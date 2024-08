10 Migliori software di gestione dei casi legali nel 2024

In qualità di professionisti del settore legale, siete costantemente impegnati in progetti diversi: dalle battaglie in tribunale alla gestione di fusioni aziendali, dalla definizione di accordi immobiliari alla sicurezza di legacy familiari attraverso piani immobiliari.

Tutto ciò può diventare opprimente: gestire le attività manualmente, lottare con le scadenze e preoccuparsi di commettere errori costosi.

Ma con un software di gestione dei casi è possibile evitare errori, problemi di sicurezza e di conformità.

Che siate in tribunale, a gestire grandi affari o a garantire la legacy di famiglia, il software di gestione dei casi è la vostra spalla legale. Gestisce le scadenze, organizza i documenti, promuove il lavoro di squadra e tiene informati i client, il tutto in un unico pacchetto digitale.

Abbiamo raccolto le 10 migliori opzioni di software di gestione dei casi per gli avvocati nel 2024. Preparatevi a semplificare la gestione dei casi!

Che cos'è il software di gestione dei casi

Il software di gestione dei casi è uno strumento specializzato progettato per semplificare e automatizzare la gestione di casi, attività e processi all'interno delle organizzazioni. Si tratta di una piattaforma centralizzata per il monitoraggio, l'organizzazione e la collaborazione di vari casi o progetti, spesso in campi come quello legale, sanitario, sociale e di supporto clienti.

Il software offre in genere funzionalità/funzione come il monitoraggio dei casi, la gestione dei documenti, l'automazione dei flussi di lavoro e gli strumenti di comunicazione, per gestire e monitorare lo stato dei casi.

**Quali sono i vantaggi del software di gestione dei casi?

Il software di gestione dei casi offre un intervallo di vantaggi che contribuiscono ad aumentare l'efficienza e a migliorare i processi organizzativi. Alcuni vantaggi chiave includono:

Aumento dell'efficienza: Il software di gestione dei casi automatizza le attività e i processi, riducendo i lavori richiesti e aumentando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro

Il software di gestione dei casi automatizza le attività e i processi, riducendo i lavori richiesti e aumentando l'efficienza complessiva del flusso di lavoro **Miglioramento della collaborazione: il software fornisce una piattaforma centralizzata per la collaborazione del team, garantendo una migliore comunicazione e un migliore coordinamento delle attività relative ai casi

Organizzazione migliorata: Le funzionalità di gestione centralizzata dei documenti aiutano a organizzare e archiviare le informazioni in modo sistematico, facilitando l'accesso e riducendo il rischio di perdita dei dati

Le funzionalità di gestione centralizzata dei documenti aiutano a organizzare e archiviare le informazioni in modo sistematico, facilitando l'accesso e riducendo il rischio di perdita dei dati **Responsabilità e monitoraggio: gli strumenti di monitoraggio dei casi consentono di monitorare lo stato dei casi, assegnare attività e fissare scadenze, promuovendo la responsabilità e la trasparenza all'interno del team

**Automazione, processi semplificati e flussi di lavoro ottimizzati contribuiscono a ridurre i costi in termini di tempo, risorse e spese operative

Cosa cercare nel software di gestione dei casi

La scelta del miglior software di gestione dei casi legali per il vostro studio legale è il primo passaggio per aumentare la produttività e l'efficienza. Si tratta di trovare la soluzione perfetta, dagli strumenti alla consegna, per far funzionare le cose senza intoppi.

