaw si distingue per la gestione di tutto, dai messaggi istantanei alle email, fino alla trascrizione di file audio e visivi. La capacità di Everlaw di semplificare le ricerche lo rende ancora più facile da usare, consentendo agli utenti di colorare le loro query.

Quindi, se non siete troppo esperti di tecnologia, non preoccupatevi: potrete trovare rapidamente le informazioni senza preoccuparvi di complesse sintassi di ricerca o espressioni regolari (regex).

Inoltre, la piattaforma è in grado di garantire la sicurezza grazie all'autorizzazione FedRAMP, all'autenticazione a più fattori, al Single Sign-On e alle autorizzazioni per gli utenti. Sebbene Everlaw sia principalmente basato sul cloud, offre anche opzioni di implementazione SaaS e basate sul web, offrendo agli utenti flessibilità nell'accesso allo strumento.

Le migliori funzionalità /funzioni di Everlaw

Inventario, indice e analisi di vari tipi di dati come email, immagini e file CAD

Traduzione di oltre 100 lingue e trascrizione di file multimediali

Carica fino a 900.000 documenti all'ora

Riduzione efficiente di metadati, pagine, fogli di calcolo e file multimediali

Limiti di Everlaw

Le mappature dei metadati possono essere complesse e la generazione di registri dei privilegi può non essere sempre intuitiva

Prezzi di Everlaw

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Everlaw

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (80+ recensioni)

7. CloudNine LAW (il migliore per l'eDiscovery on-premise)

via Legge CloudNine CloudNine è una soluzione di eDiscovery che ottimizza il processo di scoperta dei dati grazie ad automazioni avanzate. Offre l'elaborazione e l'ingestione automatica dei dati per MS365 e OneDrive e supporta diversi tipi di dati, come email, registrazioni audio, immagini forensi, ecc.

La piattaforma offre strumenti di ricerca e di tag granulari e intuitivi per individuare e gestire i dati in modo efficiente.

Le migliori funzionalità /funzioni di CloudNine LAW

Integrazione perfetta con Microsoft 365 e OneDrive per una più rapida raccolta dei dati

Conservazione del contesto dei dati ingeriti per una revisione completa della Sequenza

Supporto per diversi tipi di dati, tra cui documenti finanziari, artefatti forensi, SMS, messaggi di app di collaborazione, geolocalizzazione e post sui social media

Limiti di CloudNine LAW

Il visualizzatore di immagini fatica a gestire più database aperti contemporaneamente

Valutazioni e recensioni di CloudNine LAW

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

8. Reveal Data (il migliore per l'analisi guidata dall'IA)

via Dati di rivelazione La piattaforma di eDiscovery di Reveal Data sfrutta l'IA e l'apprendimento automatico per ottimizzare l'analisi e la revisione dei dati.

Inoltre, la piattaforma offre analisi avanzate, tra cui il codice predittivo e il clustering. Funzionalità /funzione di apprendimento automatico integrato per la classificazione dinamica dei dati e infrastruttura cloud scalabile per un'elaborazione efficiente. Le sue funzionalità di ricerca includono l'elaborazione del linguaggio naturale per una precisa individuazione dei dati.

Progettata tenendo conto dell'esperienza dell'utente e della scalabilità , Reveal Data è adatta a organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità /funzione di Reveal Data

Sfrutta l'analitica alimentata dall'IA per l'analisi avanzata dei dati e la codifica predittiva

Migliora la classificazione e la rilevanza dei dati in modo dinamico con l'apprendimento automatico

Personalizzazione di dashboard e report per la visualizzazione delle tendenze dei dati e la verifica dello stato

Collaborazione attraverso strumenti per la condivisione di revisioni, annotazioni e comunicazioni

Rivelare i limiti dei dati

Conveniente per l'uso individuale, ma potrebbe essere troppo costoso per le piccole aziende che necessitano di un'integrazione nelle loro app

Prezzi di Reveal Data

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Reveal Data

G2 : 4.7/5 (500+ recensioni)

: 4.7/5 (500+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Exterro Legal (Il migliore per l'eDiscovery in azienda)

via Legale Esterno Exterro Legal semplifica e automatizza il processo di sequestro legale, facilitando ai team legali la gestione e l'applicazione dei sequestri in modo efficiente. Integrandosi perfettamente con i flussi di lavoro esistenti in materia di eDiscovery, Exterro Legal assicura che i team legali possano emettere, monitorare e gestire rapidamente le richieste di sequestro, mantenendo la conformità .

