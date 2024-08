Giochi di gestione del tempo: Un primo passo

La ricerca ha rilevato che quasi il 49% dei lavoratori si sente meno produttivo oggi rispetto a prima della pandemia. Allo stesso tempo, il 71% dei dirigenti sente la pressione di migliorare la produttività dei team.

È possibile superare questo paradosso della produttività?

Al livello più elementare, si potrebbe utilizzare modelli di agenda giornaliera per istanza, oppure impostare elenchi di priorità per il team.

Tuttavia, invece di adottare strategie tradizionali per la produttività, potreste considerare di giocare con il team a giochi di gestione del tempo. Da fare sembra più divertente, vero? E i risultati vi sorprenderanno.

Abbiamo raccolto i dettagli dei 10 migliori giochi di gestione del tempo per migliorare la produttività del team capacità di gestione del tempo in modo divertente e interattivo. Andiamo!

**Che cosa sono i giochi di gestione del tempo?

Un gioco di gestione del tempo è un genere in cui i giocatori utilizzano il pensiero critico e le capacità di comunicazione per completare le attività entro un limite di tempo stabilito.

I giocatori si destreggiano tra più attività in un arco di tempo specifico e gestiscono risorse limitate per ottenere il punteggio più alto. È un modo fantastico e poco impegnativo per sviluppare e migliorare le capacità di gestione del tempo

I giochi di gestione del tempo aiutano a:

Gestire meglio le ore di lavoro e completare le attività più velocemente

Diventare più consapevoli di come si spende il proprio tempo e di come si gestisce il carico di lavoro

Collaborare con il proprio team e praticare una gestione efficace del tempoprogrammazione delle risorse* Ridurre i livelli di stress in modo divertente

Sia che vogliate rispettare le scadenze o affrontare nuove sfide, giocare a uno o due giochi vi permette di capire meglio come gestire il tempo in modo efficiente.

Benefici dell'uso dei giochi di gestione del tempo nella vostra routine quotidiana

Non è un segreto che la capacità di attenzione sia scesa ai minimi storici al giorno d'oggi. Al lavoro, le persone lottano costantemente con le notifiche delle app, le telefonate, le email, le visite occasionali al distributore d'acqua per le sessioni di gossip e altro ancora.

La concentrazione e la produttività sono a rischio.

Entriamo in gioco noi: Giochi di gestione del tempo.

Sarete felici di sapere che anche i giochi ricreativi sono preziosi per migliorare le capacità di gestione del tempo e gestire le risorse in modo efficace.

Questi giochi aiutano a riorganizzare la mentalità del team, consentendo alle persone di trasformare il loro modo di lavorare e di utilizzare adeguatamente il loro tempo, anche quello non lavorativo.

Non dimentichiamo l'adrenalina di ottenere il punteggio più alto!

I giochi di gestione del tempo hanno anche altri vantaggi:

I giochi di gestione delle risorse aiutano a fare pratica nell'allocazione efficiente di risorse al limite, nel delegare e nel rispettare le riunioni

Giocare ai videogiochi in squadra aiuta a migliorare il lavoro di team

Voi e il vostro team affinate le vostre capacità di problem solving e di pensiero critico

Facendovi esercitare nella gestione di attività di routine in un arco di tempo specifico, migliorano le vostre capacità di gestione delle risorsela gestione del tempo competenze

I team migliorano la loro capacità di stabilire le priorità delle attività, di allocare il tempo e di delegare i compiti essenziali

I giocatori imparano a essere organizzati in situazioni di vita reale e a gestire varie attività senza sudare

Il denominatore comune tra i team ad alta produttività è l'attività di gestione del tempo (di cui si parlerà più avanti).

Tipi popolari di giochi di gestione del tempo

Alcuni dei giochi di gestione del tempo più popolari imitano situazioni reali, inducendo i partecipanti a pensare in modo autonomo e a lavorare in modo produttivo.

I giochi di gestione del tempo possono essere di due tipi: online e offline.

I giochi online sono giochi per più giocatori in cui si partecipa in team per raggiungere un obiettivo dichiarato. Si tratta di giochi che spaziano dalle sfide tra ristoranti e agricoltori a video popolari come Clash of Clans, Game Dev Story e Youtuber Life.

I giochi di gestione del tempo offline sono attività divertenti che si possono organizzare con i propri team ovunque, senza bisogno di programmi specifici per i videogiochi.

Esploriamo alcuni esempi di giochi di gestione del tempo offline e vediamo come insegnano a voi (e al vostro team) a usare il vostro tempo con saggezza.

