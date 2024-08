Come essere più produttivi dopo il lavoro: Suggerimenti e trucchi

La sensazione di uscire dall'ufficio con un elenco principale di cose da fare non è piacevole. Tutti noi l'abbiamo provata stanchezza mentale .

Ma se ci fosse un modo per sconfiggere questo elenco e godersi un po' di meritato relax dopo il lavoro?

Padroneggiare la produttività post-lavoro non significa solo stipare più attività nel resto della giornata, ma trasformare intelligentemente quelle ore preziose in un trampolino di lancio per la realizzazione personale.

Scopriamo come superare il crollo serale e l'ansia da tempo in modo da rimanere energici durante la giornata.

Come essere produttivi dopo il lavoro

La chiave per padroneggiare le ore dopo il lavoro è stabilire una routine strategica con i giusti strumenti di produttività che vi aiutano a sfruttare al meglio il vostro tempo libero dopo il lavoro. ClickUp , una piattaforma unica per il project management e la produttività, può cambiare le carte in tavola, aiutandovi a trovare il tempo per la vostra vita personale e per le attività ricreative che vi danno gioia.

Esploriamo alcune strategie chiave che vi aiuteranno a migliorare la produttività e fare un buon uso del tempo che trascorre dopo il lavoro.

Stabilire una routine post-lavorativa

Tutti hanno bisogno di una pausa mentale, soprattutto dopo un'estenuante giornata di lavoro. Abbiamo tutti bisogno di cambiare marcia e di prenderci il tempo per rilassarci, sentirci ricaricati e rifornire il nostro corpo e la nostra mente di energia sufficiente per Da fare di nuovo.

Tuttavia, anche se potreste sentire l'impulso di tornare a casa e guardare subito la TV o dedicarvi alle attività banali che dovete svolgere prima di andare a letto, potrebbe essere utile lavorare a cose significative che vi diano un senso di appagamento e supportino la vostra salute mentale.

Il primo passaggio è avere l'intenzione di stabilire una routine post-lavoro. Quali sono le cose della vostra vita personale su cui volete concentrarvi dopo una lunga giornata di lavoro? Da fare: mangiare sano e preparare un pasto nutriente? Da fare per dedicare la maggior parte del tempo alla connessione con il partner, la famiglia o gli amici? Oppure volete dedicare un'ora ogni sera a sviluppare una nuova abilità o a esercitarvi con l'oboe?

In ogni caso, una bella routine post-lavorativa è un cuscinetto essenziale, che crea un passaggio mentale dalla modalità lavoro al tempo personale. Questo vi permette di decomprimere e di essere più presenti nelle vostre serate, riducendo in ultima analisi lo stress e l'ansia.

Vediamo come stabilire questa routine.

Creare un periodo di transizione

Sonnecchiare davanti a Netflix è una cosa. Anche l'estremo opposto non è l'ideale. Invece di buttarvi subito nelle faccende domestiche quando tornate a casa, prendetevi un po' di tempo per riposare e rilassarvi.

Utilizzare Documenti ClickUp per creare una semplice lista di controllo per la liquidazione. ClickUp Docs consente di creare e collaborare ai documenti. Funziona come una combinazione tra un elaboratore di testi e un'area di lavoro condivisa.

È possibile annotare facilmente attività come fare una passeggiata di 15 minuti [impostare un timer in un'area di lavoro] ClickUp Blocco del tempo ´[linkare direttamente alla playlist in un documento di ClickUp], o leggere qualche pagina di un libro che vi piace ´[aggiungere il libro a un'attività di ClickUp con una data di scadenza]. Questa zona cuscinetto aiuta a facilitare la transizione tra la vita professionale e quella privata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-gif-4.gif Documenti ClickUp /$$$img/

Organizza, condividi e modifica le tue attività con ClickUp Documenti

Impostare orari coerenti

Allenate il vostro cervello ad associare determinati orari a specifiche attività. Programmate nel calendario le ore di concentrazione per affrontare le attività importanti. Dedicate più ore alle attività che vi danno un senso di realizzazione alla fine della giornata.

Potete anche sincronizzare i vostri tempi di inattività con app che bloccano i tempi di inattività per impostare le ore di concentrazione per la settimana. In questo modo vi assicurate di essere regolari e impegnati. Ricordate che la costanza crea slancio e rende più facile scivolare in uno stato di produttività anche durante una giornata di lavoro a triplo picco .

Dare priorità e pianificare la serata

Dopo una lunga giornata di lavoro, un lungo elenco di attività domestiche può farvi sentire completamente sopraffatti, portandovi a procrastinare e ad esaurirvi mentalmente. Prendetevi invece qualche minuto per stabilire le priorità delle attività e pianificare la serata. In questo modo potrete mantenere la produttività, sentirvi realizzati e riposare come si deve.

