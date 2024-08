I 10 migliori software per la gestione della comunicazione con i clienti nel 2024

Immaginate di aprire la finestra In arrivo con una marea di email, testi e messaggi sui social media, tutti provenienti da clienti che hanno urgente bisogno della vostra attenzione. Ci sono passato!

Sembra un continuo gioco di equilibri, con ogni messaggio che richiede attenzione. Nonostante i miei sforzi, alcuni messaggi sfuggono inevitabilmente, provocando la frustrazione dei clienti e la costante preoccupazione di deludere il mio team.

Mi sono reso conto che avevo bisogno di un modo più efficace per entrare in contatto con i miei clienti, così sono passato all'utilizzo di un software di Customer Communication Management (CCM) per la mia organizzazione.

Gli strumenti di gestione della comunicazione mi hanno aiutato a migliorare la comunicazione con i clienti attraverso diversi canali, centralizzando la gestione dei dati, creare una mappa del viaggio del cliente monitorare le interazioni con i clienti e ottenere consegne perfette e puntuali.

Se anche voi state cercando di migliorare e ottimizzare il vostro approccio alla gestione della comunicazione con i clienti, siete nel posto giusto. In questo blog ho elencato i 10 migliori software CCM per la soddisfazione dei clienti.

Cosa cercare in un software di gestione della comunicazione con i clienti?

Quando si sceglie un software per la gestione delle comunicazioni con i clienti, è essenziale trovare una soluzione che integri perfettamente efficienza, personalizzazione e scalabilità nella vostra strategia di comunicazione. Ecco alcuni fattori chiave da considerare:

Supporto multicanale: Cercate una soluzione per la gestione delle comunicazioni con i clienti che vi aiuti a semplificare la comunicazione su diversi canali, come i social media, le email, i testi e i biglietti del servizio clienti

Cercate una soluzione per la gestione delle comunicazioni con i clienti che vi aiuti a semplificare la comunicazione su diversi canali, come i social media, le email, i testi e i biglietti del servizio clienti Collaborazione con il team: Selezionate una piattaforma che vi permetta di collaborare facilmente. Questo aiuta a gestire i carichi di lavoro e a risolvere più velocemente i problemi dei clienti

Selezionate una piattaforma che vi permetta di collaborare facilmente. Questo aiuta a gestire i carichi di lavoro e a risolvere più velocemente i problemi dei clienti Mappatura del percorso del cliente: Scegliete una soluzione che tenga traccia e analizzi le interazioni e le esperienze dei clienti in tutti i punti di contatto. In questo modo è possibile identificare le aree in cui migliorare la comunicazione con i clienti

Scegliete una soluzione che tenga traccia e analizzi le interazioni e le esperienze dei clienti in tutti i punti di contatto. In questo modo è possibile identificare le aree in cui migliorare la comunicazione con i clienti Automazioni: Scegliete un software CCM che abbia funzionalità/funzione di integrazione con l'IA per automatizzare le interazioni in entrata e in uscita con i vostri clienti e fornire risposte rapide ai clienti

Scegliete un software CCM che abbia funzionalità/funzione di integrazione con l'IA per automatizzare le interazioni in entrata e in uscita con i vostri clienti e fornire risposte rapide ai clienti Personalizzazione: Scegliete uno strumento che vi permetta di personalizzare la comunicazione. Il miglior software di gestione della comunicazione con i clienti dovrebbe essere in grado di condurre un'analisi dettagliata del comportamento, delle query, del profilo e della cronologia delle interazioni dei clienti per redigere messaggi personalizzati

I 10 migliori software di gestione della comunicazione con i clienti da utilizzare

Vediamo ora le migliori piattaforme di comunicazione con i clienti in base alle loro funzionalità/funzione chiave, ai prezzi, ai limiti e alle recensioni dei clienti.

1. ClickUp (migliore per la gestione delle comunicazioni e la collaborazione)

gestisci tutti i dati dei clienti in un unico luogo per migliorare la comunicazione con i clienti con la soluzione ClickUp CRM_

Il primo passaggio per migliorare l'esperienza del cliente è una gestione efficiente dei suoi dati. L'ho imparato a mie spese. In passato, il mio team si basava su dati dei clienti imprecisi e incompleti, e ci chiedevamo perché i nostri clienti non fossero così soddisfatti o reattivi come ci si aspettava.

Alla fine ho superato il problema gestione del client sfida con ClickUp. La Soluzione CRM di ClickUp semplifica la gestione dei dati dei clienti creando un database centrale in cui visualizzare tutte le interazioni e le query dei clienti.

Mi aiuta a visualizzare le relazioni con i client, a inviare aggiornamenti sui progetti per i clienti la reportistica sui clienti e l'onboarding dei clienti attraverso un'unica piattaforma.

Un'altra funzionalità/funzione utile per una comunicazione efficiente con i clienti e per il raggiungimento delle loro aspettative è Integrazione ClickUp Email . Mi aiuta a inviare e ricevere le email dei clienti direttamente all'interno di ClickUp, in modo da poter terminare tutto in un'unica posizione invece di cambiare scheda.

Posso creare attività e taggare i membri del mio team, allegare email alle attività per un contesto migliore, rispondere alle notifiche, inviare aggiornamenti sui progetti ai clienti e automatizzare le attività.

smettete di passare da una scheda all'altra e gestite tutte le comunicazioni con i clienti in un unico posto con ClickUp Email Integration

Il Soluzione per il servizio clienti ClickUp aiuta il mio team a gestire meglio il flusso di lavoro grazie all'aggiunta di campi personalizzati. Ora possono categorizzare le informazioni in base al client, ai ticket o ai problemi per monitorare e migliorare l'esperienza e le interazioni con i clienti.

Inoltre, i tag aiutano a identificare i problemi comuni, in modo da poterli classificare come prioritari. Anche la delega delle attività è diventata molto più semplice, perché posso aggiungere più assegnatari a un'attività.

utilizzate la soluzione ClickUp per il servizio clienti per potenziare gli utenti aziendali e migliorare la soddisfazione dei clienti ClickUp Brain l'assistente IA di ClickUp è un altro motivo per cui preferisco ClickUp come piattaforma di comunicazione con i clienti. Lo uso per generare email ai clienti, redigere risposte ai clienti, creare sondaggi e riepilogare/riassumere le telefonate dei clienti.

utilizzate ClickUp Brain per redigere email personalizzate e ottenere riepiloghi delle chiamate dei clienti

L'approccio che mi ha aiutato a migliorare la comunicazione con i client è la definizione dei profili degli stakeholder, la definizione di linee guida chiare per la comunicazione e l'impostazione di oggetti di comunicazione con i clienti modelli di piano di comunicazione .

Si può provare Modello di piano di comunicazione di ClickUp per creare un piano di comunicazione attuabile. Aiuta impostare gli obiettivi di comunicazione , costruire una strategia di comunicazione creare messaggi convincenti per i clienti, identificare i canali di comunicazione appropriati e misurare l'impatto dei lavori richiesti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Visualizzazioni dei dati: Visualizza i dati dei clienti e monitora il loro valore personalizzato conClickUp dashboard per personalizzare le comunicazioni

visualizzare le interazioni con i clienti con i cruscotti ClickUp

Automazione del flusso di lavoro: Crea attività automatiche di comunicazione con i clienti per ogni fase della tua pipeline e agisci in modo prompt conAutomazioni ClickUp *Gestione degli account: Create cartelle ed elenchi separati per i diversi account e condivideteli con il team di riferimento per semplificare la comunicazione

Crea attività automatiche di comunicazione con i clienti per ogni fase della tua pipeline e agisci in modo prompt conAutomazioni ClickUp *Gestione degli account: Create cartelle ed elenchi separati per i diversi account e condivideteli con il team di riferimento per semplificare la comunicazione Gestione dei feedback dei clienti: Raccogliere i feedback dei clienti utilizzando il softwareModuli ClickUp per trovare aree di miglioramento e convertire le risposte dei clienti in attività tracciabili

utilizzare i moduli ClickUp per raccogliere il feedback dei clienti

Integrazioni con vari canali: Utilizzare Integrazione di ClickUp con Intercom per creare attività automatiche quando un lead si converte. Questo aiuta il vostro team a inviare risposte rapide ai clienti

crea e collega attività di ClickUp direttamente dalla tua finestra In arrivo e agisci rapidamente inviandole automaticamente alla Lista ClickUp selezionata

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento a causa delle estese funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/utente/mese

: $7/utente/mese Business: $12/utente/mese

$12/utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per ogni membro dell'area di lavoro di ClickUp.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.100+ recensioni)

2. Front (il migliore per gestire le conversazioni con i clienti in un unico posto)

via Front Front centralizza tutte le comunicazioni con i clienti in un unico luogo grazie alla sua funzionalità Omnichannel In arrivo. Non dovrete più preoccuparvi di perdere i messaggi dei clienti, perché su Front potrete visualizzare e gestire tutte le conversazioni provenienti da diversi canali di comunicazione, tra cui email, SMS, Instagram, Slack e WhatsApp.

Front assegna automaticamente la priorità alle conversazioni con i clienti, in modo da potersi concentrare sui messaggi urgenti su più canali. La funzionalità di reportistica per i client fornisce una panoramica rapida delle conversazioni attive e di quelle nuove, aiutandovi a monitorare l'efficienza del team e ad allocare meglio le risorse.

Front è ottimo anche per la gestione e l'automazione dei flussi di lavoro. Intraprende e assegna automaticamente i messaggi ai diversi membri del team per migliorare i tempi di risoluzione.

Funzionalità/funzione migliori di Front

Impostazione di promemoria per rivisitare le chat, in modo che nessun messaggio rimanga incustodito

Filtrare le conversazioni con i clienti per concentrarsi sugli elementi d'azione critici

Utilizzare gli strumenti di analisi integrati per monitorare le prestazioni del team e tracciare automaticamente numerosi KPI e metriche, come la gestione oraria dei messaggi, il tempo di risposta, ecc

Creare chatbot IA per le comunicazioni in uscita, risolvere le query dei clienti e migliorare l'esperienza del cliente all'istante

Limiti di Front

La funzionalità/funzione di ricerca a volte è lenta e bisogna trovare i messaggi manualmente

Prezzi di Front

Free: 7 giorni di versione di prova

7 giorni di versione di prova Starter: $29/mese per utente

$29/mese per utente Crescita: $79/mese per utente

$79/mese per utente Scala: $99/mese per utente, fatturati annualmente

$99/mese per utente, fatturati annualmente Premier: $229/mese per utente, con fatturazione annuale

Front valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

3. Intercom (il migliore per automatizzare la comunicazione con i clienti con l'IA)

via Intercom Intercom è una piattaforma di assistenza clienti IA che aiuta a implementare una strategia di comunicazione con i clienti in tempo reale. La sua interfaccia intuitiva combina un helpdesk IA, un bot IA e un supporto proattivo per offrire la migliore esperienza ai clienti. La piattaforma dispone anche di una finestra In arrivo condivisa che consente ai team di gestire in modo collaborativo email e messaggi su un'unica piattaforma.

Uso spesso Business Messenger, la funzionalità di live chattare, per inviare messaggi personalizzati per la conversione e l'onboarding dei clienti. La parte migliore dell'utilizzo di Intercom è che il mio team riceve tutte le chiamate dei clienti nella sua finestra In arrivo, in modo da avere tutto il contesto e poter risolvere prontamente le query dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Intercom

Creazione di singoli ticket per problemi che interessano più utenti

Risoluzione dei problemi dei clienti con chat, telefonate, videochiamate e condivisione dello schermo in base all'esperienza e alle preferenze del cliente

Risolvere istantaneamente le query dei clienti con il suo chatbot IA

Inviare moduli di ticket attraverso un bot o direttamente nel vostro prodotto per migliorare la comunicazione e ridurre le email di risposta

Limiti di Intercom

I processi di instradamento e automazione dei ticket di assistenza in Intercom possono essere complessi e richiedono un lavoro richiesto per la configurazione

Le funzionalità/funzione di personalizzazione delle email sono limitate

Prezzi di Intercom

Free: 14 giorni di versione di prova

14 giorni di versione di prova Essenziale: $39/mese per utente

$39/mese per utente Avanzato: $99/mese per utente

$99/mese per utente Esperto: $139/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

4.5/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4. Respond.io (il migliore per convertire i lead attraverso le chat)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Respond.io\_.png via Respond.io /$$$img/

via Rispondere.io Respond.io è un software per la gestione delle comunicazioni con i clienti che aiuta a catturare nuovi contatti, convertire i contatti in clienti e mantenere i clienti . Posso inviare email di aggiornamento in massa, contenuti promozionali e newsletter per comunicazioni interattive con i clienti esistenti.

Mi sono piaciuti gli annunci click-to-chat di Respond.io, che permettono ai potenziali clienti di contattarci direttamente attraverso gli annunci. Invece di reindirizzarli al nostro sito web, posso entrare in connessione con i potenziali clienti e convertire istantaneamente i contatti.

Ho trovato impressionante l'IA e l'elaborazione del linguaggio naturale della live chat. La funzionalità/funzione di assistenza IA invia risposte automatiche ai clienti trovando informazioni nei contenuti del nostro supporto.

Le migliori funzionalità/funzione di Respond.io

Utilizzate l'IA di Respond per fornire risposte automatiche e istantanee alle query dei clienti

Richiedere all'agente IA risposte specifiche per i clienti

Ottenere riepiloghi/riassunti delle conversazioni per identificare i punti di feedback comuni dei clienti e migliorare le interazioni con gli stessi

Monitoraggio delle conversazioni, delle prestazioni e del carico di lavoro degli agenti dei clienti in tempo reale

Limiti di Respond.io

Può connettere i clienti alle API di WhatsApp Business solo tramite provider di terze parti

Non supporta i messaggi vocali nella finestra In arrivo di Respond.io

Prezzi di Respond.io

Free: 7 giorni di versione di prova

7 giorni di versione di prova Starter: $99/mese per utente

$99/mese per utente Crescita: $199/mese per utente

$199/mese per utente Avanzato: $349/mese

Valutazioni e recensioni di Respond.io

G2 : 4.8/5 (100+ recensioni)

: 4.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

5. Help Scout (il migliore per la messaggistica proattiva e il supporto self-service)

via Aiuto Scout Costruire in modo robusto strategie di gestione del cliente diventa facile con Help Scout. Aiuta a gestire le comunicazioni su vari canali, come email e live chat, offrendo strumenti per la messaggistica proattiva e il supporto self-service.

Gestisce anche i ticket di assistenza, li incanala in caselle di posta organizzate e garantisce che ogni richiesta di supporto sia tenuta in conto e gestita in modo efficace. Migliora l'esperienza dell'utente offrendo varie metriche, modelli e note private.

Le migliori funzionalità/funzioni di Help Scout

Offre una messaggistica e un supporto clienti personalizzati dopo aver analizzato i profili dei clienti e le cronologie delle conversazioni

Coinvolgere i clienti in tempo reale attraverso la chat, assicurando risposte immediate alle query più urgenti

Accesso a reportistica integrata per monitorare il volume dei messaggi, la soddisfazione dei clienti, i tempi di risposta e altro ancora

Limiti di Help Scout

Non supporta in modo nativo un intervallo completo di canali di comunicazione come i social media o gli SMS

Le aziende possono dover spendere tempo e risorse per impostare le integrazioni in base ai propri flussi di lavoro

Prezzi di Help Scout

Free: Versione di prova disponibile

Versione di prova disponibile Standard: $25/mese per utente

$25/mese per utente Plus: $50/mese per utente

$50/mese per utente Pro: $65/mese per utente, fatturati annualmente

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 400 recensioni)

4.4/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.6/5 (200+ recensioni)

via Zoho Desk Zoho Desk semplifica la comunicazione con i clienti potenziali trasformando le email in ticket organizzati. Le sue interfacce ricche di contesto forniscono dettagli sull'esperienza del cliente, sulla storia, sulle interazioni passate e altri dati importanti provenienti da altre applicazioni Zoho, aiutando gli agenti a fornire risposte personalizzate e informate ai clienti.

Offre inoltre una funzionalità/funzione di ambiente sandbox che facilita il test e il lavoro sui miglioramenti e sulle migliorie del servizio clienti senza interferire con le operazioni in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Desk

Migliora l'esperienza self-service dei clienti attraverso conversazioni guidate

Indirizzare i ticket ai dipartimenti appropriati e facilitare il monitoraggio delle prestazioni degli agenti, delle risposte e dei tempi di risoluzione per ciascun dipartimento

Utilizzare il suo Blueprint Builder per personalizzare ogni passaggio di un ticket, dalla creazione alla chiusura

Limiti di Zoho Desk

Da fare senza un'applicazione desktop

Il suo sistema di ticketing non fa in modo che si possano aggiungere le imposte commerciali e altri costi

Prezzi di Zoho Desk

**Free Forever

Standard: $15,55/mese per utente

$15,55/mese per utente Professionale: $25,12/mese per utente

$25,12/mese per utente Enterprise: $38,29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Desk

G2: 4,4/5 (5.000+ recensioni)

4,4/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

7. Adobe Experience Manager (il migliore per la creazione di moduli responsive)

via Adobe Experience Manager Adobe Experience Manager è una soluzione per la creazione di documenti digitali che consente di progettare moduli complessi in modo semplice e senza conoscenze di codice.

Mi aiuta a interagire con i miei clienti su diversi canali digitali, integrando moduli in qualsiasi app, sito web, applicazione di chattare e altro ancora con moduli adattivi senza testa.

La funzionalità/funzione automatizzata della piattaforma può tradurre rapidamente lotti di moduli PDF legacy in moduli che rispondono alle esigenze dei dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità di Adobe Experience Manager

Ottimizzazione e generazione di nuovi moduli in base all'input dell'utente con Adobe Sensei GenAI

Generazione e consegna di documenti personalizzati triggerati da regole aziendali per le comunicazioni in batch

Utilizzate il suo approccio visivo drag-and-drop e la mappatura dei dati senza codice per unificare i sistemi di backend e le origini dati critiche in pochi clic

Limiti di Adobe Experience Manager

Possono verificarsi problemi di instabilità della piattaforma come tempi di inattività, interruzioni, bug o riduzione delle prestazioni

La disponibilità regionale delle risorse, il supporto linguistico e gli orari di assistenza possono rappresentare una sfida

Prezzi di Adobe Experience Manager

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni aziendali e al settore di riferimento

Valutazioni e recensioni di Adobe Experience Manager

G2: 4,4/5 (4+ recensioni)

4,4/5 (4+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 100 recensioni)

8. Podium (Il migliore per semplificare il processo di risposta alle recensioni)

via Podio Podium è un altro dei migliori software per la gestione delle comunicazioni con i clienti che aiuta le aziende a comunicare con loro attraverso chiamate, testi, email, canali di social media e siti web.

Grazie alla funzionalità/funzione IA Employee, è possibile rispondere istantaneamente ai clienti per garantire che le conversazioni continuino sui testi, anche dopo che hanno lasciato il sito. La cosa migliore di questo strumento è che risponde ai clienti entro 30 secondi.

Ogni volta che qualcuno compila il modulo "Contattaci" sul sito web dell'azienda, viene inviato un testo automatico per avviare il processo di comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Podium

Gestire e rispondere alle recensioni su piattaforme come Google e Facebook direttamente all'interno di Podium

Offrire un'esperienza personalizzata ai clienti, redigendo messaggi personalizzati a partire da modelli

Invio di messaggi di testo automatizzati ai chiamanti per riattivarli e garantire la cattura di tutti i contatti

Limiti di Podium

Il trasferimento dei lead ai sistemi CRM può essere lento

La funzionalità/funzione di ricerca consente agli utenti di cercare vecchie conversazioni solo ricordando il nome della persona con cui hanno chattato, il che può essere scomodo

Prezzi di Podium

Core: $399/mese per utente

$399/mese per utente Pro: $599/mese per utente

$599/mese per utente Firma: Contatto commerciale

Podium valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.3/5 (500+ recensioni)

9. Quadient Inspire (migliore per l'invio di messaggi personalizzati all'interno del marchio)

via Quadient Inspire Quadient Inspire è uno strumento per la personalizzazione di la gestione della comunicazione con i clienti strategie su più canali.