Ecco alcuni fattori critici da considerare nella scelta di un sistema di gestione dei casi:

Robuste funzionalità/funzione : Scegliete un software che fornisca funzioni essenziali, tra cui la collaborazione, project managementgestione del cliente, gestione dei contattie monitoraggio del tempo degli avvocati funzionalità/funzione

: Scegliete un software che fornisca funzioni essenziali, tra cui la collaborazione, project managementgestione del cliente, gestione dei contattie monitoraggio del tempo degli avvocati funzionalità/funzione **Il software giusto deve essere semplice da impostare, con un'interfaccia pulita e ordinata

Prezzo: Considerare un software con un prezzo che sia flessibile e che si adatti al vostro budget

Considerare un software con un prezzo che sia flessibile e che si adatti al vostro budget Scalabilità : Deve avere funzionalità/funzione che facilitino i processi aziendali e che siano scalabili con la crescita

: Deve avere funzionalità/funzione che facilitino i processi aziendali e che siano scalabili con la crescita Integrazione degli strumenti : Assicurarsi che si integri perfettamente con gli altri strumenti utilizzati dal team, tra cui CRM, software di comunicazione e applicazioni di gestione della conoscenza

: Assicurarsi che si integri perfettamente con gli altri strumenti utilizzati dal team, tra cui CRM, software di comunicazione e applicazioni di gestione della conoscenza Reportistica e analisi: Deve essere in grado di monitorare lo stato dei casi legali, identificare i colli di bottiglia e garantire un processo decisionale basato sui dati

I 10 migliori software di gestione dei casi da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

L'email marketing semplificato con ClickUp AI ClickUp è in cima all'elenco come una delle migliori attività e gestione dell'ufficio applicazioni nel 2024. Può essere utilizzato anche come software per la gestione del ciclo di vita dei contratti. I moduli di ClickUp sono perfetti per il processo di acquisizione dei client. Gli studi legali e gli avvocati possono sfruttare le sue impressionanti funzionalità/funzione, tra cui il Funzionalità/funzione di ClickUp Law Project Management che semplifica la gestione delle attività organizzative.

Sigillate l'accordo con il modello di contratto di partnership di ClickUp: la vostra tabella di marcia verso collaborazioni fiorenti

ClickUp semplifica il processo di ottenimento di feedback dalle conversazioni con i client e i clienti. Personalizzate i modelli di gestione come il modello Piano d'azione per la gestione dei casi per le aziende di tutte le dimensioni. Usufruite di tutto il potenziale di Documenti ClickUp per rivoluzionare la creazione di documenti e la collaborazione all'interno del team.

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team ClickUp AI assistente che aiuta i processi di comunicazione, compresa la stesura di email, reportistica, ecc. Lavagne online ClickUp aiuta a visualizzare le idee, promuovendo così pratiche efficienti di collaborazione tra team.

Il rilevamento della collaborazione consente ai team di lavorare e modificare contemporaneamente nelle lavagne online di ClickUp

Complessivamente, ClickUp è uno strumento competitivo che ogni studio legale dovrebbe prendere in considerazione per l'ottimizzazione delle operazioni, il miglioramento delle interazioni client-avvocato, il monitoraggio del tempo e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Automazioni : ClickUp AI gestisce le attività ripetitive e limita il rischio di errori umani

: ClickUp AI gestisce le attività ripetitive e limita il rischio di errori umani Attività di ClickUp : Assegnazione di attività ai membri del team con scadenze e priorità precise e monitoraggio dello stato in tempo reale

: Assegnazione di attività ai membri del team con scadenze e priorità precise e monitoraggio dello stato in tempo reale ClickUp Moduli : Acquisizione delle informazioni sul cliente e dei dettagli del caso attraverso un portale clienti sicuro

: Acquisizione delle informazioni sul cliente e dei dettagli del caso attraverso un portale clienti sicuro Dashboard e visualizzazioni personalizzabili : Creazione di dashboard personalizzati per visualizzare le informazioni necessarie a colpo d'occhio e condivisione con il team per una migliore visibilità

: Creazione di dashboard personalizzati per visualizzare le informazioni necessarie a colpo d'occhio e condivisione con il team per una migliore visibilità ClickUp Documenti : Creazione e condivisione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente in ClickUp, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro

: Creazione e condivisione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente in ClickUp, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro Chattare : Chattare con i membri del team istantaneamente senza lasciare ClickUp, mantenendo la comunicazione e il contesto in un unico luogo

: Chattare con i membri del team istantaneamente senza lasciare ClickUp, mantenendo la comunicazione e il contesto in un unico luogo Personalizzazione : Personalizzazione dei flussi di lavoro in base alle esigenze aziendali

: Personalizzazione dei flussi di lavoro in base alle esigenze aziendali Monitoraggio: Traccia facilmente lo stato del team e la gestione del team di clienti

Limiti di ClickUp

La versione mobile non è così robusta, in quanto diverse funzionalità/funzione web potrebbero non essere disponibili

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9000+ recensioni)

: 4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3500+ recensioni)

2. Appiano

via Appiano Appian è un software di gestione dei casi senza codice che gestisce in modo efficiente i processi legali, i casi e le attività dei client.

A differenza di altri strumenti per l'elaborazione dei casi, Appian offre una combinazione di gestione dei processi tecniche di Lean o Six Sigma con l'automazione per facilitare i processi di gestione dei casi.

Inoltre, Appian si integra con diverse origini dati e sistemi come Salesforce, SAP, Microsoft e Oracle, rendendo possibile l'accesso alle informazioni su diverse piattaforme.

Le migliori funzionalità/funzione di Appian

**Tecniche di gestione dei processi: Appian offre automazione con tecniche come Lean o Six Sigma

Personalizzazione: Funzionalità/funzione di accesso che aiutano a costruire e distribuire applicazioni personalizzate per varie attività legali

Funzionalità/funzione di accesso che aiutano a costruire e distribuire applicazioni personalizzate per varie attività legali Aggiornamenti : Rilascia nuove funzioni ogni trimestre, garantendo agli utenti l'aggiornamento alla tecnologia moderna

: Rilascia nuove funzioni ogni trimestre, garantendo agli utenti l'aggiornamento alla tecnologia moderna Accessibilità: Versione di prova gratuita con demo, apprendimento direzionale e spazio di archiviazione dati illimitato

Limiti di Appian

I piani tariffari sono vaghi, il che rende il processo poco trasparente

Gli utenti si lamentano spesso di problemi di prestazioni e affidabilità, tra cui tempi di caricamento lenti, aggiornamenti frequenti e non necessari, bug e problemi di funzionamento

Scarsa gestione dei dati, in quanto lo strumento non è in grado di gestire enormi quantità di dati

Prezzi di Appian

Piano Free: Accesso completo e apprendimento personalizzato

Accesso completo e apprendimento personalizzato Applicazione: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piattaforma: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Unlimitato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Appian

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: Valutazioni insufficienti

3. CASEpeer

via Caso-persona CASEpeer è un software di gestione dei casi legali costruito pensando agli avvocati che si occupano di lesioni personali.

Gli studi legali e i professionisti del settore hanno accesso a funzionalità/funzione essenziali come il monitoraggio dei casi, l'integrazione di calendari, la gestione automatizzata delle attività, i report sulle liquidazioni, gli strumenti per le controversie e un sistema di sicurezza e di spazio di archiviazione dei documenti di prim'ordine.

Funzionalità/funzione migliori di CASEpeer

Monitoraggio dei casi: Traccia i costi, le prestazioni e gli approfondimenti e genera reportistica senza soluzione di continuità

Traccia i costi, le prestazioni e gli approfondimenti e genera reportistica senza soluzione di continuità Modelli: Accesso a oltre 50 modelli di reportistica chiavi in mano

Accesso a oltre 50 modelli di reportistica chiavi in mano Integrazione : Si integra con gli strumenti più diffusi, tra cui Outlook, QuickBooks e Dropbox

: Si integra con gli strumenti più diffusi, tra cui Outlook, QuickBooks e Dropbox Adattabile: Ideale per avvocati o studi legali che si occupano di lesioni personali

