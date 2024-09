Come implementare le strategie di leadership orientate alle persone

Melanie Perkins, fondatrice e CEO di Canva, afferma,

Come leader, ritengo che il mio lavoro consista nell'impostare la visione e gli obiettivi per l'azienda, e poi lavorare con tutti per consentire loro di sognare in grande e in modo folle"

Melanie Perkins, Fondatore e CEO di Canva

La sua leadership orientata alle persone ha reso Canva una delle startup unicorno con l'esito più positivo di sempre. Nel 2023, Canva è stata nominata la più grande startup del mondo #il miglior posto di lavoro per gli innovatori da FastCompany.

Da dove viene questo risultato?

Canva ha adottato una strategia "people-first" fin dall'inizio, anche in fase di assunzione. I candidati che raggiungono un certo livello nel processo di colloquio ricevono una sottoscrizione gratuita di 6 mesi a Canva Pro, anche se non vengono selezionati per il lavoro.

Alphabet ed Etsy adottano un approccio simile: si concentrano sull'aiutare i dipendenti a mantenere un buon equilibrio tra lavoro e vita privata.

Una recente sondaggio del Forum Economico Mondiale ha rilevato che il 48% dei dipendenti lascerebbe il proprio lavoro se questo impedisse loro di "godersi la vita"

Vi state chiedendo come potete rendere la vostra organizzazione più orientata alle persone? Cominciamo dalle basi.

Che cos'è la leadership orientata alle persone?

Uno stile di leadership orientato alle persone è un approccio proattivo per creare connessioni interpersonali significative con i dipendenti e per guidarli. Si tratta di mettere al centro gli interessi dei dipendenti.

I leader orientati alle persone trattano la forza lavoro come un bene primario. Si concentrano sulla creazione di un ambiente di lavoro caldo e accogliente in cui i dipendenti prosperano, il turnover del personale è basso e le idee e l'innovazione fioriscono.

L'importanza di una leadership orientata alle persone in un ambiente di lavoro può essere sbalorditiva. Gallups State of the Global Workplace: 2023 Reportistica ha rivelato che i dipendenti disimpegnati costano alle aziende statunitensi tra i 450 e i 550 miliardi di dollari all'anno.

Quindi, siamo tutti d'accordo che un leader orientato alle persone fa miracoli per il suo team, la sua azienda e se stesso. Vediamo ora come si presenta una leadership orientata alle persone.

Caratteristiche della leadership orientata alle persone

Un leader orientato alle persone ha i seguenti FATTI:

Equità: Sono equi e imparziali quando trattano con tutti i membri del loro team e non aggiungono ai preferiti. Si occupa anche di questioni quali retribuzione, ferie, straordinari e promozioni in modo equo, tenendo in primo piano gli interessi dei dipendenti

Sono equi e imparziali quando trattano con tutti i membri del loro team e non aggiungono ai preferiti. Si occupa anche di questioni quali retribuzione, ferie, straordinari e promozioni in modo equo, tenendo in primo piano gli interessi dei dipendenti Approcciabilità: I leader di questo tipo mettono in chiaro che tutti i membri del loro team possono avvicinarsi a loro e condividere le loro preoccupazioni, idee e feedback. Rispondono ai feedback onesti con gratitudine e umiltà

I leader di questo tipo mettono in chiaro che tutti i membri del loro team possono avvicinarsi a loro e condividere le loro preoccupazioni, idee e feedback. Rispondono ai feedback onesti con gratitudine e umiltà **Mentalità collaborativa: quando si tratta di condividere idee, piani e preoccupazioni con i membri del team, sono proattivi

Empatia: Riescono a mettersi nei panni dei propri dipendenti e a vedere le cose dal loro punto di vista

Riescono a mettersi nei panni dei propri dipendenti e a vedere le cose dal loro punto di vista Intelligenza emotiva : Apprezzano regolarmente i contributi delle persone econdividono con tatto i feedback costruttivi *Pensiero di potere: I leader vedono il loro ruolo come quello di un mentore eresponsabilizzano i loro dipendenti di apprendere, crescere e assumere titolarità, e mantengonoaffinare le proprie capacità di leadership *Fiducia: Ripongono fiducia nell'integrità dei membri del loro team

: Apprezzano regolarmente i contributi delle persone econdividono con tatto i feedback costruttivi *Pensiero di potere: I leader vedono il loro ruolo come quello di un mentore eresponsabilizzano i loro dipendenti di apprendere, crescere e assumere titolarità, e mantengonoaffinare le proprie capacità di leadership *Fiducia: Ripongono fiducia nell'integrità dei membri del loro team Orientamento alla soluzione: Identificano le aree di miglioramento nei loro processi principalmente affrontando i punti dolenti dei loro dipendenti

Questi FATTI sono i principali punti di forza di un leader orientato alle persone!

