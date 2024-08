Come la giornata di lavoro a triplo picco influisce sulla produttività

Quand'è stata l'ultima volta che avete spento il computer alle 18.00 e avete concluso la vostra giornata proprio in quel momento? La maggior parte dei professionisti oggi non chiude affatto, lavorando negli orari che meglio si adattano alle loro esigenze.

Soprattutto dopo la pandemia, con tutti i lavori da remoto/ibridi, il tradizionale 9-5 ha lasciato il posto a quella che viene definita una giornata a triplo picco.

Che cos'è una giornata a triplo picco?

Una giornata a triplo picco è quella in cui un professionista ha tre distinti picchi di produttività all'interno di una giornata lavorativa: uno al mattino, un altro dopo pranzo e il terzo in tarda serata.

Che si tratti di rispondere alle email un'altra volta la sera o di scrivere una relazione dopo aver messo a letto i bambini, il terzo picco sta diventando parte integrante del lavoro moderno.

Comprendere la giornata lavorativa a triplo picco

Durante la pandemia, i ricercatori di Microsoft hanno osservato una aumento nell'uso di Teams la sera. Questa tendenza è proseguita a lungo, con circa il 30% dei dipendenti Microsoft che ha avuto un picco serale di lavoro, non solo di messaggistica interna, come misurato negli eventi della tastiera riportati di seguito.

Terzo picco di produttività dalle 21 alle 23 (Fonte: Microsoft )

Prima di capire come sfruttare a proprio vantaggio i giorni di triplo picco, vediamo perché è nata questa tendenza.

Strumenti digitali: Gli strumenti di collaborazione e comunicazione rendono più facile rispondere ai messaggi in qualsiasi momento. Le tecnologie mobili lo rendono più facile. Così, quando qualcuno ha un momento libero la sera, può lavorare.

Teams: Oggi i team interfunzionali lavorano attraverso i fusi orari. Un team aziendale negli Stati Uniti lavora regolarmente con team di ingegneri in India. La sovrapposizione dei tempi avviene la sera, creando nuovi picchi di produttività.

Esigenze diverse: Oggi i membri del team considerano il lavoro e la vita come ugualmente importanti. Entrambi i genitori scelgono di andare a prendere i figli a scuola, di guardare una partita di calcio o semplicemente di guardare un film in coppia. Il terzo picco di produttività consente loro di fare una pausa durante i cali di produttività senza perdere tempo.

Mentre il mondo si evolve verso un nuovo modello di lavoro, vediamo quali sono i tre picchi di produttività.

Decifrare i giorni di triplo picco

La tradizionale giornata lavorativa dalle 9 alle 5 aveva in genere due picchi di produttività: Uno al mattino e un altro al pomeriggio. A seconda delle esigenze aziendali e delle preferenze dei dipendenti, questi ultimi pianificavano la loro giornata per terminare il lavoro.

Ora che esiste un terzo picco, vediamo come i tre picchi spesso si combinano per formare una giornata lavorativa.

Picco di concentrazione

È il primo picco di produttività che si verifica all'inizio della giornata, quando ci si impegna in un lavoro profondo e concentrato, sfruttando gli alti livelli di energia e la minore quantità di lavoro di produttività . Soprattutto se siete persone mattiniere, potreste amare il silenzio e la pace che si possono trovare nelle prime ore del mattino.

Gli scrittori scrivono o modificano al mattino. Gli artisti creano arte. Gli sviluppatori risolvono problemi o fanno codice. I project manager usano questo tempo per raccogliere dati e identificare opportunità di miglioramento.

Picco di collaborazione

Questo è il secondo picco di produttività, che si verifica tipicamente a mezzogiorno. Appena dopo pranzo, potreste aver interrotto la concentrazione che avevate al mattino, ma avete voglia di terminare il lavoro. Quindi, Da fare le attività di collaborazione necessarie.

Alcune delle attività che sono ideali per il vostro picco di produttività sono:

Rispondere alle email

Chiamate interne e ai client

Rispondere ai commenti dei membri del team sulle attività

Revisioni e valutazioni

Picco di recupero

L'ultimo picco si verifica in tarda serata. In questo periodo potreste concludere il vostro lavoro, pianificare il giorno successivo o dedicarvi ad attività creative che beneficiano di una riflessione tranquilla.

Ad esempio, un project manager può rivedere lo stato della giornata e impostare le priorità per il giorno successivo. Un team leader potrebbe cancellare le email e i messaggi arrivati nel pomeriggio.

Questo picco serve a concludere la giornata e a preparare l'esito positivo per il giorno successivo.

Come i giorni di triplo picco influenzano l'equilibrio tra lavoro e vita privata

Fondamentalmente, il concetto di giornata a triplo picco cambia il modo in cui il lavoro è stato terminato per decenni. Mette in discussione l'orario 9-5, che naturalmente evoca preoccupazioni legate al sovraccarico di lavoro. Soprattutto dopo la pandemia, le persone tendevano a sovraccaricarsi di lavoro per una serie di motivi. Questo ha una profonda influenza sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Gestione del tempo: La giornata lavorativa tipica di otto ore ha ora tre picchi, che impongono alle persone di adattare i propri orari di conseguenza. È importante per l'equilibrio tra lavoro e vita privata che il terzo picco non aggiunga altre due ore di lavoro alla giornata. Ciò significa anche che i gestori del team devono adattarsi alle preferenze di ogni membro del team durante la programmazione del lavoro.