Limiti di CASEpeer

Manca di un'app mobile nativa per dispositivi Android e iOS

Non supporta la personalizzazione dei campi e dei moduli

Gli utenti hanno segnalato problemi con la migrazione e la sincronizzazione dei dati

Prezzi di CASEpeer

Basic: $69 al mese

$69 al mese Pro: $99 al mese

$99 al mese Avanzato: $129 al mese

CASEpeer valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (100+ recensioni)

4.7/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (100+ recensioni)

4. Clio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Clio_Manage\_Semplificato-UI_Gestione delle attività_Tasks-550x363-1.png Dashboard di Clio /%img/

tramite Clio Clio è un altro software per la gestione dei casi basato su cloud con una valutazione che offre un controllo centralizzato dei dati delle organizzazioni legali, dai processi di accettazione dei client, alle informazioni, alla gestione delle questioni, alla pianificazione e alla fatturazione.

Clio combina perfettamente documenti e funzionalità di comunicazione in un'unica interfaccia basata su cloud.

Inoltre, Clio dispone di numerose funzionalità/funzione per i casi legali, tra cui strumenti di onboarding, supporto al coinvolgimento dei clienti e un portale di interazione sicura con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Clio

Gestione dello studio legale: Monitoraggio del tempo, della fatturazione e dei costicomunicazione con i client in un'unica piattaforma intuitiva

Monitoraggio del tempo, della fatturazione e dei costicomunicazione con i client in un'unica piattaforma intuitiva Integrazione dei clienti e CRM : Automazioni per i nuovi client con i moduli di accettazione e il CRM personalizzabile di Clio. Catturate i lead, coltivate le relazioni e gestite le interazioni senza sforzo, trasformando i potenziali clienti in clienti fedeli

: Automazioni per i nuovi client con i moduli di accettazione e il CRM personalizzabile di Clio. Catturate i lead, coltivate le relazioni e gestite le interazioni senza sforzo, trasformando i potenziali clienti in clienti fedeli Automazione dei documenti : Genera documenti legali in pochi secondi. Personalizza i modelli, crea librerie e aumenta la produttività

: Genera documenti legali in pochi secondi. Personalizza i modelli, crea librerie e aumenta la produttività App e integrazioni: Connessione con oltre 250 app e servizi popolari, dai software di account alle piattaforme di firma dei documenti

Limiti di Clio

Nessun accesso offline o modifica dei documenti

Gli utenti segnalano che gli aggiornamenti recenti e alcune integrazioni causano spesso problemi di funzionamento

Prezzi di Clio

Easystart: $49 al mese

$49 al mese Essenziale: $89 al mese

$89 al mese Avanzato: $119 al mese

$119 al mese Completo: $149 al mese

Clio valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 500 recensioni)

4.6/5 (oltre 500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (1500+ recensioni)

5. Palla di fumo

via Smokeball Smokeball è un software per la gestione delle cause legali che offre automazione e facilità d'uso ai piccoli studi legali e ai praticanti individuali. Elimina attività ripetitive come la generazione di documenti e l'archiviazione di email, liberando tempo prezioso.

Smokeball è noto anche per la sua interfaccia utente, che ne semplifica l'utilizzo senza richiedere una formazione estesa. Le integrazioni con strumenti di terze parti come QuickBooks e Google Calendar eliminano ulteriormente le interruzioni del flusso di lavoro e i silos di dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Smokeball

Accoglienza e inserimento senza problemi : Gestite le interazioni e costruite la fiducia con moduli automatizzati

: Gestite le interazioni e costruite la fiducia con moduli automatizzati Gestione intelligente dei casi : Organizza e tiene traccia di casi, attività e scadenze in un unico luogo centralizzato, in modo che il team sia sempre al corrente di tutto

: Organizza e tiene traccia di casi, attività e scadenze in un unico luogo centralizzato, in modo che il team sia sempre al corrente di tutto Fatturazione legale e account fiduciario : Generare fatture in pochi secondi e monitorare le spese senza sforzo. Gestite i fondi dei clienti in sicurezza e rispettate le normative