Ora, gli stili di leadership orientati alle persone spesso si scontrano con gli approcci orientati alle attività. A differenza dei leader orientati alle persone, un leader orientato al compito dà priorità all'efficiente completamento delle attività per raggiungere gli obiettivi aziendali. Ogni stile ha i suoi pro e contro ed entrambi hanno supporti e detrattori. Confrontiamo i due approcci.

Leadership orientata alle persone e leadership orientata alle attività

I termini "leadership orientata alle persone" e "leadership orientata alle attività" hanno avuto origine da Il modello di contingenza dell'efficacia della leadership di Fred Fiedler negli anni '60. Fiedler propose che l'efficacia della leadership dipende dall'interazione tra lo stile del leader e la situazione particolare.

Verificate le differenze tra i due approcci:

Area Direzione orientata al compito Direzione orientata alle persone Focus Raggiungere gli obiettivi e completare le attività in modo efficiente Costruire relazioni forti e supportare i membri del team Stile di leadership Direttivo, strutturato e spesso autoritario Collaborativo, empatico e di supporto Comunicazione Cancellata, spesso unidirezionale; enfatizza le direttive Aperta, bidirezionale; incoraggia feedback e dialogo Decisione Decisivo e spesso unilaterale Inclusivo; considera i contributi e il consenso del team Motivazione Orientato ai risultati; può utilizzare metriche di performance Orientato alle relazioni; favorisce un ambiente di lavoro positivo Dinamiche del team Chiarezza dei ruoli; può portare a un'atmosfera meccanica Coesione del team; incoraggia la comunicazione, la collaborazione e la creatività Adattabilità Meno flessibile; si concentra sui processi stabiliti Molto flessibile; prende in considerazione le esigenze del team Può portare a burnout, morale basso e microgestione. Può avere problemi con l'account e il processo decisionale Situazioni ideali Ambienti ad alta pressione che necessitano di risultati rapidi Ambienti che richiedono innovazione e coinvolgimento del team

Quale stile lavora meglio per voi? Voi e la vostra organizzazione trarreste beneficio da un cambiamento nella leadership stile? Da fare: scegliere l'uno o l'altro?

Bilanciare uno stile di leadership orientato alle persone e uno orientato alle attività

Le aziende si basano sui risultati. Nessuna azienda può sopravvivere se i traguardi non vengono raggiunti. Tuttavia, le attuali sfide che le aziende devono affrontare per assumere e trattenere talenti qualificati, insieme al cambiamento del panorama lavorativo - tra il 2020 e il 2023, il numero di persone a tempo pieno freelance è cresciuto del 91% -significa che nessun leader può permettersi di ignorare il fattore umano.

Quindi, come si può trovare un equilibrio? Seguite questi suggerimenti:

Quando pianificate un nuovo progetto, assegnate le risorse e il personale con attenzione. Non lesinate su questo aspetto! Ricordate la legge di Murphy: "Se qualcosa può andare storto, lo farà"

Comunicare gli obiettivi. Dichiarate le aspettative fin dall'inizio, offrite ai vostri dipendenti gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per soddisfare tali aspettative, monitorate regolarmente il loro stato e fate un passaggio quando hanno bisogno di aiuto

Da fare. Non. Micromaneggiare! A nessuno piace vedere il proprio capo che si accanisce su di lui

Implementate e perfezionate pratiche adatte alle esigenze specifiche del vostro team. Ad esempio, i dipendenti più giovani valorizzano la flessibilità, le opportunità di apprendimento e una cultura aziendale in linea con i loro valori, mentre quelli più anziani tendono a preferire compensi e benefit competitivi, opportunità di mentorship e aspettative cancellate. (Naturalmente, tutti vogliono l'equilibrio tra lavoro e vita privata)

Premiate i dipendenti per il buon lavoro svolto. Quando i dipendenti lavorano oltre l'orario di lavoro, dimostrano iniziativa o fanno il passo più lungo della gamba, i bravi leader -qualunque sia il loro stile di gestione-si assicurano che vengano riconosciuti e premiati

Punti di forza e di debolezza della leadership orientata alle persone

Come stile di gestione, la leadership orientata alle persone sembra un approccio vincente alla soddisfazione dei dipendenti e alla gestione positiva delle persone. A volte è vero, altre volte no.