Inoltre, l'interfaccia utente e il sistema di notifiche della piattaforma aiutano a semplificare la comunicazione e a ridurre al minimo il rischio di deterioramento dei dati. Grazie all'interfaccia intuitiva e all'architettura scalabile, Exterro Legal consente al supporto di gestire casi complessi in modo rapido e preciso, mantenendo al contempo rigorosi standard di sicurezza e normativi.

Le migliori funzionalità di Exterro Legal

Automazioni nella raccolta e nell'elaborazione dei dati per aumentare l'efficienza

Integrazione perfetta con i sistemi legali e aziendali per un flusso di lavoro coesivo

Gestire le richieste legali con notifiche e monitoraggi automatizzati

Condurre indagini approfondite e revisioni di documenti utilizzando ricerche e analisi avanzate

Limiti di Exterro Legal

Manca la possibilità di mettere in pausa automaticamente le promemoria per i fornitori selezionati

Prezzi di Exterro Legal

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Exterro Legal

G2 : 4.4/5 (160+ recensioni)

: 4.4/5 (160+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Sightline (Il migliore per la collaborazione in tempo reale)

via Consilio Sightline è una piattaforma avanzata di eDiscovery progettata per ottimizzare la gestione dei fascicoli. È in grado di filtrare i documenti irrilevanti, di scoprire le informazioni chiave del caso e di facilitare le revisioni dettagliate.

Come soluzione di eDiscovery, Sightline di Consoilio mette a disposizione dei Teams strumenti all'avanguardia per la ricerca dei dati, estese funzionalità di revisione dei documenti e capacità investigative basate sull'analisi.

Le migliori funzionalità /funzione di Sightline

Posizione dei dati rilevanti del caso e dei documenti chiave con funzioni di ricerca sofisticate

Affina i risultati della ricerca utilizzando metadati e campi di produttività , come date ed email

Filtrare i documenti irrilevanti in base al tipo di file e ad altre proprietà utilizzando strumenti investigativi integrati

Limiti di Sightline

La ricerca di documenti comporta diversi passaggi che possono risultare complessi per i nuovi membri del team

Prezzi di Sightline

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sightline

G2 : 4.4/5 (60+ recensioni)

: 4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: Non abbastanza recensioni

11. Veritas eDiscovery Platform (la migliore per la governance dei dati)

via Veritas Veritas eDiscovery Platform semplifica l'individuazione dei dati grazie al suo motore di ricerca avanzato basato sui dati. Di conseguenza, consente alle aziende di identificare e accedere rapidamente ai file. La piattaforma supporta indagini complesse automatizzando simultaneamente fino a 100 query.

Accoglie oltre 500 formati di file, garantendo l'elaborazione e l'analisi completa dei dati attraverso flussi di lavoro efficienti. La piattaforma migliora l'efficienza e riduce i rischi concentrandosi su contenuti accurati e filtrando i dati irrilevanti.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Veritas consente ai responsabili della conformità e ai professionisti dell'IT legale di gestire il rischio in modo efficace e di prendere decisioni ben informate, sempre nel rispetto di rigorosi standard di sicurezza e conformità .

Le migliori funzionalità /funzione della Veritas eDiscovery Platform

Acquisizione di informazioni da oltre 100 fonti di contenuto

Accesso ai dati non strutturati attraverso la classificazione e l'indice

Scalare l'attività di discovery in sicurezza, traguardo, identificazione ed esportazione solo dei contenuti rilevanti

Limiti della piattaforma Veritas eDiscovery

Le funzioni di esportazione e produzione sono limitate e richiedono software aggiuntivo per la consegna della produzione finale

Prezzi della piattaforma Veritas eDiscovery

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Veritas eDiscovery Platform

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

12. Onna (migliore per unificare i dati delle app)

via Onna Onna è una piattaforma di gestione dei dati progettata per aiutare i leader tecnologici e aziendali a usufruire del valore dei dati aziendali non strutturati.

In particolare, centralizza, standardizza e gestisce i dati provenienti da diverse applicazioni cloud-based, semplificando l'accesso e il controllo delle informazioni critiche. Questo approccio unificato consente alle aziende di ridurre i rischi e migliorare i risultati aziendali.