: Generare fatture in pochi secondi e monitorare le spese senza sforzo. Gestite i fondi dei clienti in sicurezza e rispettate le normative Dashboard e reportistica: Ottenere informazioni con i dashboard personalizzabili e monitorare le metriche chiave per conoscere le aree di miglioramento

Limiti di Smokeball

Mancanza di una directory dei campi

Smokeball non è flessibile in termini di personalizzazione

Prezzi di Smokeball

Fattura: $39 al mese per utente

$39 al mese per utente Boost: $89 al mese per utente

$89 al mese per utente Grow: $179 al mese per utente

$179 al mese per utente Prosper+: $219 al mese per utente

Smokeball valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (250+ recensioni)

4.8/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

6. Il mio caso

via Il mio caso MyCase è un altro software con notevoli capacità analitiche e reportistiche. Vi aiuta a scavare in profondità nello stato dei casi, nelle ore fatturabili e nell'attività del team, consentendovi di ottimizzare i flussi di lavoro e di incrementare le prestazioni del team.

Sono disponibili anche altre funzioni come gli avvisi di scadenza, un client email completo, la fatturazione e la gestione dei documenti. La piattaforma MyCase privilegia il processo decisionale basato sui dati, la collaborazione centralizzata e la scalabilità flessibile per semplificare i processi dei professionisti legali.

Le migliori funzionalità di MyCase

Automazioni : Automazioni nei processi di preparazione dei documenti legali

: Automazioni nei processi di preparazione dei documenti legali Fatturazione e pagamenti : Monitoraggio del tempo, generazione di fatture e accettazione di pagamenti online in un attimo

: Monitoraggio del tempo, generazione di fatture e accettazione di pagamenti online in un attimo Gestione dei casi : Rimanere organizzati e al passo con le scadenze. Gestite documenti, attività, comunicazioni e scadenze in un hub centrale e sicuro

: Rimanere organizzati e al passo con le scadenze. Gestite documenti, attività, comunicazioni e scadenze in un hub centrale e sicuro Gestione dei clienti e dei contatti : Convertire i contatti con moduli personalizzabili, gestire le pipeline e coltivare le relazioni da potenziali clienti a clienti fedeli

: Convertire i contatti con moduli personalizzabili, gestire le pipeline e coltivare le relazioni da potenziali clienti a clienti fedeli Flessibilità: Disponibile per dispositivi mobili (Android e iOS)

Limiti di MyCase

Limiti di personalizzazione per fatture, report e modelli

Gli utenti lamentano la presenza di diversi bug nell'applicazione mobile MyCase

Prezzi di MyCase

Basic: $39 al mese per utente

$39 al mese per utente Pro: $69 al mese per utente

$69 al mese per utente Avanzato: $89 al mese per utente

Valutazioni e recensioni su MyCase

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (600+ recensioni)

7. PraticaPantera

via PraticaPanther PracticePanther è un software completo di gestione dello studio legale basato su cloud per gli avvocati. Vanta un'estesa serie di funzionalità/funzione e la sua qualità principale è la personalizzazione.

Il software di gestione delle pratiche legali è a prova di sicurezza e utilizza una crittografia di livello militare a 256 bit per proteggere le informazioni sensibili. I pagamenti vengono effettuati senza problemi grazie alla funzionalità di fatturazione legale.