Vantaggi della leadership orientata alle persone

la "leadership orientata alle persone" potrebbe sembrare un mantra della nuova era, ma è stata sperimentata e testata per anni, avendo radici in studi pubblicati negli anni '60 e '70 . Vi chiedete perché è così popolare? La risposta è nei seguenti benefici:

Costruendo un team efficace: consentendo una comunicazione aperta, la fiducia e il supporto reciproco, i leader orientati alle persone contribuiscono a costruire team forti e coesi, in grado di raggiungere efficacemente i propri obiettivi. Incoraggiano i dipendenti a condividere le loro idee, preoccupazioni e prospettive, creando un senso di titolarità e coinvolgimento

consentendo una comunicazione aperta, la fiducia e il supporto reciproco, i leader orientati alle persone contribuiscono a costruire team forti e coesi, in grado di raggiungere efficacemente i propri obiettivi. Incoraggiano i dipendenti a condividere le loro idee, preoccupazioni e prospettive, creando un senso di titolarità e coinvolgimento **Quando i dipendenti si sentono valorizzati, riconosciuti e supportati, è più probabile che siano motivati a dare il meglio di sé. I leader orientati alle persone cercano attivamente di capire le esigenze e le aspirazioni dei membri del loro team e forniscono loro le risorse e le opportunità di cui hanno bisogno per avere successo. Questo approccio può portare a una maggiore soddisfazione sul lavoro, a livelli più alti di coinvolgimento e a una migliore produttività

**Creando un ambiente di lavoro empatico e di supporto, i leader orientati alle persone aiutano i dipendenti a gestire lo stress, le difficoltà e le sfide. Incoraggiano la resilienza promuovendo il pensiero positivo, fornendo opportunità di crescita e sviluppo e offrendo supporto emotivo quando necessario

Mantenimento dei dipendenti: I leader orientati alle persone danno priorità alla creazione di una cultura del lavoro positiva, in cui i dipendenti si sentono valorizzati, rispettati e responsabilizzati. Questo approccio aumenta la fedeltà dei dipendenti, riduce il turnover e crea una forza lavoro più stabile

Alla luce di questi vantaggi, i leader efficaci adottano pratiche di gestione del team orientate alle persone per costruire team forti che raggiungano costantemente gli obiettivi.

Svantaggi della leadership orientata alle persone

Un approccio orientato alle persone può non essere adatto a tutti gli scenari. A volte può risultare problematico:

**I Teams che cercano di ottenere input da tutti i membri del team devono ricordarsi di questi input quando prendono le decisioni. Ciò può richiedere molto tempo ed essere inefficace

**Riduzione della responsabilità: i leader che instaurano relazioni strette con i propri dipendenti possono avere difficoltà ad adottare un approccio duro quando necessario, ad esempio quando si tratta di un dipendente con prestazioni insufficienti

**Pensiero di gruppo: il termine "pensiero di gruppo" si riferisce ai membri del team che concordano tra loro solo per conformarsi. Questa mentalità da gregge può portare alla soppressione delle critiche e alla perdita di preziose intuizioni

**Risentimento dei dipendenti: i dipendenti abituati a far sentire la propria voce possono risentirsi se i loro input non vengono presi in considerazione

**In organizzazioni più grandi o più strutturate, la natura del lavoro può richiedere un approccio più focalizzato sulle attivitàleadership del team per mantenere l'efficienza e la produttività

Queste, tuttavia, sono le possibilità peggiori. Pratiche e strumenti di gestione del team ben progettati possono ridurre il potenziale di uno di questi casi. ClickUp -una soluzione unica per il project management delle risorse umane che può aiutarvi a implementare pratiche orientate alle persone nella vostra organizzazione, potrebbe essere quello che state cercando.

Come implementare la leadership orientata alle persone nelle organizzazioni

Vediamo alcuni passaggi per integrare le pratiche di leadership orientate alle persone nel vostro ambiente di lavoro:

1. Coltivare l'empatia e la comprensione

Ascoltate sinceramente le prospettive, le esigenze e le preoccupazioni dei vostri dipendenti. Questo dimostra che date valore ai loro contributi e vi impegnate a comprendere le loro esperienze.

Considerate anche la possibilità di fornire corsi di formazione sull'empatia per aiutare i provider a sviluppare la loro intelligenza emotiva e a entrare meglio in contatto con i membri del loro team. Anche una politica della porta aperta può incoraggiare una comunicazione aperta e rendere più facile per i dipendenti esprimere i propri pensieri e sentimenti.