Disponibilità: Il terzo picco suggerisce che i lavoratori della conoscenza sono disponibili per un paio d'ore alla fine della giornata. A volte, quello che inizia come un rapido controllo delle email o una breve chiamata con Microsoft Teams può prolungarsi per molte ore. Questo può consumare le ore di lavoro o, peggio, di sonno di una persona.

Spazio mentale: Quando la giornata si prolunga fino alla notte, c'è il rischio che il lavoro rimanga in testa per tutto il tempo. Questo può occupare indebitamente lo spazio mentale, impedendo ai dipendenti di concentrarsi con tutta la mente sulla famiglia, sugli amici e sulla vita personale. Questo può influire negativamente sull'equilibrio tra lavoro e vita privata.

Procrastinazione: È probabile che i dipendenti rimandino le attività più impegnative all'ultimo momento della giornata. Questo può essere particolarmente vero se le giornate sono piene di riunioni, che spingono i membri del team a fare i lavori importanti fino a tarda notte.

Sbronzatura: Chi ha regolarmente giorni di triplo picco potrebbe essere sovraccarico di lavoro. Questo può portare a stress e burnout, con conseguente improduttività a lungo termine. Sostenere il picco di produttività tre volte al giorno può essere stressante e quasi impossibile.

Nonostante le sue potenziali insidie, il giorno di triplo picco è estremamente comune e deve essere affrontato. I manager farebbero bene ad adattarsi a questo nuovo modello e a guidarlo in modo appropriato.

Il ruolo dei manager nell'abbracciare i giorni di triplo picco

I manager hanno un ruolo fondamentale nel garantire la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata dei team. Se da un lato la nuova tendenza dei giorni di triplo picco può essere produttiva, dall'altro può avere effetti negativi se non viene gestita correttamente.

Per gestire correttamente i team che hanno giorni di triplo picco, i manager devono avere le seguenti caratteristiche.

Empatia: Ricordate che non tutti hanno giorni di triplo picco. Alcuni lavorano ancora dalle 9 alle 5 e pianificano la loro vita in base a questo, anche se hanno orari flessibili. Quindi, non aspettatevi che tutti siano disponibili durante la notte. Provate tecniche come giochi di gestione del tempo per capire la struttura della giornata lavorativa del team e rispettare le sue preferenze.

Piano: Il terzo picco non deve essere un peso aggiuntivo per i membri del team che hanno già giornate produttive di otto ore.

Incoraggiate i dipendenti a fare pause regolari per ricaricarsi. Fate sapere loro che non c'è problema a iniziare tardi o a fare una pausa nel pomeriggio per poi tornare a lavorare più tardi. Supportate le iniziative che promuovono il benessere fisico e mentale, come i programmi di esercizio fisico, le sessioni di mindfulness o l'accesso alle risorse per la salute mentale.

Progettazione dell'ambiente: Creare un ambiente di lavoro che riduca al minimo le aspettative dal terzo picco.

Eliminare le distrazioni e le interruzioni nel primo picco o nell'ora di concentrazione

Implementare le ore di silenzio o impostare spazi silenziosi dedicati in ufficio per evitare che i membri del team abbiano bisogno della notte per concentrarsi

Programmare le riunioni e concentrarsi sul Programma

Utilizzare la documentazione e i modelli di lavoro asincroni per evitare riunioni inutili

Per chi lavora da remoto, sfruttate alcuni dei migliori metodi di lavoro per la gestione delle riunioni consigli per l'Home Office .

Assegnazione delle risorse: Assicurarsi che tutti i membri del team possano accedere agli strumenti, alle informazioni e alle risorse necessarie per la produttività. Ciò può comportare l'accesso a software specifici o la riassegnazione delle attività per bilanciare i carichi di lavoro.

Adattabilità: Monitorare lo stato durante i giorni di triplo picco ed essere aperti al feedback dei membri del team. Ascoltate ciò che funziona e ciò che non funziona e regolatevi di conseguenza.

Indipendentemente dalla preparazione del vostro manager, potete osservare le tendenze della produttività e sfruttare i giorni di triplo picco a vostro vantaggio. Vediamo come.

Come gestire i giorni di triplo picco

Per cominciare, assicuratevi di avere effettivamente dei giorni di triplo picco. Trascorrere semplicemente del tempo in più la sera, da fare per compensare il tempo perso, non è un triplo picco. Per avere tripli picchi di produttività, è necessario avere tre momenti distinti in cui si riesce a terminare un buon lavoro.

Ecco alcuni consigli per ottenere questo risultato con una strumento di project management come ClickUp .

Pianificare in anticipo

Se le vostre giornate hanno un triplo picco, pianificate di conseguenza. Suddividete le vostre giornate in tre momenti di produttività, uno ciascuno per il lavoro mirato, il lavoro collaborativo e altri lavori di recupero. La visualizzazione del calendario di ClickUp vi aiuta a organizzare il vostro programma, rendendo più facile la gestione dei tripli picchi. È anche possibile bloccare determinati periodi di tempo per attività specifiche. Modello di blocco del tempo giornaliero di ClickUp serve a questo scopo, visualizzando le attività importanti durante le ore di massima produttività.

visualizzate le vostre attività quotidiane con il modello di blocco del tempo giornaliero di ClickUp_

Con cinque diverse visualizzazioni e tre diversi stati, questo modello per principianti è un ottimo modo per massimizzare il blocco del tempo giornaliero, con il risultato di una maggiore produttività.

Dare priorità

Prioritizza le attività in base all'urgenza e all'importanza. Questo vi aiuta a decidere cosa Da fare nei momenti di massima produttività e cosa invece potete delegare o programmare per un secondo momento.

Impostare il livello di priorità per ogni attività usando Le priorità delle attività di ClickUp visualizzare. Questo aiuterà voi e il vostro team a sapere Da fare e in quale ordine, evitando ritardi nella consegna di attività urgenti.

Fare pause regolari

Programmate brevi pause tra i periodi di picco per evitare il burnout e mantenere alta l'energia per concentrarsi durante la giornata. Una pausa può essere un po' di palestra, una passeggiata, un hobby o un pisolino. Da fare ciò che è giusto per voi.

E assicuratevi che il vostro tempo di pausa sia il vostro tempo di pausa. Non permettete a nessuno di programmare riunioni che potrebbero far deragliare la vostra produttività. Utilizzate una qualsiasi delle opzioni di ClickUp modelli di gestione del tempo per dare una struttura alle vostre giornate.

Utilizzate Vista Carico di lavoro di ClickUp e vista Azioni per capire quanto lavoro avete a disposizione. Pianificate le vostre pause in base ad esso. Usatelo per vedere come sono occupati gli altri membri del vostro team, nel caso in cui dobbiate organizzare riunioni o momenti di lavoro collaborativo.

vista del carico di lavoro di ClickUp

Comunicare in modo chiaro

Mantenete aperte le linee di comunicazione con il team su come strutturate i vostri orari flessibili. Per istanza, se il vostro momento più creativo è la sera tardi, comunicate ai vostri colleghi che non siete disponibili per le riunioni.

Se il vostro pomeriggio è dedicato ai commenti e alle email, utilizzate La visualizzazione della chat di ClickUp per consolidare tutti i messaggi in un unico posto, in modo da poter rispondere di conseguenza. Taggate i membri del team e aggiungete i vostri commenti a un'attività specifica per notificarli. Se sono online, è possibile conversare rapidamente in chat per risolvere i blocchi.

lavoro asincrono con la vista di chat di ClickUp

Adattare

Verificate regolarmente l'efficacia dei vostri giorni di triplo picco utilizzando app per il programma di lavoro . Misurate i vostri livelli di energia. Siate aperti al feedback dei colleghi su come influisce sulla collaborazione. Adattate i tempi di produttività in base alle vostre esigenze e a quelle del vostro team.

Le dashboard di ClickUp possono aiutarvi a vedere le vostre attività personali tra le attività e i progetti, in modo da migliorare la produttività livelli.

Il giorno di triplo picco rappresenta un cambiamento importante nel nostro modo di lavorare. Come ogni novità, offre sia opportunità che sfide. Ecco come sfruttare le prime e superare le seconde.

Opportunità e sfide del giorno di triplo picco

Ogni argomento ha due facce, come il giorno di triplo picco. Alcune delle maggiori opportunità e delle relative sfide sono:

Crea nuove strade per la produttività. Tuttavia, se non viene gestito bene, può portare al burnout

Alcuni membri del team potrebbero essere spinti a utilizzare il terzo picco per coprire la distribuzione ineguale del lavoro

Il tempo aggiuntivo consentito dal triplo picco può portare aparalisi del carico di lavoro* La cosa peggiore è che il triplo picco potrebbe consumare altro tempo personale di un dipendente, vanificando lo scopo stesso del lavoro

Portate la vostra produttività al massimo con ClickUp

Sebbene il giorno di triplo picco possa sembrare produttivo, ha un costo. Pensando che si tratti solo di produttività aggiuntiva, potreste finire per lavorare troppo, bruciandovi lungo il percorso.

Soprattutto per chi lavora da remoto, i giorni di lavoro potrebbero unirsi alle notti, diventando un ciclo infinito di attività. Per evitare tutto ciò, è necessario disporre degli strumenti e dei processi giusti.

Il software di project management, la visibilità del carico di lavoro e i modelli flessibili di ClickUp vi offrono tutto ciò di cui avete bisogno per sfruttare i vostri giorni di triplo picco. Provate gratis ClickUp oggi stesso !