Funzionalità/funzione migliori di PracticePanther

Integrazioni senza soluzione di continuità : Connessione con oltre 100 strumenti popolari, dai software di account alle piattaforme di email. Nessun silos di dati, solo flussi di lavoro fluidi e processi ottimizzati

: Connessione con oltre 100 strumenti popolari, dai software di account alle piattaforme di email. Nessun silos di dati, solo flussi di lavoro fluidi e processi ottimizzati Potente gestione dei casi : Monitoraggio di questioni, scadenze e attività senza sforzo con dashboard intuitivi e flussi di lavoro personalizzabili

: Monitoraggio di questioni, scadenze e attività senza sforzo con dashboard intuitivi e flussi di lavoro personalizzabili Sicurezza : La crittografia di livello militare e la rigorosa protezione dei dati garantiscono la sicurezza delle informazioni dei clienti

: La crittografia di livello militare e la rigorosa protezione dei dati garantiscono la sicurezza delle informazioni dei clienti Documenti organizzati : Archiviazione, categorizzazione e accesso immediato ai documenti. La generazione automatizzata dei documenti fa risparmiare tempo e riduce gli errori

: Archiviazione, categorizzazione e accesso immediato ai documenti. La generazione automatizzata dei documenti fa risparmiare tempo e riduce gli errori Fatturazione legale: la funzionalità/funzione di fatturazione integrata consente di fatturare ai clienti senza stress

Limiti di PracticePanther

Gli utenti ritengono che la mancanza di un client email integrato sia un inconveniente

Nessuna funzionalità/funzione nativa per l'automazione dei documenti, la firma elettronica o i moduli di assunzione, che costringono gli utenti a ricorrere a integrazioni di terze parti o a processi manuali

Prezzi di PracticePanther

Solo: 59 dollari al mese

59 dollari al mese Essenziale: $79 al mese

$79 al mese Business: $99 al mese

Valutazioni e recensioni di PracticePanther

G2: 4.1/5 (90+ recensioni)

4.1/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

8. CosmoLex

via CosmoLex CosmoLex è un software di gestione dei casi legali end-to-end che permette di studi legali di tenere sotto controllo dei costi, di essere conformi alle normative sull'account legale e di garantire l'organizzazione dei documenti legali in una posizione centrale.

A differenza di altri software di gestione dei casi, CosmoLex ha un software di account integrato che gestisce i file dei client e monitora ogni costo sostenuto da uno studio legale.

Inoltre, CosmoLex offre funzionalità di account fiduciario (IOLTA) per assistere i professionisti del diritto nella stampa di assegni, ricevute di deposito, estratti conto e nella gestione dei fondi dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di CosmoLex

Integrazione : Integrazione della contabilità proprietaria, che non richiede l'integrazione con applicazioni di terze parti come Quickbooks

: Integrazione della contabilità proprietaria, che non richiede l'integrazione con applicazioni di terze parti come Quickbooks Personalizzazione : Processi di apprendimento personalizzati per i nuovi utenti e accesso illimitato a un supporto clienti affidabile per tutti

: Processi di apprendimento personalizzati per i nuovi utenti e accesso illimitato a un supporto clienti affidabile per tutti Designazione : Progettato per soddisfare le esigenze di contabilità e conformità degli studi legali

: Progettato per soddisfare le esigenze di contabilità e conformità degli studi legali Mobilità: L'accesso mobile è disponibile su qualsiasi dispositivo

Limiti di CosmoLex

Opzioni di personalizzazione limitate

Offre un unico piano tariffario, senza lasciare spazio alle opzioni

Prezzi di CosmoLex

CosmoLex: 99 dollari al mese

**Componenti aggiuntivi

CosmoLex Pay: $0

$0 CosmoLex CRM: $147

$147 CosmoLex Siti web: $149

$149 CosmoLex Condivisione file e firma elettronica: $22

Valutazioni e recensioni su CosmoLex

G2: 4.2/5 (300+ recensioni)

4.2/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

9. Materia del razzo

via Materia del razzo Rocket Matter è un'applicazione per la gestione dei casi con funzionalità/funzioni che mantengono gli studi legali efficienti e produttivi. Lo strumento di gestione dei casi consente ai team e agli studi legali di personalizzare i dashboard e di rimanere in connessione da qualsiasi luogo.