2. Costruire fiducia e relazioni

La fiducia porta a una cultura del lavoro forte e positiva. La trasparenza è fondamentale: siate aperti e onesti sugli obiettivi, le decisioni e le sfide dell'organizzazione. Questo crea fiducia e aiuta i dipendenti a sentirsi informati e coinvolti.

Anche l'onestà è importante: comunicare apertamente e sinceramente con i membri del team. Questo favorisce la fiducia e il rispetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-121.png Visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

Costruite una cultura dell'empatia e della comprensione nella vostra organizzazione con la visualizzazione di ClickUp Chat

È possibile utilizzare la vista ClickUp Chattare visualizzare per comunicare con i team e i singoli, in sincronia e in tempo reale. Utilizzatela per congratularvi con loro per un lavoro terminato bene, per dare loro un feedback costruttivo e per condividere aggiornamenti importanti. In questo modo i vostri dipendenti avranno una piattaforma per trasmettere le loro idee e condividere le loro preoccupazioni con voi.

3. Dare priorità al benessere dei dipendenti

Un leader orientato alle persone comprende l'importanza del benessere dei dipendenti. È possibile promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata attraverso accordi e politiche di lavoro flessibili.

Offrire programmi di benessere, come seminari sulla gestione dello stress e screening sanitari, dimostra il vostro commit nei confronti della salute fisica e mentale dei vostri dipendenti. Il provider di programmi di assistenza ai dipendenti (EAP) può anche aiutare i dipendenti in difficoltà ad affrontare le sfide personali.

4. Responsabilizzare e delegare

La fiducia dei dipendenti nella titolarità del loro lavoro e nelle loro decisioni dimostra che credete nelle loro capacità. Delegate le attività in modo appropriato per responsabilizzare i dipendenti, ridurre il carico di lavoro e promuovere il senso di responsabilità. Fornite regolarmente feedback e riconoscimenti per motivare e incoraggiare i provider. I rinforzi positivi possono essere molto utili per aumentare il morale e produttività.

Il Modello di piano di gestione delle attività di ClickUp può aiutarvi in questo senso.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-122.png Mantenete il vostro team organizzato e concentrato sugli obiettivi con il modello di gestione delle attività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-211294139&department=operations Scaricate questo modello /$$$cta/ Questo modello è utile per chiarire ruoli e responsabilità tra i membri del team, aumentando la produttività. Aiuta i manager e i dipendenti a creare report personalizzati sullo stato, visualizzazioni delle attività e categorie per tenere traccia degli stati.

Inoltre, aiuta a delineare e fissare gli oggetti che facilitano la gestione delle attività e delle priorità. Tutte queste funzionalità/funzioni rendono la comunicazione con i dipendenti gratis, definendo le responsabilità e stabilendo le aspettative sui risultati.

Ecco una panoramica di ciò che offre questo modello:

Utilizzare la vista Team per pianificare e organizzare le riunioni del team

Organizzare le riunioni per reparto in modo da utilizzare il tempo di tutti in modo efficiente con la visualizzazione Programma per reparto

in modo da utilizzare il tempo di tutti in modo efficiente con la visualizzazione Programma per reparto Tenere traccia dello stato di avanzamento e delle attività per ogni reparto con la visualizzazione Stato per reparto

con la visualizzazione Stato per reparto Fornire ai membri del team una vista una tabella di marcia per l'esito positivo con la Guida introduttiva Visualizza

una tabella di marcia per l'esito positivo con la Guida introduttiva Visualizza Organizzare le attività in cinque diversi stati Annullato, Completato, Bloccato, Da fare, In lavorazione - per tenere traccia dei progressi

Aggiornare gli stati man mano che si procede con le attività per tenere informati gli stakeholder sui progressi compiuti

per tenere informati gli stakeholder sui progressi compiuti Monitoraggio e analisi delle attività per garantire la massima produttività

5. Promuovere una cultura del lavoro positiva

Creare un ambiente inclusivo in cui tutti si sentano valorizzati e rispettati. Celebrare gli esiti positivi, sia individuali che di team per aumentare il morale e creare un senso di realizzazione. Incoraggiare l'apprendimento e lo sviluppo continuo dimostra il vostro commit per la crescita e lo sviluppo professionale dei vostri dipendenti.

6. Dare l'esempio

Come leader, le vostre azioni parlano più delle vostre parole. Quindi, modella i comportamenti che ti aspetti dal tuo team, come empatia, fiducia e rispetto. Essere genuini e autentici nelle interazioni con i dipendenti costruisce fiducia e credibilità.

Inoltre, nello sviluppo di un approccio orientato alle persone si deve tenere conto della leadership dei servitori. **Essere attenti agli orari dei dipendenti e rispettare i loro limiti è un buon punto di partenza. Fate da guida per servire, e loro seguiranno il vostro esempio.