Non cercate di fare molto; concentratevi semplicemente su ciò che è più importante e trascorrete il resto del vostro tempo libero Da fare con ciò che vi piace veramente e riposando (la maggior parte degli esperti raccomanda almeno 7-8 ore di sonno per gli adulti). In questo modo vi sentirete ricaricati e vi crogiolerete nella consapevolezza che state facendo progressi verso i vostri obiettivi personali.

Fate un elenco delle cose da fare

Utilizzate La gestione delle attività di ClickUp per creare un elenco completo di cose da fare la sera. Suddividete gli obiettivi più grandi in attività secondarie gestibili [ClickUp consente di creare sottoattività all'interno di sottoattività per progetti complessi].

Assegnare priorità utilizzando ClickUp priorità un pratico sistema di bandiere [bandiera grigia per la bassa priorità, bandiera blu per la normale priorità, bandiera gialla per l'alta priorità e bandiera rossa per le attività urgenti] per terminare le attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-562.png Gestione delle attività di ClickUp /$$$img/

Impostate le vostre attività in base alle priorità utilizzando ClickUp Task Management

Iniziare con attività piacevoli

Chi ha detto che Da fare attività produttive è un lavoro di routine? Iniziate la vostra serata con una rapida vittoria affrontando un'attività che vi piace. Utilizzate Vista Elenco di ClickUp per creare elenchi personalizzati e filtrare le attività, in modo da vedere tutte le attività più gradite in un unico posto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Elenco-view-gif.gif Vista Elenco di ClickUp /$$$img/

Visualizzate gli elementi di azione in ordine cronologico con la vista Elenco di ClickUp

Per semplificare le cose, potete provare Automazioni di ClickUp per classificare automaticamente le attività piacevoli nel vostro elenco "Evening Wins", garantendo un inizio soddisfacente della vostra routine di riposo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-563.png Automazioni di ClickUp /$$$img/

Eliminate le attività ripetitive per migliorare la vostra produttività con le Automazioni ClickUp

Gestite i vostri livelli di energia

I livelli di energia variano naturalmente nel corso della giornata. Programmare le attività ad alta energia, come l'esercizio fisico o l'affrontare un progetto di aggiornamento impegnativo, nel momento in cui siete più concentrati vi permette di essere più produttivi. Allo stesso modo, riservare le attività a bassa energia per la tarda serata permette di rilassarsi in modo efficace, di dormire bene e di evitare il burnout.

Fate delle pause

Programmate le pause nel vostro piano di produttività . Impostate la durata in un momento che vi sembra sensato e assegnate un'etichetta come "Passeggiata" o "Meditazione" Alzarsi, muoversi o passare all'aria aperta vi darà più energia.

Uscire all'aperto

Bloccate l'"Ora del sole" nel vostro programma ClickUp come promemoria per ottenere la vostra dose giornaliera di vitamina D. Potete anche integrarlo con altri programmi di modelli di blocco del tempo per impostare un'ora solare ricorrente per ogni giorno della settimana.

Se di solito non siete a casa prima del tramonto, cercate di programmare il tempo all'aperto prima di andare a lavorare. Anche una breve passeggiata all'aperto può fare miracoli per la salute mentale, la chiarezza e la concentrazione.

Limitare le distrazioni

A volte, scorrere senza pensieri i social media può essere la pausa mentale di cui tutti abbiamo bisogno. Ma se passate ore a farlo e vi sembra di aver sprecato tempo prezioso, forse avete un problema. Il nostro mondo digitale è pieno di notifiche e stimoli costanti e lasciare che si impadronisca della vostra vita post-lavorativa può rendere difficile concentrarsi su un'attività.

Limitando le distrazioni durante la routine post-lavorativa, si crea un ambiente concentrato. Questo vi permette di impegnarvi a fondo nell'attività che avete scelto di svolgere, che si tratti di cucinare un pasto, leggere un libro o trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari. Il risultato? Aumento della produttività e maggiore senso di realizzazione delle vostre serate!

Riducete il tempo trascorso sullo schermo

A volte è necessario interrompere del tutto il rumore. Silenziate le notifiche per un periodo prestabilito. Questo riduce al minimo le distrazioni e permette di concentrarsi sull'attività da svolgere. Utilizzare Il monitoraggio del tempo di ClickUp per garantire una gestione produttiva del tempo, con note ed etichette per organizzare il lavoro in modo efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Time-Tracking-feature.gif La funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp /$$$img/

Tenete traccia della vostra routine quotidiana con la funzione di monitoraggio del tempo di ClickUp

Creare un'area di lavoro dedicata

Designate un'area specifica della vostra casa come "zona di produttività". Questa separazione fisica aiuta ad allenare il cervello ad associare lo spazio al lavoro concentrato. Utilizzate questa zona di produttività per seguire un corso, allenarvi o praticare la mindfulness.

Utilizzare Il project management di ClickUp per accedere alle attività e agli elenchi da fare ovunque. Questa flessibilità vi permette di creare la vostra zona di produttività ideale, che sia la scrivania del vostro ufficio a casa o una comoda sedia in un angolo tranquillo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-564.png ClickUp Project Management /$$$img/

Gestite facilmente le vostre attività ovunque e in qualsiasi momento con ClickUp Project Management

Investire nella crescita personale

Le ore dopo il lavoro sono un'opportunità preziosa per investire su se stessi.

Ad esempio, imparando una nuova abilità, dedicandosi a un hobby o semplicemente dedicando del tempo a pratiche di cura di sé come la meditazione o lo yoga. Investendo nella crescita personale, si favorisce il benessere, si ampliano le conoscenze e si diventa la versione migliore di se stessi.

Imparate qualcosa di nuovo

Utilizzare ClickUp Mappe mentali per fare brainstorming e strutturare le idee per l'apprendimento di una nuova abilità [aggiungete alle vostre attività di ClickUp i corsi online che ritenete interessanti]. Le mappe mentali di ClickUp sono rappresentazioni visive di idee, perfette per fare brainstorming e delineare percorsi di apprendimento.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-565.png ClickUp Mappe Mentali /$$$img/

Delineare la nuova routine con le mappe mentali di ClickUp

Impegnatevi nei vostri hobby

Programmate del tempo dedicato a seguire le vostre passioni, che si tratti di dipingere [aggiungete un'attività per acquistare i materiali!], scrivere [create un documento ClickUp con i concetti per il vostro prossimo progetto!] o suonare musica [collegate le sessioni di pratica o i tutorial online alle vostre attività].

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-566.png Elencate e organizzate i vostri elementi d'azione con il modello ClickUp per la produttività personale https://app.clickup.com/signup?modello=t-54073153&dipartimento=personale-{\_gl=1\*14p2mu\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjA2MTY5NzMuQ2p3S0NBanc0cmkwQmhBdkVpd0E4b282RjNOZmRTSE9MX0pKSllMXy1hTWNHdkxlNTcteUw1eXMzY1BVeDViSzJvRWdQjU0bkZNSDV4b0N4eDhRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTg5Njk3MjE2LjE3MTk2Mzk1Mzg.

Scarica questo modello /$$$cta/

Create elenchi separati per i progetti personali e gli hobby con il modello Modello di produttività personale ClickUp . Il modello offre 15 stati personalizzati per aiutarvi a monitorare efficacemente lo stato delle vostre attività. La visualizzazione dello stato di ogni attività consente di vedere facilmente ciò che richiede attenzione e ciò che è già stato realizzato, riducendo il disordine mentale del monitoraggio dello stato.

I campi personalizzati consentono di adattare le attività alla propria routine. Questo vi aiuta ad avere una panoramica chiara delle vostre attività e a prendere decisioni informate su dove concentrare i vostri lavori richiesti.

Mantenere la responsabilità

Attenersi a qualsiasi routine può essere impegnativo, soprattutto quando si è stanchi dopo una lunga giornata di lavoro. Il monitoraggio di se stessi aiuta a rimanere in carreggiata e motivati. Se prendete un commit con voi stessi, rispettatevi abbastanza da mantenerlo.

In questo caso, un'app per la produttività può monitorare lo stato di avanzamento e fornire promemoria per mantenere la concentrazione. Avere qualcuno o qualcosa che vi responsabilizzi aumenta notevolmente le possibilità di raggiungere i vostri obiettivi.

Impostare gli obiettivi

Impostate obiettivi chiari e misurabili per le vostre serate con Obiettivi ClickUp . Definite l'esito positivo per voi. Siate specifici!

Quantificate gli obiettivi quando possibile [ad esempio, "imparare 10 verbi spagnoli questa settimana" o "completare due sessioni di yoga"]. Suddividete gli obiettivi in attività cardine più piccole e raggiungibili utilizzando le attività secondarie di ClickUp. L'assegnazione di date di scadenza e di dipendenze per la realizzazione di queste attività secondarie all'interno dei vostri obiettivi vi mantiene in carreggiata e motivati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Obiettivi-gif.gif Obiettivi di ClickUp /$$$img/

Rimanete aggiornati sul vostro elenco di cose da fare utilizzando ClickUp Obiettivi

Condivisione con altri utenti

A volte, un po' di pressione amichevole può fare una grande differenza. ClickUp supporta la collaborazione con il team, quindi sfruttate questa funzionalità/funzione! Condividete i vostri obiettivi, spunti di produttività e gli elenchi di cose da fare con un amico fidato, un membro della famiglia o un account.