Con le sue funzionalità/funzione di fatturazione, gli studi legali risparmiano tempo grazie alle pre-fatture automatiche senza carta e all'elaborazione in batch. Rocket Matter è anche basato su cloud; i documenti godono di protezione e spazio di archiviazione cloud.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocket Matter

Rocket Matter Track : Cattura automaticamente ogni minuto fatturabile, semplifica la gestione delle ore e aumenta l'accuratezza della fatturazione

: Cattura automaticamente ogni minuto fatturabile, semplifica la gestione delle ore e aumenta l'accuratezza della fatturazione Automazione dei documenti : Generare documenti legali in pochi secondi, ridurre la documentazione cartacea e concentrarsi su attività di valore

: Generare documenti legali in pochi secondi, ridurre la documentazione cartacea e concentrarsi su attività di valore CRM legale : Semplificare l'ingresso dei clienti, coltivare le relazioni e trasformare i potenziali clienti in clienti fedeli

: Semplificare l'ingresso dei clienti, coltivare le relazioni e trasformare i potenziali clienti in clienti fedeli Gestione dei contatti : Organizza le informazioni sui client e sulle questioni senza sforzo, aumenta la collaborazione e resta al passo con le comunicazioni

: Organizza le informazioni sui client e sulle questioni senza sforzo, aumenta la collaborazione e resta al passo con le comunicazioni Reportistica avanzata : Ottenere approfondimenti basati sui dati dello studio, ottimizzare le prestazioni e prendere decisioni informate

: Ottenere approfondimenti basati sui dati dello studio, ottimizzare le prestazioni e prendere decisioni informate Integrazioni: Connessione con decine di strumenti, come piattaforme di email e software di account, per flussi di lavoro senza soluzione di continuità

Limiti di Rocket Matter

Opzioni di personalizzazione limitate per fatture, reportistica e modelli, che potrebbero non essere adatte alle preferenze di alcune aziende

Nessuna funzionalità/funzione nativa per l'automazione di documenti e firme elettroniche, che richiede integrazioni di terze parti

Prezzi di Rocket Matter

Essenziale: $49 al mese per utente

$49 al mese per utente Pro: $79 al mese per utente

$79 al mese per utente Premier: $99 al mese per utente

Rocket Matter valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

10. ServiceNow

tramite ServiceNow ServiceNow è un software per la gestione dei casi basato su cloud con integrazioni di intelligenza artificiale che fornisce soluzioni integrate per il coinvolgimento dei servizi IT, la gestione delle operazioni, la gestione del servizio clienti, le operazioni di sicurezza e altro ancora.

Utilizzando metodi di apprendimento automatico, ServiceNow aiuta ad ottimizzare i processi legali dalla gestione degli incidenti, alla gestione dei problemi, al catalogo dei servizi, alla gestione degli asset e alla gestione delle modifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow

Sviluppo di app : Creazione di app e flussi di lavoro personalizzati per rispondere a esigenze e sfide legali specifiche

: Creazione di app e flussi di lavoro personalizzati per rispondere a esigenze e sfide legali specifiche Automazioni : Automazioni dei processi del flusso di lavoro utilizzando l'IA per attività ripetitive come l'instradamento dei documenti, le notifiche via e-mail e le approvazioni

: Automazioni dei processi del flusso di lavoro utilizzando l'IA per attività ripetitive come l'instradamento dei documenti, le notifiche via e-mail e le approvazioni Aree di lavoro configurabili : Progettare e distribuire flussi di lavoro personalizzati per specifiche aree di pratica o tipi di casi per semplificare i processi

: Progettare e distribuire flussi di lavoro personalizzati per specifiche aree di pratica o tipi di casi per semplificare i processi Dashboard personalizzabili : utilizzate le dashboard adattabili per singoli utenti e team per concentrarvi sulle informazioni più importanti

: utilizzate le dashboard adattabili per singoli utenti e team per concentrarvi sulle informazioni più importanti Sicurezza e fiducia : Sicurezza dei dati dei client con crittografia leader del settore, controlli di accesso e audit trail per soddisfare i requisiti normativi

: Sicurezza dei dati dei client con crittografia leader del settore, controlli di accesso e audit trail per soddisfare i requisiti normativi Integrazione: Si integra con altri strumenti, tra cui software di database come Microsoft Azure, AWS, Salesforce e strumenti di comunicazione come Zoom, per facilitare la collaborazione tra team

Limiti di ServiceNow

I prezzi non sono chiari

Con il suo set di strumenti diversificati, può rappresentare una struttura di apprendimento eccessiva per gli studi legali dal ritmo frenetico

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati (non accessibili sul sito web)

Valutazioni e recensioni su ServiceNow

G2: 4.4/5 (1700+ recensioni)

4.4/5 (1700+ recensioni) Capterra: Valutazioni non sufficienti

Semplificate il vostro studio legale con il software di gestione dei casi

Siete stanchi di affogare nelle scartoffie e di non rispettare le scadenze? Abbandonate la fatica manuale con un software di gestione dei casi come ClickUp. Aumentate il tasso di esito positivo dei vostri clienti grazie a valutazioni come:

Gestione centralizzata delle attività : Organizza i progetti, assegna le attività e monitoraggio dello stato senza soluzione di continuità senza fogli di calcolo e note appiccicose

: Organizza i progetti, assegna le attività e monitoraggio dello stato senza soluzione di continuità senza fogli di calcolo e note appiccicose Collaborazione migliorata : Favorisce la comunicazione in tempo reale tra avvocati, paralegali e client. Condivisione di documenti, scambio di feedback e mantenimento della stessa pagina

: Favorisce la comunicazione in tempo reale tra avvocati, paralegali e client. Condivisione di documenti, scambio di feedback e mantenimento della stessa pagina Automazioni dei flussi di lavoro: Automazioni di attività ripetitive come la programmazione di riunioni, l'invio di promemoria e la generazione di reportistica. Liberate il tempo del vostro team per ciò che conta di più: concentrarsi sui vostri client

Software di scrittura IA

Le funzionalità di reprompting consentono di riscrivere grandi quantità di contenuti per adattarli al tono di voce specifico dell'utente ClickUp AI vi aiuta ad automatizzare la creazione di attività secondarie, liste di controllo e promemoria per i passaggi critici. Date priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza, grazie ai suggerimenti dell'IA.

Utilizzate i modelli dell'IA per redigere documenti legali di routine come lettere, contratti o memorie. Popolate automaticamente i vostri documenti con le informazioni pertinenti provenienti da Attività di ClickUp e campi. Generare documenti legali, contratti e email in pochi secondi con ClickUp AI.

Strumento di monitoraggio del tempo

ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo e vi permette di concentrarvi sul vostro lavoro. Monitorate il tempo, impostate stime, aggiungete note e visualizzate reportistica sul vostro tempo da qualsiasi luogo.

Avete bisogno di ore fatturabili precise. Il giusto software per il monitoraggio del tempo è in grado di registrare il tempo dedicato ai clienti fino al minuto per una fatturazione precisa.

Utilizzo ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti per generare tempi registrati dettagliati per la creazione delle fatture, garantendo la trasparenza e la soddisfazione del cliente. Monitoraggio del tempo fatturabile rispetto alle ore non fatturabili per ottimizzare le entrate e l'allocazione delle risorse.

Collegate tutte le attività collegate a casi e attività specifiche all'interno di ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento e identificare i colli di bottiglia. Quindi, stimate le durate dei casi in modo più accurato sulla base dei dati storici.

Sfruttate l'esperienza del settore per ottimizzare la consegna dei progetti. Per tutto questo, non cercate altro che ClickUp. La sua interfaccia intuitiva e le sue potenti funzionalità trasformeranno il vostro modo di lavorare.