7. Misurare e valutare

È importante misurare e valutare i lavori richiesti per valutare l'efficacia della vostra leadership orientata alle persone. Conducete sondaggi regolari tra i dipendenti per ottenere un prezioso feedback sul vostro stile di leadership e sull'ambiente di lavoro. Inoltre, monitorate gli indicatori di prestazione chiave (KPI) per misurare l'impatto del vostro approccio orientato alle persone sui risultati organizzativi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-123.png La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp /$$$img/

Assegnate attività e monitorate lo stato delle vostre strategie di leadership con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp può rendere tutto questo più semplice. Fornisce una piattaforma centralizzata per il monitoraggio dello stato dei dipendenti, per facilitare la comunicazione aperta e per allineare i team, elementi chiave di una leadership orientata alle persone.

Offre diverse funzionalità/funzione che possono aiutarvi a condurre sondaggi regolari sui dipendenti e a monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per migliorare il vostro stile di leadership e l'ambiente di lavoro in generale.

Ecco alcune delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp:

Sondaggi personalizzabili: Creazione di sondaggi personalizzati tramiteModuli di ClickUp che possono essere distribuiti ai dipendenti. Questa personalizzazione consente di raccogliere feedback specifici relativi agli stili di leadership e alla cultura dell'ambiente di lavoro

Creazione di sondaggi personalizzati tramiteModuli di ClickUp che possono essere distribuiti ai dipendenti. Questa personalizzazione consente di raccogliere feedback specifici relativi agli stili di leadership e alla cultura dell'ambiente di lavoro Monitoraggio del coinvolgimento: Monitoraggio dei livelli di coinvolgimento dei dipendenti, che può essere collegato direttamente ai risultati del sondaggio. Analizzando i dati sul coinvolgimento, è possibile identificare le aree di miglioramento del proprio approccio alla leadership

Monitoraggio dei livelli di coinvolgimento dei dipendenti, che può essere collegato direttamente ai risultati del sondaggio. Analizzando i dati sul coinvolgimento, è possibile identificare le aree di miglioramento del proprio approccio alla leadership Task management: Assegnare le responsabilità e monitorare lo stato dei progetti, assicurandosi che il feedback dei sondaggi venga seguito con attenzioneAttività di ClickUp *Metriche di performance: Monitoraggio di varie metriche di performance attraversoClickUp Dashboard. Questa funzionalità/funzione permette di monitorare in tempo reale gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alla soddisfazione e alla produttività dei dipendenti

Assegnare le responsabilità e monitorare lo stato dei progetti, assicurandosi che il feedback dei sondaggi venga seguito con attenzioneAttività di ClickUp *Metriche di performance: Monitoraggio di varie metriche di performance attraversoClickUp Dashboard. Questa funzionalità/funzione permette di monitorare in tempo reale gli indicatori chiave di prestazione (KPI) relativi alla soddisfazione e alla produttività dei dipendenti Impostazione e gestione degli obiettivi: Supporta l'impostazione degli obiettivi sia a livello individuale che di team conClickUp Obiettivi. Allineare questi obiettivi con le aspirazioni dei dipendenti e con i risultati dell'organizzazione e misurare lo stato di avanzamento attraverso controlli e aggiornamenti regolari

Leggi anche: Come impostare obiettivi SMART per i manager Nel complesso, ClickUp offre una suite completa di strumenti che possono aiutarvi a raccogliere efficacemente i feedback dei dipendenti e a misurare l'impatto della vostra leadership sui risultati organizzativi. Queste funzionalità/funzione supportano le capacità di leadership orientate alle persone, favorendo una forza lavoro più impegnata e produttiva.

La necessità di leader più orientati alle persone

Se anteponete le persone alle attività, queste metteranno l'azienda al primo posto. Quando incoraggiate e coinvolgete quotidianamente i vostri dipendenti, utilizzando il metodo di le giuste strategie di leadership, saranno più efficienti.

Un sorriso, una parola di congratulazioni, un abbraccio o anche un riconoscimento di un buon lavoro fanno di voi un leader migliore e orientato alle persone. E se siete arrivati fino a questo punto dell'articolo, sappiate che siete già a metà dell'opera!

Tuttavia, trovare il software giusto per allinearsi agli obiettivi della vostra azienda è fondamentale. Se avete già iniziato la ricerca, vi consigliamo ClickUp, le cui funzionalità/funzioni vi aiuteranno a migliorare il vostro stile di leadership. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso!