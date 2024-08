Come implementare il GIST Framework per il piano di prodotto

Costruire un prodotto vincente è difficile. Tra l'idea originale, l'adattamento del prodotto al mercato, la progettazione, lo sviluppo e le iterazioni, ci sono centinaia di parti in movimento. I prodotti più grandi, come le applicazioni aziendali, o quelli su larga scala, come le app per i social media, hanno milioni di aspetti che lavorano in tandem.

La gestione di tutto questo richiede un approccio strategico solido ma adattabile. Uno degli approcci che si sta affermando negli ultimi tempi è il framework GIST.

Approfondiamo questo concetto.

Che cos'è il piano GIST?

quadro GIST (Fonte: itamargilad.com )_

GIST è l'acronimo di Obiettivi, Idee, Passaggi e Attività.

Il framework GIST è un sistema agile piano di produzione agile un approccio mirato a mantenere le attività focalizzate sugli obiettivi, a eliminare inutili spese di gestione e ad aggiungere maggiore agilità al team di ingegneri.

Creato da Itamar Gilad mentre lavorava in Google, GIST offre un'alternativa all'uso delle roadmap nella pianificazione dei prodotti processo di sviluppo della produttività . Il GIST connette gli oggetti organizzativi alle attività quotidiane in modo lineare. Crea una linea visiva dai grandi obiettivi, come l'aumento delle entrate, alle attività quotidiane, come "eliminare questo bug"

GIST offre diversi orizzonti di piano per ogni fase. Ad esempio, si possono fissare obiettivi per il trimestre e pianificare attività per una settimana/sprint. Utilizza inoltre diversi tipi di strumenti per monitorare lo stato di avanzamento.

Vediamo come si svolge di solito.

I componenti del piano GIST

Come abbiamo menzionato, il quadro GIST per la pianificazione del prodotto comprende quattro componenti chiave: Obiettivi, Idee, Progetti a tappe e Attività. Ognuno di essi svolge un ruolo importante. Ecco come.

Obiettivi

Il framework GIST si basa sulla convinzione che se date ai vostri team gli obiettivi, essi troveranno il modo migliore per raggiungerli. Come risultato, gli obiettivi di GIST sono:

Allineati alla strategia aziendale

Espressi come risultati desiderati e misurabili

Risposte a domande sullo scopo e sulla logica di un progetto

Impostazione a lungo termine, in genere un anno

Idee

Le idee si riferiscono ai potenziali percorsi attraverso i quali il team può raggiungere gli obiettivi. In genere sono ipotetiche, il che significa che in questo passaggio i team esplorano tutte le possibilità, senza giudicare, per scegliere il modo migliore di procedere.

Ci si aspetta che questa fase faccia emergere molte idee potenzialmente valide. Una volta ottenuta una banca di nuove idee, i team le classificano in base all'evidenza per testarle e ottimizzarle per l'implementazione.

Progetti di passaggio

Le idee classificate come prioritarie nel passaggio precedente vengono ora eseguite con cautela. Ogni progetto di passaggio non dura più di 10 settimane ed è costruito con l'oggetto di testare un'idea. I progetti di passaggio sono:

Utilizzati per testare le idee

Volutamente piccoli

Limitati a durate brevi

Investimenti inferiori in termini di risorse

Progettati per un rapido apprendimento

Attività

In questa fase, ogni progetto viene suddiviso in attività e gestito con tecniche di project management collaudate nel tempo.

Transizione dalle roadmap di prodotto al piano GIST

Se nel vostro processo di pianificazione avete utilizzato le classiche roadmap di prodotto, il modello GIST potrebbe sembrare poco convenzionale. Certo, si tratta di una struttura unica, ma che ha avuto un esito positivo.

Le roadmap sono un modo estremamente popolare con cui i team conducono la pianificazione dei prodotti. Si usano da anni, i responsabili della produttività vi si trovano a proprio agio e funzionano. Da fare, allora, perché considerare un'alternativa? Vediamo.

Agilità

Come dice Gilad, "lo sviluppo agile ha affrontato la cascata del progetto, ma non ha cambiato la cascata del piano" La creazione di modelli di roadmap tecnologica e di brief di prodotto era vista come un'attività strategica, da fare una volta all'anno, che diventava presto obsoleta.

Il piano GIST crea una maggiore agilità in tutto il processo, concentrandosi su piccole unità del progetto roadmap del project management invece di alcuni grandi progetti che durano mesi.

Tempestività

Le roadmap dei prodotti possono perdere la loro sincronizzazione in caso di cambiamenti del mercato, delle aspettative dei clienti o persino delle prerogative organizzative. GIST mantiene il team adattabile, ricalibrando le idee, i progetti di passaggio e le attività a intervalli regolari.

Possibilità di esito positivo

Una roadmap include idee e piani altrimenti non testati. Per esempio, potrebbe includere una funzionalità/funzione non convalidata dal mercato. GIST elimina questo problema creando progetti di passaggio di piccole dimensioni (in genere della durata di 10 settimane), consentendo ai team di fallire rapidamente.

Possibilità di esito positivo

Le roadmap dei prodotti sono spesso create dal senior management o dai product leader che definiscono il percorso che i team devono seguire. In altre parole, le idee vengono spesso dall'alto. GIST crea uno spazio in cui tutti i membri del team possono esprimere idee senza giudizio, favorendo la creatività e l'innovazione. Questo è un aspetto molto importante se si vuole capitalizzare il talento collettivo e la creatività del team.

Collaborazione

Oggetto

Nello sviluppo tradizionale del prodotto, le idee vengono accettate o rifiutate sulla base di opinioni soggettive. GIST offre un quadro oggettivo per la definizione delle priorità e la verifica delle idee, che può democratizzare le decisioni e massimizzare le possibilità di esito positivo.

Se siete convinti, passiamo alle best practice per implementare GIST nella vostra organizzazione.

Implementazione del framework GIST nella gestione dei prodotti

Ogni nuovo approccio è un cambiamento a cui il team potrebbe essere resistente. La transizione richiede anche una gestione efficace del cambiamento. Vediamo da fare per rendere più agevole questa transizione.

1. Scegliete il vostro kit di strumenti

Prima di buttare via le roadmap e mettere in pratica GIST, pensate al vostro kit di strumenti. Per istanza, potreste usare fogli di calcolo per la banca delle idee, uno strumento di project management per le attività e un sistema diverso per il monitoraggio delle metriche.

Sebbene questo sia abbastanza comune, è anche inefficiente e causa un affaticamento da strumento. Scegliete uno strumento che vi permetta di fissare obiettivi, monitorare le idee, suddividerle in progetti, creare attività e monitorare lo stato di avanzamento in un unico luogo. ClickUp per i team di prodotti è tutto questo e molto altro ancora.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare traguardi o oKR di produttività che si tratti di traguardi numerici, monetari, vero/falso o di attività. È possibile collegare direttamente questi obiettivi a ciascun progetto di passaggio, trattandoli come sprint e impostando i traguardi degli sprint.

obiettivi e stato di avanzamento con ClickUp Goals

Utilizzare Documenti ClickUp per mantenere la vostra banca delle idee. Utilizzare modelli di piano di progetto per strutturare e gestire i progetti di passaggio.

Utilizzare Attività di ClickUp per creare una vista Elenco delle idee arretrate. Utilizzatela come vista del vostro software di gestione delle attività per pianificare le attività di massima priorità, aggiungere assegnatari, creare liste di controllo per i criteri di accettazione, monitorare il tempo, misurare lo stato di avanzamento e altro ancora, tutto all'interno di ClickUp.

clickUp Tasks potenti e sfaccettati

2. Educare il team

Se volete assicurarvi che i membri del team non ricadano nelle vecchie abitudini, dovete informarli sul GIST e ottenere il loro consenso. Riunite il team in un'area di lavoro virtuale come quella di Lavagna online di ClickUp e guidarli attraverso il vostro strategia di gestione del prodotto . Collegatela al GIST, dipingendo un quadro chiaro per loro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-485.png Lavagna online di ClickUp /$$$img/

lavagna online ClickUp per imparare e condividere le idee

Se avete già una roadmap di sviluppo del prodotto, potete anche accompagnare il team in una fase di transizione. Provate a fare così Modello di roadmap per lo sviluppo del prodotto di ClickUp per delineare gli obiettivi e le priorità a lungo termine. Utilizzateli per dimostrare al team come GIST si adatterebbe meglio alle loro esigenze.

Invitate i commenti e i feedback di ogni membro del team. Gestite gli oggetti con grazia e incorporateli nelle vostre comunicazioni future, se necessario. Costruite sistemi per dare priorità alle idee, pianificare progetti di passaggio e così via, in collaborazione con il vostro team. Man mano che si procede, incorporare GIST come una delle competenze obbligatorie per la gestione del prodotto.

3. Cambiare le pratiche

Iniziate lentamente a integrare l'approccio GIST al piano di prodotto. Utilizzatelo nell'impostazione degli obiettivi annuali, nelle revisioni trimestrali, fino alla pianificazione degli sprint. Riducete al minimo l'uso della roadmap del prodotto come visualizzazione principale del software e utilizzate la strategia del prodotto come stella polare.

Se non l'avete ancora documentata, iniziate senza problemi con il programma Modello di strategia di prodotto ClickUp . È anche possibile campionare le varie opzioni per modelli di strategia di prodotto a vostra disposizione.

Sceglietene uno e impostate le basi. Da lì, passate agli obiettivi, alle idee, ai progetti di passaggio e alle attività, sempre in quest'ordine.

4. Misurare e adattare

Alla fine di ogni progetto di passaggio, procedete con la misurazione dei risultati, la retrospettiva e il miglioramento continuo. Utilizzate il ClickUp Dashboard per monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi scelti.

dashboard ClickUp per la misurazione dei progressi

Ricordate che l'obiettivo principale di GIST è quello di testare rapidamente molte idee. Quindi, alla fine, siate onesti con voi stessi e valutate se il vostro esperimento ha avuto esito positivo o meno.

Migliorare lo sviluppo del prodotto con ClickUp

I prodotti vincenti richiedono un piano solido e un'esecuzione coerente. Mentre la parte di esecuzione ha subito una miriade di iterazioni e miglioramenti, il piano è rimasto tradizionale. Soprattutto con la roadmap del prodotto come guida, i piani sono lontani dall'obiettivo e le attività sono spesso fuori sincronizzazione.

Il framework GIST cambia questa situazione. Utilizza le migliori tecniche di pianificazione del prodotto e di project management per creare un processo con maggiori possibilità di esito positivo. Sfrutta gli strumenti in ogni fase per una migliore visibilità e adattabilità. Dà alle aziende e ai team di grandi dimensioni l'energia di una startup snella.

Il vantaggio fondamentale offerto da ClickUp è che è più di un semplice strumento di pianificazione del prodotto software di piano strategico . ClickUp riunisce in un unico luogo tutti gli strumenti necessari per adottare il quadro GIST.

Impostazione e monitoraggio degli obiettivi. Catturare e rivedere le idee. Progettare e pianificare sottoprogetti. Assegnare ed eseguire attività. Monitorare lo stato di avanzamento. Apportare miglioramenti. Ripetere l'operazione.

Migliorate il piano di produttività della vostra organizzazione. Provate gratis ClickUp oggi stesso .