Onna supporta le richieste IT e di conformità , riducendo i tempi e i costi di revisione legale. Connette in sicurezza i dati ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e dispone dell'opzione "Gruppi" per organizzare e invitare i collaboratori ai progetti.

La piattaforma integra dati non strutturati provenienti da origini dati come Slack, Google, Microsoft e Confluence. Questo aiuta a risolvere i problemi di dispersione dei dati e a sfruttare le opportunità di GenAI.

Le migliori funzionalità /funzioni di Onna

Trasferire e condividere facilmente file multimediali all'interno della piattaforma

Posizione di file e documenti rilevanti per i processi di M&A e due diligence grazie agli algoritmi di ML

Limiti di Onna

Richiede un piano accurato per le impostazioni di dati più grandi per garantire la raccolta tempestiva e il rispetto dei vincoli di utilizzo dei dati

Prezzi di Onna

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Onna

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Più ne sai: Reveal Data ha recentemente acquisito Logikcull e Onna, potenziando le proprie capacità di eDiscovery e di gestione dei dati.

Riepilogo degli strumenti di eDiscovery con una tabella di confronto

Ecco una rapida tabella di confronto degli strumenti di eDiscovery per esaminare le opzioni disponibili:

Strumento Migliore per Funzionalità /funzione chiave Limiti Logikcull Semplificare i processi di eDiscovery Piattaforma end-to-end, crittografia dei dati, autenticazione a due fattori, riduzioni in blocco, rilevamento automatico delle PII, integrazione con Google Vault, Slack, ecc. Curva di apprendimento ripida per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti RelativityOne EDiscovery complesso e su larga scala Origine aperta, automazione dei flussi di lavoro, visualizzazione dei dati di comunicazione, strumenti di redenzione, autorizzazioni granulari per gli utenti, integrazione con Microsoft 365, Slack, area di lavoro di Google Risoluzione di problemi tecnici complessi Casepoint Tecnologia legale integrata Architettura basata su cloud, flussi di lavoro personalizzabili, conformità a GDPR e HIPAA, integrazione con strumenti di terze parti per la gestione e l'analisi dei dati L'esperienza utente potrebbe essere migliorata Disco eDiscovery EDiscovery veloce e guidato dall'IA Revisione dei documenti basata sull'IA, report in tempo reale, funzione di ricerca intuitiva, OCR automatico per la ricerca di testi Limitato supporto all'esportazione di vari tipi di dati Nextpoint Aziende di piccole e medie dimensioni Gestisce vari tipi di dati e servizi di traduzione, carica fino a 900.000 documenti all'ora, redattazione efficace Importazione dei dati più lenta a causa dei processi di imaging Everlaw Collaborative eDiscovery Gestisce vari tipi di dati, servizi di traduzione, carica fino a 900.000 documenti all'ora, redattazione efficiente La mappatura dei metadati può essere complicata CloudNine LAW EDiscovery on-premise Automazioni avanzate per l'elaborazione dei dati, integrazione con Microsoft 365, supporto di più tipi di dati Il visualizzatore di immagini ha difficoltà a gestire più database Reveal Data Analisi guidata dall'IA Analisi alimentata dall'IA, codifica predittiva, dashboard personalizzabili, strumenti di collaborazione Costi elevati per le piccole aziende che necessitano di integrazioni Exterro Legal Enterprise eDiscovery Automazioni dei processi di legal hold, integrazione con i flussi di lavoro esistenti, ricerca e analisi avanzate Manca di promemoria per la pausa automatica per i fornitori selezionati Sightline Collaborazione in tempo reale Funzioni di ricerca sofisticate, estese funzionalità di revisione dei documenti, strumenti di indagine integrati Passaggi di ricerca complessi per i nuovi membri del team Veritas eDiscovery Platform Governance dei dati Ricerca avanzata guidata dai set di dati, accetta oltre 500 formati di file, scala in modo sicuro per l'identificazione dei contenuti rilevanti Funzioni di esportazione limitate che richiedono un software aggiuntivo Onna Unificare i dati delle app Centralizza e gestisce i dati non strutturati dell'azienda, si integra con varie applicazioni basate su cloud, supporta le richieste dell'IT e di conformità Richiede un piano per impostazioni di dati più grandi

💡 Pro Tip: Considerazioni per la scelta dello strumento di eDiscovery:

L'integrazione è importante: Assicuratevi che lo strumento di eDiscovery si integri bene con i sistemi esistenti (come gli strumenti di gestione dei documenti e di comunicazione) per garantire un flusso di dati e una collaborazione senza interruzioni.

Formazione e assistenza: Assicuratevi di scegliere un fornitore con un supporto continuo. Inoltre, investite nella formazione del vostro team per assicurarvi che possa utilizzare appieno le funzionalità /funzione dello strumento di eDiscovery scelto.

Altri strumenti di eDiscovery per voi

Sebbene gli strumenti di eDiscovery specializzati siano essenziali per la scoperta e la revisione dei dati, spesso eccellono in aree specifiche come la gestione dei documenti o l'analisi dei dati. Tuttavia, potrebbero non offrire soluzioni complete per la gestione dell'intero spettro di attività e flussi di lavoro associati ai progetti legali.

Poiché questi strumenti possono concentrarsi su funzioni particolari, come l'elaborazione dei dati o i controlli di conformità , possono coprire le esigenze organizzative più ampie. Ad esempio, potrebbero mancare della flessibilità necessaria per adattarsi ai vari requisiti di project management o offrire capacità limitate di integrazione di diversi flussi di lavoro e strumenti di collaborazione.

Entrare ClickUp uno strumento che colma le lacune fornendo una piattaforma unificata che migliora il processo di eDiscovery.

ClickUp (il migliore per il project management legale)

Anche se ClickUp non rientra tra gli strumenti tradizionali di eDiscovery, ha molto da offrire in termini di soluzioni legali. In quanto piattaforma di produttività all-in-one, la sua Software di project management per studi legali aiuta i professionisti del settore legale a centralizzare il loro lavoro in un'area di lavoro dinamica.

Organizzate rapidamente i vostri documenti e progetti con gli strumenti facilmente personalizzabili offerti da ClickUp

Inoltre, potenti software di gestione dei record consente di organizzare, gestire e condividere i dati in modo efficiente in tutta l'azienda. È possibile creare spazi e cartelle personalizzati per i diversi reparti o progetti e gestire facilmente le autorizzazioni e i ruoli per ciascuno di essi, assicurando che tutto si svolga senza intoppi.

Con Documenti ClickUp la creazione e la condivisione di documenti è un gioco da ragazzi. I membri del team possono accedere ai file e collaborare in tempo reale, semplificando la revisione, l'aggiornamento e il controllo dei documenti. All'interno di ClickUp è possibile impostare attività per garantire che nessun dettaglio venga tralasciato.

Utilizzatelo come strumento di lavoro software per documenti legali e creare documenti e wiki separati per registrare i risultati delle ricerche e i procedimenti dei casi. Centralizza le comunicazioni con i client, i documenti di conformità e i documenti normativi, rendendoli facilmente accessibili e trasparenti.

Creare documenti in un luogo digitale centralizzato con ClickUp Docs e condividerli con facilitÃ

💡 Pro Tip: Utilizzate ClickUp Docs per la collaborazione in tempo reale sui documenti legali. In questo modo è possibile semplificare la comunicazione e garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

Attività di ClickUp

Per i professionisti che hanno bisogno di gestire le attività in modo efficace, Attività di ClickUp offre funzionalità eccezionali. Consente agli utenti di creare e monitorare attività per ogni passaggio del flusso di lavoro dell'eDiscovery, garantendo una gestione efficiente di ogni fase.

Utilizzate i tag con codice colore per classificare i Teams in base al loro livello di priorità , facilitando l'identificazione e la gestione delle attività critiche da parte del team

ClickUp Ricerca connessa

Gli utenti possono anche trovare rapidamente documenti e comunicazioni specifici tramite La ricerca in connessione di ClickUp che analizza in modo efficiente tutte le attività , i commenti e gli allegati presenti nella piattaforma. La piattaforma supporta anche la collaborazione, consentendo ai team di collaborare senza problemi attraverso la condivisione di note e aggiornamenti.

Utilizzate la Ricerca universale di ClickUp per trovare istantaneamente i file in ClickUp, nelle app connesse o nel disco locale

Con ClickUp, la sicurezza dei dati è una priorità assoluta.