La reportistica dei vostri stati può essere un potente motivatore. Sapere che qualcuno ha a cuore il vostro esito positivo e fa il tifo per voi può accendere la vostra grinta e farvi impegnare nei vostri obiettivi dopo il lavoro.

Riflettere e aggiustare

La vita cambia continuamente, e così dovrebbe essere anche per la vostra routine post-lavorativa. Prendersi del tempo per riflettere su ciò che funziona e su ciò che non funziona vi permette di apportare modifiche che ottimizzano le vostre serate.

Ad esempio, Da fare ogni sera dopo il lavoro è stancante preparare la cena? Forse dovete cambiare la vostra routine in modo da dedicare qualche ora al fine settimana per preparare i pasti e congelare il cibo per la settimana.

Da fare: avete riscoperto la vostra passione per il pianoforte? Forse potete modificare il vostro programma per dedicargli più tempo. Riflettendo e modificando regolarmente la vostra routine post-lavorativa, vi assicurate che rimanga uno strumento dinamico che serva a soddisfare le vostre esigenze in evoluzione e vi aiuti a prosperare anche al di fuori del lavoro.

Verificate i vostri stati

Alla fine di ogni settimana programmate un momento di riflessione sui risultati ottenuti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-567.png Tenete traccia dei vostri stati con il modello di produttività di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-900200039654&dipartimento=personale-{\_gl=1\*pco8zb\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjA2MTY5NzMuQ2p3S0NBanc0cmkwQmhBdkVpd0E4b282RjNOZmRTSE9MX0pKSllMXy1hTWNHdkxlNTcteUw1eXMzY1BVeDViSzJvRWdQjU0bkZNSDV4b0N4eDhRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTg5Njk3MjE2LjE3MTk2Mzk1Mzg.

Scarica questo modello /$$$cta/

Monitorate il vostro stato con i dati significativi acquisiti in Modello di rapporto sulla produttività personale di ClickUp .

Scoprite cosa ha funzionato bene e identificate le aree da migliorare. Avete gestito efficacemente le vostre ore di concentrazione? In caso contrario, potrebbe essere necessario modificare il formato dell'elenco delle cose da fare, riconfigurare la zona di produttività o impostare obiettivi diversi. Questo modello di produttività può aiutarvi a ottenere tutto questo e molto di più_

Il modello consente anche di creare attività con 15 diversi stati personalizzati, come Pasti pianificati, Acquisti al mercato della carne e Completati. Questa chiarezza riduce il disordine mentale spesso associato alla gestione di più attività, consentendo una transizione più fluida dal lavoro alle attività personali.

Le diverse visualizzazioni del modello si adattano ai vari stili di lavoro. Per esempio, la vista Bacheca consente di visualizzare lo stato delle attività con un solo sguardo, mentre la vista Elenco aiuta a pianificare nel dettaglio. Questa adattabilità migliora la concentrazione e l'organizzazione, rendendo più facile la gestione delle attività successive al lavoro. È anche possibile utilizzare il timer integrato per monitorare il tempo dedicato a ogni attività, per misurare con maggiore precisione la produttività.

Rimanete flessibili

Siate pronti ad adattare la vostra routine post-lavorativa in base alle necessità. Si presentano eventi inaspettati? Nessun problema! Modificate facilmente il vostro programma e i vostri elenchi di cose da fare con ClickUp Brain uno strumento di IA, anche al volo. È il vostro partner intelligente che vi aiuta a risparmiare tempo aumenta la produttività e migliora l'accuratezza grazie a:

Automazioni delle attività e provider di informazioni istantanee

Concentrandosi sul lavoro ad alto valore, riducendo il tempo speso in attività ripetitive

Eliminazione degli errori e garanzia di coerenza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-568.png ClickUp Brain /$$$img/

Gestisci il tuo tempo e le tue attività in modo intelligente con ClickUp Brain

Fai fruttare le tue ore di lavoro dopo il lavoro con ClickUp

Ecco fatto! Grazie a questi consigli, potrete sfruttare al meglio le vostre ore di lavoro e trovare un senso di pace e di realizzazione senza sentirvi sopraffatti. Godetevi la soddisfazione di misurare la produttività vedere ridursi l'elenco personale delle cose da fare e raggiungere i propri obiettivi personali. E ricordate che va benissimo rivedere gli episodi della vostra sitcom preferita quando ne avete bisogno.