Inspire Evolve, la piattaforma SaaS di Quadient per la gestione delle comunicazioni con i clienti, ha quattro componenti che semplificano il coinvolgimento dei clienti:

Autore di contenuti: Lo si usa per creare e gestire modelli per le comunicazioni di massa

Lo si usa per creare e gestire modelli per le comunicazioni di massa Front Office: Una volta approvati i modelli per le comunicazioni comuni con i clienti, i rappresentanti del servizio clienti utilizzano i dati dei clienti per personalizzare i contenuti e consegnarli via email o PDF

Una volta approvati i modelli per le comunicazioni comuni con i clienti, i rappresentanti del servizio clienti utilizzano i dati dei clienti per personalizzare i contenuti e consegnarli via email o PDF Generazione: Questo componente aiuta a distribuire email e messaggi ai clienti in lotti

Questo componente aiuta a distribuire email e messaggi ai clienti in lotti Archiviazione: Aiuta a memorizzare e gestire i vecchi modelli

Mi è piaciuto anche l'uso di Quadient Inspire iForms per raccogliere i dati dei clienti e personalizzare le loro comunicazioni. Inoltre, Quadient Inspire Journey mi aiuta a mappare il percorso del cliente e fornisce informazioni dettagliate sui clienti, in modo da poter dare priorità ai progetti giusti per fornire un supporto di alta qualità.

Le migliori funzionalità/funzione di Quadient Inspire

Connessione dei dati dei clienti tramite moduli intelligenti per progettare una mappa completa del viaggio del cliente e garantire comunicazioni coerenti con i clienti

Progettate e inviate facilmente comunicazioni sicure, personalizzate e conformi ai requisiti dei singoli clienti grazie alla funzionalità/funzione Evolve di Quadient Inspire

Utilizzate il servizio on-demand per garantire che i vostri clienti ricevano un messaggio personalizzato in qualsiasi momento, con velocità e affidabilità

Limiti di Quadient Inspire

Il software può bloccarsi quando si lavora con dati di grandi dimensioni

Fatica a funzionare senza problemi sui dispositivi Mac

Prezzi di Quadient Inspire

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni aziendali e al settore di appartenenza

Valutazioni e recensioni di Quadient Inspire

G2: 4.8/5 (90+ recensioni)

4.8/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

10. LiveAgent (il migliore per la risoluzione dei ticket dei clienti)

via LiveAgent Volete monitorare tutte le comunicazioni in arrivo dai clienti e trasformarle in ticket per una gestione più semplice? Provate LiveAgent. Fornisce un robusto sistema di ticketing con un'applicazione di live chat che aiuta il team a rispondere ai messaggi dei clienti e ai visitatori del sito web in tempo reale.

È inoltre possibile monitorare l'analisi dei messaggi per vedere le richieste più comuni o i feedback dei clienti, i tempi di risposta e altri dati. Il software multilingue consente di personalizzare le finestre di chattare in 40 lingue.

LiveAgent offre una funzionalità di monitoraggio del sito web che consente di vedere come i visitatori navigano sul sito, in modo da poter inviare inviti a chattare personalizzati.

Funzionalità/funzione migliori di LiveAgent

Impegnarsi con i clienti faccia a faccia, utilizzando la funzionalità integrata di videochiamata

Utilizzare il sistema di gestione dei ticket per convertire le richieste in ticket e distribuirli ai membri del team per una gestione più rapida delle comunicazioni con i clienti

Gestione delle richieste dei clienti da vari canali di supporto, tra cui email, live chat, messaggistica sociale, telefonate, videochiamate, messaggistica del forum e moduli di contatto in un unico luogo

Limiti di LiveAgent

Le integrazioni con i sistemi aziendali sono limitate

Non offre chatbot IA per rispondere automaticamente ai messaggi dei clienti

Prezzi di LiveAgent

**Free Forever: 9 dollari al mese per utente

Piccolo: $9/mese per utente

$9/mese per utente Medium: $29/mese per utente

$29/mese per utente Large: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni su LiveAgent

G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.500+ recensioni)

Migliorare la comunicazione con i clienti con ClickUp

L'utilizzo di una soluzione CCM è il modo migliore per migliorare le relazioni con i clienti, ridurre i costi del servizio clienti e consentire ai dipendenti di concentrarsi sulle funzioni principali.

Se volete ottimizzare la gestione delle comunicazioni con i vostri clienti e i vostri team su un'unica piattaforma, non cercate altro che ClickUp, progettato per gestire qualsiasi tipo di lavoro, dal miglioramento della collaborazione tra team all'automazione delle comunicazioni, fino all'aumento della produttività e dell'efficienza operativa. Iscrivetevi gratis a ClickUp per sviluppare un sistema di messaggistica coerente o istantanea per i vostri clienti e costruire relazioni più profonde con loro attraverso tutti i canali.