La piattaforma politica di sicurezza della piattaforma aderisce a rigorosi standard di sicurezza, tra cui SOC 2, ISO/IEC 27001 e conformità al GDPR, garantendo una solida protezione dei dati.

È possibile utilizzare Autorizzazioni di ClickUp per limitare l'accesso alle informazioni sensibili. In questo modo si garantisce che solo gli utenti autorevoli possano visualizzare o modificare i dati critici, garantendo la sicurezza durante l'intero processo di eDiscovery.

ClickUp comprende anche una vasta libreria di modelli legali che aiuta a organizzare file e cartelle in modo efficiente.

Modello di project management legale di ClickUp

Ad esempio, il modello Modello di project management legale di ClickUp fornisce una tabella di marcia visiva per la gestione delle risorse, il monitoraggio dello stato e l'ottimizzazione della collaborazione del team.

Questo modello vi aiuta a:

Ridurre la voce manuale dei dati e minimizzare gli errori

Identificare precocemente i potenziali problemi per prendere passaggi proattivi

Migliorare la visibilità dei progetti e degli avanzamenti in corso

Semplificare la contabilità e il monitoraggio del tempo

Il project management legale può sembrare complesso e richiedere molte risorse. Ma questo modello vi aiuta a suddividere il tutto in passaggi praticabili, dalla definizione di un obiettivo e dall'impostazione della Sequenza all'assegnazione delle attività del team e alla valutazione dettagliata dello stato di avanzamento.

Scaricate questo modello

Modello per il monitoraggio di casi legali ClickUp

Allo stesso modo, il modello Modello di monitoraggio dei casi legali di ClickUp vi aiuta a organizzare i vostri casi archiviando tutti i documenti e le comunicazioni rilevanti in una posizione centrale.

Questo modello consente di:

Creare un sistema standard per il monitoraggio dei casi e dei documenti che li accompagnano

Mantenere i dati strutturati e aggiornati

Ottenere informazioni sull'intera casistica

Ridurre il tempo dedicato alle attività manuali

Accedere facilmente alle informazioni essenziali per il processo decisionale

Il modello di monitoraggio dei casi legali vi aiuta efficacemente a rimanere organizzati con una Sequenza, gli interessati, i dettagli del caso, gli elenchi delle attività e le promemoria per tenervi al passo con tutti gli sviluppi.

Scarica questo modello

ClickUp Brain ClickUp Brain , un assistente digitale alimentato dall'IA con funzionalità contestuali e basate sul ruolo, è parte integrante dello stack tecnologico di ogni professionista legale. Sfrutta l'elaborazione del linguaggio naturale per generare email, documenti, attività , riepiloghi e aggiornamenti, ottimizzando il flusso di lavoro.

ClickUp Brain è quindi uno dei migliori assistenti digitali per il settore legale Strumenti di IA per avvocati .

Le migliori funzionalità /funzioni

Oltre 1.000 integrazioni per connettere tutti i vostri strumenti digitali in un unico luogo

Correzione di bozze di ClickUp per aggiungere suggerimenti e commenti ai contratti

Controlli avanzati di condivisione e autorizzazione per proteggere i documenti legali

Lavagne online ClickUp per il brainstorming e la collaborazione su una tela virtuale

Attività di ClickUp per l'assegnazione di attività , la creazione di dipendenze e il monitoraggio del carico di lavoro

Limiti

L'estensione delle funzionalità /funzione e delle opzioni di personalizzazione può risultare eccessiva per i nuovi utenti

**Prezzi

**Free Forever

Unlimitato : $7/utente al mese

: $7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $7 per membro per area di lavoro al mese

Valutazioni e recensioni dei clienti

Semplificare il processo di eDiscovery con ClickUp

gli strumenti di eDiscovery hanno rivoluzionato il modo in cui vengono gestiti i processi legali e investigativi, facilitando ai team legali l'esame di grandi volumi di documenti e il consolidamento di quelli provenienti da diverse fonti.

**Ma perché fermarsi qui?

Portate il vostro flusso di lavoro al livello successivo con ClickUp!

Le versatili funzionalità /funzione di ClickUp si integrano perfettamente con i vostri strumenti di eDiscovery, migliorando l'organizzazione, salvaguardando i dati sensibili e aumentando il coordinamento del team.

Scoprite come ClickUp può semplificare ulteriormente il vostro processo di eDiscovery. Registratevi gratis per provarlo personalmente. 🎯