10 Migliori giochi di gestione del tempo da fare con il vostro team

Ecco 10 giochi gratuiti per la gestione del tempo che possono insegnare al vostro team a lavorare in modo più intelligente e a ottenere di più, aiutandolo a superare la prossima valutazione delle prestazioni:

Gioco #1: Da fare ieri

Ideale per: Capire come le prestazioni sono collegate alle attività

**Regole di gioco

Chiedere ai giocatori di annotare dieci cose che hanno fatto ieri al lavoro e di classificarle in base all'urgenza e all'importanza. Potrebbero utilizzareLista di controllo delle attività di ClickUp per creare un elenco di semplici attività da fare, trascinando e rilasciando facilmente gli elementi

organizzate la vostra lista di controllo e completate le attività in modo efficiente con ClickUp_

Successivamente, chiedete loro di scrivere cinque cose che si aspettano di vedere nella loro prossima valutazione delle prestazioni

Confrontate i due elenchi per ogni individuo e tracciate i collegamenti tra i due

Apprendimento: Questo gioco di gestione del tempo aiuta i giocatori a capire se le attività a cui dedicano tempo avranno un impatto diretto sulle loro prestazioni. Se c'è un divario, possono cambiare direzione e concentrarsi su attività che contribuiranno a raggiungere i risultati desiderati.

Gioco #2: Ritmo circadiano

Ideale per: Individuare il momento migliore per lavorare

Regole di gioco:

Chiedete al team di delineare la loro routine come un orario, da quando si svegliano a quando vanno a letto. UtilizzoClickUp Calendario Visualizza-un calendario flessibile per visualizzare e condividere la propria sequenza temporale con gli altri.

visualizzare il calendario di ClickUp per giorno, settimana o mese

Poi chiedete loro di annotare le ore e il loro livello di energia per quella specifica parte della giornata

Utilizzate il seguente grafico del livello di energia come punto di riferimento: A - Molto carico di energia B - Pilota automatico C - Livello di energia (75%) D - Stato mentale distratto E - Pigro, affamato F - Svuotato

Ogni membro del team deve assegnare blocchi orari alla gestione del tempo di lavoro

Guidate le conversazioni e aiutate i giocatori a pensare con queste domande:

In quale blocco orario siete più attivi? In quale momento della giornata riuscite a completare facilmente le attività? A che ora riesce a completare attività complesse e critiche? Da quando si sente distratto durante il giorno? Da quando vuole fare una pausa?



**Ulteriori informazioni sul ritmo circadiano del team, identificazione dei modelli di lavoro individuali e valutazione dei momenti di maggiore produttività. Migliorando l'autoconsapevolezza, potete aiutare il team a migliorare le proprie capacità di gestione del tempo.

Gioco #3: Tempo al quadrato

Ideale per: Identificare i perditempo e imparare ad aumentare la produttività

**Regole di gioco

Consegnare ai partecipanti tre pagine di colore diverso con 24 caselle stampate su ciascuna (dove 24 rappresentano le ore di un giorno); assicurarsi che i colori non coincidano

Sulla prima pagina, i giocatori devono inserire i dettagli della loro routine quotidiana. Ad esempio, dormire 8 ore = 8 caselle, mangiare 3 ore = 3 caselle, ecc;

Si può anche usare il metodo Lavagna online di ClickUp per far sì che tutti possano mappare le idee in modo collaborativo

disegnate brainstorming, strategie o mappate i flussi di lavoro con le lavagne ClickUp visivamente collaborative_

Nella seconda pagina, chiedete loro di scrivere le attività non produttive, come le pause bagno, le pause caffè, le conversazioni al telefono, ecc.

Nella terza pagina, chiedete loro di aggiungere tutto e di riunire le attività delle prime due pagine

Alla fine del conteggio, i quadrati vuoti che rimangono significano il loro tempo di produttività

Apprendimento: Questo semplice gioco di gestione del tempo aiuta i giocatori a capire quanto spendono il loro tempo in modo produttivo e come usarlo in modo ottimale.

Gioco #4: Sfida al quadro generale

Ideale per: Imparare come avere obiettivi chiari possa aiutare i team a lavorare più velocemente

Regole di gioco:

Dare ai giocatori i pezzi di un puzzle da ricomporre, senza mostrare loro l'immagine finale

Istruire il team a lavorare insieme e ad abbinare il puzzle, senza alcun indizio sull'aspetto del puzzle completato

Incoraggiateli a completare l'attività il più rapidamente possibile

Dopo tre minuti, fermate i partecipanti e chiedete loro cosa rende l'attività impegnativa.

Di solito, la risposta comune è l'impossibilità di vedere il puzzle completato

A questo punto, rivelate l'immagine completa e chiedete loro di completare il puzzle

Apprendimento: Questo gioco di gestione del tempo migliora la capacità di lavorare in gruppo. Inoltre, affina le capacità di risoluzione dei problemi, l'abilità decisionale e l'impostazione degli obiettivi. Il vantaggio più grande di questo gioco è che mostra a tutti quanto sia importante avere obiettivi chiaramente definiti e condivisi dal team. ClickUp Monitoraggio obiettivi può aiutare i team a creare obiettivi tracciabili e a mantenerli nel tempo con Sequenze chiare.

l'impostazione dei traguardi in ClickUp Obiettivi è facile, veloce e orientata ai risultati_

Gioco #5: attività del barattolo di Mayo

Ideale per: Capire come Da fare le cose più importanti per prime

Regole di gioco:

Suddividere i partecipanti in piccoli gruppi

Dare a ciascun gruppo un barattolo vuoto (come quello della maionese), palline da golf/sassi, ghiaia e sabbia

Chiedere ai membri del team di riempire il barattolo con i materiali forniti secondo i loro desideri

Una volta terminato, mostrate loro l'ordine corretto: devono riempire prima le palline da golf/le rocce grandi, poi la ghiaia e infine la sabbia. Se riempiono prima la sabbia, non avranno spazio per la ghiaia e i sassi.

Concludete l'attività spiegando cosa rappresenta ogni materiale:

Vaso = la nostra vita quotidiana Sassi grandi/palline da golf = attività di priorità come la salute, il lavoro, la famiglia, ecc. Ghiaia = cose di minor valore come possedere un'auto, onorare piccoli commit, ecc. Sabbia = le cose non importanti



**Questa attività di gestione del tempo mette in relazione le attività quotidiane dei giocatori con i materiali. Li aiuta a capire come spendere le loro energie e il loro tempo in attività di priorità, mettendo le cose importanti al primo posto! Un altro modo per sfruttare al meglio il proprio tempo (oltre all'uso di consigli per la gestione del tempo ) è l'utilizzo di uno strumento come ClickUp AI che si occupa delle attività ripetitive, lasciandovi liberi di concentrarvi su cose più importanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e migliorare i vostri testi, le risposte alle email e altro ancora /$$$img/

affrontate le attività più importanti per prime con i prompt intelligenti di ClickUp AI_

Gioco #6: L'asso di picche

Ideale per: Imparare come una buona capacità di organizzazione sia collegata alla capacità di gestire il tempo

**Regole di gioco

Dare a due partecipanti due mazzi di schede (non dire loro la differenza tra i mazzi)

Un partecipante deve ricevere un mazzo mescolato e casuale

L'altro giocatore deve ricevere un mazzo organizzato in modo sequenziale

Devono gareggiare e trovare per primi l'Asso di picche!

Chi ha il mazzo sequenziale raggiungerà l'obiettivo più velocemente, sottolineando l'importanza di rimanere organizzati

Apprendimento: Uno dei giochi di schede più semplici, mette in evidenza come un lavoro organizzato porti a risultati più rapidi ed efficienti.

Oltre ai giochi con le schede, è possibile organizzarsi e rimanere organizzati con il blocco note ClickUp.

creare al volo elenchi di Da fare e liste di controllo con ClickUp

Gioco #7: Il nastro della vita

Ideale per: Misurare quanto tempo hanno i membri del team per completare le attività

**Regole di gioco

Prendete un nastro lungo 100 cm; notate che un centimetro qui rappresenta un anno

Tagliare il nastro in base alla durata di vita stimata degli esseri umani (generalmente tra i 75 e gli 85 anni)

Tagliarlo poi in base all'età media dei partecipanti al gruppo

Continuare a tagliarlo per attività come il tempo in famiglia, il sonno, il mangiare e altri obblighi personali

Alla fine, rimarrà un nastro corto, a significare il tempo rimanente da dedicare al lavoro

Imparare: Questo semplice gioco ci mostra quanto poco tempo abbiamo a disposizione per completare attività e raggiungere obiettivi. In media, tutti noi avremo solo sei o sette anni. Aiuta a mettere a fuoco la necessità di gestire bene il nostro tempo. I team che conoscono il valore del tempo e della rapidità delle decisioni utilizzano ClickUp per la gestione ottimale del tempo .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Monitoraggio del tempo semplificato /$$$img/

semplificate il monitoraggio del tempo e accelerate la produzione di lavoro con ClickUp_

**Gioco #8: quanto è lungo un minuto?

Ideale per: Identificare la diversa percezione del tempo da parte di persone diverse all'interno dello stesso team

Regole di gioco:

Riunire il team in una stanza senza orologi

Raccogliere gli orologi, i telefoni e i computer portatili del team

Chiedere ai membri del team di alzarsi in piedi e chiudere gli occhi

Chiedere loro di aprire gli occhi quando pensano che i 60 secondi siano finiti

**Alcuni giocatori potrebbero aprire gli occhi anche prima che sia passato un minuto, mentre altri potrebbero avere una risposta ritardata.

Con questa attività di gestione del tempo, potete aiutare i membri del team a capire come percepiscono il tempo e utilizzare queste informazioni per comprendere meglio il tempo. Con una comprensione granulare di come impiegare il proprio tempo, è possibile usare Mappe mentali di ClickUp per organizzare al meglio le attività, i progetti, le idee e, naturalmente, il tempo:

Disegnare connessioni tra tempo impiegato e attività per lavorare in modo intelligente _con ClickUp

Gioco #9: Blocchi colorati

Ideale per: Sottolineare l'importanza della definizione delle priorità

**Regole di gioco

Disporre blocchi di colori diversi su una tabella

Assegnare valori numerici ai blocchi in dipendenza del loro colore (per istanza, rosso = 1, blu = 2, arancione = 3, e così via)

Chiedere ai giocatori di raccogliere il maggior numero possibile di punti in un minuto, ma raccogliendo un solo blocco alla volta con la mano non dominante

Imparare: L'impostazione delle priorità è alla base di una gestione positiva del tempo. Questo gioco di gestione del tempo insegna ai team ad affrontare prima le cose più importanti. Per rendere il lavoro più semplice, utilizzare Grafici Gantt di ClickUp e gestire le priorità avendo sempre una buona panoramica dello stato di avanzamento del lavoro.

ordinare le priorità senza perdere un colpo con la visualizzazione Gantt di ClickUp_

Gioco #10: $86.400

Ideale per: Capire come usare il tempo in modo saggio

**Regole di gioco

Dare a ciascun membro del team un foglio di carta bianco

Dite loro di immaginare di avere 86.400 dollari da spendere in un giorno

Spiegare la regola: Gli utenti non possono riportare ciò che non hanno speso nell'arco della giornata: i soldi non spesi sono persi

Chiedete a tutti di scrivere per cosa spenderebbero questi soldi

Discutete su ciò che ognuno ha scritto e chiedete loro le ragioni per cui lo hanno fatto

Infine, spiegare come gli 86.400 dollari siano in relazione con gli 86.400 secondi che le persone hanno in un giorno

**Questa attività di gestione del tempo rafforza l'importanza di usare il tempo con saggezza e di come ogni secondo sia troppo prezioso per essere sprecato

Dai al tuo team la possibilità di avere un'esperienza potente app per la pianificazione del lavoro e funzionalità/funzione che favoriscono l'ottimizzazione del tempo come il ClickUp University Ricerca universale per accelerare il loro lavoro.

Questa funzionalità/funzione consente agli utenti di risparmiare tempo prezioso che altrimenti verrebbe speso per la ricerca di file, documenti, ecc.

con ClickUp avrete a portata di mano le vostre app preferite, i vostri file, i vostri documenti, ecc

Fai lavorare il tempo per te e migliora le capacità di gestione del tempo del tuo team con ClickUp

Nella vita frenetica di oggi, i manager e i team devono destreggiarsi tra molteplici scadenze e rispettare costantemente i traguardi.

Senza una mentalità organizzata, questo diventa un compito difficile.

Tuttavia, è possibile organizzare meglio il proprio lavoro e migliorare la produttività con le giuste strategie di gestione del tempo e alcuni strumenti di gestione del tempo ben scelti. Il modo migliore per iniziare a gestire il tempo è monitorare le attività a cui si dedica il tempo. Riconquistate il tempo perduto e terminate di più con Monitoraggio del tempo per progetti di ClickUp funzionalità/funzione.

traccia il tempo, imposta stime, aggiungi note e visualizza reportistica del tuo tempo da qualsiasi luogo con il timer globale di ClickUp_

Registrate il tempo dal desktop, dallo smartphone o dal browser e capite come viene impiegato il vostro tempo per ogni attività. Aggiungete note personali alle vostre voci e fate riferimento a ciò che avete speso esattamente.

Con l'eliminazione del lavoro di monitoraggio del tempo, concentrarsi sulle attività più importanti diventa facile.

Il timer globale consente di avviare e fermare il tempo da qualsiasi dispositivo e di passare da un'attività all'altra. Lo strumento permette anche di aggiungere tempo retroattivamente e di creare voci per intervallo di date con il monitoraggio manuale del tempo.

Grazie alle funzionalità di monitoraggio del tempo e dei progetti di ClickUp, i team possono facilmente collegare il tempo monitorato alle attività di ClickUp. Lavorate in modo più intelligente e sfruttate al meglio il vostro tempo al lavoro: sostituite le molteplici applicazioni di monitoraggio del tempo, project management e altre applicazioni all'interno del vostro stack tecnologico con ClickUp -una piattaforma all-in-one per le vostre esigenze di produttività. Iscriviti oggi stesso per una versione di prova gratuita.